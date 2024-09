Al via i Wonder Months di Qc: sette masterclass a tema sport, arte e astrologia Qc Spa of Wonders presenta i Wonder Months: sette masterclass a tema sport, arte e astrologia a numero chiuso, in collaborazione con alcuni tra i più noti creator del momento. «La fine dell’estate coincide con il desiderio di un nuovo inizio, di una rinascita. – osserva Andrea Quadrio Curzio, ceo e fondatore della compagnia insieme con il fratello Saverio -. Per questo abbiamo pensato a una sorpresa speciale per i nostri ospiti: una serie di appuntamenti imperdibili dedicati al benessere. Occasioni ideali per rigenerare mente e corpo e ripartire al meglio dopo le vacanze». Ciascun appuntamento permetterà all’ospite di scoprire i centri termali di Qc Spa of Wonders. Il 24 settembre la cornice del Qc Dolomiti ospiterà così la training class del nuotatore olimpico Alex Di Giorgio, mentre il 2 ottobre si potrà partecipare al risveglio muscolare con vista sul monte Bianco in compagnia del trainer Alvise Rigo. Il 7 ottobre, presso il Qc Roma, Cristina Marino, in collaborazione con BeFancyFit, guiderà una fitness-class, mentre il 9 sarà il Qc Villa Arzaga Garda a ospitare una rilassante sessione di Candlelight Yoga tra le colline, con l’insegnante certificata di Hatha e Kundalini Yoga Erica Qualizza, conosciuta come RirriRirri. Il 16 ottobre l’astrologa Ginny Chiara Viola, nota su Instagram come @unaparolabuonapertutti, accompagnerà gli ospiti del Qc Milano nel percorso di Wellness Through The Stars; il 23 ottobre al Qc Torino il Barberino’s Corner offrirà un’esperienza di grooming esclusiva dedicata al benessere e alla cura di sé al maschile. Il 29 ottobre i Qc Wonder Months si concluderanno al Qc Bagni Nuovi Bormio, con il photography workshop dell’artista Jacopo di Cera.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qc Spa of Wonders presenta i Wonder Months: sette masterclass a tema sport, arte e astrologia a numero chiuso, in collaborazione con alcuni tra i più noti creator del momento. «La fine dell’estate coincide con il desiderio di un nuovo inizio, di una rinascita. - osserva Andrea Quadrio Curzio, ceo e fondatore della compagnia insieme con il fratello Saverio -. Per questo abbiamo pensato a una sorpresa speciale per i nostri ospiti: una serie di appuntamenti imperdibili dedicati al benessere. Occasioni ideali per rigenerare mente e corpo e ripartire al meglio dopo le vacanze». Ciascun appuntamento permetterà all’ospite di scoprire i centri termali di Qc Spa of Wonders. Il 24 settembre la cornice del Qc Dolomiti ospiterà così la training class del nuotatore olimpico Alex Di Giorgio, mentre il 2 ottobre si potrà partecipare al risveglio muscolare con vista sul monte Bianco in compagnia del trainer Alvise Rigo. Il 7 ottobre, presso il Qc Roma, Cristina Marino, in collaborazione con BeFancyFit, guiderà una fitness-class, mentre il 9 sarà il Qc Villa Arzaga Garda a ospitare una rilassante sessione di Candlelight Yoga tra le colline, con l’insegnante certificata di Hatha e Kundalini Yoga Erica Qualizza, conosciuta come RirriRirri. Il 16 ottobre l’astrologa Ginny Chiara Viola, nota su Instagram come @unaparolabuonapertutti, accompagnerà gli ospiti del Qc Milano nel percorso di Wellness Through The Stars; il 23 ottobre al Qc Torino il Barberino’s Corner offrirà un’esperienza di grooming esclusiva dedicata al benessere e alla cura di sé al maschile. Il 29 ottobre i Qc Wonder Months si concluderanno al Qc Bagni Nuovi Bormio, con il photography workshop dell’artista Jacopo di Cera. [gallery ids="475028,475030,475031"] [post_title] => Al via i Wonder Months di Qc: sette masterclass a tema sport, arte e astrologia [post_date] => 2024-09-23T11:56:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727092575000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Esperienze autentiche da vivere fra cultura, arte e natura: le Fiandre tengono in primo piano gli atout di una proposta turistica dall'appeal inconfondibile. Dai capolavori dei Maestri Fiamminghi alle avventure su due ruote e alla scoperta di castelli storici, sono solo alcune delle possibilità che destinazione ha da offrire nel 2025. Un viaggio attraverso l'arte con i Maestri Fiamminghi “in situ” Nelle Fiandre, i grandi Maestri del passato e del presente trovano la loro casa. È qui che hanno vissuto, lavorato e tratto ispirazione, e qui è possibile ammirare ancora oggi molte delle loro opere, spesso nei luoghi per cui sono state create. Chiese, monasteri, municipi e castelli ospitano ancora alcune di queste straordinarie creazioni, offrendo un'esperienza unica: stare esattamente dove l’artista ha lavorato, vedere la stessa luce e lo stesso spazio che ha influenzato il suo processo creativo. In tutta la regione, dalle grandi città d'arte ai piccoli villaggi meno conosciuti, si possono ancora ammirare centinaia di opere – dipinti, sculture e pale d'altare – nei luoghi per cui furono originariamente pensate. Le Fiandre in bicicletta Il 2025 riconferma le Fiandre come destinazione ideale per chi ama il ciclismo. Il 2024 ha consacrato le Fiandre con l’Oscar del Cicloturismo, riconoscendo l’eccellenza della regione come meta di riferimento per chi ama esplorare su due ruote. Per i cicloturisti che desiderano un’esperienza più rilassata, i nuovi itinerari Flanders' Finest offrono 16 percorsi ciclabili che spaziano dai 25 ai 65 km. Questi tracciati permettono di esplorare borghi affascinanti, castelli e riserve naturali in giornata, senza la necessità di cambiare hotel o preoccuparsi del trasporto bagagli. Perfetti per combinare una breve avventura su due ruote con la visita alle città d'arte