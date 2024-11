Articoli che potrebbero interessarti:

Proponi le Azzorre tutto l'anno. 9 isole nel cuore dell'Oceano Atlantico incorniciate da cascate, vulcani, piscine di acqua termale e spiagge lunari, paradiso per whale watching, trekking e relax. Le Azzorre, un paradiso da proporre ogni mese dell'anno
2024-11-28 Triplice giro di poltrone in casa Carnival, che vede ben tre nuovi presidenti ai vertici dei propri brand Princess Cruises, Holland America Line e Seabourn Cruises. A partire dal prossimo 2 dicembre, Gus Antorcha assumerà infatti la carica di presidente Princess Cruises, lasciando il medesimo ruolo che aveva in Holland America dal 2020. Antorcha sostituirà John Padgett, che lascerà il mondo delle crociere a metà febbraio. Al suo posto, alla guida di Holland America, andrà quindi Beth Bodensteiner, il cui incarico includerà anche responsabilità executive per il marchio lusso Seabourn Cruises. Beth Bodensteiner è in Holland America da 20 anni, negli ultimi sei avendo ricoperto il ruolo di senior vice president e chief commercial officer. Sia Antorcha, sia Beth Bodensteiner riporteranno direttamente al ceo di Carnival Corporation, Josh Weinstein. Anche Seabourn avrà un nuovo presidente: Mark Tamis, già alla guida della compagnia di management Aimbridge Hospitality, prenderà il posto di Natalya Leahy, che ha accettato un nuovo incarico al di fuori del gruppo Carnival. Prima di Aimbridge, Tamis ha diretto le hotel e onboard operations di Royal Caribbean International ed è stato senior vice president of guest operations per il brand Carnival Cruise Line. Ha lavorato inoltre per i gruppi Four Seasons e Ian Schrager Hotels. Carnival: cambio ai vertici Princess Cruises, Holland America e Seabourn
2024-11-27 Dal 30 novembre al 14 dicembre 2024 aprono eccezionalmente al pubblico con visite guidate i bunker antiaerei della 2° Guerra mondiale di Ponte San Pietro e di Dalmine in provincia di Bergamo; di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano e quello di Brescia. Bunker 1944 si propone di recuperare, valorizzare, mettere in rete e rendere fruibili, grazie a visite guidate, alcuni rifugi antiaerei della Lombardia per farli conoscere attraverso un percorso tra storia, memoria e forti emozioni. Durante i tour guidati si vive un'esperienza sicuramente non convenzionale, intensa e dal sicuro coinvolgimento emotivo che vuole rendere le persone più consapevoli del significato della guerra e della privazione della libertà. Con Bunker 1944 si ricostruisce, inoltre, un pezzo di storia importante e significativa del territorio e delle sue comunità. Nei rifugi è possibile vedere fotografie e oggetti d'epoca per rivivere, anche tramite suggestioni visive e sonore, la tragica esperienza della guerra e dei bombardamenti. «Riapriamo i bunker – spiega Giorgio Ravasio, ideatore del progetto Bunker 1944 e presidente dell'Associazione Crespi d'Adda che con l'associazione T-essere si propone di far conoscere e valorizzare luoghi, anche minori, di interesse storico per renderli fruibili evitandone lo stato di degrado e abbandono – perché la cultura è, oggi più che mai, sotto attacco ed è simbolico per noi ridare voce a chi ha vissuto la paura, l'ansia, lo sgomento in luoghi come questi, perché esistono luoghi bombardati e persone che soffrono e che si rifugiano sottoterra per sopravvivere. A volte, però, come da noi il bunker è soltanto psicologico ed è necessario uscire dalle tenebre per riportare alla luce l'importanza della conoscenza e della cultura che sono una delle cure più potenti contro l'odio, la malignità e l'ignoranza». I bunker da visitare e riaperti al pubblico sono stati per lo più costruiti in adiacenza di importanti fabbriche all'inizio degli anni '40 del secolo scorso per proteggere lavoratori e la popolazione civile dai bombardamenti degli Alleati: l'industria Breda di Milano, la Breda Meccanica Bresciana (oggi Leonardo), le acciaierie Dalmine (BG). I rifugi antiaerei di Ponte san Pietro (BG) sono stati realizzati, invece, a causa della presenza di un ponte ferroviario della linea Bergamo – Milano. Tutti obiettivi militari sensibili e presi di mira dai bombardamenti alleati del 1944. Il progetto Bunker 1944 è realizzato da T-essere con la collaborazione dell'associazione Museo della Melara, Bunker Dalmine, EUMM – Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord, Parco Nord Milano, Città di Dalmine, Comune di Ponte san Pietro. Bunker 1944, visite guidate di Ponte San Pietro e di Dalmine, di Sesto San Giovanni e di Brescia
2024-11-27 La città continua a essere una delle principali destinazioni di viaggio a livello mondiale: nel 2024 la città si aspetta di raggiungere quasi 65 milioni di visitatori e nel 2025 prevede di accogliere oltre 68 milioni di viaggiatori, superando i numeri pre-pandemia. Nel 2023 la città aveva accolto 62 milioni di viaggiatori, con un impatto economico di oltre 74 miliardi di dollari e più di 380.000 posti di lavoro legati al settore del tempo libero e dell'ospitalità. “Giunto alla quarta edizione, il nostro programma Nyc Hotel Week offre a viaggiatori e newyorkesi alcune delle migliori tariffe dell'anno - ha dichiarato Nancy Mammana, cmo e ceo ad interim di New York City Tourism + Conventions -. Con i tassi di occupazione che continuano a salire, il settore alberghiero di New York City è più attivo che mai e questa iniziativa offre ai visitatori una serie di modi per viverlo, dai soggiorni di lusso alle esperienze esclusive”. New York: aperte le prenotazioni per la Nyc Hotel Week 2025, con sconti del 25%
