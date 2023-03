Apre oggi a Mestre la quarta struttura Meininger in Italia Meininger Hotels apre oggi a Venezia Mestre la propria quarta struttura in Italia, dopo gli indirizzi di Roma e i due di Milano. L’edificio di sette piani che ospitava in precedenza un ostello a marchio Wombat’s, dopo l’acquisizione da parte del gruppo tedesco nel 2022, è stato parzialmente ristrutturato e il design degli interni completamente rinnovato. Oggi l’hotel offre un totale di 434 posti letto, suddivisi in 112 camere: dalle doppie alle multiple, utilizzabili anche come dormitori con un massimo di sei letti e pensate per famiglie, gite scolastiche, gruppi di amici e viaggiatori zaino in spalla. La struttura dispone inoltre di una cucina per gli ospiti, culle per bambini gratuite, ampie aree comuni, area giochi con tavolo da biliardo, hall, servizio bar, armadietti, lavatrice e asciugatrice. Al timone dell’hotel è Roberta De Lucia, che ha gestito e supervisionato le attività di pre-apertura della proprietà dal 2022. Nata in Italia, si è formata come manager alberghiero in Germania dopo aver conseguito una laurea in traduzione e interpretariato. In passato ha condotto con successo tre inaugurazioni di alberghi a Venezia, tra cui un a&o Hostels e proprio il Wombat’s Hostels di cui la nuova apertura Meininger ha preso il posto. Nel 2023, Meininger Hotels continua a crescere e in estate aprirà a Colonia la sua 35esima struttura. Inoltre, è prevista un’apertura a Cracovia, che segnerà il suo ingresso nel mercato polacco.

