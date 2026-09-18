Wizz Air taglia del 5% la capacità, ma traguarda una crescita significativa al 2030 Wizz Air ha ridotto la capacità invernale nonostante abbia rivisto al rialzo le proprie previsioni finanziarie sulla scia di ricavi estivi “superiori alle attese”. In vista del «Capital Markets Day» di oggi (giovedì), la low cost ha dichiarato «L’andamento attuale conferma la solida posizione di liquidità della società, pari a oltre 2,2 miliardi di euro. Alla luce delle turbolenze geopolitiche e della volatilità dei prezzi del carburante, la società conferma di aver già ridotto del 5% la capacità originariamente prevista per il secondo semestre». La mossa arriva due settimane dopo che Ryanair ha rivelato di voler ridurre di due milioni il proprio obiettivo annuale di passeggeri trasportati a causa dell’esposizione ai costi non coperti del carburante per aerei durante l’inverno. «Il punto di forza di Wizz Air è sempre stata la sua capacità di servire i clienti attraverso un modello low cost senza compromessi – ha dichiarato il ceo della low cost, Jozsef Varadi, ripreso da Travel Weekly -. Il nostro prossimo capitolo consiste nel trasformare questo vantaggio strutturale in rendimenti sempre più consistenti, concentrando la crescita nei mercati principali e in quelli in espansione, ripristinando la produttività della flotta, consolidando la nostra rete e agendo con disciplina. Entro l’intero esercizio finanziario 2030 il vettore punta «ad operare con una flotta interamente composta da aeromobili Airbus della serie neo, per un totale di 335 velivoli, trasportare 127 milioni di passeggeri e garantire margini sostenibili e leader del settore». Gli obiettivi a medio termine per il 2030 includono un fatturato di 10 miliardi di euro e un margine di profitto del 10%. Condividi

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Blackbird Mobility, siglata la partnership con aziende locali italiane parte conl’espansione nel mercato italiano con “Blackbird T”. Le partnership con “Parmavera”, agenzia di viaggi specializzata in tour nella zona di Parma, e “Alessandri Ncc”, azienda specializzata in servizi Ncc . Integrazione tra veicoli locali, conducenti, prodotti turistici e piattaforma AI. Obiettivo: conquistare il mercato italiano dei tour privati su strada.\r

In Italia, il servizio di Ncc è un sistema di trasporto basato sulla prenotazione anticipata che mette a disposizione veicoli guidati da conducenti professionisti. È ampiamente utilizzato da turisti stranieri e viaggiatori individuali per trasferimenti aeroportuali, collegamenti con gli hotel, spostamenti intercity e tour privati. Attraverso questa partnership, viene strutturato un modello di cooperazione in cui Parmavera gestisce i prodotti turistici locali e i contenuti d'esperienza, Alessandri Ncc fornisce i veicoli Ncc e i driver professionisti, e Blackbird Mobility si occupa delle prenotazioni, del servizio clienti e dell'assistenza di viaggio basata sull'intelligenza artificiale tramite la piattaforma Blackbird T. Grazie a questo accordo, le tre aziende intendono creare un ecosistema di servizi che consenta ai viaggiatori internazionali di usufruire con maggiore facilità e comodità dei veicoli e dei tour locali in Italia direttamente su Blackbird T.\r

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[caption id=\"attachment_522169\" align=\"aligncenter\" width=\"504\"] BLACKBIRD T: Interfaccia del servizio e dettaglio offerta Parma (a cura di Blackbird Mobility)[/caption]\r

