Speciale Cina!Sfoglialo online – clicca qui

La struttura è chiusa da gennaio 2022 ma un paio di mesi fa il gruppo Greenblu ha stretto un accordo di locazione di durata ventennale con la proprietà: la società Saiga della famiglia Di Cagno Abbrescia. Il canone, rivela La Repubblica, si aggirerebbe sul milione e mezzo di euro all'anno. Greenblu si è però impegnata anche a riqualificare l'edificio, per un investimento complessivo di circa 7 milioni, a scalare sull'importo dell'affitto. La stessa Greenblu ha poi stretto un contratto di franchising con il brand del gruppo Accor. I piani sono quelli di ridurre il numero delle camere dalle originali 198 a 180 per ampliarne la metratura, con il fine sia di migliorare la qualità degli spazi sia di approcciare il target famiglie, oltre alla congressistica e al turismo internazionale. L'ottavo piano dell'edificio sarà riservato alle suite e alla spa, mentre a pianterreno sarà realizzato un bistrot di cucina locale e internazionale. I lavori dovrebbero partire entro la fine di questo mese, con la riapertura dell'hotel prevista nel 2025 come struttura a 4 stelle. Greenblu agisce da white label company di un marchio Accor anche per il Mercure President di Lecce. [post_title] => Dopo la Sicilia, il brand Movenpick di casa Accor sbarca a Bari. Accordo di franchising con Greenblu [post_date] => 2024-05-03T11:53:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714737198000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Amare” è il nuovo Airbus A320neo che Brussels Airlines dedica a Tomorrowland, il celebre festival belga di musica elettronica, la cui livrea quest'anno incorpora per la prima volto al mondo, la realtà aumentata. Una partnership storica quella fra la compagnia e l'evento che richiama migliaia di fan da tutta Europa, che vede anche un rinnovato impegno volto a rendere i voli di Tomorrowland più sostenibili. L'intero processo di progettazione della nuova livrea ha richiesto circa 15 mesi e una grande attenzione ai dettagli, dalle piume degli uccelli alle scintille dei fuochi d'artificio che si trasformano nel logo di Brussels Airlines. L'esperienza di Tomorrowland continuerà naturalmente all'interno dell'aeromobile, dove i passeggeri potranno godere di una “imponente installazione musicale” e di una speciale illuminazione d'atmosfera in cabina. Entrambi i partner sono consapevoli del loro impatto ambientale e da diversi anni lavorano per ridurlo: il nuovo velivolo è il secondo A320neo, che ha debuttato nella flotta di Brussels Airlines nel dicembre 2023. Il neo emette fino al 20% in meno di CO2 e fino al 50% in meno di rumore rispetto ai suoi predecessori. La magica creatura che ricopre la fusoliera prende vita quando viene scansionata su specifici canali di social media come Instagram e TikTok. Questa funzione propone una prima storia aumentata attraverso l'uccello Amare, che simboleggia l'unità e la trascendenza del tempo e dello spazio. Tutti i pacchetti Global Journey che Brussels Airlines e Tomorrowland vendono insieme prevedono tariffe green: i biglietti compensano infatti le emissioni dei voli con carburante sostenibile per l'aviazione (20%) e con investimenti in programmi qualitativi di riduzione delle emissioni di CO2 (80%). Infine, il vettore e Tomorrowland hanno firmato un accordo per investire nell'acquisto di Saf per compensare le emissioni totali di carbonio di tutti i voli di gruppo che saranno operati. «Brussels Airlines è partner di Tomorrowland dal 2012 e sono lieto di annunciare che estenderemo questa partnership fino al 2028 - ha dichiarato Dorothea von Boxberg, ceo di Brussels Airlines -. Abbiamo molti punti in comune, come la passione per l'esplorazione del mondo e la connessione tra culture, ma anche la consapevolezza della nostra impronta ambientale e la volontà di adottare le misure necessarie per ridurre il nostro impatto». [post_title] => Brussels Airlines: la realtà aumentata sull'A320neo dedicato a Tomorrowland [post_date] => 2024-05-03T09:00:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714726829000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Imaway l’assicurazione viaggio online di Ima Italia Assistance, filiale italiana del Gruppo francese Inter Mutuelles Assistance, introduce da oggi importanti novità per la sua polizza viaggio singolo: massimali più alti per le garanzie di spese mediche in viaggio e annullamento viaggio. Flessibilità e personalizzazione del prodotto con garanzie opzionali che possono essere aggiunte alle coperture assicurative tradizionali. In questi tempi così frenetici, dove i programmi e di conseguenza anche la pianificazione dei viaggi subiscono variazioni continue, Imaway propone opzioni flessibili che consentono ai viaggiatori di poter scegliere un prodotto