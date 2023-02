Travel Open Day Hospitality: Iscriviti alla prima tappa di Urbino!clicca qui

Articoli che potrebbero interessarti:

Il turismo open air conferma il proprio trend di crescita per il 2022: un settore che si è avvantaggiato molto della ripresa post Covid, con risultati che vanno oltre i numeri del 2019. "Il comparto sta vivendo una fortissima crescita già da diversi anni legata soprattutto alla domanda straniera - sottolinea il presidente nazionale di Faita-Federcamping, Alberto Granzotto, in occasione di un panel ad hoc alla Bit -: dalla Germania si registrano in particolari incrementi a doppia cifra. I dati testimoniano una ricerca di qualità crescente. Ma chi non ha mai fatto una vacanza all’aria aperta, vive ancora i pregiudizi del passato. Questo ci impone una forte campagna di comunicazione per far conoscere l’evoluzione del prodotto sia nella parte mobile, sia nella parte fissa. Una sfida importante. Stiamo inoltre lavorando molto sul digitale e questo sta determinando l’avvicinamento di nuova clientela”. Valori come la sostenibilità ambientale, l’accoglienza e l’accessibilità degli ospiti sono importanti per l'open air e spingono in un’unica direzione, verso un prodotto di sempre maggiore qualità. “In questi ultimi due anni abbiamo lavorato per migliorare i nostri servizi, forti del fatto che l’open air ha nel suo dna la natura: una caratteristica che in epoca Covid ha rassicurato molto i nostri ospiti - aggiunge la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti. Da Vacanze nel Cuore, specialista in glamping, arriva invece la testimonianza di una nuova tendenza: la richiesta di servizi e qualità esclusivi nel camping. Il suo fondatore Loek Van De Loo, attivo da 40 anni nel settore, spiega come dal primo camping sul lago di Garda nel 1978 si sia oggi passati al primo glamping in Toscana nel 2018. “Stiamo lavorando allo sviluppo di prodotti nuovi che attirino nuovi clienti. Nei nostri Wow, le principali attrattive sono location, privacy, integrazione col territorio, strutture immerse nella natura, adatte ai bambini, ecosostenibilità... I valori sono cambiati. I clienti domandano contatto con il territorio e mobilità locale. A Londra è persino sorto un glamping sul tetto di un albergo. Tanti nuovi trend e offerte da comunicare e da mettere in campo per attrarre nuovi clienti”. [post_title] => L'open air cambia pelle: più qualità e prodotti inediti per attirare nuovi clienti [post_date] => 2023-02-27T13:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677502809000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia chiama il trade a raccolta: tornano infatti i roadshow organizzati dall'Ente nazionale per il turismo con una prima tappa in programma il prossimo 14 marzo a Milano (The Westin Palace, Piazza della Repubblica, 20). Saranno presenti 25 albergatori selezionati che arriveranno dal Paese del sorriso per incontrare 25 tour operator italiani nel corso di un evento che inizierà alle 14.30 del pomeriggio con delle brevi presentazioni per poi passare al focus principale della giornata gli incontri one to one, per terminare con l’estrazione dei premi messi a diposizione sia dagli alberghi che dalle 4 compagnie aeree presenti Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. “Siamo convinti – commenta il marketing manager Sandro Botticelli – che la formula del roadshow sia alla base della nostra crescita e la nostra intenzione è di puntare sempre più su questa formula. Causa Covid mancavamo da 5 anni. Un’eternità. Questo momento di incontro deve essere il punto di partenza di una rinnovata ed essenziale partnership tra due key players fondamentali della filiera turistica: ‘l’operatore italiano e l’albergo thailandese’. Stiamo coinvolgendo nuovi tour operator. Last but not least non ci può essere un pacchetto turistico senza il supporto delle compagnie aeree e siamo orgogliosi di poter ospitare al nostro evento 4 dei più importanti vettori operanti dal mercato italiano.” Tour operator partecipanti: Alidays, Aliviaggi, Alpitour, Belltravel, Caledoscopio, Combo Tour, Etnia Travel, Futurviaggi, Girovagando. Go Asia, Going, Idee per viaggiare, Karisma, Kibo, Mapo Travel, Viaggi del Mappamondo, Mosaico, Naar, Viaggi del Firmamento, Quicky, Travel World Escape, Tibi World, Viaggi Idea, Yara Tours, Mistral Tour. [post_title] => La Thailandia incontra gli operatori italiani: il roadshow parte da Milano il 14 marzo [post_date] => 2023-02-27T11:50:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677498606000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440273" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni[/caption] Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica. Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. «In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce». Robintour L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo. In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business. Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo. Le sedi Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso. Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it. [post_title] => Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni [post_date] => 2023-02-27T11:24:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677497077000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Su tutte le pratiche confermate a partire dal 24 febbraio, con partenza fra il 1° maggio e il 30 giugno, le agenzie otterranno un cash back da utilizzare sulle partenze effettuate tra il 1° novembre e il 18 dicembre 2023. Dopo il successo della scorsa estate torna il Cash back griffato Etnia Travel Concept. "Sono state molte le agenzie che hanno aderito alla prima fase di questa promozione, con l’opportunità di vedersi riaccreditare sconti su prenotazioni - spiega Antonio Falcone, general manager del tour operator -. La nostra mission è quella di far fidelizzare il cliente all’adv: chi sceglie di lavorare con noi diventa parte della squadra. Dedichiamo quindi gran parte del nostro lavoro a una costante ricerca di prodotto, qualitativamente selezionato, per una proposta adatta a tutti i target di clientela". [post_title] => Torna il Cash back firmato Etnia Travel Concept [post_date] => 2023-02-27T10:10:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677492608000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo TH introduce per la prima volta in Italia Alexa Smart Properties for Hospitality. La novità è stata implementata al TH Roma - Carpegna Palace ma TH Group sta valutando di investire in questa tecnologia in maniera più estesa, coinvolgendo anche altre strutture per migliorare l'esperienza del soggiorno degli ospiti. "L'impegno è quello di innovare continuamente la nostra offerta - spiega Giorgio Palmucci, executive vice president TH Resorts - per offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di viaggio e soggiorno possibile. Grazie ad Alexa siamo in grado di offire un riscontro immediato a tutte le esigenze legate al loro soggiorno, dalle semplici informazioni sulla fruizione del territorio a richieste specifiche per il nostro staff". Tra i servizi a disposizione, la riproduzione di musica, la possibilità di ordinare il servizio in camera, chiamare la reception, gestire il check-out, avere consigli su attività ristorative vicine, impostare sveglie, prenotare servizi interni o comunicare malfunzionamenti. Oltre a migliorare l'esperienza di soggiorno per gli ospiti, gli operatori del settore alberghiero potranno quindi sfruttare il dispositivo per fare promozione e marketing sui propri servizi interni, magari attraverso azioni di cross selling, offerte su ristorazione, spa o altri prodotti e servizi collegati al soggiorno. "Il primo mese di test - continua Palmucci - ci ha dato grande soddisfazione. Siamo stati contenti di vedere come il cliente abbia apprezzato la facilità di utilizzo e la possibilità di interazione con il nostro staff". Virtuale VS Umano Nessuna volontà di annullare la relazione umana, che resta per il gruppo al centro dell'esperienza. "Il senso dell'accoglienza e dell'ospitalità che abbiamo negli alberghi italiani sarà sempre la nostra vera forza - rassicura il vice presidente -. Con questa forma di innovazione non vogliamo sostituire il rapporto con le persone, ma supportarle nelle attività più ripetitive e meccaniche, evitando anche lunghe attese al cliente per avere risposte semplici: si tratta di una facilitazione per tutti, sia ospiti che staff". Ma attenzione, perché non si tratta di un dispositivo 'chiavi in mano': ogni struttura deve integrarlo sulla propria rete, scegliendo e sviluppando funzioni e skill personalizzate. Amazon vende alle strutture un abbonamento per l'accesso alle API di Alexa. Interessante la possibilità di utilizzare il dispositivo per rispondere alle richieste dei turisti anche in lingue diverse. "Alexa al momento parla 14 lingue diverse - spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna -. Il motore quindi c'è, ma è necessario un lavoro di integrazione con i contenuti specifici dell'albergo". Sviluppo in Italia Amazon ha già lanciato Alexa Smart Properties for Hospitality in altri Paesi, come Usa, Gran Bretagna, Francia, Canada e, presto, anche Germania. L'Italia è un paese considerato strategico per lo sviluppo del progetto e anche maturo, nonostante gli stereotipi ci vedano poco avvezzi a un certo tipo di tecnologia. "Andando contro ogni previsione - spiega spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna - lo scorso anno in Italia ci sono stati 8 miliardi di interazioni, tante quante nei 3 anni precedenti: abbiamo visto quindi un'accelerazione notevole e Alexa è tra i primi 10 brand di prodotto più amati nel nostro Paese". Claudiana Di Cesare [post_title] => Un concierge virtuale per il Gruppo TH: arriva Alexa for Hospitality [post_date] => 2023-02-27T08:45:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677487540000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440209 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian ha rinnovato il programma fedeltà. Dal prossimo 28 marzo Norwegian Reward avrà un nuovo look e nuovi vantaggi per gli iscritti. Tra le novità, è previsto che i membri Reward riceveranno un nuovo vantaggio per ogni ottavo volo effettuato nell'arco di 12 mesi, compresi gli scali. Il primo vantaggio è sempre il 2% di CashPoint extra su tutti i biglietti aerei Norwegian. Dopo gli otto voli successivi, i soci potranno scegliere quale vantaggio desiderano ottenere. Oltre a scegliere tra il bagaglio registrato gratuito, la prenotazione del posto, il Fast