2024-11-27 Sono Princess Cruises, Cunard, Holland America Line e Seabourn le compagnie rappresentate in Italia da Gioco Viaggi che hanno lanciato in questi giorni i propri Black Friday, su selezionate crociere 2025. Per la Cunard l'offerta è disponibile su alcune partenze dell'estate 2025 a bordo della Queen Victoria, della Queen Mary 2 e dell'ultima nata Queen Anne con quote scontate, valide per prenotazioni entro il 4 dicembre 2024. La traversata atlantica da Southampton a New York a bordo della Queen Mary 2 in partenza il 3 settembre e il 24 ottobre sarà per esempio acquistabile da 960 euro per persona in cabina doppia, tasse portuali incluse, mance non richieste. La Princess Cruises prevede in occasione del Black Friday un credito a bordo di 150 dollari per sette notti, 200 dollari per otto/undici notti e 300 dollari per 12/15 notti su tutte le nuove prenotazioni per Mediterraneo, Alaska, Nord Europa e Caraibi effettuate entro il 30 novembre. Quattro itinerari nel Mediterraneo beneficiano poi di quote a partire da 1.025 euro per persona in cabina doppia interna incluse tasse per sette notti a bordo della Sun Princess da Barcellona a Civitavecchia. Da segnalare pure la crociera inaugurale della nuova Star Princess prevista il 4 ottobre 2025 con quote da 1.484 euro per persona in cabina doppia interna, tasse incluse e un credito a bordo di 200 euro p/p. Effettuerà un itinerario da/per Barcellona con soste a Gibilterra, Cartagena, Palermo, Napoli, Civitavecchia e Marsiglia. Anche Holland America Line vanta una serie di offerte Black Friday per prenotazioni effettuate entro il 5 dicembre. Le rotte sono quelle nel Mediterraneo con proposte per il 2025 di dieci notti da 1.369 euro per persona in cabina doppia interna e in Nord Europa di sette notti da 1.144 euro per persona in cabina doppia interna. Per entrambe le destinazioni le quote includono le tasse portuali e due vantaggi: credito a bordo e terzo/quarto letto gratuiti su partenze selezionate. Seabourn lancia infine il suo Black Friday con upgrade di due categorie in veranda suite per chi prenota il 3 dicembre uno degli itinerari fuori dalle rotte più frequentate come l'Artico, il Sud Pacifico, e molte altre destinazioni, Mediterraneo incluso, a bordo della Venture e della Pursuit, dove si vive un'atmosfera da yacht. Tutti i Black Friday Gioco Viaggi: offerte Princess, Cunard, Holland America e Seabourn
2024-11-27 Dai caratteristici mercatini alle celebrazioni sul mare, l'atmosfera natalizia avvolge la Croazia che presenta un ricco ventaglio di proposte a tema per le festività. "Sebbene la maggioranza di noi associ la Croazia al sole e al mare, la destinazione è magica in ogni stagione dell'anno. Offre cultura e intrattenimento, in inverno si ha l'imbarazzo della scelta tra molte attività, mostre, concerti e spettacoli teatrali oltre a feste di strada e balli in maschera" afferma Viviana Vukelić, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia. La carrellata di proposte non può che prendere il via dalla capitale, Zagabria, che nel periodo dell'Avvento propone una vasta gamma di eventi e spettacoli che soddisferanno anche i più esigenti. L'Istria durante il periodo natalizio offre diverse manifestazioni che hanno luogo in quasi tutte le principali città: le strade e le piazze sono addobbate con magiche decorazioni luminose, il profumo del vin brulé e delle frittelle attirano tutti visitatori, mentre le numerose attività per i più piccoli e quelli un po' più grandi si aggiungono alla magica atmosfera festiva. La città di Rovigno a dicembre si trasforma in una vera fiaba natalizia, dove le vostre passeggiate in città saranno arricchite da numerosi contenuti a tema come musica dal vivo, concerti e mostre. L'Avvento di Pola inizierà ufficialmente il 1° dicembre e durerà fino al 6 gennaio 2025: quest'anno, la manifestazione porta diverse novità interessanti, tra cui spicca una nuova location, l'Arena di Pola. L'atmosfera natalizia avvolge anche la regione del Quarnaro: l'Avvento più bello in riva al mare è la scelta migliore per il buon divertimento e le riunioni di famiglia durante questo periodo. Opatija tra dicembre e gennaio si trasforma in uno splendido paesaggio da fiaba con la sua bellezza senza tempo. Per chi vuole assaporare la magia di Natale in Dalmazia, fino al 2 gennaio 2025 la città di Zara si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie invernali, con concerti di Natale, seminari, spettacoli teatrali e tanti cibi gustosi. Imperdibili anche Spalato e Dubrovnik, che durante l'Avvento si trasformano con atmosfere uniche. Nella Croazia centrale Varaždin, la città degli angeli e antica capitale della Croazia, e Osijek, uno dei gioielli della Slavonia che vi offrirà l'Avvento indimenticabile. La magia delle festività natalizie avvolge la Croazia, fra mercatini ed eventi sul mare
2024-11-26 Si è svolto con un ottimo successo il work shop itinerante VisiTuscia 2024, la Borsa del turismo e dell'enogastronomia della Tuscia viterbese, con il contributo della regione Lazio, organizzato dal Cat Centro assistenza tecnica di Viterbo, che ha visto la partecipazione di tour operator, agenzie di viaggi e media trade. «Lo scopo di ExpoTuscia, che da anni è impegnata ad aumentare la cultura dell'accoglienza nel territorio, è quella di mettere in risalto le professionalità dei nostri imprenditori. Dalla mentalità genuina del contadino, abituato a conferire i propri prodotti alle cooperative e alle cantine, oggi ha acquisito la conoscenza e la consapevolezza del proprio valore aggiunto attuando una trasformazione nella produzione e nella commercializz Adesione delle imprese «La mission della nostra Dmo - prosegue il presidente - è quella di espandere il