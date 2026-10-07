Wizz Air posticipa a gennaio 2027 la ripresa dei collegamenti su Abu Dhabi Slitterà al prossimo gennaio il ritorno di Wizz Air ad Abu Dhabi, inizialmente previsto per fine ottobre, a seguito degli aggiornamenti sulla sicurezza da parte dell’Easa. Il mese scorso, la low cost aveva annunciato la ripresa dei voli per Abu Dhabi e Dubai, oltre a quelli per Gedda (Arabia Saudita) e Amman (Giordania). L’avvio delle rotte verso Abu Dhabi – con collegamenti da Polonia, Bulgaria, Romania, Cipro e Ungheria – viene quindi posticipato al 10 gennaio 2027 a causa delle più recenti linee guida dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea. Come dichiarato da Wizz Air a ‘The National’, «Il perdurare della chiusura dello spazio aereo iracheno impone rotte più lunghe e scali tecnici per il rifornimento degli aeromobili A321neo impiegati su queste tratte. Tali fattori, uniti agli attuali prezzi del carburante, rendono le rotte interessate commercialmente non sostenibili nelle condizioni attuali». I collegamenti con gli Emirati Arabi Uniti rientravano in un più ampio piano di ripristino di 12 rotte e 49 voli settimanali verso Emirati, Arabia Saudita e Giordania per la stagione invernale, offrendo complessivamente 470.000 posti su collegamenti con nove città europee. Poiché anche lo spazio aereo della Giordania è stato inserito nella lista delle aree in cui è vietato operare in base all’ultimo bollettino informativo dell’Easa sulle zone di conflitto, i voli verso il Paese sono stati sospesi fino al 25 ottobre. «I passeggeri interessati saranno informati direttamente sulle opzioni a loro disposizione e continueremo a monitorare la situazione in vista della nuova data di avvio prevista». Condividi

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Attualmente il gruppo ha hotel 4-stelle nel centro di Roma, affiancati da un’offerta dedicata al segmento MICE, meeting ed eventi. Sono il Best Western Premier Hotel Royal Santina, via Marsala, a pochi passi dalla Stazione Termini, e il Raffaello – Sure Hotel Collection by Best Western, un boutique hotel in via Urbana nel Rione Monti.\r

Dalla storia di famiglia a una nuova identità alberghiera\r

La nascita di 01 Hotels rappresenta un passaggio generazionale ma anche un modo di intendere l’hotel: non più soltanto un luogo di soggiorno, ma con sempre più spazio dove convivono ospitalità, ristorazione, lavoro, incontro ed esperienza. «La nascita di 01 Hotels rappresenta un passaggio importante nella storia della nostra famiglia. Con alle spalle oltre 90 anni nel mondo dell’ospitalità, oggi la quarta generazione interpreta questo patrimonio con una sensibilità diversa, con lo sguardo rivolto al futuro. Non vogliamo interrompere una storia, ma continuarla attraverso un nuovo progetto e una nuova identità», spiega la famiglia Roscioli.\r

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La sfida è quella di mantenere riconoscibili i valori che hanno accompagnato la famiglia nel corso delle generazioni – attenzione all’ospite, conoscenza del territorio, cultura dell’accoglienza e gestione diretta – inserendoli in una visione più contemporanea e orientata alla crescita. «Ogni generazione ha il proprio modo di vivere il cambiamento. La generazione precedente ha trasmesso soprattutto esperienza, conoscenza e cultura dell’accoglienza. La nuova generazione ora ha il compito di trasformare questo patrimonio in nuove opportunità, mantenendo saldi i valori sui quali la nostra storia è stata costruita».\r

Hotel 4 stelle nel cuore di Roma, e un’offerta che guarda anche al Mice\r

Il Best Western Premier Hotel Royal Santina rappresenta il polo più strutturato dell’offerta. La posizione in via Marsala, nelle vicinanze della Stazione Termini, consente di intercettare sia la domanda leisure sia quella business, mentre il The White Restaurant, il lounge bar e una serie di servizi sono dedicati alla clientela business, e il Centro Congressi Roma Termini amplia il posizionamento della struttura nel settore meeting e congressuale.\r