adatto alle loro esigenze selezionando le opzioni e le coperture che meglio si adattano al loro stile e alle loro circostanze personali, migliorandone così l’esperienza complessiva del viaggio. Imaway introduce importanti novità come l’estensione assicurativa alle apparecchiature elettroniche, la copertura degli sport d’avventura e l’abbattimento delle franchigie, andando a completare l’offerta di un prodotto presente sul mercato già da alcuni anni e che ha riscontrato un ottimo successo per le sue differenti opzioni di copertura: Imaway Easy: offre assistenza h24 in viaggio, la presa in carico diretta delle spese ospedaliere e chirurgiche in viaggio. Imaway Smart: oltre ai vantaggi della copertura Easy, aggiunge la garanzia per smarrimento o furto del bagaglio. Imaway Top: con questo terzo livello di copertura si ha la massima protezione, anche in caso di annullamento del viaggio anche per gravi eventi nel luogo di destinazione. Altri prodotti Per completare la sua offerta, Imaway dispone di una varietà di altri prodotti specifici a seconda della natura del viaggio: le polizze viaggi lavoro, studenti e gruppi, riescono a soddisfare la maggior parte delle esigenze di viaggio. “Grazie ad Imaway e alla sua ampia offerta siamo in grado di offrire ai nostri clienti un prodotto sempre più conforme alle richieste del viaggiatore di oggi”, afferma Paola Bianchi, chief marketing & commercial officer di Ima Italia Assistance. “Opzioni flessibili e una gamma di coperture personalizzabili non solo aumentano la fiducia e la soddisfazione del cliente, ma ci consentono anche di distinguerci nel mercato competitivo dei viaggi, costruendo relazioni solide e durature con le persone che scelgono di assicurare i propri viaggi con noi”. [post_title] => Imaway viaggio singolo: massimali più alti e maggiore flessibilità [post_date] => 2024-05-03T08:13:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714724037000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' venuta a mancare pochi giorni fa Angela Scanu, moglie dell'imprenditore Giorgio Mazzella, ma soprattutto vera anima dell'Arbatax Park Resort di cui era titolare insieme al marito. Nella sua attività, che spaziava a 360 gradi nel comparto del turismo comprendendo varie imprese tra la stessa Arbatax e Villasimius, ha conquistato numerosi premi internazionali per l'originalità e la qualità dei servizi nelle attività imprenditoriali della famiglia. E' stata anche presidente del consiglio del territorio di Intesa San Paolo, nonché ambasciatrice delle donne per l’impegno e per il sostegno alla imprenditoria femminile a nome della Camera di commercio. ”Una imprenditrice oltre che cara amica, che ha contribuito allo sviluppo della Sardegna guidata da principi di profondo rispetto per le persone e per il territorio", è in particolare il ricordo di Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territorio di Intesa Sanpaolo. Ma soprattutto, per chi l'ha conosciuta personalmente, era davvero una persona speciale: “La sua dolcezza ristorava i cuori e rendeva meno dolorosi i mali della gente - ha scritto su Facebook il giornalista Antonangelo Liori -: si muoveva bellissima e leggiadra nella sua Ogliastra avendo per tutti un sorriso, una parola di conforto. E ora, Dio del cielo, saranno meno splendide le albe in Ogliastra e meno struggenti i tramonti”. La proprietà, la direzione e la redazione di Travel Quotidiano si stringono intorno alla famiglia in questo momento così doloroso. [post_title] => E' venuta a mancare Angela Scanu: protagonista del turismo sardo [post_date] => 2024-05-02T11:26:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714649174000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466586 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sebastian Ebel, amministratore delegato del più grande tour operator del mondo, Tui, afferma in una dichiarazione alla pubblicazione tedesca FVW che le proteste nelle Isole Canarie non sono contro il turismo ma piuttosto per la carenza di alloggi e la mancanza di regolamentazione delle piattaforme online come Airbnb. Ebel spiega che “le persone protestano a favore di un turismo socialmente responsabile e di successo economico per la popolazione locale”. Aggiunge che “la buona immagine del turismo non dovrebbe essere danneggiata dal tipo di eccessi che si stanno verificando. "Le Isole Canarie sono da anni una delle destinazioni preferite dei nostri clienti." Edilizia turistica Il manager spiega che l'edilizia turistica “non solo riduce l'offerta di alloggi ma aumenta anche i prezzi di quelli non destinati al turismo. Mentre un albergo deve avere un'autorizzazione, in pratica chiunque può accedere a queste piattaforme. Gli hotel forniscono lavoro e offrono opportunità alla gente del