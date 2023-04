Webinar Avis 9/05 ore 14:30 – Overcommission fino al 20% – Iscriviti!

Articoli che potrebbero interessarti:

Ventiquattro i Paesi attualmente in catalogo fra Asia, Nord e Centro, Medio Oriente e oceano Indiano, per una programmazione gestita da un team capitanato da Roberto Servetti, già direttore prodotto del tour operator Amo il Mondo, e dal direttore commerciale Fabrizio Celeghin, manager di lungo corso proveniente da Uvet, affiancati da sei giovani esperti. “Qui sono nate realtà che hanno fatto la storia del turismo italiano – dichiara Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. E qui abbiamo trovato le professionalità necessarie per scendere in campo con questa nuova avventura”. Tutto è nato dal desiderio di Servetti e Celeghin di riproporre il lungo raggio al meglio, divertendosi e rimettendosi in gioco. Un’idea condivisa con Mapo Travel e che nel giro di pochi mesi è diventata realtà e per il 2023 punta ai 3 milioni di fatturato. Unico canale di vendita saranno le agenzie, in piena sintonia con la filosofia di Mapo Travel, come sottolinea Barbara Marangi: "L’intento, senza trascurare i tour classici e di gruppo, è di puntare sulla sartorialità, su viaggi costruiti nei dettagli grazie a una esperienza diretta e al supporto fondamentale delle agenzie, così da soddisfare le esigenze del singolo cliente”. Oltre al sito dedicato www.mapoworld.it, attivo ma da completare con la sezione del booking online, Mapo World proporrà agli agenti di viaggi anche webinar e formazione in presenza presso i nuovi uffici torinesi di via Reiss Romoli, già pienamente operativi. [post_title] => Nasce Mapo World: obiettivo 3 mln di fatturato nel primo anno [post_date] => 2023-03-31T07:30:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680247850000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avis Budget Group ha annunciato la nuova partnership siglata con Fia world endurance championship (WEC), che ha nella leggendaria 24 Ore di Le Mans la sua gara principale. Grazie a quest’accordo, Avis è stata nominata premium partner del Fia world endurance championship, che annovera marchi globali come Ferrari, Porsche, Peugeot, Toyota e Cadillac impegnati in un testa a testa su alcuni dei migliori circuiti del mondo, sfidandosi in gare che vanno dalle 6 alle 24 ore. «Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership che coincide con la centesima edizione della 24 Ore di Le Mans. Il world endurance championship è profondamente in sintonia con la nostra azienda, che da quasi 80 anni fornisce soluzioni di mobilità a milioni di clienti e che oggi conta su 11.000 uffici di noleggio in 180 Paesi», ha dichiarato Keith Rankin, president international, Avis Budget Group. Avis sarà quindi Official Vehicle Rental Services Premium Partner del Wec per tutta la stagione 2023 e le sue sette gare, tra cui la prestigiosa 24 Ore di Le Mans che a giugno di quest’anno celebra il suo centenario. Il Fia, che condivide con Avis la visione di una mobilità futura sempre più sostenibile, è il primo campionato d'élite negli sport motoristici a utilizzare carburante 100% rinnovabile. I veicoli elettrici e ibridi della flotta Avis verranno quindi promossi come opzione di viaggio eco-friendly per i fan che parteciperanno agli eventi, per tutti coloro coinvolti nella logistica della competizione e per i membri dei team di gara. [post_title] => Avis avvia la partnership con Fia world endurance championship [post_date] => 2023-03-30T11:46:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680176771000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spostiamo il tiro: da sito web a sito… archeologico. Dove tutto è nato, dove trovare la chiave per comprendere il passato e leggere il presente. Kel 12 si connota leader dei viaggi culturali guidati da Esperti, spesso archeologi che collaborano alla stesura degli itinerari. Kel 12 partecipa a TourismA, il Salone di Archeologia