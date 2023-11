Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bad Ischl Salzkammergut Capitale Europea della Cultura 2024. Partecipa al webinar del 14 dicembre ore 14:30. clicca qui [post_title] => Webinar Bad Ischl Salzkammergut Capitale Europea della Cultura 2024 - clicca qui [post_date] => 2023-11-27T16:22:16+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( [0] => agenzia-di-viaggi [1] => austria [2] => austria-turismo [3] => formazione-agenti-di-viaggio [4] => formazione-online [5] => tour-operataor [6] => vacanze-in-austria [7] => webinar [8] => webinar-online ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenzia di viaggi [1] => Austria [2] => Austria turismo [3] => formazione agenti di viaggio [4] => formazione online [5] => tour operataor [6] => vacanze in austria [7] => webinar [8] => webinar online ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701102136000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456886 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolto l’incontro convocato dal Presidente della Regione, Giovanni Toti su richiesta dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, alla presenza dell’Assessore Augusto Sartori, della Presidente Donatella Bianchi, dei Sindaci di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, di Monterosso Emanuele Moggia, di Vernazza, Francesco Villa, per un confronto sulla proposta di revisione delle tariffe del Cinque Terre Express per la gestione dei picchi di domanda. Tra i temi in evidenza per il Parco: la valorizzazione della Carta Servizi Cinque Terre Card all’interno della proposta di revisione tariffaria con il mantenimento della vendita del ticket giornaliero esclusivamente associato alla Card; lo scaglionamento delle tariffe collegate ai periodi di massima affluenza; l’inserimento delle strutture a Marchio CETS tra i criteri delle scontistiche applicate alla Card e l’introduzione del Parco nel Protocollo di Intesa tra Regione e Comuni. «Abbiamo voluto portare il nostro contributo al tavolo di discussione - ha detto la Presidente del Parco, Donatella Bianchi - partendo dai dati elaborati nello studio di MIC-HUB che indicano che circa il 70% dei visitatori arriva con il treno, il 15% su battello e meno del 10% con auto o moto: se lo strumento degli aumenti tariffari è una leva per alleggerire i flussi – continua Bianchi - vanno pensati in una logica di visione integrata perché la pressione non si sposti su un altro vettore, ad esempio sul trasporto su gomma, insostenibile per la conformazione orografica del nostro territorio.» Da qui l’importanza di variare le tariffe collegando gli aumenti ai momenti di massima affluenza. Dall’incontro è emersa l’intenzione della Regione al mantenimento del ticket giornaliero del treno esclusivamente associato alla Carta Servizi Cinque Terre Card, iniziativa che salvaguarda questo strumento essenziale del Parco per vivere il territorio nella sua multidimensionalità e pilastro per autofinanziare, attraverso risorse provenienti dal turismo, servizi essenziali per i residenti e i turisti, progetti di manutenzione, ricerca e mitigazione del rischio e sostegno al comparto agricolo, con significative ricadute occupazionali nel settore ambiente. «Non è in discussione il mantenimento e il rinnovo della convenzione tra Ente Parco e Trenitalia, attiva dal 2003, anche a valle dei recenti accordi rivisti in virtù delle nuove esigenze di gestione dei flussi” - sottolinea Bianchi - Abbiamo chiesto a Regione di inserire le strutture ricettive certificate con il Marchio di Qualità ambientale della Carta Europea per il Turismo sostenibile, come ulteriore criterio cui applicare la scontistica sui prezzi delle Cards, premialità già introdotta dal Parco per favorire la permanenza dei visitatori nelle strutture virtuose dell’Area protetta che hanno aderito ad un percorso di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e di innalzamento della qualità dell’offerta». Conclude Bianchi: “Ho chiesto inoltre che il Parco venga inserito nel Protocollo d’intesa tra Regione e Comuni in continuità con la funzione di coordinamento che svolge sul territorio“. [post_title] => Cinque Terre, confronto tra Parco e Regione per razionalizzare i flussi turistici [post_date] => 2023-11-27T12:47:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701089225000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456859 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutti a Baveno. Leggo sui giornali di settore e non che a Baveno durante la due giorni dedicati al turismo si siano disposte due correnti abbastanza inconciliabili fra di loro. Da una parte le organizzazioni del turismo organizzato che, oltre ad avere poco tempo per parlare, hanno messo sul campo problemi reali. vediamoli. La Direttiva Ue, un aiuto concreto a comprendere i prossimi scenari del turismo, per sdaper come muoversi, la continua battaglia con le low cost (che tendenzialmente il