Blackbird T è una piattaforma di tour privati su strada basata sull'intelligenza artificiale, progettata per abbinare veicoli dedicati e itinerari su misura in base al programma, al numero di passeggeri e allo scopo del viaggio. Dopo aver consolidato le proprie basi operative in Corea del Sud, in particolare nelle aree di Jeju e Busan, l'azienda sta accelerando la propria espansione sul mercato globale estendendo le zone di servizio a Parma (Italia) e Los Angeles (Usa). T: Interfaccia del servizio e dettaglio offerta Parma (a cura di Blackbird Mobility) Blackbird T è una piattaforma di tour privati su strada basata sull'intelligenza artificiale, progettata per abbinare veicoli dedicati e itinerari su misura in base al programma, al numero di passeggeri e allo scopo del viaggio. Dopo aver consolidato le proprie basi operative in Corea del Sud, in particolare nelle aree di Jeju e Busan, l'azienda sta accelerando la propria espansione sul mercato globale estendendo le zone di servizio a Parma (Italia) e Los Angeles (Usa).\r

In particolare, grazie all'Assistente di prenotazione AI basato su intelligenza artificiale generativa e chatbot, gli utenti possono inserire in modalità conversazionale la destinazione, le date, il numero di passeggeri, la tipologia di veicolo e lo scopo del viaggio, ricevendo consigli personalizzati su veicoli e tour ideali per le proprie esigenze. Inoltre, la piattaforma offre la Messaggistica con traduzione AI per facilitare la comunicazione tra viaggiatori stranieri e driver, e l'Audioguida di bordo basata sulla generazione automatica di contenuti AI, che fornisce informazioni turistiche in tempo reale in base alla posizione e al contesto del viaggio. Blackbird Mobility intende utilizzare Parma come punto strategico d'ingresso nel mercato italiano, ampliando progressivamente le partnership con operatori Ncc e agenzie di viaggio locali per strutturare una rete di tour privati su strada che colleghi le principali città d'arte italiane. Sangdon Park, ceo di Blackbird Mobility, ha dichiarato: «Questa partnership è particolarmente significativa perché stabilisce una connessione diretta tra la nostra piattaforma AI sviluppata in Corea del Sud e le reti locali di turismo e mobilità all'estero. Partendo da Parma, amplieremo la collaborazione con gli operatori Ncc e le agenzie di viaggio delle principali città turistiche italiane, con l'obiettivo finale di far evolvere Blackbird T in un agente di viaggio AI globale capace di connettere i tour privati su strada delle principali città del mondo in un'unica piattaforma».\r

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Blackbird T | AI-powered Private Tour Car Platform “Move & Enjoy”\r

Informazioni su Blackbird Mobility / Blackbird T Blackbird Mobility: è un'azienda di mobilità turistica che gestisce Blackbird T, una piattaforma di tour privati su strada basata sull'intelligenza artificiale. Blackbird T mette in contatto veicoli dedicati, driver professionali e itinerari personalizzati in base al programma, al numero di passeggeri e allo scopo del viaggio, offrendo servizi di supporto quali l'Assistente di prenotazione AI, la Messaggistica con traduzione automatica e l'Audioguida di bordo. Forte di una solida base operativa sviluppata in Corea del Sud nelle aree di Jeju e Busan, Blackbird Mobility sta espandendo le proprie zone di servizio e le reti di partner locali a livello globale, partendo da Parma (Italia) e Los Angeles (Stati Uniti).\r

BLACKBIRD T\r

www.blackbirdt.com\r

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E-mail: bmc@blackbirdt.com","post_title":"Blackbird Mobility, siglata la partnership con aziende locali italiane. Al via l’espansione con “BLACKBIRD T”","post_date":"2026-09-18T11:05:44+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789729544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per quanto ci riguarda non esiste nessuna emergenza Catania. La città fu fondata nel 729 a.C. e anche a quell'epoca c'era l'Etna. Catania e Etna sono praticamente la stessa cosa. Anzi potremmo dire che l'Etna è il cuore autentico di Catania. Farne un problema perché alcuni giorni a causa del fumo eruttato dal vulcano non si può volare mi sembra un atto di tracotanza verso la natura e la sua forza.\r

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[caption id=\"attachment_522162\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] L'Etna e Catania (foto di Alberto Masnovo)[/caption]\r

