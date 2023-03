WEBINAR AZEMAR. Partecipa il 13 aprile alle 14:30 – Iscriviti!

Articoli che potrebbero interessarti:

"L'idea è sempre la stessa - racconta il fondatore e sales director della compagnia, Attilio Azzola -: trovare una location e qualcosa di nuovo da dire, su cui inserire il nostro concept di ospitalità fatto di uno stile italiano meticciato con le peculiarità del territorio". A Zanzibar in arrivo due one-island-one-resort Un compito non facile, che presuppone una selezione attenta di territori e opportunità. "Come per esempio è avvenuto a Zanzibar - aggiunge Azzola -. Una meta in cui da tempo cercavamo un'occasione per aggiungere un prodotto nuovo al nostro Gold: una struttura unica nel suo genere, dotata di 74 camere in un'area dove ne avremmo potute realizzare 200 e soprattutto situata in uno dei pochi luoghi di Zanzibar non toccato dal fenomeno delle maree, che spesso in questo paese può condizionare l'esperienza sun&each degli ospiti". Da tali presupposti è nato quindi il progetto di trovare una location dove replicare il modello one-island-one-resort già adottato con tanto successo alle Maldive. "Siamo i primi a introdurre questo concept a Zanzibar - sottolinea sempre Azzola - E partiremo subito forte con due nuovi 5 stelle in pipeline su altrettante isole differenti. Il primo si chiamerà Bawe: dovrebbe aprire a fine di quest'anno - inizi 2024, sarà caratterizzato da un afro-design dai tratti contemporanei e disporrà di 70 ville tutte con piscina privata. Il secondo sorgerà su Prison Island, avrà uno stile African-chic con un forte accento sulla sostenibilità e sarà provvisto di 50 camere, suite e ville. Prevediamo di inaugurarlo nella primavera del prossimo anno, con i lavori per la sua costruzione che inizieranno a giugno. La location è particolare, perché si tratta dell'isola dove venivano convogliate le persone appena catturate e destinate a essere vendute a Zanzibar, ossia su quello che, fino agli anni '30 del secolo scorso, era considerato uno dei principali mercati di schiavi al mondo. Non solo: sulla stessa isola c'era anche lo zoo personale del sultano che includeva, tra l'altro, una collezione di testuggini giganti ancora oggi esistente. Per questo motivo stiamo pensando di realizzare un doppio ambiente: uno dedicato a un museo e alla visita delle testuggini, aperto anche al pubblico esterno, e l'altro riservato al resort adults-only vero e proprio, con un concept per certi versi simile al nostro You & Me alle Maldive". Alle Maldive apre il Joy: prima di tre strutture in pipeline. Focus anche sullo Sri Lanka Ed è proprio qui che è destinata a sorgere la terza struttura già in pipeline: "Il Joy, un 5 stelle dai tratti lifestyle, aprirà i propri battenti il prossimo 1° settembre sull'atollo di Male Nord. Ma non non è tutto, perché contiamo di aggiungere un quarto albergo alle Maldive entro la fine del 2024. Gli altri due progetti che abbiamo in mente riguardano invece lo Sri Lanka. Si aggiungeranno al nostro boutique hotel da 16 suite (da minimo 120 metri quadrati di superficie) e tre ville con piscina privata da 300 metri quadrati acquisito lo scorso autunno". In Italia l'esclusiva è di Azemar ma i resort puntano forte sull'internazionalizzazione La distribuzione in Italia rimarrà per il momento un'esclusiva Azemar, il to di famiglia, "ma nel futuro mai dire mai", mentre la politica di commercializzazione continuerà ad avere un approccio globale: "In realtà dalla nostra Penisola arriva circa il 20% della nostra clientela - conclude Azzola -. In alcune strutture gli ospiti tricolori non sono neppure la maggioranza. Al Gold Zanzibar per esempio il primo mercato è rappresentato dai francesi, seguiti dagli spagnoli. Prima erano i viaggiatori provenienti dai Paesi di lingua tedesca (i cosiddetti Dach), che sono convinto presto torneranno a essere il bacino di provenienza principale". Una strategia, quella dell'internazionalizzazione, pensata per non dipendere da nessun mercato e che "durante la pandemia ci ha consentito di reggere alle difficoltà". [post_title] => The Cocoon Collection: obiettivo una dozzina di hotel entro quattro anni [post_date] => 2023-03-16T13:49:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678974571000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato un 2022 positivo quello di Azemar, anche se i livelli pre-Covid non sono stati ancora raggiunti. "Abbiamo chiuso con un +60% rispetto al 2021, con quasi 8 mila passeggeri trasportai alle Maldive e ulteriori 4 mila sulle altre nostre destinazioni, in primis Zanzibar, Seychelles e Mauritius - ha raccontato la office manager, Monica Micheli, a margine dell'evento milanese organizzato dal to in collaborazione con Emirates e il gruppo Lux -. E anche il 2023 è iniziato molto bene, tanto che a oggi abbiamo già raccolto volumi pari al 40% dell'anno scorso. Si vende però soprattutto l'autunno e l'inverno successivo. Fatica invece un po' l'estate. Credo che sia soprattutto una questione di costi del volato: manca personale, le compagnie non hanno ancora ripristinato tutte le tratte e le tariffe rimangono alte. Confido tuttavia in un miglioramento a partire dal 2024". Bene stanno andando soprattutto i viaggi di nozze, trainati dal rimbalzo post-Covid che sta influendo anche sui budget, in deciso aumento fino a circa 8-9 mila euro di media a coppia. "Molto richiesti sono anche i combinati con stopover a Doha o a Dubai - ha aggiunto Loris Giusti della direzione commerciale -. Un prodotto che siamo grado di garantire, grazie al fatto che tutti i nostri pacchetti sono realizzati esclusivamente con voli di linea". Infine, a livelli di macro-tendenze si segnala un certo spostamento della domanda dalle Maldive verso Zanzibar e i safari africani. "Ma anche in questo caso - ha concluso Monica Micheli - credo che ciò sia dovuto all'effetto post-Covid. A beneficiare dello spostamento dei flussi sono infatti quelle destinazioni che hanno riaperto al turismo più tardi". [post_title] => Azemar: 2022 a +60% sul 2021. Parte bene anche il 2023 ma stenta un po' l'estate [post_date] => 2023-03-16T09:07:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678957656000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441549 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pubblicazione