Governo ha già perduto), le continue incertezze di un lavoro come quello degli agenti di viaggio e tour operator. Dall'altra parte la politica. Allora leggiamo le risposte del ministro Santanchè e addirittura del presidente del consiglio Giorgia Meloni. Politica Partiamo dal minore in grado: Santanchè. «L'Italia deve tornare sul primo gradino della scala mondiale del turismo», poi «Bisogna costruire veramente un’industria del turismo che partecipi in maniera importante al nostro Prodotto interno lordo (Pil)». Inoltre «Le agenzie di viaggio e i tour operator sono imprenscindibili per il turismo del Paese». ne potremmo aggiungere altre ma bastano queste per far notare il profondo scollamento fra turismo organizzato e politica. Infine il messaggio della Meloni: «Il turismo rappresenta il 13% della ricchezza del nostro paese, il turismo rappresenta uno dei motori trainanti del nostro Paese, a volte è trascurata ed è un errore gravissimo sul piano strategico. Ecco perchè ci siamo messi subito al lavoro per dargli una nuova centralità, per guardarlo da una prospettiva diversa con l’autorità di un dicastero autonomo». Modestamente mi sembra che queste parole molti di noi le abbiano sentite un migliaio di volte e anche quando le dice un presidente del consiglio, senza nessuna acrimonia, il commento è: «Ancora siamo a 'sto punto?» Giuseppe Aloe [post_title] => Baveno: la politica e il turismo organizzato non s'incontrano [post_date] => 2023-11-27T11:15:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701083720000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456840 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Apriranno il prossimo 1° di dicembre i 5 stelle Montana Lodge & Spa a La Thuile e il 5 stelle Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc. Si allarga in questo modo la presenza del gruppo R Collection Hotels nelle destinazioni montagna. Acquisito in gestione, il Montana è in particolare dotato di 55 camere e si caratterizza per un design contemporaneo con materiali innovativi all’interno di un involucro tradizionale valdostano. Presenti anche due ristoranti con cucina italiana caratterizzata da ingredienti locali: il Bistrot alpino e l’Ottavio Lounge. A loro si aggiunge una cantina con 300 etichette per degustazioni, nonché la Erre Spa, con piscina interna riscaldata, vasca idromassaggio esterna, sauna, bagno turno, vitarium, area private spa e palestra con attrezzatura Technogym. Il Grand Hotel Courmayeur è invece una struttura di proprietà provvista di 72 camere. Due anche qui le proposte gastronomiche: il ristorante La Fourchette e l’Equinox lounge bar, la terrazza sul monte Bianco. Non può inoltre mancare la Erre Spa, spazio benessere da 500 metri quadrati con piscina interna riscaldata, sauna, bagno turno, docce cromatiche e sensoriali, private spa e palestra Technogym. Con le due new entry, il brand R Collection conta oggi all’attivo dieci strutture, di cui quattro sul lago di Como (tre già operative e una in pipeline con apertura prevista nel 2025), una in riviera ligure nella Portofino Coast e tre nella città di Milano. [post_title] => Doppia new entry per il gruppo R Collection a La Thuile e a Courmayeur [post_date] => 2023-11-27T09:56:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701079000000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456766 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà la Cruise Barcellona, ammiraglia della flotta Grimaldi Lines, a ospitare il prossimo 27 novembre l'appuntamento inaugurale dell'edizione 2024 del Festivaldeigiovani: l'evento di formazione e orientamento al lavoro dedicato alle nuove generazioni che si concluderà a Gatea tra il 17 e il 19 aprile. A bordo della nave ancorata nel porto di Civitavecchia, una delegazione di studenti provenienti da tutto il Lazio si confronterà su temi quali lo studio, le nuove professioni, l’evoluzione digitale e l’intelligenza artificiale, il valore dell'inclusione e i modelli di alimentazione sana e sostenibile. A dare il benvenuto a bordo saranno Luciana Michisanti e Dario Balestriere di Grimaldi Lines, che illustreranno le possibilità di formazione e di occupazione offerte ai giovani dalla compagnia di navigazione, nell’ambito del progetto Grimaldi Educa, nato per accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita e orientamento al lavoro. Dalle professioni del mare si passerà all’evoluzione digitale, con l’intervento dell’università Luiss Guido Carli. Sarà il professore Giuseppe Francesco Italiano a confrontarsi con i ragazzi sul tema dell’intelligenza artificiale, attraverso una lezione interattiva sui suoi rischi e opportunità. Seguirà un momento offerto da Umana, con le formatrici Francesca Pennacchi, Luisa Nocito e Michela Miani, che guideranno gli studenti nel prendere consapevolezza di sé per distinguersi nel mondo del lavoro. Ariete Fattoria Latte Sano darà invece vita a un momento dedicato alla salute e al benessere in cucina, con il contributo del nutrizionista Antonio Galatà. In sala anche il