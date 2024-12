Webinar Azemar, Iscriviti!clicca qui

Articoli che potrebbero interessarti:

Il tema del webinar è 'Adventure & Sustainability' e vedrà la partecipazione di The Barefoot Eco Hotel, Hummingbird Travel, The Residence Maldives e Centara Grand Island Resort. Grazie alle presentazioni dei partner, il webinar permetterà di approfondire le caratteristiche distintive della destinazione, le esperienze uniche e le proposte esclusive. L'obiettivo è consolidare la reputazione delle Maldive come destinazione di eccellenza per i viaggiatori italiani, fornendo informazioni di valore e rafforzando le collaborazioni con i professionisti del settore. Inoltre, la serie di webinar punta a mettere in evidenza la varietà dei prodotti turistici e delle esperienze disponibili, per attirare viaggiatori con gusti e preferenze differenti. [post_title] => Visit Maldives rilancia sul mercato Italia con nuovi webinar per il trade [post_date] => 2024-11-20T11:07:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732100871000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478846" align="alignleft" width="300"] ©Chemnitz 2025 GmbH/ Industrial Culture­_ Ernesto Uhlmann[/caption] La Germania accende i riflettori su Chemnitz che nel 2025 sarà Capitale europea della cultura. La città industriale sassone diventa così la quarta destinazione tedesca a detenere questo titolo dopo Berlino Ovest (1988), Weimar (1999) e la regione metropolitana della Ruhr (2010). “Dei 173 milioni di viaggi culturali effettuati dagli europei in tutto il mondo nel 2023, 18,7 milioni sono stati in Germania, confermando così la nostra posizione di primo piano come destinazione culturale e di city break in Europa” afferma Petra Hedorfer, presidente del Consiglio direttivo dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo -. Secondo le ultime analisi di Ipk International, il numero di viaggi degli europei in città tedesche è aumentato ulteriormente del 10% nei primi otto mesi del 2024. In questo contesto, l'evento 'Chemnitz Capitale Europea della Cultura 2025' crea ulteriori stimoli per scoprire questa regione nel panorama artistico e culturale tedesco.” Insieme alla città di Chemnitz, 38 città e comuni della Sassonia centrale, della regione di Zwickau e dei monti Metalliferi formano la regione della Capitale della Cultura e insieme si fregiano del titolo di “Capitale Europea della Cultura”. Gli organizzatori si aspettano nel corso del 2025 circa 2 milioni di ospiti internazionali che potranno godere di un ampio programma di arte, incontri, festival e mostre. “All'insegna del motto “C the unseen”, Chemnitz e la Regione Capitale della Cultura presentano un programma a più livelli con oltre 1.000 eventi che invitano i visitatori a scoprire persone, luoghi e attività che non sono ancora stati al centro dell'attenzione turistica - spiega Andrea Pier, amministratore delegato di Chemnitz 2025 GmbH -. Il programma getta un ponte tra gli oltre 800 anni di tradizione mineraria, le istituzioni culturali affermate e riconosciute a livello internazionale come i teatri, i musei e la cultura industriale e i progetti sviluppati per l'anno della Capitale della Cultura. Gli abitanti di Chemnitz e l'intera regione non vedono l'ora di accogliere gli ospiti tedeschi e stranieri nella Capitale europea della cultura”. L'anno della Capitale della Cultura si aprirà il 18 gennaio 2025. Il principale canale di informazione per l'anno della Capitale europea della cultura è un microsito sul sito dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo. Qui vengono presentati itinerari di viaggio e gli eventi che collegano Chemnitz e i 38 comuni partecipanti della regione con le autentiche esperienze culturali della tradizione, della storia e del presente. [post_title] => Germania: riflettori puntati su Chemnitz, Capitale europea della cultura 2025 [post_date] => 2024-11-14T09:25:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731576337000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478500" align="alignleft" width="300"] Davide Bomben[/caption] Una selezione di alloggi di lusso che coniuga l’eleganza con il rispetto per l’ambiente. Il gruppo Quality potenzia la propria Diamond Collection con nuove mete, sia in Africa, sia in Finlandia e in Italia, dove vengono propose inedite dimore targate Il Diamante e Italyscape. A ciò si aggiunge anche la novità diamondcollectiontravel.it. “Con il nuovo sito gli ospiti possono già immergersi nel fascino delle nostre strutture, situate in Namibia, Sudafrica e Botswana - spiega il responsabile sviluppo progetti speciali in Africa del brand Il Diamante, Davide Bomben -. E dal 21 dicembre, la Diamond Collection sarà presente anche in Europa con il Lights of Lapland resort, già consultabile al sito lightsoflapland.fi: dieci chalet dalla forma cuboidale immersi nella foresta artica di Posio, in Lapponia finlandese”. Il 2025 vedrà inoltre significative migliorie alle strutture africane: Il Desert Hills glamping in Namibia inaugurerà presto un osservatorio astronomico d’avanguardia che, grazie a un sistema elettronico Celestron alimentato da intelligenza artificiale, permetterà agli ospiti di esplorare la volta celeste con una chiarezza senza precedenti. Sempre nella regione del Damaraland, il Malansrus glamping si arricchirà di una nuova family unit, con tende termicamente isolate e una speciale tenda Boma per osservare il cielo notturno, incorniciato dalle imponenti pareti granitiche della zona. "E le novità non finiscono qui, perché c’è una sorpresa anche per l’Italia - aggiunge il direttore commerciale Quality, Marco Peci -. Le nuove proposte all'interno della Diamond