Track o un guadagno aggiuntivo del 2% di CashPoint, i soci possono ora scegliere di richiedere un bagaglio a mano come futuro vantaggio. Nei prossimi due mesi, Norwegian lancerà anche diversi vantaggi unici per i viaggiatori più assidui: i passeggeri con 32 voli o più nell'arco di 12 mesi avranno accesso a tutti i vantaggi del programma Reward, oltre ad alcuni nuovi ed esclusivi plus. Tra questi caffè e tè gratuiti a bordo dei voli con catering, imbarco prioritario, nessuna data di scadenza per i CashPoint e servizio clienti prioritario. Gli iscritti al Norwegian Reward continuano a guadagnare CashPoint ogni volta che volano con la compagnia, effettuano un acquisto presso uno dei partner del progreamma o utilizzano la carta di credito Norwegian. Il numero di CashPoint che i passeggeri guadagnano sui loro voli dipende dal tipo di biglietto e precisamente: 1% CashPoint sui biglietti LowFare; 2% CashPoints sui biglietti LowFare+; 5% CashPoint sui biglietti Flex. [post_title] => Norwegian rinnova il programma fedeltà: tutte le novità dal 28 marzo prossimo [post_date] => 2023-02-24T14:16:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677248188000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440206 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo le stime di the brainy Insights il mercato del turismo di 11,1 trilioni di dollari nel 2022 raggiungerà i 16,9 trilioni di dollari entro il 2030. L'espansione del mercato è attribuibile all'espansione delle reti mondiali di trasporto aereo, all'aumento di spesa dei consumatori per i prezzi relativi ai viaggi. Nei paesi industrializzati, quali Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone e Spagna, si prevede che i viaggiatori spenderanno quasi il 74% in più per i viaggi nel 2022 rispetto ai cinque anni precedenti. La crescita economica dell’Asia e del pacifico nell’ambito turistico garantisce la fetta più grande delle quote di mercato. Non solo questo ha contribuito, anche l’aumento della concorrenza, l’allentamento delle restrizioni di viaggio e le tecniche di promozione aggressive utilizzate sul mercato con l'aiuto del governo regionale. Un nuovo modo di viaggiare La domanda di escursioni ecologiche è notevolmente aumentata negli ultimi anni. I viaggi più amati e richiesti dai turisti, secondo il Travel Trend Report 2019, sono i tour ecologici. I viaggiatori sono anche più desiderosi di sperimentare la cucina regionale e le usanze culturali. Rispetto a prima, sono alla ricerca di attività più avventurose, preferiscono le escursioni di più giorni ai tour di un giorno per le loro vacanze. [post_title] => Mercato turistico: la stima prevede che arrivi a 16 trilioni di dollari entro il 2030 [post_date] => 2023-02-24T13:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677244541000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio di sede per Ixpira che si trasferisce in via Casilina al 3, accanto alla centrale zona di Porta Maggiore a Roma, all'interno di una struttura moderna già scelta come sede operativa da importanti aziende nazionali. Si tratta di un quartier generale strutturato tecnologicamente per garantire la massima efficienza e produttività del team. Ixpira, tramite il proprio portale b2b www.ixpira.it offre una vasta gamma di servizi, tra cui la ricerca e la prenotazione di voli, hotel, pacchetti vacanza, noleggio auto, biglietti per eventi, assicurazioni di viaggio e molto altro ancora. Per festeggiare il trasferimento nella nuova sede, la società invita quindi tutti i propri clienti e partner a partecipare all'Open day del prossimo 3 marzo: un'occasione per esplorare la nuova location, incontrare il team e scoprire di persona tutte le offerte che l'azienda può mettere a disposizione del proprio pubblico. [post_title] => Nuova sede romana per Ixpira che festeggia con un Open day il 3 marzo [post_date] => 2023-02-24T13:10:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677244228000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel open day hospitality iscriviti alla tappa urbinoclicca" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":45,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2136,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Travel Open Day Hospitality: Iscriviti alla prima tappa di Urbino!clicca qui","post_date":"2023-02-27T13:32:48+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1677504768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo open air conferma il proprio trend di crescita per il 2022: un settore che si è avvantaggiato molto della ripresa post Covid, con risultati che vanno oltre i numeri del 2019. “Il comparto sta vivendo una fortissima crescita già da diversi anni legata soprattutto alla domanda straniera - sottolinea il presidente nazionale di Faita-Federcamping, Alberto Granzotto, in occasione di un panel ad hoc alla Bit -: dalla Germania si registrano in particolari incrementi a doppia cifra. I dati testimoniano una ricerca di qualità crescente. Ma chi non ha mai fatto una vacanza all’aria aperta, vive ancora i pregiudizi del passato. Questo ci impone una forte campagna di comunicazione per far conoscere l’evoluzione del prodotto sia nella parte mobile, sia nella parte fissa. Una sfida importante. Stiamo inoltre lavorando molto sul digitale e questo sta determinando l’avvicinamento di nuova clientela”.\r

