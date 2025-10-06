Siamo al Ttg Travel Experience! Padiglione A2, Stand 221

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Go World presenta la nuova partnership strategica con il dmc Mauritania Desert Voyages, operatore locale con una lunga esperienza nell’organizzazione di tour guidati nel deserto mauritano, e con l’ente del turismo della Mauritania. L’obiettivo della collaborazione è valorizzare la Mauritania come nuova destinazione emergente per il turismo culturale e d’avventura, creando itinerari esclusivi che permettano ai viaggiatori di scoprire l’anima autentica del Paese, tra dune dorate, antiche città carovaniere e i paesaggi del Sahara occidentale. Grazie alla sinergia tra Go World, Mauritania Desert Voyages e l’ente del turismo della Mauritania, verranno sviluppati nuovi programmi di viaggio appositamente per il mercato italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto delle comunità locali e alla promozione del patrimonio naturale e culturale mauritano. «Questa partnership rappresenta un passo importante nella nostra strategia di ampliamento dell’offerta verso destinazioni ancora poco conosciute ma di grande fascino – dichiara Ludovico Scortichini, ceo Go World -. Insieme a Mauritania Desert Voyages e all’ente del turismo della Mauritania vogliamo offrire ai viaggiatori italiani esperienze autentiche, sicure e ricche di emozioni nel cuore del Sahara. La Mauritania ha molto da offrire: deserto, cultura e accoglienza. È il momento di farla conoscere al mondo». La collaborazione La collaborazione si concretizzerà con il lancio di itinerari esclusivi Go World in Mauritania e con una campagna di promozione congiunta dedicata alla destinazione. Già a Ttg Travel Experience di Rimini Go World e Mauritania Desert Voyages saranno presenti presso il padiglione C2 | stand 226, dove presenteranno le nuove proposte di viaggio dedicate alla Mauritania. Inoltre, giovedì 8 ottobre alle ore 12 si terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti e agli operatori del settore, durante la quale verranno illustrate le opportunità e le prospettive di questa nuova partnership per lo sviluppo turistico del Paese. [post_title] => Go World, nuova partnership per lo sviluppo di itinerari in Mauritania [post_date] => 2025-10-06T13:54:10+00:00 Oltre 40 le attrazioni per tutte le età e nuovi spettacoli pensati appositamente per questa stagione che, con i suoi 31 giorni consecutivi, si classifica come la stagione record di Gardaland Magic Halloween e promette di essere davvero indimenticabile! Ogni mattina, all’ingresso, l’atmosfera si accende con Zenda e le sue streghe che danno il via alla giornata con una pozione che scatena la “Gardaland Halloween Mania”. Da qui in poi è un susseguirsi di eventi. In Area West, con “Sound of shadows – A Halloween story”, un vento misterioso riporta dall’oltretomba una band di cowboy fantasma. L’esperienza prosegue in piazza Jumanji, con “Mirror – riflesso di tenebre”: inquietanti musiche gotiche, esibizioni e sinistri personaggi accompagneranno gli spettatori in una favola oscura. Al teatro della Fantasia va in scena “Bim Bum Bam presenta: Jolly Uan e il mistero dello scherzetto perfetto”. Dopo il successo dello scorso anno, torna al Gardaland Theatre lo spettacolo “Anubis”, un viaggio nell’aldilà egizio tra imponenti scenografie, canzoni live e numeri di impatto scenico. E, nello scenario di Oblivion – The Black Hole, Wreckage – The Horror Experience invita i visitatori a un percorso del terrore a piedi. All’interno del parco, ogni area si trasformerà per l’occasione, compresa l’area Hawaii dove “Hawaiian Ritual” mescolerà acrobazia e suggestione: fiori tropicali e scenografie esotiche faranno da cornice a un rito in cui antichi spiriti sembrano muoversi sospesi fra il mondo dei vivi e quello dei morti. A completare il programma, i meet & greet con i personaggi più amati. Riconfermata, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche l’esperienza Trick or Treat: l’intramontabile “dolcetto o scherzetto” tra i viali del parco. All’ingresso, i bambini riceveranno una mappa rinnovata che quest’anno prevede sette tappe. Muniti della loro “BOO bag” – acquistabile nei punti ristoro – potranno vivere insieme a tanti altri bimbi e ragazzi la magia del tradizionale dolcetto o scherzetto Gardaland edition. Due format Anche quest’anno Gardaland Magic Halloween propone due format di esperienza: i “venerdì” sera “da paura”, con atmosfere dark, aree zombi, horror dj set e colpi di scena mozzafiato, dedicati agli amanti del brivido. Le giornate infrasettimanali e i weekend, pensati per famiglie alla ricerca di giornate divertenti, tra spettacoli magici e quel pizzico di brivido che rende unica la festa. Fra i viali del parco, anche i punti ristoro propongono delizie: dalla nuovissima Gardaland Chocolate, alle specialità con vermetti gommosi e finte lapidi a decorare i piatti, fino alle ‘pozioni magiche’ servite in bicchieri a tema; senza dimenticare wurstel a forma di dita, mele stregate e biscotti dalle forme più bizzarre. Con Gardaland Magic Halloween, il resort conferma la sua capacità di unire spettacolo, intrattenimento e gusto in un’esperienza che dura per 31 giorni, fino al 2 novembre, con il momento più atteso dell’anno il 31 ottobre: un appuntamento con l’imperdibile Gardaland Halloween Party, capace di sorprendere ogni anno con nuove emozioni e ospiti speciali fino a mezzanotte. L’edizione 2025 promette emozioni da brivido con una line-up d’eccezione: Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci, Marvin e Andrea Prezioso. A rendere la notte ancora più esplosiva ci penserà Rtl 102.5, che accompagnerà il pubblico con un dj set che farà ballare. [post_title] => Gardaland si accende per Magic Halloween 2025 [post_date] => 2025-10-06T13:38:42+00:00 A Venezia si è