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Non è l'Etna vicino all'aeroporto di Catania, è l'aeroporto di Catania che sta passivamente sotto il furore dell'Etna. Se proprio vogliamo cambiare le cose che non si possono cambiare, allora propongo di abolire l'Etna. Si fa un decreto legge d'urgenza, magari ci si può mettere anche la fiducia, non si sa mai, e si sopprime, si annulla, si cancella (fate un po' voi) il vulcano.\r

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Il fatto è che ormai gli esseri umani fanno lavorare il cervello solo in base alla funzionalità del mondo. Il vulcano ci dice che non è così. La natura che continuiamo a cercare spasmodicamente nei nostri viaggi (spesso non trovandola) ce l'abbiamo a casa e allora noi cosa facciamo? La indichiamo come un ostacolo, un'emergenza, una complicazione.\r

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Non è così.","post_title":"Adesso l'Etna diventa un problema. La funzionalità trasforma le nostre teste","post_date":"2026-09-18T10:54:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1789728864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus ha consegnato a China Eastern Airlines il primo aeromobile uscito dalla seconda linea di assemblaggio finale dedicata alla famiglia A320 presso il lo stabilimento cinese di Tianjin. \r

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L'A320neo è il primo esemplare completato da questa nuova linea, inaugurata nell’ottobre 2025, ovvero quasi un anno prima di questa prima consegna. L’aereo porta la matricola B-32SW e i colori della China Eastern.\r

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L’evento va ben oltre la semplice consegna di un ulteriore aereo a corridoio singolo a una compagnia aerea cinese: per Airbus si tratta di una pietra miliare industriale in un Paese diventato fondamentale per l’aviazione commerciale mondiale, ma anche per l’aumento della produzione della famiglia A320neo.\r

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«Sono profondamente onorato e orgoglioso di consegnare il primo aereo assemblato sulla nostra nuova linea di assemblaggio finale di Tianjin a uno dei nostri clienti storici, China Eastern Airlines», ha dichiarato Philippe Mhun, vicepresidente esecutivo Programmi e Servizi di Airbus Commercial Aircraft, citato da Airbus. «Questa consegna sottolinea l’impegno a lungo termine di Airbus nei confronti dei propri partner cinesi, nonché la nostra fiducia nella continua crescita del mercato cinese dell’aviazione civile. »\r

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Il manager sottolinea soprattutto la funzione operativa di questa seconda linea: «La seconda linea di Tianjin è un fattore essenziale per il nostro percorso di aumento della produzione globale della famiglia A320 fino a 75 velivoli al mese e offre la flessibilità e la capacità necessarie per rispondere alla forte domanda del mercato».\r

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L’obiettivo di 75 velivoli della famiglia A320 al mese è previsto entro il 2027. In un contesto in cui i produttori di motori e i fornitori di componenti rimangono sotto pressione, l’aumento delle capacità di assemblaggio finale non risolve ovviamente da solo i vincoli della catena di approvvigionamento.\r

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Alla fine di agosto 2026, China Eastern gestiva la più grande flotta Airbus della Cina continentale, con 393 velivoli della famiglia A320, 56 della famiglia A330 e 20 A350-900, secondo i dati comunicati da Airbus.\r

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Airbus stima che la Cina avrà bisogno di 8.830 nuovi aerei passeggeri tra il 2026 e il 2045. Questo volume rappresenta oltre il 20% della domanda mondiale prevista dal costruttore, stimata in 42.060 velivoli nello stesso periodo.","post_title":"China Eastern: in flotta il primo A320neo uscito dalla seconda linea di produzione di Tianjin","post_date":"2026-09-18T10:45:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789728300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways tornerà in Tanzania con due rotte stagionali verso Kilimangiaro e Zanzibar, che decolleranno nel maggio 2027. L'operativo prevede tre voli alla settimana da Londra Gatwick, atterrando al Kilimanjaro prima di proseguire per Zanzibar.\r

