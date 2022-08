A Mococò le media relations Italia di Sun Siyam Resorts

Sarà l’agenzia guidata da Annachiara Montefusco e Paola Colla a curare d’ora in avanti le media relations in Italia di Sun Siyam Resorts. Mococò Montefusco Colla Comunicazione lavorerà a stretto contatto con la direzione marketing e comunicazione del gruppo alberghiero maldiviano e con Patrizia Di Patrizio, titolare di The Luxury Lab. La scelta è stata fatta nell’ambito di un piano strategico a livello globale in alcuni mercati chiave all’estero, con l’affidamento della gestione di pr e ufficio stampa ad alcune agenzie europee e internazionali.

Il mercato del Vecchio continente, e in particolare quello italiano, è strategico per Sun Siyam Resorts, che con l’apertura del Siyam World offre agli ospiti la possibilità di vivere esperienze diverse, alcune delle quali mai provate prima alle Maldive. I cinque resort della compagnia, a cui se ne aggiunge uno nello Sri Lanka, soddisfano le esigenze di target differenti: famiglie, coppie, giovani, viaggi di nozze, turismo attivo…