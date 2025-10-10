Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mercato dei viaggi italiano chiude il 2025 con una crescita contenuta dell'1%, attestandosi a 38,2 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati presentati in anteprima al convegno «Viaggi e viaggiatori nell'era degli Agenti» organizzato dall'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Dopo il boom post-Covid, il comparto si stabilizza in un contesto di prezzi al consumo in aumento (+2,9% secondo Istat) e calo del potere d'acquisto che impatta sia sull'incoming, con contrazione del mercato tedesco, sia sul domestico. E-commerce in crescita, ma rallenta il ritmo Il B2C e-commerce registra +2% raggiungendo 21,7 miliardi di euro, pari al 57% del mercato totale. «Si consolida l'incidenza degli strumenti digitali per la prenotazione da parte dell'extra-alberghiero, che rafforza la propria presenza sulle OTA», ha spiegato Federica Russo, ricercatrice senior dell'Osservatorio Travel Innovation. Il comparto open air segna una stabilità con +0,3% rispetto all'anno scorso, mantenendo l'8% del mercato totale. Trasporti: dimezzata la crescita rispetto al 2024 Il settore trasporti turistici rallenta, passando dal +10% del 2024 a un +5% nel 2025, per un valore di 19,3 miliardi di euro. L'e-commerce mantiene un'incidenza elevata al 70% sul totale del venduto. Il comparto aereo cresce del 5% con un aumento di passeggeri del 5,4% (periodo gennaio-luglio) e dei prezzi del 4,1%, con le tariffe dei voli domestici in rialzo più consistente rispetto agli intercontinentali. Il noleggio auto segna +7%, trainato principalmente dalla componente prezzo con un aumento dell'8,4%. I trasporti di terra crescono del 4% in un contesto di stabilità dei prezzi. Turismo organizzato: +5% con tour operator protagonisti Per la prima volta quantificato in modo strutturato, il mercato del turismo organizzato (agenzie leisure, tour operator e crociere) registra un bilancio positivo con +5%, attestandosi tra 6,2 e 6,5 miliardi di euro. I tour operator guidano la crescita con +7%, mentre le agenzie di viaggio raggiungono un valore compreso tra 5,2 e 5,4 miliardi. «Bilancio positivo guidato dai ponti favorevoli nel periodo primaverile, un'estate incerta con effetto last minute e un inverno che inizia ad essere prenotato», ha commentato Russo. Allerta sui prezzi: l'indice dei pacchetti cresce del 9,9%. L'era dell'intelligenza artificiale nel travel Il 33% dei viaggiatori italiani utilizza già strumenti di AI per attività legate ai viaggi, con il 76% che li considera utili. Ma la vera novità è che il 65% degli italiani dichiara che in futuro potrebbe considerare un agente AI come alternativa all'agenzia di viaggi tradizionale. «Il 43% afferma che l'AI ha dato supporto simile a un'agenzia di viaggio tradizionale», ha illustrato Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Travel Innovation. L'AI Overview di Google è visualizzata dal 46% degli utenti, ma preferiscono poi verificare su siti specifici, mentre il 35% non la visualizza affatto. Si trasforma l'interazione con le agenzie: il 45% dei clienti ha interagito da remoto con la propria agenzia, di cui il 14% esclusivamente da remoto. Tra gli strumenti di prenotazione, le OTA dominano con il 55%, seguiti dai siti diretti dei fornitori (33%), agenzie tradizionali (12%) e agenti AI (2%). Gli operatori: «Necessario approccio industriale e flessibilità» «Il mercato richiede flessibilità nella composizione dell'offerta», ha affermato Angelo Cartelli, Club del Sole, sottolineando come la società chiuda con il 45% di mercato estero in crescita. «Dopo l'euforia post-Covid siamo ritornati nel mercato normale, molto più competitivo. I consumatori hanno diminuito il potere d'acquisto e mostrano maggiore resistenza al prezzo». L'alimentare ha registrato +20% sui prezzi con consumi in calo del 6%, segnale della pressione sul potere d'acquisto delle famiglie. «Serve un approccio industriale che è mancato sia da parte dei soggetti pubblici che delle aziende», ha dichiarato Domenico Pellegrino, CEO Bluvacanze. «Approccio industriale significa creare efficienza di filiera, non solo economia di scala. La personalizzazione diventa indispensabile: costruire soluzioni con quella flessibilità tale da incontrare le esigenze del consumatore». Sergio Testi, vicepresidente Gruppo Gattinoni, ha evidenziato: «È la riscossa del turismo organizzato con crescita media del 25%. La primavera ha rubato traffico all'estate. Il settore deve fare uno sforzo sulla diversificazione dell'offerta: oggi c'è ancora troppa offerta a pacchetti chiusi, il mercato vuole più personalizzazione». Rateizzazione e assicurazioni: leve commerciali strategiche La rateizzazione emerge come leva fondamentale: il 75% degli italiani dichiara di spendere di più se può rateizzare la spesa di viaggio, mentre il 90% acquista solo se è consentita la dilazione di pagamento. «Il settore turismo ha utilizzato pochissimo la dilazione di pagamento, dovremmo costruire meglio questa possibilità», ha sottolineato Testi. Sul fronte assicurazioni, il 56% le acquista solo con motivazioni specifiche, il 47% solo per viaggi complessi, mentre un italiano su quattro acquista sempre l'assicurazione viaggio. Turismo di prossimità in crescita Il 17% degli italiani non viaggia, il 41% effettua da 1 a 3 viaggi l'anno. Su 4 viaggi medi, 2,5 sono brevi e 1,5 lunghi. L'86% ha fatto gite fuori porta nell'ultimo anno una o più volte al mese, con particolare focus su esperienze ed enogastronomia. «C'è un trend crescente di turismo di prossimità, le persone vogliono scoprire territori vicino casa», ha confermato Leonardo Cesarini, CCO Trenord, annunciando guide specifiche dedicate anche all'enogastronomia. [post_title] => Viaggiare nel 2025: l'AI entra nel journey del 33% dei turisti [post_date] => 2025-10-10T15:26:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760109971000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498876 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Benvenuti in Montenegro. Scopri i 10 siti imperdibili". E' online il nuovo Reportage di Travel Quotidiano realizzato in collaborazione con il National Tourism Organisation of Montenegro. Una scoperta di luoghi, un’immersione autentica nella natura, nella cultura e nell’anima di una terra capace di lasciare un segno profondo. Un Paese ricco di siti Patrimonio UNESCO, monasteri ortodossi scavati nella roccia, moschee con minareti altissimi, che ospita numerosi festival folkloristici dove rivivono antichi abiti e danze popolari. Le testimonianze della sua identità multiculturale e multireligiosa, unite a una forte tradizione artigianale e musicale, fanno del Montenegro una destinazione unica per il turismo slow, culturale e autentico. [gallery ids="498878,498879,498880,498881,498882,498883,498884,498885,498886"] Un viaggio attraverso le 10 meraviglie del Montenegro: la Baia di Cattaro, la città storica di Budva, il Parco Nazionale del Durmitor, la Baia di Herceg Novi, lo spettacolare