Las Vegas Travel Agent Forum – Scopri di più!

Gli agenti che utilizzano Travelport+ potranno visualizzare e confrontare le tariffe Ndc e gli ancillary di Iberia in un unico posto, rendendo più facile identificare e prenotare le opzioni migliori per i loro viaggiatori. «Il settore dei viaggi sta subendo una profonda trasformazione - osserva Celia Muñoz Espín, direttore della strategia commerciale e della distribuzione di Iberia -. I clienti chiedono esperienze sempre più personalizzate. Grazie a questo accordo, offriamo una gamma più ampia di opzioni alle agenzie di viaggio in Italia che utilizzano Travelport+, fornendo ai clienti una scelta più ampia e un'esperienza migliore. Per Iberia è fondamentale collaborare con fornitori di tecnologia che abbiano una grande esperienza e che possano soddisfare le nostre esigenze di innovazione incentrata sul cliente, come Travelport». «Con l'offerta di contenuti e servizi Ndc di Iberia attraverso Travelport+, disponibile da oggi, le agenzie che utilizzano il nostro servizio possono acquistare e gestire i voli dei loro clienti in modo ancora più semplice, con accesso all'intera offerta tariffaria e di ancilleries di Iberia su un'unica piattaforma - aggiunge Jason Clarke, commercial director of Travel Partners di Travelport -. Stiamo accelerando l'implementazione delle soluzioni e dei servizi di distribuzione dei contenuti di Ndc con le compagnie aeree con cui lavoriamo, come Iberia, in modo che le agenzie di viaggio e le società di gestione dei viaggi (Tmc) possano creare e offrire le esperienze moderne che i loro clienti richiedono". [post_title] => Iberia: i contenuti Ndc sono da oggi disponibili in Italia sulla piattaforma Travelport+ [post_date] => 2024-03-15T11:00:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710500434000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453824" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Pagamenti immediati, sicuri, garantiti, senza costi aggiuntivi e commissioni: in occasione della partecipazione a Bmt, Aiav in collaborazione con M-Facility, società specializzata nella realizzazione di sistemi per agevolare le transazioni finanziarie tra i soggetti della filiera turistica, ha presentato l’innovativo sistema di pagamento b2b STS – Settlement Technology System. «Tra le incombenze che drenano maggiori risorse alle agenzie di viaggio – ha spiegato Fulvio Avataneo, presidente Aiav – la gestione dei pagamenti verso i fornitori è una delle più insidiose. Dalla richiesta di fidejussioni alla concessione del credito, dal factoring ai plafond delle carte di credito, gli agenti di viaggio sono quotidianamente alle prese con sistemi di pagamento complessi e autoreferenziali, gestiti da società terze che spesso modificano le regole contrattuali unilateralmente. «Inoltre, è ormai prassi consolidata da parte di alcuni tour operator richiedere il saldo dei servizi per mezzo di carta di credito, addebitando costi fino al 3% del valore della pratica, anche se l’anticipo di 2 o 3 settimane dalla partenza consentirebbe di saldare con soluzioni meno gravose per le agenzie di viaggio. Il tema è particolarmente sentito dai piccoli imprenditori, in un momento di grande effervescenza del turismo organizzato, caratterizzato da prezzi crescenti e da una concorrenza sempre più agguerrita che spinge al ribasso i margini. STS rappresenta una soluzione concreta, facile da implementare e già disponibile in vista dell’imminente stagione estiva, adottata con grande soddisfazione da un’azienda del calibro di Trenitalia, oltre che da altri importanti player”. Realizzato da M-Facility, il servizio oggi è accessibile su tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sulle filiali delle Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito. STS basa le transazioni su bonifici bancari istantanei a costo zero, appoggiati su conti correnti degli Istituti Bancari partner che gli agenti di viaggio possono aprire a condizioni agevolate, grazie a convenzioni esclusive a loro favore. Per il resto il sistema è completamente gratuito per gli agenti e garantisce transazioni sicure e immediate, tutelando al contempo il venditore – tour operator, vettore o altro fornitore – da insolvenze e rischi finanziari. L’agenzia che aderisce al circuito, infatti, attiva un conto corrente in convenzione: i pagamenti sono quindi autorizzati solo nell’ambito del saldo presente. Il modello individuato permette di costruire un rapporto diretto, senza intermediari, e paritario tra rete distributiva, che quindi recupera competitività sul mercato, e fornitori di servizi. STS è accessibile anche presso le Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito al servizio. Daniele Fiorini, direttore generale di M-Facility spa, ha dichiarato: “Nel turismo non esiste attualmente una modalità standard di regolamento dei flussi finanziari, universalmente condivisa. Il sistema STS è stato ideato, progettato e sviluppato sulla base delle esigenze degli operatori della filiera e può essere integrato con le piattaforme dei GDS e dei tour operator, semplificando ulteriormente l’operatività. «La nostra è una soluzione tecnologica innovativa per il mercato rispettosa dei ruoli dei singoli soggetti. M-Facility, infatti, non si sostituisce agli Istituti di Credito, ma li supporta con la soluzione STS. Con i nostri partner, inoltre, stiamo lavorando per rendere accessibile il servizio STS a tutto il Corporate Banking Interbancario, quindi