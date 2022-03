Apre in Alto Adige il nuovo Sensoria Dolomites: 4 stelle superior dalla vocazione wellness

Aprirà il prossimo 15 giugno il nuovo Sensoria Dolomites: 4 stelle superior dalla vocazione benessere con declinazione orientale realizzato da Lea Oberhofer e Simone Leitner in località Siusi allo Sciliar, frazione del comune di Castelrotto, in Alto Adige. La struttura disporrà di 45 camere e due suite con vista sullo Sciliar, tutte con grandi balconi per rilassarsi al sole e godersi la vista sul paesaggio. Gli ambienti e i dettagli sono stati realizzati interamente con materie prime altoatesine: i pavimenti sono in legno di olmo e i mobili in abete; a terra tappeti in lana di pecora, mentre le pareti sono un ulteriore richiamo al territorio.

Il soggiorno al Sensoria Dolomites vuole essere un viaggio che amplifica le sensazioni e permette di riconnettersi con la natura, le persone, il cibo; una declinazione del lusso inteso come il riappropriarsi del tempo e dello spazio; una ricerca del silenzio e dell’essere disconnessi, rilassati, consapevoli di quanto esiste tutt’intorno. A rendere questo percorso più immersivo, il design dell’hotel, progettato e realizzato da Senoner Tammerle architetti: un insieme di edifici che si snodano su un unico piano. Realizzato in legno, è concepito per essere aperto e inondato di luce. Le proiezioni e le rientranze dell’edificio creano micro spazi interni e riservati, angoli con vedute mozzafiato.

L’area wellness è poi un viaggio nella natura: cabine e sale relax con vista nel bosco. Si sviluppa su mille metri quadrati ed è studiata per creare un ambiente zen. L’area beauty propone trattamenti ideati per riequilibrare i sensi e l’area saune propone bagno turco, aufguss e una piscina riscaldata collegata a quella esterna. La proposta si completa con l’esperienza enogastronomica all day inclusive, per vivere il territorio con colazione, merenda, cena e bevande comprese, con l’obiettivo di avvicinarsi alle produzioni locali. I buffet della colazione sono presentati come se fossero dei piccoli mercati del gusto, menù dinamici per ogni momento della giornata, una sintesi dei piaceri del palato raccolti in nove blocchi con proposte gustose e naturali.