e distribuzione, per i brand di catena Nicolaus Club e Valtur, dei nuovi cataloghi Summer 2023; eventi ad hoc pensati per generare un impatto forte; webinar specificamente orientati alla vendita del prodotto e alla rapida messa a fuoco dei plus differenzianti; educational incentrati su esperienze di soggiorno in presa diretta; incontri vocati alla messa a fuoco di scenari e risorse. Sono le iniziative che il gruppo Nicolaus sta pensando di mettere in campo per supportare le agenzie di viaggi. Il tutto con l'obiettivo di coinvolgere la distribuzione nelle logiche di sviluppo legate al nuovo corso, che prevede un posizionamento nel segmento upscale e un’interlocuzione ancora più puntuale con i diversi segmenti di mercato. Da sempre parola chiave, la formazione riveste quindi anche nel 2023 un ruolo di primo piano per la compagnia pugliese e sarà oggetto di diverse iniziative, tra cui sei weekend di traininig a Cervinia, durante i quali si potrà non solo scoprire il format della linea di prodotto Italian Lifestyle Collection, al suo debutto con il Valtur Cristallo Ski Resort, ma anche approfondire le linee guida della progettualità e degli sviluppi del gruppo Nicolaus in qualità di hospitality company. Progettati come strumenti di formazione a 360 gradi sul prodotto e sulle risorse ideali per rispondere alle esigenze della clientela sono inoltre i webinar NicolHouse, i cui cicli sono dedicati sia alla programmazione italiana sia a quella internazionale, nonché le pillole di webinar WhelloDay: una formazione rapida di 35 minuti su novità di prodotto, offerte commerciali e sulle funzionalità di HelloBook. Nei prossimi mesi, infine, il road show E…state con noi proseguirà a ritmi serratissimi: sono previste, infatti, 16 ulteriori tappe, che toccheranno Torino, Brescia, Milano, Vicenza, Venezia, Bologna e Bari, con l’obiettivo di presidiare tutto il territorio nazionale in modo capillare. “La solidità del rapporto con la distribuzione e la reciproca fiducia sono tra gli elementi fondanti della rapidità con cui il nostro gruppo si è evoluto con successo, riuscendo a detenere e sostanziare brand diversi, a essere parte attiva di un progetto dall’eco mondiale come il rilancio dello storico hotel Cristallo di Cervinia e ad affermarsi come hospitality company in espansione - spiega il direttore commerciale, Isabella Candelori -. Per questo motivo abbiamo voluto creare un caleidoscopio di azioni dedicate solo alle agenzie, pensate come tasselli di una partnership che va sostenuta creando diverse modalità e spazi di incontro". Ma questo intenso programma di appuntamenti ed eventi è solo una parte del piano trade. A sostegno della domanda, la compagnia mette infatti in campo per i brand Nicolaus Club e Valtur una promozione Bambino Gratis pensata per le famiglie: una selezione ampia di resort, in Italia e all’estero, in cui prenotando fino al 31 marzo il bambino può viaggiare completamente gratis. [post_title] => Educational, webinar, incontri, eventi... Nicolaus lancia un ambizioso piano trade [post_date] => 2023-03-15T13:08:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678885739000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441494 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Discover Australia è un brand che fa parte del Quality Group, con sede a Torino. Con gli oltre 40 anni di esperienza negli angoli più belli del pianeta ha formato una squadra di entusiasti conoscitori del mondo, a forte vocazione “tailor made”. «Trattiamo tutte le destinazioni, dalle più esclusive alle più insolite. – afferma Oriana Pelagalli, product manager per il Pacifico del to. - Realizziamo viaggi su misura addentrandoci nel contesto culturale della destinazione e cercando sempre nuove esperienze da proporre ai viaggiatori. Sia per quanto riguarda l’Australia che per il Pacifico: destinazioni che non sono solo mare. Lo ricordiamo sempre nei nostri webinar, mettendoci a disposizione delle adv e parlando con il cliente. Il consiglio è quello di arrivare a destinazione, uscire dai resort e calarsi nella cultura locale. Solo così si tornerà a casa con dei ricordi davvero meravigliosi. Durante la pandemia abbiamo intensificato la comunicazione per non dimenticare il nostro lavoro e le nostre destinazioni, rinforzando così i legami con le agenzie. Nel 2022 la Polinesia Francese ha avuto per noi un ottimo riscontro perché non ha mai chiuso, distinguendosi come destinazione sicura e organizzata. L’obiettivo di Quality Group per il futuro è quello di immergersi nella cultura meravigliosa del Pacifico, portandola poi in Italia». [post_title] => Discover Australia rivela la cultura del Pacifico e la porta in Italia [post_date] => 2023-03-15T10:24:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678875862000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La compagnia di cruising&exploring di lusso Aqua Expeditions offre avventure di esplorazione a bordo di yacht e navi fluviali che trasportano verso destinazioni esclusive coppie, viaggi charter di famiglie con bambini dai 5 anni in su, gruppi di amici ed eventi mice ed incentive adatti agli amanti della natura e dei viaggi di scoperta. Nata 16 anni fa da un progetto dell’imprenditore italoamericano Francesco Galli Zugaro, incontra oggi il to Going, che completerà gli itinerari realizzando esperienze di viaggio pre e post crociera, secondo le esigenze del viaggiatore. «La proposta di Going continua ad arricchirsi di contenuti. - afferma Maurizio Casablanca, chief commercial operations officier del to. - Abbiamo deciso di portare in esclusiva sul mercato italiano Aqua Expeditions la cui forza, oltre all’esclusività delle imbarcazioni e delle esperienze, è data dagli itinerari che consentono di entrare in contatto con le destinazioni». I percorsi di Aqua Expeditions, frutto di anni di impegno e di interazione con le autorità locali delle destinazioni, raggiungono le Isole Galapagos, bracci incontaminati del Rio delle Amazzoni, a oriente portano sul Mekong, tra Cambogia e Vietnam e toccano l’Indonesia, il Parco Nazionale di Komodo, le Spice Island e il Raja Ampat con partenze tutto l’anno e base permanente a Bali. Luoghi da scoprire per la loro bellezza e storicità. «Proponiamo small-ship-cruising dalle 2 alle 7 alle 14 notti. - afferma Galli Zugaro - Oggi abbiamo 5 navi: 2 yacht e 