posto”. Le dichiarazioni di Ebel sono state riprese dai più importanti media turistici perché si tratta di una delle prime reazioni forti del più grande operatore europeo, con il quale le destinazioni turistiche, soprattutto quelle spagnole, hanno sempre avuto un rapporto stretto e pacifico. Ebel rivela che sta negoziando con il governo delle Isole Canarie per fornire alloggi a coloro che lavorano nel settore del turismo nell'arcipelago. E dice che qualcosa di simile sta accadendo in Grecia, dove anche lui è in trattativa. “Offriamo posti di lavoro reali e investimenti reali nella destinazione. E oltre a ciò, siamo quelli che hanno il maggior numero di regolamenti”, una questione che lo preoccupa. [post_title] => Tui: overtourism? La responsabilità è tutta degli affitti turistici [post_date] => 2024-05-02T11:08:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714648113000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto sudafricano per il gruppo Minor Hotels: dal prossimo 1° luglio la compagnia gestirà infatti un albergo di Sandton, quartiere finanziario di Johannesburg, a circa venti chilometri dall'aeroporto internazionale Or Tambo. L'hotel, inizialmente Nh Sandton, dotato di 329 camere e operativo da oltre 30 anni, sarà ribattezzato Nh Collection in seguito a un'ampia ristrutturazione. La novità è frutto dell'accordo di partnership strategica firmato con il gruppo immobiliare privato locale The Cavaleros Group. "Siamo entusiasti di dare inizio a questa partnership strategica con The Cavaleros Group per lanciare Nh e presto Nh Collection in Sudafrica e introdurre la nostra prima proprietà nel Paese - commenta il presidente e fondatore di Minor International, società madre di Minor Hotels, William Heinecke -. Questa struttura si unirà al nostro crescente portfolio di hotel in Africa, dove sono già presenti i nostri marchi Anantara, Avani ed Elewana". [post_title] => Il gruppo Minor debutta in Sudafrica con una struttura a Johannesburg [post_date] => 2024-05-02T10:13:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714644811000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => KM Malta Airlines mette a fuoco i futuri obiettivi a poco più di un mese dal lancio delle proprie operazioni, lo scorso 31 marzo. La nuova compagnia di bandiera di Malta, che ha sostituito Air Malta, si concentrerà sull'aumento delle frequenze verso aeroporti strategici, piuttosto che sull'aggiunta di nuove destinazioni, per attrarre maggior traffico business e leisure. Con una flotta di otto aeromobili della famiglia Airbus A320, durante l'estate il vettore servirà 17 destinazioni, qualcuna in meno quindi rispetto alle 23 operate da Air Malta nell'estate 2023 e alle 43 dell'estate 2019, prima della pandemia. Frederic Revol, responsabile della rete e delle partnership commerciali, ripreso da Aviation Week in occasione di Routes Europe 2024, ha precisato che la nuova compagnia aerea ha un network più efficiente dal punto di vista commerciale rispetto ad Air Malta, con un focus sui principali hub europei. «La nostra attenzione si concentra sulle principali capitali e sulle città più grandi con una forte connettività. Non voleremo negli aeroporti che si rivolgono prettamente agli operatori low-cost: il nostro modello è quello di andare negli aeroporti chiave». Il network di KM Malta comprende hub come Amsterdam Schiphol, Bruxelles, Londra Heathrow, Monaco, Parigi Charles de Gaulle, Roma Fiumicino e Vienna. L'orario estivo comprenderà circa 1,4 milioni di posti, con 72 voli settimanali per l'Italia, 48 per la Francia, 44 per il Regno Unito e 40 per la Germania. La compagnia ha già siglato codeshare con compagnie quali Air France-Klm, Emirates, Lufthansa Group e Qatar Airways. Revol ha affermato che le dimensioni e la popolazione ridotte di Malta rendono fondamentale affidarsi alla connettività indiretta da tali aeroporti: «Non puntiamo quindi sull'aggiunta di più destinazioni, ma sull'aumento delle frequenze. Il nostro obiettivo è di arrivare a doppi voli giornalieri su alcune destinazioni chiave». Una strategia dovrebbe contribuire a ridurre i picchi stagionali e a posizionare Malta come destinazione fruibile tutto l'anno. La flotta di KM Malta comprende sei A320neo e due A320ceo: entro la metà di agosto è previsto il phase-out dei -ceo che verranno sostituiti da altri due neo. Dal 1° settembre, quindi, la compagnia avrà una flotta interamente composta da A320neo. [post_title] => KM Malta Airlines delinea i piani futuri: rotta sulle capitali europee e sugli scali principali [post_date] => 2024-05-02T09:25:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714641955000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evoluzione continua, perfezione tecnologica e la creazione di un ambiente