Collection dedicate all’Europa ci hanno spinto a integrare pure le dimore Italyscape nel Roero: Casa Gallo, Casa San Grato e Casa Claro, eleganti residenze nelle colline piemontesi dichiarate Patrimonio dell’umanità Unesco”. Webinar ed educational dedicati permetteranno infine agli agenti di viaggio di conoscere in anteprima le novità dell’Elephant Pan glamping in Botswana e del Lights of Lapland resort, entrambe destinazioni già sold out per le festività. Le prossime acquisizioni potrebbero riguardare nuove mete nell’Africa Australe e Orientale, con un’attenzione particolare alla Tanzania. [post_title] => Quality espande la proposta Diamond Collection e lancia il sito dedicato [post_date] => 2024-11-08T10:57:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731063461000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478277 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di webinar formativi completamente gratuiti per il mondo alberghiero. E' ai nastri di partenza la formazione targata Booking Designer, la piattaforma cloud all-in-one per la gestione alberghiera al cui sviluppo ha collaborato anche la società di consulenza salentina Travelminds. "Da inizio novembre fino a metà dicembre ci saranno quattro momenti formativi, durante i quali tratteremo insieme a partner qualificati temi attuali e di grande interesse per il settore - spiega il business developer, Gian Piero Linardi -. Nel primo appuntamento tratteremo la questione della tariffa rivendibile con takyon. Proseguiremo quindi con un webinar dedicato alle nuove politiche del lavoro nel turismo con l’associazione Hermes, specializzata nella ricerca di personale qualificato per il settore. La terza riguarderà le nuove frontiere e i nuovi strumenti nel mondo del pay now buy later, in collaborazione con Scalapay. Il ciclo terminerà infine trattando il tema della tariffa assicurata con BeSafe. [post_title] => Al via i webinar gratuiti dedicati alla piattaforma cloud di gestione alberghiera Booking Designer [post_date] => 2024-11-06T10:23:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730888629000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online il nuovo Reportage by Travel Quotidiano dedicato a Gattinoni Travel dal titolo "Gattinoni è la casa degli agenti che evolvono". Con quasi 1500 agenzie affiliate, il Gruppo offre una gamma di soluzioni pensate per supportare le agenzie nel loro percorso di crescita, garantendo al contempo la salvaguardia della loro identità. Le agenzie possono scegliere tra diverse linee affiliative e associative, come Gattinoni Mondo di Vacanze, brand riconosciuto che offre un pacchetto di servizi operativi e un portafoglio di prodotti esclusivi, My Network che garantisce flessibilità nella selezione di prodotti e servizi con condizioni vantaggiose e Gattinoni Travel Point, le agenzie in associazione in partecipazione, una soluzione ideale per agenzie indipendenti, anche storiche, che vogliono sfruttare al massimo la forza del network e il supporto e le risorse del Gruppo. Queste ultime hanno registrato una crescita straordinaria nel 2024, con un aumento del 40% rispetto al 2023. La formazione è un elemento cruciale per il successo degli agenti di viaggio. L'Academy Gattinoni offre corsi gratuiti che coprono una vasta gamma di argomenti, dalle tecniche di vendita all'uso della tecnologia, preparando gli agenti a rispondere alle richieste del mercato attuale. Le Masterclass si strutturano invece in Advenced, Basic e Super Basic per rispondere a tutte le esigenze. Inoltre, il neonato Luxury Club punta a elevare le competenze nel segmento del turismo di lusso, formando agenti specializzati attraverso webinar e collaborazioni con fornitori di prestigio. Gattinoni Travel promuove esperienze uniche e personalizzate; con un'ampia varietà di opzioni, dal turismo avventuroso a quello culturale, le agenzie possono offrire itinerari su misura che soddisfano le passioni e gli interessi di tutti i viaggiatori. Leggi il Reportage di Gattinoni Travel [post_title] => "Gattinoni Travel è la casa degli agenti che evolvono". Il Reportage [post_date] => 2024-10-30T14:30:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => academy-gattinoni [1] => agenzie-di-viaggio-gattinoni [2] => diventare-agenzia-gattinoni [3] => gattinoni-mondo-di-vacanze [4] => gattinoni-travel [5] => in-evidenza [6] => luxury-club-gattinoni [7] => masterclass-gattinoni [8] => my-network [9] => network-agenti-di-viaggio [10] => travel-point [11] => travel-store-gattinoni ) [post_tag_name] => Array ( [0] => academy gattinoni [1] => agenzie di viaggio gattinoni [2] => diventare agenzia gattinoni [3] => Gattinoni Mondo di Vacanze [4] => gattinoni travel [5] => In evidenza [6] => luxury club gattinoni [7] => masterclass gattinoni [8] => My Network [9] => network agenti di viaggio [10] => Travel Point [11] => Travel store gattinoni ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730298646000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477854 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione invernale della Val d’Ega (BZ), si preannuncia ricca di proposte: dalle degustazioni gourmet agli itinerari nel bosco, dalle ciaspolate panoramiche alle cavalcate sulla neve, dalle suggestive fiaccolate intorno al lago al bob, fino al relax in day spa. Carezza, per tutta la stagione invernale, propone un ricco programma di attività per tutti i gusti, che accontenta grandi e piccoli. Si comincia a dicembre, con le suggestive escursioni accompagnate dalla calda luce delle lanterne, verso il Lago di Carezza, gioiello incastonato tra le Dolomiti. L’esperta guida Irene dà appuntamento per la camminata venerdì 13, 20 e 27 (dalle ore 16 alle 17). Anche l’anno nuovo comincia