Apre in Messico il primo resort adults only del brand Margaritaville Island Reserve Primo resort adults only per il brand Margaritaville Island Reserve del gruppo Karisma. Situato in Messico, lungo la riviera Maya, la struttura ha aperto lo scorso 1° di giugno. Diverse le novità che attendono gli ospiti del Margaritaville Island Reserve Riviera Maya, tra cui la prima birreria firmata LandShark sull’oceano, nuove categorie di camere e suite per un totale di 355 chiavi, nove ristoranti e bar, una spa di quasi mille metri quadrati e spazi esclusivi dove organizzare matrimoni ed eventi. “Siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri primi ospiti nel nuovissimo resort della collezione all-inclusive Island Reserve – sottolinea Frank Maduro, presidente di Premier Worldwide Marketing, rappresentante globale delle vendite e del marketing di Karisma Hotels & Resorts -. Il Margaritaville Island Reserve Riviera Maya offre il massimo in fatto di evasione per soli adulti, invitando gli ospiti ad assaporare una cucina internazionale a cinque stelle, un servizio impareggiabile, intrattenimento spettacolare, panorami ineguagliabili e molto altro ancora”.