e Turismo Culturale che si tiene a Firenze dal 24 al 26 marzo. L’appuntamento a Palazzo Congressi, libero e gratuito, consente di assistere anche alla conferenza di sabato 25 “Turismo Culturale Sostenibile” (Sala Limonaia, 14.30 -16.00), in cui si parla di come il turismo culturale sia driver di sviluppo sostenibile per comunità e destinazioni. Kel 12, certificata B Corp, sarà fra i relatori e porterà il suo contributo. Sempre il 25 marzo, presso Sala Limonaia, si terranno altre due conferenze. Alle ore 10:30 i due Archeologi Dante Bartoli e Luca Grassi presenteranno “Dall’Antico Egitto ai Faraoni Neri del Sudan: Storia e Archeologia lungo il Nilo”. Alle 12:30 percorreremo le tracce dei Nabatei: da Hegra a Petra con Fabio Bourbon, saggista ed Esperto Kel 12. Agli operatori che parteciperanno al Salone saranno illustrati i viaggi archeologici e l’occasione per conoscere il team di archeologi. Fra questi Dante Bartoli, Luca Grassi, Agnese Lojacono, oltre a Fabrizio Crusco, Fabio Bourbon, Fabio Coppo e Michele Milan. Studiosi con lauree in archeologia, esperienze di missioni di scavo, ricerca e ricognizione archeologica, autori di libri. Alcuni esempi di questi viaggi firmati Kel 12 sono in Campania, in Egitto, Sudan, Giordania, Arabia Saudita e Algeria (scopri tutti i viaggi archeologici sul sito Kel 12 al seguente LINK). [gallery columns="2" ids="441915,441914,441917,441916"] Un progetto speciale è “Vela & Archeologia” Dagli splendori di Amalfi all’isola di Tiberio, navigando dalla Salerno longobarda e normanna alle città sepolte dal Vesuvio. Un tour che, nell’arco di una settimana, combina la navigazione a bordo del Dream 1 – imbarcazione di proprietà di Kel 12 – e siti Patrimonio Unesco. Un viaggio ricchissimo alla riscoperta di veri e propri gioielli naturalistici e culturali che tutto il mondo ci invidia, raggiunti in tutta tranquillità via mare. Sono sei le partenze disponibili con imbarco da Napoli: dal 17 giugno al 26 agosto; e cinque con imbarco da Salerno dal 24 giugno al 19 agosto. Link: https://kel12.com/viaggi-archeologici/ [post_title] => Kel 12 - L'archeologia è la cosa più originale che ci sia [post_date] => 2023-03-22T09:19:40+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679476780000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avis lancia il concorso che con un semplice noleggio regalerà ai vincitori diversi premi tra cui sei ingressi per assistere alle partite casalinghe del Milan, società campione d’Italia in carica di cui Avis è partner dal 2019. Il concorso si dividerà in due fasi e partirà il 20 marzo concludendosi il 6 giugno. Nella fase “Instant Win”, tutti i clienti che effettueranno o prenoteranno un noleggio dal 20 marzo al 28 maggio potranno partecipare al concorso e avere la possibilità di vincere un biglietto d'ingresso per due persone - per ognuna delle ultime sei partite casalinghe - avranno la possibilità, iscrivendosi al concorso, di vincere un ingresso per due persone – per ognuna delle ultime sei partite casalinghe (Milan – Empoli, Milan – Lecce, Milan – Cremonese, Milan – Lazio, Milan – Sampdoria, Milan – Verona) della squadra rossonera e vivere una fantastica esperienza all’interno di San Siro, con l’accesso all’area Hospitality e la possibilità di assistere da bordo campo al riscaldamento dei calciatori. Inoltre tutti gli iscritti al concorso potranno aggiudicarsi altri premi: nella seconda fase, dal 28 maggio al 6 giugno, saranno infatti messi in palio 5 magliette e 5 palloni autografati dai giocatori del Milan che potranno essere ritirati a Casa Milan con una visita guidata del museo. Un’esperienza unica per tutti i tifosi rossoneri, che attraverso un’incredibile collezione di ricordi, testimonianze, cimeli, trofei e magliette dei grandi campioni che hanno fatto del Milan una delle società più titolate al mondo, potranno rivivere gli oltre 120 anni di storia del club di via Aldo Rossi. Per iscriversi e partecipare al concorso e per maggiori informazioni basta accedere al sito