rilevata una fetta di clientela asiatica, a Firenze gli ospiti statunitensi hanno mostrato una preferenza in crescita rispetto agli anni scorsi, nonostante il cambio dollaro-euro non sia loro favorevole. L’ovvio calo delle presenze russe è stato ampiamente compensato da quelle nord europee. Mercato Italia L’Italia rappresenta sempre una forte attrattiva; molti ospiti hanno scelto di abbinare il soggiorno ad a&o Firenze Campo di Marte con a&o Venezia Mestre. A breve verrà inaugurata una terza struttura e sono al vaglio ulteriori investimenti; rappresenterà una buona notizia per i 300.000 membri di a&o Club, la formula di fidelizzazione che riconosce alte scontistiche – fra il 20 e il 35% - e privilegi nei check-in e check-out. Nonostante una riduzione della durata dei soggiorni, il volume complessivo dei pernottamenti del primo semestre 2025 è stato pari a quello del 2024. a&o Hostels compie 25 anni e spinge su una formula che continua a piacere In occasione dell’edizione 2025, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre, gli operatori del settore potranno scoprire in anteprima la nuova release Allyz Travel, ecosistema digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart. Sempre più integrata nell’offerta Travel, l’ultima evoluzione di Allyz include un nuovo servizio di prenotazione di visite mediche, sia virtuali che in presenza, disponibile in oltre 90 Paesi. L'App, inoltre, consente in maniera ancora più rapida e intuitiva di visualizzare i dettagli della propria polizza, inviare e monitorare la denuncia di un sinistro, contattare gli esperti di assistenza Allianz Partners h24, 7 giorni su 7, e ricevere avvisi di sicurezza in tempo reale sulla propria destinazione. A questo si aggiunge inoltre la possibilità di localizzare gli ospedali più vicini tra quelli della rete dedicata agli assicurati e di tradurre i termini medici più comuni. “Il Ttg Travel Experience è per noi un appuntamento fondamentale, una preziosa occasione di incontro e dialogo con gli operatori del settore, dai quali raccogliamo spunti ed esigenze che ci aiutano a dare vita a soluzioni sempre più a misura dei viaggi e dei viaggiatori moderni - commenta Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia -. Non è un caso che anche quest’anno abbiamo scelto questa manifestazione come vetrina per raccontare le nostre ultime novità ed alcuni importanti aggiornamenti. Allianz Partner al Ttg Travel Experience con la nuova release Allyz Travel Padiglione A2, Stand 221 [post_date] => 2025-10-06T11:18:57+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759749537000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Migliorare ulteriormente l'esperienza di viaggio e diventare più competitivi: si inseriscono in questo solco le più recenti novità dell'aeroporto di Palermo dove vengon o installate questa settimana ulteriori 25 postazioni di ricarica (device point) per i dispositivi elettronici dei passeggeri. Ogni postazione sarà dotata di prese Usb e tipo C ad alta potenza, presa elettrica tradizionale 220 V, piano d’appoggio, e segnaletica per favorire l’individuazione della stazione di ricarica. Nelle scorse settimane, invece, all’interno del terminal passeggeri del Falcone Borsellino è stata completata la sostituzione delle vecchie sedute con 200 nuove di lamiera in acciaio al carbonio colore grigio: 123 sono state montate presso l'area dei gate B9-B10, 58 nella la hall arrivi e 19 in sala check-in al secondo livello dell’aerostazione. Un’altra importante novità saranno le fontanelle di acqua refrigerata: ne saranno installate gradualmente sette, di cui quattro in area air side (dopo i controlli di sicurezza), adatte al riempimento di borracce e bottiglie, e tre a zampillo in area land side (prima dei controlli di sicurezza). «Questi interventi si inseriscono nel percorso di sviluppo strategico dello scalo aereo, volto a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a rafforzare il posizionamento competitivo dell’aeroporto di Palermo - afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, ripreso da Palermo Today -. La qualità dei servizi e l’attenzione alle persone restano al centro della nostra missione aziendale». Aeroporto di Palermo: nuovi servizi ai passeggeri per migliorare l'esperienza di viaggio Tre marchi leader nei viaggi di cultura ed esplorazione che ora, seppur con prodotti diversi, condividono intenti e filosofia del viaggio, «Nonostante le tante variabili del momento che gravano sul mercato dei viaggi, il 2026 preannuncia un + 30% rispetto al 2025 – ha spiegato il ceo, Gianluca Rubino -. Continuiamo a investire in risorse d ’organico, ma anche in nuove linee di prodotto: l’incoming, da quest’anno proposto sotto il marchio Kel 12 The Italian Journey, è partito alla grande, al punto da suggerire uno sviluppo a sé stante, mentre il lancio a gennaio 2026 di Kel 12 Reisekultur servirà a rafforzare l’internazionalizzazione del nostro business insieme a Kel 12 Switzerland, avviata nel 2014». Per essere concretamente vicino alle popolazioni più svantaggiate dei Paesi visitati, nel 2024 è nata la fondazione Kel12 che dispone di un fondo patrimoniale per sostenere progetti etici e ambientali, “Water & Beyond” di Angelica Pastorella in Ladakh, e permette ai viaggiatori che lo desiderano di contribuire con donazioni finalizzate. In fiera a Rimini Kel 12 sarà presente a TTG Travel Experience con i propri brand e dmc: The Italian Journey (area Italia, pad. C5 Stand 110), African Footprints Tours e Kukua Discover Tanzania (African Village, pad. C2, booth C115-229) e Al Koor Tourism (Stand Experience Oman, pad. C1, booth 340-404). Accanto a loro, una rete di partner selezionati – tra cui Ita Airways, Qatar Airways, Frecciarossa, Singapore Airlines, Ferrino e molti altri – che condividono il percorso e supportato la crescita del tour operator. Kel 12, fatturato a 41 milioni e tanti progetti per il futuro