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Il debutto dei voli è programmato per il 29 maggio e saranno attivi per tutta la stagione estiva fino al 31 ottobre, in coincidenza con le vacanze scolastiche nel Regno Unito e con l’alta stagione dei safari. \r

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Oltre a queste due nuove destinazioni in Tanzania, British Airways ha annunciato un aumento del 25% della capacità verso l’America Latina con l’introduzione di voli diretti per Buenos Aires, in Argentina, e il proseguimento del servizio verso Santiago, in Cile; un aumento dei posti disponibili per Rio de Janeiro; e l’estensione dei voli per San José, in Costa Rica, con operazioni attive tutto l’anno.\r

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I passeggeri potranno inoltre beneficiare di voli aggiuntivi sulle rotte più richieste verso Città del Capo e Las Vegas.\r

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«Dalle vaste pianure del Serengeti e dalle pendici del Monte Kilimangiaro alle acque turchesi e alle spiagge di sabbia bianca di Zanzibar, queste nuove rotte rafforzano la nostra presenza in Africa orientale e aprono le porte ad alcune delle esperienze di viaggio più straordinarie al mondo - ha dichiarato Neil Chernoff, chief planning and strategy officer di British Airways -. Oltre a queste nuove rotte, stiamo potenziando la nostra rete di voli a lungo raggio, aumentando la capacità verso numerose destinazioni in Africa, nelle Americhe e nei Caraibi.\r

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Aumentando le frequenze ed estendendo i collegamenti stagionali, offriamo ai clienti una scelta più ampia e maggiore flessibilità, rafforzando al contempo i collegamenti di Londra con le principali destinazioni di tutto il mondo.»","post_title":"British Airways torna in Tanzania e potenzia i voli di lungo raggio","post_date":"2026-09-18T10:05:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789725916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa allarga la flotta di corto e medio raggio con 20 aeromobili Boeing 737 Max 10, convertendo alcune opzioni di un ordine del 2023 relativo a 40 Boeing 737 Max 8, che includeva un totale di 60 opzioni di acquisto per ulteriori aeromobili della famiglia Boeing 737 Max.\r

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La consegna dei Boeing 737 Max 10 appena ordinati dovrebbe iniziare all’inizio degli anni ’30. Esercitando le prime 20 opzioni, il Gruppo Lufthansa rafforza ulteriormente la propria pianificazione della capacità a lungo termine. I nuovi aeromobili sono destinati a sostituire gradualmente i più datati velivoli della famiglia Airbus A320 in tutto il gruppo.\r

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Il Boeing 737 Max 10 è il modello più grande della famiglia Boeing 737 Max e offre un comfort aggiuntivo ai clienti del gruppo Lufthansa. Garantisce una maggiore capacità di posti a sedere rispetto al Boeing 737 Max 8 già ordinato.\r

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Rispetto ai velivoli più datati che è destinato a sostituire, il Boeing 737 Max 10 consuma circa il 30% in meno di carburante. Allo stesso tempo, la sua maggiore capacità di posti a sedere riduce i costi unitari di circa il 20%. Il nuovo velivolo darà quindi un importante contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e all’ulteriore miglioramento dell’efficienza sulle rotte europee.\r

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L'ordine, del valore di circa 3,4 miliardi di dollari, rientra nel programma di modernizzazione della flotta attualmente in corso del gruppo tedesco. Entro il 2035, il gruppo aereo prevede di prendere in consegna oltre 250 nuovi aeromobili, proseguendo così il proprio investimento in una flotta efficiente e sostenibile.","post_title":"Lufthansa amplia la flotta di corto-medio raggio con 20 Boeing 737 Max 10","post_date":"2026-09-18T09:46:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789724819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono le presenze in Toscana, secondo la rilevazione realizzata dal Centro studi turistici di Firenze per Toscana Promozione Turistica.\r