nostro progetto con l’adesione di imprese che spaziano dall’alberghiero all’extralberghiero, dagli agriturismi, al comparto agroalimentare e di individuare mercati che apprezzino questo turismo esperienziale di alta qualità, in un mercato sempre più globalizzato e standardizzato». «Come Assoviaggi siamo soci della Dmo e abbiamo collaborato nella realizzazione di questi tre giorni alla scoperta dell'Expo Tuscia - così afferma Cinzia Renzi, presidente Assoviaggi Roma e Lazio -. Un'iniziativa di cui si sentiva il bisogno. Nonostante il territorio sia tanto ricco di storia, di cultura e di enogastronomia, è infatti spesso poco conosciuto persino da alcuni operatori provenienti dalla stessa regione Lazio». Parte etrusca «La Tuscia più conosciuta è la parte etrusca e questo territorio soffre molto la vicinanza da Roma, quindi c'è un grande lavoro di raccordo da dover fare con tutti i soggetti della Dmo e anche con i soggetti pubblici, per la realizzazione di una piattaforma che stiamo attivando per ben promuovere e far conoscere ma soprattutto commercializzare i servizi all'interno della stessa. Il supporto e la collaborazione di Assoviaggi è fondamentale per la creazione delle proposte turistiche a 360° di quello che il territorio può offrire» conclude Cinzia Renzi. Il programma ha toccato i luoghi simbolo della Tuscia: Bolsena,Viterbo, Castiglione in Teverina con la visita al Museo del Vino più grande d'Europa, Tarquinia con la visita del Museo Etrusco e la Valle del Marta. Quirino Falessi [gallery columns="2" ids="479772,479771,479765,479764,479763,479762,479756,479752"] [post_title] => VisiTuscia 2024, la vittoria del territorio e dell'imprenditorialità [post_date] => 2024-11-26T10:40:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732617630000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Autentico Hotels rafforza la presenza in Toscana ed accoglie il piccolo relais LUPAIA, situato sulle colline di Torrita di Siena, la quinta struttura sul territorio regionale. Lupaia, che comprende 12 camere, ha ricevuto il prestigioso premio di Most Charming Hotel in Italy. È stata inoltre insignita della Chiave Michelin, il nuovo riconoscimento che celebra l’eccellenza nell’ospitalità alberghiera, introdotto dalla Guida Michelin, che ha assegnato le prime Chiavi italiane nel maggio 2024. Il Relais di Heidi e Christopher Mueller, entrambi austriaci,è stato aperto nel 2016 con il preciso scopo di offrire un luogo magico e con un’anima nella campagna toscana. La leggenda vuole che il nome Lupaia derivi dal latino “lupus” perché sorge sulla collina un tempo popolata dai lupi, finchè non arrivarono i contadini a costruire le stalle a 2 piani in pietra, oggi trasformate in 12 splendide camere e suite caratterizzate da focolari in pietra e travi originali a vista, lavabi d’epoca, splendidi mosaici alle pareti, tessuti dalle tonalità naturali. «Abbiamo voluto dar vita a qualcosa di unico e a ciò che cerchiamo noi stessi quando viaggiamo – racconta Christopher Mueller – un luogo dai servizi esclusivi e di lusso ma che abbia il sapore e l’accoglienza di una casa privata». «Siamo felici di poter accogliere un luogo magico come Lupaia all’interno della nostra famiglia - dichiara Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality - È un grande onore e motivo di orgoglio promuovere un patrimonio culturale unico, fatto di storie di famiglia, artigianalità e passione per l’ospitalità, che vive nelle 20 strutture della collezione Autentico». [post_title] => Il Relais Lupaia entra in Autentico Hotels, è la 5 struttura toscana a far parte del brand luxury [post_date] => 2024-11-26T09:51:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732614686000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479687 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_113374" align="alignleft" width="300"] La Norwegian Jewel[/caption] Sono ben 38 le crociere in programma da novembre 2025 ad aprile 2026 che Norwegian Cruise Line ha annunciato di cancellare. Le modifiche riguardano principalmente tre navi della flotta Ncl. A cominciare dalla Jewel, il cui calendario avrebbe previsto una serie di 16 itinerari tra le cinque e le 14 notti nei Caraibi e a Bahamas tra il 23 novembre e il 5 aprile. La Star vedrà invece cancellata la sua intera stagione in Sud America e Antartide, per un totale di undici viaggi in programma dal 20 novembre 2025 al 14 aprile 2026. La Dawn non effettuerà poi le sue undici crociere previste tra il 2 novembre 2025 e il 12 aprile 2026 in Africa e Asia. Ncl non ha ancora rivelato quali saranno gli itinerari alternativi. I passeggeri coinvolti riceveranno il rimborso totale di quanto speso per la prenotazione, nonché uno sconto del 10% in Future Cruise Credit da spendersi nel caso di acquisto di una nuova crociera. La commissione degli agenti di viaggio sarà protetta per tutte le vendite pagate completamente in anticipo. Le modifiche al programma Norwegian Cruise Line riguardano inoltre anche la Sun, che vedrà cancellata per questioni di riposizionamento della flotta la propria partenza del 7 agosto 2025 nel Sud Pacifico, così come non si effettueranno più le crociere della Gateway in programma il 17 e il 21 agosto 2026. [post_title] => Ncl cancella quasi 40 crociere 2025-26 tra Caraibi, Asia, America del Sud e Africa [post_date] => 2024-11-25T12:08:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732536494000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "azzorre 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":13,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1096,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Proponi le Azzorre tutto l'anno.\r

