A tre anni dall’annuncio Sheraton svela finalmente il look del nuovo concept Ci sono voluti ben tre anni, la novità era stata annunciata nel 2018, ma alla fine Sheraton ha inaugurato le prime sei strutture rinnovate secondo il nuovo concept della compagnia (due negli Usa, altrettante in Cina, più una a Dubai e una in Israele). Il marchio era stato acquistato nel 2016 dal gruppo Marriott, nell’ambito dell’operazione che ha visto la società con base nel Maryland accaparrarsi il gruppo Starwood. E fin da subito molti analisti avevano indicato proprio nel brand Sheraton uno dei punti deboli dell’intera operazione. Nel tempo, infatti, il marchio aveva perso parte della propria connotazione di lusso, sviluppando un’offerta giudicata da molti troppo eterogenea e incapace di mantenere gli stessi livelli di standard ovunque. Di qui la necessità di un cambio di passo, a cui Marriott ha dato il la nel 2018 con l’annuncio del nuovo concept. C’è voluto però parecchio prima che questi cominciasse a prendere effettivamente forma. Ora i piani della compagnia prevedono che entro la fine del 2022 vengano completati più di 40 riqualificazione di strutture Sheraton in tutto il mondo. Un po’ pochine, per la verità, visto che il marchio al momento conta più di 400 indirizzi complessivi a livello globale, ma da Marriott si sono affettati a dichiarare che il ritmo di diffusione del nuovo concept rispecchia quello già adottato per il restyling degli hotel Marriott annunciato nel 2012. Ma quali sono le caratteristiche principali del modello Sheraton 2021? Co-working e community paiono essere le parole d’ordine a cui la compagnia si è ispirata per il nuovo volto del brand. Al centro, una lobby che vuole anche essere una pubblica piazza, dove stimolare le relazioni tra le persone, grazie anche alla presenza di tavole di comunità (community table), attorno a cui gli ospiti possono lavorare, bere o mangiare qualcosa e naturalmente chiacchierare tra di loro. Gli Studios sono invece degli spazi di co-working con le pareti di vetro realizzati sopra piattaforme rialzate, mentre sempre nella lobby sono comprese delle aree insonorizzate, nelle quali le persone possono godere di una privacy adeguata per telefonate private o d’affari. L’offerta f&b si traduce quindi nel Coffee Bar Bar, metà locale, metà mercato, dove sono disponibili prodotti del territorio, semplici da consumare anche mentre si lavora. All’insegna della flessibilità sono anche le camere, ben illuminate, con un design residenziale e soprattutto dotate di una serie di funzioni pensate appositamente per le esigenze di chi lavora, tra cui un tavolino adattabile a varie esigenze, numerose e diversificate fonti di ricarica per i device elettronici e un sistema di illuminazione ad hoc. Da segnalare, infine, le nuove Sheraton Club lounge riservate ai membri élite del programma fedeltà Marriott Bonvoy e agli ospiti dello stesso Sheraton Club.

Per il mercato italiano crediamo sia ancora fondamentale questo tipo di approccio conoscitivo». La prima fase, riservata agli incontri one to one, ha introdotto la fase vera e propria del workshop, nella quale gli ospiti sono stati divisi in piccoli gruppi per seguire un percorso apposito con soste presso i tavoli di tutti i partner presenti. A seguire la cena servita al tavolo - ciascuno dei quali rappresentante un partner e composto da 6/8 posti - è stata animata da un gioco a quiz, che ha visto premiare il tavolo vincitore. I prossimi incontri saranno a Torino e Brescia il 5 e 6 novembre 2019. [post_title] => Austria Turismo, la formula workshop per promuovere la destinazione [post_date] => 2019-05-23T14:19:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558621160000 ) ) )