Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proponi le Azzorre tutto l'anno. 9 isole nel cuore dell’Oceano Atlantico incorniciate da cascate, vulcani, piscine di acqua termale e spiagge lunari, paradiso per whale watching, trekking e relax. [post_title] => Le Azzorre, un paradiso da proporre ogni mese dell'anno [post_date] => 2024-11-25T07:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( [0] => visitazores [1] => azzorre [2] => cascate [3] => oceano-atlantico [4] => piscine-di-acqua-termale [5] => relax [6] => spiagge-lunari [7] => trekking [8] => vulcani [9] => whale-watching ) [post_tag_name] => Array ( [0] => #VisitAzores [1] => Azzorre [2] => cascate [3] => Oceano Atlantico [4] => piscine di acqua termale [5] => relax [6] => spiagge lunari [7] => trekking [8] => vulcani [9] => whale watching ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732518056000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le crociere a tema ancora una volta protagoniste della stagione invernale firmata Star Clippers. A partire dal prossimo gennaio, per il terzo anno di fila i tre velieri della flotta divisi tra Caraibi e Costa Rica ospiteranno a bordo le lezioni di insegnanti professionisti di diverse discipline. Partendo dal grande classico della compagnia, le crociere yoga, la programmazione Star Clippers introduce quest’anno esperienze quali il laboratorio di fotografia insieme a Danielle Desnoyers a bordo di Star Flyer per la partenza dell’11 gennaio da St.Maarten, e quelli di Marcy Clark e Kori Burkholder, rispettivamente self-expression & public speaking coach e professional life & career coach, ospiti a bordo per la partenza dell’8 febbraio. “Riscontriamo sempre di più nei nostri clienti l’esigenza di trasformare il viaggio in un’occasione di apprendimento e arricchimento personale – spiega Birgit Gfölner, Sales Manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana –: oltre alle ricercatissime destinazioni dei nostri itinerari, gli ospiti delle nostre crociere cercano qualcosa di più: vivere il tempo trascorso a bordo come un viaggio alla scoperta di sé stessi”. In linea con questa filosofia anche la partenza a tema salute e benessere dell’8 febbraio a bordo di Star Clipper da Puerto Caldera in Costa Rica, quando il quattro alberi ospiterà la dottoressa Heather Engelbert, fisioterapista con 25 anni di esperienza. Anche per il 2025 Star Clippers premia inoltre chi gioca d’anticipo: per quanti prenotano entro il 31 gennaio, infatti, è previsto uno sconto del 10% o del 20% per le crociere nel Mediterraneo, tra le coste di Sud Italia, Corsica, costa Azzurra, Montenegro e Croazia per la prossima stagione primavera-estate 2025. Gli sconti early booking saranno applicati anche alle cinque partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza, la grande novità della prossima estate. “Si tratta di tre partenze da sette notti e di una minicrociera da quattro notti tra Corsica, Liguria e costa Azzurra a partire da settembre 2025 - aggiunge Birgit Gfölner -, mentre la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del Nord-Ovest”. Per l’inverno 2025-26, invece, che vedrà la grande novità dell’home port di Grenada per il veliero Star Clipper, il termine per accedere all’Ebg è il prossimo 30 aprile. [post_title] => Crociere a tema protagoniste dell'inverno Star Clippers [post_date] => 2024-11-21T09:32:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181558000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con Corsica Ferries due minicrociere esclusive, per trascorrere un emozionante Capodanno tra brindisi, giochi, animazione, musica, buona cucina e un servizio impeccabile. Due proposte diverse, alla scoperta di suggestivi mercatini, eventi originali e affascinanti tradizioni natalizie in Costa Azzurra e in Corsica, che in inverno svelano uno charme più autentico e accogliente. «Per il Veglione, gli chef di bordo vi proporranno il menu creato dallo Chef Stellato Filippo Chiappini Dattilo - commenta Sébastien Romani, Chief Sales Officer di Corsica Sardinia Ferries - che prevede piatti della tradizione, ricette creative e abbinamenti originali, preparati con materie prime pregiate». Il Capodanno in Costa Azzurra: Savona - Vado Ligure/Nizza: 2 notti Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 30 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 31 dicembre. Il 31 dicembre è possibile sbarcare, per immergersi nell'atmosfera festosa della città, nel suggestivo centro storico e nella bellissima Promenade des Anglais. Un’elegante cena servita, un Cenone con Veglione, due ricche colazioni a buffet e i fuochi d’artificio della città più eccitante della Costa Azzurra. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 15.30 del 1° gennaio. Tariffe a partire da € 330,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse. Capodanno in Corsica: Livorno/Bastia, 1 notte. Partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un Cenone con Veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una ricca colazione. Il primo giorno dell’anno si potrà passeggiare per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 17.15. Tariffe a partire da € 240,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse. http://www.corsica-ferries.it [post_title] => Corsica Ferries, le mini crociere di Fine Anno tra la Costa Azzurra e l'Ile de Beauté [post_date] => 2024-11-18T11:37:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731929824000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un to in crescita, che punta a svilupparsi diversificando prodotto e mercati. Isola Azzurra nasce in Sicilia nel 2009 per organizzare viaggi di gruppo da e per l'isola mediterranea. Quindici anni dopo si propone come un operatore completo, iscritto Astoi dal 2019, che oltre al mare Italia generalista dispone di un prodotto club in fase di espansione, di un'offerta incoming importante con focus sull'intero Sud Italia e di una proposta outgoing in fase di progressiva definizione. E a testimoniare l'importante sviluppo in corso sono gli stessi numeri: tra il 2019 e il 2024 Isola Azzurra ha infatti visto il proprio fatturato più che raddoppiare, passando da 10,6 milioni a 23,6 milioni di euro. "Per il 2025 - racconta il titolare e ceo, Andrea Lorenzoni - contiamo di crescere ulteriormente di una percentuale compresa tra il 10% e il 15%". Anche le marginalità sono più che positive: "Quest'anno prevediamo di chiudere attorno all'8% ante