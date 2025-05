Scopri i webinar imperdibili di giugno! – clicca qui

Articoli che potrebbero interessarti:

Riflettori puntati su Alidays On Tour nel recente fam trip in Vietnam organizzato da Alidays Travel Experiences in collaborazione con Turkish Airlines, che ha visto partecipazione di un gruppo selezionato di agenti partner provenienti da tutta Italia. Alidays On Tour è la linea di tour esclusivi progettata per offrire itinerari esperienziali in diverse aree del mondo, autentici e sostenibili, creati con una grande attenzione alla qualità e alla personalizzazione. Durante il viaggio gli agenti hanno potuto esplorare un itinerario completo e immersivo che ha toccato alcune delle tappe più rappresentative e affascinanti del Paese: da Ho Chi Minh City, al delta del Mekong, passando da Hoi An alla città imperiale di Hue; e ancora, la maestosa Baia di Halong e le verdi vallate di Mai Chau, fino alla riserva di Pu Luong. «Attraverso questa esperienza, abbiamo voluto far toccare con mano non solo la straordinaria bellezza e varietà della destinazione Vietnam, ma anche il nostro modo di intendere il viaggio: personalizzato, consapevole, autentico, rispettoso delle culture e dell’ambiente -, ha dichiarato Arianna Bramini, destination manager Oriente del to milanese (nella foto) -. Il fam ha inoltre rappresentato un’importante occasione di confronto e formazione sul catalogo Alidays On Tour, per approfondire l’offerta, i plus e i valori aggiunti della nostra programmazione». Il fam trip in Vietnam rientra in un programma più ampio di attività che Alidays dedica alla formazione e al coinvolgimento della rete agenziale, con l’obiettivo di promuovere una consulenza di viaggio sempre più ispirata alla persona, competente e centrata sulle esigenze dei viaggiatori contemporanei che ricercano esperienze memorabili. L'operatore continuerà nei prossimi mesi a sviluppare nuove attività dedicate alle agenzie di viaggio, tra eventi sul territorio, webinar, fam trip e campagne marketing, per far conoscere sempre più in profondità le proprie proposte e supportare concretamente la rete nella promozione di itinerari tailor made esclusivi. [post_title] => Alidays con gli agenti di viaggio in Vietnam, sulle tracce di itinerari esperienziali e sostenibili [post_date] => 2025-05-27T10:56:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748343368000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Se invece hai già sentito parlare delle affascinanti meraviglie della terra uzbeka e della sua storia millenaria, qui puoi trovare tanti spunti utili per concretizzare il tuo desiderio - dalle attrazioni imperdibili da vedere in un tour Uzbekistan al periodo migliore per partire. Un viaggio in Uzbekistan tra colori, tradizioni e architettura I viaggi di gruppo in Uzbekistan sono l’occasione di scoprire passo dopo passo, accompagnati dalla competenza e conoscenza delle visite guidate, un Paese dal fascino sorprendente. È una questione di colori inaspettati, di antichissime strutture architettoniche - così belle da togliere il fiato. Per non parlare della varietà delle tradizioni popolari, conservate intatte fino ai giorni nostri, e del patrimonio artistico. Ma prima di tutto, un po’ di contesto: siamo in un Paese multiculturale, nel cuore dell’Asia. La storia dell’Uzbekistan è complessa, ma focalizzandoci sui tempi più recenti, è importante ricordare che il Paese faceva parte dell’Unione Sovietica. Dopo la sua disgregazione, l’Uzbekistan ha ottenuto l’indipendenza, così come i territori confinanti. In questa zona dell’Asia, le singole identità culturali e le tradizioni sono radicate e conservate gelosamente: vale davvero la pena conoscerle più a fondo, apprezzandone l’autenticità. Viaggi organizzati in Uzbekistan lungo la Via della Seta Prima di partire per un viaggio in Uzbekistan, un piccolo ripasso della Via della Seta è d’obbligo! Che cosa s’intende per Via della Seta? È un insieme di percorsi via terra, per mare e per fiume, che un tempo si estendevano per migliaia di chilometri. Ma perché la Via della Seta fu così importante, tanto da entrare a pieno titolo nell’immaginario collettivo? Il commercio tra l’Impero cinese e l’Impero romano si sviluppò proprio lungo queste rotte, fondamentali per i contatti d’affari. E si sa, fare affari è il modo migliore per conoscersi: ecco quindi che, mentre si commerciavano seta, spezie, gioielli e tessuti preziosi, fiorivano anche gli incontri culturali. Ci si scambiavano idee, tradizioni, ricette con il resto del mondo, una situazione unica, dalla potenza tale che ancora oggi cerchiamo di evocarla. La città di Samarcanda, che si trova appunto in Uzbekistan, era uno dei più vivi centri culturali e commerciali lungo la tratta via terra della Via della Seta. Le principali città da visitare in un tour dell’Uzbekistan Tashkent La capitale dell’Uzbekistan è Tashkent, che conserva ancora alcuni tratti sovietici. Oltre alla Piazza e al Parco dell’Indipendenza, anche le stazioni della metropolitana meritano una visita: si tratta dell’unica metropolitana dell’Asia Centrale! E a proposito di Asia Centrale: l’antica Transoxiana è stata per molti secoli una zona eterogenea, il punto d’incontro tra Occidente e Oriente, dove è nata la Via della Seta. Samarcanda Samarcanda, città Patrimonio dell’UNESCO e conosciuta come il “Giardino dell’Anima”, affascina con i suoi sfavillanti mosaici blu. Tra i luoghi più significativi spiccano l’Osservatorio medievale di Ulugbek, il complesso di mausolei di Shakhi Zinda, la Moschea Bibi Khanum — la più grande dell’Asia centrale, decorata in blu e turchese — e il vivace Bazar orientale. Qui ci sono anche il Mausoleo Gur-Emir (il luogo di sepoltura di Tamerlano) e la maestosa Piazza Registan, cuore pulsante della città, incorniciata da tre imponenti madrase adornate di maioliche, oro e lapislazzuli. Shakhrisabz Shakhrisabz è la città natale di Tamerlano e Patrimonio dell’UNESCO. Si raggiunge attraversando il suggestivo passo montano di Aman-Kutan in un percorso di circa un’ora e mezza. Tra i principali siti storici si trovano i resti del maestoso palazzo imperiale Ak Saray, con il suo imponente portale decorato da mosaici alto 40 metri, i complessi funerari di Dorut-Saodat e Dorut-Tilovat, e la moschea Kok-Gumbaz. Bukhara Bukhara, antica capitale del regno Samanide e oggi Patrimonio dell’UNESCO, conserva un centro storico intatto e ancora abitato, caratterizzato da edifici in tonalità ocra. Tra i luoghi più rappresentativi si trovano i resti delle antiche