Iscriviti al TOVE, non aspettare il sold out!clicca qui

Tove a Milano. Anche nel 2025 il luogo degli appuntamenti fra operatori e agenti di viaggio sarà il Travel Open Village Evolution che si terrà il 9 e 10 febbraio al Meliá Milano. La manifestazione in questi anni ha conosciuto sempre un andamento di crescita e anche l'edizione dell'anno in corso conferma questa tendenza. Noi ci stiamo muovendo già da giugno perché, al di là di ogni previsione, molte imprese turistiche hanno già prenotato il desk per la prossima edizione Naturalmente gli espositori puntano ad avere un rapporto ravvicinato e costruttivo con le agenzie di viaggio che di solito affollano le sale del Meliá Milano. Durante l’edizione del 2024 sono state più di 300 infatti le adv che hanno fatto business al nostro Tove Grande fiducia "Abbiamo grande fiducia nell'evento - ci dice Daniela Battaglione ceo del Gruppo Travel - che ormai è diventata una manifestazione storica fra quelle che lavorano sul turismo. Siamo inoltre molto soddisfatti delle adesioni di molti operatori del settore che saranno di sicuro richiamo per le agenzie di viaggio". Insomma buone prospettive, buone vibrazioni per la nuova edizione del Tove che si conferma un appuntamento imprescindibile per tutte el aziende del turismo che vogliono lavorare bene. Vi aspettiamo, e soprattutto aspettiamo le agenzie che in questi anni hanno raggiunto sempre cifre record. [gallery ids="481176,481175,481174"] [post_title] => Il Tove vi aspetta al Meliá Milano il 9 e 10 febbraio 2025 [post_date] => 2024-12-16T12:47:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734353233000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Blu Hotels registra un altro anno finanziario in crescita e continua a investire in nuovi sviluppi e acquisizioni real estate. La compagnia con sede a Salò, si legge sul Sole 24 Ore, ha chiuso infatti il bilancio lo scorso 30 novembre con ricavi totali per 90 milioni di euro (+10 milioni rispetto al 2022-23) e margini operativi lordi per 10 milioni (ebitda). In salita pure le tariffe medie (adr) giunte a quota 180 euro (+5%/+6%), con un tasso di occupazione medio del 70% e ricavi medi per camera disponibili (revpar) di 125 euro. A livello di market share, la domanda domestica pesa per circa il 50%, con la restante parte rappresentata da ospiti internazionali, in particolare dell'Europa continentale. Sono però in aumento gli arrivi da Usa, Paesi arabi, Cina e Giappone (+5%). Tra le ultime novità ecco dunque l'acquisizione per 8 milioni di euro, dalla famiglia Marangoni di Trento, del 4 stelle Golf Hotel di Folgaria, che Blu Hotels già peraltro operava da una ventina di anni. La struttura da 93 camere vedrà presto il restyling delle stanze e un ampliamento della sala ristorante, per un'ulteriore impegno di 2 milioni. Una seconda operazione riguarda invece l'acquisizione della gestione, con un contratto nove più nove, del boutique hotel a 4 stelle superior Vision di Peschiera del Garda, destinato a essere incluso nella Blu Collection. E presto il gruppo annuncerà una terza aggiunta in montagna. Queste novità si inseriscono in un business plan complessivo per il periodo 2020-2025 che prevede un investimento complessivo di 50 milioni di euro tra acquisizioni e ristrutturazioni. Per il prossimo futuro, ha rivelato sempre al Sole 24 Ore il presidente e amministratore delegato di Blu Hotels, Nicola Risatti, il gruppo prevede tre o quattro proprietà in uscita, che saranno tuttavia più che compensate dalle new entry. L'obiettivo è infatti quello di passare dall'attuale portfolio di una trentina di strutture a 35 hotel in quattro-cinque anni. [post_title] => Proseguono gli investimenti Blu Hotels: obiettivo arrivare a 35 strutture in cinque anni [post_date] => 2024-12-16T12:44:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734353068000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481145 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [post_title] => Iscriviti al TOVE, non aspettare il sold out!clicca qui [post_date] => 2024-12-16T12:26:09+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734351969000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464039" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Genova[/caption] Aumentano le presenze di turisti spagnoli in Liguria e le previsioni sono di un'ulteriore crescita. Questo grazie anche al potenziamento della rotta Genova-Barcellona da parte di Vueling nella prossima stagione estiva 2025 con un incremento della capacità di oltre il 20% rispetto alla stagione estiva precedente. Il vettore spagnolo aumenta l’offerta tra le due città confermando le quattro frequenze settimanali già da metà maggio, con un ulteriore incremento nei mesi di luglio e agosto, quando i voli settimanali saliranno a cinque. «La compagnia aerea spagnola Vueling - commenta l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi - ha deciso di investire sull'aeroporto di Genova aumentando in estate i voli con Barcellona. Un incremento dell'offerta che consentirà ai turisti provenienti dalla Spagna di arrivare in Liguria con maggiore facilità e ai cittadini liguri di recarsi nella bellissima città catalana con più