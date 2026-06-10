Wizz MultiPass torna in Italia ed è valido anche sul network di rotte domestiche Torna in Italia Wizz MultiPass, il piano in abbonamento che consente ai viaggiatori di bloccare il prezzo dei voli – e, se selezionato, anche quello del bagaglio opzionale – per un intero anno. Nuova la possibilità di scegliere il piano Domestic, valido sull’intera rete nazionale di Wizz Air, che comprende 22 rotte domestiche. L’iniziativa prevede una tariffa mensile fissa per i voli, indipendentemente dalla stagionalità, dai periodi di alta domanda o dalle prenotazioni dell’ultimo minuto. L’abbonamento garantisce una maggiore prevedibilità dei costi di viaggio e semplifica l’organizzazione degli spostamenti durante tutto l’anno, sia per motivi di lavoro, studio, esigenze familiari o tempo libero. La low cost prosegue nel suo piano di espansione in Italia: nel 202 ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, pari ad una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente e mantenendo un tasso di completamento dei voli del 99,6%. «Con il ritorno di Wizz MultiPass e l’inclusione delle rotte nazionali, rendiamo questo piano in abbonamento ancora più rilevante per i viaggiatori italiani e per le comunità che serviamo in tutto il Paese» ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air. Attualmente il vettore detiene in Italia una quota di mercato del 12% e conta 44 aeromobili basati nel Paese, 310 rotte verso 33 Paesi, 26 aeroporti serviti e 7 basi operative: Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia. Nel 2026 la compagnia metterà a disposizione per il nostro mercato oltre 32 milioni di posti. Condividi

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Con queste due nuove affiliazioni, il gruppo raggiunge le 40 strutture nel Sud Italia (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e isole) e complessive 2.000 camere, che rappresentano circa il 22% dell'intero network nazionale.\r

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«Raggiungere i 40 hotel nel Sud Italia, che oggi significano quasi un quarto del nostro gruppo a livello nazionale, dimostra quanto il Mezzogiorno sia centrale nei nostri piani di sviluppo — dichiara Fabrizio Doria, chief development officer di BWH Hotels Italy & SEE — L'ingresso dell'Hotel Palace e dell'Hotel Sakura conferma il valore del nostro modello, capace di garantire un presidio diffuso e capillare sul territorio, sia nelle destinazioni chiave sia nelle mete secondarie. Agli albergatori indipendenti che scelgono di fare rete offriamo la forza commerciale e la visibilità di un brand internazionale, mantenendo però un punto fermo: la loro totale autonomia gestionale e l'identità legata al territorio».\r

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Best Western Hotel Palace di Lucera\r

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L'Hotel Palace di Lucera si affilia a BWH Hotels con il brand Best Western, posizionandosi come punto strategico per far scoprire l’autenticità e il patrimonio culturale dell'area dei Monti Dauni e della provincia di Foggia. L'albergo a 4 stelle comprende 101 camere, pensate sia per chi viaggia per lavoro, sia per i soggiorni relax, spaziando dalle camere Comfort alle spaziose Family, fino a esclusive Suite dotate di terrazzo privato.\r

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Tra i punti di forza la SPA \"Aquam\" di 1.500 mq, un vero tempio del benessere aperto anche ai clienti esterni, affiancato da una palestra gratuita e da un'area relax esterna con solarium, dove è in arrivo una nuova piscina. A disposizione anche un ristorante interno \"Il Mirto\", capace di accogliere fino a 250 persone, per celebrare i sapori autentici della cucina locale.\r

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Per il segmento business e i grandi eventi, l'hotel mette inoltre a disposizione un Centro congressi, composto da 5 sale meeting, capaci di ospitare da un minimo di 20 a un massimo di 250 partecipanti. Tutte le sale godono di luce naturale. Per i trasporti l'hotel offre un parcheggio esterno gratuito da 100 posti (comodo anche per i pullman), una navetta gratuita da e per Foggia e collegamenti su richiesta per l’aeroporto di Bari.\r