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Con quattro sale meeting su 225 metri quadrati e una capacità fino a 200 partecipanti, gli spazi sono mirati a riunioni aziendali, incontri formativi, convention, presentazioni, eventi corporate e appuntamenti ibridi. La proposta MICE può inoltre essere integrata con i servizi di ristorazione del The White Restaurant, consentendo di concentrare all’interno del Royal Santina più momenti dell’evento, dal meeting ai servizi di food & beverage. «Il segmento MICE rappresenta per noi una componente importante della strategia. La posizione del Royal Santina, la vicinanza alla Stazione Termini e la possibilità di combinare camere, spazi meeting, tecnologia e ristorazione ci consentono di proporre una soluzione integrata, rivolta sia al mercato italiano sia alla clientela internazionale».\r

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A completare il portafoglio c’è il Raffaello - Sure Hotel Collection by Best Western nel Rione Monti, una delle zone più caratteristiche e dinamiche della Capitale. Con un’identità fortemente legata al quartiere, la posizione di via Urbana permette di raggiungere rapidamente il Colosseo, i Fori Imperiali e i principali punti di interesse del centro storico. Elemento distintivo della struttura è inoltre il Tramonti Rooftop & Lounge Bar, che contribuisce a rafforzare la componente esperienziale dell’offerta. «Roma rimane il cuore del nostro progetto. È qui che è iniziata la storia della famiglia e da qui vogliamo partire per costruire la nuova fase di sviluppo. Le nostre strutture ci permettono di raccontare due anime della città e di rivolgerci a segmenti differenti, mantenendo sempre centrale il rapporto con il territorio».\r

Dal debutto a Ttg al piano di crescita dal 2027\r

La nascita di 01 Hotels segna quindi l’inizio di una nuova fase. Dopo aver consolidato l’attuale portafoglio, il gruppo guarda a una crescita progressiva attraverso nuove acquisizioni a partire dal 2027. In questo percorso Ttg Travel Experience 2026, in programma a Rimini dal 14 al 16 ottobre, rappresenterà il primo appuntamento pubblico nel quale il nuovo brand presenterà ufficialmente il progetto al mercato. 01 Hotels sarà presente al padiglione A1, stand 528, dove incontrerà operatori del turismo, buyer, partner commerciali e professionisti della meeting industry.","post_title":"Nasce 01 Hotels, la nuova generazione dell’ospitalità della famiglia Roscioli","post_date":"2026-10-07T16:06:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1791389194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il viaggio raccontato da prospettive sempre nuove: Alpitour World prosegue nel solco della collaborazione che lo lega al Mudec sponsorizzando la mostra dedicata a Henri Matisse, in programma da domani al 21 febbraio 2027.\r

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«Il Mudec è un partner d'eccellenza, che ci offre la possibilità di ampliare il discorso legato al viaggio. Viaggio che con Turisanda1924 si declina nell'esplorazione del diverso e nella curiosità verso culture nuove - spiega il direttore marketing di Alpitour World, Tommaso Bertini -. Alpitour World ha scelto il Mudec e il Museo Egizio di Torino proprio per l'approccio innovativo all'arte e alla storia offerto da queste due esposizioni, riconfermando il valore dell'esperienza e di un approccio multidisiplinare».\r

La collaborazione con 24Ore Cultura\r

La mostra dedicata a Matisse, realizzata grazie alla collaborazione con il gruppo Sole 24 Ore, ha offerto all'a.d. Federico Silvestri l'opporunità di rimarcare la collaborazione che da 12 anni lega il gruppo allo spazio espositivo milanese: «Sono stati 12 anni ricchi di stimoli, investimenti e progetti, che ci hanno portato a gestire 75 mostre e ad accogliere 3 milioni 300 mila visitatori. Lasciamo oggi un'eredità importante a chi ci seguirà, una sfida che deve continuare con quel coraggio che ha contraddistinto il nostro mandato». Il bando per la gestione del Mudec, in scadenza il prossimo marzo, è andato deserto e la speranza è che venga riformulato in modo tale da renderlo più attrattivo.\r