Monte Lovćen, l‘isola di Sveti Stefan, il Lago di Scutari, la città di Cetinje, il suggestivo Monastero di Ostrog e il Ponte di Tara. Leggi il Reportage [post_title] => "Benvenuti in Montenegro. Scopri i 10 siti imperdibili", il nuovo Reportage di Travel Quotidiano [post_date] => 2025-10-10T14:42:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760107348000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498866 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Scopri le 10 meraviglie del Montenegro [post_title] => Reportage "Benvenuti in Montenegro. Scopri i 10 siti imperdibili" - clicca qui [post_date] => 2025-10-10T13:11:12+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760101872000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kerzner International Holdings Limited annuncia la firma di Siro Brickell, Miami, il primo hotel a marchio Siro negli Stati Uniti, che includerà anche esclusive branded residences. L’apertura è prevista per il 2030 nel cuore del quartiere di Brickell, una delle aree più dinamiche di Miami, crocevia di business, cultura e benessere. Il nuovo progetto segna una tappa importante per il brand SIRO, che dopo il debutto di Siro One Za’abeel a Dubai (2024) e Siro Boka Place in Montenegro (2025), continuerà la sua crescita globale con aperture già annunciate a Los Cabos (2027), Riyadh (2028) e Tokyo (2029). Il lancio rafforza l’espansione internazionale di Kerzner e consolida la mission del brand, che punta a ridefinire l’ospitalità contemporanea attraverso un approccio incentrato su fitness, recupero fisico e benessere consapevole. «Il Gruppo Kerzner si è sempre distinto per lo spirito imprenditoriale e la ricerca costante di innovazione nell’ospitalità – ha dichiarato Philippe Zuber, ceo di Kerzner International –. SIRO è il nostro brand di rottura, pensato per una nuova generazione di viaggiatori che mette al centro benessere e performance. Miami rappresenta il palcoscenico ideale per questo progetto». Situato in Downtown Miami, l’hotel offrirà circa 180 camere e suite, 350 Siro Homes e spazi dedicati a fitness e recupero – il Fitness Lab e il Recovery Lab – all’interno di un edificio polifunzionale. Le Siro Homes, già introdotte a Boka Place, uniscono tecnologia, design e un forte senso di comunità per favorire uno stile di vita equilibrato. «Miami rappresenta un traguardo fondamentale per la crescita di Siro, e Brickell è la scelta naturale per il nostro primo progetto negli Stati Uniti – ha aggiunto Juan Aguilar, presidente Real Estate di Kerzner International –. Con SIRO Brickell vogliamo creare una destinazione che unisca ospitalità, residenze e benessere, stabilendo nuovi standard per la vita in città». Per la realizzazione del progetto, Kerzner collaborerà con le società 13th Floor Investments e Forse Holdings, entrambe con sede a Miami, che apporteranno la loro esperienza nello sviluppo di progetti immobiliari multifunzionali. «Brickell è ormai una delle destinazioni più vivaci a livello globale – ha commentato Arnaud Karsenti, managing principal di 13th Floor Investments –. È il luogo ideale per il debutto americano di SIro, un brand che saprà interpretare al meglio la vocazione internazionale di Miami». L’espansione negli Stati Uniti segue le aperture previste del One&Only Moonlight Basin Resort in Montana (novembre 2025) e del nuovo progetto nella Hudson Valley, New York, confermando la strategia del gruppo nel proporre esperienze immersive e innovative per il futuro dell’ospitalità. [post_title] => Kerzner International annuncia il primo Siro Hotel negli Usa, a Miami [post_date] => 2025-10-09T14:28:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760020086000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498705" align="alignleft" width="300"] ph. Dejan Drakul[/caption] Montenegro: un nuovo ponte con l'Italia. Il Paese investe in una rappresentanza in Italia per raccontare la forza di una destinazione autentica. «Montenegro invests in Italy: a representation to tell the story of an authentic country». Con questo annuncio l’Ente Nazionale del Turismo del Montenegro ufficializza la nomina di Travel Open Day S.r.l. come rappresentanza in Italia. Una decisione che si inserisce in una strategia più ampia e che conferma la volontà del Paese di rafforzare la propria presenza su un mercato chiave, aprendo nuove opportunità di sviluppo sia sul fronte B2C, rivolto ai viaggiatori italiani, sia sul fronte B2B, attraverso un dialogo diretto con operatori, agenzie e stakeholder del settore. L’intento è chiaro: raccontare e posizionare il Montenegro come una destinazione emergente e autentica, capace di offrire esperienze di valore e di costruire relazioni solide e durature con il trade, intercettando le tendenze più attuali del turismo internazionale e rispondendo al crescente desiderio di autenticità. «Il mercato italiano riveste un’importanza particolare per il Montenegro, non solo per la vicinanza geografica e i forti legami culturali tra i nostri due Paesi, ma anche per il crescente interesse degli italiani verso esperienze autentiche che uniscono natura, cultura ed enogastronomia, elementi che il Montenegro offre in abbondanza. Nel medio termine puntiamo a rafforzare la connettività, diversificare l’offerta oltre la stagione estiva e posizionare il Paese come destinazione per tutto l’anno. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è costruire una presenza sostenibile sul mercato italiano, sviluppando partnership con i tour operator, promuovendo prodotti tematici come le vacanze attive, l’enogastronomia e gli itinerari culturali, e incoraggiando le visite ripetute - dichiara Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro -. Crediamo che l’Italia abbia un potenziale significativo per contribuire a una crescita equilibrata e sostenibile del turismo in Montenegro». Oggi il Montenegro si presenta al pubblico italiano come una destinazione completa e sorprendente, capace di unire in un’unica esperienza mare e montagna, cultura e tradizione, natura e modernità. È un invito a vivere il viaggio con intensità: passeggiare lungo i bastioni medievali di Kotor, respirare la spiritualità e l’autenticità dei mercati e delle sagre nei villaggi affacciati sullo Skadar, lasciarsi trascinare dall’energia cosmopolita di Budva e dalla vitalità del suo litorale, oppure cercare l’avventura tra i canyon e le foreste del Durmitor. Scegliere il Montenegro significa aprire le porte a un Paese che custodisce tesori autentici e ancora poco esplorati, pronto ad accogliere viaggiatori curiosi e attenti, desiderosi di esperienze da vivere intensamente e da ricordare. Un mosaico di paesaggi e culture Il Montenegro è un Paese piccolo nelle dimensioni ma immenso per la varietà dei suoi contrasti, un luogo in cui la geografia compatta diventa un valore aggiunto: nel raggio di pochi chilometri si passa dal blu profondo dell’Adriatico alle montagne che toccano i 2.500 metri, dalle città murate alle distese d’acqua che ospitano una biodiversità sorprendente. La Baia di Kotor, patrimonio UNESCO e autentico gioiello del Mediterraneo, si