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«L'affiliazione a BWH Hotels rappresenta un passaggio fondamentale per l'evoluzione della nostra struttura – commentano Giuseppe e Felice Ursi, rispettivamente direttore generale e responsabile della Divisione Mergers & Acquisition di investimenti & finanza Merchant, proprietaria del Best Western Hotel Palace Lucera – Abbiamo scelto un partner globale per elevare ulteriormente i nostri standard di servizio, mantenendo ben salde le radici nel nostro territorio. I Monti Dauni e l'area di Foggia custodiscono un patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico immenso: siamo certi che la visibilità internazionale del brand Best Western ci permetterà di attrarre una clientela sempre più ampia e diversificata, valorizzando l'intera destinazione».\r

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Sure Hotel Collection by Best Western Sakura\r

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L’Hotel Sakura entra nel network sotto l'insegna Sure Hotel Collection by Best Western portando a 14 il numero totale di strutture in Campania, per un portfolio complessivo che supera le 700 camere. La struttura a 4 stelle dispone di 39 camere, e rappresenta una base strategica per chi viaggia per affari, ma anche un punto di partenza suggestivo per i turisti desiderosi di esplorare le meraviglie del territorio circostante, accogliendo anche gli amici a quattro zampe.\r

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Per quanto riguarda l'esperienza gastronomica l'hotel offre una Sala Colazione ed il Ristorante “Il Ciliegio”, che comprende una sala più intima da 46 coperti, ideale per cene riservate, e una grande sala ricevimenti che ospita fino a 160 persone. Durante la bella stagione, inoltre, è possibile cenare nell'esclusivo spazio esterno.\r

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La struttura mette a disposizione un ampio parcheggio gratuito da 200 posti e un'area di sosta gratuita per i pullman, a circa 500 metri dall'hotel. Infine, la forte vocazione business della struttura è supportata da un Centro Congressi con 5 sale meeting, capaci di ospitare dalle 8 alle 156 persone; tra queste spicca la sala più grande, un ambiente ampio e luminoso ideale per ospitare conferenze e workshop.\r

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«L'ingresso in BWH Hotels rappresenta una tappa fondamentale per il futuro della nostra struttura e un riconoscimento del lavoro svolto finora – commenta Corrado Sorbo, Proprietario dell’Hotel Sakura - Affiliarci a un network globale come BWH Hotels ci permette di mantenere intatta la nostra identità legata al territorio, proiettandoci al contempo sui mercati internazionali. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri ospiti gli standard di un grande gruppo, valorizzando un'ospitalità che vive del legame unico tra il Vesuvio, la storia di Torre del Greco e la bellezza del Golfo di Napoli».\r

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","post_title":"BWH Hotels rafforza la presenza nel sud Italia, due nuovi ingressi tra Puglia e Campania","post_date":"2026-06-10T13:15:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781097322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggi e assicurazione. Gli ultimi dati disponibili confermano che, nonostante il contesto internazionale caratterizzato da incertezza geopolitica ed economica, la domanda turistica italiana rimane sostenuta sia sul mercato domestico sia verso l'estero.\r

In questo scenario emerge un tema sempre più rilevante anche per agenti di viaggio e tour operator: la percezione che l'assicurazione sia necessaria solo per viaggi lontani continua a essere molto diffusa, mentre numerosi imprevisti possono verificarsi anche durante una vacanza in Italia o in Europa.\r

«L'idea che una polizza viaggio sia utile esclusivamente per destinazioni esotiche o intercontinentali non sempre corrisponde alla realtà», sottolinea Soni Gezdari, country manager Italia di Intermundial. «Cancellazioni, problemi di trasporto, interruzioni del soggiorno o determinate emergenze mediche possono verificarsi indipendentemente dalla distanza della destinazione».\r

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Viaggi di prossimità: meno complessità, ma non meno rischi\r

Scegliere una destinazione italiana o europea può certamente ridurre alcune criticità organizzative, ma non elimina il rischio di inconvenienti che possono compromettere la vacanza o generare costi imprevisti.\r

