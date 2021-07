Apre a settembre a Milano l’hotel 10Keys: quinto servizio del progetto bleisure Workness

Nasce 10Keys, la nuova offerta di ospitalità del progetto Workness: uno spazio multidisciplinare dedicato ai professionisti alla ricerca di un luogo di rappresentanza in cui gestire affari e tempo libero, in ottica bleisure. Situata nel cuore di Milano, la location offre cinque servizi ad hoc: il ristorante Bistruccio, il centro medical wellness e danza Muse, la galleria fotografica Other Size Gallery, l’agenzia di consulenza aziendale Work&Progress, nonché dal prossimo settembre il nuovo hotel 10Keys. Questi, collocato all’ultimo piano del palazzo che già ospita Workness, dispone, come il nome suggerisce, di dieci camere totali.

“Workness è nato con l’obiettivo di offrire soluzioni ed esperienze che mettano al centro il benessere della persona. 10Keys Milano è l’ultimo tassello che ci mancava per offrire ai nostri ospiti un’esperienza completa, di alto livello e costruita sulle esigenze di ciascuno di loro – spiega Sergio Filograna, founder di Workness -. Il numero ristretto di camere ci permette di studiare le abitudini di coloro che soggiornano nella nostra struttura, soddisfando, e a volte anche anticipando, tutti i loro bisogni”.

Nato nel 2019, il progetto alberghiero si è sviluppato intorno al concetto di un sonno di qualità, fondamentale per affrontare al meglio un’intensa giornata di lavoro. Da qui la scelta di letti e materassi che si sono dimostrati essenziali per lo sviluppo del concept di ogni stanza, come anche l’insonorizzazione degli ambienti. Un secondo aspetto, non meno importante, che ha guidato la progettazione è stato il ruolo dell’acqua calda come strumento base per il relax. Tutte le tipologie di stanze (executive, superior e suite) sono, infatti, dotate di bagno turco, a cui si aggiunge una sauna privata solo per le suite.

L’offerta è poi pensata per semplificare la vita e ottimizzare il tempo di chi viaggia per lavoro, già a partire dal check-in contactless da effettuare tramite una semplice app ancor prima di arrivare. Sempre da remoto si può decidere la temperatura della propria stanza e dialogare con la struttura attraverso una chat always on per indicare le proprie esigenze, in modo che all’arrivo sia già stato tutto predisposto.

Un servizio di conciergerie è disponibile 24 ore su 24 per permettere agli ospiti di soddisfare qualsiasi necessità, tenendo conto dei differenti fusi orari del mondo, come per esempio la possibilità di usufruire sempre della cucina o di sale riunioni per fare videochiamate, anche nel cuore della notte.

L’offerta breakfast è caratterizzata da un menù che cambia ogni giorno, sviluppato e bilanciato con la consulenza del nutrizionista di Workness. Ampio spazio alle materie prime di stagione, mixate per non appesantire ma anzi favorire le performance lavorative e la concentrazione. Tutti i servizi della location sono inoltre a disposizione degli ospiti di 10Keys, sia per motivi di lavoro sia per rilassarsi nelle ore libere. Sarà sufficiente prenotarli in anticipo.