9 isole nel cuore dell’Oceano Atlantico incorniciate da cascate,\r

vulcani, piscine di acqua termale e spiagge lunari,\r

paradiso per whale watching, trekking e relax.\r

","post_title":"Le Azzorre, un paradiso da proporre ogni mese dell'anno","post_date":"2024-11-28T00:00:41+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["visitazores","azzorre","cascate","oceano-atlantico","piscine-di-acqua-termale","relax","spiagge-lunari","trekking","vulcani","whale-watching"],"post_tag_name":["#VisitAzores","Azzorre","cascate","Oceano Atlantico","piscine di acqua termale","relax","spiagge lunari","trekking","vulcani","whale watching"]},"sort":[1732752041000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479922\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Beth Bodensteiner [/caption]\r

\r

Triplice giro di poltrone in casa Carnival, che vede ben tre nuovi presidenti ai vertici dei propri brand Princess Cruises, Holland America Line e Seabourn Cruises. A partire dal prossimo 2 dicembre, Gus Antorcha assumerà infatti la carica di presidente Princess Cruises, lasciando il medesimo ruolo che aveva in Holland America dal 2020. Antorcha sostituirà John Padgett, che lascerà il mondo delle crociere a metà febbraio.\r

\r

[caption id=\"attachment_479923\" align=\"alignright\" width=\"215\"] Gus Antorcha[/caption]\r