all’insegna della full immersion nella natura: mercoledì 8 gennaio 2025 (dalle 16 alle 18), si terrà un’altra passeggiata con le lanterne, stavolta sullo sfondo di Nova Levante. Sarà la guida Helga ad accompagnare i camminatori, raccontando curiose leggende sul territorio. Gli amanti delle ciaspole potranno divertirsi sulla neve per tutto l’inverno: dall’8 gennaio al 12 marzo 2025, il mercoledì (dalle 9:30 alle 16:30), a Nova Levante, si terrà un’escursione con le ciaspole sotto le imponenti pareti rocciose del Catinaccio. L’escursione sarà divisa in due momenti: la prima parte in discesa verso la Moseralm e la seconda in salita attraverso i prati “Kölblegg-Frin” fino al “Kuregg”, sotto il Rifugio Fronza alle Coronelle a 2.000 m. Ultima tappa, la Malga Messner, dove fermarsi per la pausa pranzo, prima di proseguire per la malga Frommer. Il possente Latemar non è da meno: dal 9 gennaio al 13 marzo 2025, si potranno vivere bellissime esperienze sulle ciaspole anche a Nova Levante, attraverso foreste e boschi e fino al "Mitterleger". A seconda delle condizioni meteo, poi, si andrà attraverso Labirinto n. 21 fino alla malga Latmor. Dopo la pausa pranzo, sarà possibile percorrere i prati del Latemar fino al Passo di Costalunga. La Val d’Ega però non è solo sport e attività all’aria aperta, la tavola è un altro dei suoi fiori all’occhiello, rispettosa delle tradizioni e delle materie prime dei produttori locali. Per gli appassionati di cucina, l’esperienza di imparare a preparare i famosi (e deliziosi) canederli è certamente da non perdere. Dal 9 gennaio al 27 marzo 2025 (dalle 10:30 alle 12:30), le lezioni saranno con un’insegnante speciale: Anna-Maria del maso Kronlechnerhof, agricoltrice per passione. Infine, divertimento anche per i piccoli ospiti: tutti i martedì, a partire dal 14 gennaio e fino al 25 marzo 2025 (dalle ore 16 alle 17), i bambini dai 6 ai 13 anni, potranno provare l’emozione di cavalcare in quota accompagnati da un adulto, partendo dal Maneggio Angerle Alm di Carezza. Trascorrere un pomeriggio a contatto con i cavalli, permetterà loro di conoscere più da vicino questi meravigliosi animali e, grazie a diverse attività e a una lezione di prova, di ricevere preziosi consigli su come migliorare le proprie abilità nel campo dell’equitazione. Anche Obereggen ha messo in calendario tanti appuntamenti che vanno oltre lo sci: una giornata tra prelibatezze genuine e avventure di campagna al maso, è tra quelli imperdibili. Per tutto l’inverno si potrà ammirare la magia del paesaggio invernale grazie alla guida Irene, che mostrerà come muoversi sulle tracce di animali selvatici e come scoprire i segreti di sopravvivenza delle specie locali. Appuntamento a Nova Ponente, dall’11 dicembre 2024 fino al 9 aprile 2025, dalle ore 10 alle 15, con il tour circolare che parte dalla Gibitzplatz di Nova Ponente. Da dicembre 2024 fino ad aprile 2025, una volta alla settimana, sotto la guida del pedagogista forestale Georg Kirchmair, sarà anche possibile immergersi nell'atmosfera rilassante delle foreste della Val d’Ega e sperimentare il potere calmante e curativo della natura. Dopo il forest bathing si terrà la visita all'impianto di teleriscaldamento a biomassa, per scoprire come si genera l'energia sostenibile, nel rispetto dell'ambiente dell’Alto Adige. Per i romantici: dal 12 dicembre 2024 al 27 marzo 2025, dalle 18 alle 21, al crepuscolo, sarà possibile scoprire il fascino del paesaggio nascosto sotto una coltre nevosa. Il giro seguirà un tracciato lungo complessivamente 4 km con 200 metri di dislivello, percorribile in un paio di ore, con una pausa davanti a una tazza fumante di vin brulé. Un’altra bella escursione alla scoperta della magia dei paesaggi invernali, con ai piedi le ciaspole: la direzione sarà quella della malga Capanna Nuova. Il tour è previsto dal 13 dicembre 2024 al 28 marzo 2025, dalle ore 10 alle 14. Per gli aspiranti sciatori, il periodo giusto per provare a scoprire questo sport invernale, va dal 19 dicembre 2024 fino al 6 marzo 2025 dalle ore 10 alle 12. Chi le Dolomiti desidera letteralmente sentirle sulla pelle, può lasciarsi andare al totale relax di uno dei tanti centri benessere che permettono al corpo e allo spirito di dimenticare la quotidianità, concedendosi una pausa di “wellness alpino”. Un Day Spa in Val d’Ega è comunque un’avventura, un’escursione dolcissima tra meravigliose piscine, sky pool vista Latemar e Catinaccio, idromassaggi rigeneranti, saune rigeneranti, trattamenti di bellezza e massaggi. Per chi la montagna la vuole vivere nel segno del brivido, ma lontano dalle classiche piste dedicate allo sci e dai parchi allestiti per lo snowboard, la risposta della Val d’Ega sono i circuiti da slittino, immersi nel panorama dolomitico, tra le aree sciistiche Obereggen e Carezza. 3 le piste da non perdere: quella di 2,5 km malga Epircher Laner e la pista Absam di 800 metri a Obereggen, la pista Hubertus a Carezza di 1,2 km. ­ ­ ­ [post_title] => Val d'Ega, inverno all'insegna delle esperienze fuori dalle piste nel cuore delle Dolomiti [post_date] => 2024-10-30T11:22:55+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730287375000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuto a Napoli, presso il museo nazionale Ferroviario di Pietrarsa lo scorso 24 ottobre, l'evento organizzato da Naar Bespoke Travel in collaborazione con Brand Usa per promuovere gli itinerari in treno negli Stati Uniti. La serata ha riunito 45 agenti di viaggio, alla presenza di Erica Melegari, product manager Stati Uniti Naar e Antonella Murgolo, trade manager Italy Brand Usa, con i partner Letizia Sirtori, director of global tourism development di destination Dc e Ita Airways, che hanno presentato le proposte di