apre come un fiordo tra i più suggestivi d’Europa, incorniciato da alte montagne che sembrano abbracciare il mare. All’interno delle sue insenature, Kotor custodisce un centro storico medievale tra i meglio conservati della regione, fatto di vicoli lastricati, palazzi barocchi e chiese antiche che testimoniano il passato veneziano. Intorno, piccoli borghi come Perast regalano atmosfere sospese, arricchite da leggende marinare e dalla straordinaria ritualità della Fašinada, una tradizione che ogni anno rinnova il legame della comunità con il mare. [caption id="attachment_498706" align="alignleft" width="300"] ph. Dejan Drakul[/caption] Poco più a sud, la costa si anima con la vitalità di Budva, dove la città vecchia, racchiusa dalle mura veneziane, si affaccia direttamente sul mare Adriatico. Le sue stradine lastricate conducono a piazze raccolte, chiese e musei che raccontano secoli di storia, mentre appena fuori dalle mura la città rivela il suo volto più moderno, con un litorale vivace, festival culturali e una vita notturna che l’hanno resa una delle mete più dinamiche della costa balcanica. Budva è il perfetto ponte tra passato e presente, un luogo che unisce il fascino della storia alla contemporaneità, adatto a viaggiatori che cercano un’esperienza completa, tra cultura, divertimento e mare. Allontanandosi dalla costa, il Montenegro rivela un’anima più intima e autentica con il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani e uno dei più importanti santuari naturalistici d’Europa. Protetto come Parco Nazionale, il lago è un rifugio per oltre 280 specie di uccelli, tra cui il raro pellicano riccio, e un paradiso per gli amanti del birdwatching. Le sue acque sono punteggiate da monasteri medievali che emergono su isolotti, mentre lungo le sponde si trovano villaggi di pescatori che ancora oggi vivono di tradizioni antiche, offrendo al visitatore la possibilità di immergersi in un turismo slow, fatto di ritmi lenti, sapori genuini e incontri autentici con le comunità locali. Qui si possono assaporare piatti tipici a base di pesce d’acqua dolce e vini autoctoni, o esplorare in barca gli scenari che cambiano colore a seconda delle stagioni, dal verde brillante della primavera al rosso infuocato dell’autunno. Il Lago di Skadar non è solo un luogo di natura, ma un crocevia di storia, cultura e spiritualità che incarna l’essenza stessa dell’autenticità montenegrina. Raccontare questa terra in Italia significa proporre una destinazione che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è già scritta nelle montagne che si specchiano nell’Adriatico, nelle leggende dei suoi borghi e nella vitalità delle sue tradizioni. È un invito a scoprire un Paese che, pur emergente, custodisce tesori antichi e unici, un ponte naturale tra oriente e occidente, tra passato e futuro. [post_title] => Montenegro: nuova rappresentanza in Italia con Travel Open Day s.r.l. [post_date] => 2025-10-08T14:30:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759933810000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo le edizioni di Montreal (2014) e Bruxelles (2018), Torino fino al 7 ottobre è il punto di riferimento internazionale per il turismo accessibile in occasione della terza edizione del World summit on accessible tourism – destinations for all 2025. Un segmento del turismo che, dalla prima edizione canadese, si è evoluto e sta progressivamente prendendo coscienza delle potenzialità, molte delle quali ancora da mettere in atto. L’evento, promosso da Consulta per le Persone in Difficoltà e Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, ha riunito esperti, istituzioni e operatori da tutto il mondo per confrontarsi su strategie inclusive che tengano conto di tutte le forme di disabilità. Il segmento genera in Italia oltre 5,3 miliardi di euro l’anno, con quasi 9 milioni di arrivi legati al turismo accessibile. E’ quindi ben più che una buona pratica, etica e sociale, ma anche voce economica significativa. Da considerare che, a livello mondiale, 1,3 miliardi di persone vivono con disabilità, senza contare che gli over 65 sono in costante crescita e rappresentano un bacino in parte ancora inesplorato. Basti pensare che, in Europa solo il 9% dell’offerta turistica è realmente accessibile. Molte quindi le sfide aperte, come evidenziato dai rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali che hanno aperto i lavori, concordi che il valore del Summit sta nella possibilità di incontrarsi e confrontarsi su più piani e più livelli. Simon April, co-presidente dell'evento, e Anna Grazia Laura di European Network for Accessible Tourism hanno ribadito l'importanza di mettere la persona al centro, riconoscendo i progressi compiuti, ma anche le sfide ancora aperte. «Il turismo deve essere un diritto universale, capace di generare connessioni, dignità e sviluppo” ha ribadito Verónica Gómez di Isto Americas. I contributi Il governo era rappresentato da Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, che ha ricordato i 50 milioni di euro messi a disposizione dal governo in collaborazione con regioni, associazione ed enti locali, a sostegno di progetti di accessibilità: dalla Comunicazione Aumentativa e Alternativa, alla fruibilità di spiagge, centri storici, siti archeologici e luoghi della cultura. Daniela Santanché, ministro del turismo, ha ricordato che In Italia ci sono 12 milioni di persone con disabilità o patologie invalidanti, tutte con il desiderio di viaggiare. In cifre, un mercato con un potenziale da 27 miliardi di euro l’anno. Per supportarne la crescita, il ministero ha implementato il tax credit all’80% per l’abbattimento delle barriere nelle strutture ricettive, stanziato 18 milioni di euro per spese sostenute dalle imprese turistiche e 114 milioni per il Tourist Digital Hub, che migliorerà l’organizzazione dei viaggi per le persone con disabilità. Il Piemonte ha già annunciato nuovi fondi dedicati – 3 milioni di euro – per sostenere l’accessibilità nei comuni piemontesi, proseguendo nel percorso già avviato con il progetto “Via Francigena for All”. Annunciati dall’assessore regionale al turismo, Paolo Bongioanni, nuovi fondi anche per migliorare l’accoglienza turistica regionale: «Abbiamo rifinanziato con 16 milioni la legge 18 per la ricettività alberghiera, e stanziato 300 mila euro in un fondo unico dedicato al turismo accessibile. Con un bando da 3 milioni di euro, in collaborazione con l’assessore Marrone, aiuteremo i comuni a rendere più accessibili i propri spazi. È solo l’inizio di un percorso: in tutti i futuri bandi, anche quelli legati allo sport, l’accessibilità sarà un criterio cardine». Anche Torino, nominata Capitale Europea Smart 2025, sta valutando un modello urbano incentrato sull’inclusione, come dichiarato dall’assessore Domenico Caretta, e puntando sulla formazione di guide turistiche e sulla definizione di esperienze adatte a tutti, come indicato da Marcella Gaspardone, di Turismo Torino e Provincia. (Federica De Luca) [post_title] => Turismo accessibile, un futuro di investimenti e sviluppo [post_date] => 