3 eleganti battelli fluviali, che sono stati realizzati su misura e ospitano dai 16 ai 40 passeggeri ciascuno. Nella formula 1:1 guest-to-crew». Le imbarcazioni offrono esperienze luxury personalizzate, interni di design arricchiti con pezzi d’arte, la possibilità di vivere avventure nella natura e nella cultura, in gruppi di 4, 5 coppie con una guida. E poi c’è la cucina: un culinary journey affidato a top-chef locali di fama mondiale. «Vogliamo portare al mercato italiano il nostro brand e le nostre esperienze» afferma il fondatore di Aqua Expeditions e proprio grazie all’expertise della compagnia, ai suoi contatti e alla sua presenza nell’area geografica da anni, Maurizio Casablanca afferma: «potremo fare un grande lavoro sul territorio, quindi formeremo gli agenti di viaggio per fare da tramite per il cliente finale. Questo è un prodotto che Going manterrà b2b; stiamo mettendo a punto un calendario di webinar che sarà a disposizione degli agenti nelle prossime settimane». [post_title] => Going incontra Aqua Expeditions e apre nuove frontiere alle crociere luxury di scoperta [post_date] => 2023-03-14T11:57:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678795066000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi novità in casa The Lux Collective. All'evento milanese di ieri sera organizzato da Azemar in collaborazione con Emirates e lo stesso gruppo mauriziano, la compagnia ha infatti annunciato un importante piano di espansione accompagnato dal contemporaneo lancio di tre nuovi brand, che si andranno ad affiancare a quello originario quasi omonimo per meglio categorizzare l'offerta. "Se Lux* rimarrà il marchio legato al nostro classico concetto di lusso - ha in particolare raccontato la head of sales & marketing Italia, Spagna e Portogallo, Denise Cattaneo -, Salt sarà quello dedicato ai boutique hotel dal concept eco e bio. Nel giro di un mesetto apriremo la prima struttura del brand a Mauritius. Sarà anche affiliata Design Hotels, che in questo modo debutterà nella destinazione. Socio sarà invece il nostro marchio dedicato agli indirizzi urban. Anche in questo caso il suo sviluppo partirà da Mauritius. Infine Tamassa è il nome del nostro storico 4 stelle Bel Ombre, ma diventerà il cappello sotto il quale metteremo le future strutture entry-level che entreranno a far parte del nostro gruppo". Ma non finisce qui, perché i piani della compagnia prevedono anche l'apertura di quattro nuovi indirizzi Lux*. A cominciare dal debutto negli Emirati dove nel 2024 verranno inaugurate ben due strutture, entrambe nel territorio di Sharjah: il Lux* Al Bridi sarà realizzato su una superficie di quasi 1.700 ettari nel deserto e includerà 35 tende glamping e una spa; il Lux* Al Jabal sarà invece affacciato sul golfo dell'Oman e offrirà 45 camere, una spa, nonché una proposta culinaria declinata anche sulle esigenze dei vegani. Altra nuova destinazione per il gruppo mauritiano sarà poi il Vietnam, dove sempre nel 2024 è in programma l'apertura del Luxnam Phu Quoc: un complesso al 90% costruito sull'acqua, circondato da un'area forestale e dotato di un totale di 126 ville, di cui 109 overwater, la maggior parte delle quali anche con piscina privata. A completare l'offerta, una serie di ristoranti, una spa, un fitness centre, quattro piscine e un playground per i più piccoli. In Cina, invece, la new entry sarà il Lux Guangzhou da 109 camere (giugno 2024). Per quanto riguarda infine le proprietà già in portfolio, mentre il Lux* Grand Baie di Mauritius festeggerà il suo primo anno di attività, alle Maldive il Lux* South Ari Atoll vedrà l'inaugurazione di una nuova lounge e l'arricchimento dell'offerta f&b con una serie di proposte per vegani e vegetariani. In arrivo pure un'inedita categoria di pool villa a vocazione romantica e l'affiliazione al circuito Virtuoso. Infine, tornando a Mauritius, il Lux* Belle Mare, colpito l'anno scorso da un incendio, verrà riaperto a partire dal prossimo 1° di ottobre con una serie di upgrade della proposta culinaria e benessere, nonché con le camere completamente rinnovate. [post_title] => Lux si fa in quattro (brand) e debutta negli Emirati e in Vietnam [post_date] => 2023-03-14T09:49:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678787363000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441079" align="alignleft" width="300"] Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar, Daniela Battaglioni, dg del gruppo Travel e ceo di Italiabsolutely, Alessandro Azzola, managing director e fondatore di The Cocoon Collection e titolare Azemar[/caption] All'Itb di Berlino The Cocoon Collection. Nel bellissimo stand insieme ad Alessandro Azzola, titolare Azemar e managing director di The Cocoon Collection, anche Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar. The Cocoon Collection è il brand identificativo di una catena in espansione di strutture ricettive di lusso, appartenente, insieme al tour operator Azemar, ad Azemar Holding. Il marchio raccoglie quarant'anni di vita, lavoro e passione della famiglia Azzola nell'Oceano Indiano. Dal primo resort creato nel 1980 da Enzo e Maria Rosaria in Sri Lanka, agli hotel fondati tra Zanzibar, Maldive e Sri Lanka da Attilio, Alessandro e Andrea; fino al tour operator Azemar fondato e sviluppato da Maria Rosaria. vera e propria pioniera dell'industria turistica nell’Oceano Indiano. Un lusso che significa prodotti profondamente radicati nella cultura locale e nelle bellezze naturali dove luoghi unici, design contemporaneo, ospitalità informale ma elegante e cucina gourmet si uniscono per creare un’esperienza senza eguali. [post_title] => The Cocoon Collection: grande promozione all'Itb di Berlino [post_date] => 2023-03-09T07:43:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678347785000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440822" align="alignleft" width="300"] Cinzia Chiaramonti insieme all'attuale ceo di Enit ed ex presidente Fiavet nazionale, Ivana Jelinic[/caption] “Voli e Disabilità” questo il titolo del webinar formativo organizzato da Enac e Iata con Fiavet-Confcommercio che ha visto la partecipazione di Fish, Fand, Ita Airways, Neos, Adr, Sea, Fto e Astoi. Cinzia Chiaramonti, responsabile della Commissione trasporti Fiavet e delegata agli eventi, ha sottolineato durante l’incontro formativo la necessità di collaborare