Una Giordania da Guiness – Guarda il video! Una Giordania da Guiness Scopri la Giordania come non l’hai mai vista! 4 Itinerari esclusivi con accompagnatore in partenza

dall’Italia, le migliori visite guidate, servizi di qualità

ed esperienze speciali, nel totale comfort

di un Viaggio in formula Guiness. → Prenota subito e goditi il meglio della Giordania.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Giordania da Guiness Scopri la Giordania come non l'hai mai vista! 4 Itinerari esclusivi con accompagnatore in partenza dall'Italia, le migliori visite guidate, servizi di qualità ed esperienze speciali, nel totale comfort di un Viaggio in formula Guiness. → Prenota subito e goditi il meglio della Giordania. [post_title] => Una Giordania da Guiness - Guarda il video! [post_date] => 2023-03-03T14:08:56+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( [0] => giordania-guiness-travel [1] => guiness-travel [2] => viaggio-in-giordania [3] => video-giordania [4] => video-giordania-guiness-travel [5] => video-guiness-travel ) [post_tag_name] => Array ( [0] => giordania guiness travel [1] => guiness travel [2] => viaggio in giordania [3] => video giordania [4] => video giordania guiness travel [5] => video guiness travel ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677852536000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440703 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Re Nudo, storico giornale underground italiano, torna a rivivere, in una veste completamente rinnovata, grazie alla passione e alla dedizione del giornalista e scrittore Luca Pollini. Una storia editoriale che parte da lontano ma che si declina nel nuovo e di cui Shiruq è diventato fin da subito partner per i viaggi unconventional. "Tra noi e Re Nudo è stato amore a prima vista - spiega la marketing & communication manager ddi Shiruq, Valentina Rubbi -: nella sala d'attesa un po' sgangherata dell'aeroporto di Khartoum, Luca mi ha parlato per la prima volta di questo progetto davvero audace. I suoi occhi erano pura luce. Così come i miei, quando gli raccontavo la filosofia che anima Shiruq. E' stato come riconoscersi. Shiruq e Re Nudo sono accomunati da un valore tra tutti: credere nei sogni e fare tutto il possibile per realizzarli. Siamo fieri, e grati, che Pollini ci abbia scelto per i viaggi unconventional di Re Nudo e per divulgare l'arte del viaggio. In questo primo numero si può apprezzare un interessante articolo sulla mindfulness in viaggio firmato da Shiruq e Jack Jaselli. Re Nudo è stato l’unico giornale underground italiano, il primo che ha fatto capire alle migliaia di suoi giovani lettori che il mondo stava cambiando e che loro potevano essere i protagonisti di questo cambiamento. Anche oggi Re Nudo vuole dunque porsi come un hub tra lettori curiosi e attenti, intellettuali, artisti, musicisti, gruppi teatrali, laboratori, cineclub, spazi sociali, librerie, blog, siti, app, etichette discografiche indipendenti, circoli e altre realtà culturali nate e sviluppate talvolta in modo informale, accomunate dal modo anticonformista di pensare e porsi di fronte alla creazione di momenti artistici e sociali. "Oggi torniamo, più attivi e moderni che mai, con la volontà di regalare un sogno e una nuova via all’underground. Un sogno nuovo, sia chiaro: perché il nostro ritorno sulla scena culturale non è un’operazione nostalgia - ci tiene a precisare Luca Pollini, grande cultore degli anni Settanta -. E non può essere che così perché lo scenario è diverso, sono cambiati il pubblico, la cultura, la politica, i media; sono entrati in scena nuovi attori (gli algoritmi e le nuove tecnologie) e nuovi bisogni: tra i più urgenti, la salvaguardia del pianeta. Anche Re Nudo, inevitabilmente, è cambiato. A restare identica, la sua missione: dare voce alle culture underground, lontane dal mainstream che faticano a trovare spazi per esprimersi; e la ricetta, ossia il mix tra cultura, impegno civico, sogni e creatività. L’intento è quello di muovere le nuove generazioni, e quelli che (come noi boomers) non hanno tradito, a un ritorno al concreto e a un progressivo abbandono della cultura del consumo, a un rinnovato interesse verso tutto ciò che è alternativo, fuori dal coro e dagli schemi precostituiti. Rivista, pagine social, sito web, libri e associazione costituiscono una sorta di polo delle culture, della storia, del sociale, con contenuti editoriali che rappresentano una visione del mondo alternativa vera. Re Nudo lo troverete sempre lì, dalla parte del nuovo e contro la normalità quotidiana". Re Nudo vuole dare spazio ai ragazzi, parlare di musica ma anche classica, libri, poesia. Vuole essere un palcoscenico aperto a tutte le novità del mondo underground, dedicato a quella cultura in grande fermento che fiorisce nelle cantine, in attesa che qualcuno le offra una ribalta. La rivista, con lo storico logo in copertina e una tiratura iniziale di 2.500 copie, è ora in distribuzione nelle librerie e sul sito. [post_title] => Shiruq partner del nuovo progetto editoriale Re Nudo per i viaggi unconventional [post_date] => 2023-03-03T13:56:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677851773000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean International sta vivendo le settimane migliori di sempre con un aumento delle prenotazioni del 30% rispetto alla fine del 2019 e con ottimi ricavi netti per passeggero. La flotta è in continua crescita, con una costante attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Mentre è grande l’attesa per l’arrivo di Icon of the Seas, la più grande nave a gnl oggi disponibile e in