Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Consorzio Portofino Coast organizzerà il prossimo 27 novembre a Santa Margherita Ligure la prima edizione del Portofino Coast Forum. Al centro dell’attenzione il settore dell’ospitalità al quale il consorzio intende dedicare un nuovo appuntamento di formazione e networking rivolto ad albergatori e aziende fornitrici di soluzioni innovative. Il forum, che si avvale della collaborazione del destination manager Claudio Dell’Accio, alternerà workshop, talk e momenti di confronto su temi cruciali come sostenibilità e turismo rigenerativo, intelligenza artificiale e digitalizzazione, revenue management e innovazione nei servizi alberghieri, con un’area espositiva riservata ai fornitori. «Con il Forum - commenta Alessandro Sauda, presidente del Consorzio Portofino Coast - vogliamo portare innovazione e formazione in uno dei luoghi turistici più iconici d’Italia. È un’occasione per mettere in dialogo strutture e fornitori, rafforzare il posizionamento della destinazione e stimolare nuove opportunità di crescita». Il consorzio conferma il proprio impegno nella promozione della destinazione, puntando a rafforzarne il posizionamento e a generare nuove opportunità di crescita per l’intera filiera turistica. Dal 1987 il consorzio rappresenta l’offerta turistica più qualificata di una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo, proponendo alberghi, ristoranti, trasporti e servizi di qualità. Portofino Coast Incoming è la divisione operativa del consorzio. Propone soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza turistica nella Riviera Ligure di Levante, dalla prenotazione di una vacanza, all’organizzazione di eventi, convegni, incentive, matrimoni, programmi esperienziali e di team building. [post_title] => Portofino Coast: il 27 novembre la prima edizione del Forum dedicato al futuro dell’ospitalità [post_date] => 2025-10-22T15:55:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761148519000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Palazzo Rota torna agli antichi fasti grazie all'opera di Pacini Group. La dimora storica del 1300 a pochi passi da piazza San Marco, è la novità assoluta del panorama veneziano con 6 appartamenti di lusso, destinati ad ospiti alla ricerca di esperienze più sofisticate ed intime. Edificato originariamente come opificio tessile, ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli, diventando vetreria, poi museo e ancora residenza nobiliare: ogni trasformazione ha lasciato un’impronta, facendo di questo edificio un prezioso testimone del retaggio veneziano. Il nome rimanda all’iconico stemma in pietra, posto sulla facciata principale rivolta verso Piazza San Marco, la ruota che richiama le origini laboriose e simboleggia il fluire del tempo. «Offrire gli appartamenti di Palazzo Rota nel cuore di piazza San Marco significa regalare ai nostri ospiti un’esperienza esclusiva e autentica. Siamo convinti che il vero lusso nasca dal rispetto delle proprie radici: solo conoscendole e valorizzandole si può dare vita a un’innovazione che custodisca l’anima di un luogo» dichiara Emidio Pacini, ceo di Pacini Group. Le residenze Le residenze, con superfici variabili dai 50 agli 80 metri quadri, prendono il nome dalle isole della laguna: Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Lido di Venezia e San Giorgio Maggiore. Proprio quest’ultima si distingue per la presenza di una terrazza privata, dalla quale si gode una vista mozzafiato sui tetti e sul campanile di San Marco. Gli interni, progettati dallo studio Marco Piva, raccontano Venezia attraverso scelte che ne reinterpretano l’identità in chiave contemporanea. Le geometrie delle finiture si ispirano al veneziano Carlo Scarpa, con linee pulite e raffinati giochi tridimensionali che omaggiano il maestro e la sua capacità di fondere rigore formale e sensibilità materica. Tessuti e carte da parati della storica azienda veneziana Rubelli, alcune tratte da motivi seicenteschi rielaborati in versione moderna, diventano un omaggio alla città e alla sua tradizione tessile, qui trasformata in un linguaggio attuale. «Venezia impone a chi progetta il rispetto di una storia millenaria e di un contesto unico al mondo. Nel progetto di Palazzo Rota, ogni spazio abitativo racconta questo dialogo: l’interior design diventa un ponte tra memoria e modernità, dove il fascino del passato si fonde con l’eleganza e il comfort del vivere contemporaneo» aggiunge Marco Piva, co-founder studio Marco Piva. Palazzo Rota è la seconda struttura di Pacini Group a Venezia dopo il The Venice Times recentemente entrato sotto il brand Vignette Collection - Ihg. [post_title] => Venezia: Palazzo Rota torna agli antichi splendori grazie a Pacini Group [post_date] => 2025-10-22T15:14:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761146044000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499780 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 18/11 alle 9:30 a Villa Fabbricotti, via V. Emanuele II 62/64, Firenze, secondo appuntamento sull’incoming: confronto sul prodotto regionale e itinerari co-progettati, con Toscana Promozione Turistica. Per partecipare clicca qui [post_title] => Toscana Incoming e presentazione itinerari di co-design - Partecipa il 18 novembre [post_date] => 2025-10-22T15:00:44+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( [0] => agenzie-viaggio [1] => cicloturismo [2] => co-progettazione-turistica [3] => cross-tuscany [4] => eventi-turismo-firenze [5] => incoming-toscana [6] => itinerari-toscana [7] => mental-wellness-toscana [8] => prodotti-turistici-toscana [9] => toscana-promozione-turistica [10] => tour-operator-3 [11] => turismo-family [12] => turismo-scolastico [13] => turismo-sostenibile-toscana [14] => villa-fabbricotti ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenzie viaggio [1] => cicloturismo [2] => co-progettazione turistica [3] => cross Tuscany [4] => eventi turismo Firenze [5] => incoming toscana [6] => itinerari Toscana [7] => mental wellness Toscana [8] => prodotti turistici Toscana [9] => Toscana Promozione Turistica [10] => tour operator [11] => turismo family [12] => turismo scolastico [13] => turismo sostenibile Toscana [14] => Villa Fabbricotti ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761145244000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499791 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cinquanta idee per un viaggio indimenticabile: il tradizionale appuntamento con Best in Travel di Lonely Planet quest'anno cambia pelle, per seguire l'evoluzione di un mercato in trasformazione. «Per la prima volta, abbiamo deciso di non stilare una classifica di Paesi, regioni e città assolutamente da non perdere - ha spiegato Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia -. Quest'anno proponiamo 25 luoghi e 25 esperienze che, secondo il nostro giudizio, valgono un viaggio nel 2026. Le ragioni possono essere differenti e proprio per questo ognuno creerà all'interno della nostra selezione la sua personale classifica, che tenga conti di gusti e aspirazioni personali». L'intenzione della casa editrice è quella di portare sotto la lente località emergenti, poco note o addirittura sconosciute, ma anche di riproporre destinazioni famose da riscoprire in una modalità differente. Il tutto per indicare la nuova via a un turismo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e delle comunità incontrate e in grado di redistribuire ricchezza e valore sull'intero territorio. [caption id="attachment_499804" align="alignleft" width="300"] Roberta Longo[/caption] Presstour, itinerari per viaggiatori liberi L'edizione 2026 del volume, disponibile sia in formato cartaceo sia digitale, è il frutto di un lavoro meticoloso realizzato anche grazie alla collaborazione degli enti del turismo. Main sponsor del progetto digital Presstour by Turisanda, che da tre anni accompagna Lonely Planet in questa avventura. «Presstour by Turisanda è da sempre impegnato nella creazione di itinerari flessibili, indirizzati a viaggiatori liberi, che desiderano vivere le destinazioni in profondità, mediante esperienze a contatto con il territorio e la cultura locali - ha spiegato la marketing manager di Presstour by Turisanda, Roberta Longo -. Grazie all'apporto dei nostri travel designer, Presstour è in grado di proporre a questa tipologia di cliente viaggi in linea con i trend più recenti, confermando che oggi non è tanto importante dove si viaggia, ma soprattutto come lo si fa». Le mete Pittro ha quindi introdotto una carrellata di destinazioni o esperienze che sono risultate fra le premiate da Lonely Planet, ricordando come «in alcuni casi il medesimo Paese risulti segnalato più volte, trattandosi di esperienze o località diverse». Ad aprire le presentazioni l'Australia, con il country manager Italy di Tourism Australia, Matteo Prato. «L'Australia sta vivendo un momento di grande dinamismo sul mercato turistico italiano - spiega il manager -. Lonely Planet ha scelto una destinazione, Ikara Flinders Ranges nell'Outback e due esperienze, il wellness lungo il Great Victorian Bathing Trail e la gastronomia di Melbourne». Città del Messico come località da non perdere è stata raccontata da Maria de Los Angeles Arriola Aguirre, console del Messico a Milano. Fra le altre località spiccano anche il Perù e lo Sri Lanka, con la remota località di Jaffna presentata dal rappresentante dello Sri Lanka Tourismo board in Italia, Francesco Veneziano. In ambito europeo, Marcella Ercolini, direttrice per l'Italia di Tourism Ireland, ha fatto focus sulla cittadina irlandese di Tipperary, mentre il direttore Italia dell'ente turistico del Portogallo Marcelo Rebanda ha posto l'accento sulle Azzorre, la regione del Portogallo a maggiore crescita turistica che fino alla fine di agosto aveva già totalizzato 28.000 visitatori italiani e 70.000 pernottamenti (+5% sull'anno precedente). A chiudere la carrellata di alcune delle mete Best in Travel per il 2026 Franco Cuccureddu, assessore al turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna, che ha svelato la regione sotto l'aspetto culturale. [post_title] => Il giro del mondo di Lonely Planet: ecco le mete Best in Travel 2026 [post_date] => 2025-10-22T14:56:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761144964000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’arcipelago di Guadalupa, parte delle Antille Francesi, e uno dei dipartimenti d’oltremare francesi che gli operatori italiani hanno incontrato nell’ambito del workshop che si è tenuto lo scorso settembre a Parigi. Guadalupa, situata nel sud del Mare dei Caraibi, ha la forma di una farfalla. Distribuita su un’area di oltre 1600km2, ha 380.400 abitanti ed è composta da 6 isole. Michèle Dralou, dell’ente del turismo di Les Iles de Guadeloupe, spiega che: «Dal punto di vista economico il turismo è molto importante per l’arcipelago e offre lavoro a tante persone. Nel 2024 abbiamo accolto più di un milione di ospiti provenienti da molti paesi; per il 2025 prevediamo un aumento del 3,6% e il nostro obiettivo per il 2030 è accogliere 1,5mln di persone. I nostri ospiti si fermano per 10/15 giorni e viaggiano con la famiglia, in coppia e con amici per sperimentare sport acquatici e attività outdoor. Arrivano dalla Francia - per loro l’arcipelago è facilmente accessibile - dai paesi di lingua tedesca, dal Benelux, da Uk e Scandinavia. Abbiamo anche tanti italiani, soprattutto grazie alle crociere: Costa Crociere ha infatti una nave basata a Pointe-à-Pitre. Quindi si può visitare Guadalupa e poi partire per una crociera tra le isole caraibiche. Vorremmo che più italiani si fermassero per 2/3 giorni per visitare l'arcipelago. Abbiamo un aeroporto internazionale collegato al Charles de Gaulle di Parigi, dov’è basata Air France e facilmente raggiungibile dall’Italia. 