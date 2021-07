Baglioni Resort Maldives riapre il prossimo 10 luglio

Conto alla rovescia per la riapertura del Baglioni Resort Maldives, fissata per il prossimo 10 luglio. La struttura, situata sull’isola di Maagau (atollo di Dhaalu), a soli 40 minuti di idrovolante da Malé, si presenta con 21 beachside pool villas totalmente rinnovate.

Il Baglioni Resort Maldives è stato progettato nei minimi dettagli per offrire agli ospiti un soggiorno su misura nel cuore dell’oceano Indiano con uno stile italiano di lusso ed esperienze esclusive di Baglioni Hotels. Progettato utilizzando materiali e metodi per ridurre al minimo l’impatto ambientale, il resort è la destinazione ideale per assecondare l’amore per la natura e le attività sportive con una vacanza all’insegna del lusso. A disposizione degli ospiti tre ristoranti, una piscina d’acqua dolce, una sontuosa spa e tratti di spiaggia tra le più belle dell’arcipelago intero.

Il ‘tocco’ italiano è garantito dalla collaborazione con prestigiosi marchi del made in Italy, tra cui Ferrari Trento e Frette, fornendo sontuosa biancheria da letto e da bagno fatta a mano e Insìum.

Tra le numerose facilities dedicate agli ospiti anche un Kids’ Club per i più piccoli, dai 3 ai 12 anni.