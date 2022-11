Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433266 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [post_title] => Webinar Vallese: 24 novembre alle 14. Iscriviti! [post_date] => 2022-10-31T16:11:30+00:00

Stressati dalle continue richieste e telefonate per avere informazioni? Se la risposta è sì, inscrivetevi alla nostra newsletter dedicata ai professionisti del viaggio. In questo modo riceverete regolarmente, direttamente sulla vostra email, tutte le ultime notizie e informazioni sulla Baviera e la sua offerta turistica. Da noi, esperti della destinazione, informazioni su attrazioni stagionali, celebrità, nuovi alloggi, fatti, cifre e sviluppi, nonché sugli strumenti di vendita più innovativi. Ti garantiamo che iscrivendoti alla nostra Newsletter Trade non ti sfuggirà più nessuna informazione preziosa. Così avrai più tempo da dedicare alle cose belle della tua vita lavorativa! Iscriviti alla newsletter Travel--Trade Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade: Sempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi Consigli da insider di prima mano Informazioni e ispirazioni, relative all'argomento e organizzate in modo chiaro Presentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro Registrazione ai nostri workshop ed eventi Vi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter! [caption id="attachment_414267" align="aligncenter" width="498"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption] [post_title] => Baviera Travel Trade Newsletter: informazioni e strumenti per gli operatori [post_date] => 2022-10-31T12:30:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667219433000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo Federalberghi è la volta di Fto. Le partnership di Nexi nel settore turistico aumentano ed Incasso senza Pensieri arriva anche nelle agenzie di viaggio della Fto. In occasione del Ttg Travel Experience di Rimini si è fatto il punto sulla soluzione proposta dalla società che opera nel settore dei pagamenti. Nello specifico anche le adv si potranno dotare di un sistema di gestione automatica e digitale degli incassi e delle prenotazioni che consente di non perdere le eventuali dispute. «E’ un approccio innovativo – spiega Alfredo Passeri, Nexi Payments e-commerce specialist - per questo abbiamo accettato di fare con Federalberghi un percorso impegnativo anche dal punto di vista economico. Per andare incontro alle esigenze degli albergatori abbiamo fatto molti webinar. Il prodotto nel frattempo si è evoluto e la soddisfazione è molto elevata». Fto, i cui associati hanno un peso notevole nel settore, guarda con fiducia al nuovo accordo. «Abbiamo avviato il progetto con Nexi – commenta Gabriele Milani, direttore nazionale Fto – ed abbiamo trovato un azienda disposta ad ascoltare le nostre necessità. Se è vero che 1 consumatore su 2 non è soddisfatto dell’acquisto del viaggio è anche vero che le agenzie chiedono più snellezza e semplicità». Per questo Nexi ha riperso la filosofia di Incasso senza Pensieri e l’ha adattata al caso. «Il nostro obiettivo sarà fare tantissima formazione per confrontarci e sentire i feedback – conclude Milani – Non solo, parleremo con i soci gestionali per adattare il tutto alle piattaforme, in modo da chiudere il cerchio». [post_title] => Incasso senza Pensieri di Nexi per le adv, dopo Federalberghi è la volta di Fto [post_date] => 2022-10-28T15:23:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666970592000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432787 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malta ospiterà l'Europride 2023: il 16 settembre dell'anno prossimo Valletta sarà la capitale Lgbtiq+ d'Europa e si prepara fin d'ora ad accogliere la comunità queer internazionale con un fitto calendario di eventi. Malta, negli ultimi 7 anni si è posizionata in testa alla classifica dell’Indice Rainbow Europe: l'introduzione delle leggi contro la discriminazione nella costituzione maltese nel 2014 è stato senza dubbio un punto culminante nello sviluppo dell'uguaglianza per la comunità Lgbtiq+ a Malta. La Pride Week inizierà con la cerimonia di apertura giovedì 7 settembre 2023 per culminare il 16 settembre con la Pride March e un grande concerto prima di chiudersi il 17 settembre. Inoltre, i festeggiamenti includerà una lunga serie di eventi che rappresenteranno un vero e proprio Festival delle arti e della cultura queer a cui collaboreranno numerosi artisti internazionali per offrire un programma culturale e artistico estremamente variegato che si concretizzerà con mostre, teatro, spettacoli di cabaret, cinema e arti letterarie per tutta la settimana. Nei tre giorni che precedono la Pride March sarà allestito un Pride Village nella Capitale che ospiterà numerosi stand di organizzazioni locali e internazionali che potranno esporre e vendere i propri