3 compagnie collegano Parigi con le Isole di Guadalupa. Air France opera voli quotidiani da Parigi Charles de Gaulle e da Parigi Orly. Air Caraïbe vola ogni giorno da Orly e Corsair offre voli quotidiani da Parigi Orly, Lione e Bordeaux. Da Parigi sono 8 ore di volo e poi è sufficiente la Carta d’Identità, perché siamo un dipartimento overseas francese. L’Alta Stagione va da novembre ad aprile e abbiamo diversi tipi di accomodations, con hotel da uno a cinque stelle, ma anche ville private e guest-house. Il turismo alto-spendente viene accolto da un numero crescente di ville private e proprietà esclusive».«Le due isole maggiori di Guadalupa, Basse-Terre e Grande-Terre, sono divise da un fiume e collegate da un ponte. - spiega Aline Thomaseau, dell’ente turistico - Poi ci sono Marie-Galante, La Désirade e Les Îles des Saintes, un piccolo arcipelago di 12 isole. Ogni isola di Guadalupa ha la propria e personalità: Basse-Terre è tutta verde con un parco nazionale, grotte, fiumi e cascate e il vulcano attivo La Soufrière. È una destinazione perfetta per l’hiking, adatta alle attività outdoor. La piccola Îlets Pigeon, vicina alla costa, è invece perfetta per chi ama le immersioni: ci sono pesci colorati e coralli e la nota Reserve Cousteau de Guadeloupe, dedicata all’esperto di immersioni. Grande-Terre è molto diversa, è il luogo ideale per chi ama le spiagge bianche, come Le Gosier e Saint-François. È un'isola piatta, con vasti campi di canna da zucchero. All’estremità meridionale dell’isola, su una piccola penisola, c’è il bel sito naturale La Pointe des Chateaux da dove parte il traghetto diretto all’isola La Désirade, una piccola riserva geologica costituita da rocce che risalgono all’era giurassica. Dalla cittadina di Saint-François, lungo la costa meridionale di Grande-Terre, si può fare una bella escursione, anche in catamarano, alle vicine Isole de la Petite Terre: una riserva naturale preservata aperta a 200 persone al giorno. Infine, a soli 30’ da Trois-Riviéres ci sono le Îles des Saintes con villaggi caratteristici e una baia tra le più belle del mondo. Guadalupe è autentica: in luoghi come l’isola di Marie-Galante sembra che il tempo si sia fermato negli anni ‘60 ed è facile rilassarsi e disconnettersi dal quotidiano. Guadalupa è poi famosa per il ruhm e le sue distillerie. Inoltre a Guadalupa si mangia molto bene, viste le influenze indiane, africane ed europee. La cultura è importante per l’arcipelago. - conclude Thomaseau - A Pointe-à-Pitre, centro economico di Grande-Terre, abbiamo il famoso Memorial Act, un museo che racconta la storia dei Caraibi e della tratta degli schiavi, con speciali pezzi d'arte. Si possono visitare anche il MusArt e tanti altri musei. Ma la cultura in Guadalupe è un’emozione da scoprire: scoprendo il colorato carnevale - un evento che inizia a gennaio e finisce a inizio marzo – i numerosi festival musicali, ma soprattutto incontrando gli abitanti dell’arcipelago, parlando con loro e comprendendo come vivono». Chiara Ambrosioni [post_title] => French Overseas Territories: la bellezza di Guadalupa, un arcipelago caraibico ricco di sfaccettature [post_date] => 2025-10-22T11:54:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761134092000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AlUla, l’antica città-oasi situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, si è presentata al trade italiano in un roadshow che ha visto la partecipazione di tour operator, agenti di viaggio e luxury concierge interessati ad approfondire la conoscenza di una delle destinazioni più affascinanti del Paese. L’iniziativa, organizzata dalla Royal Commission for AlUla in collaborazione con Martinengo Communication, ha permesso agli operatori di scoprire l’unicità della destinazione attraverso l’incontro diretto con i principali partner locali, in vista della stagione 2025–2026. Durante l’appuntamento romano, oltre 12 realtà tra DMC, resort e compagnie aeree – tra cui Banyan Tree AlUla, Our Habitas AlUla, The Chedi Hegra, Cloud7 Residence, Shaden Resort, AlUla Guide Tours, Al Faris International Travel and Tourism, The Traveling Panther, Go Zahid, Discover Saudi, UTA Travel, oltre a Saudi Arabian Airlines e Qatar Airways – hanno presentato prodotti e collaborazioni pensati per il mercato italiano, con un focus su esperienze tailor-made, itinerari culturali e soggiorni di lusso immersi in scenari naturali di straordinaria bellezza. Cuore pulsante della destinazione è Hegra, primo sito dell’Arabia Saudita iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO: un’antica città nabatea di oltre 140 tombe scolpite nella roccia, oggi simbolo della rinascita culturale del Regno. AlUla custodisce anche Dadan, antica capitale dei regni di Lihyan e Dadan, e Jabal Ikmah, la cosiddetta “biblioteca a cielo aperto” con centinaia di iscrizioni in varie lingue, recentemente inserita nel Registro Memoria del Mondo dell’UNESCO. La Old Town di AlUla, un labirinto di oltre 900 case in mattoni di fango risalenti al XII secolo, rappresenta invece il ponte tra passato e presente. Oggi è un vibrante distretto culturale con boutique, gallerie e ristoranti che riflettono l’autenticità dell’oasi. Oltre al patrimonio storico e archeologico, AlUla si distingue per la qualità dell’ospitalità. Resort come Banyan Tree AlUla, Our Habitas AlUla e il nuovo The Chedi Hegra incarnano l’idea di un lusso discreto, radicato nel territorio e attento alla sostenibilità, in linea con la Vision 2030 del Regno dell’Arabia Saudita, che mira a diversificare l’economia e promuovere un turismo responsabile. A completare il quadro, il calendario annuale AlUla Moments propone un ricco programma di eventi culturali, artistici e sportivi che rendono la destinazione viva tutto l’anno. Concerti tra le dune, mostre d’arte contemporanea e festival del benessere contribuiscono a posizionare AlUla come una Luxury Heritage Boutique Destination capace di attrarre viaggiatori