bar artist Fabiano Bucci e il maestro gelatiere Stefano Ferrara, per rispondere alle domande dei futuri barman e chef, che partecipano al contest Chef di classe. A bordo della Cruise Barcelona ci sarà infine la testimonianza di Daniele Cassioli, il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi, con 45 titoli italiani, 27 titoli europei e 28 titoli mondiali. L'appuntamento si chiuderà in musica con l’esibizione di Corynna, vincitrice di Massimo Ascolto 2023, contest musicale di Festivaldeigiovani con partner Grimaldi Lines. [post_title] => La Cruise Barcelona di Grimaldi Lines ospiterà l'evento inaugurale del Festivaldeigiovani 2024 [post_date] => 2023-11-24T10:25:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700821552000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, parla con la tipica franchezza della decisione dell'Autorità per la concorrenza italiana di avviare un'indagine per verificare se la sua compagnia stia abusando della sua posizione dominante sul mercato, terza per importanza solo dopo l'Irlanda e Spagna. Nelle dichiarazioni riportate da Reuters, O'Leary descrive il passo compiuto dalle autorità garanti della concorrenza del paese come uno “scherzo”. “È semplicemente la politica italiana”, sottolinea. Ma non finisce qui. Afferma che “c’è un gruppo di populisti che gira in tondo in Italia”. Entrando a fondo nell'indagine, avverte che stanno commettendo un errore da manuale analizzando solo gli algoritmi dei telefoni cellulari quando "quasi il 60% dei voli vengono prenotati dai computer". Insomma, l'azione del governo di Giorgia Meloni non ha senso e, evidentemente, non sembra preoccupare la compagnia aerea numero uno in Europa. L'indagine è iniziata dopo che l'esecutivo italiano ha revocato il decreto volto a limitare il prezzo dei biglietti aerei per la Sardegna e la Sicilia, con il quale prevedeva che i prezzi non avrebbero mai superato la tariffa media di oltre il 200%. [post_title] => O'Leary: "L'indagine dell'Autority italiana? Uno scherzo" [post_date] => 2023-11-24T09:59:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700819985000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È uno degli eventi più importanti per la promozione del turismo culturale in Sardegna oltre che punto di riferimento e vetrina per rafforzare l’offerta turistica della regione, a livello nazionale e internazionale. È l’Expo del Turismo Culturale in Sardegna che prende il via oggi 23 novembre e proseguirà sino a sabato 25. La manifestazione 2023 è arrivata alla sua 9^ edizione e oltre a Barumini i riflettori, quest’anno, si accenderanno anche su Pula. Il prestigioso appuntamento annuale è organizzato come sempre dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura che ancora una volta ha voluto rinnovare il programma dell’evento per continuare a proporre importanti novità e collaborazioni per far incontrare e creare opportunità di scambio tra operatori culturali, turistici e altri comparti produttivi della Sardegna. L’appuntamento del 23 e 24 novembre si concentrerà a Barumini, al centro Giovanni Lilliu mentre il 25 novembre ci si sposterà a Pula per altri importanti incontri. In mostra ci saranno le eccellenze dei beni culturali, dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia della Sardegna e si alterneranno importanti convegni, laboratori, workshop con i tour operator (21 quelli nazionali e internazionali) che incontreranno oltre 60 aziende isolane e numerose attività. È fitto il programma della tre giorni in cui il grande evento si dividerà tra momenti di approfondimento grazie alle conferenze e tavole rotonde alle opportunità per i numerosi visitatori di prendere parte a dimostrazioni di casi studio, laboratori di slow food sino all'attività di PhotoWalk presso l’area archeologica Su Nuraxi di Barumini. Per continuare a costruire un’offerta sempre più integrata la Fondazione negli ultimi anni ha puntato la sua direzione verso la proposizione di importanti novità, in particolare in tema di tutela archeologica e di formazione nel campo del restauro, segno di un ecosistema in continuo movimento aperto ai giovani. Ecco perché il restauro sarà il cuore pulsante della manifestazione. Da qui verrà illustrato il progetto della Fondazione Barumini con la Soprintendenza e l’Università degli studi di Cagliari che parte dal laboratorio già attivo a Barumini e arriverà alla costituzione di un corso di laurea in restauro a due passi dal sito Unesco Su Nuraxi e alle opportunità di Casa Zapata che vede partire i lavori di restauro a contatto con i turisti. [post_title] => Expo Turismo in Sardegna, a Barumini la 9 edizione della rassegna [post_date] => 2023-11-24T09:09:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700816997000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ritorna alla Spezia la manifestazione “Sapori & Mestieri – Stile Artigiano” organizzata da Confartigianato che vedrà protagonisti i prodotti tipici, dolci e salati, del territorio. La kermesse ha il patrocinio e il contributo della