frequenza. Gli spagnoli in questi ultimi anni stanno apprezzando moltissimo la nostra regione come confermano i dati che sono decisamente in grande crescita: nel 2024 da gennaio a settembre abbiamo avuto oltre 121 mila presenze, in aumento del 3,84% rispetto al 2023, anno in cui globalmente i turisti provenienti dalla Spagna sono stati 138 mila, il 10% in più rispetto al 2022. Questi ottimi risultati sono il frutto della promozione della Liguria fatta a livello internazionale in fiere molto importanti come ad esempio, nel caso della Spagna, il Fitur di Madrid dove siamo stati presenti con l’ Agenzia 'In Liguria' e cinque operatori rappresentativi di tutto il territorio ligure. Nei prossimi anni vcogliamo continuare ad investire sul mercato turistico iberico e un maggior numero di voli diretti sarà un grande valore aggiunto». [post_title] => Liguria, in aumento i turisti dalla Spagna grazie ai collegamenti [post_date] => 2024-12-16T11:52:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734349950000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481118 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Concluso il restauro della villa medicea di Castello, a Firenze. I lavori hanno interessato le quattro facciate, il cortile, il tetto, gli androni e le finestre e sono durati circa due anni. «Il sistema delle Ville medicee in Toscana - spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - è un patrimonio di straordinaria bellezza e incredibile valore storico, artistico ed architettonico. Ad accrescere il fascino della Villa di Castello, poi, si aggiunge il fatto che essa sia sede dell’Accademia della Crusca, che tutela la lingua italiana. Il restauro del corpo esterno della villa la rende più bella, riavvicinandola all’antico splendore. Questo restauro rappresenta senza dubbio una tappa fondamentale nel recupero del patrimonio storico e culturale della nostra regione e del nostro paese». Il presidente Giani ha inoltre colto l’occasione per fare il punto sui lavori di restauro che interessano anche un’altra delle ville medicee di Firenze, quella di Careggi, di proprietà della Regione Toscana. «I lavori di restauro della villa medicea di Careggi, la villa dove morì Lorenzo il Magnifico, stanno procedendo bene – aggiunge Giani - e confido che alla fine del 2025 o all’inizio del 2026 essa possa essere aperta al pubblico». [post_title] => Firenze, completato il restauro di Villa Medicea di Castello sede dell’Accademia della Crusca [post_date] => 2024-12-16T11:37:45+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734349065000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481095 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_481097" align="alignleft" width="300"] Le camere dello One Resort Premium[/caption] Settanta camere in esclusiva per il mercato italiano in ciascuno dei due villaggi. Lanciata poco più di un mese fa con l'approdo in azienda del nuovo direttore generale Alberto Giorgio, la linea InClub di casa InViaggi debutta in Tunisia con due resort a 4 stelle disponibili a partire dalla prima decade di giugno 2025. Il Royal Karthago Resort & Thalasso è situato a Djerba, isola dal clima mite e punto di partenza per scoprire le meraviglie del luogo, come i souk, i villaggi berberi e le saline. Lo One Resort Premium si trova invece ad Hammamet, conosciuta anche come la St. Tropez del Nord Africa. Qui gli ospiti potranno tra le altre cose esplorare la medina storica e immergersi nella cultura locale. Il format InClub prevede intrattenimento internazionale, showcooking e proposte locali selezionate, nonché la presenza di un local expert, in grado di presentare tutte le esperienze legate al territorio. Il nuovo prodotto Tunisia sarà supportato da collegamenti dai principali aeroporti italiani. [post_title] => La linea InClub di InViaggi debutta in Tunisia con due resort a Djerba e Hammamet [post_date] => 2024-12-16T09:55:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734342932000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Capodanno sold-out e boom dell'Asia per il primo trimestre 2025. Guiness Travel chiude il 2024 con il tutto esaurito per i viaggi dedicati alle festività, un notevole incremento delle vendite annuali e ottime premesse per il prossimo futuro. Le mete preferite per Capodanno vedono in particolare in primo piano l'Indocina, con Vietnam e Thailandia sugli scudi, seguiti da India e Malesia, apprezzate per l'equilibrio tra tradizione e modernità. Nel Vicino Oriente, Emirati Arabi e Oman si confermano destinazioni chiave, mentre in Africa del Nord crescono Marocco, Tunisia ed Egitto. Tra le mete europee, Parigi, Praga, Vienna e Budapest restano in vetta alle preferenze, con Portogallo, Spagna e Turchia a completare l'offerta culturale e gastronomica. New York, infine, continua a brillare per i viaggi oltreoceano. Partite con largo anticipo anche le vendite per il primo trimestre del 2025. L’offerta prevede viaggi verso numerose destinazioni, alcune delle quali insolite, quali per esempio Australia, Cile, Colombia, l’accoppiata Argentina-Cile, Filippine e Senegal. E già si registra una domanda senza precedenti per l’Asia, con un autentico boom