fiamminghe. Un tuffo nella storia: I castelli a due passi da Bruxelles Gli amanti della storia e dell'architettura troveranno nei castelli del Brabante Fiammingo una tappa imperdibile. Questa regione, situata nelle Fiandre che abbracciano Bruxelles, è famosa per i suoi maestosi manieri e giardini. Tra i più affascinanti si annoverano il Castello di Gaasbeek, un autentico gioiello medievale, e il Castello di Beersel, uno dei pochi castelli difensivi rimasti intatti. Queste imponenti strutture non solo raccontano secoli di storia, ma offrono anche la possibilità di immergersi in paesaggi mozzafiato, con giardini curati e boschi circostanti perfetti per passeggiate rigeneranti. [post_title] => Fiandre 2025: dai Maestri Fiamminghi ai percorsi in bici, cultura e natura sempre protagoniste [post_date] => 2024-09-23T11:17:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727090260000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La challenge dedicata ai professionisti dell’hospitality e del travel organizzata da Mhr replica nel capoluogo lombardo il successo di partecipazione e di consensi che negli ultimi quattro anni hanno fatto crescere le edizioni romane del torneo. Sui campi del Milanofiori Padel Club di Assago, l'Mhr Padel Day ha riunito manager e addetti ai lavori delle imprese ricettive e dei servizi per il turismo per un evento ideato in collaborazione con il noto hotelier Palmiro Noschese, durante il quale si combinano networking, informazione, spettacoli, sport e momenti di intrattenimento con importanti incontri per i protagonisti del settore. A cingersi la testa con l’ideale corona di alloro che spetta ai vincitori del torneo sono quindi stati Costa e Persico del gruppo Aa Hotels per gli uomini e Melzi e Ricucci dello Zambala Luxury Residence per le donne. “Siamo decisamente soddisfatti del successo del nostro primo Padel Day Challenge a Milano - sottolinea Deborah Garlando, a.d. di Mhr -. Un successo che ricompensa anche il nostro impegno per l’organizzazione della sfida per la prima volta in una sede diversa da quella abituale”. [gallery ids="475075,475072,475074"] [post_title] => Un successo la prima edizione milanese dell'Mhr Padel Day [post_date] => 2024-09-23T10:49:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727088583000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Slovenia è così fertile e accogliente da avere ospitato insediamenti umani sin dalla preistoria. Il terreno ricco di minerali e il clima continentale sono ideali per produrre vini pregiati, come il dorato Sauvignon - al centro di rinomati festival in tutte le sue varietà - o il ricco e corposo Terrano - che cresce sui terreni carsici - e, ancora, il vivace Cviček, un blend rosato profumato e dissetante. Qui la cultura del vino ha sempre avuto grande importanza e ogni abitazione aveva una cantina per conservarlo. Siamo nel nord-est della Slovenia. Nel 15dC le legioni romane si dislocarono nell'area, a presidio dei confini dell'impero. Tra i vigneti, gli stabilimenti termali come Premia e le interessanti testimonianze dei culti mitraici, si trova la bella Ptuj, la più antica città del paese. Ai tempi dei romani era un centro vasto e ricco, abitato da 70mila persone. Proprio la presenza degli eserciti spiega il fiorire del mitraismo, un culto per iniziati di origine orientale di cui oggi si conosce poco. A Ptuj si trova la più alta concentrazione di mitrei in Europa, piccoli edifici a volta con statue e incisioni che raffigurano la divinità solare Mitra e raccolgono diverse lapidi, le cui incisioni sono una delle poche fonti di conoscenza sul culto. Il passato di Ptuj racconta molto di più: ogni anno, al sopraggiungere della primavera, maschere imponenti sfilavano per le strade per spaventare l'inverno e costringerlo a fuggire: sono i Kurent, patrimonio dell'Unesco dal 2017. Da non perdere, poi, la bella cattedrale di San Giorgio - edificata a partire dal XII secolo - e i numerosi festival gastronomici, sportivi, musicali e di arte contemporanea (come il vivace e interessante Art Stays promosso ogni anno dal bravo artista Jernej Forbici). Oggi gli abitanti di Ptuj sono 25mila e l'area ha ripreso vita dopo l'indipendenza della Slovenia, nel 1991. [post_title] => Slovenia: scoprire Ptuj fra cultura vinicola, il lascito del mitraismo e il carnevale patrimonio Unesco [post_date] => 2024-09-20T11:24:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726831492000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474974 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club del Sole è stato nuovamente hospitality partner del Kalemana Experience Festival per l'edizione 2024: uno dei più grandi eventi europei dedicati al benessere grazie a un calendario ricco di musica, arte, yoga e spiritualità. Organizzato dalla Yoga Academy in collaborazione con We Are Marketers, il festival si è tenuto il 14 e 15 settembre presso il Dolcevita di Punta Marina, il beach club romagnolo dei tre villaggi Club del Sole Adriano Family Camping, Pini Beach e Marina Family. Le strutture del gruppo, con oltre 500 alloggi occupati, hanno accolto più di 1.500 partecipanti, provenienti anche da Svizzera e Germania. L’edizione 2024 ha quindi consolidato il successo degli anni scorsi con la partecipazione di circa 3 mila persone e una serie eventi programmati fra lezioni di yoga, workout in spiaggia, workshop di crescita personale, arteterapia, tessuti aerei, bodypainting. Oltre 200 sono stati i trainer d’eccezione, fra cui Denise Dellagiacoma, insegnante di yoga e fondatrice di Yoga Academy, Giorgia Surina, conduttrice radiofonica, Giulia Calcaterra, imprenditrice digitale, influencer e atleta di sport estremi. Si sono poi avvicendati sul palco