mura, la residenza reale Ark — una vera e propria città nella città —, la Moschea Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrase di Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la Moschea Magoki-Attari e l’edificio Chor Minor. Valgono la visita anche il Mausoleo di Ismail Samani (il monumento più antico della città) e i complessi architettonici di Poi-Kalon e Lyabi Khauz. Khiva Khiva è una città Patrimonio dell’UNESCO nei pressi del Deserto Rosso. Ichan Kala è la sua parte più antica, un vero e proprio museo a cielo aperto che conserva alcuni tra i più significativi esempi di architettura uzbeka. Tra i monumenti più celebri spiccano il Kunya Ark, antica cittadella fortificata, il massiccio minareto incompiuto di Kalta Minor e il Mausoleo di Pahlavan Mahmoud, importante luogo di culto e simbolo spirituale della città. Viaggiare in Uzbekistan con i viaggi di gruppo I viaggi di gruppo sono senza dubbio il modo migliore per assaporare pienamente la bellezza di un viaggio in Uzbekistan, che non è ancora molto turistico: la preparazione non è mai troppa! Una guida ben preparata saprà accompagnarti in totale sicurezza alla scoperta di questo Paese, guidandoti nella sua storia millenaria e nei suoi paesaggi - compresa la steppa e le zone desertiche - che tolgono il fiato. Un buon modo per scegliere a quali operatori affidarsi è dare un’occhiata alle recensioni online e le ricerche online: qui in redazione abbiamo notato che gli utenti consigliano spesso i viaggi di gruppo organizzati Boscolo, apprezzati per la grande esperienza nel gestire ogni aspetto del viaggio. I viaggi organizzati in Uzbekistan ti accompagneranno a scoprire le meraviglie di un luogo entrato da poco nelle rotte turistiche, senza tralasciare storia, arte, cultura e… cucina tipica! [post_title] => Viaggi organizzati in Uzbekistan alla scoperta della bellezza nascosta [post_date] => 2025-05-22T09:33:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747906418000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Colonial Tour and Travel è una dmc che offre tutti i servizi. «Siamo partiti da Bayahibe, tanto amata dagli italiani, e adesso vendiamo l’intero territorio della Repubblica Dominicana. - racconta Maria Grazia Battaglia, manager to Europa di Colonial Tours and Travel -. Come dmc garantiamo tutta la gamma dei servizi, che va dall'hotel, alla residenza, alla villa, all'hotel boutique, alla catena all-inclusive, alle escursioni. Ci occupiamo anche dei trasferimenti: privati, collettivi e vip». Colonial Tour, presente con uno stand al Date 2025, racconta un’offerta turistica in evoluzione. «La Repubblica Dominicana si sta concentrando su una proposta di turismo di alto livello, non solo nella zona di Punta Cana e Cap Cana, che è considerata la meta luxury. Il ministero del turismo sta facendo un lavoro eccellente: attrae il pubblico stimolando l’interesse degli operatori - che poi mandano i propri clienti nella Repubblica Dominicana - e coinvolgendo gli investitori che vogliono aprire il loro hotel sul territorio. Colonial Tour and Travel, in quanto dmc, si occupa dei turisti italiani e offre le escursioni che preferiscono. Anche se Punta Cana ha un’importante offerta di parchi tematici, noi proponiamo percorsi nella natura, piccoli safari in 4x4 e avventure in buggy nell'entroterra. Oppure ci sono i nostri Sabores Dominicano: esperienze autentiche sulla produzione e degustazione del rum, del tabacco e del cacao, oppure le visite alle piantagioni di frutta tropicale. Al centro-nord della Repubblica Dominicana c’è anche un interessante Sentiero del cacao, che attraversa le più grandi piantagioni. Sono esperienze a contatto con la realtà dominicana. Facciamo scoprire anche l’autenticità di Santo Domingo accompagnando i visitatori nei locali caratteristici e nelle piazze più frequentate della città, oppure nel museo dedicato proprio al cacao, dove si vede come viene prodotto e ciascuno può preparare il proprio cioccolato e gustarlo. Vengono anche organizzate cene tipiche dominicane in chiave gourmet accompagnate dalla musica e da spettacoli… Credo che si potrebbe consigliare una combinazione ai turisti provenienti dall’Italia: arrivo all’aeroporto di Punta Cana e partenza da quello de La Romana, senza fermarsi solo in un hotel all-incusive. Colonial Tour and Travel con i suoi servizi di trasporto e gli autisti che parlano italiano». Battaglia racconta quindi una destinazione dai tanti aspetti, a partire dagli uffici del dmc, che si trovano proprio al centro della Ciudad Colonial di Santo Domingo, il primo insediamento creato da Cristoforo Colombo all’arrivo nel Nuovo Mondo. «La città offre interessanti boutique hotels e palazzi storici come la splendida residenza dell’era spagnola dell’esploratore Nicolás de Ovando. Ci sono strutture di ogni dimensione e, nell’area della città più legata al business, si trovano importanti catene alberghiere. Santo Domingo è una città molto dinamica, capace di preservare le tradizioni. Perché il dominicano, anche in un grattacielo, è musica, libertà, è cordialità. Tutto questo attira il mercato italiano. Siamo felici di promuovere un turismo più contemporaneo e moderno, ma credo che il turista cerchi questa autenticità. - e conclude - Il Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana promuove fiere e fam trip e organizza webinar per raccontare tutto questo al mondo dei to e delle adv». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Colonial Tour and Travel: un Dmc al servizio degli italiani nella Repubblica Dominicana [post_date] => 2025-05-22T09:15:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747905303000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490807 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il parco naturale Fanes-Senes-Braies e il parco naturale Puez-Odle, parchi naturali protetti dichiarati Patrimonio mondiale delle Dolomiti dall'Unesco, incorniciano l’Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe. Dal resort partono 650 km di sentieri escursionistici e 600 km di percorsi per mountain bike, un vero paradiso per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. Le escursioni a piedi (6 giorni a settimana) e in sella alla bicicletta (5 giorni a settimana), accompagnati dai proprietari o dalle guide certificate, fanno parte del soggiorno. Per l’estate 2025 oltre al consueto programma di attività per andare alla scoperta del territorio, c’è la bella novità di “spring special”, la proposta che include più di 15 attività e offerte in gran parte gratuite o con imperdibili sconti, e per tutti i gusti. Chi è in cerca