partenza a dicembre verso i Caraibi, Gianni Rotondo, general manager Emea region di Rcl, parla dell’Italia: «Quest’anno anche il nostro Paese è rientrato in schemi di prenotazione anticipata simili a quelli del 2019, ma la capacità delle navi europee si sta riempiendo molto velocemente ed è quindi necessario prenotare per tempo. Tre unità Royal Caribbean sono in particolare basate in Italia. Da Roma partono la Simphony of the Seas, che offre itinerari nel Mediterraneo occidentale, e la nuova Odissey of the Seas, che farà il Mediterraneo orientale. Poi c’è la Explorer of the Seas da Ravenna, porto esclusivo di Rcl in Italia. Sulle navi in partenza dalla nostra Penisola, in particolare a luglio e ad agosto, personalizziamo il prodotto: il canale televisivo e le informazioni a bordo sono anche in lingua italiana e molti uomini dell’equipaggio sono connazionali. Abbiamo poi formato degli Italian Ambassador che saranno a esclusiva disposizione dei viaggiatori, migliorando l’esperienza di bordo». Tra le promozioni in corso, le cabine a prezzi agevolati per il secondo ospite e, pensando alle famiglie, l’offerta per i ragazzi a 99 euro per il terzo e quarto letto. Infine, un grande progetto di Royal Caribbean rivolto al mondo del trade: «Dal 7 all’11 maggio organizzeremo il più grande Seminar at Sea - conclude infatti Rotondo -: un programma di formazione aperto a 450 agenti europei, 40 dei quali italiani. Vorremmo avere a bodo agenti che vendono il nostro prodotto, ma non hanno mai provato l’esperienza Royal Caribbean: la mini-crociera si svolgerà sulla Simphony of the Seas, nel corso del suo riposizionamento da Barcellona a Roma, prima di cominciare la stagione nel Mediterraneo». [post_title] => Rcl: cresce la domanda. A maggio una crociera per le adv europee [post_date] => 2023-03-03T12:16:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677845767000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440647 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Le organizzazioni devono adattarsi per rimanere rilevanti ed efficienti. Bruxelles è il luogo dove si prendono le decisioni sui regolamenti e sulle strategie promozionali. E' inoltre la sede dove si stabiliscono i meccanismi di finanziamento, volti a sostenere la transizione green e digitale. Non solo: la maggioranza dei nostri associati è basata nell'Unione europea e la Ue è l'area in cui si trova la maggior parte del prodotto turistico del Vecchio continente. Fare di Bruxelles la nostra casa riflette gli interessi dei nostri associati e le priorità della nostra organizzazione: lavorare a stretto contatto con i nostri partner per migliorare la qualità dell'offerta di turismo Europa". Non poteva esserci una dichiarazioni d'intenti più chiara di quella della sua presidente, Jennifer Tombaugh, per spiegare le ragioni che hanno spinto la European Tourism Association (Etoa) ad aprire una sede a Bruxelles. L'organizzazione manterrà i propri uffici storici di Londra ma la base principale di Etoa sarà ora nel centro politico d'Europa. "Uno dei nostri punti di forza - aggiunge il ceo, Tom Jenkins - è quello di essere un'associazione del Vecchio continente, con collegamenti diretti con chi è in grado di fornire esperienze europee alla clientela internazionale. Questa interazione ci permette di avere sempre il polso della situazione e di capire tempestivamente le difficoltà e le sfide che incontra chi genera ogni anno miliardi di euro di export: dai servizi transfrontalieri alle leggi sull'Iva, passando per le procedure di rilascio dei visti e per le formalità doganali. Tutti elementi di grande importanza per il turismo incoming che sono direttamente collegati alle piattaforme normative della Ue. Pur continuando a mantenere le nostre relazioni con i policy-maker di tutta Europa è perciò a Bruxellese che guardiamo per mantenere la nostra posizione di leadership quale più importante destinazione turistica a livello globale". [post_title] => Effetto Brexit: Etoa sposta la sede a Bruxelles [post_date] => 2023-03-03T10:24:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677839071000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440638 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Latitud Patagonia. Il brand del gruppo Quality presenta in esclusiva per il mercato italiano i glamping del Nord-Ovest argentino Pristine Luxury Camps. A cominciare dall’area delle Salinas Grandes, tra le più vaste al mondo, che si estende a 3 mila metri di altitudine e fa da scenografica al Pristine Salinas Grandes Luxury Camp. Qui l’armonia disegna la struttura, vista dall’alto ricorda il simbolo yin-yang, e pervade l’atmosfera, definendo le linee di un modello di economia circolare. Ma l’operatore gioca la carta dell’eco chic anche tra fronde e frasche della foresta di Misiones, nella riserva naturale di Puerto Bemberg. Vi si trova il Pristine Iguazú Luxury Camp, che aprirà i battenti il 1° agosto nella giungla: una struttura che unisce avventura e relax nelle tende suite di fronte al fuoco del tramonto che accende le acque del Paraná. Il tutto nell'attesa di un'ulteriore apertura a completare la proposta wilde & romantic di Latitud Patagonia, quella del Pristine El Calafate Luxury Camp, che arriverà a breve ma di cui ancora non si conosce la data precisa. [post_title] => Il glamping di Latitud Patagonia: tre strutture in esclusiva nel Nord-Ovest dell'Argentina [post_date] => 2023-03-03T09:52:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677837127000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440613 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono stati 700 milioni