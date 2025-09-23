Sandals Resorts, le prenotazioni sul mercato italiano crescono del 25% Il mercato italiano conferma la sua solidità, con prenotazioni in aumento del 25% tra giugno e agosto 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024: l’estate di Sandals Resorts mette a segno un buon risultato. La tariffa media giornaliera di soggiorno resta stabile e superiore ai livelli pre-pandemici. Cresce la domanda di prenotazioni last minute, con partenze entro 60 giorni, mentre la durata media dei soggiorni è aumentata di circa il 5%, in linea con le nuove abitudini di viaggio degli italiani. Tra le destinazioni più amate, le Bahamas guidano le preferenze: il 30% degli italiani ha scelto il Sandals Royal Bahamian nell’estate 2025. Ottime performance anche per Barbados, con un incremento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2024. «Il mercato italiano è estremamente importante per Sandals and Beaches Resorts – commenta Christian Casagrande, in rappresentanza di Sandals Resorts quale sales manager for Southern Europe presso Unique Vacations Uk – e, sebbene non sia attualmente il principale mercato europeo di riferimento per i nostri ospiti, puntiamo a far crescere il business nella regione nei prossimi anni, grazie soprattutto al supporto delle agenzie di viaggio e dei tour operator partner». A livello globale, il Nord America resta il principale mercato di riferimento, seguito da Regno Unito e Canada. In Europa, dopo l’area di lingua tedesca, l’Italia si conferma la seconda fonte principale di provenienza per il Gruppo. La formazione per il trade Il rapporto con il trade italiano è centrale nella strategia per Sandals Resorts. Oltre al consolidato programma Sell&Go, che premia gli agenti di viaggio con notti gratuite per ogni prenotazione, grande attenzione viene oggi riservata al programma Sandals Ambassador (di cui l’Italia è Paese pilota del progetto): una community di agenti selezionati in luglio che rappresentano i veri opinion leader del brand in Italia. In autunno e inverno saranno organizzati due fam trip esclusivi multidestinazione dedicati ai Sandals Ambassador, che avranno l’opportunità di visitare più resort e più isole caraibiche. Parallelamente, prosegue il piano di formazione continua, sia in modalità online, con vere e proprie master class, sia in presenza, rivolte ad agenzie di viaggio e tour operator. Sandals Resorts International ha inoltre annunciato l’accelerazione dei piani nei prossimi cinque anni per l’espansione del brand Beaches Resorts, dedicato alle famiglie, con lo sviluppo di un nuovo Beaches a Barbados, un Beaches a Exuma (Bahamas) e un Beaches Runaway Bay in Giamaic, oltre al nuovo Treasure Beach Village in arrivo a Beaches Turks e Caicos nella primavera del 2026, che prevede un implemento delle suite disponibili nel resort e numerose altre novità. Sandals sarà presente anche quest’anno a TTG Travel Experience. . Condividi