2025-10-07T12:47:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759841275000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il comune della Spezia ha presentato la web app Limes, uno strumento digitale innovativo per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e la promozione turistica integrata del territorio. La Spezia, capofila del progetto Ala – area ligure apuana - che coinvolge oltre 66 comuni, si propone come laboratorio di una nuova visione turistica basata sulla cooperazione tra territori, superando la frammentazione dell’offerta e promuovendo un racconto unitario, autentico e sostenibile. «Con la rete dei comuni che hanno aderito all’Area Ligure Apuana abbiamo dato il via ad un nuovo modello nazionale di promozione turistica integrata, capace di guardare oltre i confini territoriali del singolo Comune. - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Il progetto Limes è nato nell’ambito di ALA con l’obiettivo di offrire esperienze turistiche diversificate per tutto l’arco dell’anno, valorizzando il patrimonio artistico, storico, culturale, naturalistico dei 66 comuni aderenti e ampliando l’offerta turistica. Gli strumenti digitali che stiamo approntando saranno dunque un ulteriore valore aggiunto per la fruizione dei servizi e per dare risposte concrete ai numerosi turisti che, in numero sempre crescente, scelgono il nostro territorio allargato che abbraccia la provincia della Spezia, di Massa Carrara, della Lunigiana e della Garfagnana». «La web app Limes – spiega l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia - rappresenta un passo importante verso una fruizione più consapevole e coinvolgente del nostro patrimonio culturale. Grazie a questo strumento digitale, potremo valorizzare in modo integrato le bellezze del territorio, offrendo ai visitatori un'esperienza turistica innovativa e personalizzata. È un progetto che unisce tecnologia e promozione, in linea con la visione di un turismo sostenibile e intelligente». Limes, finanziata dal Ministero del Turismo, è attualmente online in una versione preliminare con dieci strutture già inserite. Tuttavia, non è ancora accessibile al pubblico esterno: si tratta del primo step di un progetto più ampio che prevede l’ampliamento progressivo dei contenuti e delle funzionalità, in vista di un lancio ufficiale nei prossimi mesi. La piattaforma digitale Limes nasce con l’obiettivo di connettere borghi, castelli, siti archeologici, musei e tradizioni popolari, offrendo un’esperienza turistica lenta, consapevole e destagionalizzata. Al centro vi è la Lunigiana storica, la 'Terra dei 100 castelli', che unisce Liguria e Toscana in un laboratorio di sviluppo intelligente e sostenibile. [post_title] => La Spezia lancia Limes, la nuova app per valorizzare il patrimonio culturale diffuso e la promozione turistica [post_date] => 2025-10-07T10:42:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759833777000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vettori e rimborsi. Finalmente qualcuno si sveglia e cerca di riportare le compagnie aeree nell'alveo delle responsabilità. Infatti il Tribunale provinciale di Palma di Maiorca ha avvertito le compagnie aeree che potrebbero incorrere in responsabilità legali se continuassero a negare il risarcimento ai passeggeri per ritardi, bagagli smarriti o negato imbarco. Negli ultimi mesi, il tribunale ha emesso diverse sentenze che richiedevano risarcimenti ai viaggiatori, con importi che in alcuni casi superavano i 4.800 euro. Giustificazioni I giudici hanno stabilito che le giustificazioni di alcune aziende sono invalide. "Il proseguimento di questa condotta procedurale darà luogo alla corrispondente responsabilità in conformità con le norme e la giurisprudenza vigenti", sottolineano nelle loro sentenze. Questa situazione ha portato a migliaia di procedimenti legali avviati dai passeggeri, che possono essere svolti senza l'ausilio di un avvocato o di un legale. Ad esempio, alcune compagnie aeree hanno respinto pagamenti erogati tramite terze parti, sostenendo che i diritti del passeggero sono personali, ma la Corte d'Appello ha respinto questa posizione in tutti i casi analizzati. [post_title] => I vettori sono avvertiti, potrebbero partire azioni legali se non rimborsano [post_date] => 2025-10-07T09:49:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759830553000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Lufthansa amplia a tutto il mondo le agevolazioni previste per gli studenti, con la disponibilità di una tariffa dedicata (con Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, e Brussels Airlines) anche per i viaggi dalla Germania, dall'Austria, dal Belgio, dalla Svizzera e da tutti gli altri paesi in cui prima non era presente. Con questa offerta, gli studenti possono usufruire di vantaggi speciali e condizioni di volo interessanti per i semestri all'estero e per gli spostamenti tra il loro paese d'origine e il paese ospitante. Ciò include fino a due bagagli gratuiti del peso massimo di 23 chili ciascuno. Altri vantaggi includono un prezzo ridotto del volo, la possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione e l'opzione di rimborso. L'offerta è valida per biglietti intercontinentali di sola andata e di andata e ritorno, ad eccezione dei viaggi da e verso Giappone, Canada e Stati Uniti, e può essere prenotata tramite i siti web delle compagnie aeree. Per usufruire di questa offerta, gli studenti devono verificare il proprio Travel-ID tramite Sheer ID con una prova di iscrizione all'università. In questo contesto, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa raccomandano generalmente di installare l'app delle compagnie aeree e di creare un profilo Travel-ID. Travel-ID contribuisce a semplificare i viaggi: tra le altre cose, consente di integrare i documenti di viaggio e di memorizzare i dati personali per le prenotazioni future e passate. Ulteriori servizi seguiranno gradualmente. Inoltre, i viaggiatori con Travel-ID ricevono informazioni personalizzate e soluzioni suggerite. Più di 15 milioni di clienti all'interno del Gruppo Lufthansa hanno già creato un profilo digitale. [post_title] => Gruppo Lufthansa: la tariffa studenti è ora disponibile in tutto il mondo [post_date] => 2025-10-07T09:15:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759828514000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "reportage benvenuti montenegro scopri 10 siti imperdibili clicca" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":629,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato dei viaggi italiano chiude il 2025 con una crescita contenuta dell'1%, attestandosi a 38,2 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati presentati in anteprima al convegno «Viaggi e viaggiatori nell'era degli Agenti» organizzato dall'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Dopo il boom post-Covid, il comparto si stabilizza in un contesto di prezzi al consumo in aumento (+2,9% secondo Istat) e calo del potere d'acquisto che impatta sia sull'incoming, con contrazione del mercato tedesco, sia sul domestico.\r