senza vincoli sulla scelta della banca presso cui appoggiare il conto corrente. Il valore aggiunto di STS è innegabile in termini di efficacia organizzativa ed efficienza gestionale e il potenziale è molto alto: la nostra ambizione è di poter accentrare nel breve periodo tutti i pagamenti del settore”. Sul mercato dal 2019, STS vanta già una consolidata collaborazione con Trenitalia, che utilizza la piattaforma per la gestione degli incassi di circa 500 agenzie, a cui è già stato revocato l’obbligo di fidejussione. Secondo le analisi condotte da Aiav sui suoi associati, l’utilizzo di STS con Trenitalia comporta un risparmio annuo di circa 500 euro, riconducibile all’eliminazione dei costi finanziari diretti e indiretti della fidejussione. Recentemente il sistema è stato adottato anche da Ellade Viaggi, rinomata società che opera nel campo della biglietteria marittima, e da una decina di tour operator di medie dimensioni. Sono in fase avanzata le trattative con alcuni big player, compreso uno dei principali nomi dell’aviazione italiana. [post_title] => Aiav presenta per le agenzie l'innovativo sistema di pagamento STS [post_date] => 2024-03-15T10:35:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710498958000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463503 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio sulla West Coast statunitense è un sogno per moltissime persone. Organizzarlo, tuttavia, non è così semplice, occorre impegnarsi con un grosso anticipo, di mesi e mesi. Districarsi tra cartine, email ed esplorazioni online di possibili mete, è uno sforzo notevole, ma tutto questo è ampiamento ripagato dalle incredibili bellezze che si possono vedere nel proprio viaggio da San Francisco a Los Angeles, passando magari da Las Vegas e visitando i parchi nazionali più grandi e spettacolari. Nella preparazione di un viaggio così impegnativo non si possono trascurare i vantaggi dell'assicurazione viaggio in USA, come quella su misura offerta da . Questa, infatti, può davvero fare la differenza tra un’esperienza memorabile o una da dimenticare, soprattutto se si dovessero verificare alcuni spiacevoli incidenti, come la cancellazione del volo, lo smarrimento dei bagagli o una prenotazione perduta. Attraversare l’oceano ed entrare in un altro continente, nonostante la “facilità” con cui si può comprare un volo a partire, non è mai un’esperienza da affrontare con leggerezza. Ecco almeno tre buone ragioni per partire pronti a tutto e ben equipaggiati alla volta degli States. Avere un “amico” con cui parlare nella propria lingua Non c’è cosa peggiore di trovarsi in difficoltà e non riuscire ad esprimere i propri bisogni e i propri disagi. Questo può accadere anche a chi conosce bene la lingua inglese perché, dopotutto, quando si è sottoposti a stress, panico o pressioni è più difficile mantenere la mente lucida. Con un’assicurazione ad hoc questo ostacolo sarà agilmente superato dal pronto intervento della compagnia che agirà per proprio conto e che, nel breve, fornirà rassicurazioni e consigli su cosa fare. Questo non è un aspetto da sottovalutare perché a volte, anche la semplice possibilità di poter interloquire senza ostacoli comunicativi può migliorare sensibilmente la situazione. I danni saranno attutiti dalle coperture Un bagaglio smarrito può essere una grande seccatura, ma anche un danno economico, soprattutto se si trasportavano capi costosi, device elettronici, gioielli o beni di vario genere a cui si è particolarmente affezionati. Le compagnie assicurative comprendono bene tutto questo e possono essere di grande aiuto. Anche se la copertura non ripagherà il dispiacere di aver smarrito, forse per sempre, alcuni oggetti personali a cui si era particolarmente legati, permette di ottenere un risarcimento e di poter continuare la vacanza in modo sereno e con tutto il necessario. Lo stesso vale per situazioni in cui, per una infinità di ragioni, si scopre che il volo è stato cancellato o che, per un errore, l’alloggio prenotato con tanta cura non ha spazio. L’assicurazione interviene anche in questi casi, e dà la sicurezza di non essere lasciati soli dinanzi alle difficoltà. Costo minimo, massima utilità Un altro buon motivo per assicurare un viaggio in USA è il costo, relativamente basso rispetto a tutto il resto delle spese. Visto che ci sono pacchetti assicurativi con copertura personalizzabile, a prezzi molto abbordabili e con decine di variazioni in base alle coperture desiderate. I costi dei disagi che si possono verificare a migliaia di chilometri da casa, in un altro continente, possono essere, infatti, molto più rilevanti. [post_title] => Tre buoni motivi per assicurare il prossimo viaggio in USA [post_date] => 2024-03-15T08:40:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => allianz-global-assistance ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Allianz Global Assistance ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710492000000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Konrad Travel, Reimatours e Travel Island lanciano i tour esclusivi con l'esperto alla scoperta degli Stati Uniti più autentici. Le partenze speciali sono state pensate per piccoli gruppi e sono state concepite per esplorare le destinazioni più iconiche e autentiche, dalle città brulicanti di vita alle imponenti meraviglie naturali, godendo di un accompagnatore in partenza dall'Italia. La decisione di optare per gruppi ridotti è stata presa