(Federica De Luca) Su un totale del 40% di arrivi stranieri, con Regno Unito al primo posto, l'obiettivo è l’incremento degli arrivi turistici dall'Italia in tutte stagioni: «Il mercato italiano rappresenta il 5% degli arrivi – spiega Katie Brodie, sales representative dell'ufficio del turismo –. Quest'anno proponiamo “Le 4 stagioni di Les 2 Alpes” per identificare la nostra destinazione come un luogo di vacanze in montagna adatto a tutti e per tutto l’anno nel rispetto dell’ambiente». Il comprensorio sciistico vanta un’offerta variegata di esperienze e attività per ogni stagione con il ghiacciaio sciabile più grande d’Europa a 3600 metri di quota e l’area sciistica più alta di Francia. Una vacanza in montagna per tutti: 88 piste e la pista blu più lunga e più alta d’Europa di 16 chilometri che va da 1650 a 3600 metri per 220 chilometri di piste e un dislivello di 2300 metri. Aree giochi e divertimenti per tutti, incluso il parco Dva. Un parco giochi infinito con grotte di ghiaccio e sci notturno e il grande Galaxy, Serre Chevalier, Sestrière. La nuova funivia Jandri è due volte più veloce, percorre da 1650 a 3200 metri in 17 minuti con cabine da 32 passeggeri per 3000 persone all’ora in un viaggio di lusso con cabine panoramiche, spaziose e ultramoderne senza code di attesa. Anche la funicolare rinnovata è moderna e spaziosa. Attività sportive ed escursioni per tutte le stagioni. Sci da 2600 a 2300 metri nella ricca offerta di piste blu, snowpark, cross park, percorsi pedonali, allenamenti federazioni, agonistici e slalom su 100 piste. Sono 16 piste per escursioni, accessibili dagli impianti di risalita, panorama sul Monte Bianco e vista a 360º sulle Alpi, 28 i percorsi del Bike Park. Tanta avventura ed eventi a un’ora e mezza da Grenoble. Il ricettivo ricopre ogni tipologia di struttura, con 21 alberghi dai 2 ai 4 stelle, residenze turistiche e chalet 5 stelle per un totale di oltre 32 mila posti letto. Francia: vacanze in montagna tutto l'anno con Les 2 Alpes In forte crescita anche l’ebit, tra i 70 e gli 80 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 33,5 milioni di euro del 2024 (+116%), con un margine ebit tra l'8,5 e il 9%, superiore di oltre 4,5 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Il vettore spagnolo ha compiuto anche un nuovo passo in avanti nella rotta di rafforzamento del capitale avviata nel 2024, con una nuova iniezione di 10 milioni di euro da parte degli azionisti attuali: il management team guidato dal cep e fondatore Carlos Muñoz, Aegean Airlines e il fondo americano Par Capital. Questa nuova tranche si aggiunge ai 46 milioni già raccolti nel 2024, per un totale, ad oggi, di 56 milioni di euro. Sebbene per questa seconda fase fosse prevista un’iniezione di circa 50 milioni, la solida prospettiva per il 2025 ha permesso di limitare l’investimento a soli 10 milioni. “Abbiamo sfruttato una crescita controllata, pari a circa il 5%, per migliorare la redditività di 4-5 punti percentuali. Anche per il 2026, le prospettive restano positive, con trend di mercato solidi e numerose opportunità, con una crescita attesa superiore al 10%, condizionata unicamente dalla disponibilità di aeromobili" ha dichiarato Carlos Muñoz. Sul piano operativo, Volotea prevede di chiudere il 2025 con oltre 12,6 milioni di posti offerti e di raggiungere quasi i 14 milioni nel 2026, con una crescita di circa il 10%. Entro fine anno, la compagnia ha previsto oltre 420 rotte – più della metà operate in esclusiva – e trasporterà quasi 11,5 milioni di passeggeri su circa 75.000 voli, consolidando ulteriormente la propria posizione nel settore. Volotea traguarda una chiusura 2025 con risultati in miglioramento L’obiettivo della collaborazione è valorizzare la Mauritania come nuova destinazione emergente per il turismo culturale e d’avventura, creando itinerari esclusivi che permettano ai viaggiatori di scoprire l’anima autentica del Paese, tra dune dorate, antiche città carovaniere e i paesaggi del Sahara occidentale.\r

