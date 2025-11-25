Trinity ViaggiStudio: le opportunità per i ragazzi di fare vere esperienze all’estero Trinity ViaggiStudio presenta una nuova opportunità per gli studenti del triennio delle scuole superiori: realizzare il proprio capolavoro durante una vacanza studio, integrando l’esperienza internazionale con un percorso strutturato di orientamento e creatività. Introdotto dal ministero dell’istruzione il capolavoro è un elaborato personale che documenta un momento significativo della vita scolastica o extrascolastica, collegandolo a competenze, passioni e aspirazioni. Parte integrante del curriculum dello studente, può essere presentato nei colloqui di orientamento e valorizzato anche durante l’esame di Stato. Grazie alla proposta di Trinity ViaggiStudio, la vacanza studio diventa il contesto ideale per raccogliere stimoli, materiali e ispirazioni utili alla realizzazione del proprio capolavoro. Visite culturali, incontri e workshop guidati permettono agli studenti di riflettere su ciò che stanno vivendo e di trasformare l’esperienza in un progetto personale. Il percorso dedicato include: visita a un’università locale; ingresso a un museo o sito culturale di rilievo con attività interattive pensate per coinvolgere i gruppi; incontro con un ente governativo o istituzionale; workshop formativo di 10 ore, integrato nelle lezioni di lingua e condotto da docenti qualificati. Gli studenti possono scegliere il formato più adatto per raccontare il proprio capolavoro: un diario digitale o un vlog della vacanza studio; una presentazione multimediale con foto, commenti e riflessioni; un reportage sull’università visitata o sul workshop seguito; un elaborato creativo su temi legati all’attualità, alla cittadinanza o al percorso di orientamento. Condividi

Per chi è legato alle tradizioni, anche alle Maldive sarà possibile vivere l’atmosfera dei giorni di festa mentre chi ha voluto lasciarsi alle spalle il freddo potrà approfittare di sole, mare e relax o dedicarsi a una delle tante attività proposte.\r

Per questo speciale periodo dell’anno, ogni resort ha ideato un proprio programma per arricchire il soggiorno degli ospiti coinvolgendoli in prima persona. Come da tradizione, in tutti i resort non mancherà Babbo Natale che arriverà sulla spiaggia per distribuire doni e dolci ai bambini.\r

\r

I programmi speciali\r

ReelWorld è il tema di Siyam World - Lifestyle Collection, il resort più iconico della collezione, che si trasforma in un set cinematografico a cielo aperto, dove fantasia, acrobazie, comicità e magia si uniscono in un’esperienza spettacolare. I quattro mondi leggendari di Harry Potter, Mission Impossible, Pirati dei Caraibi e Austin Powers propongono attività dall’alba al tramonto per una vacanza da film, dove gli ospiti sono i protagonisti.\r

Dalla scuola di magia agli spettacoli acrobatici, alle corse a ostacoli; dalla caccia al tesoro alle avventure acquatiche dei pirati, agli spettacoli teatrali, il programma è ampio. Inoltre, competizioni sportive di gruppo e gare, come la corsa di 3 chilometri tra i sentieri nella folta vegetazione dell’isola: al vincitore un soggiorno di 5 notti per due persone nel 2026, con trasferimento in idrovolante incluso e trattamento Wow! Inclusive, il più completo di Siyam World.\r

Glamourous è, invece, il leit motiv che ha ispirato Sun Siyam Iru Fushi - Luxury Collection per le festività, unendo intrattenimento, alta cucina ed esperienze per tutta la famiglia per culminare nel conto alla rovescia di Capodanno, con fuochi d’artificio sul mare delle Maldive. Tra gli eventi più attesi la presentazione dei vini di annate prestigiose invecchiati a 30 metri sotto la superficie dell’oceano Indiano, che saranno degustati il 23 dicembre. E glamourous sarebbe anche vincere un altro soggiorno al Sun Siyam Iru Fushi, in palio per coloro che proveranno alcune delle tante attività proposte dal resort, come un trattamento per due nell’esclusiva The Spa by Thalgo o un Cinema by Moonlight con proiezione privata sulla spiaggia.\r