unico. Sono solo alcuni degli ingredienti che caratterizzano Europa Park: il più grande parco tematico della Germania dedicato ai paesi dell’Europa e alla loro magia, che si trova alle porte della Foresta Nera. Ben 95 ettari di meraviglia, allegria e divertimento con esperienze per tutti i sensi, da quelle adrenaliniche a quelle gastronomiche. Un parco creato nel 1975 dalla famiglia Mack che, professionalmente impegnata nella realizzazione di ottovolanti, gestisce il parco da 8 generazioni. «L’Europa Park non è solo un parco di divertimenti: è un resort - spiegano Dieter e Leah Borer, che si occupano della vendita e della comunicazione del parco in Italia -. Ci sono 6 hotel 4 stelle plus tematici e ne costruiremo altri due 3 stelle e poi abbiamo camping con teepee indiani per i bambini e spettacoli con cavalli, oltre a uno spazio per i caravan che l’anno prossimo verrà ampliato. Quest’offerta ci rende adatti a ogni tipo di viaggiatore. Europa Park attrae oltre 6 milioni di ospiti all’anno: prima del Covid erano 5,7 mln. Il 45,5% è costituito da famiglie con figli. Il 50% dei visitatori arriva dalla Germania, il 23% dalla Svizzera e il 19% dalla Francia. Nel 2023 abbiamo avuto circa 20mila italiani». «Il parco continua a crescere e vogliamo raccontare un’Europa senza confini e senza guerre. - sottolinea Leah Borer - In questi giorni abbiamo aperto la Croazia, che è la 17esima area tematica. L’estate scorsa abbiamo occupato il 98% della capacità del parco e abbiamo l’80% di repeaters. Per 8 anni consecutivi siamo stati premiati con il Golden Ticket Award come miglior parco di divertimenti del mondo. Competiamo con Disneyland - prosegue Borer - L’universo dell’Europa Park ha sempre nuove sfaccettature. Pochi giorni fa è stata inaugurato un nuovo ottovolante: si chiama Voltron Nevera e offre un’esperienza senza uguali realizzata in partnership con Rimax, una compagnia croata che costruisce le macchine elettriche più veloci al mondo». «Per noi è molto importante anche l’f&b. - prosegue Dieter Borer - In ogni area tematica del parco si possono gustare i piatti tipici dl luogo: la pizza in Italia, i kyros in Grecia, la shepherd’s pie in Irlanda… La grande novità del momento è l’“Eatrenalin”: un pasto di nove portate da gustare su sedili che galleggiano tra stanze con tematiche enogastronomiche diverse. È un viaggio culinario per tutti i sensi, frutto della visione di Thomas Mack, managing partner di Europa Park, e di Oliver Altherr, esperto di gastronomia e ceo di Marché International. Un concept che ora aprirà anche a Las Vegas e Singapore. Inoltre accanto al parco c’è anche un ristorante due stelle Michelin. Non lontano dall’Europa Park si trova poi il parco acquatico Rulantica, che è stato aperto dietro richiesta dei visitatori ed è accessibile anche nei mesi invernali. Stiamo espandendo l’area wellness perché i nostri ospiti cercano l’azione, ma anche momenti di relax». Oltre all’impegno nel realizzare numerose attrazioni e spettacoli in un’atmosfera unica, per la famiglia Mack è molto importante il tema della sostenibilità: «Intendiamo installare dei pannelli solari nell’area del parco per utilizzare energia autoprodotta in estate, quando splende il sole» afferma infatti Dieter Borer, che parla di stagionalità a Europa Park: «Apriamo alla fine di marzo. Aprile e maggio sono tranquilli e gli ospiti arrivano in gran numero dalla metà di giugno, quando iniziano le vacanze in Francia. Diminuiscono dal 15 di settembre alla fine di ottobre, quindi arrivano le vacanze in Svizzera. Da quest’anno saremo aperti dalla fine di ottobre fino a dicembre, anche grazie alle temperature più elevate. Nel nostro “Hallowinter” - con allestimenti da Halloween in certe zone e natalizi in altre - il numero degli ospiti è più contenuto». Per raggiungere Europa Park dall’Italia si può viaggiare in treno fino a Basilea, dove si prende una connessione diretta per la stazione di Ringsheim. Da qui, con un bus, si raggiunge in 5’ Rust, dove si trova il parco di divertimenti. Sono disponibili anche diverse connessioni dalla Germania - da Strasburgo e Karlsruhe - e da questo mese di maggio fino al termine di ottobre sarà operativo ogni lunedì e giovedì un volo tra Bergamo Orio al Serio e Karlsruhe/Baden Baden. [gallery ids="466543,466538,466541"] [post_title] => Germania, l'Europa Park cresce: nuove aree tematiche, hotel e apertura invernale [post_date] => 2024-05-02T09:07:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714640875000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "speciale cinasfoglialo online clicca" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":30,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2472,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Speciale Cina!\r