itinerari in treno offerte dall'operatore milanese, in particolare in partenza dalla città di Washington, facilmente raggiungibile dall’Italia con il volo diretto da Roma operato dalla stessa Ita Airways. La recente collaborazione tra Brand Usa e Naar per il 2024 si è infatti concentrata in particolare su un tema sempre più richiesto: i viaggi in treno con un'attenzione speciale alle tratte di lunga percorrenza e ai convogli storici. Un trend che rispecchia il crescente interesse per un turismo lento e sostenibile, in modo da permettere ai viaggiatori di scoprire il territorio in modo più autentico. Durante tutto l’anno, sono state quindi organizzate una serie di iniziative volte a far conoscere i viaggi in treno, tra cui webiNaar dedicati alla formazione degli agenti di viaggio sugli itinerari ferroviari, attività di comunicazione sui canali social del to e ulteriori appuntamenti in programma per settembre e ottobre. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a diversificare le esperienze turistiche negli Stati Uniti, con l'obiettivo di presentare nuove idee di viaggio ai viaggiatori italiani e internazionali. “La nostra offerta sugli Stati Uniti - racconta Erica Melegari - è basata su una solida selezione di itinerari classici e iconici che si è evoluta negli anni, arricchendosi di nuove esperienze e proposte grazie a un costante lavoro di ricerca e perfezionamento, nonché alla stretta collaborazione con enti del turismo e fornitori. Con il sostegno di Brand Usa ho in particolare la possibilità di mostrare aspetti e luoghi meno conosciuti, ma che meritano di essere proposti a tutti quei viaggiatori in cerca di nuove rotte”. [post_title] => Naar e Brand Usa al museo di Pietrarsa per promuovere i viaggi in treno negli Stati Uniti [post_date] => 2024-10-29T10:08:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730196512000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ambiente fatto di bellezza e lusso ma con un approccio contemporaneo e confortevole. In programma il prossimo 21 novembre, il Travel Open Day di Firenze si terrà quest'anno in una location d'eccezione come il Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar all'interno dell’hotel Helvetia & Bristol. "Si tratta di una location che si adatta a eventi di ogni genere, da quelli aziendali alle comunioni, fino ai matrimoni - spiega il ceo del gruppo Cibrèo, Giulio Picchi -. Risponde infatti a molte esigenze contemporanee, quali il prestigio, l’esclusività e il grande impatto estetico, pur tuttavia restando facilmente adattabile a ogni esigenza, anche la più semplice". D'altronde proprio quest'anno la compagnia fiorentina, da 35 anni protagonista del mondo f&b cittadino tra tradizione e innovazione, ha inaugurato una nuova divisione eventi, chiamata Sartoria Cibrèo: "Molti dei nostri interlocutori che ci conoscono per i ristoranti ancora non sanno che abbiamo un ramo aziendale dedicato a un business in forte crescita che richiede attenzione e tanta tanta cura, oltre che una altissima professionalità. La reazione nello scoprire questa nostra attività è incredibile e ci riempie ogni volta di orgoglio. Le persone sono infatti entusiaste di sapere che il nostro gruppo si occupa anche della realizzazione di eventi custom made. E la risposta che riceviamo è sempre alta". Come suggerisce lo stesso nome della neonata divisione, l'approccio agli eventi di Cibrèo è artigianale, "direi appunto sartoriale - conclude Picchi -. Una filosofia che era peraltro già parte del nostro dna di ristoratori. Per anni ci siamo seduti al tavolo con gli ospiti per raccontare loro il menù e i suoi perché: oggi, con gli eventi, condividiamo con i nostri clienti lo stesso desiderio di soddisfare ogni loro esigenza, ma anche l’attenzione al particolare e al valore delle emozioni, da sempre un punto di forza del nostro modo di fare ristorazione. Senza emozioni complesse, saremmo poco più che oggetti. A tal fine stiamo anche allargando ancora di più la nostra proposta di Esperienze Cibrèo: pacchetti su misura, studiati appositamente per il cliente, per far vivere una Firenze più insolita e decisamente più profonda". La giornata del Travel Open Day fiorentino si aprirà quindi alle 9, una mezzoretta prima della conferenza a cura di Msc Crociere. Alle 10.30 inizieranno invece i lavori del workshop vero e proprio che si concluderà alle 16.30, con una pausa tra le 13.30 e le 14.45 per un light lunch. Tra gli operatori che hanno già aderito all'evento, Albatravel, Allianz, Adrastea, Digital gsa, Easy Market, Msc, Originaltour, Spazio gsa, Gnv, Ferrovia Retica, Snav, Azemar, Obb, tois - yescode.com, Vola con Gully, Thermana, Falkensteiner, Rojaska Resort, Rogla - Terme Zrece, British Airways, Grotte di Frasassi, Nitrodi Viaggi, Norwegian Cruise Line, MyItalytotheworld, El Mundo, Kappa Viaggi, Smytravel, volidigruppo.it, oltre che lo stesso Cibrèo. [gallery ids="477726,477727,477728"] [post_title] => Il Cibrèo all'Helvetia & Bristol location d'eccezione per il Tod di Firenze [post_date] => 2024-10-29T09:02:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730192543000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "webinar azemar iscriviticlicca" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":146,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Webinar Azemar, Iscriviti!clicca qui","post_date":"2024-12-02T11:16:36+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1733138196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Maldives investe ancora sul mercato Italia con l'obiettivo di attrarre un maggior numero di visitatori: “Discover Maldives” è l'ultima iniziativa lanciata in tal senso, che prevede una serie di webinar che prenderà il via giovedì 28 novembre.\r