Al Sun Siyam Olhuveli - Lifestyle Collection, gli ospiti vengono trasportati nel mondo di Mystival, celebrazione caleidoscopica di musica, fantasia e creatività. A guidare i festeggiamenti sarà il duo elettronico francese Dj Trinix, noto per i brani che fondono diversi generi musicali insieme all'artista pop di origine italiana Matilde G, che illuminerà il palco con la sua voce. Su tutte e tre le isole di Sun Siyam Olhuveli, Main, Dream e Romance, non mancheranno installazioni artistiche, esperienze culinarie e serate di gala a tema, culminando in un conto alla rovescia di Capodanno sotto le stelle.\r

Sun Siyam Vilu Reef - Privé Collection ospiterà Ocean Odyssey, un’esperienza che combina intrattenimento ad alta energia e avventure ispirate all’oceano. Il calendario delle festività del resort include spettacoli di danza Fire & Led, performance di danza del ventre, lotterie e promozioni speciali alla spa. Gli amanti dell’avventura possono partecipare a Double Action Safaris per ammirare squali balena e mante, o vivere l’emozione di un giro in Jet Car attraverso la laguna, mentre i bambini si divertono con laboratori creativi e altre attività.\r

A Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection si svolge Eden Reimaginate: l’isola si trasforma in un rifugio di equilibrio e rinascita in cui le radici autentiche si fondono con l’espressione contemporanea, creando un’atmosfera vibrante, immersiva e reinterpretata in chiave moderna. Artisti e dj di ogni angolo del mondo si esibiranno creando atmosfere in linea con il resort: tutti insieme si esibiranno per salutare il nuovo anno per un finale di grande impatto visivo e musicale.\r

Nelle agenzie di viaggio italiane Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection viene proposto in esclusiva da Idee per Viaggiare.","post_title":"Sun Siyam si prepara al Natale: ecco le iniziative in programma","post_date":"2025-11-19T10:39:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763548742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trinity ViaggiStudio rafforza l'offerta di strumenti dedicati a studenti meritevoli, riproponendo la Trinity Scholarship e le borse di studio High School per l’anno scolastico 2026/2027.\r

\r

«Da più di 25 anni accompagniamo generazioni di ragazzi in percorsi formativi all’estero e continuiamo a credere che ogni viaggio sia un’opportunità preziosa di crescita personale, culturale e linguistica. Con queste borse di studio vogliamo dare a tanti giovani la possibilità di sognare in grande, di credere nel proprio talento e di vivere in prima persona il valore dell’apprendimento globale» dichiara Claudia Randazzo, ceo di Trinity ViaggiStudio.\r

\r

Pensata per premiare l’impegno scolastico e la voglia di conoscere, la Trinity Scholarship si rivolge a tutti gli studenti che si iscriveranno ad una vacanza studio Trinity per l’estate 2026 entro il 31 dicembre 2025. L’iniziativa prevede la partecipazione, nel mese di febbraio 2026, a un quiz online dedicato alla cultura generale e alle curiosità dal mondo: un momento di confronto stimolante e inclusivo. Le borse verranno assegnate da Trinity ViaggiStudio in base alla media scolastica e al punteggio ottenuto nel quiz. I premi previsti sono di 2.200 euro per il primo classificato, 1.800 per il secondo, 1.400 per il terzo, 1.000 per il quarto e 600 euro per il quinto posto.\r

Il programma borse di studio\r

A fianco della Trinity Scholarship, Trinity ViaggiStudio mette a disposizione un programma di borse di studio pensato per rendere accessibile anche l’esperienza del trimestre, semestre o anno scolastico all’estero. Gli studenti che si iscriveranno al Programma High School entro il 31 dicembre 2025 potranno concorrere all’assegnazione delle borse, il cui valore varia in base alla durata del soggiorno: 1.500 euro per il trimestre, 3.500 per il semestre e 5.000 per l’intero anno. La selezione si baserà su criteri di merito accademico, competenza linguistica, qualità della lettera motivazionale e puntualità nella compilazione della documentazione richiesta.\r

\r

Trinity propone ogni anno anche pacchetti conformi ai bandi previsti da Inps e dedicati ai figli dei dipendenti statali: programma Itaca, bando Estate INPSieme.\r