\r

Valori come la sostenibilità ambientale, l’accoglienza e l’accessibilità degli ospiti sono importanti per l'open air e spingono in un’unica direzione, verso un prodotto di sempre maggiore qualità. “In questi ultimi due anni abbiamo lavorato per migliorare i nostri servizi, forti del fatto che l’open air ha nel suo dna la natura: una caratteristica che in epoca Covid ha rassicurato molto i nostri ospiti - aggiunge la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti. Da Vacanze nel Cuore, specialista in glamping, arriva invece la testimonianza di una nuova tendenza: la richiesta di servizi e qualità esclusivi nel camping. Il suo fondatore Loek Van De Loo, attivo da 40 anni nel settore, spiega come dal primo camping sul lago di Garda nel 1978 si sia oggi passati al primo glamping in Toscana nel 2018. “Stiamo lavorando allo sviluppo di prodotti nuovi che attirino nuovi clienti. Nei nostri Wow, le principali attrattive sono location, privacy, integrazione col territorio, strutture immerse nella natura, adatte ai bambini, ecosostenibilità... I valori sono cambiati. I clienti domandano contatto con il territorio e mobilità locale. A Londra è persino sorto un glamping sul tetto di un albergo. Tanti nuovi trend e offerte da comunicare e da mettere in campo per attrarre nuovi clienti”.","post_title":"L'open air cambia pelle: più qualità e prodotti inediti per attirare nuovi clienti","post_date":"2023-02-27T13:00:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677502809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia chiama il trade a raccolta: tornano infatti i roadshow organizzati dall'Ente nazionale per il turismo con una prima tappa in programma il prossimo 14 marzo a Milano (The Westin Palace, Piazza della Repubblica, 20). Saranno presenti 25 albergatori selezionati che arriveranno dal Paese del sorriso per incontrare 25 tour operator italiani nel corso di un evento che inizierà alle 14.30 del pomeriggio con delle brevi presentazioni per poi passare al focus principale della giornata gli incontri one to one, per terminare con l’estrazione dei premi messi a diposizione sia dagli alberghi che dalle 4 compagnie aeree presenti Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. \r