Regione Liguria e del Comune della Spezia. Da venerdì 24 a domenica 26 novembre, il centro storico della città sarà pervaso da cioccolato, dolci e specialità territoriali. Oltre 40 stand di produzioni artigianali che potranno invogliare gli acquisti natalizi. Molte le iniziative: seminari e convegni, presentazioni di libri, visite culturali, show cooking e animazione per i più piccoli. «Un appuntamento ormai tradizionale che dà il via alle iniziative natalizie che sarà innanzitutto una gioia per il palato – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - un’occasione per degustare le prelibatezze dei grandi artigiani del nostro territorio e per approfondire tradizioni culinarie locali diventate famose in tutto il mondo. Tanti eventi correlati da non perdere tra i quali quelli previsti al Museo Amedeo Lia e al Museo del Sigillo. Ringrazio Confartigianato per la promozione e l’organizzazione di questa iniziativa che siamo sempre molto lieti di sostenere.” «Abbiamo coinvolto oltre 100 aziende – spiega Antonella Simone, Responsabile Eventi Confartigianato – tra standisti, produttori e imprese coinvolte. Oltre agli operatori che saranno presenti in Corso Cavour, intendiamo promuovere e valorizzare le produzioni artigianali sia quelle dolciarie e del settore alimentare che quelle artistiche. «Da oltre vent’anni l'appuntamento organizzato da Confartigianato anticipa lo shopping natalizio proponendo cioccolato, prodotti di pasticceria e dando spazio all’artigianato ligure delle eccellenze del Marchio di qualità 'Artigiani in Liguria' - dichiara il Presidente di Confartigianato Paolo Figoli - l'evento è l'occasione per promuovere e valorizzare le professionalità del comparto dell’artigianato tradizionale e tipico». Molte le iniziative in programma per un weekend ricco eventi; si parte venerdì 24 con l’inaugurazione ufficiale di “Sapori & Mestieri” nell’Area Media Confartigianato, uno spazio che sarà il cuore pulsante di tutta l’iniziativa. Qui andranno in scena molti degli eventi in programma, come gli show cooking di sabato 25, dalle ore 10.30, degli allievi del CIOFS e dell’Istituto Alberghiero Casini, che si alterneranno nella presentazione di nuove dolci proposte. Alle ore 17.00 spazio invece alla conferenza stampa sull’importanza e delle tendenze del turismo enogastronomico nell’Area Vasta del Golfo dei Poeti. Interverranno: On. Maria Grazia Frijia, Assessore al turismo e vicesindaco del comune della Spezia, Lorenzo Viviani - consulente Masaf, Marco Lucchi, Presidente Coldiretti, Alessandro Ferrante, Vicepresidente CIA Liguria di Levante, Mirco Capellini, Azienda Agricola Luciano Capellini, Antonella Simone Confartigianato La Spezia. Contemporaneamente alle ore 15.00 sarà di scena “La leggenda del Cacao” con una imperdibile visita al prestigioso Museo del Sigillo a cui seguirà una la realizzazione di una pintadera in argilla da utilizzare nella decorazione dei tessuti. Al termine una piccola degustazione di cioccolato. [post_title] => La Spezia, con Sapori e Mestieri tre giorni di eventi, visite guidate e animazione [post_date] => 2023-11-24T09:09:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700816965000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450965" align="alignright" width="300"] Emiliana Limosani[/caption] Ita Airways traguarda un 2024 che sarà una volta di più nel segno dei redditizi collegamenti di lungo raggio: ad anticipare i tratti del futuro sviluppo è Emiliana Limosani, cco del vettore e ceo di Volare, in occasione del Biz Travel Forum 2023. Così, la crescita di Ita «proseguirà il prossimo anno con un aumento della capacità offerta del +36%» all'interno del quale spicca il «grande focus sul lungo raggio e soprattutto verso il Nord America, dove ancora c'è tanto spazio, sia incoming sia outgoing: apriremo la Toronto e la Chicago». Nel mirino anche il medio raggio, a cominciare dal «Medio Oriente, con Jeddah e Riyadh in Arabia Saudita, un Paese in grande sviluppo, e ancora in Africa». A supporto di questa crescita c'è il parallelo ampliamento della flotta «che nel 2024 arriverà a contare fino a 96 velivoli (rispetto ai 53 iniziali). Il 60% della flotta sarà completamente rinnovata». Trend positivo anche per il segmento business travel: «Siamo cresciuti del 56% come ricavi lato bt (+67% italia e più 40% circa per la parte internazionale)». Questa tipologia di traffico gioca anche un ruolo importante all'interno di Volare, «con oltre 26.000 business travellers che hanno aderito al programma corporate». [post_title] => Ita Airways, Limosani: «La crescita prosegue e nel 2024 la capacità salirà del 36%» [post_date] => 2023-11-23T13:54:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700747666000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "partecipa al webinar clicca qui" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":36,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":877,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Bad Ischl Salzkammergut Capitale Europea della Cultura 2024.\r