\r

Rivolto ai professionisti del turismo italiano, offrirà approfondimenti sulle numerose proposte turistiche delle Maldive. Il tema del webinar è 'Adventure & Sustainability' e vedrà la partecipazione di The Barefoot Eco Hotel, Hummingbird Travel, The Residence Maldives e Centara Grand Island Resort. Grazie alle presentazioni dei partner, il webinar permetterà di approfondire le caratteristiche distintive della destinazione, le esperienze uniche e le proposte esclusive. \r

\r

L'obiettivo è consolidare la reputazione delle Maldive come destinazione di eccellenza per i viaggiatori italiani, fornendo informazioni di valore e rafforzando le collaborazioni con i professionisti del settore. Inoltre, la serie di webinar punta a mettere in evidenza la varietà dei prodotti turistici e delle esperienze disponibili, per attirare viaggiatori con gusti e preferenze differenti.","post_title":"Visit Maldives rilancia sul mercato Italia con nuovi webinar per il trade","post_date":"2024-11-20T11:07:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732100871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478846\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ©Chemnitz 2025 GmbH/ Industrial Culture­_ Ernesto Uhlmann[/caption]\r

La Germania accende i riflettori su Chemnitz che nel 2025 sarà Capitale europea della cultura. La città industriale sassone diventa così la quarta destinazione tedesca a detenere questo titolo dopo Berlino Ovest (1988), Weimar (1999) e la regione metropolitana della Ruhr (2010).\r

“Dei 173 milioni di viaggi culturali effettuati dagli europei in tutto il mondo nel 2023, 18,7 milioni sono stati in Germania, confermando così la nostra posizione di primo piano come destinazione culturale e di city break in Europa” afferma Petra Hedorfer, presidente del Consiglio direttivo dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo -. Secondo le ultime analisi di Ipk International, il numero di viaggi degli europei in città tedesche è aumentato ulteriormente del 10% nei primi otto mesi del 2024. In questo contesto, l'evento 'Chemnitz Capitale Europea della Cultura 2025' crea ulteriori stimoli per scoprire questa regione nel panorama artistico e culturale tedesco.”\r

Insieme alla città di Chemnitz, 38 città e comuni della Sassonia centrale, della regione di Zwickau e dei monti Metalliferi formano la regione della Capitale della Cultura e insieme si fregiano del titolo di “Capitale Europea della Cultura”. Gli organizzatori si aspettano nel corso del 2025 circa 2 milioni di ospiti internazionali che potranno godere di un ampio programma di arte, incontri, festival e mostre. \r

\r

“All'insegna del motto “C the unseen”, Chemnitz e la Regione Capitale della Cultura presentano un programma a più livelli con oltre 1.000 eventi che invitano i visitatori a scoprire persone, luoghi e attività che non sono ancora stati al centro dell'attenzione turistica - spiega Andrea Pier, amministratore delegato di Chemnitz 2025 GmbH -. Il programma getta un ponte tra gli oltre 800 anni di tradizione mineraria, le istituzioni culturali affermate e riconosciute a livello internazionale come i teatri, i musei e la cultura industriale e i progetti sviluppati per l'anno della Capitale della Cultura. Gli abitanti di Chemnitz e l'intera regione non vedono l'ora di accogliere gli ospiti tedeschi e stranieri nella Capitale europea della cultura”. \r

L'anno della Capitale della Cultura si aprirà il 18 gennaio 2025. Il principale canale di informazione per l'anno della Capitale europea della cultura è un microsito sul sito dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo. Qui vengono presentati itinerari di viaggio e gli eventi che collegano Chemnitz e i 38 comuni partecipanti della regione con le autentiche esperienze culturali della tradizione, della storia e del presente. \r

\r

\r

","post_title":"Germania: riflettori puntati su Chemnitz, Capitale europea della cultura 2025","post_date":"2024-11-14T09:25:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1731576337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478500\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Bomben[/caption]\r

\r

Una selezione di alloggi di lusso che coniuga l’eleganza con il rispetto per l’ambiente. Il gruppo Quality potenzia la propria Diamond Collection con nuove mete, sia in Africa, sia in Finlandia e in Italia, dove vengono propose inedite dimore targate Il Diamante e Italyscape. A ciò si aggiunge anche la novità diamondcollectiontravel.it. “Con il nuovo sito gli ospiti possono già immergersi nel fascino delle nostre strutture, situate in Namibia, Sudafrica e Botswana - spiega il responsabile sviluppo progetti speciali in Africa del brand Il Diamante, Davide Bomben -. E dal 21 dicembre, la Diamond Collection sarà presente anche in Europa con il Lights of Lapland resort, già consultabile al sito lightsoflapland.fi: dieci chalet dalla forma cuboidale immersi nella foresta artica di Posio, in Lapponia finlandese”.\r

\r

Il 2025 vedrà inoltre significative migliorie alle strutture africane: Il Desert Hills glamping in Namibia inaugurerà presto un osservatorio astronomico d’avanguardia che, grazie a un sistema elettronico Celestron alimentato da intelligenza artificiale, permetterà agli ospiti di esplorare la volta celeste con una chiarezza senza precedenti. Sempre nella regione del Damaraland, il Malansrus glamping si arricchirà di una nuova family unit, con tende termicamente isolate e una speciale tenda Boma per osservare il cielo notturno, incorniciato dalle imponenti pareti granitiche della zona.\r

\r

\"E le novità non finiscono qui, perché c’è una sorpresa anche per l’Italia - aggiunge il direttore commerciale Quality, Marco Peci -. Le nuove proposte all'interno della Diamond Collection dedicate all’Europa ci hanno spinto a integrare pure le dimore Italyscape nel Roero: Casa Gallo, Casa San Grato e Casa Claro, eleganti residenze nelle colline piemontesi dichiarate Patrimonio dell’umanità Unesco”.\r