\r

Infine, gli studenti residenti nella regione Trentino-Alto Adige o nella Provincia di Trento possono accedere a contributi economici erogati tramite bandi pubblici per sostenere la frequenza di un periodo scolastico all’estero. Il finanziamento può raggiungere fino a 12.000 euro per i residenti in Trentino-Alto Adige e fino a 11.000 euro per gli studenti della Provincia di Trento che scelgono di frequentare il quarto anno all’estero. La possibilità di candidatura è riservata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, in regola con il percorso scolastico e privi di insufficienze. È richiesto il rispetto dei criteri di reddito stabiliti dal bando provinciale.\r

\r

","post_title":"Trinity ViaggiStudio: esperienza all'estero per gli studenti meritevoli","post_date":"2025-11-05T09:45:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762335946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trinity ViaggiStudio presenta un \"Immersion Program\" dedicato agli studenti tra i 14 e i 18 anni, che offre la possibilità di frequentare per 4, o 8 o 12 settimane una scuola superiore in Irlanda, Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, Sud Africa, Australia o Nuova Zelanda. Un’esperienza formativa, linguistica e personale che permette di mettersi alla prova e capire se si è pronti per affrontare un futuro anno all’estero. Questa esperienza consente ai ragazzi di partire per un High School Program già durante il secondo o terzo anno di scuola superiore, senza aspettare il quarto.\r

\r

Durante il soggiorno, gli studenti vivono un’esperienza autentica e immersiva: partecipano alle lezioni, prendono parte alle attività scolastiche e condividono la quotidianità con i coetanei locali. Scoprono così un nuovo modo di studiare e di vivere la scuola, sviluppando autonomia, spirito critico e competenze linguistiche solide, che renderanno più semplice e naturale affrontare un percorso di studio più lungo in futuro.\r

Le famiglie ospitanti, accuratamente selezionate dai partner esteri, rappresentano una varietà di stili di vita e contesti: coppie con bambini, genitori single, pensionati, famiglie multiculturali. L’obiettivo è offrire agli studenti un’esperienza di integrazione autentica, in cui ogni giorno diventa un’occasione di confronto e arricchimento reciproco. Gli studenti possono condividere la stanza con un figlio della famiglia o con un altro studente internazionale, mentre la distanza dalla scuola è generalmente gestibile con i mezzi pubblici.\r

\r

\r

Negli States\r

In America, l’Immersion Program propone due formule di soggiorno: in host family oppure in boarding school. L’host family permette di immergersi nella quotidianità di una famiglia locale e vivere pienamente la cultura americana. La boarding school offre l’opportunità di condividere la vita del campus con studenti di tutto il mondo, in un ambiente che favorisce l’indipendenza, la responsabilità e la crescita personale. Le destinazioni negli Stati Uniti includono la California (Anaheim Union School District), l’Idaho (Bonneville School District), l’Arizona (Mesa Public Schools) e il Maine (Mt. Blue Regional School District e Fryeburg Academy).\r

Le mete disponibili spaziano da Cork in Irlanda a Londra nel Regno Unito, da Toronto in Canada a Sydney in Australia, fino a Cape Town in Sudafrica e alle scuole della Nuova Zelanda. L’Immersion Program è un’esperienza riconosciuta dal ministero dell’istruzione e del merito: al rientro in Italia, gli studenti riprendono regolarmente il proprio percorso scolastico.\r

\r

\r

","post_title":"Trinity ViaggiStudio, la novità dell'Immersion Program","post_date":"2025-10-24T10:09:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761300563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trinity ViaggiStudio, insieme a QuizzaMI, è fra gli organizzatori di GenZ vs Boomer, una serata speciale che lunedì 7 ottobre 2025 porterà al Doppio Malto Milano Navigli una sfida tra epoche diverse.\r

Soggiorni studio\r

Per Trinity ViaggiStudio non si tratta solo di un gioco. Da oltre venticinque anni, infatti, l’azienda è un punto di riferimento in Italia per i viaggi studio e i programmi educativi all’estero. Ogni anno migliaia di ragazzi scelgono i suoi percorsi perché trovano un’occasione formativa che mette al centro la crescita personale e l’inclusione. Trinity ViaggiStudio è tra le poche realtà italiane a proporre soluzioni dedicate anche a studenti con disabilità motorie o esigenze alimentari specifiche, e negli anni ha stretto partnership internazionali con realtà come Pearson.\r