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«L'obiettivo perseguito da 24Ore Cultura è quello di avvicinare le persone alla cultura - prosegue Silvestri - e in questo senso l'esperienza realizzata con il Mudec ci ha consentito di proporre anche contenuti differenti, dando spazio a una cultura in grado di abbracciare tutte le diverse sensibilità».","post_title":"Turisanda1924 al Mudec per la mostra dedicata a Matisse","post_date":"2026-10-07T15:52:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791388346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gardaland Magic Halloween, un programma di 51 giorni che permette a ogni ospite di scegliere la propria esperienza: dalle avventure e dal divertimento per tutte le età, fin dal mattino, dal lunedì al giovedì e nei weekend, alle atmosfere più adrenaliniche dei venerdì sera. \r

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«I dati dello scorso anno - dichiara Daniela Bricola, vicepresidente Gardaland - mostrano quanto Halloween sia ormai parte delle abitudini degli italiani, soprattutto tra famiglie e giovani adulti, e quanto sia diventato un’occasione di socialità e intrattenimento. È un linguaggio di gioco, immaginazione e cultura pop capace di coinvolgere generazioni diverse: per i bambini è un universo da esplorare, per le famiglie un’esperienza da condividere, per i più giovani si intreccia con adrenalina, musica, costume e cultura. Da questa evoluzione nasce la nostra scelta di trasformarlo in una vera stagione di esperienze: dal 12 settembre al 1° novembre».\r

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Per tutta la stagione, dal lunedì al giovedì e nei weekend, Gardaland Magic Halloween accoglie gli ospiti fin dal mattino, con un’esperienza pensata per tutta la famiglia e per tutte le età. Il venerdì, invece, il parco propone un appuntamento speciale dedicato ai più temerari: un’apertura serale dalle 17:00 alle 22:00. I viali e alcune aree di Gardaland si popolano di creature pronte a sorprendere gli ospiti diventando vere e proprie “Aree Zombie”, e dalle 20:00 in Piazza Jumanji appuntamento con gli Horror DJ Set, per una serata che unisce atmosfere horror e musica dance.\r

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Per l'occasione, Rocket Factory si veste di Halloween, arricchendosi di scenografie luminose, musiche misteriose e proiezioni immersive.\r

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Ad attendere i visitatori ci sarà anche The Ghost Mill - il Mulino del Mugnaio Matto -, con la sua inedita ambientazione da thriller rurale.\r

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La trasformazione coinvolge anche la proposta gastronomica, con specialità e food a tema Halloween che completano l’esperienza e portano l’atmosfera della festa anche nei momenti di pausa.\r

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L’atmosfera di Halloween arriva anche sui palcoscenici del parco, con spettacoli pensati per accompagnare pubblici diversi.\r

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Cuore pulsante dell'intrattenimento di Gardaland Magic Halloween è “Halloween Manor - Il Richiamo della Casa”, la grande produzione originale in scena al Gardaland Theatre.\r

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A rendere l'esperienza ancora più immersiva contribuiscono maestose scenografie, curate in ogni dettaglio per ricreare l'atmosfera inquietante della Manor, e una colonna sonora originale che accompagna e amplifica la tensione narrativa scena dopo scena.\r

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Al Teatro della Fantasia, invece, i più piccoli possono assistere a Frakentiger – Esperimenti mostruosi, con Prezzemolo, T-Gey e Zenda protagonisti di uno spettacolo dal vivo che unisce effetti scenici, musica e una storia dedicata ai valori dell’amicizia e dell’inclusione.\r

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Tra le esperienze più distintive di questa edizione c’è Preda, il nuovo labirinto ambientato in uno scenario post-apocalittico, in cui il visitatore diventa parte della storia.\r

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Il 31 ottobre sarà il momento clou, con l’Halloween Party che porterà la festa nella sua dimensione più intensa e il parco aperto fino a mezzanotte con una line-up mostruosamente coinvolgente: dalle 19:30 Artie 5ive e a seguire Alvaro Soler, Welo, Roy Paci, LDA, AKA 7even e Delia.\r