su questo tema per lavorare tutti al meglio con regole univoche e una professionalità condivisa. Il webinar è il primo di una serie di eventi formativi dedicati al tema dell’assistenza delle persone con disabilità in viaggio. A inquadrare la tematica Marco De Laurentiis a capo della Direzione tutela dei diritti dei passeggeri di Enac: “Lo scorso anno sono transitati per i nostri aeroporti un milione di passeggeri disabili, tra questi il 32% non era stato pre-notificato all’aeroporto”. Un problema di portata non indifferente che ha spinto Enac, nel luglio dello scorso anno, a dare il via a un Tavolo tecnico permanente per la tutela dei diritti dei passeggero”. Dal tavolo sono partiti dei progetti come la Disability Card, di comune accordo con Inps e con il ministero per la disabilità, e One click away, avviato con i vettori. Simone Bovi, ground service manager di Neos, si è soffermato proprio su One Click Away. “Le informazioni relative all’assistenza erano presenti sui siti delle compagnie aeree, ma non al primo click in home page, da questo conseguiva una difficoltà di prenotare il servizio di assistenza, mentre già da ora sulla home page di Neos, Ita Airways e Air Dolomiti, che hanno aderito al progetto, si trovano le informazioni con un solo click in home e anche con una medesima struttura che varia solo nelle policy diverse per ogni vettore”. Il nodo cruciale è, infatti, nella regolamentazione europea che obbliga il gestore aeroportuale a prestare assistenza della persona con disabilità, a patto che la disabilità sia stata notificata, ma qualora non lo sia il gestore è comunque obbligato a “compiere tutti gli sforzi ragionevoli per offrire assistenza”. Giovanna Giua, responsabile Esercizio e Operazioni di Adr Assistance, interviene su questo tema: “il regolamento europeo 1107 stabilisce le regole e in questo articolo era stata apposta questa specifica nota per tutelare il passeggero che si infortunava immediatamente prima della partenza, poi, questa regola, che doveva essere un’eccezione, è diventata consuetudine”. Adr lavora infatti con il 40% di disabilità non notificata. Su 1032 assistenze al giorno che transitano per Fiumicino, 400 non sono pre-notificate. Ne deriva che spesso il passeggero ha un’esperienza di viaggio non soddisfacente. Gabriele Favagrossa, disability manager, è intervenuto a nome di Fand e Fish per ribadire il ruolo centrale dell’agente di viaggio in questo contesto, perché ha il primo contatto con il cliente. “L’agente è determinante nel riconoscere la disabilità”. Nella regolamentazione europea sono riconosciute le disabilità motorie, che hanno diversi livelli, come anche quelle visive, uditive, intellettive e relazionali. All’interno di queste, l’assistenza cambia in modo decisivo a seconda del livello di disabilità. Ad esempio, per i supporti a questa disabilità, ma anche per assistenza necessaria alla stessa. Al di là della comune sedia a rotelle, che comunque ha misure diverse, e potrebbe non entrare in alcune stive, ci sono materiali che accompagnano i supporti all’abilità che potrebbero essere potenzialmente pericolosi per gli strumenti di bordo, come le batterie delle sedie elettriche, ma anche dispositivi medici che potrebbero incidere sulla sicurezza di tutti i passeggeri (bombole d’ossigeno). Su questo tema ha insistito Barbara Gonella, revisore dei controlli per il monitoraggio della conformità Ita Airways: “Gli ausili elettromedicali presentano delle criticità sia a livello di sicurezza, sia per salute del passeggero, basti pensare a un ipotetico protrarsi del volo”. Va inoltre valutata la necessità di un accompagnatore, ad esempio se il passeggero non può alimentarsi da solo o fruire in maniera autonomia dei servizi igienici. Un accompagnatore che paga il biglietto, ma non i costi di supplemento della scelta del posto a bordo che è obbligatoriamente accanto all’assistito. Stefania Tomassini, responsabile regionale delle operazioni di terra Iata si è soffermata su uno degli aspetti più importanti per le agenzie di viaggio: il codice di assistenza. Le agenzie di viaggio inseriscono i codici di assistenza, il vettore, ricevuto il messaggio lo invia all’aeroporto almeno 36 ora prima della partenza, lo scalo si occupa dell’assistenza e di avvisare l’aeroporto di arrivo. Un codice errato stravolge tutto questo iter. Per ogni disabilità ci sono delle sigle universali: WCHR, WCHS, WCHC per le disabilità motorie che hanno bisogno di specifiche molto dettagliate, poi DEAF, BLIND, e infine il DPNA passeggero con limitazioni cognitive come autismo o Alzheimer. “Tra tutte le disabilità quelle intellettive e relazionali sono le più importanti da segnalare, perché non si vedono” afferma Stefania Tommasini. Anche Caterina Vecchi, responsabile del reparto PRM Assistance presso la Direzione Operations di SEA, insiste sulla funzione essenziale dei codici IATA: “la scelta del codice è un processo collaborativo, quindi la collaborazione con gli agenti di viaggio e tour operator è molto preziosa per noi”. [post_title] => Fiavet: webinar Voli e Disabilità per iniziare un percorso comune con gli altri enti [post_date] => 2023-03-06T12:01:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678104068000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "webinar azemar" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":15,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":175,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"WEBINAR AZEMAR. Partecipa il 13 aprile alle 14:30 - Iscriviti!","post_date":"2023-03-16T19:01:52+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1678993312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Cocoon Collection è nata solo un anno fa ma ha già le idee chiare e obiettivi ambiziosi. Il brand alberghiero, creato dalla famiglia Azzola per raccogliere la propria offerta ricettiva alle Maldive, a Zanzibar e dallo scorso autunno anche in Sri Lanka, mira infatti a passare dalle attuali cinque strutture a dieci-dodici entro i prossimi tre-quattro anni, con tre aperture in pipeline in un solo anno. \"L'idea è sempre la stessa - racconta il fondatore e sales director della compagnia, Attilio Azzola -: trovare una location e qualcosa di nuovo da dire, su cui inserire il nostro concept di ospitalità fatto di uno stile italiano meticciato con le peculiarità del territorio\".\r