\r

\r

→ Sfoglialo online!","post_title":"Speciale Cina!Sfoglialo online - clicca qui","post_date":"2024-05-03T14:26:13+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1714746373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue lo sviluppo del marchio Movenpick in Italia. Dopo l'annuncio del Mondello Palace Hotel a Palermo, che dovrebbe debuttare con le nuove insegne nel terzo trimestre di quest'anno, arriva ora l'annuncio del rebranding dell'hotel Palace di Bari. La struttura è chiusa da gennaio 2022 ma un paio di mesi fa il gruppo Greenblu ha stretto un accordo di locazione di durata ventennale con la proprietà: la società Saiga della famiglia Di Cagno Abbrescia. Il canone, rivela La Repubblica, si aggirerebbe sul milione e mezzo di euro all'anno. Greenblu si è però impegnata anche a riqualificare l'edificio, per un investimento complessivo di circa 7 milioni, a scalare sull'importo dell'affitto. La stessa Greenblu ha poi stretto un contratto di franchising con il brand del gruppo Accor.\r

\r

I piani sono quelli di ridurre il numero delle camere dalle originali 198 a 180 per ampliarne la metratura, con il fine sia di migliorare la qualità degli spazi sia di approcciare il target famiglie, oltre alla congressistica e al turismo internazionale. L'ottavo piano dell'edificio sarà riservato alle suite e alla spa, mentre a pianterreno sarà realizzato un bistrot di cucina locale e internazionale. I lavori dovrebbero partire entro la fine di questo mese, con la riapertura dell'hotel prevista nel 2025 come struttura a 4 stelle. Greenblu agisce da white label company di un marchio Accor anche per il Mercure President di Lecce.","post_title":"Dopo la Sicilia, il brand Movenpick di casa Accor sbarca a Bari. Accordo di franchising con Greenblu","post_date":"2024-05-03T11:53:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714737198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Amare” è il nuovo Airbus A320neo che Brussels Airlines dedica a Tomorrowland, il celebre festival belga di musica elettronica, la cui livrea quest'anno incorpora per la prima volto al mondo, la realtà aumentata.\r

\r

Una partnership storica quella fra la compagnia e l'evento che richiama migliaia di fan da tutta Europa, che vede anche un rinnovato impegno volto a rendere i voli di Tomorrowland più sostenibili. \r

\r

L'intero processo di progettazione della nuova livrea ha richiesto circa 15 mesi e una grande attenzione ai dettagli, dalle piume degli uccelli alle scintille dei fuochi d'artificio che si trasformano nel logo di Brussels Airlines. L'esperienza di Tomorrowland continuerà naturalmente all'interno dell'aeromobile, dove i passeggeri potranno godere di una “imponente installazione musicale” e di una speciale illuminazione d'atmosfera in cabina.\r

\r

Entrambi i partner sono consapevoli del loro impatto ambientale e da diversi anni lavorano per ridurlo: il nuovo velivolo è il secondo A320neo, che ha debuttato nella flotta di Brussels Airlines nel dicembre 2023. Il neo emette fino al 20% in meno di CO2 e fino al 50% in meno di rumore rispetto ai suoi predecessori.\r

\r

La magica creatura che ricopre la fusoliera prende vita quando viene scansionata su specifici canali di social media come Instagram e TikTok. Questa funzione propone una prima storia aumentata attraverso l'uccello Amare, che simboleggia l'unità e la trascendenza del tempo e dello spazio.\r

\r

Tutti i pacchetti Global Journey che Brussels Airlines e Tomorrowland vendono insieme prevedono tariffe green: i biglietti compensano infatti le emissioni dei voli con carburante sostenibile per l'aviazione (20%) e con investimenti in programmi qualitativi di riduzione delle emissioni di CO2 (80%).\r

\r

Infine, il vettore e Tomorrowland hanno firmato un accordo per investire nell'acquisto di Saf per compensare le emissioni totali di carbonio di tutti i voli di gruppo che saranno operati. «Brussels Airlines è partner di Tomorrowland dal 2012 e sono lieto di annunciare che estenderemo questa partnership fino al 2028 - ha dichiarato Dorothea von Boxberg, ceo di Brussels Airlines -. Abbiamo molti punti in comune, come la passione per l'esplorazione del mondo e la connessione tra culture, ma anche la consapevolezza della nostra impronta ambientale e la volontà di adottare le misure necessarie per ridurre il nostro impatto».","post_title":"Brussels Airlines: la realtà aumentata sull'A320neo dedicato a Tomorrowland","post_date":"2024-05-03T09:00:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714726829000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Imaway l’assicurazione viaggio online di Ima Italia Assistance, filiale italiana del Gruppo francese Inter Mutuelles Assistance, introduce da oggi importanti novità per la sua polizza viaggio singolo: massimali più alti per le garanzie di spese mediche in viaggio e annullamento viaggio. Flessibilità e personalizzazione del prodotto con garanzie opzionali che possono essere aggiunte alle coperture assicurative tradizionali.\r