di adrenalina può provare la Zip Line più lunga d’Europa, il volo in tandem, l’arrampicata, il rafting e il canyoning; gli amanti della natura possono dedicarsi alle speciali escursioni con le guide, sia a piedi sia in e-bike, oppure all’osservazione delle stelle con l’esperto. Spazio anche per i più piccoli con la visita al parco Gufi, in cui ammirare 80 rapaci di 30 specie diverse, o con le lezioni di equitazione; infine relax con lo yoga e ingressi e visite guidate ai musei che raccontano la storia della montagna e della cultura ladina. L’offerta “Spring Special” comprende le attività e offerte per un valore di oltre 250 euro; pernottamento con pensione gourmet ¾ plus; escursioni a piedi guidate 6 giorni a settimana; tour guidati in bike insieme al padrone di casa Werner Call con noleggio gratuito delle mountain bike, libero utilizzo delle aree wellness su 2.500 m²: Dolomites sky spa riservata esclusivamente agli adulti con sensazionale piscina panoramica, Dolomites family spa per famiglie con bambini con piscine e saune dress-on e guest pass: navetta gratuita per il Parco Naturale e il Passo Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige. Dal 30 maggio al 29 giugno 2025, prezzi a partire da 171 euro per persona al giorno con trattamento di pensione ¾. [post_title] => Excelsior Dolomites, l'offerta "spring special" tra tour guidati ed escursioni [post_date] => 2025-05-21T09:25:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747819549000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono oltre 500 gli agenti provenienti da tutta Italia coinvolti nei mesi di maggio e giugno in un fitto programma di 33 fam trip organizzati da Gattinoni Travel, in collaborazione con diversi partner, che toccheranno mete sia di lungo che di corto e medio raggio. Agenzie affiliate, store e point saranno protagoniste di questi momenti di formazione sul campo, attraverso gruppi da un minimo di 10 a un massimo di 30 partecipanti. Gattinoni Travel mette così in atto la strategia di coinvolgere le agenzie del gruppo offrendo loro esperienze dirette nelle destinazioni e nelle strutture, che permettono di conoscere meglio i luoghi e i servizi offerti. I fam trip diventano momenti di formazione ma anche occasioni di networking e team building, stimolano la conoscenza di determinate destinazioni e strutture per incentivarne la commercializzazione, premiano le agenzie dalle migliori performance, rafforzano le sinergie con tour operator, compagnie aeree, enti turistici, DMC e altri partner dell’azienda. Per questa importante operazione Gattinoni Travel può contare sulla fiducia e sulla collaborazione attiva di un top partner come Turkish Airlines e di numerosi alti partner (compagnie aeree come Air Canada, ITA Airways, Iberia, Royal Jordanian e Neos; operatori come Alpitour, Futura Vacanze ed Egocentro; nomi dell’hotellerie come Mangia’s Resort, Vivosa, Falkensteiner, Chia Laguna Resort, Bluserena e Veridia Resort). I viaggi sono tutti accompagnati da uno o più referenti di sede, con lo scopo di fare gruppo e di allargare il senso si appartenenza al network Gattinoni. Un terzo delle agnezie “ In aggiunta ad alcuni fam trip realizzati in inverno e altri programmati per il prossimo autunno, l’operazione coinvolgerà in totale oltre un terzo delle agenzie del nostro network. Una numerica significativa, che dimostra quanto riteniamo essenziale che gli agenti conoscano e testino in prima persona la qualità dei prodotti e dei servizi che proponiamo - ha aggiunto Mario Vercesi, amministratore delegato Gattinoni Travel -. Alla formazione online offerta dall’Academy, a quella in presenza durante i Roadtour, e ai corsi per l’utilizzo della nostra piattaforma tecnologica, affianchiamo i viaggi nel mondo: veri e propri strumenti di lavoro che rappresentano l’anima della professione dell’agente e il core business del nostro Gruppo. Insieme a partner che hanno scelto di investire con noi, abbiamo ideato proposte differenti per tipologia e obiettivi, nella convinzione che l’esperienza diretta resti il mezzo più efficace per motivare i nostri agenti e trasformarli in consulenti autorevoli, credibili e appassionati”. Il progetto, oltre all’obiettivo di networking e formazione, ha anche lo scopo di far parlare del “modo di viaggiare” di chi prenota con Gattinoni. Per questo sono stati realizzati webinar e materiali a supporto degli agenti di viaggio per poter comunicare al meglio sui propri canali social i viaggi e le esperienze che vivranno. Un messaggio in ottica di amplificazione del brand, del senso di appartenenza e dell’invogliare i clienti delle agenzie a prenotare e partire. Le mete sono molto variegate. L’Italia è presente con Sicilia, Sardegna, Puglia, oltre alla crociera Explora Journeys da Venezia a Bari. Nel medio raggio Djerba, Tenerife, Sham el Sheikh, Egitto, Portogallo, Porto Santo, Mykonos, Istanbul e Cappadocia, Giordania. Nel lungo raggio New York (con più partenze schedulate), Canada, Giappone, Bali, Thailandia, Colombia, Argentina, Sudafrica, Maldive, Sri Lanka, Giamaica, Repubblica Dominicana e Uzbekistan. I fam trip sono esclusivi per le agenzie Gattinoni e realizzati in collaborazione con partner selezionati: alcuni si concentrano sui soggiorni mare e coinvolgono partner specializzati nei servizi a terra; altri sono stati creati su misura grazie alla collaborazione tra compagnie aeree, DMC e il reparto interno Travel Experience. [post_title] => Gattinoni Travel: 500 agenti italiani partecipano a 33 fam trip organizzati dal gruppo [post_date] => 2025-05-15T10:21:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747304467000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande apprezzamento per la qualità e la varietà delle offerte turistiche è stato espresso dai 18 buyers internazionali e dalla stampa ospitati del Distretto turistico Sicilia Occidentale in un tour organizzato da ItaliAbsolutely, un brand di Travel Open Day, che si è appena concluso e che ha permesso loro di immergersi a 360° nelle maggiori attrattive turistiche offerte dal territorio. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire borghi storici e città, paesaggi e natura, archeologia, musei, saline e realtà vitivinicole del territorio. “Un’importante iniziativa di incoming che ha richiesto molto impegno e molta collaborazione – ha affermato la presidente del Distretto Rosalia D’Alì – Abbiamo voluto dare sostegno concreto a tutto il comparto turistico, dagli operatori delle strutture ricettive, ai ristoratori e a tutti coloro che operano nel settore. Abbiamo proposto molti itinerari e riscontrato grande entusiasmo. Il supporto dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato tecnico, dei soci e degli sponsor tecnici che hanno collaborato è stato decisivo per la buona riuscita della manifestazione e per questo li ringrazio sentitamente. Abbiamo dimostrato che l’area della Sicilia occidentale è una destinazione unica in cui i turisti possono venire tutto l’anno”. Ospitalità e promozione L’ospitalità, la promozione della Sicilia Occidentale con la conseguente possibilità di commercializzare le offerte turistiche per circa ottanta operatori turistici locali e le esperienze proposte sono stati gli obiettivi del tour che ha registrato grande interesse dei buyer provenienti da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. Da Mothia al Parco archeologico di Segesta, dal golfo di Castellammare, Scopello, all’agro ericino, San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, i tramonti alle saline, visite nelle città e nei musei, outdoor e sport all’aria aperta, gli ospiti hanno potuto conoscere ogni angolo della provincia seguendo tre programmi distinti. Il tour dei giornalisti della carta stampata, radio e riviste specializzate, ha avuto invece un taglio culturale con la visita ai musei di Gibellina, Trapani, Mozia, Museo del Satiro e Chiesa dove sono custoditi i Misteri oltre che visite alle città e al borgo di Erice. Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale sta lavorando ad altre iniziative specifiche nella direzione della trasformazione in corso da dmo a dmc, con un portale turistico già ricco di offerte che ha incontrato il favore di molti operatori. E il tour appena concluso, facendo incontrare direttamente la domanda e l’offerta, è stata una delle prime azioni concrete volte a dare una svolta nella strategia turistica della destinazione West of Sicily ormai consolidata. Scopri di più sui fam trip di ItaliAbsolutely Per organizzare il tuo fam trip con i buyer esteri scrivi a marketing@italiabsolutely.com [gallery ids="490424,490425,490426,490461,490459,490458,490457,490456,490455,490454,490452,490451,490450,490449,490448"] [post_title] => ItaliAbsolutely: successo per il workshop Distretto turistico Sicilia Occidentale [post_date] => 2025-05-14T11:37:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747222677000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490396 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flynas punta a raccogliere fino a 4,1 miliardi di riyal (1,1 miliardi di dollari) attraverso un'Ipo che mette sul mercato una quota del 30% del capitale del vettore: si tratta della prima Ipo di una compagnia aerea del Golfo in quasi due decenni. In base al prezzo delle azioni, si stima che la capitalizzazione di mercato possa arrivare fino a 3,6 miliardi di dollari. L'Ipo di flynas - che ha recentemente annunciato l'arrivo a Milano Malpensa, con un collegamento da Riyadh che decollerà il prossimo 26 giugno - sarebbe la terza di una compagnia aerea del Golfo, dopo Air Arabia degli Emirati Arabi Uniti e Jazeera Airways del Kuwait. La compagnia aerea ha dichiarato che il 34% dei proventi netti dell’Ipo sarà destinato al finanziamento della strategia di crescita della compagnia e per scopi aziendali generali. [post_title] => Flynas ha lanciato un'Ipo: sul mercato il 30% delle quote della compagnia [post_date] => 2025-05-14T10:21:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747218107000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe offre ben 650 km di sentieri escursionistici e 600 km di percorsi per mountain bike, un vero paradiso per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. Le escursioni a piedi e in sella alla bicicletta, accompagnati dai proprietari o dalle guide certificate, fanno parte del soggiorno. Per l’estate 2025 oltre al consueto programma di attività per andare alla scoperta del territorio, c’è la bella novità di “Spring Special”, la proposta che include più di 15 attività e offerte in gran parte gratuite o con imperdibili sconti, e per tutti i gusti. L’offerta “spring special” comprende le attività e offerte per un valore di oltre 250 euro; pernottamento con pensione gourmet ¾ plus (con buffet di colazione a tema, pranzo leggero, buffet pomeridiano con snack dolci e salati, frutta, succhi e tè, e menu serale gourmet di 4 portate con particolare attenzione ai prodotti regionali e stagionali); escursioni a piedi guidate 6 giorni a settimana; tour guidati in bike insieme al padrone di casa Werner Call con noleggio gratuito delle mountain bike, libero utilizzo delle aree wellness su 2.500 m²: dolomites sky spa riservata esclusivamente agli adulti con sensazionale piscina panoramica, dolomites family spa per famiglie con bambini con piscine e saune dress-on e guest pass. Dal 30 maggio al 29 giugno 2025, prezzi a partire da 171 euro per persona al giorno con trattamento di pensione ¾. La grande attenzione del resort ai temi dell’ecosotenibilità gli è valsa la prestigiosa certificazione Gstc (global sustainable tourism council) e il marchio “sostenibilità Alto Adige”. Il resort fa parte del prestigioso Wanderhotels (insieme ai migliori hotel per escursioni delle Alpi); di Mountain bike holidays e Gravelbike holidays e vincitore dell'Aktiv hotel award nella categoria bike e dell'Aktiv hotel Award per gli sport di montagna. Membro dei prestigiosi Belvita leading wellness hotels Alto Adige/Südtirol, è stato anche premiato come “Best of the best” dal Traveller's choice award 2024 di Tripadvisor: tra i migliori 25 hotel in Italia e nell'1% delle migliori strutture al mondo. [post_title] => Dolomites Life Resort, primavera di offerte ed esperienze a San Vigilio di Marebbe [post_date] => 2025-05-05T09:25:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746437130000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "scopri webinar imperdibili giugno clicca" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":35,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":251,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Alidays On Tour è la linea di tour esclusivi progettata per offrire itinerari esperienziali in diverse aree del mondo, autentici e sostenibili, creati con una grande attenzione alla qualità e alla personalizzazione. Durante il viaggio gli agenti hanno potuto esplorare un itinerario completo e immersivo che ha toccato alcune delle tappe più rappresentative e affascinanti del Paese: da Ho Chi Minh City, al delta del Mekong, passando da Hoi An alla città imperiale di Hue; e ancora, la maestosa Baia di Halong e le verdi vallate di Mai Chau, fino alla riserva di Pu Luong.\r