\r

E-commerce in crescita, ma rallenta il ritmo\r

\r

Il B2C e-commerce registra +2% raggiungendo 21,7 miliardi di euro, pari al 57% del mercato totale. «Si consolida l'incidenza degli strumenti digitali per la prenotazione da parte dell'extra-alberghiero, che rafforza la propria presenza sulle OTA», ha spiegato Federica Russo, ricercatrice senior dell'Osservatorio Travel Innovation. Il comparto open air segna una stabilità con +0,3% rispetto all'anno scorso, mantenendo l'8% del mercato totale.\r

\r

Trasporti: dimezzata la crescita rispetto al 2024\r

\r

Il settore trasporti turistici rallenta, passando dal +10% del 2024 a un +5% nel 2025, per un valore di 19,3 miliardi di euro. L'e-commerce mantiene un'incidenza elevata al 70% sul totale del venduto. Il comparto aereo cresce del 5% con un aumento di passeggeri del 5,4% (periodo gennaio-luglio) e dei prezzi del 4,1%, con le tariffe dei voli domestici in rialzo più consistente rispetto agli intercontinentali. Il noleggio auto segna +7%, trainato principalmente dalla componente prezzo con un aumento dell'8,4%. I trasporti di terra crescono del 4% in un contesto di stabilità dei prezzi.\r

\r

Turismo organizzato: +5% con tour operator protagonisti\r

\r

Per la prima volta quantificato in modo strutturato, il mercato del turismo organizzato (agenzie leisure, tour operator e crociere) registra un bilancio positivo con +5%, attestandosi tra 6,2 e 6,5 miliardi di euro. I tour operator guidano la crescita con +7%, mentre le agenzie di viaggio raggiungono un valore compreso tra 5,2 e 5,4 miliardi. «Bilancio positivo guidato dai ponti favorevoli nel periodo primaverile, un'estate incerta con effetto last minute e un inverno che inizia ad essere prenotato», ha commentato Russo. Allerta sui prezzi: l'indice dei pacchetti cresce del 9,9%.\r

\r

L'era dell'intelligenza artificiale nel travel\r

\r

Il 33% dei viaggiatori italiani utilizza già strumenti di AI per attività legate ai viaggi, con il 76% che li considera utili. Ma la vera novità è che il 65% degli italiani dichiara che in futuro potrebbe considerare un agente AI come alternativa all'agenzia di viaggi tradizionale. «Il 43% afferma che l'AI ha dato supporto simile a un'agenzia di viaggio tradizionale», ha illustrato Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Travel Innovation. L'AI Overview di Google è visualizzata dal 46% degli utenti, ma preferiscono poi verificare su siti specifici, mentre il 35% non la visualizza affatto.\r

\r

Si trasforma l'interazione con le agenzie: il 45% dei clienti ha interagito da remoto con la propria agenzia, di cui il 14% esclusivamente da remoto. Tra gli strumenti di prenotazione, le OTA dominano con il 55%, seguiti dai siti diretti dei fornitori (33%), agenzie tradizionali (12%) e agenti AI (2%).\r

\r

Gli operatori: «Necessario approccio industriale e flessibilità»\r

\r

«Il mercato richiede flessibilità nella composizione dell'offerta», ha affermato Angelo Cartelli, Club del Sole, sottolineando come la società chiuda con il 45% di mercato estero in crescita. «Dopo l'euforia post-Covid siamo ritornati nel mercato normale, molto più competitivo. I consumatori hanno diminuito il potere d'acquisto e mostrano maggiore resistenza al prezzo». L'alimentare ha registrato +20% sui prezzi con consumi in calo del 6%, segnale della pressione sul potere d'acquisto delle famiglie.\r

\r

«Serve un approccio industriale che è mancato sia da parte dei soggetti pubblici che delle aziende», ha dichiarato Domenico Pellegrino, CEO Bluvacanze. «Approccio industriale significa creare efficienza di filiera, non solo economia di scala. La personalizzazione diventa indispensabile: costruire soluzioni con quella flessibilità tale da incontrare le esigenze del consumatore».\r

\r

Sergio Testi, vicepresidente Gruppo Gattinoni, ha evidenziato: «È la riscossa del turismo organizzato con crescita media del 25%. La primavera ha rubato traffico all'estate. Il settore deve fare uno sforzo sulla diversificazione dell'offerta: oggi c'è ancora troppa offerta a pacchetti chiusi, il mercato vuole più personalizzazione».\r

\r

Rateizzazione e assicurazioni: leve commerciali strategiche\r

\r

La rateizzazione emerge come leva fondamentale: il 75% degli italiani dichiara di spendere di più se può rateizzare la spesa di viaggio, mentre il 90% acquista solo se è consentita la dilazione di pagamento. «Il settore turismo ha utilizzato pochissimo la dilazione di pagamento, dovremmo costruire meglio questa possibilità», ha sottolineato Testi.\r

\r

Sul fronte assicurazioni, il 56% le acquista solo con motivazioni specifiche, il 47% solo per viaggi complessi, mentre un italiano su quattro acquista sempre l'assicurazione viaggio.\r

\r

Turismo di prossimità in crescita\r

\r

Il 17% degli italiani non viaggia, il 41% effettua da 1 a 3 viaggi l'anno. Su 4 viaggi medi, 2,5 sono brevi e 1,5 lunghi. L'86% ha fatto gite fuori porta nell'ultimo anno una o più volte al mese, con particolare focus su esperienze ed enogastronomia. «C'è un trend crescente di turismo di prossimità, le persone vogliono scoprire territori vicino casa», ha confermato Leonardo Cesarini, CCO Trenord, annunciando guide specifiche dedicate anche all'enogastronomia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Viaggiare nel 2025: l'AI entra nel journey del 33% dei turisti","post_date":"2025-10-10T15:26:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760109971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Benvenuti in Montenegro. Scopri i 10 siti imperdibili\". E' online il nuovo Reportage di Travel Quotidiano realizzato in collaborazione con il National Tourism Organisation of Montenegro.\r

\r

Una scoperta di luoghi, un’immersione autentica nella natura, nella cultura e nell’anima di una terra capace di lasciare un segno profondo.\r

\r

\r

Un Paese ricco di siti Patrimonio UNESCO, monasteri ortodossi scavati nella roccia, moschee con minareti altissimi, che ospita numerosi festival folkloristici dove rivivono antichi abiti e danze popolari. Le testimonianze della sua identità multiculturale e multireligiosa, unite a una forte tradizione artigianale e musicale, fanno del Montenegro una destinazione unica per il turismo slow, culturale e autentico.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"498878,498879,498880,498881,498882,498883,498884,498885,498886\"]\r