per assicurare «una maggiore flessibilità durante il viaggio - spiega Gianluca Sposito, general manager di Konrad Travel -, garantendo la possibilità di esplorare luoghi che non sono accessibili dai grandi pullman turistici, per un'esperienza più intima e personalizzata». Gianluca Sposito, in compagnia di Franco Bondioli, proprietario di Travel Island, e Claudia Cannas, operations department di Reimatours, hanno presentato 4 diversi tour con partenze garantite. L''Insolito Southwest, da Las Vegas attraverso Nevada, Arizona, Colorado e Utah', con partenza il 12 giugno 2024; il 'Pacific Nothwest in tou', con partenza il 10 luglio 2024, che offre panorami spettacolari e meraviglie naturali uniche al mondo in quindici parchi; 'I mille colori del New England', in partenza il 6 ottobre 2024, in viaggio da Boston a Plymouth, immersi nel foliage autunnale, attraversando le spettacolari White Mountains e Capecod; 'Wyoming, natura e nativi', alla scoperta del Parco Nazionale di Yellowstone fino all'avventuroso Far West, in partenza il 31 maggio 2024. [post_title] => I tour con l'esperto alla scoperta degli USA con Konrad, Reimatours e Travel Island [post_date] => 2024-03-14T10:00:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710410443000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno ben tre i punti della Bmt di Napoli in cui gli agenti potranno incontrare i rappresentanti di Idee per Viaggiare. Il to capitolino sarà infatti presente alla manifestazione in programma dal 14 al 16 marzo con uno stand all’interno del villaggio Astoi Confindustria Viaggi (padiglione 5 stand 510), oltre a quello brandizzato Chinasia by Idee per Viaggiare, presso l’Ufficio nazionale del turismo cinese (padiglione 5, stand 5001); infine, gli agenti di viaggio potranno parlare con lo staff anche allo stand dedicato alla Priority Boarding Card (padiglione 5 stand 5007): la piattaforma online semplificata per la gestione della biglietteria aerea di IpV, che cresce costantemente ogni mese di circa il 30% nel numero di agenzie che la utilizzano. “Con piacere partecipiamo all’edizione 2024 di Bmt, consolidando uno storico legame con Napoli e la manifestazione - commenta il ceo del to, Danilo Curzi -. Si tratta di un appuntamento importante per incontrare gli agenti, grazie anche a un calendario favorevole che precede il picco delle vendite della stagione estiva, oltre alla possibilità di parlare con agenzie che provengono da aree sempre più estese rispetto al Centro-Sud”. Mixare esperienze e destinazioni non solo rappresenta la mission dell’offerta, ma anche la principale peculiarità della programmazione 2024 di Idee per Viaggiare. Con la linea IdeeMix, il tour operator mostra molteplici e inedite possibilità di accostamento, collegando destinazioni geograficamente distanti e intrecciando esperienze di culture lontane: gli agenti di viaggio troveranno flyer che offrono una selezione di queste proposte, incluse le partenze per l’estate con promozioni dedicate, grazie a prezzi bloccati e vantaggiosi verso alcune mete. “Richieste e prenotazioni relative alla prossima stagione estiva guardano in modo particolare a Oriente: per esempio per il Giappone abbiamo già alcune partenze sold-out; anche Thailandia, Indonesia e certamente Cina si confermano di appeal, riscontrando grande interesse da parte dei viaggiatori. Sottolineiamo, inoltre, le proposte dedicate allo Sri Lanka, destinazione alla quale siamo intimamente legati, perché rientra nel novero delle prime mete della nostra programmazione e che abbiniamo al soggiorno mare alle Maldive. A proposito della meta regina dell’oceano Indiano, continuiamo a registrare grande soddisfazione proprio dall’arcipelago, con richieste di soggiorno anche in estate. Tra i grandi classici rientrano gli Stati Uniti, che mantengono una granitica posizione, in rampa di lancio, tra le mete più ambite da visitare anche in estate”. Ottimi i numeri messi infine a segno dal segmento dei viaggi di nozze, grazie anche alla durata media del soggiorno e al relativo valore medio pratica. Anche per le proposte dedicate ai neosposi, attingere alla linea IdeeMix consente di creare un viaggio tailore made, ricco di experience da vivere durante il tour, prima di godere di privacy e relax garantiti dall’estensione mare. [post_title] => Idee per Viaggiare alla Bmt si fa in tre con altrettanti punti in cui incontrare gli adv [post_date] => 2024-03-13T09:12:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710321140000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025. "Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)". Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: "Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri". Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: "Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco". I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia. [post_title] => Naar apre in Germania: "Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso" [post_date] => 2024-03-12T11:40:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710243643000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463221" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Si presenta con nuovi prodotti I4T alla Bmt di Napoli, in programma dal 14 al 16 marzo a Napoli (pad. 6 - stand 6133). Tra questi, la sezione annullamento all risks sulle polizze Platino, valida per tutti gli eventi oggettivamente dimostrabili che, oltre a uscire dalla logica dei rischi nominati, offre anche il vantaggio di estendere la copertura fino a due compagni di viaggio, ideale per i gruppi di amici. Punta invece sul servizio e sull’alleggerimento del lavoro richiesto agli agenti di viaggio la nuova garanzia bagaglio basata sull’indennizzo forfettario, che semplifica tutto il processo di gestione dei sinistri, evitando all’assicurato di dover elencare i beni contenuti nella valigia smarrita o rubata, provarne il valore e la data di acquisto. Entrambe le garanzie sono già disponibili sulla piattaforma riservata alle agenzie, travel.b2b.i4t.it. “Il 2024 si è aperto con un ottimo bimestre, in crescita a doppia cifra percentuale rispetto al 2023 - spiega il responsabile intermediazione assicurativa I4T, Christian Garrone -. Il dato di per sé è positivo, ma l’elevata incidenza dell’advance booking, che potrebbe esaurire presto il suo effetto traino, unita a due giorni lavorativi in meno a marzo 2024 rispetto allo stesso mese del 2023 rischiano di generare un’inversione di tendenza sulle vendite. L’instabilità su alcune destinazioni, prima tra tutte il mar Rosso, spinge il ricorso sempre più frequente alle polizze, anche nel mercato del Centro/Sud Italia, che in passato era meno sensibile a questo tema. Parallelamente alla richiesta di coperture assicurative specifiche, si accompagna anche una forte domanda di servizio: gli agenti cercano soluzioni sicure da proporre ai loro clienti, che siano però anche efficienti e di semplice gestione in caso di sinistri. Per questo motivo, oltre a lavorare sul prodotto, recentemente abbiamo ampliato l’organico, che oggi conta più di 40 addetti”. “Oggi al Centro/Sud collaboriamo con circa 1.300 agenzie – aggiunge Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T –, che supportiamo attraverso cinque area manager, coordinati dal direttore di rete nazionale Ilaria Bortolato. Esistono ancora ampi margini di crescita e siamo sicuri che l’incontro, dal vivo, nei padiglioni della fiera di Napoli, sarà un’importante occasione di business e di networking, ideale per rafforzare il rapporto di fiducia che ci lega ai nostri partner e costruire nuove relazioni di successo”. [post_title] => Annullamento all risks polizze Platino e garanzia bagaglio forfettaria le novità I4T alla Bmt [post_date] => 2024-03-11T11:39:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710157197000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_428443" align="alignleft" width="300"] Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption] Networking e formazione: è partito il primo road tour di Euphemia, 4 appuntamenti in programma fino ad aprile basati sull’incontro e sul confronto diretto tra gli agenti di viaggio e i principali partner dell’azienda. La relazione tra Personal Voyager e fornitori si conferma un elemento fondamentale del percorso formativo di Euphemia, nella consapevolezza che, abbandonata l’era del prodotto standardizzato, il valore aggiunto per il cliente può nascere solo dalla sinergia tra le diverse professionalità che compongono la filiera turistica. Ezio Barroero, presidente Lab Travel, dichiara: “Privilegiamo piccoli gruppi, non più di 20/30 Personal Voyager per tappa. Incentiviamo le relazioni interpersonali, il networking, affinché le due parti possano approfondire la conoscenza reciproca, scambiandosi opinioni, idee e prospettive. Questo genera un livello di coinvolgimento che migliora il rapporto di fiducia e permette agli agenti di apprendere nozioni e informazioni utili da applicare nella fase di vendita. "Rispetto ad una classica formazione basata sul modello relatore/pubblico, il nostro obiettivo è permettere ad ogni singolo consulente di aver un contatto diretto con ogni singolo fornitore. In questo caso i risultati e la soddisfazione degli agenti sono decisamente superiori, ed è questo che ci interessa, a vantaggio della loro professionalità e, non ultimo, del fatturato”. Tra le aziende partner coinvolte nell’iniziativa: Emirates, Gruppo Lufthansa, ITA Airways, Qatar Airways, Naar Tour Operator, Palladium Hotel e Rate Hawk. Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “I Personal Voyager non hanno direttive di vendita: scelgono sempre il fornitore migliore per il proprio cliente, con il quale hanno un rapporto strettissimo. È nostro dovere aggiornare, rinnovare e potenziare continuamente la relazione con i fornitori e renderla fruibile alla forza vendita, migliorando al contempo le performance sia in termini di volume che di qualità". [post_title] => Euphemia, parte il road tour per il confronto fra agenti e partner [post_date] => 2024-03-11T11:18:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710155929000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "las vegas travel agent forum scopri piu" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":879,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Las Vegas Travel Agent Forum - Scopri di più!","post_date":"2024-03-15T16:45:36+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1710521136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prodotto Ndc di Iberia è da oggi disponibile in Italia attraverso la piattaforma Travelport+. L'implementazione segue il successo del lancio dei contenuti Ndc del vettore spagnolo agli agenti Travelport+ in Portogallo all'inizio di quest'anno e, oltre che per il nostro Paese, è fruibile anche in altri 38 Paesi in Europa, Africa, Asia, America Latina e Stati Uniti.\r