curiosi e consapevoli. Per il mercato italiano, la combinazione tra storia millenaria, paesaggi spettacolari e ospitalità di alto livello apre nuove opportunità di sviluppo per il turismo esperienziale e di lusso, con AlUla pronta a imporsi come una delle mete iconiche della penisola arabica. [post_title] => AlUla, l’antica città-oasi dell’Arabia Saudita, si racconta al trade italiano [post_date] => 2025-10-22T11:00:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761130836000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Turchia è una calamita per i crocieristi di tutto il mondo: alla fine di agosto 2025, i 18 porti dedicati del paese hanno accolto quasi 1,5 milioni di passeggeri, segnando il numero di arrivi più alto degli ultimi 12 anni. Sempre tra gennaio e agosto, il numero di scali crocieristici è aumentato del 17%, raggiungendo 878 scali, rispetto ai 753 del 2024. Il numero di passeggeri è aumentato del 56% rispetto al 2023 e del 18% rispetto al 2024. Solo ad agosto, sono stati accolti 357.646 passeggeri: il dato mensile più alto di sempre. Con oltre 8.000 chilometri di costa al crocevia tra Asia ed Europa, la Turchia si distingue come porto di primo livello e destinazione turistica di livello mondiale. In particolare, un numero crescente di crociere sta designando la Turchia come porto di origine, il che significa che i visitatori internazionali trascorrono più tempo nel paese, contribuendo ulteriormente all’economia nazionale. Si prevede che il paese supererà l’obiettivo di 600.000 passeggeri entro la fine della stagione, registrando un aumento del 130% rispetto all’anno scorso, dopo il picco storico raggiunto nei primi otto mesi dell’anno. La crescita costante del turismo crocieristico è sostenuta da nuove rotte, investimenti continui e potenziamento delle infrastrutture portuali, che attraggono più operatori crocieristici e favoriscono soggiorni più lunghi nel paese. Con l’inclusione di Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun e Marmaris accanto a hub consolidati come Kuşadası e Istanbul, gli itinerari crocieristici si stanno ampliando e le economie locali ne traggono beneficio. [post_title] => Turchia: è boom per il traffico crocieristico, 1,5 mln di passeggeri nei primi otto mesi 2025 [post_date] => 2025-10-22T10:35:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761129309000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458906" align="alignleft" width="300"] Il Cairo[/caption] African Explorer scommette su un Egitto "diverso", introducendo una proposta orientata alla qualità, alla lentezza e all’approfondimento culturale. L’obiettivo è restituire autenticità a una destinazione spesso interpretata in chiave standardizzata, privilegiando esperienze di valore culturale e umano. Alla base dei piani del t.o., l'intento di ridare centralità al tempo, alla conoscenza e alla competenza delle guide, selezionate in loco per la loro professionalità e la capacità di interpretare e trasmettere la storia e la spiritualità del Paese. «Abbiamo scelto di riportare l’Egitto al centro del nostro catalogo con un approccio più consapevole e culturale - spiega Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer -. Oggi il vero lusso non è vedere di più, ma capire meglio. Il nostro obiettivo è offrire itinerari che restituiscano al viaggio il suo significato originario: conoscenza, ascolto e tempo dedicato». Gli itinerari African Explorer propone tre itinerari, diversi per stile e durata ma accomunati da un approccio costante alla qualità e alla narrazione del territorio: Cairo Exclusive, di 5 giorni, alla scoperta della capitale: Egitto Experience, di 8 giorni; Egitto Exclusive, di 9 giorni, che prevede la navigazione su dahabeya. La nuova linea dedicata all’Egitto si rivolge a un pubblico di viaggiatori consapevoli, interessati a esperienze autentiche e alla comprensione profonda delle culture visitate. African Explorer riafferma così la propria visione del viaggio come strumento di conoscenza e riflessione, proponendo un ritorno alla dimensione culturale e narrativa del turismo. In un mercato sempre più orientato alla rapidità, African Explorer sceglie la via della profondità: un Egitto per viaggiatori, non per turisti. [post_title] => L'Egitto "alternativo" nella proposta di African Explorer [post_date] => 2025-10-22T10:11:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761127862000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499749 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Holland America Line e Pan Am hanno stretto una partnership per creare una crociera che ripercorre le rotte originali degli aerei Clipper di Pan Am, in onore del 100° anniversario del primo volo della Pan Am nel 1927. Gli aerei clipper erano noti come idrovolanti perché potevano atterrare sull'acqua. La crociera Come riporta Travelweekly, la navigazione di 28 giorni sulla Zuiderdam inizierà a Miami il 30 ottobre 2027 e toccherà 18 porti, otto dei quali erano destinazioni Pan Am. Tra questi: Nassau, Bahamas; San Juan, Porto Rico; Charlotte Amalie, St. Thomas; St. John's; Castries, Santa Lucia; Port of Spain, Trinidad; Colón, Panama; e Progreso, Messico. La navigazione sarà caratterizzata da una ristorazione in linea con le destinazioni toccatete, decorazioni e programmi legati alla storia della compagnia aerea. [post_title] => Holland America Line sulle orme delle rotte di Pan Am [post_date] => 2025-10-22T09:32:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761125573000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "toscana incoming presentazione itinerari co design partecipa 18 novembre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":169,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3419,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Consorzio Portofino Coast organizzerà il prossimo 27 novembre a Santa Margherita Ligure la prima edizione del Portofino Coast Forum.\r