\r

In questi tempi così frenetici, dove i programmi e di conseguenza anche la pianificazione dei viaggi subiscono variazioni continue, Imaway propone opzioni flessibili che consentono ai viaggiatori di poter scegliere un prodotto adatto alle loro esigenze selezionando le opzioni e le coperture che meglio si adattano al loro stile e alle loro circostanze personali, migliorandone così l’esperienza complessiva del viaggio.\r

\r

Imaway introduce importanti novità come l’estensione assicurativa alle apparecchiature elettroniche, la copertura degli sport d’avventura e l’abbattimento delle franchigie, andando a completare l’offerta di un prodotto presente sul mercato già da alcuni anni e che ha riscontrato un ottimo successo per le sue differenti opzioni di copertura: Imaway Easy: offre assistenza h24 in viaggio, la presa in carico diretta delle spese ospedaliere e chirurgiche in viaggio. Imaway Smart: oltre ai vantaggi della copertura Easy, aggiunge la garanzia per smarrimento o furto del bagaglio. Imaway Top: con questo terzo livello di copertura si ha la massima protezione, anche in caso di annullamento del viaggio anche per gravi eventi nel luogo di destinazione.\r

Altri prodotti\r

Per completare la sua offerta, Imaway dispone di una varietà di altri prodotti specifici a seconda della natura del viaggio: le polizze viaggi lavoro, studenti e gruppi, riescono a soddisfare la maggior parte delle esigenze di viaggio.\r

\r

“Grazie ad Imaway e alla sua ampia offerta siamo in grado di offrire ai nostri clienti un prodotto sempre più conforme alle richieste del viaggiatore di oggi”, afferma Paola Bianchi, chief marketing & commercial officer di Ima Italia Assistance. “Opzioni flessibili e una gamma di coperture personalizzabili non solo aumentano la fiducia e la soddisfazione del cliente, ma ci consentono anche di distinguerci nel mercato competitivo dei viaggi, costruendo relazioni solide e durature con le persone che scelgono di assicurare i propri viaggi con noi”.","post_title":"Imaway viaggio singolo: massimali più alti e maggiore flessibilità","post_date":"2024-05-03T08:13:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1714724037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' venuta a mancare pochi giorni fa Angela Scanu, moglie dell'imprenditore Giorgio Mazzella, ma soprattutto vera anima dell'Arbatax Park Resort di cui era titolare insieme al marito. Nella sua attività, che spaziava a 360 gradi nel comparto del turismo comprendendo varie imprese tra la stessa Arbatax e Villasimius, ha conquistato numerosi premi internazionali per l'originalità e la qualità dei servizi nelle attività imprenditoriali della famiglia. E' stata anche presidente del consiglio del territorio di Intesa San Paolo, nonché ambasciatrice delle donne per l’impegno e per il sostegno alla imprenditoria femminile a nome della Camera di commercio.\r

\r

”Una imprenditrice oltre che cara amica, che ha contribuito allo sviluppo della Sardegna guidata da principi di profondo rispetto per le persone e per il territorio\", è in particolare il ricordo di Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territorio di Intesa Sanpaolo. Ma soprattutto, per chi l'ha conosciuta personalmente, era davvero una persona speciale: “La sua dolcezza ristorava i cuori e rendeva meno dolorosi i mali della gente - ha scritto su Facebook il giornalista Antonangelo Liori -: si muoveva bellissima e leggiadra nella sua Ogliastra avendo per tutti un sorriso, una parola di conforto. E ora, Dio del cielo, saranno meno splendide le albe in Ogliastra e meno struggenti i tramonti”.\r

\r

La proprietà, la direzione e la redazione di Travel Quotidiano si stringono intorno alla famiglia in questo momento così doloroso.","post_title":"E' venuta a mancare Angela Scanu: protagonista del turismo sardo","post_date":"2024-05-02T11:26:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714649174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sebastian Ebel, amministratore delegato del più grande tour operator del mondo, Tui, afferma in una dichiarazione alla pubblicazione tedesca FVW che le proteste nelle Isole Canarie non sono contro il turismo ma piuttosto per la carenza di alloggi e la mancanza di regolamentazione delle piattaforme online come Airbnb.\r

\r

Ebel spiega che “le persone protestano a favore di un turismo socialmente responsabile e di successo economico per la popolazione locale”. Aggiunge che “la buona immagine del turismo non dovrebbe essere danneggiata dal tipo di eccessi che si stanno verificando. \"Le Isole Canarie sono da anni una delle destinazioni preferite dei nostri clienti.\"\r

Edilizia turistica\r

Il manager spiega che l'edilizia turistica “non solo riduce l'offerta di alloggi ma aumenta anche i prezzi di quelli non destinati al turismo. Mentre un albergo deve avere un'autorizzazione, in pratica chiunque può accedere a queste piattaforme. Gli hotel forniscono lavoro e offrono opportunità alla gente del posto”.\r