\r

Con GenZ vs Boomer, Trinity ViaggiStudio ribadisce la sua natura di azienda moderna e aperta, capace di guardare oltre il viaggio per proporre percorsi che rafforzano i legami tra le persone, creando momenti di incontro e confronto tra padri, figli e amici. In palio durante la serata, premi firmati Trinity ViaggiStudio.\r

\r

","post_title":"Trinity ViaggiStudio invita a \"GenZ vs Boomer\"","post_date":"2025-09-23T11:59:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758628751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"T'way Air cambierà la propria denominazione sociale in Trinity Airways, in linea con la più ampia strategia di espansione globale e di rinnovo del marchio. Il rebranding completo sarà lanciato nella prima metà del 2026, con la nuova livrea degli aeromobili.\r

\r

Insieme al cambio di nome, la low cost coreana - recentemente acquisita dal Daemyung Sono Group - ha presentato una nuova identità aziendale e ha dichiarato la propria intenzione di “accelerare l'integrazione dei servizi di viaggio a livello di gruppo”.\r

\r

Il rebranding riflette l'ambizione dell'azienda di combinare i viaggi aerei con i servizi alberghieri e i resort del gruppo offrendo un'esperienza di viaggio più ricca e differenziata.\r

\r

Il vettore punta inoltre a rafforzare le collaborazioni strategiche tra le rotte aeree e le infrastrutture alberghiere e turistiche del gruppo in Asia, Europa e nelle Americhe. L'azienda introdurrà inoltre un programma di affiliazione unificato e pacchetti di viaggio personalizzati per massimizzare la sinergia tra le sue affiliate.","post_title":"T'way Air cambierà il nome in Trinity Airways","post_date":"2025-09-08T10:47:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757328423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gioco d'anticipo per Trinity ViaggiStudio con il lancio del Catalogo Vacanze Studio Junior Speciale Estate 2026, un’anteprima delle vacanze studio 2026 nel Regno Unito e in Irlanda.\r

Per la prima volta, sarà possibile prenotare la vacanza studio 2026 prima ancora della partenza per l’estate 2025, approfittando di un’offerta unica valida fino al 31 ottobre 2025. Il vero punto di forza dell’iniziativa è lo sconto esclusivo con tariffa bloccata: il to garantisce i prezzi di dicembre 2024, assorbendo gli aumenti di mercato, per offrire ai propri clienti la massima serenità nella pianificazione.\r

La proposta si distingue per l’approccio attento che accompagna ogni fase del soggiorno. Lo staff Trinity ViaggiStudio è sempre presente in loco, per fornire supporto continuo agli studenti e garantire una gestione puntuale di ogni aspetto organizzativo. \r

A questo si affianca la figura del Quality Supervisor Senior, una presenza altamente qualificata che supervisiona direttamente i centri principali. Grazie a un’esperienza consolidata nel settore delle vacanze studio, questa figura coordina le attività, affianca lo staff locale e mantiene un collegamento diretto con l’ufficio centrale in Italia, assicurando così il rispetto degli standard qualitativi Trinity ViaggiStudio.\r

Un ulteriore elemento distintivo è la presenza, in diversi college, di un medico italiano, disponibile per prendersi cura del benessere fisico dei partecipanti.\r

Tra le destinazioni confermate figurano diverse mete nell’Area di Londra, come il Medway Campus dell’Università di Greenwich, situato sulla costa del Kent; la University of Essex, immersa in un grande parco vicino al centro storico di Colchester; il moderno campus della University of Sussex, a pochi minuti da Brighton e all’interno di un Parco Nazionale; la University of Chichester a Bognor Regis, a due passi dal mare; e ancora la Hartpury University immersa nella campagna inglese e a soli 30 minuti dal centro di Gloucester, la storica Keele University nell’omonima Keele, con il suo osservatorio astronomico e la galleria d’arte, i due campus della University of the West of Scotland (Ayr e Glosgow Paisley), e la Dublin City University, nel cuore di Dublino.\r