\r

A Zanzibar in arrivo due one-island-one-resort\r

\r

Un compito non facile, che presuppone una selezione attenta di territori e opportunità. \"Come per esempio è avvenuto a Zanzibar - aggiunge Azzola -. Una meta in cui da tempo cercavamo un'occasione per aggiungere un prodotto nuovo al nostro Gold: una struttura unica nel suo genere, dotata di 74 camere in un'area dove ne avremmo potute realizzare 200 e soprattutto situata in uno dei pochi luoghi di Zanzibar non toccato dal fenomeno delle maree, che spesso in questo paese può condizionare l'esperienza sun&each degli ospiti\".\r

\r

Da tali presupposti è nato quindi il progetto di trovare una location dove replicare il modello one-island-one-resort già adottato con tanto successo alle Maldive. \"Siamo i primi a introdurre questo concept a Zanzibar - sottolinea sempre Azzola - E partiremo subito forte con due nuovi 5 stelle in pipeline su altrettante isole differenti. Il primo si chiamerà Bawe: dovrebbe aprire a fine di quest'anno - inizi 2024, sarà caratterizzato da un afro-design dai tratti contemporanei e disporrà di 70 ville tutte con piscina privata. Il secondo sorgerà su Prison Island, avrà uno stile African-chic con un forte accento sulla sostenibilità e sarà provvisto di 50 camere, suite e ville. Prevediamo di inaugurarlo nella primavera del prossimo anno, con i lavori per la sua costruzione che inizieranno a giugno. La location è particolare, perché si tratta dell'isola dove venivano convogliate le persone appena catturate e destinate a essere vendute a Zanzibar, ossia su quello che, fino agli anni '30 del secolo scorso, era considerato uno dei principali mercati di schiavi al mondo. Non solo: sulla stessa isola c'era anche lo zoo personale del sultano che includeva, tra l'altro, una collezione di testuggini giganti ancora oggi esistente. Per questo motivo stiamo pensando di realizzare un doppio ambiente: uno dedicato a un museo e alla visita delle testuggini, aperto anche al pubblico esterno, e l'altro riservato al resort adults-only vero e proprio, con un concept per certi versi simile al nostro You & Me alle Maldive\".\r

\r

Alle Maldive apre il Joy: prima di tre strutture in pipeline. Focus anche sullo Sri Lanka \r

\r

Ed è proprio qui che è destinata a sorgere la terza struttura già in pipeline: \"Il Joy, un 5 stelle dai tratti lifestyle, aprirà i propri battenti il prossimo 1° settembre sull'atollo di Male Nord. Ma non non è tutto, perché contiamo di aggiungere un quarto albergo alle Maldive entro la fine del 2024. Gli altri due progetti che abbiamo in mente riguardano invece lo Sri Lanka. Si aggiungeranno al nostro boutique hotel da 16 suite (da minimo 120 metri quadrati di superficie) e tre ville con piscina privata da 300 metri quadrati acquisito lo scorso autunno\".\r

\r

In Italia l'esclusiva è di Azemar ma i resort puntano forte sull'internazionalizzazione\r

\r

La distribuzione in Italia rimarrà per il momento un'esclusiva Azemar, il to di famiglia, \"ma nel futuro mai dire mai\", mentre la politica di commercializzazione continuerà ad avere un approccio globale: \"In realtà dalla nostra Penisola arriva circa il 20% della nostra clientela - conclude Azzola -. In alcune strutture gli ospiti tricolori non sono neppure la maggioranza. Al Gold Zanzibar per esempio il primo mercato è rappresentato dai francesi, seguiti dagli spagnoli. Prima erano i viaggiatori provenienti dai Paesi di lingua tedesca (i cosiddetti Dach), che sono convinto presto torneranno a essere il bacino di provenienza principale\". Una strategia, quella dell'internazionalizzazione, pensata per non dipendere da nessun mercato e che \"durante la pandemia ci ha consentito di reggere alle difficoltà\".","post_title":"The Cocoon Collection: obiettivo una dozzina di hotel entro quattro anni","post_date":"2023-03-16T13:49:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678974571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un 2022 positivo quello di Azemar, anche se i livelli pre-Covid non sono stati ancora raggiunti. \"Abbiamo chiuso con un +60% rispetto al 2021, con quasi 8 mila passeggeri trasportai alle Maldive e ulteriori 4 mila sulle altre nostre destinazioni, in primis Zanzibar, Seychelles e Mauritius - ha raccontato la office manager, Monica Micheli, a margine dell'evento milanese organizzato dal to in collaborazione con Emirates e il gruppo Lux -. E anche il 2023 è iniziato molto bene, tanto che a oggi abbiamo già raccolto volumi pari al 40% dell'anno scorso. Si vende però soprattutto l'autunno e l'inverno successivo. Fatica invece un po' l'estate. Credo che sia soprattutto una questione di costi del volato: manca personale, le compagnie non hanno ancora ripristinato tutte le tratte e le tariffe rimangono alte. Confido tuttavia in un miglioramento a partire dal 2024\".\r