gli arrivi internazionali a livello globale nel 2022. Lo rivela una recente ricerca realizzata dall'Ipk World Travel Monitor per conto dell'Itb di Berlino. Si tratta di una cifra ragguardevole, che segna un rimbalzo importante rispetto al 2021 (+90%) ma che resta ancora lontana dai livelli pre-Covid, rappresentando il 66% dei volumi toccati nel 2019. In Europa, in particolare, i viaggi internazionali sono cresciuti, anno su anno, del 92%, in Nord America dell'87%, mentre nella parte meridionale del Nuovo mondo l'incremento è stato più contenuto (+70%). Diverso il discorso relativo all'Asia che, pur beneficiando di un aumento degli arrivi internazionali del 90%, ha visto il proprio turismo outbound rimanere molto al di sotto dei livelli pre-Covid. Un dato, quest'ultimo, chiaramente condizionato dalle politiche particolarmente restrittive della Cina. A trainare, al contrario, le performance globali sono stati soprattutto gli Stati Uniti, seguiti da Germana e Regno Unito. Spagna e Turchia sugli scudi Dal punto di vista delle destinazioni, tra le più gettonate ci sono state sicuramente le mete balneari di Spagna e Turchia che, queste sì, hanno praticamente raggiunto i numeri pre-pandemia. Anche il Regno Unito ha visto i propri arrivi internazionali aumentare in tripla cifra percentuale rispetto al 2021. In generale, comunque, nel corso del 2022 la stragrande maggioranza delle destinazioni maggiormente colpite dagli effetti del Covid hanno registrato incrementi superiori alla media generale. Aumenta la domanda di vacanze. Bene anche il mice, ristagnano invece i viaggi business A livello di motivazione del viaggio, la vacanza è rimasta quella predominante (per il 73% dei viaggiatori), crescendo per di più a ritmi più sostenuti delle altre. In calo invece lo share del comparto business travel (13%), anche se il segmento mice ha fatto segnare un incremento sensibile. Le destinazioni sun & beach sono state poi quelle a beneficiare maggiormente dal rimbalzo della domanda internazionale (+90%, per un market share del 35%), seguite dai city break e dai tour organizzati. Dopo il boom del periodo pandemia, risulta inoltre ancora popolare la vacanza in mezzo alla natura. L'inflazione spinge la spesa media Spinta dall'inflazione e dalla carenza di offerta, soprattutto di voli, è cresciuta infine la spesa media per viaggiatore, assestandosi a quota 165 euro. La durata dei soggiorni è invece diminuita, ma semplicemente perché è aumentata la quota degli short-break, che invece durante la pandemia erano stati tra i cluster più colpiti. Secondo Ipk, il trend positivo dovrebbe proseguire anche nel 2023, con il traguardo dei volumi 2019 che dovrebbe avvicinarsi ulteriormente; se non altro per quanto riguarda i principali bacini di domanda e le destinazioni più importanti. [post_title] => Ipk - Itb: raddoppia l'outbound ma non raggiunge ancora i livelli pre-Covid [post_date] => 2023-03-02T15:31:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677771092000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online il nuovo Reportage "Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura". Il marchio leader nel settore dei viaggi di nozze Luxury All-Inclusive propone itinerari da favola alla scoperta delle più belle isole caraibiche (Giamaica, Bahamas, Antigua, Barbados, Curaçao, Grenada e Saint Lucia) per una vacanza all’insegna del romanticismo, del relax e dell’avventura. Soggiorni in moderni alloggi esotici, ville sull’acqua, favolose suite sulla scogliera con vista mozzafiato a 180 gradi, sontuose suite Skypool Butler con piscine ad immersione a sfioro e le esclusive suite Rondoval. Cerimonie in cappella over-the-water, relax in spiaggia e nelle Spa, divertimento tra spettacoli, feste in maschera, eventi on the beach ed esperienze gourmet, nonché numerosi altri benefit da scoprire per le coppie in luna di miele. Vacanze all'insegna dell'avventura a contatto con la natura e dello sport tra immersioni, tennis, pallacanestro, squash, fitness, bowling, biliardo, ping pong, shuffleboard, beach volley. Leggi il Reportage. [post_title] => Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura. Ecco il Reportage [post_date] => 2023-03-02T14:54:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => antigua [1] => bahamas [2] => barbados [3] => curacao [4] => giamaica [5] => grenada-e-saint-lucia [6] => in-evidenza [7] => luna-di-miele-sandals-resorts [8] => matrimoni-sandals-resorts [9] => reportage-sandals-resorts [10] => sandals-resorts-caraibi [11] => sandals-resorts-cerimonie [12] => sandals-resorts-viaggi-di-nozze ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Antigua [1] => Bahamas [2] => Barbados [3] => Curaçao [4] => giamaica [5] => Grenada e Saint Lucia [6] => In evidenza [7] => luna di miele Sandals Resorts [8] => matrimoni Sandals Resorts [9] => Reportage Sandals Resorts [10] => Sandals Resorts caraibi [11] => Sandals Resorts cerimonie [12] => Sandals Resorts viaggi di nozze ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677768846000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio ai vertici Seabourn. Natalya Leahy ha preso infatti il posto di Josh Leibowitz nel ruolo di presidente del brand del gruppo Carnival. Già chief operating officed di Holland America, altro marchio della medesima holding, Natalya Leahy ha precedentemente ricoperto vari incarichi di responsabilità in Procter & Gamble e Coca-Cola, sovrintendendo anche al lancio di nuovi prodotti. "E' un onore per me entrare nel team Seabourn - ha commentato la stessa Natalya Leahy -. Un brand che è riuscito a creare uniche esperienze di lusso sul