\r

Al suo posto, alla guida di Holland America, andrà quindi Beth Bodensteiner, il cui incarico includerà anche responsabilità executive per il marchio lusso Seabourn Cruises. Beth Bodensteiner è in Holland America da 20 anni, negli ultimi sei avendo ricoperto il ruolo di senior vice president e chief commercial officer. Sia Antorcha, sia Beth Bodensteiner riporteranno direttamente al ceo di Carnival Corporation, Josh Weinstein.\r

\r

Anche Seabourn avrà un nuovo presidente: Mark Tamis, già alla guida della compagnia di management Aimbridge Hospitality, prenderà il posto di Natalya Leahy, che ha accettato un nuovo incarico al di fuori del gruppo Carnival. Prima di Aimbridge, Tamis ha diretto le hotel e onboard operations di Royal Caribbean International ed è stato senior vice president of guest operations per il brand Carnival Cruise Line. Ha lavorato inoltre per i gruppi Four Seasons e Ian Schrager Hotels.\r

\r

[caption id=\"attachment_479924\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mark Tamis[/caption]","post_title":"Carnival: cambio ai vertici Princess Cruises, Holland America e Seabourn","post_date":"2024-11-27T13:42:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732714972000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 30 novembre al 14 dicembre 2024 aprono eccezionalmente al pubblico con visite guidate i bunker antiaerei della 2° Guerra mondiale di Ponte San Pietro e di Dalmine in provincia di Bergamo; di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano e quello di Brescia.\r

\r

Bunker 1944 si propone di recuperare, valorizzare, mettere in rete e rendere fruibili, grazie a visite guidate, alcuni rifugi antiaerei della Lombardia per farli conoscere attraverso un percorso tra storia, memoria e forti emozioni. Durante i tour guidati si vive un’esperienza sicuramente non convenzionale, intensa e dal sicuro coinvolgimento emotivo che vuole rendere le persone più consapevoli del significato della guerra e della privazione della libertà.\r

\r

Con Bunker 1944 si ricostruisce, inoltre, un pezzo di storia importante e significativa del territorio e delle sue comunità. Nei rifugi è possibile vedere fotografie e oggetti d’epoca per rivivere, anche tramite suggestioni visive e sonore, la tragica esperienza della guerra e dei bombardamenti.\r

\r

«Riapriamo i bunker – spiega Giorgio Ravasio, ideatore del progetto Bunker 1944 e presidente dell’Associazione Crespi d’Adda che con l’associazione T-essere si propone di far conoscere e valorizzare luoghi, anche minori, di interesse storico per renderli fruibili evitandone lo stato di degrado e abbandono – perché la cultura è, oggi più che mai, sotto attacco ed è simbolico per noi ridare voce a chi ha vissuto la paura, l’ansia, lo sgomento in luoghi come questi, perché esistono luoghi bombardati e persone che soffrono e che si rifugiano sottoterra per sopravvivere. A volte, però, come da noi il bunker è soltanto psicologico ed è necessario uscire dalle tenebre per riportare alla luce l’importanza della conoscenza e della cultura che sono una delle cure più potenti contro l’odio, la malignità e l’ignoranza».\r

\r

I bunker da visitare e riaperti al pubblico sono stati per lo più costruiti in adiacenza di importanti fabbriche all’inizio degli anni ‘40 del secolo scorso per proteggere lavoratori e la popolazione civile dai bombardamenti degli Alleati: l’industria Breda di Milano, la Breda Meccanica Bresciana (oggi Leonardo), le acciaierie Dalmine (BG). I rifugi antiaerei di Ponte san Pietro (BG) sono stati realizzati, invece, a causa della presenza di un ponte ferroviario della linea Bergamo – Milano. Tutti obiettivi militari sensibili e presi di mira dai bombardamenti alleati del 1944. \r

\r

Il progetto Bunker 1944 è realizzato da T-essere con la collaborazione dell’associazione Museo della Melara, Bunker Dalmine, EUMM – Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord, Parco Nord Milano, Città di Dalmine, Comune di Ponte san Pietro.\r

\r

","post_title":"Bunker 1944, visite guidate di Ponte San Pietro e di Dalmine, di Sesto San Giovanni e di Brescia","post_date":"2024-11-27T12:17:43+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1732709863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per la Nyc Hotel Week 2025: dal 2 gennaio e fino al 9 febbraio prossimi sarà quindi possibile fruire di uno sconto del 25% sulle tariffe standard delle camere degli hotel partecipanti.\r

