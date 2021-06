Aperto in Belgio il nuovo nhow Brussels: un omaggio all’arte in tutte le sue forme

Situato nel quartiere Botanique, il centro culturale della capitale belga, ha aperto da pochi giorni l’hotel nhow Brussels Bloom, che mira a celebrare l’arte in tutte le sue forme. La struttura è il settimo indirizzo del brand, dopo l’apertura l’anno scorso dell’nhow London.

Oltre alle 305 camere, l’albergo dispone di 12 sale riunioni che possono ospitare fino a 350 persone circa. Con il più grande schermo della città, da 17 metri per 4, l’nhow Brussels Bloom si propone come location ideale per ospitare eventi digitali e ibridi. Gli ospiti possono fare colazione nel ristorante dell’hotel o gustare un drink e dello street-food al bar.

Le stanze sono decorate come lo studio di un artista: entrando si è accolti da un’esplosione di colori e stampe, mentre la zona notte è proprio come una tela bianca in attesa di essere interpretata. Ogni camera è decorata con un quadro diverso che cattura lo sguardo grazie allo sfondo neutro delle pareti. I bagni si ispirano invece alla camera oscura di un fotografo: misteriosi, scuri e con una spruzzata di colore qua e là. Tocco di creatività, le Polaroid sul muro che invitano gli ospiti a essere creativi anche nella stanza da bagno. Ogni piano è poi ispirato a una forma d’arte diversa. Usciti dall’ascensore, si è completamente immersi in un tema artistico specifico. Jessica Thacker, artista londinese, ha già interpretato il settimo piano con i suoi dipinti astratti ispirati alla musica, mentre altri artisti emergenti sono pronti per condividere la loro creatività negli altri piani.

Ma ci si può anche allenare al nhow Brussels Bloom: all’ottavo piano, infatti, c’è una palestra completamente attrezzata che offre una bellissima vista sulla città. E gli ospiti più creativi possono addirittura ordinare, tramite il servizio in camera, un cavalletto e un kit per pitturare e dare libero sfogo alla loro fantasia durante il soggiorno.