L'obiettivo non è sostenere che ogni viaggio richieda necessariamente una copertura completa, bensì aiutare il cliente a valutare il livello di protezione più adeguato in funzione del valore economico del viaggio, della durata del soggiorno e delle attività previste.\r

Tra gli eventi più frequenti che possono incidere sull'esperienza del viaggiatore figurano: annullamento del viaggio prima della partenza; interruzione anticipata del soggiorno; ritardi o cancellazioni dei trasporti; smarrimento, furto o danneggiamento del bagaglio; necessità di assistenza medica privata; inconvenienti durante attività sportive o escursioni.\r

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Il ruolo della Team\r

Uno degli aspetti che genera maggiore confusione tra i viaggiatori riguarda la copertura sanitaria in Europa. La Tessera europea di assicurazione malattia (Team) rappresenta uno strumento importante, ma non sostituisce una polizza viaggio.\r

In particolare, la Team non copre: il rimpatrio sanitario; le operazioni di soccorso e recupero; particolari trasferimenti medici; l'assistenza sanitaria privata; eventuali spese non previste dal sistema sanitario locale; l'annullamento del viaggio; le problematiche legate a trasporti e bagagli.\r

Per questo motivo, soprattutto nei viaggi all'estero, è opportuno valutare coperture integrative in grado di garantire una tutela più ampia.\r

Cosa verificare prima di sottoscrivere una polizza\r

Quando il viaggio si svolge al di fuori dell'ambito di applicazione della TEAM, diventa ancora più importante analizzare attentamente le garanzie incluse.\r

Tra gli elementi che agenti di viaggio e consulenti dovrebbero verificare insieme al cliente figurano: massimali per spese mediche e ospedaliere; copertura per rimpatrio e trasferimenti sanitari; garanzie di annullamento e interruzione viaggio; inclusione di attività sportive e outdoor; disponibilità di assistenza operativa 24 ore su 24; presenza di supporto nella lingua del viaggiatore; esclusioni contrattuali e condizioni relative a patologie pregresse.","post_title":"Anche nei viaggi di prossimità l'assicurazione diventa fondamentale","post_date":"2026-06-10T12:10:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1781093430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna in Italia Wizz MultiPass, il piano in abbonamento che consente ai viaggiatori di bloccare il prezzo dei voli - e, se selezionato, anche quello del bagaglio opzionale - per un intero anno. Nuova la possibilità di scegliere il piano Domestic, valido sull’intera rete nazionale di Wizz Air, che comprende 22 rotte domestiche.\r

L'iniziativa prevede una tariffa mensile fissa per i voli, indipendentemente dalla stagionalità, dai periodi di alta domanda o dalle prenotazioni dell’ultimo minuto. L’abbonamento garantisce una maggiore prevedibilità dei costi di viaggio e semplifica l’organizzazione degli spostamenti durante tutto l’anno, sia per motivi di lavoro, studio, esigenze familiari o tempo libero.\r

La low cost prosegue nel suo piano di espansione in Italia: nel 202 ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, pari ad una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente e mantenendo un tasso di completamento dei voli del 99,6%.\r

«Con il ritorno di Wizz MultiPass e l’inclusione delle rotte nazionali, rendiamo questo piano in abbonamento ancora più rilevante per i viaggiatori italiani e per le comunità che serviamo in tutto il Paese» ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air.\r

Attualmente il vettore detiene in Italia una quota di mercato del 12% e conta 44 aeromobili basati nel Paese, 310 rotte verso 33 Paesi, 26 aeroporti serviti e 7 basi operative: Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia. Nel 2026 la compagnia metterà a disposizione per il nostro mercato oltre 32 milioni di posti.","post_title":"Wizz MultiPass torna in Italia ed è valido anche sul network di rotte domestiche","post_date":"2026-06-10T10:49:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781088582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il Fair Travel Promise non verrà più applicato alle prenotazioni effettuate a partire dal 10 giugno»: Volotea torna sui suoi passi ed elimina l'iniziativa che aveva suscitato perplessità da parte dell'Antitrust italiano (era stata aperta un'istruttoria).\r