su India, Giappone e Thailandia, Paesi che si confermano tra le mete più ambite e apprezzate degli ultimi anni. Un altro punto di forza è l'ampia gamma di proposte per Pasqua, che quest’anno cade a fine aprile, in concomitanza con la festa della Liberazione e il Primo maggio: un’opportunità unica per chi desidera partire in primavera. Tutti i viaggi da gennaio ad aprile sono già disponibili sul catalogo monografico, diffuso nei mesi precedenti nelle adv e scaricabile dal sito. “Il supporto delle agenzie partner si è confermato fondamentale. Il loro lavoro quotidiano contribuisce in modo determinante alla valorizzazione delle nostre proposte", sottolinea Guiness Travel in una nota. Una sinergia che ha trovato ulteriore espressione nel successo del roadshow Ci vediamo da te. Dopo una breve pausa per le festività in arrivo, il progetto itinerante firmato Guiness riprenderà quindi a gennaio, con nuove tappe già in programma per coprire l’intero territorio nazionale. [post_title] => Guiness Travel: Capodanno sold-out e boom dell'Asia per il primo trimestre 2025 [post_date] => 2024-12-16T09:25:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734341150000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ultimi ritocchi a Ras Al Khaimah per lo spettacolo di droni e fuochi d'artificio che sarà al centro della scena durante i festeggiamenti di Capodanno: obiettivo stabilire nuovi Guinness World Records. Lo show intitolato “Our Story in the Sky” durerà 15 minuti e sarà il più lungo mai prodotto per Capodanno nell'emirato: l'evento si svilupperà in tre atti, ispirati alla bellezza naturale, al patrimonio e alla cultura della regione. I festeggiamenti raggiungeranno il culmine con uno spettacolo di fuochi d'artificio e droni, che illumineranno il cielo notturno a mezzanotte, regalando un'esperienza indimenticabile. Sulla scia del successo dell’evento da record dello scorso anno,che ha battuto due record mondiali per la “più lunga catena di fuochi d'artificio galleggianti acquatici” e il “più lungo spettacolo di droni in linea retta”, lo spettacolo di quest'anno alzerà ulteriormente l'asticella per l'innovazione e la creatività. I residenti e i visitatori sono invitati ad assistere ai festeggiamenti del Rak Nye Festival, con ingresso gratuito e aree dedicate sia alle famiglie che a chi partecipa da solo. L'evento offre un'intera serata di intrattenimento che precede lo spettacolo di mezzanotte, con spettacoli di musica dal vivo, attività per bambini e una vivace selezione di food truck. Quest'anno il palco ospiterà l'artista rap arabo Mukhtaar, la Fahmil Khan Band che proporrà ritmi bollywoodiani e un dj internazionale, assicurando una festa musicale per tutti i gusti. Per un comodo accesso, sono disponibili sei aree di parcheggio gratuite dedicate, in grado di ospitare oltre 20.000 veicoli. Gli amanti del campeggio potranno vivere un'esperienza unica presso il Rams Parking, dove sono messi a disposizione gratuitamente barbecue e aree dedicate al campeggio. Inoltre, caravan, camper e tende sono i benvenuti nell'area di parcheggio Dhayah. [post_title] => Ras Al Khaimah punta ad un nuovo Capodanno da Guinness World Records [post_date] => 2024-12-13T09:57:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734083862000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' fissata per la prossima primavera l'apertura del W Florence, che segnerà il debutto della seconda struttura del brand W Hotels in Italia. Il nuovo hotel di proprietà di Progetto Majestic è situato nel cuore di Firenze, a pochi passi da Via de' Tornabuoni, a metà strada tra Ponte Vecchio e il Duomo. Con 119 camere, tra cui 16 suite, W Florence unirà uno stile innovativo e un design unico. La Penthouse Suite offrirà un ampio spazio abitativo e una terrazza privata con viste mozzafiato sul Duomo e sulla chiesa di Santa Maria Novella. Il piano terra ospiterà l'iconica W Lounge, che integra perfettamente il ritmo della città all’interno dell’hotel con live music, dj set e cocktail culture; sarà un sapiente mix di spazi interni ed esterni attorno a un cortile centrale parzialmente coperto. Il giardino sul tetto si candida per diventare luogo di ritrovo dove la raffinatezza classica incontra il mood contemporaneo. [post_title] => W Florence: debutto a primavera 2025 per il secondo hotel italiano del brand [post_date] => 2024-12-13T09:47:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734083259000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "iscriviti al tove non aspettare il sold outclicca qui" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":95,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2015,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tove a Milano. Anche nel 2025 il luogo degli appuntamenti fra operatori e agenti di viaggio sarà il Travel Open Village Evolution che si terrà il 9 e 10 febbraio al Meliá Milano. La manifestazione in questi anni ha conosciuto sempre un andamento di crescita e anche l'edizione dell'anno in corso conferma questa tendenza. Noi ci stiamo muovendo già da giugno perché, al di là di ogni previsione, molte imprese turistiche hanno già prenotato il desk per la prossima edizione\r