celebrità come Shiva Rea, Paolo Zotta, Marco Migliavacca, Lucrezia Montrone, la cantautrice Marianne Mirage e l’autore Gianluca Gotto. “Club del Sole è la casa del comfort e della natura, per cui siamo naturalmente pronti ad accogliere questo tipo di eventi dedicati al benessere del corpo e della mente, che si inseriscono appieno nella nostra filosofia di vacanza full life, completamente rigenerante - sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale del gruppo -. I nostri ospiti hanno il privilegio di sperimentare una connessione profonda con l’ambiente, immergendosi in modo autentico nella natura senza perdere nulla in termini di comodità, grazie ai moltissimi servizi offerti". [post_title] => Oltre 1.500 ospiti nei villaggi Club del Sole per il Kalemana Experience Festival [post_date] => 2024-09-20T11:19:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726831172000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inaugurata ieri la 64esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica, l’Associazione nazionale di settore che rappresenta tutta la filiera della nautica da diporto e dalla partecipata I Saloni Nautici. Protagonista come sempre l’industria del diporto nautico, dai grandi yacht alle imbarcazioni più piccole, passando dall’accessoristica, i servizi e i porti, torna così, per sette giorni, a essere sotto i riflettori del palcoscenico dello yachting mondiale. Molti gli eventi in calendario. Il Boating Economic Forecast con la presentazione dell’ultimo aggiornamento dei dati di settore a cura dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison; “Nautica, Fisco e Dogane”; l’incontro organizzato da Fondazione Leonardo e Fondazione Ansaldo per il 150° anniversario di Marconi, la Conferenza nazionale del Turismo nautico, l’“European Boating roundtable”, realizzata in collaborazione con EBI, la federazione nautica europea, che vedrà rappresentanti della Commissione europea, Parlamentari europei e imprenditori del settore nautico dibattere sul tema della sostenibilità con un focus sul turismo nautico. L’impegno del Salone e di Confindustria Nautica verso la sostenibilità si esprime nella realizzazione della terza edizione di Shaping The Future – World Yachting Sustainability Forum, il forum organizzato da Confindustria Nautica in collaborazione con International Boat Industry. Quest’anno il focus sarà sul Life Cycle Assessment, un’analisi profonda sulle applicazioni, i vantaggi economici e il suo impatto sull’innovazione. Quest’anno, il Salone Nautico di Genova lancia il suo impegno nel promuovere la cultura e l’editoria con il progetto BITTA64, un programma di presentazione di libri che porterà a Genova Giovanni Grasso, giornalista e scrittore nonché Consigliere per la Comunicazione del Presidente della Repubblica con “L’Amore non lo vede nessuno” e Antonio Caprarica, giornalista, scrittore e saggista italiano con il libro “La fine dell’Inghilterra. Un Paese smarrito, un trono vacillante”. Per concludere, e sempre nella direzione della sostenibilità sociale e della promozione della salute, questa edizione l’impegno del Salone Nautico e di Confindustria Nautica in supporto all’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini, uno degli ospedali pediatrici più importanti nella cura e nella ricerca a livello internazionale. Grazie alla collaborazione instaurata con la Fondazione Gaslininsieme, infatti, anche attraverso l’acquisto dei biglietti elettronici per la manifestazione, saranno raccolti fondi con l’obiettivo di donare all’Ospedale pediatrico un ventilatore neonatale. La nuova campagna – Salone Nautico. We are made of sea – intende sottolineare come il Salone Nautico Internazionale di Genova sia in costante sviluppo e trasformazione, consolidandosi sempre di più come il punto di riferimento per il mercato della nautica nazionale e internazionale. Muta nella forma, ma il suo DNA resta fedele a sé stesso e ai suoi valori. Fluido e solido, identità e cambiamento coesistono in un’unica anima ispirata dal mare. “We are made of sea” non è un semplice payoff ma un impegno preciso a proseguire nel percorso, tracciato già da anni per la difesa e il rispetto del mare e più in generale per la sostenibilità, come descritto da Maurizio Grosso nel suo intervento. [post_title] => 64° Salone Nautico Genova, protagonista l’industria del diporto nautico [post_date] => 2024-09-20T10:53:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726829627000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474928 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Go Get It ed è la nuova campagna multimediale lanciata dal brand economy di casa Accor, ibis, per celebrare i propri primi 50 anni. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con con Saatchi & Saatchi, mentre le riprese e le foto sono state effettuate presso l'ibis London Sutton Point. La campagna vede la partecipazione speciale di due "Heartists" di ibis, Michael Brandy, dello stesso Sutton Point, e Zoltan Fuzesy dell'ibis Styles Edinburgh St Andrew Square. Lanciata sui canali social globali e sulle principali reti televisive, l'iniziativa si articola in una serie di sette storie di viaggio emozionanti, ispirate a esperienze reali vissute ogni giorno negli hotel ibis di tutto il mondo. La serie di video è stata diretta da Ab/Cd/Cd, il duo di registi francesi pluripremiato composto da Clément Dozier e Camille Dauteuille. Insieme, Clément e Camille lavorano su diversi generi commerciali, dimostrando il loro talento attraverso una vasta gamma di progetti, con una particolare esperienza nel raccontare storie coinvolgenti, eseguite con un’impeccabile direzione artistica e cinematografica. “Cinquant'anni fa, ibis ha rivoluzionato