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La misura temporanea prevedeva prevedeva un meccanismo di adeguamento del prezzo del biglietto aereo, al rialzo o al ribasso, in base all’andamento del prezzo del Brent. Sette giorni prima della data di partenza programmata, la compagnia comunica al consumatore un supplemento da pagare per poter usufruire del biglietto già acquistato, quantificato tra un minimo di 6 ed un massimo di 14 euro per passeggero e per tratta, in base all’ultimo dato disponibile sul costo del Brent. \r

Un'idea semplice\r

Il consumatore può modificare il volo, senza addebito di penali, oppure cancellare il viaggio e ottenere un rimborso di pari valore in forma di crediti Volotea. Il mancato pagamento dell’adeguamento, invece, comporta la cancellazione della prenotazione senza diritto al rimborso.\r

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«Il Fair Travel Promise è nato da un'idea semplice: garantire ai clienti un prezzo equo del carburante, senza un solo euro in più, mantenendo al contempo le tariffe il più accessibili possibile - ha commentato Valeria Rebasti, international market director del vettore -. Sebbene le sfide che il settore dell'aviazione deve affrontare siano cambiate, il nostro impegno nei confronti dei clienti rimane immutato. Volotea continuerà ad assorbire gli aumenti del prezzo del carburante e ad offrire flessibilità illimitata su ogni biglietto senza alcun costo aggiuntivo».\r

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Volotea conferma inoltre in una nota che, fino al termine della stagione estiva, non sono previste cancellazioni di voli.\r

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","post_title":"Volotea fa marcia indietro e cancella la 'Fair Travel Promise'","post_date":"2026-06-10T09:47:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1781084853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è una nuova rotta per Caracas nel futuro di Ita Airways, che porta avanti l'ampliamento del network internazionale, con un particolare focus sul Sud America. La conferma arriva dall'ad e direttore generale del vettore, Joerg Eberhart, a Rio de Janeiro per l'assemblea annuale generale della Iata.\r

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«Stiamo concretizzando un piano per Caracas - ha dichiarato Eberhart - la settimana scorsa ho visto l’ambasciatore venezuelano a Roma, sta avendo colloqui con tutti gli stakeholder per l’apertura di questa nuova tratta, ma io sono abbastanza fiducioso sul fatto che questo sia realizzabile per ottobre-novembre».\r

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I piani di espansione, ha aggiunto l'ad, sono legati all’arrivo di nuovi aeromobili, in particolare gli Airbus A350. «L’espansione dipende dalle capacità che abbiamo in più. Nel 2028 abbiamo individuato due macchine di lungo raggio, gli A350. Se si realizza questo piano con queste due nuove macchine, possiamo pensare a una maggiore crescita in Sud America: abbiamo dei piani per Lima e Santiago del Cile. Stiamo parallelamente guardando il Giappone e al rafforzamento sulle tratte attuali verso Rio e Buenos Aires. E poi ci sono sempre Stati Uniti».\r

Obiettivo pareggio operativo nel 2026\r

Nel frattempo, Eberhart traccia l'andamento dei prossimi mesi, che mira ad un pareggio operativo per fine anno: a sostenere i conti, si legge da Il Corriere.it, oltre all’acquisto anticipato dell’80% della quantità del carburante necessario per il 2026, c’è anche l’incremento delle tariffe, in media del 5-10%, spiega il manager. Questo aumento «dovrebbe bastare quest’anno a compensare l’effetto del costo del jet fuel. Per questo sono ancora molto positivo che anche quest’anno possiamo raggiungere il budget nonostante questa situazione» con l'obiettivo di «andare vicini al pareggio operativo».","post_title":"Ita Airways fa rotta su Caracas mentre punta a chiudere in pareggio il 2026","post_date":"2026-06-10T09:05:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781082335000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"IndiGo delinea i contorni del suo futuro prodotto a lungo raggio. Entro il 2027, l’arrivo degli Airbus A350-900 sarà accompagnato da una nuova classe business, attualmente in fase di studio, che segnerà una svolta strategica per il vettore low cost indiano\r