Gli agenti che utilizzano Travelport+ potranno visualizzare e confrontare le tariffe Ndc e gli ancillary di Iberia in un unico posto, rendendo più facile identificare e prenotare le opzioni migliori per i loro viaggiatori.\r

«Il settore dei viaggi sta subendo una profonda trasformazione - osserva Celia Muñoz Espín, direttore della strategia commerciale e della distribuzione di Iberia -. I clienti chiedono esperienze sempre più personalizzate. Grazie a questo accordo, offriamo una gamma più ampia di opzioni alle agenzie di viaggio in Italia che utilizzano Travelport+, fornendo ai clienti una scelta più ampia e un'esperienza migliore. Per Iberia è fondamentale collaborare con fornitori di tecnologia che abbiano una grande esperienza e che possano soddisfare le nostre esigenze di innovazione incentrata sul cliente, come Travelport». \r

«Con l'offerta di contenuti e servizi Ndc di Iberia attraverso Travelport+, disponibile da oggi, le agenzie che utilizzano il nostro servizio possono acquistare e gestire i voli dei loro clienti in modo ancora più semplice, con accesso all'intera offerta tariffaria e di ancilleries di Iberia su un'unica piattaforma - aggiunge Jason Clarke, commercial director of Travel Partners di Travelport -. Stiamo accelerando l'implementazione delle soluzioni e dei servizi di distribuzione dei contenuti di Ndc con le compagnie aeree con cui lavoriamo, come Iberia, in modo che le agenzie di viaggio e le società di gestione dei viaggi (Tmc) possano creare e offrire le esperienze moderne che i loro clienti richiedono\". \r

","post_title":"Iberia: i contenuti Ndc sono da oggi disponibili in Italia sulla piattaforma Travelport+","post_date":"2024-03-15T11:00:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710500434000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453824\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Pagamenti immediati, sicuri, garantiti, senza costi aggiuntivi e commissioni: in occasione della partecipazione a Bmt, Aiav in collaborazione con M-Facility, società specializzata nella realizzazione di sistemi per agevolare le transazioni finanziarie tra i soggetti della filiera turistica, ha presentato l’innovativo sistema di pagamento b2b STS – Settlement Technology System. \r

\r

«Tra le incombenze che drenano maggiori risorse alle agenzie di viaggio – ha spiegato Fulvio Avataneo, presidente Aiav – la gestione dei pagamenti verso i fornitori è una delle più insidiose. Dalla richiesta di fidejussioni alla concessione del credito, dal factoring ai plafond delle carte di credito, gli agenti di viaggio sono quotidianamente alle prese con sistemi di pagamento complessi e autoreferenziali, gestiti da società terze che spesso modificano le regole contrattuali unilateralmente.\r

\r

«Inoltre, è ormai prassi consolidata da parte di alcuni tour operator richiedere il saldo dei servizi per mezzo di carta di credito, addebitando costi fino al 3% del valore della pratica, anche se l’anticipo di 2 o 3 settimane dalla partenza consentirebbe di saldare con soluzioni meno gravose per le agenzie di viaggio. Il tema è particolarmente sentito dai piccoli imprenditori, in un momento di grande effervescenza del turismo organizzato, caratterizzato da prezzi crescenti e da una concorrenza sempre più agguerrita che spinge al ribasso i margini. STS rappresenta una soluzione concreta, facile da implementare e già disponibile in vista dell’imminente stagione estiva, adottata con grande soddisfazione da un’azienda del calibro di Trenitalia, oltre che da altri importanti player”. \r

\r

Realizzato da M-Facility, il servizio oggi è accessibile su tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sulle filiali delle Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito. STS basa le transazioni su bonifici bancari istantanei a costo zero, appoggiati su conti correnti degli Istituti Bancari partner che gli agenti di viaggio possono aprire a condizioni agevolate, grazie a convenzioni esclusive a loro favore.\r

\r

Per il resto il sistema è completamente gratuito per gli agenti e garantisce transazioni sicure e immediate, tutelando al contempo il venditore – tour operator, vettore o altro fornitore – da insolvenze e rischi finanziari. L’agenzia che aderisce al circuito, infatti, attiva un conto corrente in convenzione: i pagamenti sono quindi autorizzati solo nell’ambito del saldo presente. Il modello individuato permette di costruire un rapporto diretto, senza intermediari, e paritario tra rete distributiva, che quindi recupera competitività sul mercato, e fornitori di servizi. STS è accessibile anche presso le Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito al servizio.\r

\r

Daniele Fiorini, direttore generale di M-Facility spa, ha dichiarato: “Nel turismo non esiste attualmente una modalità standard di regolamento dei flussi finanziari, universalmente condivisa. Il sistema STS è stato ideato, progettato e sviluppato sulla base delle esigenze degli operatori della filiera e può essere integrato con le piattaforme dei GDS e dei tour operator, semplificando ulteriormente l’operatività.\r