\r

Webinar ed educational dedicati permetteranno infine agli agenti di viaggio di conoscere in anteprima le novità dell’Elephant Pan glamping in Botswana e del Lights of Lapland resort, entrambe destinazioni già sold out per le festività. Le prossime acquisizioni potrebbero riguardare nuove mete nell’Africa Australe e Orientale, con un’attenzione particolare alla Tanzania.","post_title":"Quality espande la proposta Diamond Collection e lancia il sito dedicato","post_date":"2024-11-08T10:57:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1731063461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478277","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di webinar formativi completamente gratuiti per il mondo alberghiero. E' ai nastri di partenza la formazione targata Booking Designer, la piattaforma cloud all-in-one per la gestione alberghiera al cui sviluppo ha collaborato anche la società di consulenza salentina Travelminds.\r

\r

\"Da inizio novembre fino a metà dicembre ci saranno quattro momenti formativi, durante i quali tratteremo insieme a partner qualificati temi attuali e di grande interesse per il settore - spiega il business developer, Gian Piero Linardi -. Nel primo appuntamento tratteremo la questione della tariffa rivendibile con takyon. Proseguiremo quindi con un webinar dedicato alle nuove politiche del lavoro nel turismo con l’associazione Hermes, specializzata nella ricerca di personale qualificato per il settore. La terza riguarderà le nuove frontiere e i nuovi strumenti nel mondo del pay now buy later, in collaborazione con Scalapay. Il ciclo terminerà infine trattando il tema della tariffa assicurata con BeSafe.\r

\r

","post_title":"Al via i webinar gratuiti dedicati alla piattaforma cloud di gestione alberghiera Booking Designer","post_date":"2024-11-06T10:23:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1730888629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' online il nuovo Reportage by Travel Quotidiano dedicato a Gattinoni Travel dal titolo \"Gattinoni è la casa degli agenti che evolvono\". Con quasi 1500 agenzie affiliate, il Gruppo offre una gamma di soluzioni pensate per supportare le agenzie nel loro percorso di crescita, garantendo al contempo la salvaguardia della loro identità.\r

\r

Le agenzie possono scegliere tra diverse linee affiliative e associative, come Gattinoni Mondo di Vacanze, brand riconosciuto che offre un pacchetto di servizi operativi e un portafoglio di prodotti esclusivi, My Network che garantisce flessibilità nella selezione di prodotti e servizi con condizioni vantaggiose e Gattinoni Travel Point, le agenzie in associazione in partecipazione, una soluzione ideale per agenzie indipendenti, anche storiche, che vogliono sfruttare al massimo la forza del network e il supporto e le risorse del Gruppo. Queste ultime hanno registrato una crescita straordinaria nel 2024, con un aumento del 40% rispetto al 2023. \r

\r

La formazione è un elemento cruciale per il successo degli agenti di viaggio. L'Academy Gattinoni offre corsi gratuiti che coprono una vasta gamma di argomenti, dalle tecniche di vendita all'uso della tecnologia, preparando gli agenti a rispondere alle richieste del mercato attuale. Le Masterclass si strutturano invece in Advenced, Basic e Super Basic per rispondere a tutte le esigenze. Inoltre, il neonato Luxury Club punta a elevare le competenze nel segmento del turismo di lusso, formando agenti specializzati attraverso webinar e collaborazioni con fornitori di prestigio.\r

\r

Gattinoni Travel promuove esperienze uniche e personalizzate; con un'ampia varietà di opzioni, dal turismo avventuroso a quello culturale, le agenzie possono offrire itinerari su misura che soddisfano le passioni e gli interessi di tutti i viaggiatori.\r

\r

Leggi il Reportage di Gattinoni Travel","post_title":"\"Gattinoni Travel è la casa degli agenti che evolvono\". Il Reportage","post_date":"2024-10-30T14:30:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["academy-gattinoni","agenzie-di-viaggio-gattinoni","diventare-agenzia-gattinoni","gattinoni-mondo-di-vacanze","gattinoni-travel","in-evidenza","luxury-club-gattinoni","masterclass-gattinoni","my-network","network-agenti-di-viaggio","travel-point","travel-store-gattinoni"],"post_tag_name":["academy gattinoni","agenzie di viaggio gattinoni","diventare agenzia gattinoni","Gattinoni Mondo di Vacanze","gattinoni travel","In evidenza","luxury club gattinoni","masterclass gattinoni","My Network","network agenti di viaggio","Travel Point","Travel store gattinoni"]},"sort":[1730298646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione invernale della Val d’Ega (BZ), si preannuncia ricca di proposte: dalle degustazioni gourmet agli itinerari nel bosco, dalle ciaspolate panoramiche alle cavalcate sulla neve, dalle suggestive fiaccolate intorno al lago al bob, fino al relax in day spa.\r

\r

Carezza, per tutta la stagione invernale, propone un ricco programma di attività per tutti i gusti, che accontenta grandi e piccoli.\r

\r

Si comincia a dicembre, con le suggestive escursioni accompagnate dalla calda luce delle lanterne, verso il Lago di Carezza, gioiello incastonato tra le Dolomiti. L’esperta guida Irene dà appuntamento per la camminata venerdì 13, 20 e 27 (dalle ore 16 alle 17).\r

\r

Anche l’anno nuovo comincia all’insegna della full immersion nella natura: mercoledì 8 gennaio 2025 (dalle 16 alle 18), si terrà un’altra passeggiata con le lanterne, stavolta sullo sfondo di Nova Levante. Sarà la guida Helga ad accompagnare i camminatori, raccontando curiose leggende sul territorio.\r