imposte e ammortamenti, tenendo però conto che la maggior parte degli investimenti nel nostro bilancio sono inclusi nell'anno di riferimento e quindi non ammortati". Le presenze totali saranno 350 mila, per un'azienda che oggi vanta uno staff di 29 collaboratori, di cui sei commerciali. A fronte di ciò, i piani per il futuro sono davvero ambiziosi, soprattutto lato Zeta Club, il prodotto villaggistica brandizzato del to. Al momento Isola Azzurra può già contare su tre indirizzi in Sicilia: un villaggio ad Alicudi a gestione Mangia's, il resort Donnalucata di Marina di Ragusa e la prima struttura di proprietà e a conduzione diretta a Selinunte (stagione inaugurale nel 2024, per un complesso da 135 camere e 44 mila presenze con stagionalità estesa sino a fine ottobre, ndr). "E il prossimo anno ne aggiungeremo altri due: il Sikania Eco Resort del gruppo Lindbergh, nonché il nostro primo Zeta Club al di fuori della Sicilia, il sardo San Teodoro Le Rose". Isola Azzurra non esclude neppure ulteriori acquisizioni dirette: "Siamo sempre aperti alle nuove opportunità di mercato, essendo pure disponibili a offrire i nostri servizi di gestione". Ma non finisce qui, perché il to aprirà anche una sede locale alle Eolie per rafforzare la propria attività di dmc, estendendo inoltre l'offerta incoming oltre i confini di Sicilia e Puglia con l'aggiunta della Sardegna: "Integreremo poi la nostra proposta pacchettizzata su ciascuna delle nostre linee con flussi xml per i voli (linea e low cost) e i traghetti. Il tutto combinabile dalle adv partner direttamente sul nostro sito". Non bisogna infine dimenticare il brand Azzurra World dedicato al lungo raggio, nato due anni fa con l'inserimento di alcune figure specifiche: un prodotto tailor made con focus su Usa e Caraibi, ma anche Oriente, molto forte sul segmento viaggi di nozze e pure in grado di proporre pacchettizzazioni ad hoc per partenze speciali da Roma, Palermo e Catania con tariffe molto competitive. L'obiettivo ora è consolidare la proposta, con una crescita progressiva che mira anche a conquistare il Nord Italia. Il to al momento può contare su una rete commerciale presente direttamente in Campania, Sicilia, Lazio e Piemonte, a cui si aggiunge un ufficio inside sales in sede per gestire le vendite nelle aree finora non coperte. Le agenzie partner con codice a oggi sono circa 2 mila. [post_title] => Isola Azzurra: piani ambiziosi per un to in crescita tra mare Italia, incoming e prodotto club [post_date] => 2024-11-07T12:40:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730983247000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da Gaspare, Melchiorre e Baldassarre a Serengeti, Ngorongoro e Tarangire: una triade natalizia speciale, quella dei parchi nazionali della Tanzania da attraversare con African Explorer a bordo di un veicolo fuoristrada con tettuccio apribile. E' una delle proposte che il to milanese offre a chi soffre di holidays blues, ovvero di quel profondo senso di malinconia che accompagna sempre più persone nel periodo delle festività, soprattutto quelle cariche di significato e aspettative come il Natale e il Capodanno. Il pacchetto Tanzania Explorer e Zanzibar prevede la partenza il 23 dicembre, per un viaggio di 15 giorni e 12 notti per ammirare un “presepe” fatto di crateri vulcanici abitati dai grandi felini africani, laghi azzurri dove incontrare ippopotami, gnu e quasi 500 specie di uccelli. E dopo aver attraversato alcuni villaggi Masai, sarà possibile vedere praterie e savane del Serengeti dall’alto, in mongolfiera. Niente maglioni con i rombi nemmeno nella seconda parte del tour, che condurrà sull'isola di Zanzibar, dove iniziare il 2025 all’insegna della bellezza in costume da bagno e infradito. Un'altra opzione è poi il Kenya dal Mara al mare, al via il 22 dicembre per un itinerario di 16 giorni e 13 notti: lasciata Nairobi il giorno della Vigilia si passerà la notte nelle strutture del Mara Sopa lodge, nella riserva del Masai Mara, per poi partire, l’indomani, per il primo fotosafari di questo viaggio. Non sarà l’unico, ma il safari di Natale è speciale: non tanto perché è Natale, ma perché c’è la possibilità, facoltativamente, di svolgerlo in mongolfiera. E a Capodanno? In spiaggia nella candida Diani Beach. Il tour Namibia Explorer (26 dicembre – 13 notti e dieci giorni) parte il giorno di Santo Stefano alla scoperte delle dune color albicocca delle ampie distese desertiche del Namib e del Kalahari. Prima ancora, si visiterà il primo dell’anno l’area del Damarland, tra le incisioni rupestri del Twyfelfontein (la più grande collezione dell’Africa australe) e le ardite conformazioni geologiche di Burnt Mountain, dalle cosiddette canne d’organo alla petrified forest. Il tour Marocco Smart è quindi in programma il 28 dicembre per una durata di otto giorni e sette notti: dai vicoli di blu intenso di Chefchaouen a quelli della medina di Fez, capitale spirituale del paese, fino al color ocra di un tramonto nella vivacissima piazza Djemaa El Fna, cuore di Marrakech, tra artisti d’ogni genere e incantatori di serpenti. Per gli amanti del grande cinema, invece, il Capodanno di Marocco Magic (26 dicembre – sette giorni sei notti) raggiunge la località di Ait Benhaddou, nella cui kasbah sono stati girati capolavori del calibro di Lawrence d’Arabia, il Gioiello del Nilo, il Thè nel deserto e il Gladiatore. Infine con il Sudafrica Explorer (26 dicembre – undici giorni e otto notti), lasciata Città del Capo e le sue winelands, la Table Mountain e la visita al centro di ricerca e tutela Elephant Whispers, sarà la volta della Panorama Route e dei canyon, come il Blyde River, il terzo più grande al mondo. È qui che si vedrà la prima alba del nuovo anno con una vista invidiabile. [post_title] => African Explorer: sei itinerari in Africa per combattere l'holidays blues [post_date] => 2024-11-05T10:37:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730803042000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E’ arrivato anche sulla Costa Azzurra l’innovativo concept di Mama Shelter, che conta già 18 hotel nel mondo, 11 dei quali in Francia. Il brand sta vivendo una crescita costante che prevede, tra l’altro, l’apertura di tre strutture ulteriori a Dubai, Zurigo e Singapore già nel 2025. «Gli hotel Mama sono un life-place dove gli ospiti di Nizza incontrano gli abitanti della città. – spiega Florence Dupont, direttrice del Mama Shelter Nice -. Qui il business tourism incontra