«Attraverso questa esperienza, abbiamo voluto far toccare con mano non solo la straordinaria bellezza e varietà della destinazione Vietnam, ma anche il nostro modo di intendere il viaggio: personalizzato, consapevole, autentico, rispettoso delle culture e dell’ambiente -, ha dichiarato Arianna Bramini, destination manager Oriente del to milanese (nella foto) -. Il fam ha inoltre rappresentato un’importante occasione di confronto e formazione sul catalogo Alidays On Tour, per approfondire l’offerta, i plus e i valori aggiunti della nostra programmazione».\r

Il fam trip in Vietnam rientra in un programma più ampio di attività che Alidays dedica alla formazione e al coinvolgimento della rete agenziale, con l’obiettivo di promuovere una consulenza di viaggio sempre più ispirata alla persona, competente e centrata sulle esigenze dei viaggiatori contemporanei che ricercano esperienze memorabili.\r

L'operatore continuerà nei prossimi mesi a sviluppare nuove attività dedicate alle agenzie di viaggio, tra eventi sul territorio, webinar, fam trip e campagne marketing, per far conoscere sempre più in profondità le proprie proposte e supportare concretamente la rete nella promozione di itinerari tailor made esclusivi.","post_title":"Alidays con gli agenti di viaggio in Vietnam, sulle tracce di itinerari esperienziali e sostenibili","post_date":"2025-05-27T10:56:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1748343368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Se invece hai già sentito parlare delle affascinanti meraviglie della terra uzbeka e della sua storia millenaria, qui puoi trovare tanti spunti utili per concretizzare il tuo desiderio - dalle attrazioni imperdibili da vedere in un tour Uzbekistan al periodo migliore per partire.\r

Un viaggio in Uzbekistan tra colori, tradizioni e architettura\r

I viaggi di gruppo in Uzbekistan sono l’occasione di scoprire passo dopo passo, accompagnati dalla competenza e conoscenza delle visite guidate, un Paese dal fascino sorprendente.\r

\r

È una questione di colori inaspettati, di antichissime strutture architettoniche - così belle da togliere il fiato.\r

\r

Per non parlare della varietà delle tradizioni popolari, conservate intatte fino ai giorni nostri, e del patrimonio artistico.\r

\r

Ma prima di tutto, un po’ di contesto: siamo in un Paese multiculturale, nel cuore dell’Asia. La storia dell’Uzbekistan è complessa, ma focalizzandoci sui tempi più recenti, è importante ricordare che il Paese faceva parte dell’Unione Sovietica.\r

\r

Dopo la sua disgregazione, l’Uzbekistan ha ottenuto l’indipendenza, così come i territori confinanti.\r

\r

In questa zona dell’Asia, le singole identità culturali e le tradizioni sono radicate e conservate gelosamente: vale davvero la pena conoscerle più a fondo, apprezzandone l’autenticità.\r

Viaggi organizzati in Uzbekistan lungo la Via della Seta\r

Prima di partire per un viaggio in Uzbekistan, un piccolo ripasso della Via della Seta è d’obbligo!\r

\r

Che cosa s’intende per Via della Seta?\r

\r

È un insieme di percorsi via terra, per mare e per fiume, che un tempo si estendevano per migliaia di chilometri.\r

\r

Ma perché la Via della Seta fu così importante, tanto da entrare a pieno titolo nell’immaginario collettivo?\r

\r

Il commercio tra l’Impero cinese e l’Impero romano si sviluppò proprio lungo queste rotte, fondamentali per i contatti d’affari. E si sa, fare affari è il modo migliore per conoscersi: ecco quindi che, mentre si commerciavano seta, spezie, gioielli e tessuti preziosi, fiorivano anche gli incontri culturali.\r

\r

Ci si scambiavano idee, tradizioni, ricette con il resto del mondo, una situazione unica, dalla potenza tale che ancora oggi cerchiamo di evocarla.\r

\r

La città di Samarcanda, che si trova appunto in Uzbekistan, era uno dei più vivi centri culturali e commerciali lungo la tratta via terra della Via della Seta.\r

Le principali città da visitare in un tour dell’Uzbekistan\r

\r

\tTashkent\r

\r

La capitale dell’Uzbekistan è Tashkent, che conserva ancora alcuni tratti sovietici. Oltre alla Piazza e al Parco dell’Indipendenza, anche le stazioni della metropolitana meritano una visita: si tratta dell’unica metropolitana dell’Asia Centrale! E a proposito di Asia Centrale: l’antica Transoxiana è stata per molti secoli una zona eterogenea, il punto d’incontro tra Occidente e Oriente, dove è nata la Via della Seta.\r

\r

\tSamarcanda\r

\r

Samarcanda, città Patrimonio dell’UNESCO e conosciuta come il “Giardino dell’Anima”, affascina con i suoi sfavillanti mosaici blu. Tra i luoghi più significativi spiccano l’Osservatorio medievale di Ulugbek, il complesso di mausolei di Shakhi Zinda, la Moschea Bibi Khanum — la più grande dell’Asia centrale, decorata in blu e turchese — e il vivace Bazar orientale. Qui ci sono anche il Mausoleo Gur-Emir (il luogo di sepoltura di Tamerlano) e la maestosa Piazza Registan, cuore pulsante della città, incorniciata da tre imponenti madrase adornate di maioliche, oro e lapislazzuli.\r