\r

Naturalmente gli espositori puntano ad avere un rapporto ravvicinato e costruttivo con le agenzie di viaggio che di solito affollano le sale del Meliá Milano. Durante l’edizione del 2024 sono state più di 300 infatti le adv che hanno fatto business al nostro Tove\r

Grande fiducia\r

\"Abbiamo grande fiducia nell'evento - ci dice Daniela Battaglione ceo del Gruppo Travel - che ormai è diventata una manifestazione storica fra quelle che lavorano sul turismo. Siamo inoltre molto soddisfatti delle adesioni di molti operatori del settore che saranno di sicuro richiamo per le agenzie di viaggio\".\r

\r

Insomma buone prospettive, buone vibrazioni per la nuova edizione del Tove che si conferma un appuntamento imprescindibile per tutte el aziende del turismo che vogliono lavorare bene. Vi aspettiamo, e soprattutto aspettiamo le agenzie che in questi anni hanno raggiunto sempre cifre record.\r

\r

[gallery ids=\"481176,481175,481174\"]\r

\r

","post_title":"Il Tove vi aspetta al Meliá Milano il 9 e 10 febbraio 2025","post_date":"2024-12-16T12:47:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1734353233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blu Hotels registra un altro anno finanziario in crescita e continua a investire in nuovi sviluppi e acquisizioni real estate. La compagnia con sede a Salò, si legge sul Sole 24 Ore, ha chiuso infatti il bilancio lo scorso 30 novembre con ricavi totali per 90 milioni di euro (+10 milioni rispetto al 2022-23) e margini operativi lordi per 10 milioni (ebitda). In salita pure le tariffe medie (adr) giunte a quota 180 euro (+5%/+6%), con un tasso di occupazione medio del 70% e ricavi medi per camera disponibili (revpar) di 125 euro. A livello di market share, la domanda domestica pesa per circa il 50%, con la restante parte rappresentata da ospiti internazionali, in particolare dell'Europa continentale. Sono però in aumento gli arrivi da Usa, Paesi arabi, Cina e Giappone (+5%).\r