\r

Grazie alla sinergia tra Go World, Mauritania Desert Voyages e l’ente del turismo della Mauritania, verranno sviluppati nuovi programmi di viaggio appositamente per il mercato italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto delle comunità locali e alla promozione del patrimonio naturale e culturale mauritano.\r

\r

«Questa partnership rappresenta un passo importante nella nostra strategia di ampliamento dell’offerta verso destinazioni ancora poco conosciute ma di grande fascino – dichiara Ludovico Scortichini, ceo Go World -. Insieme a Mauritania Desert Voyages e all’ente del turismo della Mauritania vogliamo offrire ai viaggiatori italiani esperienze autentiche, sicure e ricche di emozioni nel cuore del Sahara. La Mauritania ha molto da offrire: deserto, cultura e accoglienza. È il momento di farla conoscere al mondo».\r

La collaborazione\r

La collaborazione si concretizzerà con il lancio di itinerari esclusivi Go World in Mauritania e con una campagna di promozione congiunta dedicata alla destinazione. Già a Ttg Travel Experience di Rimini Go World e Mauritania Desert Voyages saranno presenti presso il padiglione C2 | stand 226, dove presenteranno le nuove proposte di viaggio dedicate alla Mauritania.\r

\r

Inoltre, giovedì 8 ottobre alle ore 12 si terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti e agli operatori del settore, durante la quale verranno illustrate le opportunità e le prospettive di questa nuova partnership per lo sviluppo turistico del Paese.","post_title":"Go World, nuova partnership per lo sviluppo di itinerari in Mauritania","post_date":"2025-10-06T13:54:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759758850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’apertura di Magic Halloween 2025, Gardaland Resort si trasforma nella sede ideale di avventure all'insegna del brivido.\r