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La componente straniera registra un aumento dello 0,9%, a fronte di circa 15 milioni di pernottamenti. La domanda italiana conferma la propria tenuta, con una crescita stimata dello 0,6% e circa 12,5 milioni di pernottamenti. Le strutture alberghiere registrano una crescita stimata dello 0,7% e quelle extralberghiere un +0,8%.\r

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Particolarmente richiesta la montagna, che registra un incremento delle presenze stimato al 4,9%, seguita dalle aree di campagna e di collina, a +1,5%, e dalle località costiere, a +1,1%. In diminuzione invece città e centri d’arte, con una variazione stimata del -0,2%, e anche le località termali, a -0,8%.\r

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La Toscana è molto richiesta da francesi, polacchi, cechi e belgi. In aumento, seppure in misura più contenuta, anche i flussi da Austria, Paesi Bassi, Paesi scandinavi, Brasile, Svizzera e Ungheria. Stabili le presenze da Regno Unito, Canada e Cina, mentre si segnalano flessioni per alcuni mercati, tra cui Spagna, Germania, Stati Uniti, Giappone, India e Australia.\r

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«I dati ci consegnano un quadro positivo, ma non uniforme – commenta l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras –. La Toscana continua a essere una destinazione attrattiva e la crescita delle presenze, sostenuta in particolare dai mercati stranieri, rappresenta un risultato importante. Allo stesso tempo, la riduzione della capacità di spesa e il rallentamento delle città d’arte ci ricordano che non basta aumentare gli arrivi: dobbiamo lavorare sulla qualità dell’offerta, sulla permanenza dei visitatori e sulla capacità di distribuire meglio i flussi. Le alte temperature hanno modificato le scelte dei turisti, favorendo le destinazioni costiere, collinari e montane e rafforzando l’interesse per le attività all’aria aperta – prosegue Marras –. È una tendenza che conferma la necessità di una promozione integrata e di un’offerta sempre più diversificata, capace di valorizzare borghi, aree interne, paesaggi rurali, patrimonio culturale, natura e benessere».\r

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\"","post_title":"Toscana, estate con presenze in crescita per montagna, collina e costa","post_date":"2026-09-17T15:15:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1789658155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Skytool di Infotech piattaforma SaaS modulare è nata per rispondere alle esigenze dei consolidatori di biglietteria aerea. Oggi la tecnologia è disponibile anche per agenzie Iata ed Ethnic Iata Agency, mantenendo un principio preciso: lavorare con i GDS, le fonti prodotto e gli accordi dell’agenzia, lasciando all’operatore il controllo del proprio business. Alle spalle della piattaforma c’è Infotech, che da oltre trent’anni sviluppa software e tecnologie avanzate per il settore travel.\r

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«Nel ticketing aereo avere accesso a più tariffe non basta – spiega Guido Deiana, chief commercial and marketing officer Infotech - Il vero vantaggio competitivo nasce dalla capacità di mettere insieme le proprie fonti di prodotto, individuare rapidamente le condizioni migliori, distribuirle alla propria rete e mantenere il controllo dell’intero processo. Esigenze che possono diventare opportunità anche per una singola agenzia Iata».\r

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Un’agenzia può infatti utilizzare il proprio GDS, affiancarlo alle tariffe NDC, agli aggregatori, ai collegamenti diretti con le compagnie e alle altre fonti prodotto già disponibili, confrontandole attraverso un unico ambiente operativo. L’obiettivo non è sostituire gli accordi dell’agenzia, ma consentirle di valorizzarli meglio.\r

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Il passaggio più interessante è però quello dalla semplice biglietteria alla costruzione di una rete.\r

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Per le agenzie Iata tradizionali significa poter sviluppare una rete fino a 10 sub-agenzie o clienti aziendali; per le realtà specializzate nel mercato etnico, caratterizzate da dinamiche e volumi specifici, lo stesso modello può essere adattato alle esigenze di una distribuzione più articolata.\r