www.concorsiavis.it. [post_title] => Avis lancia un concorso per vedere le partite casalinghe del Milan [post_date] => 2023-03-20T11:19:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679311150000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In primavera tornano gli “Spring Days”, un must di Gattinoni che negli anni è sempre risultato molto apprezzata sia dai viaggiatori che dagli agenti, e che permette alle agenzie durante le quattro settimane promozionali di gestire flessibilmente le condizioni di favore che il Gruppo ha contrattato con oltre venti partner, con un maggiore margine di azione rispetto agli anni precedenti. Le agenzie dei network Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork possono declinare a propria descrizione le agevolazioni a loro riconosciute sulle prenotazioni, che devono avvenire entro il 7 aprile, per partenze entro il 2023. Sono numerosi i partner che hanno concesso condizioni privilegiate alle agenzie dei network Gattinoni: Gattinoni TravelL, Alpitour World, Alidays, Allianz, Azemar, Baobab, Boscolo tours, Cabo Vverde, Costa Crociere, Futura Vacanze, Giver, Go World, Idee per Viaggiare, I Grandi Viaggi, Imperatore Travel, Kappa Viaggi, Mappamondo, Markando, Msc, Naar, Sporting Vacanze, TH Hotels, Trentino Vacanze, Veratour. Le condizioni straordinarie sono tutte in esclusiva dei network per la durata della campagna e spaziano da overcommission, fino al 5%, ad upgrade sul lancio di nuove programmazioni, al potenziamento degli imbarchi dal Sud per le crociere. Sul fronte consumatori, le pratiche beneficiano di sconti da 50 a 300 euro (da 60 a 200 euro sul prodotto interno Gattinoni) e riduzioni sulle quote di iscrizione. [post_title] => Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork: ritornano gli Spring Days [post_date] => 2023-03-17T10:49:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679050194000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441698 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [post_title] => WEBINAR AZEMAR. Partecipa il 13 aprile alle 14:30 - Iscriviti! [post_date] => 2023-03-16T19:01:52+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678993312000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441549 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pubblicazione e distribuzione, per i brand di catena Nicolaus Club e Valtur, dei nuovi cataloghi Summer 2023; eventi ad hoc pensati per generare un impatto forte; webinar specificamente orientati alla vendita del prodotto e alla rapida messa a fuoco dei plus differenzianti; educational incentrati su esperienze di soggiorno in presa diretta; incontri vocati alla messa a fuoco di scenari e risorse. Sono le iniziative che il gruppo Nicolaus sta pensando di mettere in campo per supportare le agenzie di viaggi. Il tutto con l'obiettivo di coinvolgere la distribuzione nelle logiche di sviluppo legate al nuovo corso, che prevede un posizionamento nel segmento upscale e un’interlocuzione ancora più puntuale con i diversi segmenti di mercato. Da sempre parola chiave, la formazione riveste quindi anche nel 2023 un ruolo di primo piano per la compagnia pugliese e sarà oggetto di diverse iniziative, tra cui sei weekend di traininig a Cervinia, durante i quali si potrà non solo scoprire il format della linea di prodotto Italian Lifestyle Collection, al suo debutto con il Valtur Cristallo Ski Resort, ma anche approfondire le linee guida della progettualità e degli sviluppi del gruppo Nicolaus in qualità di hospitality company. Progettati come strumenti di formazione a 360 gradi sul prodotto e sulle risorse ideali per rispondere alle esigenze della clientela sono inoltre i webinar NicolHouse, i cui cicli sono dedicati sia alla programmazione italiana sia a quella internazionale, nonché le pillole di webinar WhelloDay: una formazione rapida di 35 minuti su novità di prodotto, offerte commerciali e sulle funzionalità di HelloBook. Nei prossimi mesi, infine, il road show E…state con noi proseguirà a ritmi serratissimi: sono previste, infatti, 16 ulteriori tappe, che toccheranno Torino, Brescia, Milano, Vicenza, Venezia, Bologna e Bari, con l’obiettivo di presidiare tutto il territorio nazionale in modo capillare. “La solidità del rapporto con la distribuzione e la reciproca fiducia sono tra gli elementi fondanti della rapidità con cui il nostro gruppo si è evoluto con successo, riuscendo a detenere e sostanziare brand diversi, a essere parte attiva di un progetto dall’eco mondiale come il rilancio dello storico hotel Cristallo di Cervinia e ad affermarsi come hospitality company in espansione - spiega il direttore commerciale, Isabella Candelori -. Per questo motivo abbiamo voluto creare un caleidoscopio di azioni dedicate solo alle agenzie, pensate come tasselli di una partnership che va sostenuta creando diverse modalità e spazi di incontro". Ma questo intenso programma di appuntamenti ed eventi è solo una parte del piano trade. A sostegno della domanda, la compagnia mette infatti in campo per i brand Nicolaus Club e Valtur una promozione Bambino Gratis pensata per le famiglie: una selezione ampia di resort, in Italia e all’estero, in cui prenotando fino al 31 marzo il bambino può viaggiare completamente gratis. [post_title] => Educational, webinar, incontri, eventi... Nicolaus lancia un ambizioso piano trade [post_date] => 2023-03-15T13:08:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678885739000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Domanda in crescita, nuove acquisizioni e nuovi progetti in pipeline per la Ho Collection, che inizia questo 2023 con il vento in poppa. A cominciare dall'acquisizione di fine 2022 del pugliese Borgo Barzae, nell'area dei trulli di Barsento: un centro costituito da 20 coni, una lamia, un terreno superiore ai 5 ettari e una cummersa, abitazione tipica dal tetto spiovente risalente al 1.300 d.c., antecedente pertanto al periodo dei trulli. "Ne prevediamo l’apertura nel 2025: sarà una residenza che verrà utilizzata principalmente, ma non solo, dai gruppi corporate, amici o famiglie fino a 14 persone", spiega il managing director di Ho Collection, Mattia De Gennaro. L’idea è quella di sviluppare un “concept luxury all’interno dei trulli che spesso, a causa delle dimensioni più ridotte rispetto alle masserie, sono meno utilizzati per questo tipo di clientela, pur essendo ambienti ancora più autentici. Trattandosi di un immobile storico vincolato, considerato patrimonio culturale, dobbiamo inoltre prestare particolare attenzione per conservare la sua bellezza e storia”. Il nuovo progetto che si inserisce nel contesto di un 2022 chiuso con un fatturato sopra ai 20 milioni di euro, nonché con tariffe medie su livelli del 20% superiori a quelli del 2019 e un'occupazione in crescita del 10%. Un ottimo risultato è stato in particolare registrato al Patria Palace Hotel di Lecce, dove l'adr del 2022 è risultato più alto del 120% rispetto sempre all'anno pre-Covid 2019. Nella struttura salentina è quindi prevista la costruzione di una spa, la cui apertura è prevista per il 2024. Ma Ho Collection ha visto anche crescere il numero dei dipendenti, che in quattro anni sono aumentati del 40,2%. Inoltre, nel 2022 la quota rosa è salita del 65,39% con il management degli hotel composto per il 50% da donne. Nei prossimi mesi sono poi in programma un virtual recruiting day per il Turchesi Club Village e un recruiting day in presenza per figure da inserire direttamente all’interno del gruppo. “Si tratta di numeri e cifre che rappresentano un chiaro segnale di ripresa e l’inizio dell’epoca post-Covid - conclude De Gennaro -. Con un totale di sei alberghi che contano 905 camere, nel 2022 sono state 166.516 le room nights totali, evidenziando un desiderio di tornare a viaggiare dopo due anni di politiche di restringimento. Per il 2023 la nostra view è quindi positiva: prevediamo un incremento delle tariffe medie di un ulteriore 10% e un aumento del fatturato del 12%”. [post_title] => Ho Collection: fatturato e adr in crescita. 