\r

Nel primo weekend di apertura appena concluso migliaia di visitatori hanno già potuto vivere la magia di Gardaland Magic Halloween che quest'anno, in occasione del 50° anniversario del parco, si è aperta con un traguardo storico di 50 milioni di visitatori a bordo di Shaman e un palinsesto ancora più ricco.\r

\r

Oltre 40 le attrazioni per tutte le età e nuovi spettacoli pensati appositamente per questa stagione che, con i suoi 31 giorni consecutivi, si classifica come la stagione record di Gardaland Magic Halloween e promette di essere davvero indimenticabile!\r

\r

Ogni mattina, all’ingresso, l’atmosfera si accende con Zenda e le sue streghe che danno il via alla giornata con una pozione che scatena la “Gardaland Halloween Mania”. Da qui in poi è un susseguirsi di eventi. In Area West, con “Sound of shadows – A Halloween story”, un vento misterioso riporta dall’oltretomba una band di cowboy fantasma. L’esperienza prosegue in piazza Jumanji, con “Mirror – riflesso di tenebre”: inquietanti musiche gotiche, esibizioni e sinistri personaggi accompagneranno gli spettatori in una favola oscura.\r

\r

Al teatro della Fantasia va in scena “Bim Bum Bam presenta: Jolly Uan e il mistero dello scherzetto perfetto”. Dopo il successo dello scorso anno, torna al Gardaland Theatre lo spettacolo “Anubis”, un viaggio nell’aldilà egizio tra imponenti scenografie, canzoni live e numeri di impatto scenico. E, nello scenario di Oblivion – The Black Hole, Wreckage – The Horror Experience invita i visitatori a un percorso del terrore a piedi.\r

\r

All’interno del parco, ogni area si trasformerà per l’occasione, compresa l’area Hawaii dove “Hawaiian Ritual” mescolerà acrobazia e suggestione: fiori tropicali e scenografie esotiche faranno da cornice a un rito in cui antichi spiriti sembrano muoversi sospesi fra il mondo dei vivi e quello dei morti.\r

\r

A completare il programma, i meet & greet con i personaggi più amati. Riconfermata, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche l’esperienza Trick or Treat: l’intramontabile “dolcetto o scherzetto” tra i viali del parco. All’ingresso, i bambini riceveranno una mappa rinnovata che quest’anno prevede sette tappe. Muniti della loro “BOO bag” – acquistabile nei punti ristoro – potranno vivere insieme a tanti altri bimbi e ragazzi la magia del tradizionale dolcetto o scherzetto Gardaland edition.\r

Due format\r

Anche quest’anno Gardaland Magic Halloween propone due format di esperienza: i “venerdì” sera “da paura”, con atmosfere dark, aree zombi, horror dj set e colpi di scena mozzafiato, dedicati agli amanti del brivido. Le giornate infrasettimanali e i weekend, pensati per famiglie alla ricerca di giornate divertenti, tra spettacoli magici e quel pizzico di brivido che rende unica la festa.\r

\r

Fra i viali del parco, anche i punti ristoro propongono delizie: dalla nuovissima Gardaland Chocolate, alle specialità con vermetti gommosi e finte lapidi a decorare i piatti, fino alle ‘pozioni magiche’ servite in bicchieri a tema; senza dimenticare wurstel a forma di dita, mele stregate e biscotti dalle forme più bizzarre.\r

\r

Con Gardaland Magic Halloween, il resort conferma la sua capacità di unire spettacolo, intrattenimento e gusto in un’esperienza che dura per 31 giorni, fino al 2 novembre, con il momento più atteso dell’anno il 31 ottobre: un appuntamento con l’imperdibile Gardaland Halloween Party, capace di sorprendere ogni anno con nuove emozioni e ospiti speciali fino a mezzanotte. L’edizione 2025 promette emozioni da brivido con una line-up d’eccezione: Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci, Marvin e Andrea Prezioso. A rendere la notte ancora più esplosiva ci penserà Rtl 102.5, che accompagnerà il pubblico con un dj set che farà ballare.","post_title":"Gardaland si accende per Magic Halloween 2025","post_date":"2025-10-06T13:38:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759757922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451049\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'a&o Venezia Mestre[/caption]\r

\r

a&o Hostels compie 25 anni e riconferma il ruolo centrale di una forma di ospitalità che continua a piacere. L'occasione per parlarne è offerta da Ttg Travel Experience, fiera durante la quale il gruppo sarà presente al padiglione C1 – stand 116.\r