il leisure e la gente del posto. Si mescolano persone e generazioni in un affascinante mix sociale. Nasce così qualcosa di speciale, la visione di Serge Trigano ha dato vita a una forma di ospitalità adatta alle esigenze di oggi. Quando Mama Shelter Nice ha aperto lo scorso giugno, ne abbiamo spiegato il concept: non siamo una catena luxury ma popolare. Diciamo al nostro ospite: come as you are. Tutti trovano qui una realtà capace di rispondere ai loro bisogni». Un ambiente che è stato pensato e realizzato da Benjamin El Doghaïli, architetto responsabile dello studio di design Mama Shelter. «Quando mi viene affidato lo styling di un nuovo hotel della catena visito la città che lo ospiterà e ne respiro l'atmosfera, l’essenza. L'ho fatto qui a Nizza, come per ogni Mama che è stato aperto nel mondo. Per me è un po’ come scrivere un libro: inizialmente le pagine non sono connesse, ma alla fine, come per magia, ogni cosa trova il suo posto». Qui in Francia il fil-rouge è rappresentato dagli artisti che hanno frequentato la Costa Azzurra nel ventesimo secolo. Per trasmettere l’idea di spazio e di luce di Nizza, affacciata sul Mediterraneo, gli interni sono stati dipinti tutti di bianco e poi, sulla base chiara che ricorda l’Italia e la Grecia, sono stati aggiunti i colori di Matisse, Bonard, Cézanne, Braque… C’è anche Picasso nelle sculture che si trovano nella reception e ricordano le porcellane realizzate dall’artista vicino a questa città. I capitelli a forma di vaso e pieni di girasoli citano invece Van Gogh come le fantasie dei divani, mentre le moquettes carbon-free ricordano i puntinisti. «Volevo anche sottolineare la vicinanza con l’Italia - prosegue El Doghaïli -. Allora ho decorato il ristorante con le belle luci estive della Puglia. L'ingresso del Mama Shelter, con un grande tappeto colorato, richiama infine il Marché aux Fleurs di Nizza. Quando l'ospite arriva trova la propria lettura dell’ambiente, scoprendo una realtà inaspettata o riconoscendo le citazioni artistiche e culturali. Per me è bellissimo lavorare per Mama Shelter. La famiglia Trigano mi ha dato carta bianca nel realizzare le mie idee. Io riproduco nel design e nelle decorazioni il concept dell’ospitalità del brand: prendo tanti elementi diversi e li metto insieme per creare qualcosa di speciale». Il Mama Shelter Nice si trova vicino al porto vecchio, nel cuore pulsante del quartiere Riquier. Anche a Nizza il brand ha voluto aprire la struttura in un’area della città in evoluzione, capace di attirare giovani e famiglie. L'hotel è costituito da tre edifici e conserva la facciata originale di quello risalente a inizi ‘900. Le camere sono 102, divise in quattro categorie e pensate anche per i disabili. Gli arredi sono uguali in tutto l'hotel per ridurre le spese. Proprio con questo intento anni fa sono nate le semplici ma iconiche lampade-maschera presenti nelle camere del gruppo: uno dei tratti identitari di Mama Shelter. Ci sono poi un colorato rooftop con piscina, bar e forno per la pizza, il vivace ristorante, due meeting room modulabili secondo la richiesta del cliente, altrettanti studio e una breakroom. La struttura è facilmente raggiungibile dall'aeroporto e dalla stazione centrale di Nizza. «Lo spirito gioioso e colorato del Mediterraneo è parte dell’identità Mama Shelter - conclude Serge Trigano che nel 2008 ha creato questa collezione di hotel lifestyle, insieme con i figli Jérémie e Benjamin -. Era perciò semplicemente naturale che un giorno nascesse il Mama Shelter Nice, che è un rifugio per vacanzieri felici e nomadi di passaggio ed è aperto agli abitanti del luogo, invitati dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina per un drink, un caffè, un brunch, un pranzo o una cena. Un'accoglienza che è il fondamento della filosofia di Mama». [gallery ids="477171,477173,477179,477176,477177,477181"] [post_title] => Mama Shelter Nice: dove il turismo corporate incontra il leisure e l'anima della città [post_date] => 2024-10-21T12:53:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729515199000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mercato delle case vacanza in Italia continua a crescere. Nel primo trimestre 2024 la richiesta di case vacanze di lusso sale quasi del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con l’Italia che si posiziona al terzo posto in Europa per notti vendute dopo Francia e Spagna. Di pari passo procede la crescita di GECO VACATION RENTALS, la nuova sfida che va ad ampliare l’attività di Geco nell’ambito delle strutture extra alberghiere, con le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti con un’offerta diversificata e la capacità di soddisfare qualsiasi esigenza di distribuzione nel settore hospitality. Nel 2024 GECO VACATION RENTALS ha registrato un incremento del 150% rispetto all'anno precedente. L’obiettivo di Geco è distinguersi per l'eccellenza nella cura degli ospiti e nella valorizzazione delle proprietà e del territorio. Molti i fattori che hanno contribuito a questa importante crescita, in primis l’ampio portafoglio di proprietà in nuove località turistiche. Oggi, infatti, più di 800 strutture sul territorio nazionale hanno sposato la filosofia di GeCo, 100 delle quali sono ville extra lusso e tenute di pregio che rispondono alle esigenze di una clientela top alla ricerca del massimo comfort. Tra i punti di forza 'integrazione di nuove piattaforme tecnologiche che ha semplificato il processo di prenotazione, migliorando l'esperienza utente e aumentando il tasso di conversione. Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di GECO VACATION RENTALS vengono distribuite su diversi canali, dal sito web, ad oltre 80 portali online dedicati al mondo delle case vacanze a più di 200 Tour Operator e Agenzie specializzate che collegandosi alla piattaforma possono finalizzare prenotazioni istantanee. L'obiettivo di Geco Vacation Rentals è di consolidare ulteriormente la sua leadership nel mercato degli affitti turistici e la grande sfida di superare nel 2025 le 1.000 unità estendendo la presenza in alcune città e regioni italiane quali Liguria, zona dei laghi, Veneto con le dolomiti bellunesi, città d’arte, costiera amalfitana, Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia ma anche nelle vicine Francia (Costa Azzurra) e Croazia. «Il bilancio è positivo per tutti i servizi storici dell’azienda, sul mercato da 15 anni – commenta Marco Zanella, general manager di Geco – però il settore del Vacation Rentals è quello che sta crescendo maggiormente ed è il filone sul quale l’azienda si sta concentrando. Attualmente la copertura sull’Italia è buona ma puntiamo ad allargarci in altre aree. I nostri punti di forza sono l’assistenza capillare e poter contare su persone che rappresentano in toto l’azienda». [post_title] => Geco Vacation Rentals prevede di chiudere il fatturato 2024 a oltre 4 milioni di euro [post_date] => 2024-10-11T11:20:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728645646000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A [caption id="attachment_471241" align="alignleft" width="300"] Pier Ezhaya[/caption] Astoi Confindustria Viaggi conferma la sua partecipazione a Ttg Travel Experience 2024, in programma dal 9 all'11 ottobre presso la Fiera di Rimini. L'Associazione, rappresentativa del settore del tour perating in Italia, sarà presente al Padiglione A3, riconfermando il successo del “Villaggio Astoi”. Questo spazio collettivo, che riunisce numerosi soci, sottolinea l'importanza della collaborazione tra professionisti e facilita l'interazione con le agenzie di viaggi e il mercato turistico. L'area espositiva, di circa 900 mq, ospiterà importanti nomi associati come Alidays Travel Experiences, Alpitour, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Il Tuareg, Imperatore Travel World, Inter – studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, Meridiano Viaggi e Turismo, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Settemari/AmoilMondo, Sporting Vacanze, TH Group, Veratour e Viaggi del Mappamondo. Il villaggio «Siamo orgogliosi di confermare ancora una volta la formula vincente del Villaggio Astoi, convinti che la coesione sia uno strumento fondamentale per rafforzare il mercato - ha commentato0 il presidente di Asoti, Pier Ezhaya -. I tre giorni di fiera saranno un'importante occasione di networking e di incontro con gli agenti di viaggio e i principali rappresentanti del settore. «Dopo il successo dello scorso anno, riproponiamo l'Astoi Party, un evento che coinvolgerà numerosi protagonisti del turismo. Oggi più che mai, è essenziale adottare strategie che favoriscano un maggiore coinvolgimento dell’intera filiera superando logiche frammentarie e divisive. L’Astoi Party si inserisce in questo contesto come un momento di aggregazione tra tutti coloro che permettono a questo mercato di crescere ed evolvere. Vorrei infine ringraziare le aziende partner che hanno creduto in questo progetto e che, grazie al loro supporto, hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento». Oltre alle tre intense giornate di incontri e networking in fiera, fritorna infatti il 10 ottobre torna l’Astoi Party, grazie all'impegno del delegato al marketing e agli eventi di Astoi, Stefano Pompili, con la direzione srtistica curata da Art Group. L’esclusivo evento, su invito, si svolgerà al Rockisland di Rimini. Tutto ciò sarà reso possibile grazie al sostegno di prestigiosi partner quali Europ Assistance, American Express, Neos Air e Art Group. [post_title] => Astoi conferma la partecipazione al Ttg Travel Experience. Previsto l'Astoi party [post_date] => 2024-10-02T13:34:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727876058000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475202 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua a crescere in Italia il mercato delle case vacanza. Per Geco Vacation Rentals, la nuova sfida che va ad ampliare l’attività di Geco nell’ambito delle strutture extra alberghiere, con le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti con un’offerta diversificata, la crescita nel 2025 è del 150 per cento. Un risultato che testimonia la crescente fiducia dei proprietari e dei viaggiatori nei servizi offerti da GeCo che continua a distinguersi per l'eccellenza nella cura degli ospiti e nella valorizzazione delle proprietà e del territorio. Geco Vacation Rentals ha ampiato il suo portafoglio di proprietà in nuove località turistiche rispondendo alla domanda crescente di affitti brevi in aree di alto interesse. Oggi, infatti, più di 800 strutture sul territorio nazionale hanno sposato la filosofia di GeCo, 100 delle quali sono ville extra lusso e tenute di pregio. «Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti quest'anno; questo successo è frutto dell'impegno costante del nostro team – conferma Marco Fabbroni ceo Geco Vacation Rentals - e della nostra capacità di adattarci rapidamente ai cambiamenti e alle richieste del mercato. Continueremo ad investire in tecnologie innovative e nella formazione del nostro personale per offrire un servizio sempre migliore e, grazie all’assistenza che garantiamo 365 giorni all’anno con personale interno dedicato sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, siamo in grado di fornire un servizio personalizzato e arrivare ai potenziali ospiti ovunque essi si trovino. Prodotto, distribuzione e assistenza sono i capisaldi della nostra attività». Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di Geco Vacation Rentals vengono distribuite su diversi canali, dal sito web, ad oltre 80 portali online dedicati al mondo delle case vacanze a più di 200 Tour Operator e Agenzie specializzate che collegandosi alla piattaforma possono finalizzare prenotazioni istantanee. L'obiettivo per il 2025è di superare le 1.000 unità estendendo la presenza in alcune città e regioni italiane quali Liguria, zona dei laghi, Veneto con le dolomiti bellunesi, città d’arte, costiera amalfitana, Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia ma anche nelle vicine Francia (Costa Azzurra) e Croazia dove Geco si è recentemente affacciata. «Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, general manager di Geco – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner gestendo completamente le prenotazioni, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi, avvalendosi di un team di professionisti che sono oggi più che mai alla base del successo dell’azienda». [post_title] => Geco Vacation Rentals, affitti turistici in crescita del 150 per cento [post_date] => 2024-09-25T08:23:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727252622000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "azzorre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":9,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":142,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Proponi le Azzorre tutto l'anno.\r

