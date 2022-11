Nh Collection sbarca negli Emirati Arabi con la Suite Hotel, Dubai Sorgerà all’interno del complesso da 46 piani a uso misto Sidra Tower di Dubai il primo indirizzo emiratino della Nh Collection. Dotato di 256 camere, la Suite Hotel offrirà diverse soluzioni di soggiorno tra cui stanze, suite e appartamenti con una, due o tre camere da letto. Tra i servizi spiccano un ristorante, una lobby lounge, un miniclub per bambini, sale meeting, una palestra e spazi ricreativi, oltre ad aree commerciali disponibili all’affitto. La struttura sarà gestita dal gruppo Minor Hotels, a cui appartengono i marchi Nh, a partire dal primo trimestre del 2023. Il ribranding in Nh Collection avverrà però solo nella seconda parte dell’anno, dopo un’importante ristrutturazione. Situato in posizione strategica lungo la Sheikh Zayed Road, la strada principale di Dubai, l’immobile è presente dal 2010 nella Sidra Tower, insieme a uffici, negozi e ristoranti. È adiacente ai quartieri residenziali di lusso di Dubai Marina e Media City, che ospitano aziende internazionali, e anche a The Palm Jumeirah, la famosa isola artificiale a forma di palma. Inoltre, dista solo 20 minuti dall’aeroporto internazionale della città, si trova nei pressi della spiaggia di Al Sufouh ed è vicina anche a importanti aziende internazionali, oltre che all’Università americana di Dubai. La novità testimonia il costante impegno di Minor Hotels nell’espandere i brand di Nh Hotel Group al di fuori delle loro tradizionali aree di attività in Europa e in America. L’Nh Collection la Suite Hotel, Dubai è di proprietà di Ali bin Khalfan Al Mutawa Al Dhaheri, founder e presidente di Abk Investments e Ali & Sons Holding, società emiratina con una forte presenza nei settori hospitality, automobilistico, commerciale, petrolifero e del gas, della vendita al dettaglio, dell’edilizia, della gestione immobiliare, del manifatturiero e dell’informatica.