\r

Gli amanti delle ciaspole potranno divertirsi sulla neve per tutto l’inverno: dall’8 gennaio al 12 marzo 2025, il mercoledì (dalle 9:30 alle 16:30), a Nova Levante, si terrà un’escursione con le ciaspole sotto le imponenti pareti rocciose del Catinaccio. L’escursione sarà divisa in due momenti: la prima parte in discesa verso la Moseralm e la seconda in salita attraverso i prati “Kölblegg-Frin” fino al “Kuregg”, sotto il Rifugio Fronza alle Coronelle a 2.000 m. Ultima tappa, la Malga Messner, dove fermarsi per la pausa pranzo, prima di proseguire per la malga Frommer.\r

\r

Il possente Latemar non è da meno: dal 9 gennaio al 13 marzo 2025, si potranno vivere bellissime esperienze sulle ciaspole anche a Nova Levante, attraverso foreste e boschi e fino al \"Mitterleger\". A seconda delle condizioni meteo, poi, si andrà attraverso Labirinto n. 21 fino alla malga Latmor. Dopo la pausa pranzo, sarà possibile percorrere i prati del Latemar fino al Passo di Costalunga. \r

\r

La Val d’Ega però non è solo sport e attività all’aria aperta, la tavola è un altro dei suoi fiori all’occhiello, rispettosa delle tradizioni e delle materie prime dei produttori locali. Per gli appassionati di cucina, l’esperienza di imparare a preparare i famosi (e deliziosi) canederli è certamente da non perdere. Dal 9 gennaio al 27 marzo 2025 (dalle 10:30 alle 12:30), le lezioni saranno con un’insegnante speciale: Anna-Maria del maso Kronlechnerhof, agricoltrice per passione.\r

\r

Infine, divertimento anche per i piccoli ospiti: tutti i martedì, a partire dal 14 gennaio e fino al 25 marzo 2025 (dalle ore 16 alle 17), i bambini dai 6 ai 13 anni, potranno provare l’emozione di cavalcare in quota accompagnati da un adulto, partendo dal Maneggio Angerle Alm di Carezza. Trascorrere un pomeriggio a contatto con i cavalli, permetterà loro di conoscere più da vicino questi meravigliosi animali e, grazie a diverse attività e a una lezione di prova, di ricevere preziosi consigli su come migliorare le proprie abilità nel campo dell’equitazione.\r

\r

Anche Obereggen ha messo in calendario tanti appuntamenti che vanno oltre lo sci: una giornata tra prelibatezze genuine e avventure di campagna al maso, è tra quelli imperdibili. Per tutto l’inverno si potrà ammirare la magia del paesaggio invernale grazie alla guida Irene, che mostrerà come muoversi sulle tracce di animali selvatici e come scoprire i segreti di sopravvivenza delle specie locali. Appuntamento a Nova Ponente, dall’11 dicembre 2024 fino al 9 aprile 2025, dalle ore 10 alle 15, con il tour circolare che parte dalla Gibitzplatz di Nova Ponente.\r

\r

Da dicembre 2024 fino ad aprile 2025, una volta alla settimana, sotto la guida del pedagogista forestale Georg Kirchmair, sarà anche possibile immergersi nell'atmosfera rilassante delle foreste della Val d’Ega e sperimentare il potere calmante e curativo della natura. Dopo il forest bathing si terrà la visita all'impianto di teleriscaldamento a biomassa, per scoprire come si genera l'energia sostenibile, nel rispetto dell'ambiente dell’Alto Adige.\r

\r

Per i romantici: dal 12 dicembre 2024 al 27 marzo 2025, dalle 18 alle 21, al crepuscolo, sarà possibile scoprire il fascino del paesaggio nascosto sotto una coltre nevosa. Il giro seguirà un tracciato lungo complessivamente 4 km con 200 metri di dislivello, percorribile in un paio di ore, con una pausa davanti a una tazza fumante di vin brulé.\r

\r

Un’altra bella escursione alla scoperta della magia dei paesaggi invernali, con ai piedi le ciaspole: la direzione sarà quella della malga Capanna Nuova. Il tour è previsto dal 13 dicembre 2024 al 28 marzo 2025, dalle ore 10 alle 14. Per gli aspiranti sciatori, il periodo giusto per provare a scoprire questo sport invernale, va dal 19 dicembre 2024 fino al 6 marzo 2025 dalle ore 10 alle 12. \r

\r

Chi le Dolomiti desidera letteralmente sentirle sulla pelle, può lasciarsi andare al totale relax di uno dei tanti centri benessere che permettono al corpo e allo spirito di dimenticare la quotidianità, concedendosi una pausa di “wellness alpino”. \r

Un Day Spa in Val d’Ega è comunque un’avventura, un’escursione dolcissima tra meravigliose piscine, sky pool vista Latemar e Catinaccio, idromassaggi rigeneranti, saune rigeneranti, trattamenti di bellezza e massaggi.\r

\r

Per chi la montagna la vuole vivere nel segno del brivido, ma lontano dalle classiche piste dedicate allo sci e dai parchi allestiti per lo snowboard, la risposta della Val d’Ega sono i circuiti da slittino, immersi nel panorama dolomitico, tra le aree sciistiche Obereggen e Carezza. 3 le piste da non perdere: quella di 2,5 km malga Epircher Laner e la pista Absam di 800 metri a Obereggen, la pista Hubertus a Carezza di 1,2 km.\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Val d'Ega, inverno all'insegna delle esperienze fuori dalle piste nel cuore delle Dolomiti","post_date":"2024-10-30T11:22:55+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1730287375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuto a Napoli, presso il museo nazionale Ferroviario di Pietrarsa lo scorso 24 ottobre, l'evento organizzato da Naar Bespoke Travel in collaborazione con Brand Usa per promuovere gli itinerari in treno negli Stati Uniti. \r