9 isole nel cuore dell’Oceano Atlantico incorniciate da cascate,\r

vulcani, piscine di acqua termale e spiagge lunari,\r

paradiso per whale watching, trekking e relax.\r

","post_title":"Le Azzorre, un paradiso da proporre ogni mese dell'anno","post_date":"2024-11-25T07:00:56+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["visitazores","azzorre","cascate","oceano-atlantico","piscine-di-acqua-termale","relax","spiagge-lunari","trekking","vulcani","whale-watching"],"post_tag_name":["#VisitAzores","Azzorre","cascate","Oceano Atlantico","piscine di acqua termale","relax","spiagge lunari","trekking","vulcani","whale watching"]},"sort":[1732518056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le crociere a tema ancora una volta protagoniste della stagione invernale firmata Star Clippers. A partire dal prossimo gennaio, per il terzo anno di fila i tre velieri della flotta divisi tra Caraibi e Costa Rica ospiteranno a bordo le lezioni di insegnanti professionisti di diverse discipline. Partendo dal grande classico della compagnia, le crociere yoga, la programmazione Star Clippers introduce quest’anno esperienze quali il laboratorio di fotografia insieme a Danielle Desnoyers a bordo di Star Flyer per la partenza dell’11 gennaio da St.Maarten, e quelli di Marcy Clark e Kori Burkholder, rispettivamente self-expression & public speaking coach e professional life & career coach, ospiti a bordo per la partenza dell’8 febbraio.\r

\r

“Riscontriamo sempre di più nei nostri clienti l’esigenza di trasformare il viaggio in un’occasione di apprendimento e arricchimento personale – spiega Birgit Gfölner, Sales Manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana –: oltre alle ricercatissime destinazioni dei nostri itinerari, gli ospiti delle nostre crociere cercano qualcosa di più: vivere il tempo trascorso a bordo come un viaggio alla scoperta di sé stessi”. In linea con questa filosofia anche la partenza a tema salute e benessere dell’8 febbraio a bordo di Star Clipper da Puerto Caldera in Costa Rica, quando il quattro alberi ospiterà la dottoressa Heather Engelbert, fisioterapista con 25 anni di esperienza.\r

\r

Anche per il 2025 Star Clippers premia inoltre chi gioca d’anticipo: per quanti prenotano entro il 31 gennaio, infatti, è previsto uno sconto del 10% o del 20% per le crociere nel Mediterraneo, tra le coste di Sud Italia, Corsica, costa Azzurra, Montenegro e Croazia per la prossima stagione primavera-estate 2025. Gli sconti early booking saranno applicati anche alle cinque partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza, la grande novità della prossima estate. “Si tratta di tre partenze da sette notti e di una minicrociera da quattro notti tra Corsica, Liguria e costa Azzurra a partire da settembre 2025 - aggiunge Birgit Gfölner -, mentre la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del Nord-Ovest”. Per l’inverno 2025-26, invece, che vedrà la grande novità dell’home port di Grenada per il veliero Star Clipper, il termine per accedere all’Ebg è il prossimo 30 aprile.","post_title":"Crociere a tema protagoniste dell'inverno Star Clippers","post_date":"2024-11-21T09:32:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732181558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con Corsica Ferries due minicrociere esclusive, per trascorrere un emozionante Capodanno tra brindisi, giochi, animazione, musica, buona cucina e un servizio impeccabile.\r

\r

Due proposte diverse, alla scoperta di suggestivi mercatini, eventi originali e affascinanti tradizioni natalizie in Costa Azzurra e in Corsica, che in inverno svelano uno charme più autentico e accogliente.\r

\r

«Per il Veglione, gli chef di bordo vi proporranno il menu creato dallo Chef Stellato Filippo Chiappini Dattilo - commenta Sébastien Romani, Chief Sales Officer di Corsica Sardinia Ferries - che prevede piatti della tradizione, ricette creative e abbinamenti originali, preparati con materie prime pregiate».\r

\r

Il Capodanno in Costa Azzurra: Savona - Vado Ligure/Nizza: 2 notti\r

\r

Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 30 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 31 dicembre. Il 31 dicembre è possibile sbarcare, per immergersi nell'atmosfera festosa della città, nel suggestivo centro storico e nella bellissima Promenade des Anglais.\r

\r

Un’elegante cena servita, un Cenone con Veglione, due ricche colazioni a buffet e i fuochi d’artificio della città più eccitante della Costa Azzurra. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 15.30 del 1° gennaio.\r

\r

Tariffe a partire da € 330,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.\r

\r

Capodanno in Corsica: Livorno/Bastia, 1 notte. Partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un Cenone con Veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una ricca colazione.\r

\r

Il primo giorno dell’anno si potrà passeggiare per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 17.15. Tariffe a partire da € 240,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.\r

\r

http://www.corsica-ferries.it\r

\r

\r

\r

","post_title":"Corsica Ferries, le mini crociere di Fine Anno tra la Costa Azzurra e l'Ile de Beauté","post_date":"2024-11-18T11:37:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1731929824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un to in crescita, che punta a svilupparsi diversificando prodotto e mercati. Isola Azzurra nasce in Sicilia nel 2009 per organizzare viaggi di gruppo da e per l'isola mediterranea. Quindici anni dopo si propone come un operatore completo, iscritto Astoi dal 2019, che oltre al mare Italia generalista dispone di un prodotto club in fase di espansione, di un'offerta incoming importante con focus sull'intero Sud Italia e di una proposta outgoing in fase di progressiva definizione.\r

\r

E a testimoniare l'importante sviluppo in corso sono gli stessi numeri: tra il 2019 e il 2024 Isola Azzurra ha infatti visto il proprio fatturato più che raddoppiare, passando da 10,6 milioni a 23,6 milioni di euro. \"Per il 2025 - racconta il titolare e ceo, Andrea Lorenzoni - contiamo di crescere ulteriormente di una percentuale compresa tra il 10% e il 15%\". Anche le marginalità sono più che positive: \"Quest'anno prevediamo di chiudere attorno all'8% ante imposte e ammortamenti, tenendo però conto che la maggior parte degli investimenti nel nostro bilancio sono inclusi nell'anno di riferimento e quindi non ammortati\". Le presenze totali saranno 350 mila, per un'azienda che oggi vanta uno staff di 29 collaboratori, di cui sei commerciali.\r