\r

Tra le ultime novità ecco dunque l'acquisizione per 8 milioni di euro, dalla famiglia Marangoni di Trento, del 4 stelle Golf Hotel di Folgaria, che Blu Hotels già peraltro operava da una ventina di anni. La struttura da 93 camere vedrà presto il restyling delle stanze e un ampliamento della sala ristorante, per un'ulteriore impegno di 2 milioni. Una seconda operazione riguarda invece l'acquisizione della gestione, con un contratto nove più nove, del boutique hotel a 4 stelle superior Vision di Peschiera del Garda, destinato a essere incluso nella Blu Collection. E presto il gruppo annuncerà una terza aggiunta in montagna.\r

\r

Queste novità si inseriscono in un business plan complessivo per il periodo 2020-2025 che prevede un investimento complessivo di 50 milioni di euro tra acquisizioni e ristrutturazioni. Per il prossimo futuro, ha rivelato sempre al Sole 24 Ore il presidente e amministratore delegato di Blu Hotels, Nicola Risatti, il gruppo prevede tre o quattro proprietà in uscita, che saranno tuttavia più che compensate dalle new entry. L'obiettivo è infatti quello di passare dall'attuale portfolio di una trentina di strutture a 35 hotel in quattro-cinque anni.","post_title":"Proseguono gli investimenti Blu Hotels: obiettivo arrivare a 35 strutture in cinque anni","post_date":"2024-12-16T12:44:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734353068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" ","post_title":"Iscriviti al TOVE, non aspettare il sold out!clicca qui","post_date":"2024-12-16T12:26:09+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1734351969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464039\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Genova[/caption]\r

\r

Aumentano le presenze di turisti spagnoli in Liguria e le previsioni sono di un'ulteriore crescita. Questo grazie anche al potenziamento della rotta Genova-Barcellona da parte di Vueling nella prossima stagione estiva 2025 con un incremento della capacità di oltre il 20% rispetto alla stagione estiva precedente. Il vettore spagnolo aumenta l’offerta tra le due città confermando le quattro frequenze settimanali già da metà maggio, con un ulteriore incremento nei mesi di luglio e agosto, quando i voli settimanali saliranno a cinque.\r

\r

«La compagnia aerea spagnola Vueling - commenta l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi - ha deciso di investire sull'aeroporto di Genova aumentando in estate i voli con Barcellona. Un incremento dell'offerta che consentirà ai turisti provenienti dalla Spagna di arrivare in Liguria con maggiore facilità e ai cittadini liguri di recarsi nella bellissima città catalana con più frequenza. Gli spagnoli in questi ultimi anni stanno apprezzando moltissimo la nostra regione come confermano i dati che sono decisamente in grande crescita: nel 2024 da gennaio a settembre abbiamo avuto oltre 121 mila presenze, in aumento del 3,84% rispetto al 2023, anno in cui globalmente i turisti provenienti dalla Spagna sono stati 138 mila, il 10% in più rispetto al 2022. Questi ottimi risultati sono il frutto della promozione della Liguria fatta a livello internazionale in fiere molto importanti come ad esempio, nel caso della Spagna, il Fitur di Madrid dove siamo stati presenti con l’ Agenzia 'In Liguria' e cinque operatori rappresentativi di tutto il territorio ligure. Nei prossimi anni vcogliamo continuare ad investire sul mercato turistico iberico e un maggior numero di voli diretti sarà un grande valore aggiunto».\r

\r

","post_title":"Liguria, in aumento i turisti dalla Spagna grazie ai collegamenti","post_date":"2024-12-16T11:52:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1734349950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Concluso il restauro della villa medicea di Castello, a Firenze. I lavori hanno interessato le quattro facciate, il cortile, il tetto, gli androni e le finestre e sono durati circa due anni.\r