\r

Le strutture che aderiranno all'iniziativa saranno oltre 120, tra cui Arlo Williamsburg, The Fifth Avenue Hotel, Lotte New York Palace, New York Marriott Marquis, New York Hilton, PUBLIC Hotel, Radio Hotel, Renaissance New York Flushing at Tangram, The Renwick Hotel, The Rockaway Hotel, Romer Hell's Kitchen e Wythe Hotel.\r

\r

La città continua a essere una delle principali destinazioni di viaggio a livello mondiale: nel 2024 la città si aspetta di raggiungere quasi 65 milioni di visitatori e nel 2025 prevede di accogliere oltre 68 milioni di viaggiatori, superando i numeri pre-pandemia. Nel 2023 la città aveva accolto 62 milioni di viaggiatori, con un impatto economico di oltre 74 miliardi di dollari e più di 380.000 posti di lavoro legati al settore del tempo libero e dell'ospitalità.\r

\r

“Giunto alla quarta edizione, il nostro programma Nyc Hotel Week offre a viaggiatori e newyorkesi alcune delle migliori tariffe dell'anno - ha dichiarato Nancy Mammana, cmo e ceo ad interim di New York City Tourism + Conventions -. Con i tassi di occupazione che continuano a salire, il settore alberghiero di New York City è più attivo che mai e questa iniziativa offre ai visitatori una serie di modi per viverlo, dai soggiorni di lusso alle esperienze esclusive”.","post_title":"New York: aperte le prenotazioni per la Nyc Hotel Week 2025, con sconti del 25%","post_date":"2024-11-27T11:18:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732706304000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Sono Princess Cruises, Cunard, Holland America Line e Seabourn le compagnie rappresentate in Italia da Gioco Viaggi che hanno lanciato in questi giorni i propri Black Friday, su selezionate crociere 2025. Per la Cunard l'offerta è disponibile su alcune partenze dell’estate 2025 a bordo della Queen Victoria, della Queen Mary 2 e dell’ultima nata Queen Anne con quote scontate, valide per prenotazioni entro il 4 dicembre 2024. La traversata atlantica da Southampton a New York a bordo della Queen Mary 2 in partenza il 3 settembre e il 24 ottobre sarà per esempio acquistabile da 960 euro per persona in cabina doppia, tasse portuali incluse, mance non richieste.\r

\r

La Princess Cruises prevede in occasione del Black Friday un credito a bordo di 150 dollari per sette notti, 200 dollari per otto/undici notti e 300 dollari per 12/15 notti su tutte le nuove prenotazioni per Mediterraneo, Alaska, Nord Europa e Caraibi effettuate entro il 30 novembre. Quattro itinerari nel Mediterraneo beneficiano poi di quote a partire da 1.025 euro per persona in cabina doppia interna incluse tasse per sette notti a bordo della Sun Princess da Barcellona a Civitavecchia. Da segnalare pure la crociera inaugurale della nuova Star Princess prevista il 4 ottobre 2025 con quote da 1.484 euro per persona in cabina doppia interna, tasse incluse e un credito a bordo di 200 euro p/p. Effettuerà un itinerario da/per Barcellona con soste a Gibilterra, Cartagena, Palermo, Napoli, Civitavecchia e Marsiglia.\r

\r

Anche Holland America Line vanta una serie di offerte Black Friday per prenotazioni effettuate entro il 5 dicembre. Le rotte sono quelle nel Mediterraneo con proposte per il 2025 di dieci notti da 1.369 euro per persona in cabina doppia interna e in Nord Europa di sette notti da 1.144 euro per persona in cabina doppia interna. Per entrambe le destinazioni le quote includono le tasse portuali e due vantaggi: credito a bordo e terzo/quarto letto gratuiti su partenze selezionate.\r

\r

Seabourn lancia infine il suo Black Friday con upgrade di due categorie in veranda suite per chi prenota il 3 dicembre uno degli itinerari fuori dalle rotte più frequentate come l’Artico, il Sud Pacifico, e molte altre destinazioni, Mediterraneo incluso, a bordo della Venture e della Pursuit, dove si vive un’atmosfera da yacht.","post_title":"Tutti i Black Friday Gioco Viaggi: offerte Princess, Cunard, Holland America e Seabourn","post_date":"2024-11-27T09:29:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732699789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479778","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dai caratteristici mercatini alle celebrazioni sul mare, l'atmosfera natalizia avvolge la Croazia che presenta un ricco ventaglio di proposte a tema per le festività.\r

“Sebbene la maggioranza di noi associ la Croazia al sole e al mare, la destinazione è magica in ogni stagione dell’anno. Offre cultura e intrattenimento, in inverno si ha l'imbarazzo della scelta tra molte attività, mostre, concerti e spettacoli teatrali oltre a feste di strada e balli in maschera\" afferma Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente nazionale croato per il turismo in Italia.\r