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Secondo una recente presentazione agli investitori, IndiGo conferma di lavorare su «una business class dedicata per l’A350-900, ora in fase di sviluppo», senza tuttavia svelare dettagli sui sedili, sulla configurazione della cabina o sul livello di servizio.\r

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L'arrivo dell’Airbus A350 rappresenta un salto di qualità per la compagnia, che ne ha ordinati 30 esemplari nel 2024, per poi raddoppiare questo impegno nel 2025, portando il proprio portafoglio ordini fino a 60 A350-900.\r

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Questi aeromobili saranno impiegati principalmente sulle rotte verso l’Europa, un mercato strategico in forte crescita per i vettori indiani, in un contesto di traffico internazionale sostenuto e di riposizionamento delle compagnie del Golfo e europee. IndiGo lascia inoltre intendere che potrebbero essere prese in considerazione altre destinazioni a lungo raggio. Il futuro prodotto business a lungo raggio rappresenterà quindi un significativo salto di qualità per la compagnia, finora assente da questo segmento premium.\r

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IndiGo non è nuova al segmento business: la compagnia offre già l’opzione 'IndiGoStretch' su alcuni Airbus A321neo, compresi gli A321Xlr, nonché sui Boeing 787-9 operati in wet lease con Norse Atlantic Airways per i voli verso l’Europa. Questo prodotto rimane tuttavia intermedio, più vicino a una business class regionale che a uno standard internazionale a lungo raggio. L'arrivo dell'A350 dovrebbe quindi consentire a IndiGo di proporre una cabina pienamente competitiva rispetto alle major internazionali.\r

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L'espansione è già in corso: la flotta equipaggiata con IndiGoStretch dovrebbe passare dagli attuali 53 aeromobili a oltre 100 A321neo nei prossimi anni. Il numero di posti in business class dovrebbe così crescere da 2.800 alla fine di marzo 2026 a circa 4.300 entro marzo 2027, parallelamente alla consegna dei nuovi A321Xlr.","post_title":"IndiGo si avvicina al segmento premium con il lancio della business class sugli A350-900","post_date":"2026-06-10T09:00:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781082043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Camera di commercio di Salerno ha ufficialmente avviato la fase operativa del Destination Management Plan, il nuovo piano strategico per il turismo. Dalla costiera al Cilento, la provincia unisce le forze e parte alla conquista dei mercati con l’obiettivo di superare la storica frammentazione dell'offerta locale, unendo Salerno, Paestum, la Piana del Sele, il Cilento e il Vallo di Diano sotto un'unica regia. Questa svolta rappresenta un'opportunità senza precedenti per fare rete, innalzare la spesa media dei visitatori, valorizzare asset strategici come la cultura, il relax, l'enogastronomia basati su \"prodotti-esperienza\" e rendere la provincia una destinazione maggiormente attrattiva.\r

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Andrea Prete, presidente di Uunioncamere e della Camera di commercio di Salerno si è così espresso: «Il futuro turistico delle destinazioni salernitane non è più semplice promozione di luoghi, ma governo del sistema, sviluppo di prodotti-destinazione e promozione integrata. Con il piano strategico passiamo da una visione frammentata a una regia coordinata. L'obiettivo è puntare su accessibilità e narrazione autonoma, affinché la nostra provincia possa competere stabilmente sui mercati internazionali durante tutto l'anno».\r

L'aeroporto come apripista\r

A dare un'accelerazione decisiva al piano interviene l'avvio della programmazione dei voli di linea sullo scalo di Salerno. Il debutto, operato da Aeroitalia , fa da apripista allo sviluppo dello scalo in stretta sinergia con la Camera di commercio e la società di gestione aeroportuale. L'infrastruttura si inserisce nel progetto territoriale con collegamenti nazionali strategici. La stretta alleanza commerciale con Aeroitalia consente di connettere la provincia alle principali città italiane collegando l'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento a mercati chiave come Milano, Torino, Genova e Trieste e rotte stagionali internazionali verso le isole greche e le Baleari (tra cui Mykonos, Santorini, Palma e Ibiza), rispondendo alla necessità di connettere stabilmente l'area ai flussi turistici europei.\r