\r

“Siamo convinti – commenta il marketing manager Sandro Botticelli – che la formula del roadshow sia alla base della nostra crescita e la nostra intenzione è di puntare sempre più su questa formula. Causa Covid mancavamo da 5 anni. Un’eternità. Questo momento di incontro deve essere il punto di partenza di una rinnovata ed essenziale partnership tra due key players fondamentali della filiera turistica: ‘l’operatore italiano e l’albergo thailandese’. Stiamo coinvolgendo nuovi tour operator. Last but not least non ci può essere un pacchetto turistico senza il supporto delle compagnie aeree e siamo orgogliosi di poter ospitare al nostro evento 4 dei più importanti vettori operanti dal mercato italiano.”\r

\r

Tour operator partecipanti: Alidays, Aliviaggi, Alpitour, Belltravel, Caledoscopio, Combo Tour, Etnia Travel, Futurviaggi, Girovagando. Go Asia, Going, Idee per viaggiare, Karisma, Kibo, Mapo Travel, Viaggi del Mappamondo, Mosaico, Naar, Viaggi del Firmamento, Quicky, Travel World Escape, Tibi World, Viaggi Idea, Yara Tours, Mistral Tour.","post_title":"La Thailandia incontra gli operatori italiani: il roadshow parte da Milano il 14 marzo","post_date":"2023-02-27T11:50:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677498606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440273\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni[/caption]\r

\r

Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi.\r

\r

Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica.\r

\r

Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali.\r

\r

«In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce».\r

Robintour\r

L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo.\r

\r

In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business.\r

\r

Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo.\r

Le sedi\r

Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso.\r

\r

Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita\r

\r

Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it.\r

\r

","post_title":"Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni","post_date":"2023-02-27T11:24:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677497077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Su tutte le pratiche confermate a partire dal 24 febbraio, con partenza fra il 1° maggio e il 30 giugno, le agenzie otterranno un cash back da utilizzare sulle partenze effettuate tra il 1° novembre e il 18 dicembre 2023. Dopo il successo della scorsa estate torna il Cash back griffato Etnia Travel Concept. \r

\r

\"Sono state molte le agenzie che hanno aderito alla prima fase di questa promozione, con l’opportunità di vedersi riaccreditare sconti su prenotazioni - spiega Antonio Falcone, general manager del tour operator -. La nostra mission è quella di far fidelizzare il cliente all’adv: chi sceglie di lavorare con noi diventa parte della squadra. Dedichiamo quindi gran parte del nostro lavoro a una costante ricerca di prodotto, qualitativamente selezionato, per una proposta adatta a tutti i target di clientela\".","post_title":"Torna il Cash back firmato Etnia Travel Concept","post_date":"2023-02-27T10:10:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677492608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo TH introduce per la prima volta in Italia Alexa Smart Properties for Hospitality. La novità è stata implementata al TH Roma - Carpegna Palace ma TH Group sta valutando di investire in questa tecnologia in maniera più estesa, coinvolgendo anche altre strutture per migliorare l'esperienza del soggiorno degli ospiti.\r

