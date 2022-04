A Dubai debutta il W Mina Seyahi da 318 camere distribuite su 31 piani con vista sul golfo Persico

Situato sulla costa di Jumeirah Beach apre a Dubai il W Mina Seyahi. Una struttura da 318 camere distribuite su 31 piani con un’impressionante architettura in vetro, da cui si possono ammirare i panorami del soleggiato golfo Persico e dei luoghi simbolo della città. Il W Dubai – Mina Seyahi comprende anche 26 suite e una Extreme Wow suite da 285 metri quadrati (la presidenziale secondo W Hotels). Tutte le stanze sono affacciate sul mare con balconi privati.

Al secondo piano dell’hotel, il Ginger Moon offre poi un’esperienza di spiaggia urbana in cui godersi piatti creativi a pranzo, a cena, e all’ora dell’aperitivo. Lo spazio si apre su una vasta terrazza che porta al Wet Deck, caratterizzato da un’infinity pool con vista panoramica sulla baia di Mina Seyahi. A giugno 2022 è quindi prevista l’apertura del bar rooftop Attiko, mentre per il 2023 è in programma l’inaugurazione del beach club con piscina Malakite, che si svilupperà su uno spazio di oltre 8 mila metri quadrati.

La spa Bar-B dispone quindi di quattro sale per i trattamenti, un beauty bar e aree relax. All’interno del fitness centre 1Rebel/Fit, nel 2023 debutterà per la prima volta negli Emirati 1Rebel: l’esperienza di fitness sport-luxe di origine britannica, con uno studio interno all’hotel situato su due piani sviluppato su una superficie di 2.500 metri quadrati. Per incontri ristretti, riunioni o grandi occasioni per un massimo di 120 persone, il W Dubai – Mina Seyahi propone infine tre diversi spazi studio completamente attrezzati e provvisti di abbondante luce naturale.