","post_title":"Trinity ViaggiStudio gioca d'anticipo: promozione per le partenze dell’estate 2026","post_date":"2025-06-27T11:30:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1751023833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491321\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Veduta aerea Villa Peyron[/caption]\r

\r

C’è una Toscana che continua a sorprendere, anche dove si crede di conoscerla già. Una regione che svela nuovi percorsi e aperture straordinarie, dove storia, arte e natura si intrecciano in esperienze di visita originali, da apprezzare ora ancora di più con la bella stagione. \r

Un viaggio che tocca Fiesole, Firenze e Siena, per riscoprire con occhi nuovi l’identità più autentica dei territori.\r

\r

Fiesole si candiderà a Capitale italiana della Cultura 2028 e nel frattempo è nato \"Paesaggi plurali\" un museo diffuso che riunisce quaranta luoghi tra archeologia, arte, natura, paesaggio e memoria, distribuiti tra il centro storico e il territorio circostante.\r

Itinerari\r

Quattro itinerari tematici e altrettanti modi diversi di leggere il paesaggio fiesolano:\r

\r

Sguardo: un viaggio tra i punti panoramici che hanno ispirato generazioni di viaggiatori, letterati e artisti. Dai belvedere di via Beato Angelico e della via Vecchia Fiesolana, alla Panchina della Regina. E poi ancora il panorama dal Convento di San Francesco, le Cento Scale che uniscono visivamente il centro alla collina, il Parco della Rimembranza, il monumento a Bruno Cicognani fino all’Oratorio del Santissimo Crocifisso di Fontelucente, luogo di devozione popolare e sosta contemplativa.\r

\r

[caption id=\"attachment_491322\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Chiostro della Badia Fiesolana[/caption]\r

\r

Pensiero: dall’Archivio Pietro Porcinai, alla Fondazione Giovanni Michelucci. Si prosegue con la Fondazione e Museo Primo Conti, l’Accademia del Caffè Espresso, le ville storiche come Villa delle Balze, i musei diocesani come il Museo Bandini, le istituzioni religiose che da secoli custodiscono cultura e sapere, come il Seminario Vescovile, la Chiesa e il Convento di San Domenico, la Badia Fiesolana e la Chiesa di Santa Maria Primerana, \r

\r

Origine: l’itinerario che porta alle radici etrusche e romane di Fiesole, con il Museo Civico Archeologico, l’Area archeologica e il Teatro Romano, uno dei meglio conservati d’Italia, e luoghi meno noti come la Tomba del Bargellino, datata al IV secolo a.C. Si prosegue con il Palazzo Pretorio, oggi sede del Comune, la Cattedrale di San Romolo, il Convento di San Francesco, le mura etrusche e la Fonte Sottoterra, antica sorgente d’acqua legata alla leggenda della fondazione della città.\r

\r

Armonia: un percorso di natura e cultura che tocca la cascata di Ontigano, le architetture paesaggistiche di Villa Peyron al Bosco di Fonteluce – con il suo straordinario giardino monumentale –, il Florence War Cemetery, cimitero militare della Seconda guerra mondiale, la Cipressa monumentale di Pian di San Bartolo, le chiese di campagna come San Jacopo al Girone e San Giuseppe Artigiano, il Tabernacolo del Ghirlandaio lungo l'antica via Aretina, la Fattoria di Maiano e la Villa di Maiano, location amata da cineasti e scrittori.\r

\r

[caption id=\"attachment_491323\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Area archeologica e Teatro romano[/caption]\r

Siena\r

A Siena, invece, l’arte pubblica e memoria storica si incontrano con “Assistere il buio”, un progetto curato da Serena Fineschi e promosso dal Rotary Club Siena che coinvolge diciassette artisti contemporanei chiamati a reinterpretare le storiche lanterne in ferro battuto che dal secondo dopoguerra illuminano il centro storico.\r

\r

Le lanterne, simboli silenziosi della città notturna, diventano oggi opere d’arte permanente che rivelano una nuova geografia della città: un invito a perdersi tra i vicoli, a seguire la luce degli artisti per riscoprire Siena da un punto di vista poetico e intimo.\r