\r

\"L'impegno è quello di innovare continuamente la nostra offerta - spiega Giorgio Palmucci, executive vice president TH Resorts - per offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di viaggio e soggiorno possibile. Grazie ad Alexa siamo in grado di offire un riscontro immediato a tutte le esigenze legate al loro soggiorno, dalle semplici informazioni sulla fruizione del territorio a richieste specifiche per il nostro staff\".\r

\r

Tra i servizi a disposizione, la riproduzione di musica, la possibilità di ordinare il servizio in camera, chiamare la reception, gestire il check-out, avere consigli su attività ristorative vicine, impostare sveglie, prenotare servizi interni o comunicare malfunzionamenti. Oltre a migliorare l'esperienza di soggiorno per gli ospiti, gli operatori del settore alberghiero potranno quindi sfruttare il dispositivo per fare promozione e marketing sui propri servizi interni, magari attraverso azioni di cross selling, offerte su ristorazione, spa o altri prodotti e servizi collegati al soggiorno.\r

\r

\r

\"Il primo mese di test - continua Palmucci - ci ha dato grande soddisfazione. Siamo stati contenti di vedere come il cliente abbia apprezzato la facilità di utilizzo e la possibilità di interazione con il nostro staff\".\r

\r

Virtuale VS Umano\r

\r

Nessuna volontà di annullare la relazione umana, che resta per il gruppo al centro dell'esperienza. \"Il senso dell'accoglienza e dell'ospitalità che abbiamo negli alberghi italiani sarà sempre la nostra vera forza - rassicura il vice presidente -. Con questa forma di innovazione non vogliamo sostituire il rapporto con le persone, ma supportarle nelle attività più ripetitive e meccaniche, evitando anche lunghe attese al cliente per avere risposte semplici: si tratta di una facilitazione per tutti, sia ospiti che staff\".\r

\r

Ma attenzione, perché non si tratta di un dispositivo 'chiavi in mano': ogni struttura deve integrarlo sulla propria rete, scegliendo e sviluppando funzioni e skill personalizzate. Amazon vende alle strutture un abbonamento per l'accesso alle API di Alexa.\r

\r

Interessante la possibilità di utilizzare il dispositivo per rispondere alle richieste dei turisti anche in lingue diverse. \"Alexa al momento parla 14 lingue diverse - spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna -. Il motore quindi c'è, ma è necessario un lavoro di integrazione con i contenuti specifici dell'albergo\".\r

\r

Sviluppo in Italia\r

\r

Amazon ha già lanciato Alexa Smart Properties for Hospitality in altri Paesi, come Usa, Gran Bretagna, Francia, Canada e, presto, anche Germania. L'Italia è un paese considerato strategico per lo sviluppo del progetto e anche maturo, nonostante gli stereotipi ci vedano poco avvezzi a un certo tipo di tecnologia. \"Andando contro ogni previsione - spiega spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna - lo scorso anno in Italia ci sono stati 8 miliardi di interazioni, tante quante nei 3 anni precedenti: abbiamo visto quindi un'accelerazione notevole e Alexa è tra i primi 10 brand di prodotto più amati nel nostro Paese\".\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"Un concierge virtuale per il Gruppo TH: arriva Alexa for Hospitality","post_date":"2023-02-27T08:45:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677487540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440209","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha rinnovato il programma fedeltà. Dal prossimo 28 marzo Norwegian Reward avrà un nuovo look e nuovi vantaggi per gli iscritti. \r

\r

Tra le novità, è previsto che i membri Reward riceveranno un nuovo vantaggio per ogni ottavo volo effettuato nell'arco di 12 mesi, compresi gli scali. Il primo vantaggio è sempre il 2% di CashPoint extra su tutti i biglietti aerei Norwegian. Dopo gli otto voli successivi, i soci potranno scegliere quale vantaggio desiderano ottenere. Oltre a scegliere tra il bagaglio registrato gratuito, la prenotazione del posto, il Fast Track o un guadagno aggiuntivo del 2% di CashPoint, i soci possono ora scegliere di richiedere un bagaglio a mano come futuro vantaggio.\r

