Aprirà a fine 2022 il Six Senses Roma. Anantara: in arrivo due ulteriori hotel in Italia

Proseguono le grandi manovre nell’ospitalità italiana. E’ trapelata in particolare la prevista data di apertura del già annunciato Six Senses Roma, che dovrebbe essere inaugurato nel quarto trimestre dell’anno. L’hotel si svilupperà all’interno di un palazzo restaurato nel centro storico della città, in piazza di San Marcello. Il complesso, rilevato nel 2018 da Orion European Real Estate Fund V (Orion Capital Managers) per 95 milioni di euro, sarà dotato di 95 camere, spa e terme. Sarà presente, inoltre, un’ampia terrazza panoramica con vista panoramica a 360 gradi.

In casa Minor (il gruppo thailandese che possiede anche i brand Nh), si parla invece di possibili nuovi sviluppi italiani del brand Anantara, dopo la recente acquisizione in portfolio di Palazzo Naiadi a Roma. Il general manager della struttura capitolina, Francesco Mennella, ha infatti rivelato a Pambianco Hotellerie che la propria compagnia avrebbe nei piani l’apertura di due ulteriori Anantara nella Penisola. Uno di questi, secondo alcuni rumours, potrebbe essere a Milano, ma il direttore di Palazzo Naiadi non si è sbilanciato a riguardo.