\r

\tShakhrisabz\r

\r

Shakhrisabz è la città natale di Tamerlano e Patrimonio dell’UNESCO. Si raggiunge attraversando il suggestivo passo montano di Aman-Kutan in un percorso di circa un’ora e mezza. Tra i principali siti storici si trovano i resti del maestoso palazzo imperiale Ak Saray, con il suo imponente portale decorato da mosaici alto 40 metri, i complessi funerari di Dorut-Saodat e Dorut-Tilovat, e la moschea Kok-Gumbaz.\r

\r

\tBukhara\r

\r

Bukhara, antica capitale del regno Samanide e oggi Patrimonio dell’UNESCO, conserva un centro storico intatto e ancora abitato, caratterizzato da edifici in tonalità ocra. Tra i luoghi più rappresentativi si trovano i resti delle antiche mura, la residenza reale Ark — una vera e propria città nella città —, la Moschea Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrase di Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la Moschea Magoki-Attari e l’edificio Chor Minor. Valgono la visita anche il Mausoleo di Ismail Samani (il monumento più antico della città) e i complessi architettonici di Poi-Kalon e Lyabi Khauz.\r

\r

\tKhiva\r

\r

Khiva è una città Patrimonio dell’UNESCO nei pressi del Deserto Rosso. Ichan Kala è la sua parte più antica, un vero e proprio museo a cielo aperto che conserva alcuni tra i più significativi esempi di architettura uzbeka. Tra i monumenti più celebri spiccano il Kunya Ark, antica cittadella fortificata, il massiccio minareto incompiuto di Kalta Minor e il Mausoleo di Pahlavan Mahmoud, importante luogo di culto e simbolo spirituale della città.\r

Viaggiare in Uzbekistan con i viaggi di gruppo\r

I viaggi di gruppo sono senza dubbio il modo migliore per assaporare pienamente la bellezza di un viaggio in Uzbekistan, che non è ancora molto turistico: la preparazione non è mai troppa!\r

\r

Una guida ben preparata saprà accompagnarti in totale sicurezza alla scoperta di questo Paese, guidandoti nella sua storia millenaria e nei suoi paesaggi - compresa la steppa e le zone desertiche - che tolgono il fiato.\r

\r

Un buon modo per scegliere a quali operatori affidarsi è dare un’occhiata alle recensioni online e le ricerche online: qui in redazione abbiamo notato che gli utenti consigliano spesso i viaggi di gruppo organizzati Boscolo, apprezzati per la grande esperienza nel gestire ogni aspetto del viaggio.\r

\r

I viaggi organizzati in Uzbekistan ti accompagneranno a scoprire le meraviglie di un luogo entrato da poco nelle rotte turistiche, senza tralasciare storia, arte, cultura e… cucina tipica!","post_title":"Viaggi organizzati in Uzbekistan alla scoperta della bellezza nascosta","post_date":"2025-05-22T09:33:38+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1747906418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Colonial Tour and Travel è una dmc che offre tutti i servizi. «Siamo partiti da Bayahibe, tanto amata dagli italiani, e adesso vendiamo l’intero territorio della Repubblica Dominicana. - racconta Maria Grazia Battaglia, manager to Europa di Colonial Tours and Travel -. Come dmc garantiamo tutta la gamma dei servizi, che va dall'hotel, alla residenza, alla villa, all'hotel boutique, alla catena all-inclusive, alle escursioni. Ci occupiamo anche dei trasferimenti: privati, collettivi e vip».\r

\r

Colonial Tour, presente con uno stand al Date 2025, racconta un’offerta turistica in evoluzione. «La Repubblica Dominicana si sta concentrando su una proposta di turismo di alto livello, non solo nella zona di Punta Cana e Cap Cana, che è considerata la meta luxury. Il ministero del turismo sta facendo un lavoro eccellente: attrae il pubblico stimolando l’interesse degli operatori - che poi mandano i propri clienti nella Repubblica Dominicana - e coinvolgendo gli investitori che vogliono aprire il loro hotel sul territorio.\r

\r

Colonial Tour and Travel, in quanto dmc, si occupa dei turisti italiani e offre le escursioni che preferiscono. Anche se Punta Cana ha un’importante offerta di parchi tematici, noi proponiamo percorsi nella natura, piccoli safari in 4x4 e avventure in buggy nell'entroterra. Oppure ci sono i nostri Sabores Dominicano: esperienze autentiche sulla produzione e degustazione del rum, del tabacco e del cacao, oppure le visite alle piantagioni di frutta tropicale. Al centro-nord della Repubblica Dominicana c’è anche un interessante Sentiero del cacao, che attraversa le più grandi piantagioni. Sono esperienze a contatto con la realtà dominicana. Facciamo scoprire anche l’autenticità di Santo Domingo accompagnando i visitatori nei locali caratteristici e nelle piazze più frequentate della città, oppure nel museo dedicato proprio al cacao, dove si vede come viene prodotto e ciascuno può preparare il proprio cioccolato e gustarlo. Vengono anche organizzate cene tipiche dominicane in chiave gourmet accompagnate dalla musica e da spettacoli… Credo che si potrebbe consigliare una combinazione ai turisti provenienti dall’Italia: arrivo all’aeroporto di Punta Cana e partenza da quello de La Romana, senza fermarsi solo in un hotel all-incusive. Colonial Tour and Travel con i suoi servizi di trasporto e gli autisti che parlano italiano».\r

\r

Battaglia racconta quindi una destinazione dai tanti aspetti, a partire dagli uffici del dmc, che si trovano proprio al centro della Ciudad Colonial di Santo Domingo, il primo insediamento creato da Cristoforo Colombo all’arrivo nel Nuovo Mondo. «La città offre interessanti boutique hotels e palazzi storici come la splendida residenza dell’era spagnola dell’esploratore Nicolás de Ovando. Ci sono strutture di ogni dimensione e, nell’area della città più legata al business, si trovano importanti catene alberghiere. Santo Domingo è una città molto dinamica, capace di preservare le tradizioni. Perché il dominicano, anche in un grattacielo, è musica, libertà, è cordialità. Tutto questo attira il mercato italiano. Siamo felici di promuovere un turismo più contemporaneo e moderno, ma credo che il turista cerchi questa autenticità. - e conclude - Il Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana promuove fiere e fam trip e organizza webinar per raccontare tutto questo al mondo dei to e delle adv».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Colonial Tour and Travel: un Dmc al servizio degli italiani nella Repubblica Dominicana","post_date":"2025-05-22T09:15:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747905303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490807","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il parco naturale Fanes-Senes-Braies e il parco naturale Puez-Odle, parchi naturali protetti dichiarati Patrimonio mondiale delle Dolomiti dall'Unesco, incorniciano l’Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe. Dal resort partono 650 km di sentieri escursionistici e 600 km di percorsi per mountain bike, un vero paradiso per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. \r