Partecipa al webinar del 14 dicembre ore 14:30.\r

clicca qui","post_title":"Webinar Bad Ischl Salzkammergut Capitale Europea della Cultura 2024 - clicca qui","post_date":"2023-11-27T16:22:16+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["agenzia-di-viaggi","austria","austria-turismo","formazione-agenti-di-viaggio","formazione-online","tour-operataor","vacanze-in-austria","webinar","webinar-online"],"post_tag_name":["agenzia di viaggi","Austria","Austria turismo","formazione agenti di viaggio","formazione online","tour operataor","vacanze in austria","webinar","webinar online"]},"sort":[1701102136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolto l’incontro convocato dal Presidente della Regione, Giovanni Toti su richiesta dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, alla presenza dell’Assessore Augusto Sartori, della Presidente Donatella Bianchi, dei Sindaci di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, di Monterosso Emanuele Moggia, di Vernazza, Francesco Villa, per un confronto sulla proposta di revisione delle tariffe del Cinque Terre Express per la gestione dei picchi di domanda. \r

\r

Tra i temi in evidenza per il Parco: la valorizzazione della Carta Servizi Cinque Terre Card all’interno della proposta di revisione tariffaria con il mantenimento della vendita del ticket giornaliero esclusivamente associato alla Card; lo scaglionamento delle tariffe collegate ai periodi di massima affluenza; l’inserimento delle strutture a Marchio CETS tra i criteri delle scontistiche applicate alla Card e l’introduzione del Parco nel Protocollo di Intesa tra Regione e Comuni. \r

\r

«Abbiamo voluto portare il nostro contributo al tavolo di discussione - ha detto la Presidente del Parco, Donatella Bianchi - partendo dai dati elaborati nello studio di MIC-HUB che indicano che circa il 70% dei visitatori arriva con il treno, il 15% su battello e meno del 10% con auto o moto: se lo strumento degli aumenti tariffari è una leva per alleggerire i flussi – continua Bianchi - vanno pensati in una logica di visione integrata perché la pressione non si sposti su un altro vettore, ad esempio sul trasporto su gomma, insostenibile per la conformazione orografica del nostro territorio.» Da qui l’importanza di variare le tariffe collegando gli aumenti ai momenti di massima affluenza. \r

\r

Dall’incontro è emersa l’intenzione della Regione al mantenimento del ticket giornaliero del treno esclusivamente associato alla Carta Servizi Cinque Terre Card, iniziativa che salvaguarda questo strumento essenziale del Parco per vivere il territorio nella sua multidimensionalità e pilastro per autofinanziare, attraverso risorse provenienti dal turismo, servizi essenziali per i residenti e i turisti, progetti di manutenzione, ricerca e mitigazione del rischio e sostegno al comparto agricolo, con significative ricadute occupazionali nel settore ambiente. \r

\r

«Non è in discussione il mantenimento e il rinnovo della convenzione tra Ente Parco e Trenitalia, attiva dal 2003, anche a valle dei recenti accordi rivisti in virtù delle nuove esigenze di gestione dei flussi” - sottolinea Bianchi - Abbiamo chiesto a Regione di inserire le strutture ricettive certificate con il Marchio di Qualità ambientale della Carta Europea per il Turismo sostenibile, come ulteriore criterio cui applicare la scontistica sui prezzi delle Cards, premialità già introdotta dal Parco per favorire la permanenza dei visitatori nelle strutture virtuose dell’Area protetta che hanno aderito ad un percorso di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e di innalzamento della qualità dell’offerta».\r

\r

Conclude Bianchi: “Ho chiesto inoltre che il Parco venga inserito nel Protocollo d’intesa tra Regione e Comuni in continuità con la funzione di coordinamento che svolge sul territorio“. ","post_title":"Cinque Terre, confronto tra Parco e Regione per razionalizzare i flussi turistici","post_date":"2023-11-27T12:47:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1701089225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456859","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutti a Baveno. Leggo sui giornali di settore e non che a Baveno durante la due giorni dedicati al turismo si siano disposte due correnti abbastanza inconciliabili fra di loro. Da una parte le organizzazioni del turismo organizzato che, oltre ad avere poco tempo per parlare, hanno messo sul campo problemi reali. vediamoli. La Direttiva Ue, un aiuto concreto a comprendere i prossimi scenari del turismo, per sdaper come muoversi, la continua battaglia con le low cost (che tendenzialmente il Governo ha già perduto), le continue incertezze di un lavoro come quello degli agenti di viaggio e tour operator.\r

\r

Dall'altra parte la politica. Allora leggiamo le risposte del ministro Santanchè e addirittura del presidente del consiglio Giorgia Meloni.\r