\r

A fronte di ciò, i piani per il futuro sono davvero ambiziosi, soprattutto lato Zeta Club, il prodotto villaggistica brandizzato del to. Al momento Isola Azzurra può già contare su tre indirizzi in Sicilia: un villaggio ad Alicudi a gestione Mangia's, il resort Donnalucata di Marina di Ragusa e la prima struttura di proprietà e a conduzione diretta a Selinunte (stagione inaugurale nel 2024, per un complesso da 135 camere e 44 mila presenze con stagionalità estesa sino a fine ottobre, ndr). \"E il prossimo anno ne aggiungeremo altri due: il Sikania Eco Resort del gruppo Lindbergh, nonché il nostro primo Zeta Club al di fuori della Sicilia, il sardo San Teodoro Le Rose\". Isola Azzurra non esclude neppure ulteriori acquisizioni dirette: \"Siamo sempre aperti alle nuove opportunità di mercato, essendo pure disponibili a offrire i nostri servizi di gestione\".\r

\r

Ma non finisce qui, perché il to aprirà anche una sede locale alle Eolie per rafforzare la propria attività di dmc, estendendo inoltre l'offerta incoming oltre i confini di Sicilia e Puglia con l'aggiunta della Sardegna: \"Integreremo poi la nostra proposta pacchettizzata su ciascuna delle nostre linee con flussi xml per i voli (linea e low cost) e i traghetti. Il tutto combinabile dalle adv partner direttamente sul nostro sito\".\r

\r

Non bisogna infine dimenticare il brand Azzurra World dedicato al lungo raggio, nato due anni fa con l'inserimento di alcune figure specifiche: un prodotto tailor made con focus su Usa e Caraibi, ma anche Oriente, molto forte sul segmento viaggi di nozze e pure in grado di proporre pacchettizzazioni ad hoc per partenze speciali da Roma, Palermo e Catania con tariffe molto competitive. L'obiettivo ora è consolidare la proposta, con una crescita progressiva che mira anche a conquistare il Nord Italia. Il to al momento può contare su una rete commerciale presente direttamente in Campania, Sicilia, Lazio e Piemonte, a cui si aggiunge un ufficio inside sales in sede per gestire le vendite nelle aree finora non coperte. Le agenzie partner con codice a oggi sono circa 2 mila.","post_title":"Isola Azzurra: piani ambiziosi per un to in crescita tra mare Italia, incoming e prodotto club","post_date":"2024-11-07T12:40:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730983247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da Gaspare, Melchiorre e Baldassarre a Serengeti, Ngorongoro e Tarangire: una triade natalizia speciale, quella dei parchi nazionali della Tanzania da attraversare con African Explorer a bordo di un veicolo fuoristrada con tettuccio apribile. E' una delle proposte che il to milanese offre a chi soffre di holidays blues, ovvero di quel profondo senso di malinconia che accompagna sempre più persone nel periodo delle festività, soprattutto quelle cariche di significato e aspettative come il Natale e il Capodanno.\r

\r

Il pacchetto Tanzania Explorer e Zanzibar prevede la partenza il 23 dicembre, per un viaggio di 15 giorni e 12 notti per ammirare un “presepe” fatto di crateri vulcanici abitati dai grandi felini africani, laghi azzurri dove incontrare ippopotami, gnu e quasi 500 specie di uccelli. E dopo aver attraversato alcuni villaggi Masai, sarà possibile vedere praterie e savane del Serengeti dall’alto, in mongolfiera. Niente maglioni con i rombi nemmeno nella seconda parte del tour, che condurrà sull'isola di Zanzibar, dove iniziare il 2025 all’insegna della bellezza in costume da bagno e infradito.\r

\r

Un'altra opzione è poi il Kenya dal Mara al mare, al via il 22 dicembre per un itinerario di 16 giorni e 13 notti: lasciata Nairobi il giorno della Vigilia si passerà la notte nelle strutture del Mara Sopa lodge, nella riserva del Masai Mara, per poi partire, l’indomani, per il primo fotosafari di questo viaggio. Non sarà l’unico, ma il safari di Natale è speciale: non tanto perché è Natale, ma perché c’è la possibilità, facoltativamente, di svolgerlo in mongolfiera. E a Capodanno? In spiaggia nella candida Diani Beach.\r

\r

Il tour Namibia Explorer (26 dicembre – 13 notti e dieci giorni) parte il giorno di Santo Stefano alla scoperte delle dune color albicocca delle ampie distese desertiche del Namib e del Kalahari. Prima ancora, si visiterà il primo dell’anno l’area del Damarland, tra le incisioni rupestri del Twyfelfontein (la più grande collezione dell’Africa australe) e le ardite conformazioni geologiche di Burnt Mountain, dalle cosiddette canne d’organo alla petrified forest.\r

\r

Il tour Marocco Smart è quindi in programma il 28 dicembre per una durata di otto giorni e sette notti: dai vicoli di blu intenso di Chefchaouen a quelli della medina di Fez, capitale spirituale del paese, fino al color ocra di un tramonto nella vivacissima piazza Djemaa El Fna, cuore di Marrakech, tra artisti d’ogni genere e incantatori di serpenti. Per gli amanti del grande cinema, invece, il Capodanno di Marocco Magic (26 dicembre – sette giorni sei notti) raggiunge la località di Ait Benhaddou, nella cui kasbah sono stati girati capolavori del calibro di Lawrence d’Arabia, il Gioiello del Nilo, il Thè nel deserto e il Gladiatore.\r

\r

Infine con il Sudafrica Explorer (26 dicembre – undici giorni e otto notti), lasciata Città del Capo e le sue winelands, la Table Mountain e la visita al centro di ricerca e tutela Elephant Whispers, sarà la volta della Panorama Route e dei canyon, come il Blyde River, il terzo più grande al mondo. È qui che si vedrà la prima alba del nuovo anno con una vista invidiabile.","post_title":"African Explorer: sei itinerari in Africa per combattere l'holidays blues","post_date":"2024-11-05T10:37:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730803042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ arrivato anche sulla Costa Azzurra l’innovativo concept di Mama Shelter, che conta già 18 hotel nel mondo, 11 dei quali in Francia. Il brand sta vivendo una crescita costante che prevede, tra l’altro, l’apertura di tre strutture ulteriori a Dubai, Zurigo e Singapore già nel 2025. «Gli hotel Mama sono un life-place dove gli ospiti di Nizza incontrano gli abitanti della città. – spiega Florence Dupont, direttrice del Mama Shelter Nice -. Qui il business tourism incontra il leisure e la gente del posto. Si mescolano persone e generazioni in un affascinante mix sociale. Nasce così qualcosa di speciale, la visione di Serge Trigano ha dato vita a una forma di ospitalità adatta alle esigenze di oggi. Quando Mama Shelter Nice ha aperto lo scorso giugno, ne abbiamo spiegato il concept: non siamo una catena luxury ma popolare. Diciamo al nostro ospite: come as you are. Tutti trovano qui una realtà capace di rispondere ai loro bisogni». \r

