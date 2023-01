Aperto il messicano Splash Riviera (Autograph Collection) con il water park più grande dei Caraibi Ha da poco aperto i propri battenti in Messico il nuovo Royalton Splash Riviera Cancun, an Autograph Collection. Situato a circa 35 minuti dal locale aeroporto internazionale, si tratta di una struttura all-inclusive da 1.005 camere, che rafforza ulteriormente la collaborazione tra il gruppo Marriott e Blue Diamond Resorts (a cui appartiene tra gli altri il brand Royalton). Lo Splash Riviera include anche dieci ristoranti a la carte, più un locale f&b a buffet, nonché undici bar differenti tra cui uno dedicato ai più sportivi. A disposizione degli ospiti inoltre una serie di servizi, tra cui una spa che propone pure trattamenti di ringiovanimento, un’area fitness, piscine, kids club, teatro outdoor, un centro giochi e il più grande parco acquatico dei Caraibi. Il resort offre infine spazi per eventi, meeting e programmi incentive, comprese otto sale convegni.