lavori oltre che offrire informazioni ai visitatori. Il village sarà anche il centro nevralgico per allacciare nuovi legami e rafforzare il network della comunità [post_title] => Malta si prepara ad accogliere l'Europride 2023 con un ricco calendario di eventi [post_date] => 2022-10-24T10:56:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666608995000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 414242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_414258" align="aligncenter" width="487"] ©erlebe.bayern - Gert Krautbauer[/caption] La Baviera è diversa, tradizionalmente diversa! Difficilmente un altro stato federale evoca così tante associazioni così rapidamente. E a voi cosa evoca? Ecco la Baviera di Bayern Tourismus che offre risorse preziose a tutto il settore trade: newsletter, elenco eventi e fiere, ispirazioni di viaggio, itinerari, video e brochure. Scopri la sezione Travel Trade di Visit Bavaria "Allora, noi la vediamo così: la Baviera è anche uno stile di vita. Rilassata e cosmopolita. Radicata nella propria patria e allo stesso tempo innovativa e creativa. I bavaresi amano le loro tradizioni ma sono pronti a stravolgerle. E questa è una buona cosa! Come professionisti esperti in viaggi, sapete naturalmente quanto sia versatile la Baviera e quanto meravigliosamente sorprendente possa essere un viaggio in Baviera. Affinché possiate continuare a consigliare perfettamente i vostri clienti in futuro, vorremmo presentarvi alcuni dei nostri attuali servizi e offerte. In quanto organizzazione ufficiale di marketing e di gestione della destinazione turistica Baviera, siamo esperti del mercato e delle sue tendenze; ci consideriamo inoltre apripista e intermediari e siamo a vostra disposizione per tutte le domande relative alla destinazione turistica Baviera. Non vediamo l'ora di scambiare idee con voi! [caption id="attachment_414264" align="aligncenter" width="486"] ©erlebe.bayern – Gert Krautbauer[/caption] Su misura per grandi appassionati di viaggi: la newsletter La posta dalla Baviera arriva direttamente nella vostra casella email, piena fino all'orlo con le ultime notizie sul turismo in Baviera: questa è la nostra newsletter Travel-Trade! Ogni due mesi circa, recuperiamo per voi tutte le ultime notizie e i fatti interessanti, sempre presentati in modo chiaro e orientato al servizio: dalle attrazioni stagionali agli alloggi insoliti e nuovi, fino a curiosi personaggi che incarnano autenticamente lo stile di vita della Baviera e danno ad ogni viaggio un tocco unico. Ci sono anche fatti e cifre aggiornate, così come gli ultimi strumenti e informazioni su workshop ed eventi. Iscriviti alla newsletter Travel--Trade Potete contarci: condivideremo le nostre conoscenze privilegiate, in modo che abbiate sempre la risposta giusta e la giusta ispirazione a portata di mano quando parlate con i vostri clienti. [caption id="attachment_414266" align="aligncenter" width="493"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption] Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade: Sempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi Consigli da insider di prima mano Informazioni e ispirazioni, relative all'argomento e organizzate in modo chiaro Presentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro Registrazione ai nostri workshop ed eventi Vi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter! [caption id="attachment_414267" align="aligncenter" width="498"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption] Tutti i servizi a colpo d'occhio e con un click Il sito web di Travel Trade ha un nuovo look e offre una vasta gamma di servizi per il vostro lavoro quotidiano - è il vostro punto di contatto 24 ore su 24 per ispirazioni ed informazioni. Cultura, infrastrutture, delizie culinarie, natura, sport o shopping: la gamma di offerte in Baviera è enorme. Grazie ai nostri documenti informativi e di vendita strutturati in modo chiaro, potete tenere traccia di tutto e fornire ai vostri clienti la migliore consulenza possibile. Recuperate semplicemente tutto ciò di cui avete bisogno con un semplice click e scaricatelo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo. Naturalmente, su richiesta, saremo anche felici di inviarvi materiali selezionati e cataloghi in forma stampata. Gli strumenti di vendita più importanti sono concepiti in modo digitale e interattivo: dalla classica guida di vendita al calendario degli eventi, da fatti e cifre alle informazioni geografiche e regionali. Potete trovare ispirazione extra per la pianificazione di itinerari individuali nel nostro nuovo servizio "Meet the locals". Avete bisogno di foto e video per la vostra offerta in Baviera? Nel nostro database troverete una grande selezione di materiale fotografico e di immagini in movimento a vostra disposizione gratuitamente! Ecco cosa offre il sito Travel Trade Tutti gli strumenti di vendita importanti in un nuovo design, digitale e interattivo