La carrellata di proposte non può che prendere il via dalla capitale, Zagabria, che nel periodo dell'Avvento propone una vasta gamma di eventi e spettacoli che soddisferanno anche i più esigenti. L'Istria durante il periodo natalizio offre diverse manifestazioni che hanno luogo in quasi tutte le principali città: le strade e le piazze sono addobbate con magiche decorazioni luminose, il profumo del vin brulé e delle frittelle attirano tutti visitatori, mentre le numerose attività per i più piccoli e quelli un po’ più grandi si aggiungono alla magica atmosfera festiva. La città di Rovigno a dicembre si trasforma in una vera fiaba natalizia, dove le vostre passeggiate in città saranno arricchite da numerosi contenuti a tema come musica dal vivo, concerti e mostre.\r

L’Avvento di Pola inizierà ufficialmente il 1° dicembre e durerà fino al 6 gennaio 2025: quest’anno, la manifestazione porta diverse novità interessanti, tra cui spicca una nuova location, l’Arena di Pola.\r

L’atmosfera natalizia avvolge anche la regione del Quarnaro: l'Avvento più bello in riva al mare è la scelta migliore per il buon divertimento e le riunioni di famiglia durante questo periodo. Opatija tra dicembre e gennaio si trasforma in uno splendido paesaggio da fiaba con la sua bellezza senza tempo.\r

Per chi vuole assaporare la magia di Natale in Dalmazia, fino al 2 gennaio 2025 la città di Zara si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie invernali, con concerti di Natale, seminari, spettacoli teatrali e tanti cibi gustosi. Imperdibili anche Spalato e Dubrovnik, che durante l'Avvento si trasformano con atmosfere uniche.\r

Nella Croazia centrale Varaždin, la città degli angeli e antica capitale della Croazia, e Osijek, uno dei gioielli della Slavonia che vi offrirà l’Avvento indimenticabile.","post_title":"La magia delle festività natalizie avvolge la Croazia, fra mercatini ed eventi sul mare","post_date":"2024-11-26T11:14:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732619650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479749\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Peparello, presidente Expo Tuscia insieme al sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte[/caption]\r

\r

Si è svolto con un ottimo successo il work shop itinerante VisiTuscia 2024, la Borsa del turismo e dell'enogastronomia della Tuscia viterbese, con il contributo della regione Lazio, organizzato dal Cat Centro assistenza tecnica di Viterbo, che ha visto la partecipazione di tour operator, agenzie di viaggi e media trade.\r

\r

«Lo scopo di ExpoTuscia, che da anni è impegnata ad aumentare la cultura dell'accoglienza nel territorio, è quella di mettere in risalto le professionalità dei nostri imprenditori. Dalla mentalità genuina del contadino, abituato a conferire i propri prodotti alle cooperative e alle cantine, oggi ha acquisito la conoscenza e la consapevolezza del proprio valore aggiunto attuando una trasformazione nella produzione e nella commercializzazione» afferma Vincenzo Peparello, presidente di Tuscia Expo.\r

\r

«Raccontare il territorio, raccontare i prodotti, emozionare il visitatore con un'esperienza conoscitiva di tutte le fasi che si percorrono per la realizzazione del risultato finale. Le nostre aziende sono familiari, vengono da generazioni di produttori, oggi con soddisfazione possiamo notare una nuova componente giovanile, soprattutto quella femminile, che ha acquisito una serie di conoscenze e di professionalità, utili alla trasformazione e al miglioramento del prodotto puntando sulla qualità e non tanto sulla quantità, quindi tanta passione e tanto attaccamento alle proprie radici e al territorio.\r

Adesione delle imprese\r

«La mission della nostra Dmo - prosegue il presidente - è quella di espandere il nostro progetto con l’adesione di imprese che spaziano dall’alberghiero all’extralberghiero, dagli agriturismi, al comparto agroalimentare e di individuare mercati che apprezzino questo turismo esperienziale di alta qualità, in un mercato sempre più globalizzato e standardizzato».\r

\r

«Come Assoviaggi siamo soci della Dmo e abbiamo collaborato nella realizzazione di questi tre giorni alla scoperta dell'Expo Tuscia - così afferma Cinzia Renzi, presidente Assoviaggi Roma e Lazio -. Un'iniziativa di cui si sentiva il bisogno. Nonostante il territorio sia tanto ricco di storia, di cultura e di enogastronomia, è infatti spesso poco conosciuto persino da alcuni operatori provenienti dalla stessa regione Lazio».\r