\r

Al centro dell’attenzione il settore dell’ospitalità al quale il consorzio intende dedicare un nuovo appuntamento di formazione e networking rivolto ad albergatori e aziende fornitrici di soluzioni innovative.\r

\r

Il forum, che si avvale della collaborazione del destination manager Claudio Dell’Accio, alternerà workshop, talk e momenti di confronto su temi cruciali come sostenibilità e turismo rigenerativo, intelligenza artificiale e digitalizzazione, revenue management e innovazione nei servizi alberghieri, con un’area espositiva riservata ai fornitori.\r

\r

«Con il Forum - commenta Alessandro Sauda, presidente del Consorzio Portofino Coast - vogliamo portare innovazione e formazione in uno dei luoghi turistici più iconici d’Italia. È un’occasione per mettere in dialogo strutture e fornitori, rafforzare il posizionamento della destinazione e stimolare nuove opportunità di crescita».\r

\r

Il consorzio conferma il proprio impegno nella promozione della destinazione, puntando a rafforzarne il posizionamento e a generare nuove opportunità di crescita per l’intera filiera turistica.\r

\r

Dal 1987 il consorzio rappresenta l’offerta turistica più qualificata di una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo, proponendo alberghi, ristoranti, trasporti e servizi di qualità.\r

\r

Portofino Coast Incoming è la divisione operativa del consorzio. Propone soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza turistica nella Riviera Ligure di Levante, dalla prenotazione di una vacanza, all’organizzazione di eventi, convegni, incentive, matrimoni, programmi esperienziali e di team building.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Portofino Coast: il 27 novembre la prima edizione del Forum dedicato al futuro dell’ospitalità","post_date":"2025-10-22T15:55:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761148519000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palazzo Rota torna agli antichi fasti grazie all'opera di Pacini Group. La dimora storica del 1300 a pochi passi da piazza San Marco, è la novità assoluta del panorama veneziano con 6 appartamenti di lusso, destinati ad ospiti alla ricerca di esperienze più sofisticate ed intime.\r

\r

Edificato originariamente come opificio tessile, ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli, diventando vetreria, poi museo e ancora residenza nobiliare: ogni trasformazione ha lasciato un’impronta, facendo di questo edificio un prezioso testimone del retaggio veneziano.\r

\r

Il nome rimanda all’iconico stemma in pietra, posto sulla facciata principale rivolta verso Piazza San Marco, la ruota che richiama le origini laboriose e simboleggia il fluire del tempo.\r

\r

«Offrire gli appartamenti di Palazzo Rota nel cuore di piazza San Marco significa regalare ai nostri ospiti un’esperienza esclusiva e autentica. Siamo convinti che il vero lusso nasca dal rispetto delle proprie radici: solo conoscendole e valorizzandole si può dare vita a un’innovazione che custodisca l’anima di un luogo» dichiara Emidio Pacini, ceo di Pacini Group.\r

Le residenze\r

Le residenze, con superfici variabili dai 50 agli 80 metri quadri, prendono il nome dalle isole della laguna: Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Lido di Venezia e San Giorgio Maggiore. Proprio quest’ultima si distingue per la presenza di una terrazza privata, dalla quale si gode una vista mozzafiato sui tetti e sul campanile di San Marco.\r

\r

Gli interni, progettati dallo studio Marco Piva, raccontano Venezia attraverso scelte che ne reinterpretano l’identità in chiave contemporanea. Le geometrie delle finiture si ispirano al veneziano Carlo Scarpa, con linee pulite e raffinati giochi tridimensionali che omaggiano il maestro e la sua capacità di fondere rigore formale e sensibilità materica. Tessuti e carte da parati della storica azienda veneziana Rubelli, alcune tratte da motivi seicenteschi rielaborati in versione moderna, diventano un omaggio alla città e alla sua tradizione tessile, qui trasformata in un linguaggio attuale.\r

\r

«Venezia impone a chi progetta il rispetto di una storia millenaria e di un contesto unico al mondo. Nel progetto di Palazzo Rota, ogni spazio abitativo racconta questo dialogo: l’interior design diventa un ponte tra memoria e modernità, dove il fascino del passato si fonde con l’eleganza e il comfort del vivere contemporaneo» aggiunge Marco Piva, co-founder studio Marco Piva.\r

\r

\r

\r

Palazzo Rota è la seconda struttura di Pacini Group a Venezia dopo il The Venice Times recentemente entrato sotto il brand Vignette Collection - Ihg.","post_title":"Venezia: Palazzo Rota torna agli antichi splendori grazie a Pacini Group","post_date":"2025-10-22T15:14:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761146044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Il 18/11 alle 9:30 a Villa Fabbricotti, via V. Emanuele II 62/64, Firenze, secondo appuntamento sull’incoming: confronto sul prodotto regionale e itinerari co-progettati, con Toscana Promozione Turistica.\r

Per partecipare clicca qui","post_title":"Toscana Incoming e presentazione itinerari di co-design - Partecipa il 18 novembre","post_date":"2025-10-22T15:00:44+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["agenzie-viaggio","cicloturismo","co-progettazione-turistica","cross-tuscany","eventi-turismo-firenze","incoming-toscana","itinerari-toscana","mental-wellness-toscana","prodotti-turistici-toscana","toscana-promozione-turistica","tour-operator-3","turismo-family","turismo-scolastico","turismo-sostenibile-toscana","villa-fabbricotti"],"post_tag_name":["agenzie viaggio","cicloturismo","co-progettazione turistica","cross Tuscany","eventi turismo Firenze","incoming toscana","itinerari Toscana","mental wellness Toscana","prodotti turistici Toscana","Toscana Promozione Turistica","tour operator","turismo family","turismo scolastico","turismo sostenibile Toscana","Villa Fabbricotti"]},"sort":[1761145244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cinquanta idee per un viaggio indimenticabile: il tradizionale appuntamento con Best in Travel di Lonely Planet quest'anno cambia pelle, per seguire l'evoluzione di un mercato in trasformazione. «Per la prima volta, abbiamo deciso di non stilare una classifica di Paesi, regioni e città assolutamente da non perdere - ha spiegato Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia -. Quest'anno proponiamo 25 luoghi e 25 esperienze che, secondo il nostro giudizio, valgono un viaggio nel 2026. Le ragioni possono essere differenti e proprio per questo ognuno creerà all'interno della nostra selezione la sua personale classifica, che tenga conti di gusti e aspirazioni personali».\r