Materiale fotografico e video a disposizione gratuita degli operatori turistici Tutte le informazioni disponibili a colpo d'occhio e con un clic: geografia, regioni, cultura, infrastrutture, shopping, outdoor e molto altro Ancora più ispirazione e autenticità con "Meet the locals” [caption id="attachment_414342" align="aligncenter" width="464"] ©erlebe.bayern - Florian Trykowski[/caption] Ispirazione "next level": Meet the locals! Come si fa a creare un'esperienza di viaggio indimenticabile e veramente bavarese? Siamo convinti che sono le storie personali che fanno di una destinazione una destinazione del cuore. Ecco perché abbiamo creato "Meet the locals": vogliamo ispirare i viaggiatori a vivere la cultura e i costumi bavaresi attraverso la gente della regione. Perché seguire le loro orme e lasciarsi ispirare dai loro consigli significa vivere la Baviera da vicino. Una Baviera che è più delle attrazioni conosciute: innovativa e creativa, emozionante e sorprendente, ma radicata in tradizioni consolidate. Per voi come tour operator, questo significa: più incentivi per un target esigente che preferisce guardare dietro le quinte piuttosto che percorrere sentieri già battuti. Grazie a "Meet the locals" vi presentiamo quindi personalità bavaresi che offrono una vera esperienza. Per esempio Florian Blickenberger di Rosenheim, un orafo con un debole per le croci di vetta e i pantaloni in pelle oro e argento. O Elisabeth Stieglmayr, una coltivatrice di luppolo che ci spiega esattamente cos'è la leggendaria birra bavarese e ci dà il benvenuto spalancando i portoni del suo cortile. Tutti gli ambasciatori non solo rappresentano un'esperienza speciale, ma danno anche un contributo concreto con i loro consigli da insider affinché i visitatori possano scoprire la regione lontano dalle masse. Vi abbiamo incuriosito? Visitate la nostra nuova pagina "Meet the locals" per maggiore ispirazione. Siamo qui per voi! Volete mettervi in contatto con noi? Sul nostro sito Travel Trade troverete tutti i nostri contatti elencati con i dettagli di contatto. Potete anche scoprire in quali fiere ed eventi, nazionali e internazionali, potete incontrarci di persona. E non importa se si tratta di itinerari, di trovare contatti nell'industria turistica bavarese o di raccomandare nuove attrazioni, noi saremo felici di consigliarvi personalmente! Se volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre offerte, sugli eventi e sui nuovi strumenti di vendita, basta che vi iscriviate alla nostra newsletter. Grazie e vi aspettiamo presto in Baviera!". [post_title] => I lati migliori della Baviera [post_date] => 2022-10-22T15:00:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => baviera [1] => meet-the-locals [2] => newsletter [3] => travel-trade-newsletter ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Baviera [1] => meet the locals [2] => newsletter [3] => travel trade newsletter ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666450842000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mauritius ha riaperto dopo il Covid il 1° ottobre 2021, e da allora l’isola dell'oceano Indiano ha recuperato l'80% del suo traffico pre-pandemia, con 655.000 arrivi nei primi nove mesi dell’anno e con un target ambizioso: un milione di arrivi entro fine 2022. "Siamo sempre stato una destinazione euro-centrica", ha detto Arvind Bundhun, direttore Mauritius Tourism Promotion Authority, presente al Ttg di Rimini - e i nostri principali mercati inbound sono la Francia, seguita dal Regno Unito e dalla Germania. “Anche l'Italia è molto importante per noi. Dalla riapertura a oggi gli arrivi italiani sono stati 15.000. Nonostante la mancanza di voli di linea diretti, da fine dicembre ad aprile 2023 verranno ripristinati i voli settimanali Neos da Roma e Milano, e attualmente ci sono ottime coincidenze attraverso Dubai e Istanbul". Con l'80% delle prenotazione italiane generate dal travel trade italiano, l’ente del turismo sta consolidando le azioni b2b con attività di formazione, campagne congiunte, organizzando webinar e fam trip e coinvolgendo agenzie e tour operator. Per quanto riguarda il b2c “la campagna Mauritius Now ha avuto un grande successo di pubblico con il suo messaggio forte, e ora lo stiamo rinfrescando". [post_title] => Mauritius punta al milione di arrivi entro fine 2022 [post_date] => 2022-10-21T09:00:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666342818000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432500 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "L'attuale tasso di cambio tra lo yen e l’euro è molto favorevole per gli europei, e questo è un motivo in più per programmare un viaggio in Giappone": così Yoshiyuki Mizuuchi, in occasione della sua prima uscita in qualità di direttore esecutivo dell’ente del turismo giapponese (Jnto), nei giorni scorsi a Rimini. "Sono appena arrivato in Italia e le sfide da affrontare sono molte - ha dichiarato il neo direttore - ma ora il Giappone è pronto per il ritorno dei turisti. Abbiamo grandi aspettative per il mercato italiano, non ho un obiettivo numerico in testa ma mi aspetto una ripresa molto rapida”. Molte le iniziative promozionali dell’ente in programma per l’anno il corso e il 2023 tra fiere, roadshow, azioni di co-marketing con tour operator e compagnie aeree, campagne sui social media e webinar. E Mizuuchi ha sottolineato l’importanza dei nuovi voli Ita Airways, che da novembre collegheranno Roma Fiumicino e l’aeroporto di Tokyo Haneda. Nel mirino dell’ente tutte le fasce, anche i viaggiatori high income: “Vorrei incrementare i visitatori di fascia alta, abbiamo eccellenti hotel di lusso in Giappone”. [post_title] => Giappone, Mizuuchi: "Mi aspetto una ripresa molto rapida dal mercato italiano" [post_date] => 2022-10-19T09:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666170945000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un totale di 300 aziende, per 5 mila iscritti e 3.500 operatori del settore dell'ospitalità. Sono i numeri della nona edizione dell'Hospitality Day, organizzato come di consueto la settimana scorsa al Palacongressi di Rimini da Teamwork Hospitality: un programma di 180 seminari distribuiti in 18 sale e cinque arene. Qui sono intervenuti 260 speaker di profilo internazionale, che hanno parlato a un pubblico di operatori riuniti a Rimini per incontrarsi e confrontarsi, per conoscere le ultime novità e misurarsi con soluzioni concrete per il settore e per delineare insieme i futuri percorsi dell’ospitalità e del turismo Oltre al ricco programma di seminari, durante tutta la giornata sono state in funzione cinque arene tematiche dedicate a ristorazione, benessere, housekeeping, risorse umane e formazione, nonché design e progettazione alberghiera. A tutto ciò si aggiungevano anche sale dedicate alle startup del travel, al tema del Metaverso, all’hotel building, oltre che una presentazione di un libro sul Turismo Evoluto ed Evolutivo e due premiazioni, nel corso delle quali sono stati assegnati i Welevel awards 2022, i premi per chi crede e investe nella formazione e-learning e gli Hospitality social awards 2022, i riconoscimenti alle migliori attività di social media marketing nel turismo e nell'ospitalità, giunti quest’anno all'undicesima edizione. I premiati dell’edizione 2022 degli Hospitality Social Awards sono stati in particolare (divisi per categorie): • Strutture ricettive alberghiere: J44 Lifestyle Hotel Jesolo • Strutture ricettive aggregata: Th Resorts di Padova • Strutture ricettive extralberghiere: Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Treporti • Destinazioni turistiche: Garda Trentino • Ristiranti: La Cucina: Non il Solito Ristorante di Rho [post_title] => Tutti i numeri della nona edizione dell'Hospitality Day di Rimini [post_date] => 2022-10-17T10:08:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666001309000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 9 novembre 2022, si terranno i colloqui online per avere la possibilità di lavorare a bordo delle navi Costa crociere. Per questa edizione del Recruiting Day, organizzato da LavoroTurismo, Costa Crociere è alla ricerca di figure di ricevimento e vendita a bordo nave, così come di profili di cucina, pasticceria e animazione. Tutte le informazioni sulle posizioni aperte e su come inviare la propria candidatura possono essere trovate nella pagina dedicata all’evento. Dopo aver inviato il CV LavoroTurismo lo controllerà e, se ritenuto idoneo, il candidato accederà direttamente al colloquio del 9 novembre con il recruiter Costa. Il processo sarà gestito interamente online e il candidato potrà svolgere il colloquio comodamente da casa sua, senza trasferte o lunghe attese. Il 3 novembre, invece, si terrà il webinar sulla vita di bordo, un’ottima occasione per conoscere cosa vuol dire lavorare su una nave da crociera tra le onde del mare, raccontato da chi sulle navi ci lavora da tempo. Chi si collegherà potrà anche rivolgere delle domande direttamente ai recruiter di Costa Crociere, ricevendo tutte le risposte che cerca. [post_title] => Recruiting day Costa Crociere: selezioni il 9 novembre, webinar il 3 novembre [post_date] => 2022-10-14T09:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665738053000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "webinar vallese 24 novembre alle 14 iscriviti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":32,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":336,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433266","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Webinar Vallese: 24 novembre alle 14. Iscriviti!","post_date":"2022-10-31T16:11:30+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1667232690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433049\" align=\"aligncenter\" width=\"378\"] Volkacher Mainschleife - Franken © erlebe.bayern - Angelika Jakob[/caption]\r