«Il sistema delle Ville medicee in Toscana - spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - è un patrimonio di straordinaria bellezza e incredibile valore storico, artistico ed architettonico. Ad accrescere il fascino della Villa di Castello, poi, si aggiunge il fatto che essa sia sede dell’Accademia della Crusca, che tutela la lingua italiana. Il restauro del corpo esterno della villa la rende più bella, riavvicinandola all’antico splendore. Questo restauro rappresenta senza dubbio una tappa fondamentale nel recupero del patrimonio storico e culturale della nostra regione e del nostro paese».\r

\r

Il presidente Giani ha inoltre colto l’occasione per fare il punto sui lavori di restauro che interessano anche un’altra delle ville medicee di Firenze, quella di Careggi, di proprietà della Regione Toscana. «I lavori di restauro della villa medicea di Careggi, la villa dove morì Lorenzo il Magnifico, stanno procedendo bene – aggiunge Giani - e confido che alla fine del 2025 o all’inizio del 2026 essa possa essere aperta al pubblico».\r

\r

","post_title":"Firenze, completato il restauro di Villa Medicea di Castello sede dell’Accademia della Crusca","post_date":"2024-12-16T11:37:45+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1734349065000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481097\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Le camere dello One Resort Premium[/caption]\r

\r

Settanta camere in esclusiva per il mercato italiano in ciascuno dei due villaggi. Lanciata poco più di un mese fa con l'approdo in azienda del nuovo direttore generale Alberto Giorgio, la linea InClub di casa InViaggi debutta in Tunisia con due resort a 4 stelle disponibili a partire dalla prima decade di giugno 2025.\r

\r

Il Royal Karthago Resort & Thalasso è situato a Djerba, isola dal clima mite e punto di partenza per scoprire le meraviglie del luogo, come i souk, i villaggi berberi e le saline. Lo One Resort Premium si trova invece ad Hammamet, conosciuta anche come la St. Tropez del Nord Africa. Qui gli ospiti potranno tra le altre cose esplorare la medina storica e immergersi nella cultura locale.\r

\r

Il format InClub prevede intrattenimento internazionale, showcooking e proposte locali selezionate, nonché la presenza di un local expert, in grado di presentare tutte le esperienze legate al territorio. Il nuovo prodotto Tunisia sarà supportato da collegamenti dai principali aeroporti italiani.","post_title":"La linea InClub di InViaggi debutta in Tunisia con due resort a Djerba e Hammamet","post_date":"2024-12-16T09:55:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1734342932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Capodanno sold-out e boom dell'Asia per il primo trimestre 2025. Guiness Travel chiude il 2024 con il tutto esaurito per i viaggi dedicati alle festività, un notevole incremento delle vendite annuali e ottime premesse per il prossimo futuro. Le mete preferite per Capodanno vedono in particolare in primo piano l'Indocina, con Vietnam e Thailandia sugli scudi, seguiti da India e Malesia, apprezzate per l'equilibrio tra tradizione e modernità. Nel Vicino Oriente, Emirati Arabi e Oman si confermano destinazioni chiave, mentre in Africa del Nord crescono Marocco, Tunisia ed Egitto. Tra le mete europee, Parigi, Praga, Vienna e Budapest restano in vetta alle preferenze, con Portogallo, Spagna e Turchia a completare l'offerta culturale e gastronomica. New York, infine, continua a brillare per i viaggi oltreoceano.\r

\r

Partite con largo anticipo anche le vendite per il primo trimestre del 2025. L’offerta prevede viaggi verso numerose destinazioni, alcune delle quali insolite, quali per esempio Australia, Cile, Colombia, l’accoppiata Argentina-Cile, Filippine e Senegal. E già si registra una domanda senza precedenti per l’Asia, con un autentico boom su India, Giappone e Thailandia, Paesi che si confermano tra le mete più ambite e apprezzate degli ultimi anni. Un altro punto di forza è l'ampia gamma di proposte per Pasqua, che quest’anno cade a fine aprile, in concomitanza con la festa della Liberazione e il Primo maggio: un’opportunità unica per chi desidera partire in primavera. Tutti i viaggi da gennaio ad aprile sono già disponibili sul catalogo monografico, diffuso nei mesi precedenti nelle adv e scaricabile dal sito.\r