\r

Tra i protagonisti, artisti di fama internazionale come Elena Bellantoni, Bianco-Valente, Gianni Caravaggio, Flavio Favelli, Maurizio Nannucci, Remo Salvadori, Sissi, Giovanni Termini, Loris Cecchini e molti altri. Le loro opere trasformano le lanterne in vere e proprie “presenze” che illuminano il passato e accompagnano il visitatore in un percorso che è anche una riflessione sulla relazione tra luce e buio, tra memoria e presente.\r

Firenze\r

Anche Firenze ha il suo gioiello da riscoprire, e si tratta del giardino settecentesco di Villa La Quiete che ha aperto per la prima volta al pubblico grazie a un restauro filologico finanziato con il PNRR. Situato sulla collina di Castello, il giardino fu voluto da Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima discendente della dinastia medicea e artefice del “Patto di Famiglia” che ha garantito alla città il patrimonio dei Medici.\r

\r

La visita guidata conduce alla scoperta del giardino all’italiana, con i suoi spartimenti mistilinei ricostituiti secondo le fonti storiche, le collezioni di bulbose e piante fiorifere, gli agrumi e i frutti antichi della tradizione toscana. Si potranno ammirare anche la Ragnaia, architettura vegetale un tempo utilizzata per l’uccellagione, e gli interni della villa, con l’appartamento affrescato dell’Elettrice Palatina, la Farmacia seicentesca, la Chiesa della SS. Trinità e una collezione di opere d’arte che comprende capolavori di Botticelli, Ghirlandaio e altri maestri del Rinascimento.\r

Le visite, della durata di circa un’ora, si svolgono su prenotazione e il calendario è disponibile sul sito dell’Università di Firenze. Il costo del biglietto è di 5 euro. \r

La riapertura del giardino si inserisce nelle celebrazioni per i 250 anni della Specola, il più antico museo scientifico europeo, recentemente riaperto dopo un importante restauro. Un’occasione per riscoprire la storia scientifica e naturalistica dell’Ateneo fiorentino e per proseguire il viaggio tra le meraviglie meno conosciute della Toscana.\r

\r

\r

\r

Spostandosi a Volterra ecco che ritornano le visite guidate al Manicomio, uno dei luoghi simbolo della memoria sociale e sanitaria italiana, aperto ogni domenica, fino a settembre.\r

\r

Un percorso suggestivo tra viali alberati, fotografie d’epoca e racconti autentici, alla scoperta dell’ex ospedale psichiatrico che ha segnato profondamente la storia della città e di migliaia di vite. Non una semplice visita, ma un’esperienza emotiva e narrativa che intreccia luoghi, storie e silenzi, per raccontare un patrimonio difficile, ma necessario da conoscere e preservare.\r

\r

Il tour si svolge nella parte bassa del complesso, oggi area ospedaliera pubblica, e consente di osservare dall’esterno i principali padiglioni storici – dal Tebaldi alla “Pagoda”, passando per il cinema-teatro e numerosi altri edifici simbolo di un’epoca. Non è previsto l’accesso all’interno, né alle aree oggi non agibili come il Museo Lombroso o i graffiti di Nannetti (NOF4), ma l’alternanza tra visibile e invisibile dà ancora più forza e profondità al racconto.\r

\r

Le visite, della durata di circa un’ora e mezza, sono curate da guide professioniste accreditate, formate appositamente per offrire un’esperienza coinvolgente e rispettosa della storia del luogo.","post_title":"I mille volti della Toscana. Fiesole candidata a Capitale italiana della cultura 2028","post_date":"2025-05-26T12:05:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748261152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trinity ViaggiStudio ha integrato nel sito il nuovo motore di ricerca weTrinity, grazie al quale l'intera programmazione dei pacchetti di gruppo per l’estate 2025, ma anche i soggiorni studio sia all’estero che in Italia per privati o Inps, possono essere ora visualizzati immediatamente usando i filtri ‘data’ e ‘città di partenza’. \r

Con l’adozione dell’intera suite di Zoho One, uno dei principali provider di Crm, le soluzioni a disposizione sono poi del tutto personalizzabili e interfacciate al gestionale di Trinity ViaggiStudio: dalle richieste di preventivo al ciclo di vendita e post-vendita o all’invio di newsletter e DEM, passando per la comunicazione omnicanale coi clienti (e-mail, telefono, messaggistica), la gestione degli eventi incluso il loro follow-up, ma anche il monitoraggio delle attività interne e relativo feedback, così come delle attività di tutti i canali dell’operatore (social networks, Google, recensioni), basta un click e via. \r