\r

\r

\r

Stressati dalle continue richieste e telefonate per avere informazioni?\r

\r

Se la risposta è sì, inscrivetevi alla nostra newsletter dedicata ai professionisti del viaggio. In questo modo riceverete regolarmente, direttamente sulla vostra email, tutte le ultime notizie e informazioni sulla Baviera e la sua offerta turistica.\r

\r

Da noi, esperti della destinazione, informazioni su attrazioni stagionali, celebrità, nuovi alloggi, fatti, cifre e sviluppi, nonché sugli strumenti di vendita più innovativi.\r

\r

Ti garantiamo che iscrivendoti alla nostra Newsletter Trade non ti sfuggirà più nessuna informazione preziosa. Così avrai più tempo da dedicare alle cose belle della tua vita lavorativa!\r

\r

\r

\r

\r

\r

Iscriviti alla newsletter\r

Travel--Trade\r

\r

\r

\r

\r

\r

Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade:\r

\r

\tSempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi\r

\tConsigli da insider di prima mano\r

\tInformazioni e ispirazioni, relative all'argomento e organizzate in modo chiaro\r

\tPresentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro\r

\tRegistrazione ai nostri workshop ed eventi\r

\tVi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter!\r

\r

[caption id=\"attachment_414267\" align=\"aligncenter\" width=\"498\"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption]\r

\r

","post_title":"Baviera Travel Trade Newsletter: informazioni e strumenti per gli operatori","post_date":"2022-10-31T12:30:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667219433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo Federalberghi è la volta di Fto. Le partnership di Nexi nel settore turistico aumentano ed Incasso senza Pensieri arriva anche nelle agenzie di viaggio della Fto.\r

\r

In occasione del Ttg Travel Experience di Rimini si è fatto il punto sulla soluzione proposta dalla società che opera nel settore dei pagamenti. Nello specifico anche le adv si potranno dotare di un sistema di gestione automatica e digitale degli incassi e delle prenotazioni che consente di non perdere le eventuali dispute.\r

\r

«E’ un approccio innovativo – spiega Alfredo Passeri, Nexi Payments e-commerce specialist -\r

\r

per questo abbiamo accettato di fare con Federalberghi un percorso impegnativo anche dal punto di vista economico. Per andare incontro alle esigenze degli albergatori abbiamo fatto molti webinar. Il prodotto nel frattempo si è evoluto e la soddisfazione è molto elevata».\r

\r

Fto, i cui associati hanno un peso notevole nel settore, guarda con fiducia al nuovo accordo.\r

\r

«Abbiamo avviato il progetto con Nexi – commenta Gabriele Milani, direttore nazionale Fto – ed abbiamo trovato un azienda disposta ad ascoltare le nostre necessità. Se è vero che 1 consumatore su 2 non è soddisfatto dell’acquisto del viaggio è anche vero che le agenzie chiedono più snellezza e semplicità».\r

\r

Per questo Nexi ha riperso la filosofia di Incasso senza Pensieri e l’ha adattata al caso.\r

\r

«Il nostro obiettivo sarà fare tantissima formazione per confrontarci e sentire i feedback – conclude Milani – Non solo, parleremo con i soci gestionali per adattare il tutto alle piattaforme, in modo da chiudere il cerchio».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Incasso senza Pensieri di Nexi per le adv, dopo Federalberghi è la volta di Fto","post_date":"2022-10-28T15:23:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666970592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta ospiterà l'Europride 2023: il 16 settembre dell'anno prossimo Valletta sarà la capitale Lgbtiq+ d'Europa e si prepara fin d'ora ad accogliere la comunità queer internazionale con un fitto calendario di eventi.\r

Malta, negli ultimi 7 anni si è posizionata in testa alla classifica dell’Indice Rainbow Europe: l'introduzione delle leggi contro la discriminazione nella costituzione maltese nel 2014 è stato senza dubbio un punto culminante nello sviluppo dell'uguaglianza per la comunità Lgbtiq+ a Malta.\r

La Pride Week inizierà con la cerimonia di apertura giovedì 7 settembre 2023 per culminare il 16 settembre con la Pride March e un grande concerto prima di chiudersi il 17 settembre. Inoltre, i festeggiamenti includerà una lunga serie di eventi che rappresenteranno un vero e proprio Festival delle arti e della cultura queer a cui collaboreranno numerosi artisti internazionali per offrire un programma culturale e artistico estremamente variegato che si concretizzerà con mostre, teatro, spettacoli di cabaret, cinema e arti letterarie per tutta la settimana.\r

Nei tre giorni che precedono la Pride March sarà allestito un Pride Village nella Capitale che ospiterà numerosi stand di organizzazioni locali e internazionali che potranno esporre e vendere i propri lavori oltre che offrire informazioni ai visitatori. Il village sarà anche il centro nevralgico per allacciare nuovi legami e rafforzare il network della comunità","post_title":"Malta si prepara ad accogliere l'Europride 2023 con un ricco calendario di eventi","post_date":"2022-10-24T10:56:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666608995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"414242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_414258\" align=\"aligncenter\" width=\"487\"] ©erlebe.bayern - Gert Krautbauer[/caption]\r