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Anche Gardaland SEA LIFE Aquarium si veste di Halloween con appuntamenti pensati per famiglie e bambini. A partire dal 10 ottobre, tutti i giorni alle ore 12:30, il laboratorio creativo “Riciclo da brivido!” coinvolgerà i più piccoli nella realizzazione di creature marine a tema Halloween utilizzando materiali di riciclo.\r

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Con la promozione One More Day è possibile tornare gratuitamente al parco per una seconda giornata entro il periodo di Gardaland Magic Halloween. Per chi invece desidera già programmare le visite del prossimo anno, la nuova formula dedicata agli abbonamenti Junior e Silver 2027 permette di acquistare l’abbonamento e iniziare a usufruirne già nel 2026. Per una singola giornata, i biglietti per Gardaland Magic Halloween sono disponibili online a partire da 44 euro per adulto, mentre per i “Venerdì da Paura” il prezzo parte da 29 euro online per adulto. E per vivere il grande appuntamento finale, l’Halloween Party del 31 ottobre è accessibile con una tariffa unica di 29 euro, con ingresso dalle 17:00 alle 24:00.\r

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La società di gestione degli scali di Calabria specifica inoltre che «è il dato di settembre a confermare la dinamica positiva del traffico registrata nel corso del 2026 negli aeroporti calabresi. Nel mese, il Sistema aeroportuale calabrese ha registrato 518.888 passeggeri, con una crescita del 18,6% rispetto a settembre 2025. A sostenere il risultato è soprattutto Lamezia Terme, che registra 393.116 passeggeri, pari a una crescita del 23% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, confermando il forte andamento dello scalo nel corso del 2026».\r

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«Positivo» viene definito anche il risultato di Reggio Calabria, «con 94.909 passeggeri e una crescita del 8% rispetto a settembre 2025. Crotone registra invece 30.863 passeggeri, con una lieve flessione allo stesso mese dello scorso anno. Particolarmente significativo anche il contributo del traffico internazionale, che nel mese di settembre raggiunge 210.977 passeggeri, in crescita del 38,3% rispetto a settembre 2025, con 58.435 passeggeri in più. Il risultato di settembre porta il progressivo gennaio-settembre 2026 a 3.818.768 passeggeri, con una crescita complessiva del +12,5% rispetto allo stesso periodo del 2025».\r

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Nei primi nove mesi dell'anno «si evidenzia inoltre la forte crescita della componente internazionale, che raggiunge 1.271.941 passeggeri, in aumento del 36,8%. Il traffico internazionale si conferma quindi tra gli elementi maggiormente caratterizzanti del Sistema Aeroportuale Calabrese nel 2026».\r

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«Il mese di settembre - sottolinea il presidente di Sacal, Luciano Vigna - ci consegna un risultato particolarmente positivo per il Sistema aeroportuale calabrese, con una domanda che continua a essere forte e un traffico internazionale sempre più significativo. È un andamento che ci incoraggia e che dimostra come l'interesse verso la Calabria continui a crescere anche oltre il picco della stagione estiva. In questo scenario, il ritorno di Wizz Air sul segmento domestico, rappresenta un elemento positivo per l'offerta e per la connettività della Calabria nella stagione invernale contribuendo a rafforzare un percorso che punta a rendere il nostro territorio sempre più accessibile e connesso tutto l'anno».","post_title":"Traffico passeggeri a +12,5% negli aeroporti calabresi. Boom dei flussi internazionali, +36,8%","post_date":"2026-10-07T11:39:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791373165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Slitterà al prossimo gennaio il ritorno di Wizz Air ad Abu Dhabi, inizialmente previsto per fine ottobre, a seguito degli aggiornamenti sulla sicurezza da parte dell'Easa.\r

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Il mese scorso, la low cost aveva annunciato la ripresa dei voli per Abu Dhabi e Dubai, oltre a quelli per Gedda (Arabia Saudita) e Amman (Giordania).\r

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L'avvio delle rotte verso Abu Dhabi - con collegamenti da Polonia, Bulgaria, Romania, Cipro e Ungheria - viene quindi posticipato al 10 gennaio 2027 a causa delle più recenti linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.\r