il modo di viaggiare, introducendo il concetto di ospitalità economica e offrendo agli ospiti un servizio accogliente, un design curato e una qualità costante, tutto a un prezzo accessibile" spiega Jean-Yves Minet, presidente globale ibis. Oggi, il marchio vanta oltre 2.600 hotel e quasi 300 mila camere totali, suddivisi in tre marchi distinti: ibis, ibis Styles e ibis budget [post_title] => Ibis lancia la campagna Go Get It per celebrare i propri primi 50 anni [post_date] => 2024-09-20T10:03:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726826601000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474943 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways è lo sponsor ufficiale della Uefa Champions League, partnership che durerà fino al 2030 e include i diritti di sponsorizzazione della Supercoppa Ueta, della Ueta Youth League e della Uefa Futsal Champions League. Per celebrare l'accordo il Qatar Airways Privilege Club offrirà ai tifosi della Uefa Champions League sconti fino al 12% sulle tariffe di volo e promozioni esclusive sui biglietti. I tifosi avranno anche accesso a promozioni esclusive e soluzioni di viaggio su misura, come i pacchetti di viaggio pensati per celebrare lo spirito dello sport e offrire esperienze uniche agli appassionati di calcio di tutto il mondo. La partnership viene promossa anche da uno speciale video che vede protagonisti il campione brasiliano Ricardo Kakà, la leggenda del calcio inglese, Rio Ferdinand e Fabrizio Romano, uno dei più importanti giornalisti di calcio del mondo, che pronuncia il suo famoso tormentone: “Si parte! “ Il portafoglio di sponsorizzazioni di Qatar Airways comprende ora le massime competizioni calcistiche di squadre nazionali e di club, con partnership che abbracciano Fifa, Uefa e Afc. "In qualità di Compagnia Aerea Ufficiale della Uefa Champions League, Qatar Airways si impegna a trasportare migliaia di tifosi a questa stimata competizione - ha commentato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Questa partnership non solo rafforza il nostro legame con l'Europa, ma si allinea perfettamente con la nostra visione di promuovere l'unità e celebrare l'eccellenza. L'accordo evidenzia il nostro impegno a collegare le persone in tutto il mondo attraverso il nostro network di oltre 170 destinazioni, sostenendo al contempo questa straordinaria competizione.” [post_title] => Qatar Airways a tutto calcio: sponsor ufficiale della Champions League fino al 2030 [post_date] => 2024-09-20T09:17:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726823873000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474844 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444265" align="alignleft" width="300"] Alessandro Onorato[/caption] È stato presentato ieri il workshop turistico internazionale “Buy Lazio & Rome”, iniziativa promosso dalla Camera di commercio di Roma, in programma nella Capitale dal 19 al 22 settembre 2024. Il Workshop è realizzato con il supporto di Enit, della regione Lazio, di Roma Capitale, assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda, del convention bureau Roma e Lazio e in collaborazione con le altre Camere di commercio del Lazio e le associazioni di categoria. Il “Buy Lazio & Rome” è una importante piattaforma di incontro d’affari tra la domanda internazionale e l’offerta turistica di Roma e del Lazio, dove viene valorizzato l’intero sistema turistico regionale: dal vasto e ricco patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, alle risorse naturalistiche e paesaggistiche, dal mare, alla montagna, alle coste, dai giardini ai parchi naturali, dalle produzioni tipiche gastronomiche, ai prodotti turistici sportivi e d’affari. «La sfida che ci poniamo come comune è rendere il turismo odierno compatibile con la vita della città - ha spiegato l'assessore Alessandro Onorato -; Roma vive un momento da record sul turismo, anche se qualcuno crede che sia scontato. Come azione ci siamo posti di fare ripartire i flussi turistici, in una situazione in cui non poco più di un anno fa, abbiamo avuto il minimo storico, senza nessuna certezza sulla ripartenza. «Mentre, quest' anno, la permanenza media dei turisti è stata 3,9 - 4 giorni, i numeri sono cambiati. Abbiamo constatato che aver investito su grandi eventi, musica, sport ed eventi congressuali sia stata una mossa vincente. Questo evento è importante perché crea una connessione preziosa tra tante imprese di Roma ma anche province del Lazio e dei buyer, coloro che decidono dove portare e spostare i flussi». A questa edizione partecipano 68 Buyer provenienti dai mercati europei, dal Nord e Sud America e dal Giappone e 120 Seller del Lazio espressione dei vari prodotti turistici. [post_title] => Presentato il workshop turistico internazionale Buy Lazio & Rome [post_date] => 2024-09-19T11:04:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726743842000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "al via i wonder months di qc sette masterclass a tema sport arte e astrologia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1496,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qc Spa of Wonders presenta i Wonder Months: sette masterclass a tema sport, arte e astrologia a numero chiuso, in collaborazione con alcuni tra i più noti creator del momento. «La fine dell’estate coincide con il desiderio di un nuovo inizio, di una rinascita. - osserva Andrea Quadrio Curzio, ceo e fondatore della compagnia insieme con il fratello Saverio -. Per questo abbiamo pensato a una sorpresa speciale per i nostri ospiti: una serie di appuntamenti imperdibili dedicati al benessere. Occasioni ideali per rigenerare mente e corpo e ripartire al meglio dopo le vacanze».\r

