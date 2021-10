Apre a Desenzano l’Antica Dimora, piccola locanda di charme da cinque suite

Una locanda di lusso ricavata da Cristina Cagliari nella casa d’origine della propria famiglia. Ha da poco aperto i propri battenti a Desenzano del Garda l’Antica Dimora: piccola struttura di charme da appena cinque suite, ciascuna dedicata a la carattere di un personaggio settecentesco differente: la Contessina, la Moretta, la Veneziana, il Libertino e la Principessa.

Punto di ritrovo della Dimora è l’atelier: un caldo focolare all’interno di una sala intima e accogliente, con cucina a vista. Uno spazio che mira a proporsi come una vera officina del gusto, dove ogni giorno l’ora del tè è un momento di celebrazione e dove vengono organizzati momenti speciali di degustazione guidati dalla pastry chef Annalisa Borella.

La colazione del mattino è inoltre servita ogni giorno con un elegante buffet dolce e salato, ricco di preparazioni artigianali e di alta pasticceria. Per chi è alla ricerca della massima intimità è anche disponibile il servizio di colazione in suite. L’Atelier propone infine l’esclusivo cestino pic-nic, per accompagnare le gite fuori porta e godere delle bellezze del lago.