\r

«La nostra è una soluzione tecnologica innovativa per il mercato rispettosa dei ruoli dei singoli soggetti. M-Facility, infatti, non si sostituisce agli Istituti di Credito, ma li supporta con la soluzione STS. Con i nostri partner, inoltre, stiamo lavorando per rendere accessibile il servizio STS a tutto il Corporate Banking Interbancario, quindi senza vincoli sulla scelta della banca presso cui appoggiare il conto corrente. Il valore aggiunto di STS è innegabile in termini di efficacia organizzativa ed efficienza gestionale e il potenziale è molto alto: la nostra ambizione è di poter accentrare nel breve periodo tutti i pagamenti del settore”.\r

\r

Sul mercato dal 2019, STS vanta già una consolidata collaborazione con Trenitalia, che utilizza la piattaforma per la gestione degli incassi di circa 500 agenzie, a cui è già stato revocato l’obbligo di fidejussione. Secondo le analisi condotte da Aiav sui suoi associati, l’utilizzo di STS con Trenitalia comporta un risparmio annuo di circa 500 euro, riconducibile all’eliminazione dei costi finanziari diretti e indiretti della fidejussione. Recentemente il sistema è stato adottato anche da Ellade Viaggi, rinomata società che opera nel campo della biglietteria marittima, e da una decina di tour operator di medie dimensioni. Sono in fase avanzata le trattative con alcuni big player, compreso uno dei principali nomi dell’aviazione italiana. ","post_title":"Aiav presenta per le agenzie l'innovativo sistema di pagamento STS","post_date":"2024-03-15T10:35:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710498958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio sulla West Coast statunitense è un sogno per moltissime persone. Organizzarlo, tuttavia, non è così semplice, occorre impegnarsi con un grosso anticipo, di mesi e mesi. Districarsi tra cartine, email ed esplorazioni online di possibili mete, è uno sforzo notevole, ma tutto questo è ampiamento ripagato dalle incredibili bellezze che si possono vedere nel proprio viaggio da San Francisco a Los Angeles, passando magari da Las Vegas e visitando i parchi nazionali più grandi e spettacolari.\r

\r

Nella preparazione di un viaggio così impegnativo non si possono trascurare i vantaggi dell'assicurazione viaggio in USA, come quella su misura offerta da . Questa, infatti, può davvero fare la differenza tra un’esperienza memorabile o una da dimenticare, soprattutto se si dovessero verificare alcuni spiacevoli incidenti, come la cancellazione del volo, lo smarrimento dei bagagli o una prenotazione perduta.\r

\r

Attraversare l’oceano ed entrare in un altro continente, nonostante la “facilità” con cui si può comprare un volo a partire, non è mai un’esperienza da affrontare con leggerezza. Ecco almeno tre buone ragioni per partire pronti a tutto e ben equipaggiati alla volta degli States.\r

Avere un “amico” con cui parlare nella propria lingua\r

Non c’è cosa peggiore di trovarsi in difficoltà e non riuscire ad esprimere i propri bisogni e i propri disagi. Questo può accadere anche a chi conosce bene la lingua inglese perché, dopotutto, quando si è sottoposti a stress, panico o pressioni è più difficile mantenere la mente lucida.\r

\r

Con un’assicurazione ad hoc questo ostacolo sarà agilmente superato dal pronto intervento della compagnia che agirà per proprio conto e che, nel breve, fornirà rassicurazioni e consigli su cosa fare. Questo non è un aspetto da sottovalutare perché a volte, anche la semplice possibilità di poter interloquire senza ostacoli comunicativi può migliorare sensibilmente la situazione.\r

I danni saranno attutiti dalle coperture\r

Un bagaglio smarrito può essere una grande seccatura, ma anche un danno economico, soprattutto se si trasportavano capi costosi, device elettronici, gioielli o beni di vario genere a cui si è particolarmente affezionati.\r

\r

Le compagnie assicurative comprendono bene tutto questo e possono essere di grande aiuto. Anche se la copertura non ripagherà il dispiacere di aver smarrito, forse per sempre, alcuni oggetti personali a cui si era particolarmente legati, permette di ottenere un risarcimento e di poter continuare la vacanza in modo sereno e con tutto il necessario.\r

\r

Lo stesso vale per situazioni in cui, per una infinità di ragioni, si scopre che il volo è stato cancellato o che, per un errore, l’alloggio prenotato con tanta cura non ha spazio. L’assicurazione interviene anche in questi casi, e dà la sicurezza di non essere lasciati soli dinanzi alle difficoltà.\r

Costo minimo, massima utilità\r

Un altro buon motivo per assicurare un viaggio in USA è il costo, relativamente basso rispetto a tutto il resto delle spese. Visto che ci sono pacchetti assicurativi con copertura personalizzabile, a prezzi molto abbordabili e con decine di variazioni in base alle coperture desiderate. \r

\r

I costi dei disagi che si possono verificare a migliaia di chilometri da casa, in un altro continente, possono essere, infatti, molto più rilevanti.","post_title":"Tre buoni motivi per assicurare il prossimo viaggio in USA","post_date":"2024-03-15T08:40:00+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["allianz-global-assistance"],"post_tag_name":["Allianz Global Assistance"]},"sort":[1710492000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Konrad Travel, Reimatours e Travel Island lanciano i tour esclusivi con l'esperto alla scoperta degli Stati Uniti più autentici.\r