Politica\r

Partiamo dal minore in grado: Santanchè. «L'Italia deve tornare sul primo gradino della scala mondiale del turismo», poi «Bisogna costruire veramente un’industria del turismo che partecipi in maniera importante al nostro Prodotto interno lordo (Pil)». Inoltre «Le agenzie di viaggio e i tour operator sono imprenscindibili per il turismo del Paese». ne potremmo aggiungere altre ma bastano queste per far notare il profondo scollamento fra turismo organizzato e politica.\r

\r

Infine il messaggio della Meloni: «Il turismo rappresenta il 13% della ricchezza del nostro paese, il turismo rappresenta uno dei motori trainanti del nostro Paese, a volte è trascurata ed è un errore gravissimo sul piano strategico. Ecco perchè ci siamo messi subito al lavoro per dargli una nuova centralità, per guardarlo da una prospettiva diversa con l’autorità di un dicastero autonomo».\r

\r

Modestamente mi sembra che queste parole molti di noi le abbiano sentite un migliaio di volte e anche quando le dice un presidente del consiglio, senza nessuna acrimonia, il commento è: «Ancora siamo a 'sto punto?»\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Baveno: la politica e il turismo organizzato non s'incontrano","post_date":"2023-11-27T11:15:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1701083720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apriranno il prossimo 1° di dicembre i 5 stelle Montana Lodge & Spa a La Thuile e il 5 stelle Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc. Si allarga in questo modo la presenza del gruppo R Collection Hotels nelle destinazioni montagna.\r

\r

Acquisito in gestione, il Montana è in particolare dotato di 55 camere e si caratterizza per un design contemporaneo con materiali innovativi all’interno di un involucro tradizionale valdostano. Presenti anche due ristoranti con cucina italiana caratterizzata da ingredienti locali: il Bistrot alpino e l’Ottavio Lounge. A loro si aggiunge una cantina con 300 etichette per degustazioni, nonché la Erre Spa, con piscina interna riscaldata, vasca idromassaggio esterna, sauna, bagno turno, vitarium, area private spa e palestra con attrezzatura Technogym.\r

\r

Il Grand Hotel Courmayeur è invece una struttura di proprietà provvista di 72 camere. Due anche qui le proposte gastronomiche: il ristorante La Fourchette e l’Equinox lounge bar, la terrazza sul monte Bianco. Non può inoltre mancare la Erre Spa, spazio benessere da 500 metri quadrati con piscina interna riscaldata, sauna, bagno turno, docce cromatiche e sensoriali, private spa e palestra Technogym.\r

\r

Con le due new entry, il brand R Collection conta oggi all’attivo dieci strutture, di cui quattro sul lago di Como (tre già operative e una in pipeline con apertura prevista nel 2025), una in riviera ligure nella Portofino Coast e tre nella città di Milano.\r

\r

","post_title":"Doppia new entry per il gruppo R Collection a La Thuile e a Courmayeur","post_date":"2023-11-27T09:56:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1701079000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456766","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la Cruise Barcellona, ammiraglia della flotta Grimaldi Lines, a ospitare il prossimo 27 novembre l'appuntamento inaugurale dell'edizione 2024 del Festivaldeigiovani: l'evento di formazione e orientamento al lavoro dedicato alle nuove generazioni che si concluderà a Gatea tra il 17 e il 19 aprile. A bordo della nave ancorata nel porto di Civitavecchia, una delegazione di studenti provenienti da tutto il Lazio si confronterà su temi quali lo studio, le nuove professioni, l’evoluzione digitale e l’intelligenza artificiale, il valore dell'inclusione e i modelli di alimentazione sana e sostenibile.\r

\r

A dare il benvenuto a bordo saranno Luciana Michisanti e Dario Balestriere di Grimaldi Lines, che illustreranno le possibilità di formazione e di occupazione offerte ai giovani dalla compagnia di navigazione, nell’ambito del progetto Grimaldi Educa, nato per accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita e orientamento al lavoro. Dalle professioni del mare si passerà all’evoluzione digitale, con l’intervento dell’università Luiss Guido Carli. Sarà il professore Giuseppe Francesco Italiano a confrontarsi con i ragazzi sul tema dell’intelligenza artificiale, attraverso una lezione interattiva sui suoi rischi e opportunità.\r