\r

Ciascun appuntamento permetterà all’ospite di scoprire i centri termali di Qc Spa of Wonders. Il 24 settembre la cornice del Qc Dolomiti ospiterà così la training class del nuotatore olimpico Alex Di Giorgio, mentre il 2 ottobre si potrà partecipare al risveglio muscolare con vista sul monte Bianco in compagnia del trainer Alvise Rigo. Il 7 ottobre, presso il Qc Roma, Cristina Marino, in collaborazione con BeFancyFit, guiderà una fitness-class, mentre il 9 sarà il Qc Villa Arzaga Garda a ospitare una rilassante sessione di Candlelight Yoga tra le colline, con l’insegnante certificata di Hatha e Kundalini Yoga Erica Qualizza, conosciuta come RirriRirri. Il 16 ottobre l’astrologa Ginny Chiara Viola, nota su Instagram come @unaparolabuonapertutti, accompagnerà gli ospiti del Qc Milano nel percorso di Wellness Through The Stars; il 23 ottobre al Qc Torino il Barberino’s Corner offrirà un’esperienza di grooming esclusiva dedicata al benessere e alla cura di sé al maschile. Il 29 ottobre i Qc Wonder Months si concluderanno al Qc Bagni Nuovi Bormio, con il photography workshop dell’artista Jacopo di Cera.\r

\r

[gallery ids=\"475028,475030,475031\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Al via i Wonder Months di Qc: sette masterclass a tema sport, arte e astrologia","post_date":"2024-09-23T11:56:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727092575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Esperienze autentiche da vivere fra cultura, arte e natura: le Fiandre tengono in primo piano gli atout di una proposta turistica dall'appeal inconfondibile. Dai capolavori dei Maestri Fiamminghi alle avventure su due ruote e alla scoperta di castelli storici, sono solo alcune delle possibilità che destinazione ha da offrire nel 2025. \r

\r

Un viaggio attraverso l'arte con i Maestri Fiamminghi “in situ” \r

\r

Nelle Fiandre, i grandi Maestri del passato e del presente trovano la loro casa. È qui che hanno vissuto, lavorato e tratto ispirazione, e qui è possibile ammirare ancora oggi molte delle loro opere, spesso nei luoghi per cui sono state create. Chiese, monasteri, municipi e castelli ospitano ancora alcune di queste straordinarie creazioni, offrendo un'esperienza unica: stare esattamente dove l’artista ha lavorato, vedere la stessa luce e lo stesso spazio che ha influenzato il suo processo creativo. \r

\r

In tutta la regione, dalle grandi città d'arte ai piccoli villaggi meno conosciuti, si possono ancora ammirare centinaia di opere – dipinti, sculture e pale d'altare – nei luoghi per cui furono originariamente pensate.\r

\r

Le Fiandre in bicicletta \r

\r

Il 2025 riconferma le Fiandre come destinazione ideale per chi ama il ciclismo. Il 2024 ha consacrato le Fiandre con l’Oscar del Cicloturismo, riconoscendo l’eccellenza della regione come meta di riferimento per chi ama esplorare su due ruote. Per i cicloturisti che desiderano un’esperienza più rilassata, i nuovi itinerari Flanders' Finest offrono 16 percorsi ciclabili che spaziano dai 25 ai 65 km. Questi tracciati permettono di esplorare borghi affascinanti, castelli e riserve naturali in giornata, senza la necessità di cambiare hotel o preoccuparsi del trasporto bagagli. Perfetti per combinare una breve avventura su due ruote con la visita alle città d'arte fiamminghe. \r