\r

La Baviera è diversa, tradizionalmente diversa! Difficilmente un altro stato federale evoca così tante associazioni così rapidamente. E a voi cosa evoca?\r

\r

Ecco la Baviera di Bayern Tourismus che offre risorse preziose a tutto il settore trade: newsletter, elenco eventi e fiere, ispirazioni di viaggio, itinerari, video e brochure.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Scopri la sezione\r

Travel Trade di\r

Visit Bavaria\r

\r

\r

\r

\r

\r

\"Allora, noi la vediamo così: la Baviera è anche uno stile di vita. Rilassata e cosmopolita. Radicata nella propria patria e allo stesso tempo innovativa e creativa. I bavaresi amano le loro tradizioni ma sono pronti a stravolgerle. E questa è una buona cosa!\r

Come professionisti esperti in viaggi, sapete naturalmente quanto sia versatile la Baviera e quanto meravigliosamente sorprendente possa essere un viaggio in Baviera. Affinché possiate continuare a consigliare perfettamente i vostri clienti in futuro, vorremmo presentarvi alcuni dei nostri attuali servizi e offerte. In quanto organizzazione ufficiale di marketing e di gestione della destinazione turistica Baviera, siamo esperti del mercato e delle sue tendenze; ci consideriamo inoltre apripista e intermediari e siamo a vostra disposizione per tutte le domande relative alla destinazione turistica Baviera. Non vediamo l'ora di scambiare idee con voi!\r

\r

[caption id=\"attachment_414264\" align=\"aligncenter\" width=\"486\"] ©erlebe.bayern – Gert Krautbauer[/caption]\r

\r

Su misura per grandi appassionati di viaggi: la newsletter\r

\r

La posta dalla Baviera arriva direttamente nella vostra casella email, piena fino all'orlo con le ultime notizie sul turismo in Baviera: questa è la nostra newsletter Travel-Trade! Ogni due mesi circa, recuperiamo per voi tutte le ultime notizie e i fatti interessanti, sempre presentati in modo chiaro e orientato al servizio: dalle attrazioni stagionali agli alloggi insoliti e nuovi, fino a curiosi personaggi che incarnano autenticamente lo stile di vita della Baviera e danno ad ogni viaggio un tocco unico.\r

Ci sono anche fatti e cifre aggiornate, così come gli ultimi strumenti e informazioni su workshop ed eventi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Iscriviti alla newsletter\r

Travel--Trade\r

\r

\r

\r

\r

\r

Potete contarci: condivideremo le nostre conoscenze privilegiate, in modo che abbiate sempre la risposta giusta e la giusta ispirazione a portata di mano quando parlate con i vostri clienti.\r

\r

[caption id=\"attachment_414266\" align=\"aligncenter\" width=\"493\"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption]\r

\r

Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade:\r

\r

\tSempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi\r

\tConsigli da insider di prima mano\r

\tInformazioni e ispirazioni, relative all'argomento e organizzate in modo chiaro\r

\tPresentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro\r

\tRegistrazione ai nostri workshop ed eventi\r

\tVi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter!\r

\r

[caption id=\"attachment_414267\" align=\"aligncenter\" width=\"498\"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption]\r

\r

Tutti i servizi a colpo d'occhio e con un click\r

\r

Il sito web di Travel Trade ha un nuovo look e offre una vasta gamma di servizi per il vostro lavoro quotidiano - è il vostro punto di contatto 24 ore su 24 per ispirazioni ed informazioni. Cultura, infrastrutture, delizie culinarie, natura, sport o shopping: la gamma di offerte in Baviera è enorme. Grazie ai nostri documenti informativi e di vendita strutturati in modo chiaro, potete tenere traccia di tutto e fornire ai vostri clienti la migliore consulenza possibile. Recuperate semplicemente tutto ciò di cui avete bisogno con un semplice click e scaricatelo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo. Naturalmente, su richiesta, saremo anche felici di inviarvi materiali selezionati e cataloghi in forma stampata.\r

Gli strumenti di vendita più importanti sono concepiti in modo digitale e interattivo: dalla classica guida di vendita al calendario degli eventi, da fatti e cifre alle informazioni geografiche e regionali. Potete trovare ispirazione extra per la pianificazione di itinerari individuali nel nostro nuovo servizio \"Meet the locals\".\r

Avete bisogno di foto e video per la vostra offerta in Baviera? Nel nostro database troverete una grande selezione di materiale fotografico e di immagini in movimento a vostra disposizione gratuitamente!\r

\r

Ecco cosa offre il sito Travel Trade\r

\r

\tTutti gli strumenti di vendita importanti in un nuovo design, digitale e interattivo\r