Parte etrusca\r

«La Tuscia più conosciuta è la parte etrusca e questo territorio soffre molto la vicinanza da Roma, quindi c'è un grande lavoro di raccordo da dover fare con tutti i soggetti della Dmo e anche con i soggetti pubblici, per la realizzazione di una piattaforma che stiamo attivando per ben promuovere e far conoscere ma soprattutto commercializzare i servizi all'interno della stessa. Il supporto e la collaborazione di Assoviaggi è fondamentale per la creazione delle proposte turistiche a 360° di quello che il territorio può offrire» conclude Cinzia Renzi.\r

\r

Il programma ha toccato i luoghi simbolo della Tuscia: Bolsena,Viterbo, Castiglione in Teverina con la visita al Museo del Vino più grande d'Europa, Tarquinia con la visita del Museo Etrusco e la Valle del Marta.\r

\r

Quirino Falessi\r

\r

\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"479772,479771,479765,479764,479763,479762,479756,479752\"]\r

\r

","post_title":"VisiTuscia 2024, la vittoria del territorio e dell'imprenditorialità","post_date":"2024-11-26T10:40:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732617630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Autentico Hotels rafforza la presenza in Toscana ed accoglie il piccolo relais LUPAIA, situato sulle colline di Torrita di Siena, la quinta struttura sul territorio regionale.\r

\r

Lupaia, che comprende 12 camere, ha ricevuto il prestigioso premio di Most Charming Hotel in Italy. È stata inoltre insignita della Chiave Michelin, il nuovo riconoscimento che celebra l’eccellenza nell’ospitalità alberghiera, introdotto dalla Guida Michelin, che ha assegnato le prime Chiavi italiane nel maggio 2024.\r

\r

Il Relais di Heidi e Christopher Mueller, entrambi austriaci,è stato aperto nel 2016 con il preciso scopo di offrire un luogo magico e con un’anima nella campagna toscana.\r

\r

La leggenda vuole che il nome Lupaia derivi dal latino “lupus” perché sorge sulla collina un tempo popolata dai lupi, finchè non arrivarono i contadini a costruire le stalle a 2 piani in pietra, oggi trasformate in 12 splendide camere e suite caratterizzate da focolari in pietra e travi originali a vista, lavabi d’epoca, splendidi mosaici alle pareti, tessuti dalle tonalità naturali.\r

\r

«Abbiamo voluto dar vita a qualcosa di unico e a ciò che cerchiamo noi stessi quando viaggiamo – racconta Christopher Mueller – un luogo dai servizi esclusivi e di lusso ma che abbia il sapore e l’accoglienza di una casa privata».\r

\r

«Siamo felici di poter accogliere un luogo magico come Lupaia all’interno della nostra famiglia - dichiara Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality - È un grande onore e motivo di orgoglio promuovere un patrimonio culturale unico, fatto di storie di famiglia, artigianalità e passione per l’ospitalità, che vive nelle 20 strutture della collezione Autentico».","post_title":"Il Relais Lupaia entra in Autentico Hotels, è la 5 struttura toscana a far parte del brand luxury","post_date":"2024-11-26T09:51:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732614686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479687","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_113374\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Norwegian Jewel[/caption]\r

\r

Sono ben 38 le crociere in programma da novembre 2025 ad aprile 2026 che Norwegian Cruise Line ha annunciato di cancellare. Le modifiche riguardano principalmente tre navi della flotta Ncl. A cominciare dalla Jewel, il cui calendario avrebbe previsto una serie di 16 itinerari tra le cinque e le 14 notti nei Caraibi e a Bahamas tra il 23 novembre e il 5 aprile. La Star vedrà invece cancellata la sua intera stagione in Sud America e Antartide, per un totale di undici viaggi in programma dal 20 novembre 2025 al 14 aprile 2026.\r

\r

La Dawn non effettuerà poi le sue undici crociere previste tra il 2 novembre 2025 e il 12 aprile 2026 in Africa e Asia. Ncl non ha ancora rivelato quali saranno gli itinerari alternativi. I passeggeri coinvolti riceveranno il rimborso totale di quanto speso per la prenotazione, nonché uno sconto del 10% in Future Cruise Credit da spendersi nel caso di acquisto di una nuova crociera. La commissione degli agenti di viaggio sarà protetta per tutte le vendite pagate completamente in anticipo.\r

\r

Le modifiche al programma Norwegian Cruise Line riguardano inoltre anche la Sun, che vedrà cancellata per questioni di riposizionamento della flotta la propria partenza del 7 agosto 2025 nel Sud Pacifico, così come non si effettueranno più le crociere della Gateway in programma il 17 e il 21 agosto 2026.\r

\r

","post_title":"Ncl cancella quasi 40 crociere 2025-26 tra Caraibi, Asia, America del Sud e Africa","post_date":"2024-11-25T12:08:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732536494000]}]}}