\r

Un tuffo nella storia: I castelli a due passi da Bruxelles \r

\r

Gli amanti della storia e dell'architettura troveranno nei castelli del Brabante Fiammingo una tappa imperdibile. Questa regione, situata nelle Fiandre che abbracciano Bruxelles, è famosa per i suoi maestosi manieri e giardini. Tra i più affascinanti si annoverano il Castello di Gaasbeek, un autentico gioiello medievale, e il Castello di Beersel, uno dei pochi castelli difensivi rimasti intatti. Queste imponenti strutture non solo raccontano secoli di storia, ma offrono anche la possibilità di immergersi in paesaggi mozzafiato, con giardini curati e boschi circostanti perfetti per passeggiate rigeneranti. \r

\r

","post_title":"Fiandre 2025: dai Maestri Fiamminghi ai percorsi in bici, cultura e natura sempre protagoniste","post_date":"2024-09-23T11:17:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727090260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La challenge dedicata ai professionisti dell’hospitality e del travel organizzata da Mhr replica nel capoluogo lombardo il successo di partecipazione e di consensi che negli ultimi quattro anni hanno fatto crescere le edizioni romane del torneo. Sui campi del Milanofiori Padel Club di Assago, l'Mhr Padel Day ha riunito manager e addetti ai lavori delle imprese ricettive e dei servizi per il turismo per un evento ideato in collaborazione con il noto hotelier Palmiro Noschese, durante il quale si combinano networking, informazione, spettacoli, sport e momenti di intrattenimento con importanti incontri per i protagonisti del settore.\r

\r

A cingersi la testa con l’ideale corona di alloro che spetta ai vincitori del torneo sono quindi stati Costa e Persico del gruppo Aa Hotels per gli uomini e Melzi e Ricucci dello Zambala Luxury Residence per le donne. “Siamo decisamente soddisfatti del successo del nostro primo Padel Day Challenge a Milano - sottolinea Deborah Garlando, a.d. di Mhr -. Un successo che ricompensa anche il nostro impegno per l’organizzazione della sfida per la prima volta in una sede diversa da quella abituale”.\r

\r

[gallery ids=\"475075,475072,475074\"]","post_title":"Un successo la prima edizione milanese dell'Mhr Padel Day","post_date":"2024-09-23T10:49:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727088583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Slovenia è così fertile e accogliente da avere ospitato insediamenti umani sin dalla preistoria. Il terreno ricco di minerali e il clima continentale sono ideali per produrre vini pregiati, come il dorato Sauvignon - al centro di rinomati festival in tutte le sue varietà - o il ricco e corposo Terrano - che cresce sui terreni carsici - e, ancora, il vivace Cviček, un blend rosato profumato e dissetante.\r

\r

Qui la cultura del vino ha sempre avuto grande importanza e ogni abitazione aveva una cantina per conservarlo. Siamo nel nord-est della Slovenia. Nel 15dC le legioni romane si dislocarono nell'area, a presidio dei confini dell'impero. Tra i vigneti, gli stabilimenti termali come Premia e le interessanti testimonianze dei culti mitraici, si trova la bella Ptuj, la più antica città del paese.\r

\r

Ai tempi dei romani era un centro vasto e ricco, abitato da 70mila persone. Proprio la presenza degli eserciti spiega il fiorire del mitraismo, un culto per iniziati di origine orientale di cui oggi si conosce poco. A Ptuj si trova la più alta concentrazione di mitrei in Europa, piccoli edifici a volta con statue e incisioni che raffigurano la divinità solare Mitra e raccolgono diverse lapidi, le cui incisioni sono una delle poche fonti di conoscenza sul culto.\r

\r

Il passato di Ptuj racconta molto di più: ogni anno, al sopraggiungere della primavera, maschere imponenti sfilavano per le strade per spaventare l'inverno e costringerlo a fuggire: sono i Kurent, patrimonio dell'Unesco dal 2017. Da non perdere, poi, la bella cattedrale di San Giorgio - edificata a partire dal XII secolo - e i numerosi festival gastronomici, sportivi, musicali e di arte contemporanea (come il vivace e interessante Art Stays promosso ogni anno dal bravo artista Jernej Forbici). Oggi gli abitanti di Ptuj sono 25mila e l'area ha ripreso vita dopo l'indipendenza della Slovenia, nel 1991.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Slovenia: scoprire Ptuj fra cultura vinicola, il lascito del mitraismo e il carnevale patrimonio Unesco","post_date":"2024-09-20T11:24:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726831492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club del Sole è stato nuovamente hospitality partner del Kalemana Experience Festival per l'edizione 2024: uno dei più grandi eventi europei dedicati al benessere grazie a un calendario ricco di musica, arte, yoga e spiritualità. Organizzato dalla Yoga Academy in collaborazione con We Are Marketers, il festival si è tenuto il 14 e 15 settembre presso il Dolcevita di Punta Marina, il beach club romagnolo dei tre villaggi Club del Sole Adriano Family Camping, Pini Beach e Marina Family. Le strutture del gruppo, con oltre 500 alloggi occupati, hanno accolto più di 1.500 partecipanti, provenienti anche da Svizzera e Germania.\r