\r

L'intenzione della casa editrice è quella di portare sotto la lente località emergenti, poco note o addirittura sconosciute, ma anche di riproporre destinazioni famose da riscoprire in una modalità differente. Il tutto per indicare la nuova via a un turismo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e delle comunità incontrate e in grado di redistribuire ricchezza e valore sull'intero territorio.\r

\r

[caption id=\"attachment_499804\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberta Longo[/caption]\r

Presstour, itinerari per viaggiatori liberi\r

L'edizione 2026 del volume, disponibile sia in formato cartaceo sia digitale, è il frutto di un lavoro meticoloso realizzato anche grazie alla collaborazione degli enti del turismo. Main sponsor del progetto digital Presstour by Turisanda, che da tre anni accompagna Lonely Planet in questa avventura.\r

\r

«Presstour by Turisanda è da sempre impegnato nella creazione di itinerari flessibili, indirizzati a viaggiatori liberi, che desiderano vivere le destinazioni in profondità, mediante esperienze a contatto con il territorio e la cultura locali - ha spiegato la marketing manager di Presstour by Turisanda, Roberta Longo -. Grazie all'apporto dei nostri travel designer, Presstour è in grado di proporre a questa tipologia di cliente viaggi in linea con i trend più recenti, confermando che oggi non è tanto importante dove si viaggia, ma soprattutto come lo si fa».\r

Le mete\r

Pittro ha quindi introdotto una carrellata di destinazioni o esperienze che sono risultate fra le premiate da Lonely Planet, ricordando come «in alcuni casi il medesimo Paese risulti segnalato più volte, trattandosi di esperienze o località diverse».\r

\r

Ad aprire le presentazioni l'Australia, con il country manager Italy di Tourism Australia, Matteo Prato. «L'Australia sta vivendo un momento di grande dinamismo sul mercato turistico italiano - spiega il manager -. Lonely Planet ha scelto una destinazione, Ikara Flinders Ranges nell'Outback e due esperienze, il wellness lungo il Great Victorian Bathing Trail e la gastronomia di Melbourne».\r

\r

Città del Messico come località da non perdere è stata raccontata da Maria de Los Angeles Arriola Aguirre, console del Messico a Milano. Fra le altre località spiccano anche il Perù e lo Sri Lanka, con la remota località di Jaffna presentata dal rappresentante dello Sri Lanka Tourismo board in Italia, Francesco Veneziano. In ambito europeo, Marcella Ercolini, direttrice per l'Italia di Tourism Ireland, ha fatto focus sulla cittadina irlandese di Tipperary, mentre il direttore Italia dell'ente turistico del Portogallo Marcelo Rebanda ha posto l'accento sulle Azzorre, la regione del Portogallo a maggiore crescita turistica che fino alla fine di agosto aveva già totalizzato 28.000 visitatori italiani e 70.000 pernottamenti (+5% sull'anno precedente).\r

\r

A chiudere la carrellata di alcune delle mete Best in Travel per il 2026 Franco Cuccureddu, assessore al turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna, che ha svelato la regione sotto l'aspetto culturale.","post_title":"Il giro del mondo di Lonely Planet: ecco le mete Best in Travel 2026","post_date":"2025-10-22T14:56:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1761144964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’arcipelago di Guadalupa, parte delle Antille Francesi, e uno dei dipartimenti d’oltremare francesi che gli operatori italiani hanno incontrato nell’ambito del workshop che si è tenuto lo scorso settembre a Parigi. Guadalupa, situata nel sud del Mare dei Caraibi, ha la forma di una farfalla. Distribuita su un’area di oltre 1600km2, ha 380.400 abitanti ed è composta da 6 isole. Michèle Dralou, dell’ente del turismo di Les Iles de Guadeloupe, spiega che: «Dal punto di vista economico il turismo è molto importante per l’arcipelago e offre lavoro a tante persone.\r

\r

Nel 2024 abbiamo accolto più di un milione di ospiti provenienti da molti paesi; per il 2025 prevediamo un aumento del 3,6% e il nostro obiettivo per il 2030 è accogliere 1,5mln di persone. I nostri ospiti si fermano per 10/15 giorni e viaggiano con la famiglia, in coppia e con amici per sperimentare sport acquatici e attività outdoor. Arrivano dalla Francia - per loro l’arcipelago è facilmente accessibile - dai paesi di lingua tedesca, dal Benelux, da Uk e Scandinavia. Abbiamo anche tanti italiani, soprattutto grazie alle crociere: Costa Crociere ha infatti una nave basata a Pointe-à-Pitre.\r

\r

Quindi si può visitare Guadalupa e poi partire per una crociera tra le isole caraibiche. Vorremmo che più italiani si fermassero per 2/3 giorni per visitare l'arcipelago. Abbiamo un aeroporto internazionale collegato al Charles de Gaulle di Parigi, dov’è basata Air France e facilmente raggiungibile dall’Italia. 3 compagnie collegano Parigi con le Isole di Guadalupa. Air France opera voli quotidiani da Parigi Charles de Gaulle e da Parigi Orly. Air Caraïbe vola ogni giorno da Orly e Corsair offre voli quotidiani da Parigi Orly, Lione e Bordeaux. Da Parigi sono 8 ore di volo e poi è sufficiente la Carta d’Identità, perché siamo un dipartimento overseas francese.\r