\r

Le partenze speciali sono state pensate per piccoli gruppi e sono state concepite per esplorare le destinazioni più iconiche e autentiche, dalle città brulicanti di vita alle imponenti meraviglie naturali, godendo di un accompagnatore in partenza dall'Italia.\r

\r

La decisione di optare per gruppi ridotti è stata presa per assicurare «una maggiore flessibilità durante il viaggio - spiega Gianluca Sposito, general manager di Konrad Travel -, garantendo la possibilità di esplorare luoghi che non sono accessibili dai grandi pullman turistici, per un'esperienza più intima e personalizzata».\r

\r

Gianluca Sposito, in compagnia di Franco Bondioli, proprietario di Travel Island, e Claudia Cannas, operations department di Reimatours, hanno presentato 4 diversi tour con partenze garantite.\r

\r

L''Insolito Southwest, da Las Vegas attraverso Nevada, Arizona, Colorado e Utah', con partenza il 12 giugno 2024; il 'Pacific Nothwest in tou', con partenza il 10 luglio 2024, che offre panorami spettacolari e meraviglie naturali uniche al mondo in quindici parchi; 'I mille colori del New England', in partenza il 6 ottobre 2024, in viaggio da Boston a Plymouth, immersi nel foliage autunnale, attraversando le spettacolari White Mountains e Capecod; 'Wyoming, natura e nativi', alla scoperta del Parco Nazionale di Yellowstone fino all'avventuroso Far West, in partenza il 31 maggio 2024.\r

\r

","post_title":"I tour con l'esperto alla scoperta degli USA con Konrad, Reimatours e Travel Island","post_date":"2024-03-14T10:00:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710410443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno ben tre i punti della Bmt di Napoli in cui gli agenti potranno incontrare i rappresentanti di Idee per Viaggiare. Il to capitolino sarà infatti presente alla manifestazione in programma dal 14 al 16 marzo con uno stand all’interno del villaggio Astoi Confindustria Viaggi (padiglione 5 stand 510), oltre a quello brandizzato Chinasia by Idee per Viaggiare, presso l’Ufficio nazionale del turismo cinese (padiglione 5, stand 5001); infine, gli agenti di viaggio potranno parlare con lo staff anche allo stand dedicato alla Priority Boarding Card (padiglione 5 stand 5007): la piattaforma online semplificata per la gestione della biglietteria aerea di IpV, che cresce costantemente ogni mese di circa il 30% nel numero di agenzie che la utilizzano.\r

\r

“Con piacere partecipiamo all’edizione 2024 di Bmt, consolidando uno storico legame con Napoli e la manifestazione - commenta il ceo del to, Danilo Curzi -. Si tratta di un appuntamento importante per incontrare gli agenti, grazie anche a un calendario favorevole che precede il picco delle vendite della stagione estiva, oltre alla possibilità di parlare con agenzie che provengono da aree sempre più estese rispetto al Centro-Sud”.\r

\r

Mixare esperienze e destinazioni non solo rappresenta la mission dell’offerta, ma anche la principale peculiarità della programmazione 2024 di Idee per Viaggiare. Con la linea IdeeMix, il tour operator mostra molteplici e inedite possibilità di accostamento, collegando destinazioni geograficamente distanti e intrecciando esperienze di culture lontane: gli agenti di viaggio troveranno flyer che offrono una selezione di queste proposte, incluse le partenze per l’estate con promozioni dedicate, grazie a prezzi bloccati e vantaggiosi verso alcune mete.\r

\r

“Richieste e prenotazioni relative alla prossima stagione estiva guardano in modo particolare a Oriente: per esempio per il Giappone abbiamo già alcune partenze sold-out; anche Thailandia, Indonesia e certamente Cina si confermano di appeal, riscontrando grande interesse da parte dei viaggiatori. Sottolineiamo, inoltre, le proposte dedicate allo Sri Lanka, destinazione alla quale siamo intimamente legati, perché rientra nel novero delle prime mete della nostra programmazione e che abbiniamo al soggiorno mare alle Maldive. A proposito della meta regina dell’oceano Indiano, continuiamo a registrare grande soddisfazione proprio dall’arcipelago, con richieste di soggiorno anche in estate. Tra i grandi classici rientrano gli Stati Uniti, che mantengono una granitica posizione, in rampa di lancio, tra le mete più ambite da visitare anche in estate”.\r

\r

Ottimi i numeri messi infine a segno dal segmento dei viaggi di nozze, grazie anche alla durata media del soggiorno e al relativo valore medio pratica. Anche per le proposte dedicate ai neosposi, attingere alla linea IdeeMix consente di creare un viaggio tailore made, ricco di experience da vivere durante il tour, prima di godere di privacy e relax garantiti dall’estensione mare.","post_title":"Idee per Viaggiare alla Bmt si fa in tre con altrettanti punti in cui incontrare gli adv","post_date":"2024-03-13T09:12:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710321140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025.\r

\r

\"Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)\".\r

\r

Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: \"Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri\".\r