«Gli aggiornamenti introdotti testimoniano il nostro costante orientamento all’innovazione e alla digitalizzazione dei processi - dichiara Claudia Randazzo, ceo e founder del tour operator milanese (nella foto) - due risorse fondamentali per il miglioramento della customer experience in ogni fase del viaggio. Clienti, scuole, famiglie e partner commerciali possono godere dello stesso livello di ottimizzazione del servizio, usufruendone con tempi più rapidi per il minor numero di inefficienze operative, ma anche in modalità maggiormente efficaci grazie ai criteri di personalizzazione. In due parole, siamo ancor più easy e user-friendly».\r

Le novità per Trinity ViaggiStudio non sono terminate: «Abbiamo infatti in previsione almeno altre quattro innovazioni: l’integrazione di strumenti di automazione marketing per una comunicazione ancora più efficace; l’analisi dei dati per anticipare i bisogni dei clienti e perfezionare il taglio tailor-made dei viaggi; l’introduzione di nuove funzionalità self-service per scuola e famiglia; l’impiego di Ia per velocizzare l’esperienza in funzione delle esigenze individuali. Vogliamo arrivare a un modello organizzativo totalmente orientato al cliente, affinché possa apprezzare al meglio i valori fondamentali di Trinity ViaggiStudio: cura, competenza, innovazione e trasparenza».\r

Nell’immediato futuro saranno perciò previste l’aggiunta dei programmi tailor made dell’operatore, oltre che dell’indicazione dell’accompagnatore del gruppo vacanza, in modo tale da creare una community affiatata ancor prima dell’inizio del viaggio. \r

","post_title":"Trinity ViaggiStudio: il nuovo motore di ricerca weTrinity semplifica le pianificazioni","post_date":"2025-05-19T10:00:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747648805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"488187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Due giorni possono bastare per vivere Roma in modo esclusivo? Se il viaggio è ben organizzato e calibrato su esperienze di qualità, la risposta è sì.\r

\r

La capitale italiana è una città che sorprende sempre, ma in particolare quando viene scoperta con gli occhi di chi cerca l’eccellenza: arte privata, cucina gourmet, hotel di charme, shopping personalizzato.\r

\r

Un weekend di lusso a Roma è possibile attraverso un itinerario che alterni meraviglie classiche e dettagli su misura, pensato per chi vuole il massimo da ogni minuto.\r

\r

Ecco come vivere 48 ore da ricordare per sempre.\r

\r

Venerdì sera: benvenuto nella Città Eterna\r

\r

Arrivare a Roma nel tardo pomeriggio ha il vantaggio di cominciare la propria esperienza con la città già accesa di luci e atmosfera.\r

\r

La scelta dell’alloggio è uno degli aspetti più importanti per iniziare la propria vacanza di lusso con il piede giusto: soggiornare in un Hotel Piazza di Spagna garantisce una posizione centrale, perfetta per muoversi a piedi tra monumenti, boutique e ristoranti esclusivi.\r

\r

Inoltre, molte strutture della zona offrono camere panoramiche, terrazze private e servizi di alta gamma, ideali per una fuga romantica o una pausa rigenerante.\r

\r

Dopo il check-in, il consiglio è di concedersi un aperitivo con vista, tra le opzioni più raffinate ci sono i rooftop bar del centro storico, come quelli degli hotel di lusso lungo via del Corso o nei pressi di via Veneto. Un cocktail al tramonto con vista sul Pincio o su Trinità dei Monti è il miglior modo per iniziare.\r

\r

Per la cena, l’imbarazzo della scelta è totale, dai ristoranti stellati alle trattorie di lusso, fino ai ristoranti più intimi e sofisticati nei quartieri Monti o Prati, Roma sa soddisfare anche i palati più esigenti. L’atmosfera giusta? Luci soffuse, cucina ricercata e un servizio impeccabile.\r