\r

Nei prossimi due mesi, Norwegian lancerà anche diversi vantaggi unici per i viaggiatori più assidui: i passeggeri con 32 voli o più nell'arco di 12 mesi avranno accesso a tutti i vantaggi del programma Reward, oltre ad alcuni nuovi ed esclusivi plus. Tra questi caffè e tè gratuiti a bordo dei voli con catering, imbarco prioritario, nessuna data di scadenza per i CashPoint e servizio clienti prioritario.\r

\r

Gli iscritti al Norwegian Reward continuano a guadagnare CashPoint ogni volta che volano con la compagnia, effettuano un acquisto presso uno dei partner del progreamma o utilizzano la carta di credito Norwegian. Il numero di CashPoint che i passeggeri guadagnano sui loro voli dipende dal tipo di biglietto e precisamente: 1% CashPoint sui biglietti LowFare; 2% CashPoints sui biglietti LowFare+; 5% CashPoint sui biglietti Flex.","post_title":"Norwegian rinnova il programma fedeltà: tutte le novità dal 28 marzo prossimo","post_date":"2023-02-24T14:16:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677248188000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo le stime di the brainy Insights il mercato del turismo di 11,1 trilioni di dollari nel 2022 raggiungerà i 16,9 trilioni di dollari entro il 2030. L'espansione del mercato è attribuibile all'espansione delle reti mondiali di trasporto aereo, all'aumento di spesa dei consumatori per i prezzi relativi ai viaggi.\r

\r

Nei paesi industrializzati, quali Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone e Spagna, si prevede che i viaggiatori spenderanno quasi il 74% in più per i viaggi nel 2022 rispetto ai cinque anni precedenti.\r

\r

La crescita economica dell’Asia e del pacifico nell’ambito turistico garantisce la fetta più grande delle quote di mercato. Non solo questo ha contribuito, anche l’aumento della concorrenza, l’allentamento delle restrizioni di viaggio e le tecniche di promozione aggressive utilizzate sul mercato con l'aiuto del governo regionale.\r

Un nuovo modo di viaggiare\r

La domanda di escursioni ecologiche è notevolmente aumentata negli ultimi anni. I viaggi più amati e richiesti dai turisti, secondo il Travel Trend Report 2019, sono i tour ecologici.\r

\r

I viaggiatori sono anche più desiderosi di sperimentare la cucina regionale e le usanze culturali. Rispetto a prima, sono alla ricerca di attività più avventurose, preferiscono le escursioni di più giorni ai tour di un giorno per le loro vacanze.\r

\r

","post_title":"Mercato turistico: la stima prevede che arrivi a 16 trilioni di dollari entro il 2030","post_date":"2023-02-24T13:15:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677244541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio di sede per Ixpira che si trasferisce in via Casilina al 3, accanto alla centrale zona di Porta Maggiore a Roma, all'interno di una struttura moderna già scelta come sede operativa da importanti aziende nazionali. Si tratta di un quartier generale strutturato tecnologicamente per garantire la massima efficienza e produttività del team.\r

\r

Ixpira, tramite il proprio portale b2b www.ixpira.it offre una vasta gamma di servizi, tra cui la ricerca e la prenotazione di voli, hotel, pacchetti vacanza, noleggio auto, biglietti per eventi, assicurazioni di viaggio e molto altro ancora. Per festeggiare il trasferimento nella nuova sede, la società invita quindi tutti i propri clienti e partner a partecipare all'Open day del prossimo 3 marzo: un'occasione per esplorare la nuova location, incontrare il team e scoprire di persona tutte le offerte che l'azienda può mettere a disposizione del proprio pubblico.","post_title":"Nuova sede romana per Ixpira che festeggia con un Open day il 3 marzo","post_date":"2023-02-24T13:10:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677244228000]}]}}