\r

Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: \"Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco\".\r

\r

I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia.","post_title":"Naar apre in Germania: \"Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso\"","post_date":"2024-03-12T11:40:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710243643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463221\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Si presenta con nuovi prodotti I4T alla Bmt di Napoli, in programma dal 14 al 16 marzo a Napoli (pad. 6 - stand 6133). Tra questi, la sezione annullamento all risks sulle polizze Platino, valida per tutti gli eventi oggettivamente dimostrabili che, oltre a uscire dalla logica dei rischi nominati, offre anche il vantaggio di estendere la copertura fino a due compagni di viaggio, ideale per i gruppi di amici. Punta invece sul servizio e sull’alleggerimento del lavoro richiesto agli agenti di viaggio la nuova garanzia bagaglio basata sull’indennizzo forfettario, che semplifica tutto il processo di gestione dei sinistri, evitando all’assicurato di dover elencare i beni contenuti nella valigia smarrita o rubata, provarne il valore e la data di acquisto. Entrambe le garanzie sono già disponibili sulla piattaforma riservata alle agenzie, travel.b2b.i4t.it.\r

\r

“Il 2024 si è aperto con un ottimo bimestre, in crescita a doppia cifra percentuale rispetto al 2023 - spiega il responsabile intermediazione assicurativa I4T, Christian Garrone -. Il dato di per sé è positivo, ma l’elevata incidenza dell’advance booking, che potrebbe esaurire presto il suo effetto traino, unita a due giorni lavorativi in meno a marzo 2024 rispetto allo stesso mese del 2023 rischiano di generare un’inversione di tendenza sulle vendite. L’instabilità su alcune destinazioni, prima tra tutte il mar Rosso, spinge il ricorso sempre più frequente alle polizze, anche nel mercato del Centro/Sud Italia, che in passato era meno sensibile a questo tema. Parallelamente alla richiesta di coperture assicurative specifiche, si accompagna anche una forte domanda di servizio: gli agenti cercano soluzioni sicure da proporre ai loro clienti, che siano però anche efficienti e di semplice gestione in caso di sinistri. Per questo motivo, oltre a lavorare sul prodotto, recentemente abbiamo ampliato l’organico, che oggi conta più di 40 addetti”.\r

\r

“Oggi al Centro/Sud collaboriamo con circa 1.300 agenzie – aggiunge Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T –, che supportiamo attraverso cinque area manager, coordinati dal direttore di rete nazionale Ilaria Bortolato. Esistono ancora ampi margini di crescita e siamo sicuri che l’incontro, dal vivo, nei padiglioni della fiera di Napoli, sarà un’importante occasione di business e di networking, ideale per rafforzare il rapporto di fiducia che ci lega ai nostri partner e costruire nuove relazioni di successo”.","post_title":"Annullamento all risks polizze Platino e garanzia bagaglio forfettaria le novità I4T alla Bmt","post_date":"2024-03-11T11:39:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710157197000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_428443\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption]\r

\r

Networking e formazione: è partito il primo road tour di Euphemia, 4 appuntamenti in programma fino ad aprile basati sull’incontro e sul confronto diretto tra gli agenti di viaggio e i principali partner dell’azienda.\r

\r

La relazione tra Personal Voyager e fornitori si conferma un elemento fondamentale del percorso formativo di Euphemia, nella consapevolezza che, abbandonata l’era del prodotto standardizzato, il valore aggiunto per il cliente può nascere solo dalla sinergia tra le diverse professionalità che compongono la filiera turistica.\r

\r

Ezio Barroero, presidente Lab Travel, dichiara: “Privilegiamo piccoli gruppi, non più di 20/30 Personal Voyager per tappa. Incentiviamo le relazioni interpersonali, il networking, affinché le due parti possano approfondire la conoscenza reciproca, scambiandosi opinioni, idee e prospettive. Questo genera un livello di coinvolgimento che migliora il rapporto di fiducia e permette agli agenti di apprendere nozioni e informazioni utili da applicare nella fase di vendita.\r

\r

\"Rispetto ad una classica formazione basata sul modello relatore/pubblico, il nostro obiettivo è permettere ad ogni singolo consulente di aver un contatto diretto con ogni singolo fornitore. In questo caso i risultati e la soddisfazione degli agenti sono decisamente superiori, ed è questo che ci interessa, a vantaggio della loro professionalità e, non ultimo, del fatturato”.\r

\r

Tra le aziende partner coinvolte nell’iniziativa: Emirates, Gruppo Lufthansa, ITA Airways, Qatar Airways, Naar Tour Operator, Palladium Hotel e Rate Hawk.\r

\r

Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “I Personal Voyager non hanno direttive di vendita: scelgono sempre il fornitore migliore per il proprio cliente, con il quale hanno un rapporto strettissimo. È nostro dovere aggiornare, rinnovare e potenziare continuamente la relazione con i fornitori e renderla fruibile alla forza vendita, migliorando al contempo le performance sia in termini di volume che di qualità\". ","post_title":"Euphemia, parte il road tour per il confronto fra agenti e partner","post_date":"2024-03-11T11:18:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710155929000]}]}}