\r

L’edizione 2024 ha quindi consolidato il successo degli anni scorsi con la partecipazione di circa 3 mila persone e una serie eventi programmati fra lezioni di yoga, workout in spiaggia, workshop di crescita personale, arteterapia, tessuti aerei, bodypainting. Oltre 200 sono stati i trainer d’eccezione, fra cui Denise Dellagiacoma, insegnante di yoga e fondatrice di Yoga Academy, Giorgia Surina, conduttrice radiofonica, Giulia Calcaterra, imprenditrice digitale, influencer e atleta di sport estremi. Si sono poi avvicendati sul palco celebrità come Shiva Rea, Paolo Zotta, Marco Migliavacca, Lucrezia Montrone, la cantautrice Marianne Mirage e l’autore Gianluca Gotto.\r

\r

“Club del Sole è la casa del comfort e della natura, per cui siamo naturalmente pronti ad accogliere questo tipo di eventi dedicati al benessere del corpo e della mente, che si inseriscono appieno nella nostra filosofia di vacanza full life, completamente rigenerante - sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale del gruppo -. I nostri ospiti hanno il privilegio di sperimentare una connessione profonda con l’ambiente, immergendosi in modo autentico nella natura senza perdere nulla in termini di comodità, grazie ai moltissimi servizi offerti\".","post_title":"Oltre 1.500 ospiti nei villaggi Club del Sole per il Kalemana Experience Festival","post_date":"2024-09-20T11:19:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726831172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inaugurata ieri la 64esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica, l’Associazione nazionale di settore che rappresenta tutta la filiera della nautica da diporto e dalla partecipata I Saloni Nautici. Protagonista come sempre l’industria del diporto nautico, dai grandi yacht alle imbarcazioni più piccole, passando dall’accessoristica, i servizi e i porti, torna così, per sette giorni, a essere sotto i riflettori del palcoscenico dello yachting mondiale.\r

\r

Molti gli eventi in calendario. Il Boating Economic Forecast con la presentazione dell’ultimo aggiornamento dei dati di settore a cura dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison; “Nautica, Fisco e Dogane”; l’incontro organizzato da Fondazione Leonardo e Fondazione Ansaldo per il 150° anniversario di Marconi, la Conferenza nazionale del Turismo nautico, l’“European Boating roundtable”, realizzata in collaborazione con EBI, la federazione nautica europea, che vedrà rappresentanti della Commissione europea, Parlamentari europei e imprenditori del settore nautico dibattere sul tema della sostenibilità con un focus sul turismo nautico.\r

\r

L’impegno del Salone e di Confindustria Nautica verso la sostenibilità si esprime nella realizzazione della terza edizione di Shaping The Future – World Yachting Sustainability Forum, il forum organizzato da Confindustria Nautica in collaborazione con International Boat Industry. Quest’anno il focus sarà sul Life Cycle Assessment, un’analisi profonda sulle applicazioni, i vantaggi economici e il suo impatto sull’innovazione.\r

\r

Quest’anno, il Salone Nautico di Genova lancia il suo impegno nel promuovere la cultura e l’editoria con il progetto BITTA64, un programma di presentazione di libri che porterà a Genova Giovanni Grasso, giornalista e scrittore nonché Consigliere per la Comunicazione del Presidente della Repubblica con “L’Amore non lo vede nessuno” e Antonio Caprarica, giornalista, scrittore e saggista italiano con il libro “La fine dell’Inghilterra. Un Paese smarrito, un trono vacillante”.\r

\r

Per concludere, e sempre nella direzione della sostenibilità sociale e della promozione della salute, questa edizione l’impegno del Salone Nautico e di Confindustria Nautica in supporto all’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini, uno degli ospedali pediatrici più importanti nella cura e nella ricerca a livello internazionale. Grazie alla collaborazione instaurata con la Fondazione Gaslininsieme, infatti, anche attraverso l’acquisto dei biglietti elettronici per la manifestazione, saranno raccolti fondi con l’obiettivo di donare all’Ospedale pediatrico un ventilatore neonatale.\r

\r

La nuova campagna – Salone Nautico. We are made of sea – intende sottolineare come il Salone Nautico Internazionale di Genova sia in costante sviluppo e trasformazione, consolidandosi sempre di più come il punto di riferimento per il mercato della nautica nazionale e internazionale. Muta nella forma, ma il suo DNA resta fedele a sé stesso e ai suoi valori. Fluido e solido, identità e cambiamento coesistono in un’unica anima ispirata dal mare. “We are made of sea” non è un semplice payoff ma un impegno preciso a proseguire nel percorso, tracciato già da anni per la difesa e il rispetto del mare e più in generale per la sostenibilità, come descritto da Maurizio Grosso nel suo intervento.","post_title":"64° Salone Nautico Genova, protagonista l’industria del diporto nautico","post_date":"2024-09-20T10:53:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1726829627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474928","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Go Get It ed è la nuova campagna multimediale lanciata dal brand economy di casa Accor, ibis, per celebrare i propri primi 50 anni. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con con Saatchi & Saatchi, mentre le riprese e le foto sono state effettuate presso l'ibis London Sutton Point.\r

\r

La campagna vede la partecipazione speciale di due \"Heartists\" di ibis, Michael Brandy, dello stesso Sutton Point, e Zoltan Fuzesy dell'ibis Styles Edinburgh St Andrew Square. Lanciata sui canali social globali e sulle principali reti televisive, l'iniziativa si articola in una serie di sette storie di viaggio emozionanti, ispirate a esperienze reali vissute ogni giorno negli hotel ibis di tutto il mondo.\r