\r

Seguirà un momento offerto da Umana, con le formatrici Francesca Pennacchi, Luisa Nocito e Michela Miani, che guideranno gli studenti nel prendere consapevolezza di sé per distinguersi nel mondo del lavoro. Ariete Fattoria Latte Sano darà invece vita a un momento dedicato alla salute e al benessere in cucina, con il contributo del nutrizionista Antonio Galatà. In sala anche il bar artist Fabiano Bucci e il maestro gelatiere Stefano Ferrara, per rispondere alle domande dei futuri barman e chef, che partecipano al contest Chef di classe. A bordo della Cruise Barcelona ci sarà infine la testimonianza di Daniele Cassioli, il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi, con 45 titoli italiani, 27 titoli europei e 28 titoli mondiali. L'appuntamento si chiuderà in musica con l’esibizione di Corynna, vincitrice di Massimo Ascolto 2023, contest musicale di Festivaldeigiovani con partner Grimaldi Lines.","post_title":"La Cruise Barcelona di Grimaldi Lines ospiterà l'evento inaugurale del Festivaldeigiovani 2024","post_date":"2023-11-24T10:25:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700821552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, parla con la tipica franchezza della decisione dell'Autorità per la concorrenza italiana di avviare un'indagine per verificare se la sua compagnia stia abusando della sua posizione dominante sul mercato, terza per importanza solo dopo l'Irlanda e Spagna.\r

\r

Nelle dichiarazioni riportate da Reuters, O'Leary descrive il passo compiuto dalle autorità garanti della concorrenza del paese come uno “scherzo”. “È semplicemente la politica italiana”, sottolinea. Ma non finisce qui. Afferma che “c’è un gruppo di populisti che gira in tondo in Italia”.\r

\r

Entrando a fondo nell'indagine, avverte che stanno commettendo un errore da manuale analizzando solo gli algoritmi dei telefoni cellulari quando \"quasi il 60% dei voli vengono prenotati dai computer\". Insomma, l'azione del governo di Giorgia Meloni non ha senso e, evidentemente, non sembra preoccupare la compagnia aerea numero uno in Europa.\r

\r

L'indagine è iniziata dopo che l'esecutivo italiano ha revocato il decreto volto a limitare il prezzo dei biglietti aerei per la Sardegna e la Sicilia, con il quale prevedeva che i prezzi non avrebbero mai superato la tariffa media di oltre il 200%. ","post_title":"O'Leary: \"L'indagine dell'Autority italiana? Uno scherzo\"","post_date":"2023-11-24T09:59:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700819985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È uno degli eventi più importanti per la promozione del turismo culturale in Sardegna oltre che punto di riferimento e vetrina per rafforzare l’offerta turistica della regione, a livello nazionale e internazionale.\r

\r

È l’Expo del Turismo Culturale in Sardegna che prende il via oggi 23 novembre e proseguirà sino a sabato 25. La manifestazione 2023 è arrivata alla sua 9^ edizione e oltre a Barumini i riflettori, quest’anno, si accenderanno anche su Pula. Il prestigioso appuntamento annuale è organizzato come sempre dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura che ancora una volta ha voluto rinnovare il programma dell’evento per continuare a proporre importanti novità e collaborazioni per far incontrare e creare opportunità di scambio tra operatori culturali, turistici e altri comparti produttivi della Sardegna. \r

\r

L’appuntamento del 23 e 24 novembre si concentrerà a Barumini, al centro Giovanni Lilliu mentre il 25 novembre ci si sposterà a Pula per altri importanti incontri. In mostra ci saranno le eccellenze dei beni culturali, dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia della Sardegna e si alterneranno importanti convegni, laboratori, workshop con i tour operator (21 quelli nazionali e internazionali) che incontreranno oltre 60 aziende isolane e numerose attività. È fitto il programma della tre giorni in cui il grande evento si dividerà tra momenti di approfondimento grazie alle conferenze e tavole rotonde alle opportunità per i numerosi visitatori di prendere parte a dimostrazioni di casi studio, laboratori di slow food sino all'attività di PhotoWalk presso l’area archeologica Su Nuraxi di Barumini.\r

\r

Per continuare a costruire un’offerta sempre più integrata la Fondazione negli ultimi anni ha puntato la sua direzione verso la proposizione di importanti novità, in particolare in tema di tutela archeologica e di formazione nel campo del restauro, segno di un ecosistema in continuo movimento aperto ai giovani. Ecco perché il restauro sarà il cuore pulsante della manifestazione. Da qui verrà illustrato il progetto della Fondazione Barumini con la Soprintendenza e l’Università degli studi di Cagliari che parte dal laboratorio già attivo a Barumini e arriverà alla costituzione di un corso di laurea in restauro a due passi dal sito Unesco Su Nuraxi e alle opportunità di Casa Zapata che vede partire i lavori di restauro a contatto con i turisti. ","post_title":"Expo Turismo in Sardegna, a Barumini la 9 edizione della rassegna","post_date":"2023-11-24T09:09:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700816997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritorna alla Spezia la manifestazione “Sapori & Mestieri – Stile Artigiano” organizzata da Confartigianato che vedrà protagonisti i prodotti tipici, dolci e salati, del territorio. La kermesse ha il patrocinio e il contributo della Regione Liguria e del Comune della Spezia. Da venerdì 24 a domenica 26 novembre, il centro storico della città sarà pervaso da cioccolato, dolci e specialità territoriali. Oltre 40 stand di produzioni artigianali che potranno invogliare gli acquisti natalizi. Molte le iniziative: seminari e convegni, presentazioni di libri, visite culturali, show cooking e animazione per i più piccoli.\r