mare, in grado di garantire momenti indimenticabili ai propri ospiti. Sono felice di lavorare e supportare i nostri partner commerciali, nonché di continuare a sorprendere i nostri ospiti". [post_title] => Natalya Leahy nuova presidente di Seabourn [post_date] => 2023-03-02T14:18:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677766710000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Pasqua di KiboTours significa Nord Thailandia: un itinerario speciale dal 6 al 15 aprile che, partendo dalla capitale Bangkok, si snoda poi verso la parte settentrionale del Paese, per raccontare una storia fatta di tradizioni e fascino, spiritualità e paesaggi, architetture favolose e natura rigogliosa, enfatizzata dalla stagione primaverile. Bangkok è un caleidoscopio di colori, rumori e profumi. Tra le tante attrazioni da visitare c’è il palazzo Reale, cui può seguire una sorta di pellegrinaggio lungo una vera collezioni di Buddha: c’è quello in oro massiccio del Wat Traimit, il tempio del Buddha di smeraldo del Wat Phra Keo, e quello del Wat Po, una grande statua coricata lunga 46 metri. La pacifica icona del Buddha ci accompagna per tutto il viaggio: sono innumerevoli i templi che si toccheranno, ognuno con la sua atmosfera dall’effetto rasserenante. La seconda tappa del viaggio è Phitsanulok, che ospita una delle immagini di Buddha più belle del paese, e che si raggiunge passando per Bang Pa In, l'antica residenza estiva dei re costruita nel diciottesimo secolo, e Ayutthaya, la capitale del regno del Siam e dal 1350 un prospero porto. Le rovine della città vecchia formano oggi il suo parco storico e sito archeologico con palazzi, templi buddisti, monasteri e statue, situato su un'isola incantevole che sorge tra tre fiumi. Raggiungendo Chiang Rai, situata all’estremo nord del Paese e fondata da re Mangrai nel 1262, ci si ferma in un caratteristico villaggio dove si può acquistare abiti in originale Mor-Hom, il cotone color indaco indossato dai contadini e riconosciuto con il marchio made in Phrae. Ci troviamo ora nell’autentico nord della Thailandia, dove si può visitare il villaggio di Ban Nana Pao, dove risiedono tre diverse tribù di montagna, Lahu, Akha e i Karen con le famose donne dal collo lungo. Si prosegue poi per Baan Pa Tai, imbarco su una motolancia sul fiume Maekok fino a Ta Ton, dove ci si ferma per il pranzo sulla riva del fiume al Mae Kok River Village. Dopo il pranzo, si prosegue per Chiang Mai, un tempo capitale del regno di Lanna, con il suo suggestivo Wat Lok Moli, un tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte vecchia della città. Qui si ha la possibilità di visitare il campo degli elefanti con una escursione facoltativa, dove si potrà osservare come vengono utilizzati nell’aiutare gli indigeni nella foresta di alberi di tek, e anche fare trekking a dorso d’elefante o rafting sul fiume. Sempre da queste parti si trova la Orchid Nursery Farm, un grande vivaio di orchidee e un allevamento di farfalle multicolori, un luogo che pare uscito dalla fantasia di un illustratore di fiabe. Si comincia poi a scendere verso sud, e raggiungendo Sukhothai si fa una sosta al Wat Phra That Hariphunchai, uno dei templi più visitati e venerati. A seguire l’Hariphunchai Hand-Woven Fabric institute dove si può assistere al lavoro dei tessitori che creano le famose sete di Lamphun utilizzando i telai tradizionali. A Lampang si sosta al mercato delle spezie dove, tra montagnette di semi e polveri dai mille effluvi e colori, le etnie locali vendono i loro prodotti, assolutamente da provare. Il parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità Unesco, racchiude, tra stagni e fiori di loto, le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al tredicesimo e quattordicesimo secolo. Il nome Sukhothai ha il bel significato di alba della felicità, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che trasmettono questi 45 chilometri quadrati. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, complesso templare detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sue immagini più imponenti, posta su un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza. L’ultimo giorno si è di nuovo a Bangkok, dove si visitano il tradizionale Floating market e il mercato ferroviario di Maeklong, dove si vendono frutta e verdura, pesce e un bazaar di merce varia. Ciò rende speciale quest’ultimo è che il mercato si trova su una linea ferroviaria dove alcune volte al giorno il treno passa direttamente attraverso il mercato. All’arrivo del treno, i venditori abbassano gli ombrelli e spostano leggermente alcuni dei loro prodotti dai binari del treno. Il più pittoresco mercato galleggiante della Thailandia si trova invece a Damnernsaduak: qui si riuniscono i contadini a bordo di tipici sampan carichi di frutta, verdura, generi alimentari e una moltitudine di altri articoli da vendere o barattare offrendo al visitatore scene di autentica vita rurale thailandese. Con partenza da Milano Malpensa, si tratta di un tour di gruppo di dieci giorni e sette notti con guida in italiano. Il prezzo parte da 2.390 euro a persona e include voli, tasse e assicurazioni. [post_title] => La Thailandia del nord protagonista della Pasqua griffata KiboTours [post_date] => 2023-03-02T13:54:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677765270000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "scopri la giordania come non lhai mai vista" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":34,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2749,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Giordania da Guiness\r

