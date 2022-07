Apre a Madrid il Barceló Imagine dedicato alla musica (con un pizzico di John Lennon)

Appena si entra nella hall una pittoresca installazione emula il pianoforte gigante del film americano Big. Note e melodie si riflettono poi in ciascuno degli spazi e servizi dell’hotel, a partire dalla terrazza con piscina all’aperto. Ha aperto a Madrid, il Barceló Imagine, struttura in equilibrio tra arte, tecnologia e musica. Le sue 156 camere seguono differenti generi, a seconda del piano in cui si trovano, compresa una stanza dedicata ai Beatles. Presso il ristorante Eat & Roll è poi possibile gustare un’originale offerta gastronomica ad hoc, mentre, il lobby bar Studio 32 rende omaggio alla musica da discoteca.

Tra i servizi più particolare dell’albergo c’è quindi il noleggio di vinili e di strumenti per godersi una sessione di musica in camera o esercitarsi nelle suite Elvis Presley o Freddie Mercury. Nella Sky lounge vengono organizzati eventi speciali e serate musicali con dj e musica dal vivo. La fusione tra musica e tecnologia è quindi a disposizione degli ospiti con un altro servizio di noleggio, quello degli auricolari subacquei.

L’hotel offre inoltre la possibilità di ricreare la colazione che John Lennon condivise con Yoko Ono nella suite dell’hotel dove una mattina del 1971 scrisse il testo della famosa Imagine. L’idea è di vivere questo momento storico attraverso un servizio di colazione che riunisce i cibi preferiti del cantante, che gli ospiti possono ordinare attraverso il servizio in camera. Include una combinazione di caffè e tè nero inglese, oltre a corn flakes e ai barattoli Campbell’s, che John Lennon consumava quotidianamente, nonché a un pancake ai mirtilli.