\r

«Un appuntamento ormai tradizionale che dà il via alle iniziative natalizie che sarà innanzitutto una gioia per il palato – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - un’occasione per degustare le prelibatezze dei grandi artigiani del nostro territorio e per approfondire tradizioni culinarie locali diventate famose in tutto il mondo. Tanti eventi correlati da non perdere tra i quali quelli previsti al Museo Amedeo Lia e al Museo del Sigillo. Ringrazio Confartigianato per la promozione e l’organizzazione di questa iniziativa che siamo sempre molto lieti di sostenere.”\r

\r

«Abbiamo coinvolto oltre 100 aziende – spiega Antonella Simone, Responsabile Eventi Confartigianato – tra standisti, produttori e imprese coinvolte. Oltre agli operatori che saranno presenti in Corso Cavour, intendiamo promuovere e valorizzare le produzioni artigianali sia quelle dolciarie e del settore alimentare che quelle artistiche.\r

\r

«Da oltre vent’anni l'appuntamento organizzato da Confartigianato anticipa lo shopping natalizio proponendo cioccolato, prodotti di pasticceria e dando spazio all’artigianato ligure delle eccellenze del Marchio di qualità 'Artigiani in Liguria' - dichiara il Presidente di Confartigianato Paolo Figoli - l'evento è l'occasione per promuovere e valorizzare le professionalità del comparto dell’artigianato tradizionale e tipico».\r

\r

Molte le iniziative in programma per un weekend ricco eventi; si parte venerdì 24 con l’inaugurazione ufficiale di “Sapori & Mestieri” nell’Area Media Confartigianato, uno spazio che sarà il cuore pulsante di tutta l’iniziativa.\r

\r

Qui andranno in scena molti degli eventi in programma, come gli show cooking di sabato 25, dalle ore 10.30, degli allievi del CIOFS e dell’Istituto Alberghiero Casini, che si alterneranno nella presentazione di nuove dolci proposte.\r

\r

\r

\r

Alle ore 17.00 spazio invece alla conferenza stampa sull’importanza e delle tendenze del turismo enogastronomico nell’Area Vasta del Golfo dei Poeti. Interverranno: On. Maria Grazia Frijia, Assessore al turismo e vicesindaco del comune della Spezia, Lorenzo Viviani - consulente Masaf, Marco Lucchi, Presidente Coldiretti, Alessandro Ferrante, Vicepresidente CIA Liguria di Levante, Mirco Capellini, Azienda Agricola Luciano Capellini, Antonella Simone Confartigianato La Spezia.\r

\r

Contemporaneamente alle ore 15.00 sarà di scena “La leggenda del Cacao” con una imperdibile visita al prestigioso Museo del Sigillo a cui seguirà una la realizzazione di una pintadera in argilla da utilizzare nella decorazione dei tessuti. Al termine una piccola degustazione di cioccolato.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia, con Sapori e Mestieri tre giorni di eventi, visite guidate e animazione","post_date":"2023-11-24T09:09:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700816965000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450965\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Emiliana Limosani[/caption]\r

\r

Ita Airways traguarda un 2024 che sarà una volta di più nel segno dei redditizi collegamenti di lungo raggio: ad anticipare i tratti del futuro sviluppo è Emiliana Limosani, cco del vettore e ceo di Volare, in occasione del Biz Travel Forum 2023.\r

\r

Così, la crescita di Ita «proseguirà il prossimo anno con un aumento della capacità offerta del +36%» all'interno del quale spicca il «grande focus sul lungo raggio e soprattutto verso il Nord America, dove ancora c'è tanto spazio, sia incoming sia outgoing: apriremo la Toronto e la Chicago».\r

\r

Nel mirino anche il medio raggio, a cominciare dal «Medio Oriente, con Jeddah e Riyadh in Arabia Saudita, un Paese in grande sviluppo, e ancora in Africa». \r

\r

A supporto di questa crescita c'è il parallelo ampliamento della flotta «che nel 2024 arriverà a contare fino a 96 velivoli (rispetto ai 53 iniziali). Il 60% della flotta sarà completamente rinnovata».\r

\r

Trend positivo anche per il segmento business travel: «Siamo cresciuti del 56% come ricavi lato bt (+67% italia e più 40% circa per la parte internazionale)». Questa tipologia di traffico gioca anche un ruolo importante all'interno di Volare, «con oltre 26.000 business travellers che hanno aderito al programma corporate».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways, Limosani: «La crescita prosegue e nel 2024 la capacità salirà del 36%»","post_date":"2023-11-23T13:54:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700747666000]}]}}