\r

\r

Scopri la Giordania come non l'hai mai vista!\r

4 Itinerari esclusivi con accompagnatore in partenza\r

dall'Italia, le migliori visite guidate, servizi di qualità\r

ed esperienze speciali, nel totale comfort\r

di un Viaggio in formula Guiness.\r

→ Prenota subito e goditi il meglio della Giordania.","post_title":"Una Giordania da Guiness - Guarda il video!","post_date":"2023-03-03T14:08:56+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["giordania-guiness-travel","guiness-travel","viaggio-in-giordania","video-giordania","video-giordania-guiness-travel","video-guiness-travel"],"post_tag_name":["giordania guiness travel","guiness travel","viaggio in giordania","video giordania","video giordania guiness travel","video guiness travel"]},"sort":[1677852536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Re Nudo, storico giornale underground italiano, torna a rivivere, in una veste completamente rinnovata, grazie alla passione e alla dedizione del giornalista e scrittore Luca Pollini. Una storia editoriale che parte da lontano ma che si declina nel nuovo e di cui Shiruq è diventato fin da subito partner per i viaggi unconventional. \"Tra noi e Re Nudo è stato amore a prima vista - spiega la marketing & communication manager ddi Shiruq, Valentina Rubbi -: nella sala d'attesa un po' sgangherata dell'aeroporto di Khartoum, Luca mi ha parlato per la prima volta di questo progetto davvero audace. I suoi occhi erano pura luce. Così come i miei, quando gli raccontavo la filosofia che anima Shiruq. E' stato come riconoscersi. Shiruq e Re Nudo sono accomunati da un valore tra tutti: credere nei sogni e fare tutto il possibile per realizzarli. Siamo fieri, e grati, che Pollini ci abbia scelto per i viaggi unconventional di Re Nudo e per divulgare l'arte del viaggio. In questo primo numero si può apprezzare un interessante articolo sulla mindfulness in viaggio firmato da Shiruq e Jack Jaselli.\r

\r

Re Nudo è stato l’unico giornale underground italiano, il primo che ha fatto capire alle migliaia di suoi giovani lettori che il mondo stava cambiando e che loro potevano essere i protagonisti di questo cambiamento. Anche oggi Re Nudo vuole dunque porsi come un hub tra lettori curiosi e attenti, intellettuali, artisti, musicisti, gruppi teatrali, laboratori, cineclub, spazi sociali, librerie, blog, siti, app, etichette discografiche indipendenti, circoli e altre realtà culturali nate e sviluppate talvolta in modo informale, accomunate dal modo anticonformista di pensare e porsi di fronte alla creazione di momenti artistici e sociali.\r

\r

\"Oggi torniamo, più attivi e moderni che mai, con la volontà di regalare un sogno e una nuova via all’underground. Un sogno nuovo, sia chiaro: perché il nostro ritorno sulla scena culturale non è un’operazione nostalgia - ci tiene a precisare Luca Pollini, grande cultore degli anni Settanta -. E non può essere che così perché lo scenario è diverso, sono cambiati il pubblico, la cultura, la politica, i media; sono entrati in scena nuovi attori (gli algoritmi e le nuove tecnologie) e nuovi bisogni: tra i più urgenti, la salvaguardia del pianeta. Anche Re Nudo, inevitabilmente, è cambiato. A restare identica, la sua missione: dare voce alle culture underground, lontane dal mainstream che faticano a trovare spazi per esprimersi; e la ricetta, ossia il mix tra cultura, impegno civico, sogni e creatività. L’intento è quello di muovere le nuove generazioni, e quelli che (come noi boomers) non hanno tradito, a un ritorno al concreto e a un progressivo abbandono della cultura del consumo, a un rinnovato interesse verso tutto ciò che è alternativo, fuori dal coro e dagli schemi precostituiti. Rivista, pagine social, sito web, libri e associazione costituiscono una sorta di polo delle culture, della storia, del sociale, con contenuti editoriali che rappresentano una visione del mondo alternativa vera. Re Nudo lo troverete sempre lì, dalla parte del nuovo e contro la normalità quotidiana\".\r

\r

Re Nudo vuole dare spazio ai ragazzi, parlare di musica ma anche classica, libri, poesia. Vuole essere un palcoscenico aperto a tutte le novità del mondo underground, dedicato a quella cultura in grande fermento che fiorisce nelle cantine, in attesa che qualcuno le offra una ribalta. La rivista, con lo storico logo in copertina e una tiratura iniziale di 2.500 copie, è ora in distribuzione nelle librerie e sul sito.","post_title":"Shiruq partner del nuovo progetto editoriale Re Nudo per i viaggi unconventional","post_date":"2023-03-03T13:56:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677851773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean International sta vivendo le settimane migliori di sempre con un aumento delle prenotazioni del 30% rispetto alla fine del 2019 e con ottimi ricavi netti per passeggero. La flotta è in continua crescita, con una costante attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Mentre è grande l’attesa per l’arrivo di Icon of the Seas, la più grande nave a gnl oggi disponibile e in partenza a dicembre verso i Caraibi, Gianni Rotondo, general manager Emea region di Rcl, parla dell’Italia: «Quest’anno anche il nostro Paese è rientrato in schemi di prenotazione anticipata simili a quelli del 2019, ma la capacità delle navi europee si sta riempiendo molto velocemente ed è quindi necessario prenotare per tempo. Tre unità Royal Caribbean sono in particolare basate in Italia. Da Roma partono la Simphony of the Seas, che offre itinerari nel Mediterraneo occidentale, e la nuova Odissey of the Seas, che farà il Mediterraneo orientale. Poi c’è la Explorer of the Seas da Ravenna, porto esclusivo di Rcl in Italia. Sulle navi in partenza dalla nostra Penisola, in particolare a luglio e ad agosto, personalizziamo il prodotto: il canale televisivo e le informazioni a bordo sono anche in lingua italiana e molti uomini dell’equipaggio sono connazionali. Abbiamo poi formato degli Italian Ambassador che saranno a esclusiva disposizione dei viaggiatori, migliorando l’esperienza di bordo».\r