\tMateriale fotografico e video a disposizione gratuita degli operatori turistici\r

\tTutte le informazioni disponibili a colpo d'occhio e con un clic: geografia, regioni, cultura, infrastrutture, shopping, outdoor e molto altro\r

\tAncora più ispirazione e autenticità con \"Meet the locals”\r

\r

[caption id=\"attachment_414342\" align=\"aligncenter\" width=\"464\"] ©erlebe.bayern - Florian Trykowski[/caption]\r

\r

Ispirazione \"next level\": Meet the locals!\r

\r

Come si fa a creare un'esperienza di viaggio indimenticabile e veramente bavarese? Siamo convinti che sono le storie personali che fanno di una destinazione una destinazione del cuore. Ecco perché abbiamo creato \"Meet the locals\": vogliamo ispirare i viaggiatori a vivere la cultura e i costumi bavaresi attraverso la gente della regione. Perché seguire le loro orme e lasciarsi ispirare dai loro consigli significa vivere la Baviera da vicino. Una Baviera che è più delle attrazioni conosciute: innovativa e creativa, emozionante e sorprendente, ma radicata in tradizioni consolidate.\r

Per voi come tour operator, questo significa: più incentivi per un target esigente che preferisce guardare dietro le quinte piuttosto che percorrere sentieri già battuti.\r

Grazie a \"Meet the locals\" vi presentiamo quindi personalità bavaresi che offrono una vera esperienza. Per esempio Florian Blickenberger di Rosenheim, un orafo con un debole per le croci di vetta e i pantaloni in pelle oro e argento. O Elisabeth Stieglmayr, una coltivatrice di luppolo che ci spiega esattamente cos'è la leggendaria birra bavarese e ci dà il benvenuto spalancando i portoni del suo cortile. Tutti gli ambasciatori non solo rappresentano un'esperienza speciale, ma danno anche un contributo concreto con i loro consigli da insider affinché i visitatori possano scoprire la regione lontano dalle masse.\r

Vi abbiamo incuriosito? Visitate la nostra nuova pagina \"Meet the locals\" per maggiore ispirazione.\r

\r

Siamo qui per voi!\r

\r

Volete mettervi in contatto con noi? Sul nostro sito Travel Trade troverete tutti i nostri contatti elencati con i dettagli di contatto. Potete anche scoprire in quali fiere ed eventi, nazionali e internazionali, potete incontrarci di persona.\r

E non importa se si tratta di itinerari, di trovare contatti nell'industria turistica bavarese o di raccomandare nuove attrazioni, noi saremo felici di consigliarvi personalmente!\r

Se volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre offerte, sugli eventi e sui nuovi strumenti di vendita, basta che vi iscriviate alla nostra newsletter.\r

\r

Grazie e vi aspettiamo presto in Baviera!\".\r

\r

","post_title":"I lati migliori della Baviera","post_date":"2022-10-22T15:00:42+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["baviera","meet-the-locals","newsletter","travel-trade-newsletter"],"post_tag_name":["Baviera","meet the locals","newsletter","travel trade newsletter"]},"sort":[1666450842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mauritius ha riaperto dopo il Covid il 1° ottobre 2021, e da allora l’isola dell'oceano Indiano ha recuperato l'80% del suo traffico pre-pandemia, con 655.000 arrivi nei primi nove mesi dell’anno e con un target ambizioso: un milione di arrivi entro fine 2022.\r

\r

\"Siamo sempre stato una destinazione euro-centrica\", ha detto Arvind Bundhun, direttore Mauritius Tourism Promotion Authority, presente al Ttg di Rimini - e i nostri principali mercati inbound sono la Francia, seguita dal Regno Unito e dalla Germania.\r

\r

“Anche l'Italia è molto importante per noi. Dalla riapertura a oggi gli arrivi italiani sono stati 15.000. Nonostante la mancanza di voli di linea diretti, da fine dicembre ad aprile 2023 verranno ripristinati i voli settimanali Neos da Roma e Milano, e attualmente ci sono ottime coincidenze attraverso Dubai e Istanbul\".\r

\r

Con l'80% delle prenotazione italiane generate dal travel trade italiano, l’ente del turismo sta consolidando le azioni b2b con attività di formazione, campagne congiunte, organizzando webinar e fam trip e coinvolgendo agenzie e tour operator. Per quanto riguarda il b2c “la campagna Mauritius Now ha avuto un grande successo di pubblico con il suo messaggio forte, e ora lo stiamo rinfrescando\".\r

\r

","post_title":"Mauritius punta al milione di arrivi entro fine 2022","post_date":"2022-10-21T09:00:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666342818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"L'attuale tasso di cambio tra lo yen e l’euro è molto favorevole per gli europei, e questo è un motivo in più per programmare un viaggio in Giappone\": così Yoshiyuki Mizuuchi, in occasione della sua prima uscita in qualità di direttore esecutivo dell’ente del turismo giapponese (Jnto), nei giorni scorsi a Rimini.\r