\r

a&o Hostels mette a disposizione una rete di strutture in 30 Paesi europei, ed europea è principalmente la sua clientela. Con qualche sorpresa. A Venezia si è rilevata una fetta di clientela asiatica, a Firenze gli ospiti statunitensi hanno mostrato una preferenza in crescita rispetto agli anni scorsi, nonostante il cambio dollaro-euro non sia loro favorevole. L’ovvio calo delle presenze russe è stato ampiamente compensato da quelle nord europee.\r

Mercato Italia\r

L’Italia rappresenta sempre una forte attrattiva; molti ospiti hanno scelto di abbinare il soggiorno ad a&o Firenze Campo di Marte con a&o Venezia Mestre. A breve verrà inaugurata una terza struttura e sono al vaglio ulteriori investimenti; rappresenterà una buona notizia per i 300.000 membri di a&o Club, la formula di fidelizzazione che riconosce alte scontistiche – fra il 20 e il 35% - e privilegi nei check-in e check-out.\r

\r

Nonostante una riduzione della durata dei soggiorni, il volume complessivo dei pernottamenti del primo semestre 2025 è stato pari a quello del 2024. Uno dei principali obiettivi è ridurre l’impatto di Co2 di ogni pernottamento, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Un desiderata? Diminuire il trend del last minute orientando i viaggiatori a prenotare in anticipo.\r

\r

","post_title":"a&o Hostels compie 25 anni e spinge su una formula che continua a piacere","post_date":"2025-10-06T12:45:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759754702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allianz Partners, sarà ancora una volta presente al Ttg Travel Experience, appuntamento annuale di riferimento in Italia per la promozione del turismo mondiale.\r

\r

In occasione dell’edizione 2025, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre, gli operatori del settore potranno scoprire in anteprima la nuova release Allyz Travel, ecosistema digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart.\r

\r

Sempre più integrata nell’offerta Travel, l’ultima evoluzione di Allyz include un nuovo servizio di prenotazione di visite mediche, sia virtuali che in presenza, disponibile in oltre 90 Paesi.\r

\r

L'App, inoltre, consente in maniera ancora più rapida e intuitiva di visualizzare i dettagli della propria polizza, inviare e monitorare la denuncia di un sinistro, contattare gli esperti di assistenza Allianz Partners h24, 7 giorni su 7, e ricevere avvisi di sicurezza in tempo reale sulla propria destinazione. A questo si aggiunge inoltre la possibilità di localizzare gli ospedali più vicini tra quelli della rete dedicata agli assicurati e di tradurre i termini medici più comuni.\r

\r

“Il Ttg Travel Experience è per noi un appuntamento fondamentale, una preziosa occasione di incontro e dialogo con gli operatori del settore, dai quali raccogliamo spunti ed esigenze che ci aiutano a dare vita a soluzioni sempre più a misura dei viaggi e dei viaggiatori moderni - commenta Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia -. Non è un caso che anche quest’anno abbiamo scelto questa manifestazione come vetrina per raccontare le nostre ultime novità ed alcuni importanti aggiornamenti. Negli ultimi due anni infatti, abbiamo colto questo momento per presentare il nuovo Portale dedicato alle agenzie & tour operator e la nuova Linea Globy, mentre quest’anno abbiamo voluto esserci per condividere le novità della nostra piattaforma Digitale Allyz Travel, che si conferma sempre più punto di riferimento per semplificare l’esperienza di chi sceglie le nostre polizze per la propria serenità in viaggio”.","post_title":"Allianz Partner al Ttg Travel Experience con la nuova release Allyz Travel","post_date":"2025-10-06T11:25:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759749928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Siamo al Ttg Travel Experience! Padiglione A2, Stand 221","post_date":"2025-10-06T11:18:57+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1759749537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Migliorare ulteriormente l'esperienza di viaggio e diventare più competitivi: si inseriscono in questo solco le più recenti novità dell'aeroporto di Palermo dove vengon o installate questa settimana ulteriori 25 postazioni di ricarica (device point) per i dispositivi elettronici dei passeggeri. Ogni postazione sarà dotata di prese Usb e tipo C ad alta potenza, presa elettrica tradizionale 220 V, piano d’appoggio, e segnaletica per favorire l’individuazione della stazione di ricarica.\r