\r

“Il supporto delle agenzie partner si è confermato fondamentale. Il loro lavoro quotidiano contribuisce in modo determinante alla valorizzazione delle nostre proposte\", sottolinea Guiness Travel in una nota. Una sinergia che ha trovato ulteriore espressione nel successo del roadshow Ci vediamo da te. Dopo una breve pausa per le festività in arrivo, il progetto itinerante firmato Guiness riprenderà quindi a gennaio, con nuove tappe già in programma per coprire l’intero territorio nazionale.","post_title":"Guiness Travel: Capodanno sold-out e boom dell'Asia per il primo trimestre 2025","post_date":"2024-12-16T09:25:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1734341150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ultimi ritocchi a Ras Al Khaimah per lo spettacolo di droni e fuochi d'artificio che sarà al centro della scena durante i festeggiamenti di Capodanno: obiettivo stabilire nuovi Guinness World Records. \r

\r

Lo show intitolato “Our Story in the Sky” durerà 15 minuti e sarà il più lungo mai prodotto per Capodanno nell'emirato: l'evento si svilupperà in tre atti, ispirati alla bellezza naturale, al patrimonio e alla cultura della regione. I festeggiamenti raggiungeranno il culmine con uno spettacolo di fuochi d'artificio e droni, che illumineranno il cielo notturno a mezzanotte, regalando un'esperienza indimenticabile.\r

\r

Sulla scia del successo dell’evento da record dello scorso anno,che ha battuto due record mondiali per la “più lunga catena di fuochi d'artificio galleggianti acquatici” e il “più lungo spettacolo di droni in linea retta”, lo spettacolo di quest'anno alzerà ulteriormente l'asticella per l'innovazione e la creatività.\r

\r

I residenti e i visitatori sono invitati ad assistere ai festeggiamenti del Rak Nye Festival, con ingresso gratuito e aree dedicate sia alle famiglie che a chi partecipa da solo. L'evento offre un'intera serata di intrattenimento che precede lo spettacolo di mezzanotte, con spettacoli di musica dal vivo, attività per bambini e una vivace selezione di food truck. Quest'anno il palco ospiterà l'artista rap arabo Mukhtaar, la Fahmil Khan Band che proporrà ritmi bollywoodiani e un dj internazionale, assicurando una festa musicale per tutti i gusti.\r

\r

Per un comodo accesso, sono disponibili sei aree di parcheggio gratuite dedicate, in grado di ospitare oltre 20.000 veicoli. Gli amanti del campeggio potranno vivere un'esperienza unica presso il Rams Parking, dove sono messi a disposizione gratuitamente barbecue e aree dedicate al campeggio. Inoltre, caravan, camper e tende sono i benvenuti nell'area di parcheggio Dhayah.","post_title":"Ras Al Khaimah punta ad un nuovo Capodanno da Guinness World Records","post_date":"2024-12-13T09:57:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1734083862000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' fissata per la prossima primavera l'apertura del W Florence, che segnerà il debutto della seconda struttura del brand W Hotels in Italia.\r

Il nuovo hotel di proprietà di Progetto Majestic è situato nel cuore di Firenze, a pochi passi da Via de' Tornabuoni, a metà strada tra Ponte Vecchio e il Duomo.\r

Con 119 camere, tra cui 16 suite, W Florence unirà uno stile innovativo e un design unico. La Penthouse Suite offrirà un ampio spazio abitativo e una terrazza privata con viste mozzafiato sul Duomo e sulla chiesa di Santa Maria Novella. Il piano terra ospiterà l'iconica W Lounge, che integra perfettamente il ritmo della città all’interno dell’hotel con live music, dj set e cocktail culture; sarà un sapiente mix di spazi interni ed esterni attorno a un cortile centrale parzialmente coperto. Il giardino sul tetto si candida per diventare luogo di ritrovo dove la raffinatezza classica incontra il mood contemporaneo.\r

","post_title":"W Florence: debutto a primavera 2025 per il secondo hotel italiano del brand","post_date":"2024-12-13T09:47:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734083259000]}