\r

Tra le promozioni in corso, le cabine a prezzi agevolati per il secondo ospite e, pensando alle famiglie, l’offerta per i ragazzi a 99 euro per il terzo e quarto letto. Infine, un grande progetto di Royal Caribbean rivolto al mondo del trade: «Dal 7 all’11 maggio organizzeremo il più grande Seminar at Sea - conclude infatti Rotondo -: un programma di formazione aperto a 450 agenti europei, 40 dei quali italiani. Vorremmo avere a bodo agenti che vendono il nostro prodotto, ma non hanno mai provato l’esperienza Royal Caribbean: la mini-crociera si svolgerà sulla Simphony of the Seas, nel corso del suo riposizionamento da Barcellona a Roma, prima di cominciare la stagione nel Mediterraneo».","post_title":"Rcl: cresce la domanda. A maggio una crociera per le adv europee","post_date":"2023-03-03T12:16:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677845767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Le organizzazioni devono adattarsi per rimanere rilevanti ed efficienti. Bruxelles è il luogo dove si prendono le decisioni sui regolamenti e sulle strategie promozionali. E' inoltre la sede dove si stabiliscono i meccanismi di finanziamento, volti a sostenere la transizione green e digitale. Non solo: la maggioranza dei nostri associati è basata nell'Unione europea e la Ue è l'area in cui si trova la maggior parte del prodotto turistico del Vecchio continente. Fare di Bruxelles la nostra casa riflette gli interessi dei nostri associati e le priorità della nostra organizzazione: lavorare a stretto contatto con i nostri partner per migliorare la qualità dell'offerta di turismo Europa\". Non poteva esserci una dichiarazioni d'intenti più chiara di quella della sua presidente, Jennifer Tombaugh, per spiegare le ragioni che hanno spinto la European Tourism Association (Etoa) ad aprire una sede a Bruxelles.\r

\r

L'organizzazione manterrà i propri uffici storici di Londra ma la base principale di Etoa sarà ora nel centro politico d'Europa. \"Uno dei nostri punti di forza - aggiunge il ceo, Tom Jenkins - è quello di essere un'associazione del Vecchio continente, con collegamenti diretti con chi è in grado di fornire esperienze europee alla clientela internazionale. Questa interazione ci permette di avere sempre il polso della situazione e di capire tempestivamente le difficoltà e le sfide che incontra chi genera ogni anno miliardi di euro di export: dai servizi transfrontalieri alle leggi sull'Iva, passando per le procedure di rilascio dei visti e per le formalità doganali. Tutti elementi di grande importanza per il turismo incoming che sono direttamente collegati alle piattaforme normative della Ue. Pur continuando a mantenere le nostre relazioni con i policy-maker di tutta Europa è perciò a Bruxellese che guardiamo per mantenere la nostra posizione di leadership quale più importante destinazione turistica a livello globale\".","post_title":"Effetto Brexit: Etoa sposta la sede a Bruxelles","post_date":"2023-03-03T10:24:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1677839071000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Latitud Patagonia. Il brand del gruppo Quality presenta in esclusiva per il mercato italiano i glamping del Nord-Ovest argentino Pristine Luxury Camps. A cominciare dall’area delle Salinas Grandes, tra le più vaste al mondo, che si estende a 3 mila metri di altitudine e fa da scenografica al Pristine Salinas Grandes Luxury Camp. Qui l’armonia disegna la struttura, vista dall’alto ricorda il simbolo yin-yang, e pervade l’atmosfera, definendo le linee di un modello di economia circolare.\r

\r

Ma l’operatore gioca la carta dell’eco chic anche tra fronde e frasche della foresta di Misiones, nella riserva naturale di Puerto Bemberg. Vi si trova il Pristine Iguazú Luxury Camp, che aprirà i battenti il 1° agosto nella giungla: una struttura che unisce avventura e relax nelle tende suite di fronte al fuoco del tramonto che accende le acque del Paraná. Il tutto nell'attesa di un'ulteriore apertura a completare la proposta wilde & romantic di Latitud Patagonia, quella del Pristine El Calafate Luxury Camp, che arriverà a breve ma di cui ancora non si conosce la data precisa.","post_title":"Il glamping di Latitud Patagonia: tre strutture in esclusiva nel Nord-Ovest dell'Argentina","post_date":"2023-03-03T09:52:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677837127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono stati 700 milioni gli arrivi internazionali a livello globale nel 2022. Lo rivela una recente ricerca realizzata dall'Ipk World Travel Monitor per conto dell'Itb di Berlino. Si tratta di una cifra ragguardevole, che segna un rimbalzo importante rispetto al 2021 (+90%) ma che resta ancora lontana dai livelli pre-Covid, rappresentando il 66% dei volumi toccati nel 2019. In Europa, in particolare, i viaggi internazionali sono cresciuti, anno su anno, del 92%, in Nord America dell'87%, mentre nella parte meridionale del Nuovo mondo l'incremento è stato più contenuto (+70%). Diverso il discorso relativo all'Asia che, pur beneficiando di un aumento degli arrivi internazionali del 90%, ha visto il proprio turismo outbound rimanere molto al di sotto dei livelli pre-Covid. Un dato, quest'ultimo, chiaramente condizionato dalle politiche particolarmente restrittive della Cina. A trainare, al contrario, le performance globali sono stati soprattutto gli Stati Uniti, seguiti da Germana e Regno Unito.\r