\r

Le escursioni a piedi (6 giorni a settimana) e in sella alla bicicletta (5 giorni a settimana), accompagnati dai proprietari o dalle guide certificate, fanno parte del soggiorno. Per l’estate 2025 oltre al consueto programma di attività per andare alla scoperta del territorio, c’è la bella novità di “spring special”, la proposta che include più di 15 attività e offerte in gran parte gratuite o con imperdibili sconti, e per tutti i gusti. \r

\r

Chi è in cerca di adrenalina può provare la Zip Line più lunga d’Europa, il volo in tandem, l’arrampicata, il rafting e il canyoning; gli amanti della natura possono dedicarsi alle speciali escursioni con le guide, sia a piedi sia in e-bike, oppure all’osservazione delle stelle con l’esperto. Spazio anche per i più piccoli con la visita al parco Gufi, in cui ammirare 80 rapaci di 30 specie diverse, o con le lezioni di equitazione; infine relax con lo yoga e ingressi e visite guidate ai musei che raccontano la storia della montagna e della cultura ladina.\r

\r

L’offerta “Spring Special” comprende le attività e offerte per un valore di oltre 250 euro; pernottamento con pensione gourmet ¾ plus; escursioni a piedi guidate 6 giorni a settimana; tour guidati in bike insieme al padrone di casa Werner Call con noleggio gratuito delle mountain bike, libero utilizzo delle aree wellness su 2.500 m²: Dolomites sky spa riservata esclusivamente agli adulti con sensazionale piscina panoramica, Dolomites family spa per famiglie con bambini con piscine e saune dress-on e guest pass: navetta gratuita per il Parco Naturale e il Passo Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige.\r

\r

Dal 30 maggio al 29 giugno 2025, prezzi a partire da 171 euro per persona al giorno con trattamento di pensione ¾.\r

\r

\r

Gattinoni Travel mette così in atto la strategia di coinvolgere le agenzie del gruppo offrendo loro esperienze dirette nelle destinazioni e nelle strutture, che permettono di conoscere meglio i luoghi e i servizi offerti.\r

\r

I fam trip diventano momenti di formazione ma anche occasioni di networking e team building, stimolano la conoscenza di determinate destinazioni e strutture per incentivarne la commercializzazione, premiano le agenzie dalle migliori performance, rafforzano le sinergie con tour operator, compagnie aeree, enti turistici, DMC e altri partner dell’azienda.\r

\r

Per questa importante operazione Gattinoni Travel può contare sulla fiducia e sulla collaborazione attiva di un top partner come Turkish Airlines e di numerosi alti partner (compagnie aeree come Air Canada, ITA Airways, Iberia, Royal Jordanian e Neos; operatori come Alpitour, Futura Vacanze ed Egocentro; nomi dell’hotellerie come Mangia’s Resort, Vivosa, Falkensteiner, Chia Laguna Resort, Bluserena e Veridia Resort).\r

\r

I viaggi sono tutti accompagnati da uno o più referenti di sede, con lo scopo di fare gruppo e di allargare il senso si appartenenza al network Gattinoni.\r

Un terzo delle agnezie\r

“ In aggiunta ad alcuni fam trip realizzati in inverno e altri programmati per il prossimo autunno, l’operazione coinvolgerà in totale oltre un terzo delle agenzie del nostro network. Una numerica significativa, che dimostra quanto riteniamo essenziale che gli agenti conoscano e testino in prima persona la qualità dei prodotti e dei servizi che proponiamo - ha aggiunto Mario Vercesi, amministratore delegato Gattinoni Travel -. Alla formazione online offerta dall’Academy, a quella in presenza durante i Roadtour, e ai corsi per l’utilizzo della nostra piattaforma tecnologica, affianchiamo i viaggi nel mondo: veri e propri strumenti di lavoro che rappresentano l’anima della professione dell’agente e il core business del nostro Gruppo. Insieme a partner che hanno scelto di investire con noi, abbiamo ideato proposte differenti per tipologia e obiettivi, nella convinzione che l’esperienza diretta resti il mezzo più efficace per motivare i nostri agenti e trasformarli in consulenti autorevoli, credibili e appassionati”.\r

\r

Il progetto, oltre all’obiettivo di networking e formazione, ha anche lo scopo di far parlare del “modo di viaggiare” di chi prenota con Gattinoni. Per questo sono stati realizzati webinar e materiali a supporto degli agenti di viaggio per poter comunicare al meglio sui propri canali social i viaggi e le esperienze che vivranno. Un messaggio in ottica di amplificazione del brand, del senso di appartenenza e dell’invogliare i clienti delle agenzie a prenotare e partire.\r

\r

Le mete sono molto variegate. L’Italia è presente con Sicilia, Sardegna, Puglia, oltre alla crociera Explora Journeys da Venezia a Bari. Nel medio raggio Djerba, Tenerife, Sham el Sheikh, Egitto, Portogallo, Porto Santo, Mykonos, Istanbul e Cappadocia, Giordania. Nel lungo raggio New York (con più partenze schedulate), Canada, Giappone, Bali, Thailandia, Colombia, Argentina, Sudafrica, Maldive, Sri Lanka, Giamaica, Repubblica Dominicana e Uzbekistan.\r

\r

I fam trip sono esclusivi per le agenzie Gattinoni e realizzati in collaborazione con partner selezionati: alcuni si concentrano sui soggiorni mare e coinvolgono partner specializzati nei servizi a terra; altri sono stati creati su misura grazie alla collaborazione tra compagnie aeree, DMC e il reparto interno Travel Experience.\r

","post_title":"Gattinoni Travel: 500 agenti italiani partecipano a 33 fam trip organizzati dal gruppo","post_date":"2025-05-15T10:21:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747304467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande apprezzamento per la qualità e la varietà delle offerte turistiche è stato espresso dai 18 buyers internazionali e dalla stampa ospitati del Distretto turistico Sicilia Occidentale in un tour organizzato da ItaliAbsolutely, un brand di Travel Open Day, che si è appena concluso e che ha permesso loro di immergersi a 360° nelle maggiori attrattive turistiche offerte dal territorio. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire borghi storici e città, paesaggi e natura, archeologia, musei, saline e realtà vitivinicole del territorio. \r