\r

Le dichiarazioni di Ebel sono state riprese dai più importanti media turistici perché si tratta di una delle prime reazioni forti del più grande operatore europeo, con il quale le destinazioni turistiche, soprattutto quelle spagnole, hanno sempre avuto un rapporto stretto e pacifico.\r

\r

Ebel rivela che sta negoziando con il governo delle Isole Canarie per fornire alloggi a coloro che lavorano nel settore del turismo nell'arcipelago. E dice che qualcosa di simile sta accadendo in Grecia, dove anche lui è in trattativa. “Offriamo posti di lavoro reali e investimenti reali nella destinazione. E oltre a ciò, siamo quelli che hanno il maggior numero di regolamenti”, una questione che lo preoccupa.","post_title":"Tui: overtourism? La responsabilità è tutta degli affitti turistici","post_date":"2024-05-02T11:08:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714648113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto sudafricano per il gruppo Minor Hotels: dal prossimo 1° luglio la compagnia gestirà infatti un albergo di Sandton, quartiere finanziario di Johannesburg, a circa venti chilometri dall'aeroporto internazionale Or Tambo. L'hotel, inizialmente Nh Sandton, dotato di 329 camere e operativo da oltre 30 anni, sarà ribattezzato Nh Collection in seguito a un'ampia ristrutturazione. La novità è frutto dell'accordo di partnership strategica firmato con il gruppo immobiliare privato locale The Cavaleros Group.\r

\r

\"Siamo entusiasti di dare inizio a questa partnership strategica con The Cavaleros Group per lanciare Nh e presto Nh Collection in Sudafrica e introdurre la nostra prima proprietà nel Paese - commenta il presidente e fondatore di Minor International, società madre di Minor Hotels, William Heinecke -. Questa struttura si unirà al nostro crescente portfolio di hotel in Africa, dove sono già presenti i nostri marchi Anantara, Avani ed Elewana\".","post_title":"Il gruppo Minor debutta in Sudafrica con una struttura a Johannesburg","post_date":"2024-05-02T10:13:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714644811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"KM Malta Airlines mette a fuoco i futuri obiettivi a poco più di un mese dal lancio delle proprie operazioni, lo scorso 31 marzo. La nuova compagnia di bandiera di Malta, che ha sostituito Air Malta, si concentrerà sull'aumento delle frequenze verso aeroporti strategici, piuttosto che sull'aggiunta di nuove destinazioni, per attrarre maggior traffico business e leisure.\r

\r

Con una flotta di otto aeromobili della famiglia Airbus A320, durante l'estate il vettore servirà 17 destinazioni, qualcuna in meno quindi rispetto alle 23 operate da Air Malta nell'estate 2023 e alle 43 dell'estate 2019, prima della pandemia.\r

\r

Frederic Revol, responsabile della rete e delle partnership commerciali, ripreso da Aviation Week in occasione di Routes Europe 2024, ha precisato che la nuova compagnia aerea ha un network più efficiente dal punto di vista commerciale rispetto ad Air Malta, con un focus sui principali hub europei.\r

\r

«La nostra attenzione si concentra sulle principali capitali e sulle città più grandi con una forte connettività. Non voleremo negli aeroporti che si rivolgono prettamente agli operatori low-cost: il nostro modello è quello di andare negli aeroporti chiave».\r

\r

Il network di KM Malta comprende hub come Amsterdam Schiphol, Bruxelles, Londra Heathrow, Monaco, Parigi Charles de Gaulle, Roma Fiumicino e Vienna. L'orario estivo comprenderà circa 1,4 milioni di posti, con 72 voli settimanali per l'Italia, 48 per la Francia, 44 per il Regno Unito e 40 per la Germania.\r

\r

La compagnia ha già siglato codeshare con compagnie quali Air France-Klm, Emirates, Lufthansa Group e Qatar Airways.\r

\r

Revol ha affermato che le dimensioni e la popolazione ridotte di Malta rendono fondamentale affidarsi alla connettività indiretta da tali aeroporti: «Non puntiamo quindi sull'aggiunta di più destinazioni, ma sull'aumento delle frequenze. Il nostro obiettivo è di arrivare a doppi voli giornalieri su alcune destinazioni chiave». Una strategia dovrebbe contribuire a ridurre i picchi stagionali e a posizionare Malta come destinazione fruibile tutto l'anno.\r

\r

La flotta di KM Malta comprende sei A320neo e due A320ceo: entro la metà di agosto è previsto il phase-out dei -ceo che verranno sostituiti da altri due neo. Dal 1° settembre, quindi, la compagnia avrà una flotta interamente composta da A320neo.","post_title":"KM Malta Airlines delinea i piani futuri: rotta sulle capitali europee e sugli scali principali","post_date":"2024-05-02T09:25:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714641955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evoluzione continua, perfezione tecnologica e la creazione di un ambiente unico. Sono solo alcuni degli ingredienti che caratterizzano Europa Park: il più grande parco tematico della Germania dedicato ai paesi dell’Europa e alla loro magia, che si trova alle porte della Foresta Nera.\r