\r

Bene stanno andando soprattutto i viaggi di nozze, trainati dal rimbalzo post-Covid che sta influendo anche sui budget, in deciso aumento fino a circa 8-9 mila euro di media a coppia. \"Molto richiesti sono anche i combinati con stopover a Doha o a Dubai - ha aggiunto Loris Giusti della direzione commerciale -. Un prodotto che siamo grado di garantire, grazie al fatto che tutti i nostri pacchetti sono realizzati esclusivamente con voli di linea\". Infine, a livelli di macro-tendenze si segnala un certo spostamento della domanda dalle Maldive verso Zanzibar e i safari africani. \"Ma anche in questo caso - ha concluso Monica Micheli - credo che ciò sia dovuto all'effetto post-Covid. A beneficiare dello spostamento dei flussi sono infatti quelle destinazioni che hanno riaperto al turismo più tardi\".","post_title":"Azemar: 2022 a +60% sul 2021. Parte bene anche il 2023 ma stenta un po' l'estate","post_date":"2023-03-16T09:07:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678957656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441549","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Pubblicazione e distribuzione, per i brand di catena Nicolaus Club e Valtur, dei nuovi cataloghi Summer 2023; eventi ad hoc pensati per generare un impatto forte; webinar specificamente orientati alla vendita del prodotto e alla rapida messa a fuoco dei plus differenzianti; educational incentrati su esperienze di soggiorno in presa diretta; incontri vocati alla messa a fuoco di scenari e risorse. Sono le iniziative che il gruppo Nicolaus sta pensando di mettere in campo per supportare le agenzie di viaggi. Il tutto con l'obiettivo di coinvolgere la distribuzione nelle logiche di sviluppo legate al nuovo corso, che prevede un posizionamento nel segmento upscale e un’interlocuzione ancora più puntuale con i diversi segmenti di mercato.\r

\r

Da sempre parola chiave, la formazione riveste quindi anche nel 2023 un ruolo di primo piano per la compagnia pugliese e sarà oggetto di diverse iniziative, tra cui sei weekend di traininig a Cervinia, durante i quali si potrà non solo scoprire il format della linea di prodotto Italian Lifestyle Collection, al suo debutto con il Valtur Cristallo Ski Resort, ma anche approfondire le linee guida della progettualità e degli sviluppi del gruppo Nicolaus in qualità di hospitality company. Progettati come strumenti di formazione a 360 gradi sul prodotto e sulle risorse ideali per rispondere alle esigenze della clientela sono inoltre i webinar NicolHouse, i cui cicli sono dedicati sia alla programmazione italiana sia a quella internazionale, nonché le pillole di webinar WhelloDay: una formazione rapida di 35 minuti su novità di prodotto, offerte commerciali e sulle funzionalità di HelloBook. Nei prossimi mesi, infine, il road show E…state con noi proseguirà a ritmi serratissimi: sono previste, infatti, 16 ulteriori tappe, che toccheranno Torino, Brescia, Milano, Vicenza, Venezia, Bologna e Bari, con l’obiettivo di presidiare tutto il territorio nazionale in modo capillare.\r

\r

“La solidità del rapporto con la distribuzione e la reciproca fiducia sono tra gli elementi fondanti della rapidità con cui il nostro gruppo si è evoluto con successo, riuscendo a detenere e sostanziare brand diversi, a essere parte attiva di un progetto dall’eco mondiale come il rilancio dello storico hotel Cristallo di Cervinia e ad affermarsi come hospitality company in espansione - spiega il direttore commerciale, Isabella Candelori -. Per questo motivo abbiamo voluto creare un caleidoscopio di azioni dedicate solo alle agenzie, pensate come tasselli di una partnership che va sostenuta creando diverse modalità e spazi di incontro\".\r

\r

Ma questo intenso programma di appuntamenti ed eventi è solo una parte del piano trade. A sostegno della domanda, la compagnia mette infatti in campo per i brand Nicolaus Club e Valtur una promozione Bambino Gratis pensata per le famiglie: una selezione ampia di resort, in Italia e all’estero, in cui prenotando fino al 31 marzo il bambino può viaggiare completamente gratis.","post_title":"Educational, webinar, incontri, eventi... Nicolaus lancia un ambizioso piano trade","post_date":"2023-03-15T13:08:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678885739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

Discover Australia è un brand che fa parte del Quality Group, con sede a Torino. Con gli oltre 40 anni di esperienza negli angoli più belli del pianeta ha formato una squadra di entusiasti conoscitori del mondo, a forte vocazione “tailor made”. «Trattiamo tutte le destinazioni, dalle più esclusive alle più insolite. – afferma Oriana Pelagalli, product manager per il Pacifico del to. - Realizziamo viaggi su misura addentrandoci nel contesto culturale della destinazione e cercando sempre nuove esperienze da proporre ai viaggiatori. Sia per quanto riguarda l’Australia che per il Pacifico: destinazioni che non sono solo mare.\r

Lo ricordiamo sempre nei nostri webinar, mettendoci a disposizione delle adv e parlando con il cliente. Il consiglio è quello di arrivare a destinazione, uscire dai resort e calarsi nella cultura locale. Solo così si tornerà a casa con dei ricordi davvero meravigliosi. Durante la pandemia abbiamo intensificato la comunicazione per non dimenticare il nostro lavoro e le nostre destinazioni, rinforzando così i legami con le agenzie. Nel 2022 la Polinesia Francese ha avuto per noi un ottimo riscontro perché non ha mai chiuso, distinguendosi come destinazione sicura e organizzata. L’obiettivo di Quality Group per il futuro è quello di immergersi nella cultura meravigliosa del Pacifico, portandola poi in Italia».","post_title":"Discover Australia rivela la cultura del Pacifico e la porta in Italia","post_date":"2023-03-15T10:24:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678875862000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

La compagnia di cruising&exploring di lusso Aqua Expeditions offre avventure di esplorazione a bordo di yacht e navi fluviali che trasportano verso destinazioni esclusive coppie, viaggi charter di famiglie con bambini dai 5 anni in su, gruppi di amici ed eventi mice ed incentive adatti agli amanti della natura e dei viaggi di scoperta. Nata 16 anni fa da un progetto dell’imprenditore italoamericano Francesco Galli Zugaro, incontra oggi il to Going, che completerà gli itinerari realizzando esperienze di viaggio pre e post crociera, secondo le esigenze del viaggiatore.\r

\r

«La proposta di Going continua ad arricchirsi di contenuti. - afferma Maurizio Casablanca, chief commercial operations officier del to. - Abbiamo deciso di portare in esclusiva sul mercato italiano Aqua Expeditions la cui forza, oltre all’esclusività delle imbarcazioni e delle esperienze, è data dagli itinerari che consentono di entrare in contatto con le destinazioni».\r