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L’organizzazione interna è agevolata. Un’interfaccia intuitiva e processi guidati consentono infatti di affidare parte dell’operatività anche a personale meno esperto e quindi meno costoso, riservando le competenze specialistiche alle attività dove producono maggiore valore. Il risultato comprende più fonti gestite da un solo ambiente, maggiore autonomia della rete, meno passaggi manuali e telefonici, più controllo sulla produzione e una struttura operativa che può crescere senza aumentare proporzionalmente complessità e costi.","post_title":"Skytool di Infotech, nuova opportunità per le adv sul fronte del ticketing aereo","post_date":"2026-09-17T14:02:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1789653728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Durante l’Arabian Travel Market di Dubai, Cisalpina Tours International ha firmato unprotocollo d'intesa con Emirates Airline. Parte di Msc group, Cti porta in questo ambito oltre 50 anni di esperienza e un accesso diretto alle competenze del settore marittimo, gestendo i flussi degli equipaggi delle navi da crociera e la logistica marittima, insieme alle attività di corporate travel e dell’organizzazione di eventi e congressi.\r

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[caption id=\"attachment_522105\" align=\"alignleft\" width=\"322\"] Matthew Scott di Emirates con Filippo Galbiati di gruppo Bluvacanze e Cti[/caption]\r

Sulla base di anni di collaborazione, l’accordo posiziona Emirates come partner aereo preferenziale per i servizi di viaggio e mobilità degli equipaggi marittimi e definisce un quadro attraverso il quale le due società potranno sviluppare opportunità commerciali congiunte lungo il network Emirates. \r

Entrambe le parti esploreranno modalità per combinare le rispettive competenze nelle soluzioni di viaggio per gli equipaggi e condividere informazioni di mercato sui flussi di viaggio degli equipaggi, sugli sviluppi dei porti e sulle più ampie tendenze del settore, a supporto della pianificazione congiunta.\r

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Conoscenza delle dinamiche\r

«Il settore richiede una conoscenza specifica delle dinamiche operative degli equipaggi e una capacità di gestione diversa da quella del corporate travel tradizionale - ha dichiarato Domenico Pellegrino ceo di Bluvacanze e di Cisalpina. La partnership con Emirates rafforza la specializzazione di CTI in questo segmento e ci consente di lavorare insieme su una scala realmente globale, mettendo a fattor comune le nostre competenze, i nostri network e la conoscenza dei flussi di viaggio operativi dei seafarers».\r

Il marine crew travel rappresenta un segmento significativo della mobilità internazionale. In questo settore, il viaggio non è semplicemente una componente di una trasferta di lavoro: la puntualità e la capacità di rispondere rapidamente a variazioni degli orari, cancellazioni o modifiche delle rotazioni possono avere un impatto diretto sulla continuità delle operazioni marittime.\r

È in questo contesto che Cti si è posizionata come tmc specializzata nella gestione internazionale dei viaggi dei seafarers, mettendo insieme competenze di travel management, conoscenza delle dinamiche dell’industria marittima e la prossimità industriale derivante dalla sua appartenenza a Msc group.\r

«Il marine crew travel continua a essere un segmento complesso, che richiede flessibilità e agilità - ha commentato Matthew Scott, senior vice president, network passenger sales development di Emirates, ha dichiarato: . L’expertise marittima di Cisalpina, combinata con il nostro network di quasi 140 destinazioni, ci offre una solida piattaforma per ampliare ulteriormente la nostra partnership con Cisalpina e sviluppare insieme la mobilità degli equipaggi marittimi. Vediamo un potenziale di crescita congiunta per questo segmento e siamo lieti di lavorare con CTI per ampliare ulteriormente la nostra proposta in risposta alle esigenze del marine crew travel».","post_title":"Cti firma un memorandum d'intesa con Emirates per il business degli equipaggi marittimi","post_date":"2026-09-17T14:01:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1789653702000]}]}}