\r

Sabato: arte e gusto, un binomio perfetto\r

\r

La prima giornata piena del weekend la si può dedicare all’arte e alla scoperta culturale. Per evitare la folla e vivere un’esperienza davvero privilegiata, è consigliabile prenotare una visita guidata privata nei Musei Vaticani, con accesso anticipato o serale. Vedere la Cappella Sistina in silenzio, senza il consueto affollamento, è un’emozione che resta.\r

\r

Chi preferisce rimanere nel cuore della città può optare per una passeggiata tra il Pantheon, Piazza Navona e Campo de’ Fiori, magari accompagnati da una guida esperta in arte rinascimentale. Per gli amanti dell’antichità, il Colosseo e i Fori Imperiali rappresentano una tappa obbligatoria, da vivere in modo esclusivo attraverso tour privati con accesso alle aree solitamente chiuse al pubblico.\r

\r

A pranzo, è il momento di scoprire una Roma gastronomica meno conosciuta, alcuni chef emergenti propongono menù degustazione in ristoranti dal design curato, nascosti tra le vie storiche. I sapori romani vengono rivisitati in chiave contemporanea, spesso con un'attenzione particolare alla stagionalità e all'origine degli ingredienti.\r

\r

Il pomeriggio invece può essere dedicato allo shopping, se il classico giro tra le boutique di via Condotti, via Borgognona e via del Babuino è un must, chi cerca qualcosa di davvero unico può affidarsi a un personal shopper.\r

\r

Molti store offrono servizi VIP con salotti riservati, consulenze private e collezioni in esclusiva. Dalle maison storiche come Valentino, Fendi e Bulgari, ai brand emergenti del design romano, è impossibile non lasciarsi ispirare.\r

\r

Per chi ama l’artigianato di lusso, meritano una visita anche le botteghe del rione Monti, dove si trovano gioielli su misura, scarpe fatte a mano e capi unici dal sapore sartoriale.\r

\r

La serata si apre con una cena elegante in uno dei ristoranti con vista su Roma, su alcune terrazze è possibile di cenare sotto le stelle, con piatti gourmet e un servizio degno di un palcoscenico. Dopo cena, un’ultima passeggiata verso Fontana di Trevi, magari con una moneta da lanciare insieme, chiude la giornata con un gesto simbolico e carico di emozione.\r

\r

Domenica mattina: relax e gusto prima della partenza\r

\r

La domenica è il giorno perfetto per un giro in totale tranquillità. Chi soggiorna in un Hotel Piazza di Spagna può iniziare la giornata con una colazione in terrazza o nel cortile interno, godendo della tranquillità del centro cittadino ancora sonnolento.\r

\r

Per chi desidera coccolarsi, si può iniziare la giornata in una SPA facendo un massaggio rigenerante o un trattamento beauty prima del rientro.\r

\r

Se invece si preferisce restare all’aria aperta, una passeggiata a Villa Borghese è l’occasione ideale per concludere il soggiorno circondati dal verde, magari con una visita alla Galleria Borghese, dove scoprire i capolavori di Canova, Bernini e Caravaggio.\r

\r

Ultima tappa consigliata: un pranzo leggero in uno dei bistrot eleganti del quartiere Prati o nel Ghetto Ebraico, dove tradizione e raffinatezza si incontrano in piatti deliziosi.\r

\r

i.ip.","post_title":"Weekend di lusso a Roma: cosa fare in 48 ore tra arte, gourmet e shopping","post_date":"2025-04-10T10:00:40+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["botteghe-monti","cena-romantica-roma","citta-eterna","galleria-borghese","hotel-piazza-di-spagna","incoming","incoming-lazio","itinerario-roma-weekend","musei-vaticani-tour-privato","personal-shopper-roma","ristoranti-gourmet-roma","roma-2","rooftop-roma","shopping-via-condotti","spa-roma","turismo-di-lusso","week-end","weekend-di-lusso"],"post_tag_name":["botteghe Monti","cena romantica Roma","città eterna","Galleria Borghese","hotel Piazza di Spagna","Incoming","incoming lazio","itinerario Roma weekend","musei Vaticani tour privato","personal shopper Roma","ristoranti gourmet Roma","roma","rooftop Roma","shopping via Condotti","SPA Roma","turismo di lusso","week end","weekend di lusso"]},"sort":[1744279240000]}]}}