\r

Ben 95 ettari di meraviglia, allegria e divertimento con esperienze per tutti i sensi, da quelle adrenaliniche a quelle gastronomiche. Un parco creato nel 1975 dalla famiglia Mack che, professionalmente impegnata nella realizzazione di ottovolanti, gestisce il parco da 8 generazioni.\r

\r

«L’Europa Park non è solo un parco di divertimenti: è un resort - spiegano Dieter e Leah Borer, che si occupano della vendita e della comunicazione del parco in Italia -. Ci sono 6 hotel 4 stelle plus tematici e ne costruiremo altri due 3 stelle e poi abbiamo camping con teepee indiani per i bambini e spettacoli con cavalli, oltre a uno spazio per i caravan che l’anno prossimo verrà ampliato. Quest’offerta ci rende adatti a ogni tipo di viaggiatore. Europa Park attrae oltre 6 milioni di ospiti all’anno: prima del Covid erano 5,7 mln. Il 45,5% è costituito da famiglie con figli. Il 50% dei visitatori arriva dalla Germania, il 23% dalla Svizzera e il 19% dalla Francia. Nel 2023 abbiamo avuto circa 20mila italiani».\r

\r

«Il parco continua a crescere e vogliamo raccontare un’Europa senza confini e senza guerre. - sottolinea Leah Borer - In questi giorni abbiamo aperto la Croazia, che è la 17esima area tematica. L’estate scorsa abbiamo occupato il 98% della capacità del parco e abbiamo l’80% di repeaters. Per 8 anni consecutivi siamo stati premiati con il Golden Ticket Award come miglior parco di divertimenti del mondo. Competiamo con Disneyland - prosegue Borer - L’universo dell’Europa Park ha sempre nuove sfaccettature. Pochi giorni fa è stata inaugurato un nuovo ottovolante: si chiama Voltron Nevera e offre un’esperienza senza uguali realizzata in partnership con Rimax, una compagnia croata che costruisce le macchine elettriche più veloci al mondo».\r

\r

«Per noi è molto importante anche l’f&b. - prosegue Dieter Borer - In ogni area tematica del parco si possono gustare i piatti tipici dl luogo: la pizza in Italia, i kyros in Grecia, la shepherd’s pie in Irlanda… La grande novità del momento è l’“Eatrenalin”: un pasto di nove portate da gustare su sedili che galleggiano tra stanze con tematiche enogastronomiche diverse. È un viaggio culinario per tutti i sensi, frutto della visione di Thomas Mack, managing partner di Europa Park, e di Oliver Altherr, esperto di gastronomia e ceo di Marché International. Un concept che ora aprirà anche a Las Vegas e Singapore. Inoltre accanto al parco c’è anche un ristorante due stelle Michelin.\r

\r

Non lontano dall’Europa Park si trova poi il parco acquatico Rulantica, che è stato aperto dietro richiesta dei visitatori ed è accessibile anche nei mesi invernali. Stiamo espandendo l’area wellness perché i nostri ospiti cercano l’azione, ma anche momenti di relax». Oltre all’impegno nel realizzare numerose attrazioni e spettacoli in un’atmosfera unica, per la famiglia Mack è molto importante il tema della sostenibilità: «Intendiamo installare dei pannelli solari nell’area del parco per utilizzare energia autoprodotta in estate, quando splende il sole» afferma infatti Dieter Borer, che parla di stagionalità a Europa Park: «Apriamo alla fine di marzo. Aprile e maggio sono tranquilli e gli ospiti arrivano in gran numero dalla metà di giugno, quando iniziano le vacanze in Francia. Diminuiscono dal 15 di settembre alla fine di ottobre, quindi arrivano le vacanze in Svizzera. Da quest’anno saremo aperti dalla fine di ottobre fino a dicembre, anche grazie alle temperature più elevate. Nel nostro “Hallowinter” - con allestimenti da Halloween in certe zone e natalizi in altre - il numero degli ospiti è più contenuto».\r

\r

Per raggiungere Europa Park dall’Italia si può viaggiare in treno fino a Basilea, dove si prende una connessione diretta per la stazione di Ringsheim. Da qui, con un bus, si raggiunge in 5’ Rust, dove si trova il parco di divertimenti. Sono disponibili anche diverse connessioni dalla Germania - da Strasburgo e Karlsruhe - e da questo mese di maggio fino al termine di ottobre sarà operativo ogni lunedì e giovedì un volo tra Bergamo Orio al Serio e Karlsruhe/Baden Baden.\r

\r

[gallery ids=\"466543,466538,466541\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Germania, l'Europa Park cresce: nuove aree tematiche, hotel e apertura invernale","post_date":"2024-05-02T09:07:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714640875000]}]}}