\r

La serata ha riunito 45 agenti di viaggio, alla presenza di Erica Melegari, product manager Stati Uniti Naar e Antonella Murgolo, trade manager Italy Brand Usa, con i partner Letizia Sirtori, director of global tourism development di destination Dc e Ita Airways, che hanno presentato le proposte di itinerari in treno offerte dall'operatore milanese, in particolare in partenza dalla città di Washington, facilmente raggiungibile dall’Italia con il volo diretto da Roma operato dalla stessa Ita Airways.\r

\r

La recente collaborazione tra Brand Usa e Naar per il 2024 si è infatti concentrata in particolare su un tema sempre più richiesto: i viaggi in treno con un'attenzione speciale alle tratte di lunga percorrenza e ai convogli storici. Un trend che rispecchia il crescente interesse per un turismo lento e sostenibile, in modo da permettere ai viaggiatori di scoprire il territorio in modo più autentico.\r

\r

Durante tutto l’anno, sono state quindi organizzate una serie di iniziative volte a far conoscere i viaggi in treno, tra cui webiNaar dedicati alla formazione degli agenti di viaggio sugli itinerari ferroviari, attività di comunicazione sui canali social del to e ulteriori appuntamenti in programma per settembre e ottobre. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a diversificare le esperienze turistiche negli Stati Uniti, con l'obiettivo di presentare nuove idee di viaggio ai viaggiatori italiani e internazionali.\r

\r

“La nostra offerta sugli Stati Uniti - racconta Erica Melegari - è basata su una solida selezione di itinerari classici e iconici che si è evoluta negli anni, arricchendosi di nuove esperienze e proposte grazie a un costante lavoro di ricerca e perfezionamento, nonché alla stretta collaborazione con enti del turismo e fornitori. Con il sostegno di Brand Usa ho in particolare la possibilità di mostrare aspetti e luoghi meno conosciuti, ma che meritano di essere proposti a tutti quei viaggiatori in cerca di nuove rotte”.","post_title":"Naar e Brand Usa al museo di Pietrarsa per promuovere i viaggi in treno negli Stati Uniti","post_date":"2024-10-29T10:08:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1730196512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ambiente fatto di bellezza e lusso ma con un approccio contemporaneo e confortevole. In programma il prossimo 21 novembre, il Travel Open Day di Firenze si terrà quest'anno in una location d'eccezione come il Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar all'interno dell’hotel Helvetia & Bristol. \"Si tratta di una location che si adatta a eventi di ogni genere, da quelli aziendali alle comunioni, fino ai matrimoni - spiega il ceo del gruppo Cibrèo, Giulio Picchi -. Risponde infatti a molte esigenze contemporanee, quali il prestigio, l’esclusività e il grande impatto estetico, pur tuttavia restando facilmente adattabile a ogni esigenza, anche la più semplice\".\r

\r

D'altronde proprio quest'anno la compagnia fiorentina, da 35 anni protagonista del mondo f&b cittadino tra tradizione e innovazione, ha inaugurato una nuova divisione eventi, chiamata Sartoria Cibrèo: \"Molti dei nostri interlocutori che ci conoscono per i ristoranti ancora non sanno che abbiamo un ramo aziendale dedicato a un business in forte crescita che richiede attenzione e tanta tanta cura, oltre che una altissima professionalità. La reazione nello scoprire questa nostra attività è incredibile e ci riempie ogni volta di orgoglio. Le persone sono infatti entusiaste di sapere che il nostro gruppo si occupa anche della realizzazione di eventi custom made. E la risposta che riceviamo è sempre alta\".\r

\r

Come suggerisce lo stesso nome della neonata divisione, l'approccio agli eventi di Cibrèo è artigianale, \"direi appunto sartoriale - conclude Picchi -. Una filosofia che era peraltro già parte del nostro dna di ristoratori. Per anni ci siamo seduti al tavolo con gli ospiti per raccontare loro il menù e i suoi perché: oggi, con gli eventi, condividiamo con i nostri clienti lo stesso desiderio di soddisfare ogni loro esigenza, ma anche l’attenzione al particolare e al valore delle emozioni, da sempre un punto di forza del nostro modo di fare ristorazione. Senza emozioni complesse, saremmo poco più che oggetti. A tal fine stiamo anche allargando ancora di più la nostra proposta di Esperienze Cibrèo: pacchetti su misura, studiati appositamente per il cliente, per far vivere una Firenze più insolita e decisamente più profonda\".\r

\r

La giornata del Travel Open Day fiorentino si aprirà quindi alle 9, una mezzoretta prima della conferenza a cura di Msc Crociere. Alle 10.30 inizieranno invece i lavori del workshop vero e proprio che si concluderà alle 16.30, con una pausa tra le 13.30 e le 14.45 per un light lunch. Tra gli operatori che hanno già aderito all'evento, Albatravel, Allianz, Adrastea, Digital gsa, Easy Market, Msc, Originaltour, Spazio gsa, Gnv, Ferrovia Retica, Snav, Azemar, Obb, tois - yescode.com, Vola con Gully, Thermana, Falkensteiner, Rojaska Resort, Rogla - Terme Zrece, British Airways, Grotte di Frasassi, Nitrodi Viaggi, Norwegian Cruise Line, MyItalytotheworld, El Mundo, Kappa Viaggi, Smytravel, volidigruppo.it, oltre che lo stesso Cibrèo.\r

\r

[gallery ids=\"477726,477727,477728\"]","post_title":"Il Cibrèo all'Helvetia & Bristol location d'eccezione per il Tod di Firenze","post_date":"2024-10-29T09:02:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1730192543000]}]}}