\r

L’Alta Stagione va da novembre ad aprile e abbiamo diversi tipi di accomodations, con hotel da uno a cinque stelle, ma anche ville private e guest-house. Il turismo alto-spendente viene accolto da un numero crescente di ville private e proprietà esclusive».«Le due isole maggiori di Guadalupa, Basse-Terre e Grande-Terre, sono divise da un fiume e collegate da un ponte. - spiega Aline Thomaseau, dell’ente turistico - Poi ci sono Marie-Galante, La Désirade e Les Îles des Saintes, un piccolo arcipelago di 12 isole. Ogni isola di Guadalupa ha la propria e personalità: Basse-Terre è tutta verde con un parco nazionale, grotte, fiumi e cascate e il vulcano attivo La Soufrière.\r

\r

È una destinazione perfetta per l’hiking, adatta alle attività outdoor. La piccola Îlets Pigeon, vicina alla costa, è invece perfetta per chi ama le immersioni: ci sono pesci colorati e coralli e la nota Reserve Cousteau de Guadeloupe, dedicata all’esperto di immersioni. Grande-Terre è molto diversa, è il luogo ideale per chi ama le spiagge bianche, come Le Gosier e Saint-François. È un'isola piatta, con vasti campi di canna da zucchero. All’estremità meridionale dell’isola, su una piccola penisola, c’è il bel sito naturale La Pointe des Chateaux da dove parte il traghetto diretto all’isola La Désirade, una piccola riserva geologica costituita da rocce che risalgono all’era giurassica. \r

\r

Dalla cittadina di Saint-François, lungo la costa meridionale di Grande-Terre, si può fare una bella escursione, anche in catamarano, alle vicine Isole de la Petite Terre: una riserva naturale preservata aperta a 200 persone al giorno. Infine, a soli 30’ da Trois-Riviéres ci sono le Îles des Saintes con villaggi caratteristici e una baia tra le più belle del mondo. Guadalupe è autentica: in luoghi come l’isola di Marie-Galante sembra che il tempo si sia fermato negli anni ‘60 ed è facile rilassarsi e disconnettersi dal quotidiano.\r

\r

Guadalupa è poi famosa per il ruhm e le sue distillerie. Inoltre a Guadalupa si mangia molto bene, viste le influenze indiane, africane ed europee. La cultura è importante per l’arcipelago. - conclude Thomaseau - A Pointe-à-Pitre, centro economico di Grande-Terre, abbiamo il famoso Memorial Act, un museo che racconta la storia dei Caraibi e della tratta degli schiavi, con speciali pezzi d'arte. Si possono visitare anche il MusArt e tanti altri musei. Ma la cultura in Guadalupe è un’emozione da scoprire: scoprendo il colorato carnevale - un evento che inizia a gennaio e finisce a inizio marzo – i numerosi festival musicali, ma soprattutto incontrando gli abitanti dell’arcipelago, parlando con loro e comprendendo come vivono».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"French Overseas Territories: la bellezza di Guadalupa, un arcipelago caraibico ricco di sfaccettature","post_date":"2025-10-22T11:54:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761134092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AlUla, l’antica città-oasi situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, si è presentata al trade italiano in un roadshow che ha visto la partecipazione di tour operator, agenti di viaggio e luxury concierge interessati ad approfondire la conoscenza di una delle destinazioni più affascinanti del Paese. L’iniziativa, organizzata dalla Royal Commission for AlUla in collaborazione con Martinengo Communication, ha permesso agli operatori di scoprire l’unicità della destinazione attraverso l’incontro diretto con i principali partner locali, in vista della stagione 2025–2026.\r

Durante l’appuntamento romano, oltre 12 realtà tra DMC, resort e compagnie aeree – tra cui Banyan Tree AlUla, Our Habitas AlUla, The Chedi Hegra, Cloud7 Residence, Shaden Resort, AlUla Guide Tours, Al Faris International Travel and Tourism, The Traveling Panther, Go Zahid, Discover Saudi, UTA Travel, oltre a Saudi Arabian Airlines e Qatar Airways – hanno presentato prodotti e collaborazioni pensati per il mercato italiano, con un focus su esperienze tailor-made, itinerari culturali e soggiorni di lusso immersi in scenari naturali di straordinaria bellezza.\r

Cuore pulsante della destinazione è Hegra, primo sito dell’Arabia Saudita iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO: un’antica città nabatea di oltre 140 tombe scolpite nella roccia, oggi simbolo della rinascita culturale del Regno. AlUla custodisce anche Dadan, antica capitale dei regni di Lihyan e Dadan, e Jabal Ikmah, la cosiddetta “biblioteca a cielo aperto” con centinaia di iscrizioni in varie lingue, recentemente inserita nel Registro Memoria del Mondo dell’UNESCO.\r

La Old Town di AlUla, un labirinto di oltre 900 case in mattoni di fango risalenti al XII secolo, rappresenta invece il ponte tra passato e presente. Oggi è un vibrante distretto culturale con boutique, gallerie e ristoranti che riflettono l’autenticità dell’oasi.\r

Oltre al patrimonio storico e archeologico, AlUla si distingue per la qualità dell’ospitalità. Resort come Banyan Tree AlUla, Our Habitas AlUla e il nuovo The Chedi Hegra incarnano l’idea di un lusso discreto, radicato nel territorio e attento alla sostenibilità, in linea con la Vision 2030 del Regno dell’Arabia Saudita, che mira a diversificare l’economia e promuovere un turismo responsabile.\r