\r

I percorsi di Aqua Expeditions, frutto di anni di impegno e di interazione con le autorità locali delle destinazioni, raggiungono le Isole Galapagos, bracci incontaminati del Rio delle Amazzoni, a oriente portano sul Mekong, tra Cambogia e Vietnam e toccano l’Indonesia, il Parco Nazionale di Komodo, le Spice Island e il Raja Ampat con partenze tutto l’anno e base permanente a Bali. Luoghi da scoprire per la loro bellezza e storicità.\r

\r

«Proponiamo small-ship-cruising dalle 2 alle 7 alle 14 notti. - afferma Galli Zugaro - Oggi abbiamo 5 navi: 2 yacht e 3 eleganti battelli fluviali, che sono stati realizzati su misura e ospitano dai 16 ai 40 passeggeri ciascuno. Nella formula 1:1 guest-to-crew». Le imbarcazioni offrono esperienze luxury personalizzate, interni di design arricchiti con pezzi d’arte, la possibilità di vivere avventure nella natura e nella cultura, in gruppi di 4, 5 coppie con una guida. E poi c’è la cucina: un culinary journey affidato a top-chef locali di fama mondiale.\r

\r

«Vogliamo portare al mercato italiano il nostro brand e le nostre esperienze» afferma il fondatore di Aqua Expeditions e proprio grazie all’expertise della compagnia, ai suoi contatti e alla sua presenza nell’area geografica da anni, Maurizio Casablanca afferma: «potremo fare un grande lavoro sul territorio, quindi formeremo gli agenti di viaggio per fare da tramite per il cliente finale. Questo è un prodotto che Going manterrà b2b; stiamo mettendo a punto un calendario di webinar che sarà a disposizione degli agenti nelle prossime settimane».\r

\r

","post_title":"Going incontra Aqua Expeditions e apre nuove frontiere alle crociere luxury di scoperta","post_date":"2023-03-14T11:57:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678795066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi novità in casa The Lux Collective. All'evento milanese di ieri sera organizzato da Azemar in collaborazione con Emirates e lo stesso gruppo mauriziano, la compagnia ha infatti annunciato un importante piano di espansione accompagnato dal contemporaneo lancio di tre nuovi brand, che si andranno ad affiancare a quello originario quasi omonimo per meglio categorizzare l'offerta. \"Se Lux* rimarrà il marchio legato al nostro classico concetto di lusso - ha in particolare raccontato la head of sales & marketing Italia, Spagna e Portogallo, Denise Cattaneo -, Salt sarà quello dedicato ai boutique hotel dal concept eco e bio. Nel giro di un mesetto apriremo la prima struttura del brand a Mauritius. Sarà anche affiliata Design Hotels, che in questo modo debutterà nella destinazione. Socio sarà invece il nostro marchio dedicato agli indirizzi urban. Anche in questo caso il suo sviluppo partirà da Mauritius. Infine Tamassa è il nome del nostro storico 4 stelle Bel Ombre, ma diventerà il cappello sotto il quale metteremo le future strutture entry-level che entreranno a far parte del nostro gruppo\".\r

\r

Ma non finisce qui, perché i piani della compagnia prevedono anche l'apertura di quattro nuovi indirizzi Lux*. A cominciare dal debutto negli Emirati dove nel 2024 verranno inaugurate ben due strutture, entrambe nel territorio di Sharjah: il Lux* Al Bridi sarà realizzato su una superficie di quasi 1.700 ettari nel deserto e includerà 35 tende glamping e una spa; il Lux* Al Jabal sarà invece affacciato sul golfo dell'Oman e offrirà 45 camere, una spa, nonché una proposta culinaria declinata anche sulle esigenze dei vegani.\r

\r

Altra nuova destinazione per il gruppo mauritiano sarà poi il Vietnam, dove sempre nel 2024 è in programma l'apertura del Luxnam Phu Quoc: un complesso al 90% costruito sull'acqua, circondato da un'area forestale e dotato di un totale di 126 ville, di cui 109 overwater, la maggior parte delle quali anche con piscina privata. A completare l'offerta, una serie di ristoranti, una spa, un fitness centre, quattro piscine e un playground per i più piccoli. In Cina, invece, la new entry sarà il Lux Guangzhou da 109 camere (giugno 2024).\r

\r

Per quanto riguarda infine le proprietà già in portfolio, mentre il Lux* Grand Baie di Mauritius festeggerà il suo primo anno di attività, alle Maldive il Lux* South Ari Atoll vedrà l'inaugurazione di una nuova lounge e l'arricchimento dell'offerta f&b con una serie di proposte per vegani e vegetariani. In arrivo pure un'inedita categoria di pool villa a vocazione romantica e l'affiliazione al circuito Virtuoso. Infine, tornando a Mauritius, il Lux* Belle Mare, colpito l'anno scorso da un incendio, verrà riaperto a partire dal prossimo 1° di ottobre con una serie di upgrade della proposta culinaria e benessere, nonché con le camere completamente rinnovate.","post_title":"Lux si fa in quattro (brand) e debutta negli Emirati e in Vietnam","post_date":"2023-03-14T09:49:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678787363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441079\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar, Daniela Battaglioni, dg del gruppo Travel e ceo di Italiabsolutely, Alessandro Azzola, managing director e fondatore di The Cocoon Collection e titolare Azemar[/caption]\r

\r

All'Itb di Berlino The Cocoon Collection. Nel bellissimo stand insieme ad Alessandro Azzola, titolare Azemar e managing director di The Cocoon Collection, anche Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar. The Cocoon Collection è il brand identificativo di una catena in espansione di strutture ricettive di lusso, appartenente, insieme al tour operator Azemar, ad Azemar Holding.\r

\r

Il marchio raccoglie quarant'anni di vita, lavoro e passione della famiglia Azzola nell'Oceano Indiano. Dal primo resort creato nel 1980 da Enzo e Maria Rosaria in Sri Lanka, agli hotel fondati tra Zanzibar, Maldive e Sri Lanka da Attilio, Alessandro e Andrea; fino al tour operator Azemar fondato e sviluppato da Maria Rosaria. vera e propria pioniera dell'industria turistica nell’Oceano Indiano.\r