\r

La serie di video è stata diretta da Ab/Cd/Cd, il duo di registi francesi pluripremiato composto da Clément Dozier e Camille Dauteuille. Insieme, Clément e Camille lavorano su diversi generi commerciali, dimostrando il loro talento attraverso una vasta gamma di progetti, con una particolare esperienza nel raccontare storie coinvolgenti, eseguite con un’impeccabile direzione artistica e cinematografica.\r

\r

“Cinquant'anni fa, ibis ha rivoluzionato il modo di viaggiare, introducendo il concetto di ospitalità economica e offrendo agli ospiti un servizio accogliente, un design curato e una qualità costante, tutto a un prezzo accessibile\" spiega Jean-Yves Minet, presidente globale ibis. Oggi, il marchio vanta oltre 2.600 hotel e quasi 300 mila camere totali, suddivisi in tre marchi distinti: ibis, ibis Styles e ibis budget","post_title":"Ibis lancia la campagna Go Get It per celebrare i propri primi 50 anni","post_date":"2024-09-20T10:03:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726826601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474943","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è lo sponsor ufficiale della Uefa Champions League, partnership che durerà fino al 2030 e include i diritti di sponsorizzazione della Supercoppa Ueta, della Ueta Youth League e della Uefa Futsal Champions League.\r

\r

Per celebrare l'accordo il Qatar Airways Privilege Club offrirà ai tifosi della Uefa Champions League sconti fino al 12% sulle tariffe di volo e promozioni esclusive sui biglietti. I tifosi avranno anche accesso a promozioni esclusive e soluzioni di viaggio su misura, come i pacchetti di viaggio pensati per celebrare lo spirito dello sport e offrire esperienze uniche agli appassionati di calcio di tutto il mondo.\r

\r

La partnership viene promossa anche da uno speciale video che vede protagonisti il campione brasiliano Ricardo Kakà, la leggenda del calcio inglese, Rio Ferdinand e Fabrizio Romano, uno dei più importanti giornalisti di calcio del mondo, che pronuncia il suo famoso tormentone: “Si parte! “\r

\r

Il portafoglio di sponsorizzazioni di Qatar Airways comprende ora le massime competizioni calcistiche di squadre nazionali e di club, con partnership che abbracciano Fifa, Uefa e Afc. \r

\r

\"In qualità di Compagnia Aerea Ufficiale della Uefa Champions League, Qatar Airways si impegna a trasportare migliaia di tifosi a questa stimata competizione - ha commentato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Questa partnership non solo rafforza il nostro legame con l'Europa, ma si allinea perfettamente con la nostra visione di promuovere l'unità e celebrare l'eccellenza. L'accordo evidenzia il nostro impegno a collegare le persone in tutto il mondo attraverso il nostro network di oltre 170 destinazioni, sostenendo al contempo questa straordinaria competizione.”\r

\r

","post_title":"Qatar Airways a tutto calcio: sponsor ufficiale della Champions League fino al 2030","post_date":"2024-09-20T09:17:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726823873000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474844","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444265\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Onorato[/caption]\r

\r

È stato presentato ieri il workshop turistico internazionale “Buy Lazio & Rome”, iniziativa promosso dalla Camera di commercio di Roma, in programma nella Capitale dal 19 al 22 settembre 2024.\r

\r

Il Workshop è realizzato con il supporto di Enit, della regione Lazio, di Roma Capitale, assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda, del convention bureau Roma e Lazio e in collaborazione con le altre Camere di commercio del Lazio e le associazioni di categoria.\r

\r

Il “Buy Lazio & Rome” è una importante piattaforma di incontro d’affari tra la domanda internazionale e l’offerta turistica di Roma e del Lazio, dove viene valorizzato l’intero sistema turistico regionale: dal vasto e ricco patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, alle risorse naturalistiche e paesaggistiche, dal mare, alla montagna, alle coste, dai giardini ai parchi naturali, dalle produzioni tipiche gastronomiche, ai prodotti turistici sportivi e d’affari.\r

\r

«La sfida che ci poniamo come comune è rendere il turismo odierno compatibile con la vita della città - ha spiegato l'assessore Alessandro Onorato -; Roma vive un momento da record sul turismo, anche se qualcuno crede che sia scontato. Come azione ci siamo posti di fare ripartire i flussi turistici, in una situazione in cui non poco più di un anno fa, abbiamo avuto il minimo storico, senza nessuna certezza sulla ripartenza.\r

\r

«Mentre, quest' anno, la permanenza media dei turisti è stata 3,9 - 4 giorni, i numeri sono cambiati. Abbiamo constatato che aver investito su grandi eventi, musica, sport ed eventi congressuali sia stata una mossa vincente. Questo evento è importante perché crea una connessione preziosa tra tante imprese di Roma ma anche province del Lazio e dei buyer, coloro che decidono dove portare e spostare i flussi».\r

\r

A questa edizione partecipano 68 Buyer provenienti dai mercati europei, dal Nord e Sud America e dal Giappone e 120 Seller del Lazio espressione dei vari prodotti turistici.","post_title":"Presentato il workshop turistico internazionale Buy Lazio & Rome","post_date":"2024-09-19T11:04:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1726743842000]}]}}