\r

\r

Un viaggio attraverso le 10 meraviglie del Montenegro: la Baia di Cattaro, la città storica di Budva, il Parco Nazionale del Durmitor, la Baia di Herceg Novi, lo spettacolare Monte Lovćen, l‘isola di Sveti Stefan, il Lago di Scutari, la città di Cetinje, il suggestivo Monastero di Ostrog e il Ponte di Tara.\r

\r

Leggi il Reportage \r

\r

","post_title":"\"Benvenuti in Montenegro. Scopri i 10 siti imperdibili\", il nuovo Reportage di Travel Quotidiano","post_date":"2025-10-10T14:42:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760107348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Scopri le 10 meraviglie del Montenegro","post_title":"Reportage \"Benvenuti in Montenegro. Scopri i 10 siti imperdibili\" - clicca qui","post_date":"2025-10-10T13:11:12+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1760101872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kerzner International Holdings Limited annuncia la firma di Siro Brickell, Miami, il primo hotel a marchio Siro negli Stati Uniti, che includerà anche esclusive branded residences. L’apertura è prevista per il 2030 nel cuore del quartiere di Brickell, una delle aree più dinamiche di Miami, crocevia di business, cultura e benessere.\r

Il nuovo progetto segna una tappa importante per il brand SIRO, che dopo il debutto di Siro One Za’abeel a Dubai (2024) e Siro Boka Place in Montenegro (2025), continuerà la sua crescita globale con aperture già annunciate a Los Cabos (2027), Riyadh (2028) e Tokyo (2029).\r

Il lancio rafforza l’espansione internazionale di Kerzner e consolida la mission del brand, che punta a ridefinire l’ospitalità contemporanea attraverso un approccio incentrato su fitness, recupero fisico e benessere consapevole.\r

«Il Gruppo Kerzner si è sempre distinto per lo spirito imprenditoriale e la ricerca costante di innovazione nell’ospitalità – ha dichiarato Philippe Zuber, ceo di Kerzner International –. SIRO è il nostro brand di rottura, pensato per una nuova generazione di viaggiatori che mette al centro benessere e performance. Miami rappresenta il palcoscenico ideale per questo progetto».\r

Situato in Downtown Miami, l’hotel offrirà circa 180 camere e suite, 350 Siro Homes e spazi dedicati a fitness e recupero – il Fitness Lab e il Recovery Lab – all’interno di un edificio polifunzionale. Le Siro Homes, già introdotte a Boka Place, uniscono tecnologia, design e un forte senso di comunità per favorire uno stile di vita equilibrato.\r

«Miami rappresenta un traguardo fondamentale per la crescita di Siro, e Brickell è la scelta naturale per il nostro primo progetto negli Stati Uniti – ha aggiunto Juan Aguilar, presidente Real Estate di Kerzner International –. Con SIRO Brickell vogliamo creare una destinazione che unisca ospitalità, residenze e benessere, stabilendo nuovi standard per la vita in città».\r

Per la realizzazione del progetto, Kerzner collaborerà con le società 13th Floor Investments e Forse Holdings, entrambe con sede a Miami, che apporteranno la loro esperienza nello sviluppo di progetti immobiliari multifunzionali. «Brickell è ormai una delle destinazioni più vivaci a livello globale – ha commentato Arnaud Karsenti, managing principal di 13th Floor Investments –. È il luogo ideale per il debutto americano di SIro, un brand che saprà interpretare al meglio la vocazione internazionale di Miami».\r

L’espansione negli Stati Uniti segue le aperture previste del One&Only Moonlight Basin Resort in Montana (novembre 2025) e del nuovo progetto nella Hudson Valley, New York, confermando la strategia del gruppo nel proporre esperienze immersive e innovative per il futuro dell’ospitalità.","post_title":"Kerzner International annuncia il primo Siro Hotel negli Usa, a Miami","post_date":"2025-10-09T14:28:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760020086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498705\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph. Dejan Drakul[/caption]\r

\r

Montenegro: un nuovo ponte con l'Italia. Il Paese investe in una rappresentanza in Italia per raccontare la forza di una destinazione autentica.\r

\r

«Montenegro invests in Italy: a representation to tell the story of an authentic country». Con questo annuncio l’Ente Nazionale del Turismo del Montenegro ufficializza la nomina di Travel Open Day S.r.l. come rappresentanza in Italia.\r

\r

Una decisione che si inserisce in una strategia più ampia e che conferma la volontà del Paese di rafforzare la propria presenza su un mercato chiave, aprendo nuove opportunità di sviluppo sia sul fronte B2C, rivolto ai viaggiatori italiani, sia sul fronte B2B, attraverso un dialogo diretto con operatori, agenzie e stakeholder del settore. L’intento è chiaro: raccontare e posizionare il Montenegro come una destinazione emergente e autentica, capace di offrire esperienze di valore e di costruire relazioni solide e durature con il trade, intercettando le tendenze più attuali del turismo internazionale e rispondendo al crescente desiderio di autenticità.\r

\r

«Il mercato italiano riveste un’importanza particolare per il Montenegro, non solo per la vicinanza geografica e i forti legami culturali tra i nostri due Paesi, ma anche per il crescente interesse degli italiani verso esperienze autentiche che uniscono natura, cultura ed enogastronomia, elementi che il Montenegro offre in abbondanza. Nel medio termine puntiamo a rafforzare la connettività, diversificare l’offerta oltre la stagione estiva e posizionare il Paese come destinazione per tutto l’anno. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è costruire una presenza sostenibile sul mercato italiano, sviluppando partnership con i tour operator, promuovendo prodotti tematici come le vacanze attive, l’enogastronomia e gli itinerari culturali, e incoraggiando le visite ripetute - dichiara Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro -. Crediamo che l’Italia abbia un potenziale significativo per contribuire a una crescita equilibrata e sostenibile del turismo in Montenegro».\r

\r

Oggi il Montenegro si presenta al pubblico italiano come una destinazione completa e sorprendente, capace di unire in un’unica esperienza mare e montagna, cultura e tradizione, natura e modernità. È un invito a vivere il viaggio con intensità: passeggiare lungo i bastioni medievali di Kotor, respirare la spiritualità e l’autenticità dei mercati e delle sagre nei villaggi affacciati sullo Skadar, lasciarsi trascinare dall’energia cosmopolita di Budva e dalla vitalità del suo litorale, oppure cercare l’avventura tra i canyon e le foreste del Durmitor. Scegliere il Montenegro significa aprire le porte a un Paese che custodisce tesori autentici e ancora poco esplorati, pronto ad accogliere viaggiatori curiosi e attenti, desiderosi di esperienze da vivere intensamente e da ricordare.\r