\r

Un ambiente che è stato pensato e realizzato da Benjamin El Doghaïli, architetto responsabile dello studio di design Mama Shelter. «Quando mi viene affidato lo styling di un nuovo hotel della catena visito la città che lo ospiterà e ne respiro l'atmosfera, l’essenza. L'ho fatto qui a Nizza, come per ogni Mama che è stato aperto nel mondo. Per me è un po’ come scrivere un libro: inizialmente le pagine non sono connesse, ma alla fine, come per magia, ogni cosa trova il suo posto».\r

\r

Qui in Francia il fil-rouge è rappresentato dagli artisti che hanno frequentato la Costa Azzurra nel ventesimo secolo. Per trasmettere l’idea di spazio e di luce di Nizza, affacciata sul Mediterraneo, gli interni sono stati dipinti tutti di bianco e poi, sulla base chiara che ricorda l’Italia e la Grecia, sono stati aggiunti i colori di Matisse, Bonard, Cézanne, Braque… C’è anche Picasso nelle sculture che si trovano nella reception e ricordano le porcellane realizzate dall’artista vicino a questa città. I capitelli a forma di vaso e pieni di girasoli citano invece Van Gogh come le fantasie dei divani, mentre le moquettes carbon-free ricordano i puntinisti.\r

\r

«Volevo anche sottolineare la vicinanza con l’Italia - prosegue El Doghaïli -. Allora ho decorato il ristorante con le belle luci estive della Puglia. L'ingresso del Mama Shelter, con un grande tappeto colorato, richiama infine il Marché aux Fleurs di Nizza. Quando l'ospite arriva trova la propria lettura dell’ambiente, scoprendo una realtà inaspettata o riconoscendo le citazioni artistiche e culturali. Per me è bellissimo lavorare per Mama Shelter. La famiglia Trigano mi ha dato carta bianca nel realizzare le mie idee. Io riproduco nel design e nelle decorazioni il concept dell’ospitalità del brand: prendo tanti elementi diversi e li metto insieme per creare qualcosa di speciale».\r

\r

Il Mama Shelter Nice si trova vicino al porto vecchio, nel cuore pulsante del quartiere Riquier. Anche a Nizza il brand ha voluto aprire la struttura in un’area della città in evoluzione, capace di attirare giovani e famiglie. L'hotel è costituito da tre edifici e conserva la facciata originale di quello risalente a inizi ‘900. Le camere sono 102, divise in quattro categorie e pensate anche per i disabili. Gli arredi sono uguali in tutto l'hotel per ridurre le spese. Proprio con questo intento anni fa sono nate le semplici ma iconiche lampade-maschera presenti nelle camere del gruppo: uno dei tratti identitari di Mama Shelter. Ci sono poi un colorato rooftop con piscina, bar e forno per la pizza, il vivace ristorante, due meeting room modulabili secondo la richiesta del cliente, altrettanti studio e una breakroom. La struttura è facilmente raggiungibile dall'aeroporto e dalla stazione centrale di Nizza.\r

\r

«Lo spirito gioioso e colorato del Mediterraneo è parte dell’identità Mama Shelter - conclude Serge Trigano che nel 2008 ha creato questa collezione di hotel lifestyle, insieme con i figli Jérémie e Benjamin -. Era perciò semplicemente naturale che un giorno nascesse il Mama Shelter Nice, che è un rifugio per vacanzieri felici e nomadi di passaggio ed è aperto agli abitanti del luogo, invitati dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina per un drink, un caffè, un brunch, un pranzo o una cena. Un'accoglienza che è il fondamento della filosofia di Mama».\r

\r

[gallery ids=\"477171,477173,477179,477176,477177,477181\"]","post_title":"Mama Shelter Nice: dove il turismo corporate incontra il leisure e l'anima della città","post_date":"2024-10-21T12:53:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729515199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato delle case vacanza in Italia continua a crescere. Nel primo trimestre 2024 la richiesta di case vacanze di lusso sale quasi del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con l’Italia che si posiziona al terzo posto in Europa per notti vendute dopo Francia e Spagna.\r

\r

Di pari passo procede la crescita di GECO VACATION RENTALS, la nuova sfida che va ad ampliare l’attività di Geco nell’ambito delle strutture extra alberghiere, con le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti con un’offerta diversificata e la capacità di soddisfare qualsiasi esigenza di distribuzione nel settore hospitality.\r

\r

Nel 2024 GECO VACATION RENTALS ha registrato un incremento del 150% rispetto all'anno precedente. L’obiettivo di Geco è distinguersi per l'eccellenza nella cura degli ospiti e nella valorizzazione delle proprietà e del territorio.\r

\r

Molti i fattori che hanno contribuito a questa importante crescita, in primis l’ampio portafoglio di proprietà in nuove località turistiche. Oggi, infatti, più di 800 strutture sul territorio nazionale hanno sposato la filosofia di GeCo, 100 delle quali sono ville extra lusso e tenute di pregio che rispondono alle esigenze di una clientela top alla ricerca del massimo comfort. \r

\r

Tra i punti di forza 'integrazione di nuove piattaforme tecnologiche che ha semplificato il processo di prenotazione, migliorando l'esperienza utente e aumentando il tasso di conversione. Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di GECO VACATION RENTALS vengono distribuite su diversi canali, dal sito web, ad oltre 80 portali online dedicati al mondo delle case vacanze a più di 200 Tour Operator e Agenzie specializzate che collegandosi alla piattaforma possono finalizzare prenotazioni istantanee.\r