\r

\"Sono appena arrivato in Italia e le sfide da affrontare sono molte - ha dichiarato il neo direttore - ma ora il Giappone è pronto per il ritorno dei turisti. Abbiamo grandi aspettative per il mercato italiano, non ho un obiettivo numerico in testa ma mi aspetto una ripresa molto rapida”.\r

\r

Molte le iniziative promozionali dell’ente in programma per l’anno il corso e il 2023 tra fiere, roadshow, azioni di co-marketing con tour operator e compagnie aeree, campagne sui social media e webinar. E Mizuuchi ha sottolineato l’importanza dei nuovi voli Ita Airways, che da novembre collegheranno Roma Fiumicino e l’aeroporto di Tokyo Haneda.\r

\r

Nel mirino dell’ente tutte le fasce, anche i viaggiatori high income: “Vorrei incrementare i visitatori di fascia alta, abbiamo eccellenti hotel di lusso in Giappone”.","post_title":"Giappone, Mizuuchi: \"Mi aspetto una ripresa molto rapida dal mercato italiano\"","post_date":"2022-10-19T09:15:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666170945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di 300 aziende, per 5 mila iscritti e 3.500 operatori del settore dell'ospitalità. Sono i numeri della nona edizione dell'Hospitality Day, organizzato come di consueto la settimana scorsa al Palacongressi di Rimini da Teamwork Hospitality: un programma di 180 seminari distribuiti in 18 sale e cinque arene. Qui sono intervenuti 260 speaker di profilo internazionale, che hanno parlato a un pubblico di operatori riuniti a Rimini per incontrarsi e confrontarsi, per conoscere le ultime novità e misurarsi con soluzioni concrete per il settore e per delineare insieme i futuri percorsi dell’ospitalità e del turismo\r

\r

Oltre al ricco programma di seminari, durante tutta la giornata sono state in funzione cinque arene tematiche dedicate a ristorazione, benessere, housekeeping, risorse umane e formazione, nonché design e progettazione alberghiera. A tutto ciò si aggiungevano anche sale dedicate alle startup del travel, al tema del Metaverso, all’hotel building, oltre che una presentazione di un libro sul Turismo Evoluto ed Evolutivo e due premiazioni, nel corso delle quali sono stati assegnati i Welevel awards 2022, i premi per chi crede e investe nella formazione e-learning e gli Hospitality social awards 2022, i riconoscimenti alle migliori attività di social media marketing nel turismo e nell'ospitalità, giunti quest’anno all'undicesima edizione.\r

\r

I premiati dell’edizione 2022 degli Hospitality Social Awards sono stati in particolare (divisi per categorie):\r

• Strutture ricettive alberghiere: J44 Lifestyle Hotel Jesolo\r

• Strutture ricettive aggregata: Th Resorts di Padova\r

• Strutture ricettive extralberghiere: Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Treporti\r

• Destinazioni turistiche: Garda Trentino\r

• Ristiranti: La Cucina: Non il Solito Ristorante di Rho ","post_title":"Tutti i numeri della nona edizione dell'Hospitality Day di Rimini","post_date":"2022-10-17T10:08:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666001309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il 9 novembre 2022, si terranno i colloqui online per avere la possibilità di lavorare a bordo delle navi Costa crociere. Per questa edizione del Recruiting Day, organizzato da LavoroTurismo, Costa Crociere è alla ricerca di figure di ricevimento e vendita a bordo nave, così come di profili di cucina, pasticceria e animazione.\r

\r

Tutte le informazioni sulle posizioni aperte e su come inviare la propria candidatura possono essere trovate nella pagina dedicata all’evento.\r

\r

Dopo aver inviato il CV LavoroTurismo lo controllerà e, se ritenuto idoneo, il candidato accederà direttamente al colloquio del 9 novembre con il recruiter Costa. Il processo sarà gestito interamente online e il candidato potrà svolgere il colloquio comodamente da casa sua, senza trasferte o lunghe attese.\r

\r

Il 3 novembre, invece, si terrà il webinar sulla vita di bordo, un’ottima occasione per conoscere cosa vuol dire lavorare su una nave da crociera tra le onde del mare, raccontato da chi sulle navi ci lavora da tempo. Chi si collegherà potrà anche rivolgere delle domande direttamente ai recruiter di Costa Crociere, ricevendo tutte le risposte che cerca. \r

\r

","post_title":"Recruiting day Costa Crociere: selezioni il 9 novembre, webinar il 3 novembre","post_date":"2022-10-14T09:00:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665738053000]}]}}