\r

Un lusso che significa prodotti profondamente radicati nella cultura locale e nelle bellezze naturali dove luoghi unici, design contemporaneo, ospitalità informale ma elegante e cucina gourmet si uniscono per creare un’esperienza senza eguali.","post_title":"The Cocoon Collection: grande promozione all'Itb di Berlino","post_date":"2023-03-09T07:43:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678347785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cinzia Chiaramonti insieme all'attuale ceo di Enit ed ex presidente Fiavet nazionale, Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

“Voli e Disabilità” questo il titolo del webinar formativo organizzato da Enac e Iata con Fiavet-Confcommercio che ha visto la partecipazione di Fish, Fand, Ita Airways, Neos, Adr, Sea, Fto e Astoi.\r

\r

Cinzia Chiaramonti, responsabile della Commissione trasporti Fiavet e delegata agli eventi, ha sottolineato durante l’incontro formativo la necessità di collaborare su questo tema per lavorare tutti al meglio con regole univoche e una professionalità condivisa.\r

\r

Il webinar è il primo di una serie di eventi formativi dedicati al tema dell’assistenza delle persone con disabilità in viaggio.\r

\r

A inquadrare la tematica Marco De Laurentiis a capo della Direzione tutela dei diritti dei passeggeri di Enac: “Lo scorso anno sono transitati per i nostri aeroporti un milione di passeggeri disabili, tra questi il 32% non era stato pre-notificato all’aeroporto”. Un problema di portata non indifferente che ha spinto Enac, nel luglio dello scorso anno, a dare il via a un Tavolo tecnico permanente per la tutela dei diritti dei passeggero”. Dal tavolo sono partiti dei progetti come la Disability Card, di comune accordo con Inps e con il ministero per la disabilità, e One click away, avviato con i vettori.\r

\r

Simone Bovi, ground service manager di Neos, si è soffermato proprio su One Click Away. “Le informazioni relative all’assistenza erano presenti sui siti delle compagnie aeree, ma non al primo click in home page, da questo conseguiva una difficoltà di prenotare il servizio di assistenza, mentre già da ora sulla home page di Neos, Ita Airways e Air Dolomiti, che hanno aderito al progetto, si trovano le informazioni con un solo click in home e anche con una medesima struttura che varia solo nelle policy diverse per ogni vettore”.\r

\r

Il nodo cruciale è, infatti, nella regolamentazione europea che obbliga il gestore aeroportuale a prestare assistenza della persona con disabilità, a patto che la disabilità sia stata notificata, ma qualora non lo sia il gestore è comunque obbligato a “compiere tutti gli sforzi ragionevoli per offrire assistenza”.\r

\r

Giovanna Giua, responsabile Esercizio e Operazioni di Adr Assistance, interviene su questo tema: “il regolamento europeo 1107 stabilisce le regole e in questo articolo era stata apposta questa specifica nota per tutelare il passeggero che si infortunava immediatamente prima della partenza, poi, questa regola, che doveva essere un’eccezione, è diventata consuetudine”. Adr lavora infatti con il 40% di disabilità non notificata. Su 1032 assistenze al giorno che transitano per Fiumicino, 400 non sono pre-notificate. Ne deriva che spesso il passeggero ha un’esperienza di viaggio non soddisfacente.\r

\r

Gabriele Favagrossa, disability manager, è intervenuto a nome di Fand e Fish per ribadire il ruolo centrale dell’agente di viaggio in questo contesto, perché ha il primo contatto con il cliente. “L’agente è determinante nel riconoscere la disabilità”. Nella regolamentazione europea sono riconosciute le disabilità motorie, che hanno diversi livelli, come anche quelle visive, uditive, intellettive e relazionali. All’interno di queste, l’assistenza cambia in modo decisivo a seconda del livello di disabilità. Ad esempio, per i supporti a questa disabilità, ma anche per assistenza necessaria alla stessa. \r

\r

Al di là della comune sedia a rotelle, che comunque ha misure diverse, e potrebbe non entrare in alcune stive, ci sono materiali che accompagnano i supporti all’abilità che potrebbero essere potenzialmente pericolosi per gli strumenti di bordo, come le batterie delle sedie elettriche, ma anche dispositivi medici che potrebbero incidere sulla sicurezza di tutti i passeggeri (bombole d’ossigeno). Su questo tema ha insistito Barbara Gonella, revisore dei controlli per il monitoraggio della conformità Ita Airways: “Gli ausili elettromedicali presentano delle criticità sia a livello di sicurezza, sia per salute del passeggero, basti pensare a un ipotetico protrarsi del volo”.\r

\r

Va inoltre valutata la necessità di un accompagnatore, ad esempio se il passeggero non può alimentarsi da solo o fruire in maniera autonomia dei servizi igienici. Un accompagnatore che paga il biglietto, ma non i costi di supplemento della scelta del posto a bordo che è obbligatoriamente accanto all’assistito.\r

\r

Stefania Tomassini, responsabile regionale delle operazioni di terra Iata si è soffermata su uno degli aspetti più importanti per le agenzie di viaggio: il codice di assistenza. Le agenzie di viaggio inseriscono i codici di assistenza, il vettore, ricevuto il messaggio lo invia all’aeroporto almeno 36 ora prima della partenza, lo scalo si occupa dell’assistenza e di avvisare l’aeroporto di arrivo. Un codice errato stravolge tutto questo iter. Per ogni disabilità ci sono delle sigle universali: WCHR, WCHS, WCHC per le disabilità motorie che hanno bisogno di specifiche molto dettagliate, poi DEAF, BLIND, e infine il DPNA passeggero con limitazioni cognitive come autismo o Alzheimer. “Tra tutte le disabilità quelle intellettive e relazionali sono le più importanti da segnalare, perché non si vedono” afferma Stefania Tommasini. \r

\r

Anche Caterina Vecchi, responsabile del reparto PRM Assistance presso la Direzione Operations di SEA, insiste sulla funzione essenziale dei codici IATA: “la scelta del codice è un processo collaborativo, quindi la collaborazione con gli agenti di viaggio e tour operator è molto preziosa per noi”.","post_title":"Fiavet: webinar Voli e Disabilità per iniziare un percorso comune con gli altri enti","post_date":"2023-03-06T12:01:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678104068000]}]}}