\r

L'obiettivo di Geco Vacation Rentals è di consolidare ulteriormente la sua leadership nel mercato degli affitti turistici e la grande sfida di superare nel 2025 le 1.000 unità estendendo la presenza in alcune città e regioni italiane quali Liguria, zona dei laghi, Veneto con le dolomiti bellunesi, città d’arte, costiera amalfitana, Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia ma anche nelle vicine Francia (Costa Azzurra) e Croazia.\r

\r

«Il bilancio è positivo per tutti i servizi storici dell’azienda, sul mercato da 15 anni – commenta Marco Zanella, general manager di Geco – però il settore del Vacation Rentals è quello che sta crescendo maggiormente ed è il filone sul quale l’azienda si sta concentrando. Attualmente la copertura sull’Italia è buona ma puntiamo ad allargarci in altre aree. I nostri punti di forza sono l’assistenza capillare e poter contare su persone che rappresentano in toto l’azienda».","post_title":"Geco Vacation Rentals prevede di chiudere il fatturato 2024 a oltre 4 milioni di euro","post_date":"2024-10-11T11:20:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728645646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_471241\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya[/caption]\r

Astoi Confindustria Viaggi conferma la sua partecipazione a Ttg Travel Experience 2024, in programma dal 9 all'11 ottobre presso la Fiera di Rimini.\r

L'Associazione, rappresentativa del settore del tour perating in Italia, sarà presente al Padiglione A3, riconfermando il successo del “Villaggio Astoi”. Questo spazio collettivo, che riunisce numerosi soci, sottolinea l'importanza della collaborazione tra professionisti e facilita l'interazione con le agenzie di viaggi e il mercato turistico.\r

L'area espositiva, di circa 900 mq, ospiterà importanti nomi associati come Alidays Travel Experiences, Alpitour, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Il Tuareg, Imperatore Travel World, Inter – studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, Meridiano Viaggi e Turismo, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Settemari/AmoilMondo, Sporting Vacanze, TH Group, Veratour e Viaggi del Mappamondo.\r

\r

Il villaggio\r

«Siamo orgogliosi di confermare ancora una volta la formula vincente del Villaggio Astoi, convinti che la coesione sia uno strumento fondamentale per rafforzare il mercato - ha commentato0 il presidente di Asoti, Pier Ezhaya -. I tre giorni di fiera saranno un'importante occasione di networking e di incontro con gli agenti di viaggio e i principali rappresentanti del settore.\r

\r

«Dopo il successo dello scorso anno, riproponiamo l'Astoi Party, un evento che coinvolgerà numerosi protagonisti del turismo. Oggi più che mai, è essenziale adottare strategie che favoriscano un maggiore coinvolgimento dell’intera filiera superando logiche frammentarie e divisive. L’Astoi Party si inserisce in questo contesto come un momento di aggregazione tra tutti coloro che permettono a questo mercato di crescere ed evolvere. Vorrei infine ringraziare le aziende partner che hanno creduto in questo progetto e che, grazie al loro supporto, hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento».\r

Oltre alle tre intense giornate di incontri e networking in fiera, fritorna infatti il 10 ottobre torna l’Astoi Party, grazie all'impegno del delegato al marketing e agli eventi di Astoi, Stefano Pompili, con la direzione srtistica curata da Art Group. L’esclusivo evento, su invito, si svolgerà al Rockisland di Rimini.\r

Tutto ciò sarà reso possibile grazie al sostegno di prestigiosi partner quali Europ Assistance, American Express, Neos Air e Art Group.\r

","post_title":"Astoi conferma la partecipazione al Ttg Travel Experience. Previsto l'Astoi party","post_date":"2024-10-02T13:34:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727876058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Continua a crescere in Italia il mercato delle case vacanza.\r

\r

Per Geco Vacation Rentals, la nuova sfida che va ad ampliare l’attività di Geco nell’ambito delle strutture extra alberghiere, con le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti con un’offerta diversificata, la crescita nel 2025 è del 150 per cento.\r

\r

Un risultato che testimonia la crescente fiducia dei proprietari e dei viaggiatori nei servizi offerti da GeCo che continua a distinguersi per l'eccellenza nella cura degli ospiti e nella valorizzazione delle proprietà e del territorio.\r

\r

Geco Vacation Rentals ha ampiato il suo portafoglio di proprietà in nuove località turistiche rispondendo alla domanda crescente di affitti brevi in aree di alto interesse. Oggi, infatti, più di 800 strutture sul territorio nazionale hanno sposato la filosofia di GeCo, 100 delle quali sono ville extra lusso e tenute di pregio.\r

\r

«Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti quest'anno; questo successo è frutto dell'impegno costante del nostro team – conferma Marco Fabbroni ceo Geco Vacation Rentals - e della nostra capacità di adattarci rapidamente ai cambiamenti e alle richieste del mercato. Continueremo ad investire in tecnologie innovative e nella formazione del nostro personale per offrire un servizio sempre migliore e, grazie all’assistenza che garantiamo 365 giorni all’anno con personale interno dedicato sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, siamo in grado di fornire un servizio personalizzato e arrivare ai potenziali ospiti ovunque essi si trovino. Prodotto, distribuzione e assistenza sono i capisaldi della nostra attività».\r

\r

Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di Geco Vacation Rentals vengono distribuite su diversi canali, dal sito web, ad oltre 80 portali online dedicati al mondo delle case vacanze a più di 200 Tour Operator e Agenzie specializzate che collegandosi alla piattaforma possono finalizzare prenotazioni istantanee.\r

\r

L'obiettivo per il 2025è di superare le 1.000 unità estendendo la presenza in alcune città e regioni italiane quali Liguria, zona dei laghi, Veneto con le dolomiti bellunesi, città d’arte, costiera amalfitana, Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia ma anche nelle vicine Francia (Costa Azzurra) e Croazia dove Geco si è recentemente affacciata.\r

\r

«Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, general manager di Geco – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner gestendo completamente le prenotazioni, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi, avvalendosi di un team di professionisti che sono oggi più che mai alla base del successo dell’azienda».","post_title":"Geco Vacation Rentals, affitti turistici in crescita del 150 per cento","post_date":"2024-09-25T08:23:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727252622000]}]}}