\r

Spagna e Turchia sugli scudi\r

\r

Dal punto di vista delle destinazioni, tra le più gettonate ci sono state sicuramente le mete balneari di Spagna e Turchia che, queste sì, hanno praticamente raggiunto i numeri pre-pandemia. Anche il Regno Unito ha visto i propri arrivi internazionali aumentare in tripla cifra percentuale rispetto al 2021. In generale, comunque, nel corso del 2022 la stragrande maggioranza delle destinazioni maggiormente colpite dagli effetti del Covid hanno registrato incrementi superiori alla media generale.\r

\r

Aumenta la domanda di vacanze. Bene anche il mice, ristagnano invece i viaggi business\r

\r

A livello di motivazione del viaggio, la vacanza è rimasta quella predominante (per il 73% dei viaggiatori), crescendo per di più a ritmi più sostenuti delle altre. In calo invece lo share del comparto business travel (13%), anche se il segmento mice ha fatto segnare un incremento sensibile. Le destinazioni sun & beach sono state poi quelle a beneficiare maggiormente dal rimbalzo della domanda internazionale (+90%, per un market share del 35%), seguite dai city break e dai tour organizzati. Dopo il boom del periodo pandemia, risulta inoltre ancora popolare la vacanza in mezzo alla natura.\r

\r

L'inflazione spinge la spesa media\r

\r

Spinta dall'inflazione e dalla carenza di offerta, soprattutto di voli, è cresciuta infine la spesa media per viaggiatore, assestandosi a quota 165 euro. La durata dei soggiorni è invece diminuita, ma semplicemente perché è aumentata la quota degli short-break, che invece durante la pandemia erano stati tra i cluster più colpiti. Secondo Ipk, il trend positivo dovrebbe proseguire anche nel 2023, con il traguardo dei volumi 2019 che dovrebbe avvicinarsi ulteriormente; se non altro per quanto riguarda i principali bacini di domanda e le destinazioni più importanti.","post_title":"Ipk - Itb: raddoppia l'outbound ma non raggiunge ancora i livelli pre-Covid","post_date":"2023-03-02T15:31:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677771092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

E' online il nuovo Reportage \"Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura\". Il marchio leader nel settore dei viaggi di nozze Luxury All-Inclusive propone itinerari da favola alla scoperta delle più belle isole caraibiche (Giamaica, Bahamas, Antigua, Barbados, Curaçao, Grenada e Saint Lucia) per una vacanza all’insegna del romanticismo, del relax e dell’avventura.\r

\r

Soggiorni in moderni alloggi esotici, ville sull’acqua, favolose suite sulla scogliera con vista mozzafiato a 180 gradi, sontuose suite Skypool Butler con piscine ad immersione a sfioro e le esclusive suite Rondoval.\r

\r

\r

\r

Cerimonie in cappella over-the-water, relax in spiaggia e nelle Spa, divertimento tra spettacoli, feste in maschera, eventi on the beach ed esperienze gourmet, nonché numerosi altri benefit da scoprire per le coppie in luna di miele.\r

\r

Vacanze all'insegna dell'avventura a contatto con la natura e dello sport tra immersioni, tennis, pallacanestro, squash, fitness, bowling, biliardo, ping pong, shuffleboard, beach volley. \r

\r

\r

\r

Leggi il Reportage. \r

\r

","post_title":"Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura. Ecco il Reportage","post_date":"2023-03-02T14:54:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["antigua","bahamas","barbados","curacao","giamaica","grenada-e-saint-lucia","in-evidenza","luna-di-miele-sandals-resorts","matrimoni-sandals-resorts","reportage-sandals-resorts","sandals-resorts-caraibi","sandals-resorts-cerimonie","sandals-resorts-viaggi-di-nozze"],"post_tag_name":["Antigua","Bahamas","Barbados","Curaçao","giamaica","Grenada e Saint Lucia","In evidenza","luna di miele Sandals Resorts","matrimoni Sandals Resorts","Reportage Sandals Resorts","Sandals Resorts caraibi","Sandals Resorts cerimonie","Sandals Resorts viaggi di nozze"]},"sort":[1677768846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio ai vertici Seabourn. Natalya Leahy ha preso infatti il posto di Josh Leibowitz nel ruolo di presidente del brand del gruppo Carnival. Già chief operating officed di Holland America, altro marchio della medesima holding, Natalya Leahy ha precedentemente ricoperto vari incarichi di responsabilità in Procter & Gamble e Coca-Cola, sovrintendendo anche al lancio di nuovi prodotti.\r