\r

Un mosaico di paesaggi e culture\r

\r

Il Montenegro è un Paese piccolo nelle dimensioni ma immenso per la varietà dei suoi contrasti, un luogo in cui la geografia compatta diventa un valore aggiunto: nel raggio di pochi chilometri si passa dal blu profondo dell’Adriatico alle montagne che toccano i 2.500 metri, dalle città murate alle distese d’acqua che ospitano una biodiversità sorprendente. La Baia di Kotor, patrimonio UNESCO e autentico gioiello del Mediterraneo, si apre come un fiordo tra i più suggestivi d’Europa, incorniciato da alte montagne che sembrano abbracciare il mare.\r

\r

All’interno delle sue insenature, Kotor custodisce un centro storico medievale tra i meglio conservati della regione, fatto di vicoli lastricati, palazzi barocchi e chiese antiche che testimoniano il passato veneziano. Intorno, piccoli borghi come Perast regalano atmosfere sospese, arricchite da leggende marinare e dalla straordinaria ritualità della Fašinada, una tradizione che ogni anno rinnova il legame della comunità con il mare.\r

\r

[caption id=\"attachment_498706\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph. Dejan Drakul[/caption]\r

\r

Poco più a sud, la costa si anima con la vitalità di Budva, dove la città vecchia, racchiusa dalle mura veneziane, si affaccia direttamente sul mare Adriatico. Le sue stradine lastricate conducono a piazze raccolte, chiese e musei che raccontano secoli di storia, mentre appena fuori dalle mura la città rivela il suo volto più moderno, con un litorale vivace, festival culturali e una vita notturna che l’hanno resa una delle mete più dinamiche della costa balcanica. Budva è il perfetto ponte tra passato e presente, un luogo che unisce il fascino della storia alla contemporaneità, adatto a viaggiatori che cercano un’esperienza completa, tra cultura, divertimento e mare.\r

\r

Allontanandosi dalla costa, il Montenegro rivela un’anima più intima e autentica con il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani e uno dei più importanti santuari naturalistici d’Europa. Protetto come Parco Nazionale, il lago è un rifugio per oltre 280 specie di uccelli, tra cui il raro pellicano riccio, e un paradiso per gli amanti del birdwatching. Le sue acque sono punteggiate da monasteri medievali che emergono su isolotti, mentre lungo le sponde si trovano villaggi di pescatori che ancora oggi vivono di tradizioni antiche, offrendo al visitatore la possibilità di immergersi in un turismo slow, fatto di ritmi lenti, sapori genuini e incontri autentici con le comunità locali. Qui si possono assaporare piatti tipici a base di pesce d’acqua dolce e vini autoctoni, o esplorare in barca gli scenari che cambiano colore a seconda delle stagioni, dal verde brillante della primavera al rosso infuocato dell’autunno. Il Lago di Skadar non è solo un luogo di natura, ma un crocevia di storia, cultura e spiritualità che incarna l’essenza stessa dell’autenticità montenegrina.\r

\r

Raccontare questa terra in Italia significa proporre una destinazione che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è già scritta nelle montagne che si specchiano nell’Adriatico, nelle leggende dei suoi borghi e nella vitalità delle sue tradizioni. È un invito a scoprire un Paese che, pur emergente, custodisce tesori antichi e unici, un ponte naturale tra oriente e occidente, tra passato e futuro.","post_title":"Montenegro: nuova rappresentanza in Italia con Travel Open Day s.r.l.","post_date":"2025-10-08T14:30:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759933810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo le edizioni di Montreal (2014) e Bruxelles (2018), Torino fino al 7 ottobre è il punto di riferimento internazionale per il turismo accessibile in occasione della terza edizione del World summit on accessible tourism – destinations for all 2025. Un segmento del turismo che, dalla prima edizione canadese, si è evoluto e sta progressivamente prendendo coscienza delle potenzialità, molte delle quali ancora da mettere in atto. L’evento, promosso da Consulta per le Persone in Difficoltà e Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, ha riunito esperti, istituzioni e operatori da tutto il mondo per confrontarsi su strategie inclusive che tengano conto di tutte le forme di disabilità.\r

\r

Il segmento genera in Italia oltre 5,3 miliardi di euro l’anno, con quasi 9 milioni di arrivi legati al turismo accessibile. E’ quindi ben più che una buona pratica, etica e sociale, ma anche voce economica significativa. Da considerare che, a livello mondiale, 1,3 miliardi di persone vivono con disabilità, senza contare che gli over 65 sono in costante crescita e rappresentano un bacino in parte ancora inesplorato. Basti pensare che, in Europa solo il 9% dell’offerta turistica è realmente accessibile. Molte quindi le sfide aperte, come evidenziato dai rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali che hanno aperto i lavori, concordi che il valore del Summit sta nella possibilità di incontrarsi e confrontarsi su più piani e più livelli.\r

\r

Simon April, co-presidente dell'evento, e Anna Grazia Laura di European Network for Accessible Tourism hanno ribadito l'importanza di mettere la persona al centro, riconoscendo i progressi compiuti, ma anche le sfide ancora aperte. «Il turismo deve essere un diritto universale, capace di generare connessioni, dignità e sviluppo” ha ribadito Verónica Gómez di Isto Americas.\r

I contributi\r

Il governo era rappresentato da Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, che ha ricordato i 50 milioni di euro messi a disposizione dal governo in collaborazione con regioni, associazione ed enti locali, a sostegno di progetti di accessibilità: dalla Comunicazione Aumentativa e Alternativa, alla fruibilità di spiagge, centri storici, siti archeologici e luoghi della cultura. Daniela Santanché, ministro del turismo, ha ricordato che In Italia ci sono 12 milioni di persone con disabilità o patologie invalidanti, tutte con il desiderio di viaggiare. In cifre, un mercato con un potenziale da 27 miliardi di euro l’anno. Per supportarne la crescita, il ministero ha implementato il tax credit all’80% per l’abbattimento delle barriere nelle strutture ricettive, stanziato 18 milioni di euro per spese sostenute dalle imprese turistiche e 114 milioni per il Tourist Digital Hub, che migliorerà l’organizzazione dei viaggi per le persone con disabilità.\r

\r

Il Piemonte ha già annunciato nuovi fondi dedicati – 3 milioni di euro – per sostenere l’accessibilità nei comuni piemontesi, proseguendo nel percorso già avviato con il progetto “Via Francigena for All”. Annunciati dall’assessore regionale al turismo, Paolo Bongioanni, nuovi fondi anche per migliorare l’accoglienza turistica regionale: «Abbiamo rifinanziato con 16 milioni la legge 18 per la ricettività alberghiera, e stanziato 300 mila euro in un fondo unico dedicato al turismo accessibile. Con un bando da 3 milioni di euro, in collaborazione con l’assessore Marrone, aiuteremo i comuni a rendere più accessibili i propri spazi. È solo l’inizio di un percorso: in tutti i futuri bandi, anche quelli legati allo sport, l’accessibilità sarà un criterio cardine».\r