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Dalla cabina di regia del partner aereo arriva una conferma chiara sul valore strategico dell'operazione: «Abbiamo intercettato un forte potenziale in quest'area e c'è una grandissima voglia di fare. Aeroitalia crede fermamente nel potenziale di questa infrastruttura come volano di sviluppo turistico, capace di accorciare le distanze e favorire l'arrivo di passeggeri alla scoperta dell'essenza mediterranea del territorio - ha affermato Alfredo Pischedda, chief strategy officer di Aeroitalia -. L’aereo scelto, un Embraer 195 da 118 posti, è il mezzo giusto per fare da apripista al mercato. La vera sfida non è solo far partire i voli, ma mantenerli nel tempo creando valore insieme al territorio»\r

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(Anna Morrone)","post_title":"Salerno fa squadra: nuova alleanza territoriale che ridisegna il turismo, con l'aeroporto al centro","post_date":"2026-06-09T15:05:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["aeroitalia","camera-di-commercio-di-salerno","il-cilento","salerno","visit-salerno"],"post_tag_name":["Aeroitalia","camera di commercio di Salerno","il cilento","Salerno","Visit Salerno"]},"sort":[1781017502000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eti Express Travel International presenta Eti Star Awards, il nuovo appuntamento annuale dedicato alle agenzie di viaggio italiane che scelgono ogni giorno di credere nel progetto Eti e nella destinazione Sharm El Sheikh. L'iniziativa nasce per premiare e valorizzare l'impegno, la professionalità e i risultati delle agenzie partner, protagoniste della crescita del brand sul mercato italiano, e per creare un momento esclusivo di incontro e condivisione.\r

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L'iniziativa si svolgerà ad ottobre 2026 a Sharm El Sheikh. L’obiettivo è riconoscere i risultati commerciali raggiunti dai migliori partner distributivi durante la stagione estiva e rafforzare ulteriormente il legame tra ETI Viaggi e il network delle agenzie che ogni giorno scelgono di investire nella destinazione.\r

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Gli Eti Star Awards riuniranno i migliori partner commerciali Eti in una convention che comprenderà momenti di formazione, networking, visite alle strutture del gruppo sul Mar Rosso, incontri con il management internazionale e una serata di gala dedicata alla premiazione delle eccellenze del trade italiano.\r

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Per accedere all'evento, le agenzie di viaggio dovranno raggiungere specifici obiet.tivi di vendita nel periodo compreso tra il 9 giugno e il 31 agosto 2026. Al raggiungimento di 7 prenotazioni confermate sarà riconosciuto un invito all'evento, mentre con 20 prenotazioni confermate l'invito sarà esteso a due partecipanti dello stesso punto vendita.\r

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L'appuntamento rappresenterà inoltre un'importante occasione per conoscere da vicino l'offerta Eti, visitare le strutture alberghiere del gruppo a Sharm El Sheikh, confrontarsi con il management internazionale e scoprire in anteprima i progetti e le novità in programma per la stagione 2027.\r

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«Gli Eti Star Awards non sono soltanto un incentivo alle vendite, ma vogliono diventare un vero momento di incontro e condivisione tra Eti e le agenzie di viaggio che credono nel nostro progetto - dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale Italia di Eti Viaggi - Il nostro obiettivo è creare un appuntamento annuale capace di valorizzare il lavoro degli agenti di viaggio, premiarne la professionalità e consolidare una partnership destinata a crescere nel tempo».","post_title":"Eti Star Awards, ad ottobre un nuovo appuntamento dedicato alle agenzie di viaggio","post_date":"2026-06-09T11:36:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781005002000]}]}}