\r

\"E' un onore per me entrare nel team Seabourn - ha commentato la stessa Natalya Leahy -. Un brand che è riuscito a creare uniche esperienze di lusso sul mare, in grado di garantire momenti indimenticabili ai propri ospiti. Sono felice di lavorare e supportare i nostri partner commerciali, nonché di continuare a sorprendere i nostri ospiti\".","post_title":"Natalya Leahy nuova presidente di Seabourn","post_date":"2023-03-02T14:18:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677766710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Pasqua di KiboTours significa Nord Thailandia: un itinerario speciale dal 6 al 15 aprile che, partendo dalla capitale Bangkok, si snoda poi verso la parte settentrionale del Paese, per raccontare una storia fatta di tradizioni e fascino, spiritualità e paesaggi, architetture favolose e natura rigogliosa, enfatizzata dalla stagione primaverile.\r

\r

Bangkok è un caleidoscopio di colori, rumori e profumi. Tra le tante attrazioni da visitare c’è il palazzo Reale, cui può seguire una sorta di pellegrinaggio lungo una vera collezioni di Buddha: c’è quello in oro massiccio del Wat Traimit, il tempio del Buddha di smeraldo del Wat Phra Keo, e quello del Wat Po, una grande statua coricata lunga 46 metri. La pacifica icona del Buddha ci accompagna per tutto il viaggio: sono innumerevoli i templi che si toccheranno, ognuno con la sua atmosfera dall’effetto rasserenante.\r

\r

La seconda tappa del viaggio è Phitsanulok, che ospita una delle immagini di Buddha più belle del paese, e che si raggiunge passando per Bang Pa In, l'antica residenza estiva dei re costruita nel diciottesimo secolo, e Ayutthaya, la capitale del regno del Siam e dal 1350 un prospero porto. Le rovine della città vecchia formano oggi il suo parco storico e sito archeologico con palazzi, templi buddisti, monasteri e statue, situato su un'isola incantevole che sorge tra tre fiumi. Raggiungendo Chiang Rai, situata all’estremo nord del Paese e fondata da re Mangrai nel 1262, ci si ferma in un caratteristico villaggio dove si può acquistare abiti in originale Mor-Hom, il cotone color indaco indossato dai contadini e riconosciuto con il marchio made in Phrae. Ci troviamo ora nell’autentico nord della Thailandia, dove si può visitare il villaggio di Ban Nana Pao, dove risiedono tre diverse tribù di montagna, Lahu, Akha e i Karen con le famose donne dal collo lungo.\r

\r

Si prosegue poi per Baan Pa Tai, imbarco su una motolancia sul fiume Maekok fino a Ta Ton, dove ci si ferma per il pranzo sulla riva del fiume al Mae Kok River Village. Dopo il pranzo, si prosegue per Chiang Mai, un tempo capitale del regno di Lanna, con il suo suggestivo Wat Lok Moli, un tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte vecchia della città. Qui si ha la possibilità di visitare il campo degli elefanti con una escursione facoltativa, dove si potrà osservare come vengono utilizzati nell’aiutare gli indigeni nella foresta di alberi di tek, e anche fare trekking a dorso d’elefante o rafting sul fiume. Sempre da queste parti si trova la Orchid Nursery Farm, un grande vivaio di orchidee e un allevamento di farfalle multicolori, un luogo che pare uscito dalla fantasia di un illustratore di fiabe.\r

\r

Si comincia poi a scendere verso sud, e raggiungendo Sukhothai si fa una sosta al Wat Phra That Hariphunchai, uno dei templi più visitati e venerati. A seguire l’Hariphunchai Hand-Woven Fabric institute dove si può assistere al lavoro dei tessitori che creano le famose sete di Lamphun utilizzando i telai tradizionali. A Lampang si sosta al mercato delle spezie dove, tra montagnette di semi e polveri dai mille effluvi e colori, le etnie locali vendono i loro prodotti, assolutamente da provare. Il parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità Unesco, racchiude, tra stagni e fiori di loto, le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al tredicesimo e quattordicesimo secolo. Il nome Sukhothai ha il bel significato di alba della felicità, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che trasmettono questi 45 chilometri quadrati. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, complesso templare detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sue immagini più imponenti, posta su un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza.\r

\r

L’ultimo giorno si è di nuovo a Bangkok, dove si visitano il tradizionale Floating market e il mercato ferroviario di Maeklong, dove si vendono frutta e verdura, pesce e un bazaar di merce varia. Ciò rende speciale quest’ultimo è che il mercato si trova su una linea ferroviaria dove alcune volte al giorno il treno passa direttamente attraverso il mercato. All’arrivo del treno, i venditori abbassano gli ombrelli e spostano leggermente alcuni dei loro prodotti dai binari del treno. Il più pittoresco mercato galleggiante della Thailandia si trova invece a Damnernsaduak: qui si riuniscono i contadini a bordo di tipici sampan carichi di frutta, verdura, generi alimentari e una moltitudine di altri articoli da vendere o barattare offrendo al visitatore scene di autentica vita rurale thailandese.\r

\r

Con partenza da Milano Malpensa, si tratta di un tour di gruppo di dieci giorni e sette notti con guida in italiano. Il prezzo parte da 2.390 euro a persona e include voli, tasse e assicurazioni.","post_title":"La Thailandia del nord protagonista della Pasqua griffata KiboTours","post_date":"2023-03-02T13:54:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677765270000]}]}}