“Un’importante iniziativa di incoming che ha richiesto molto impegno e molta collaborazione – ha affermato la presidente del Distretto Rosalia D’Alì – Abbiamo voluto dare sostegno concreto a tutto il comparto turistico, dagli operatori delle strutture ricettive, ai ristoratori e a tutti coloro che operano nel settore. Abbiamo proposto molti itinerari e riscontrato grande entusiasmo. Il supporto dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato tecnico, dei soci e degli sponsor tecnici che hanno collaborato è stato decisivo per la buona riuscita della manifestazione e per questo li ringrazio sentitamente. Abbiamo dimostrato che l’area della Sicilia occidentale è una destinazione unica in cui i turisti possono venire tutto l’anno”.\r

\r

Ospitalità e promozione\r

L’ospitalità, la promozione della Sicilia Occidentale con la conseguente possibilità di commercializzare le offerte turistiche per circa ottanta operatori turistici locali e le esperienze proposte sono stati gli obiettivi del tour che ha registrato grande interesse dei buyer provenienti da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. \r

Da Mothia al Parco archeologico di Segesta, dal golfo di Castellammare, Scopello, all’agro ericino, San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, i tramonti alle saline, visite nelle città e nei musei, outdoor e sport all’aria aperta, gli ospiti hanno potuto conoscere ogni angolo della provincia seguendo tre programmi distinti. Il tour dei giornalisti della carta stampata, radio e riviste specializzate, ha avuto invece un taglio culturale con la visita ai musei di Gibellina, Trapani, Mozia, Museo del Satiro e Chiesa dove sono custoditi i Misteri oltre che visite alle città e al borgo di Erice. \r

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale sta lavorando ad altre iniziative specifiche nella direzione della trasformazione in corso da dmo a dmc, con un portale turistico già ricco di offerte che ha incontrato il favore di molti operatori. E il tour appena concluso, facendo incontrare direttamente la domanda e l’offerta, è stata una delle prime azioni concrete volte a dare una svolta nella strategia turistica della destinazione West of Sicily ormai consolidata.\r

Scopri di più sui fam trip di ItaliAbsolutely\r

Per organizzare il tuo fam trip con i buyer esteri scrivi a marketing@italiabsolutely.com\r

[gallery ids=\"490424,490425,490426,490461,490459,490458,490457,490456,490455,490454,490452,490451,490450,490449,490448\"]","post_title":"ItaliAbsolutely: successo per il workshop Distretto turistico Sicilia Occidentale","post_date":"2025-05-14T11:37:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1747222677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flynas punta a raccogliere fino a 4,1 miliardi di riyal (1,1 miliardi di dollari) attraverso un'Ipo che mette sul mercato una quota del 30% del capitale del vettore: si tratta della prima Ipo di una compagnia aerea del Golfo in quasi due decenni.\r

\r

In base al prezzo delle azioni, si stima che la capitalizzazione di mercato possa arrivare fino a 3,6 miliardi di dollari.\r

\r

L'Ipo di flynas - che ha recentemente annunciato l'arrivo a Milano Malpensa, con un collegamento da Riyadh che decollerà il prossimo 26 giugno - sarebbe la terza di una compagnia aerea del Golfo, dopo Air Arabia degli Emirati Arabi Uniti e Jazeera Airways del Kuwait.\r

\r

La compagnia aerea ha dichiarato che il 34% dei proventi netti dell’Ipo sarà destinato al finanziamento della strategia di crescita della compagnia e per scopi aziendali generali.","post_title":"Flynas ha lanciato un'Ipo: sul mercato il 30% delle quote della compagnia","post_date":"2025-05-14T10:21:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747218107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe offre ben 650 km di sentieri escursionistici e 600 km di percorsi per mountain bike, un vero paradiso per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. \r

\r

Le escursioni a piedi e in sella alla bicicletta, accompagnati dai proprietari o dalle guide certificate, fanno parte del soggiorno. Per l’estate 2025 oltre al consueto programma di attività per andare alla scoperta del territorio, c’è la bella novità di “Spring Special”, la proposta che include più di 15 attività e offerte in gran parte gratuite o con imperdibili sconti, e per tutti i gusti. \r

\r

L’offerta “spring special” comprende le attività e offerte per un valore di oltre 250 euro; pernottamento con pensione gourmet ¾ plus (con buffet di colazione a tema, pranzo leggero, buffet pomeridiano con snack dolci e salati, frutta, succhi e tè, e menu serale gourmet di 4 portate con particolare attenzione ai prodotti regionali e stagionali); escursioni a piedi guidate 6 giorni a settimana; tour guidati in bike insieme al padrone di casa Werner Call con noleggio gratuito delle mountain bike, libero utilizzo delle aree wellness su 2.500 m²: dolomites sky spa riservata esclusivamente agli adulti con sensazionale piscina panoramica, dolomites family spa per famiglie con bambini con piscine e saune dress-on e guest pass.\r

\r

Dal 30 maggio al 29 giugno 2025, prezzi a partire da 171 euro per persona al giorno con trattamento di pensione ¾.\r

\r

La grande attenzione del resort ai temi dell’ecosotenibilità gli è valsa la prestigiosa certificazione Gstc (global sustainable tourism council) e il marchio “sostenibilità Alto Adige”. Il resort fa parte del prestigioso Wanderhotels (insieme ai migliori hotel per escursioni delle Alpi); di Mountain bike holidays e Gravelbike holidays e vincitore dell'Aktiv hotel award nella categoria bike e dell'Aktiv hotel Award per gli sport di montagna. Membro dei prestigiosi Belvita leading wellness hotels Alto Adige/Südtirol, è stato anche premiato come “Best of the best” dal Traveller's choice award 2024 di Tripadvisor: tra i migliori 25 hotel in Italia e nell'1% delle migliori strutture al mondo. ","post_title":"Dolomites Life Resort, primavera di offerte ed esperienze a San Vigilio di Marebbe","post_date":"2025-05-05T09:25:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746437130000]}]}}