\r

Nelle scorse settimane, invece, all’interno del terminal passeggeri del Falcone Borsellino è stata completata la sostituzione delle vecchie sedute con 200 nuove di lamiera in acciaio al carbonio colore grigio: 123 sono state montate presso l'area dei gate B9-B10, 58 nella la hall arrivi e 19 in sala check-in al secondo livello dell’aerostazione. \r

\r

Un’altra importante novità saranno le fontanelle di acqua refrigerata: ne saranno installate gradualmente sette, di cui quattro in area air side (dopo i controlli di sicurezza), adatte al riempimento di borracce e bottiglie, e tre a zampillo in area land side (prima dei controlli di sicurezza).\r

\r

«Questi interventi si inseriscono nel percorso di sviluppo strategico dello scalo aereo, volto a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a rafforzare il posizionamento competitivo dell’aeroporto di Palermo - afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, ripreso da Palermo Today -. La qualità dei servizi e l’attenzione alle persone restano al centro della nostra missione aziendale».","post_title":"Aeroporto di Palermo: nuovi servizi ai passeggeri per migliorare l'esperienza di viaggio","post_date":"2025-10-06T10:20:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759746058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498435\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianluca Rubino[/caption]\r

\r

Una città, una location e un titolo non casuali - “Una notte al Museo” - per il Gruppo Kel 12 che a Torino, nella magia del museo Egizio ha aperto l’annuale convention presentando i risultati di un’annata fuori dal comune, chiusa con un fatturato di 41 milioni di euro (nel 2019 furono 12 milioni, n.d.r.) e con ampie prospettive di consolidamento grazie anche l’ ingresso nella “tribù” de i Viaggi Levi e, dallo scorso febbraio, de Il Tucano Viaggi Ricerca. Tre marchi leader nei viaggi di cultura ed esplorazione che ora, seppur con prodotti diversi, condividono intenti e filosofia del viaggio,\r

\r

«Nonostante le tante variabili del momento che gravano sul mercato dei viaggi, il 2026 preannuncia un + 30% rispetto al 2025 – ha spiegato il ceo, Gianluca Rubino -. Continuiamo a investire in risorse d ’organico, ma anche in nuove linee di prodotto: l’incoming, da quest’anno proposto sotto il marchio Kel 12 The Italian Journey, è partito alla grande, al punto da suggerire uno sviluppo a sé stante, mentre il lancio a gennaio 2026 di Kel 12 Reisekultur servirà a rafforzare l’internazionalizzazione del nostro business insieme a Kel 12 Switzerland, avviata nel 2014». \r

\r

Per essere concretamente vicino alle popolazioni più svantaggiate dei Paesi visitati, nel 2024 è nata la fondazione Kel12 che dispone di un fondo patrimoniale per sostenere progetti etici e ambientali, “Water & Beyond” di Angelica Pastorella in Ladakh, e permette ai viaggiatori che lo desiderano di contribuire con donazioni finalizzate.\r

In fiera a Rimini\r

Kel 12 sarà presente a TTG Travel Experience con i propri brand e dmc: The Italian Journey (area Italia, pad. C5 Stand 110), African Footprints Tours e Kukua Discover Tanzania (African Village, pad. C2, booth C115-229) e Al Koor Tourism (Stand Experience Oman, pad. C1, booth 340-404).\r

\r

Accanto a loro, una rete di partner selezionati – tra cui Ita Airways, Qatar Airways, Frecciarossa, Singapore Airlines, Ferrino e molti altri – che condividono il percorso e supportato la crescita del tour operator.\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Kel 12, fatturato a 41 milioni e tanti progetti per il futuro","post_date":"2025-10-06T10:10:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759745427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498379\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] da sinistra Katie Brodie e Audrey Labaume[/caption]\r

\r

L'ufficio del turismo di Les 2 Alpes in collaborazione con Atout France ha presentato a Milano una rinnovata campagna di promozione, “Le quattro stagioni di Les 2 Alpes” per una destinazione fruibile tutto l’anno.\r

\r

La località francese riparte con la stagione invernale dal 29 novembre 2025 al 3 maggio 2026, la stagione di primavera dal 4 maggio 2026 al 6 luglio 2026, l’estate dal 13 giugno al 31 agosto e il restante autunno. \r

\r

Su un totale del 40% di arrivi stranieri, con Regno Unito al primo posto, l'obiettivo è l’incremento degli arrivi turistici dall'Italia in tutte stagioni: «Il mercato italiano rappresenta il 5% degli arrivi – spiega Katie Brodie, sales representative dell'ufficio del turismo –. Quest'anno proponiamo “Le 4 stagioni di Les 2 Alpes” per identificare la nostra destinazione come un luogo di vacanze in montagna adatto a tutti e per tutto l’anno nel rispetto dell’ambiente». \r