\r

Anche Torino, nominata Capitale Europea Smart 2025, sta valutando un modello urbano incentrato sull’inclusione, come dichiarato dall’assessore Domenico Caretta, e puntando sulla formazione di guide turistiche e sulla definizione di esperienze adatte a tutti, come indicato da Marcella Gaspardone, di Turismo Torino e Provincia.\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Turismo accessibile, un futuro di investimenti e sviluppo","post_date":"2025-10-07T12:47:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759841275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il comune della Spezia ha presentato la web app Limes, uno strumento digitale innovativo per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e la promozione turistica integrata del territorio.\r

\r

La Spezia, capofila del progetto Ala – area ligure apuana - che coinvolge oltre 66 comuni, si propone come laboratorio di una nuova visione turistica basata sulla cooperazione tra territori, superando la frammentazione dell’offerta e promuovendo un racconto unitario, autentico e sostenibile.\r

\r

«Con la rete dei comuni che hanno aderito all’Area Ligure Apuana abbiamo dato il via ad un nuovo modello nazionale di promozione turistica integrata, capace di guardare oltre i confini territoriali del singolo Comune. - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Il progetto Limes è nato nell’ambito di ALA con l’obiettivo di offrire esperienze turistiche diversificate per tutto l’arco dell’anno, valorizzando il patrimonio artistico, storico, culturale, naturalistico dei 66 comuni aderenti e ampliando l’offerta turistica. Gli strumenti digitali che stiamo approntando saranno dunque un ulteriore valore aggiunto per la fruizione dei servizi e per dare risposte concrete ai numerosi turisti che, in numero sempre crescente, scelgono il nostro territorio allargato che abbraccia la provincia della Spezia, di Massa Carrara, della Lunigiana e della Garfagnana».\r

\r

«La web app Limes – spiega l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia - rappresenta un passo importante verso una fruizione più consapevole e coinvolgente del nostro patrimonio culturale. Grazie a questo strumento digitale, potremo valorizzare in modo integrato le bellezze del territorio, offrendo ai visitatori un'esperienza turistica innovativa e personalizzata. È un progetto che unisce tecnologia e promozione, in linea con la visione di un turismo sostenibile e intelligente».\r

\r

Limes, finanziata dal Ministero del Turismo, è attualmente online in una versione preliminare con dieci strutture già inserite. Tuttavia, non è ancora accessibile al pubblico esterno: si tratta del primo step di un progetto più ampio che prevede l’ampliamento progressivo dei contenuti e delle funzionalità, in vista di un lancio ufficiale nei prossimi mesi.\r

\r

La piattaforma digitale Limes nasce con l’obiettivo di connettere borghi, castelli, siti archeologici, musei e tradizioni popolari, offrendo un’esperienza turistica lenta, consapevole e destagionalizzata. Al centro vi è la Lunigiana storica, la 'Terra dei 100 castelli', che unisce Liguria e Toscana in un laboratorio di sviluppo intelligente e sostenibile.","post_title":"La Spezia lancia Limes, la nuova app per valorizzare il patrimonio culturale diffuso e la promozione turistica","post_date":"2025-10-07T10:42:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759833777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vettori e rimborsi. Finalmente qualcuno si sveglia e cerca di riportare le compagnie aeree nell'alveo delle responsabilità. Infatti il Tribunale provinciale di Palma di Maiorca ha avvertito le compagnie aeree che potrebbero incorrere in responsabilità legali se continuassero a negare il risarcimento ai passeggeri per ritardi, bagagli smarriti o negato imbarco. Negli ultimi mesi, il tribunale ha emesso diverse sentenze che richiedevano risarcimenti ai viaggiatori, con importi che in alcuni casi superavano i 4.800 euro.\r

Giustificazioni\r

I giudici hanno stabilito che le giustificazioni di alcune aziende sono invalide. \"Il proseguimento di questa condotta procedurale darà luogo alla corrispondente responsabilità in conformità con le norme e la giurisprudenza vigenti\", sottolineano nelle loro sentenze.\r

\r

Questa situazione ha portato a migliaia di procedimenti legali avviati dai passeggeri, che possono essere svolti senza l'ausilio di un avvocato o di un legale. Ad esempio, alcune compagnie aeree hanno respinto pagamenti erogati tramite terze parti, sostenendo che i diritti del passeggero sono personali, ma la Corte d'Appello ha respinto questa posizione in tutti i casi analizzati.","post_title":"I vettori sono avvertiti, potrebbero partire azioni legali se non rimborsano","post_date":"2025-10-07T09:49:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1759830553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Lufthansa amplia a tutto il mondo le agevolazioni previste per gli studenti, con la disponibilità di una tariffa dedicata (con Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, e Brussels Airlines) anche per i viaggi dalla Germania, dall'Austria, dal Belgio, dalla Svizzera e da tutti gli altri paesi in cui prima non era presente.\r

\r

Con questa offerta, gli studenti possono usufruire di vantaggi speciali e condizioni di volo interessanti per i semestri all'estero e per gli spostamenti tra il loro paese d'origine e il paese ospitante. Ciò include fino a due bagagli gratuiti del peso massimo di 23 chili ciascuno. Altri vantaggi includono un prezzo ridotto del volo, la possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione e l'opzione di rimborso.\r

\r

L'offerta è valida per biglietti intercontinentali di sola andata e di andata e ritorno, ad eccezione dei viaggi da e verso Giappone, Canada e Stati Uniti, e può essere prenotata tramite i siti web delle compagnie aeree. Per usufruire di questa offerta, gli studenti devono verificare il proprio Travel-ID tramite Sheer ID con una prova di iscrizione all'università. \r

\r

In questo contesto, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa raccomandano generalmente di installare l'app delle compagnie aeree e di creare un profilo Travel-ID. Travel-ID contribuisce a semplificare i viaggi: tra le altre cose, consente di integrare i documenti di viaggio e di memorizzare i dati personali per le prenotazioni future e passate. Ulteriori servizi seguiranno gradualmente. Inoltre, i viaggiatori con Travel-ID ricevono informazioni personalizzate e soluzioni suggerite. Più di 15 milioni di clienti all'interno del Gruppo Lufthansa hanno già creato un profilo digitale.","post_title":"Gruppo Lufthansa: la tariffa studenti è ora disponibile in tutto il mondo","post_date":"2025-10-07T09:15:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759828514000]}]}}