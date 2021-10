Autograph Collection cresce in America Centrale con 20 nuovi resort all inclusive

Sono i primi resort all inclusive a entrare a far parte della Autograph Collection: il soft brand dedicato al segmento lusso del gruppo Marriott International. La novità è frutto della nuova partnership con Sunwing Travel Group e coinvolge 20 strutture della catena Blue Diamond Resorts, situate in Messico, nella Repubblica Dominicana, in Giamaica, a Saint Lucia, in Costa Rica, ad Antigua e a Grenada. “Siamo entusiasti di annunciare l’integrazione di 20 delle nostre proprietà nella Autograph Collection – ha commentato il presidente hotels and resorts del gruppo Sunwing Travel, Jordi Pelfort.

Tra i complessi parte dell’accordo ci sono anche due Planet Hollywood di Cancun uno in Costa Rica, nonché varie strutture a marchio Royalton. Tutte le proprietà saranno incluse nel programma fedeltà Marriott Bonvoy. I resort continueranno a essere di proprietà, nonché gestiti da Blue Diamond.