\r

Il comprensorio sciistico vanta un’offerta variegata di esperienze e attività per ogni stagione con il ghiacciaio sciabile più grande d’Europa a 3600 metri di quota e l’area sciistica più alta di Francia. Una vacanza in montagna per tutti: 88 piste e la pista blu più lunga e più alta d’Europa di 16 chilometri che va da 1650 a 3600 metri per 220 chilometri di piste e un dislivello di 2300 metri. Aree giochi e divertimenti per tutti, incluso il parco Dva. Un parco giochi infinito con grotte di ghiaccio e sci notturno e il grande Galaxy, Serre Chevalier, Sestrière.\r

\r

La nuova funivia Jandri è due volte più veloce, percorre da 1650 a 3200 metri in 17 minuti con cabine da 32 passeggeri per 3000 persone all’ora in un viaggio di lusso con cabine panoramiche, spaziose e ultramoderne senza code di attesa. Anche la funicolare rinnovata è moderna e spaziosa. \r

\r

Attività sportive ed escursioni per tutte le stagioni. Sci da 2600 a 2300 metri nella ricca offerta di piste blu, snowpark, cross park, percorsi pedonali, allenamenti federazioni, agonistici e slalom su 100 piste. Sono 16 piste per escursioni, accessibili dagli impianti di risalita, panorama sul Monte Bianco e vista a 360º sulle Alpi, 28 i percorsi del Bike Park. Tanta avventura ed eventi a un’ora e mezza da Grenoble. \r

\r

Il ricettivo ricopre ogni tipologia di struttura, con 21 alberghi dai 2 ai 4 stelle, residenze turistiche e chalet 5 stelle per un totale di oltre 32 mila posti letto. \r

\r

","post_title":"Francia: vacanze in montagna tutto l'anno con Les 2 Alpes","post_date":"2025-10-06T09:10:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["les-2-alpes"],"post_tag_name":["Les 2 Alpes"]},"sort":[1759741846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricavi attorno agli 840 milioni di euro, +4% rispetto al 2024 e un ebitda superiore ai 190 milioni di euro, con un incremento del 29% sull’anno precedente.\r

\r

Sono le stime di chiusura 2025 di Volotea, che punta ad una mol compreso tra il 22% e il 24%, circa cinque punti percentuali in più. In forte crescita anche l’ebit, tra i 70 e gli 80 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 33,5 milioni di euro del 2024 (+116%), con un margine ebit tra l'8,5 e il 9%, superiore di oltre 4,5 punti percentuali rispetto allo scorso anno. \r

\r

Il vettore spagnolo ha compiuto anche un nuovo passo in avanti nella rotta di rafforzamento del capitale avviata nel 2024, con una nuova iniezione di 10 milioni di euro da parte degli azionisti attuali: il management team guidato dal cep e fondatore Carlos Muñoz, Aegean Airlines e il fondo americano Par Capital. Questa nuova tranche si aggiunge ai 46 milioni già raccolti nel 2024, per un totale, ad oggi, di 56 milioni di euro. Sebbene per questa seconda fase fosse prevista un’iniezione di circa 50 milioni, la solida prospettiva per il 2025 ha permesso di limitare l’investimento a soli 10 milioni. \r

\r

\r

\r

“Abbiamo sfruttato una crescita controllata, pari a circa il 5%, per migliorare la redditività di 4-5 punti percentuali. Anche per il 2026, le prospettive restano positive, con trend di mercato solidi e numerose opportunità, con una crescita attesa superiore al 10%, condizionata unicamente dalla disponibilità di aeromobili\" ha dichiarato Carlos Muñoz.\r

\r

Sul piano operativo, Volotea prevede di chiudere il 2025 con oltre 12,6 milioni di posti offerti e di raggiungere quasi i 14 milioni nel 2026, con una crescita di circa il 10%. Entro fine anno, la compagnia ha previsto oltre 420 rotte – più della metà operate in esclusiva – e trasporterà quasi 11,5 milioni di passeggeri su circa 75.000 voli, consolidando ulteriormente la propria posizione nel settore. ","post_title":"Volotea traguarda una chiusura 2025 con risultati in miglioramento","post_date":"2025-10-06T09:00:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759741208000]}]}}