A completare il quadro, il calendario annuale AlUla Moments propone un ricco programma di eventi culturali, artistici e sportivi che rendono la destinazione viva tutto l’anno. Concerti tra le dune, mostre d’arte contemporanea e festival del benessere contribuiscono a posizionare AlUla come una Luxury Heritage Boutique Destination capace di attrarre viaggiatori curiosi e consapevoli.\r

Per il mercato italiano, la combinazione tra storia millenaria, paesaggi spettacolari e ospitalità di alto livello apre nuove opportunità di sviluppo per il turismo esperienziale e di lusso, con AlUla pronta a imporsi come una delle mete iconiche della penisola arabica.","post_title":"AlUla, l’antica città-oasi dell’Arabia Saudita, si racconta al trade italiano","post_date":"2025-10-22T11:00:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761130836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Turchia è una calamita per i crocieristi di tutto il mondo: alla fine di agosto 2025, i 18 porti dedicati del paese hanno accolto quasi 1,5 milioni di passeggeri, segnando il numero di arrivi più alto degli ultimi 12 anni.\r

\r

Sempre tra gennaio e agosto, il numero di scali crocieristici è aumentato del 17%, raggiungendo 878 scali, rispetto ai 753 del 2024. Il numero di passeggeri è aumentato del 56% rispetto al 2023 e del 18% rispetto al 2024. Solo ad agosto, sono stati accolti 357.646 passeggeri: il dato mensile più alto di sempre.\r

\r

Con oltre 8.000 chilometri di costa al crocevia tra Asia ed Europa, la Turchia si distingue come porto di primo livello e destinazione turistica di livello mondiale. \r

\r

In particolare, un numero crescente di crociere sta designando la Turchia come porto di origine, il che significa che i visitatori internazionali trascorrono più tempo nel paese, contribuendo ulteriormente all’economia nazionale.\r

\r

Si prevede che il paese supererà l’obiettivo di 600.000 passeggeri entro la fine della stagione, registrando un aumento del 130% rispetto all’anno scorso, dopo il picco storico raggiunto nei primi otto mesi dell’anno. La crescita costante del turismo crocieristico è sostenuta da nuove rotte, investimenti continui e potenziamento delle infrastrutture portuali, che attraggono più operatori crocieristici e favoriscono soggiorni più lunghi nel paese.\r

\r

Con l’inclusione di Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun e Marmaris accanto a hub consolidati come Kuşadası e Istanbul, gli itinerari crocieristici si stanno ampliando e le economie locali ne traggono beneficio.\r

\r

","post_title":"Turchia: è boom per il traffico crocieristico, 1,5 mln di passeggeri nei primi otto mesi 2025","post_date":"2025-10-22T10:35:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761129309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458906\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Cairo[/caption]\r

\r

African Explorer scommette su un Egitto \"diverso\", introducendo una proposta orientata alla qualità, alla lentezza e all’approfondimento culturale.\r

\r

L’obiettivo è restituire autenticità a una destinazione spesso interpretata in chiave standardizzata, privilegiando esperienze di valore culturale e umano. Alla base dei piani del t.o., l'intento di ridare centralità al tempo, alla conoscenza e alla competenza delle guide, selezionate in loco per la loro professionalità e la capacità di interpretare e trasmettere la storia e la spiritualità del Paese.\r

\r

«Abbiamo scelto di riportare l’Egitto al centro del nostro catalogo con un approccio più consapevole e culturale - spiega Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer -. Oggi il vero lusso non è vedere di più, ma capire meglio. Il nostro obiettivo è offrire itinerari che restituiscano al viaggio il suo significato originario: conoscenza, ascolto e tempo dedicato».\r

Gli itinerari\r

African Explorer propone tre itinerari, diversi per stile e durata ma accomunati da un approccio costante alla qualità e alla narrazione del territorio: Cairo Exclusive, di 5 giorni, alla scoperta della capitale: Egitto Experience, di 8 giorni; Egitto Exclusive, di 9 giorni, che prevede la navigazione su dahabeya.\r

\r

La nuova linea dedicata all’Egitto si rivolge a un pubblico di viaggiatori consapevoli, interessati a esperienze autentiche e alla comprensione profonda delle culture visitate. African Explorer riafferma così la propria visione del viaggio come strumento di conoscenza e riflessione, proponendo un ritorno alla dimensione culturale e narrativa del turismo.\r

\r

In un mercato sempre più orientato alla rapidità, African Explorer sceglie la via della profondità: un Egitto per viaggiatori, non per turisti.","post_title":"L'Egitto \"alternativo\" nella proposta di African Explorer","post_date":"2025-10-22T10:11:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761127862000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Holland America Line e Pan Am hanno stretto una partnership per creare una crociera che ripercorre le rotte originali degli aerei Clipper di Pan Am, in onore del 100° anniversario del primo volo della Pan Am nel 1927. Gli aerei clipper erano noti come idrovolanti perché potevano atterrare sull'acqua.\r

\r

La crociera\r

Come riporta Travelweekly, la navigazione di 28 giorni sulla Zuiderdam inizierà a Miami il 30 ottobre 2027 e toccherà 18 porti, otto dei quali erano destinazioni Pan Am. Tra questi: Nassau, Bahamas; San Juan, Porto Rico; Charlotte Amalie, St. Thomas; St. John's; Castries, Santa Lucia; Port of Spain, Trinidad; Colón, Panama; e Progreso, Messico.\r

\r

La navigazione sarà caratterizzata da una ristorazione in linea con le destinazioni toccatete, decorazioni e programmi legati alla storia della compagnia aerea.\r

\r

","post_title":"Holland America Line sulle orme delle rotte di Pan Am","post_date":"2025-10-22T09:32:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761125573000]}]}}