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Come dichiarato da Wizz Air a 'The National', «Il perdurare della chiusura dello spazio aereo iracheno impone rotte più lunghe e scali tecnici per il rifornimento degli aeromobili A321neo impiegati su queste tratte. Tali fattori, uniti agli attuali prezzi del carburante, rendono le rotte interessate commercialmente non sostenibili nelle condizioni attuali».\r

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I collegamenti con gli Emirati Arabi Uniti rientravano in un più ampio piano di ripristino di 12 rotte e 49 voli settimanali verso Emirati, Arabia Saudita e Giordania per la stagione invernale, offrendo complessivamente 470.000 posti su collegamenti con nove città europee.\r

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Poiché anche lo spazio aereo della Giordania è stato inserito nella lista delle aree in cui è vietato operare in base all'ultimo bollettino informativo dell'Easa sulle zone di conflitto, i voli verso il Paese sono stati sospesi fino al 25 ottobre.\r

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«I passeggeri interessati saranno informati direttamente sulle opzioni a loro disposizione e continueremo a monitorare la situazione in vista della nuova data di avvio prevista».","post_title":"Wizz Air posticipa a gennaio 2027 la ripresa dei collegamenti su Abu Dhabi","post_date":"2026-10-07T10:45:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791369940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue Airways ha ottenuto il via libero definitivo dalla Faa per l'acquisizione dei 22 slot di decollo e atterraggio di Spirit Airlines (in procedura fallimentare) all'aeroporto LaGuardia di New York: un passo avanti strategico per i piani di espansione della compagnia nel redditizio mercato di Manhattan.\r

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In base ai termini vincolanti del provvedimento, a JetBlue è fatto assoluto divieto di cedere in leasing o scambiare con altri vettori i diritti operativi appena acquisiti prima dell'aprile 2028.\r

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Per agevolare un avvio operativo senza intoppi, le autorità federali hanno inoltre concesso a JetBlue una deroga temporanea sull'utilizzo fino all'aprile 2027, esentando provvisoriamente la compagnia dalle norme standard che impongono la perdita degli slot in caso di mancato utilizzo (\"use-or-lose\"), mentre il vettore organizza la flotta e il relativo operativo voli.\r

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Il via libera normativo consente a JetBlue di incrementare la capacità operativa presso l'hub di New York - caratterizzato da forti limitazioni di spazio - in una fase cruciale, mentre il management sta attuando una vasta ristrutturazione volta a ripristinare una redditività sostenibile.\r

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La decisione definitiva della Faa conclude una procedura di gara competitiva avviata dopo che Spirit aveva cessato tutte le operazioni di trasporto passeggeri nel maggio 2026, iniziando la procedura formale di liquidazione.","post_title":"JetBlue: ok della Faa all'acquisizione dei 22 slot di Spirit al La Guardia di New York","post_date":"2026-10-07T10:34:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791369258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nulla di fatto per la gara relativa alla continuità territoriale sulla rotta Alghero-Milano Linate, servizio che dovrebbe entrare in vigore dal 1° febbraio 2027.\r

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Alla Regione non sono infatti pervenute offerte ed è al lavoro per preparare un nuovo bando, con l'obiettivo di garantire il collegamento e consentire anche alla Alghero-Linate di accedere al nuovo regime di continuità territoriale.\r

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«Prendiamo atto delle difficoltà che continua a incontrare questo collegamento - dichiara l’assessore regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ripresa da Alghero Eco –. È una situazione complessa, che abbiamo affrontato predisponendo per tempo un doppio percorso. Oggi, di fronte all’assenza di offerte, mandiamo avanti la nuova procedura. L’obiettivo resta quello che abbiamo sempre indicato: mettere in sicurezza il collegamento Alghero-Milano, uniformarlo al più presto alle migliori condizioni di cui le altre rotte godono con il nuovo modello di continuità territoriale, con condizioni più favorevoli per i passeggeri, tariffe più basse e un incremento delle frequenze in termini di frequenze»\r

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Intanto, Ita Airways ha comunicato alla Regione Sardegna l’accettazione dell’attuale servizio in proroga fino al 31 gennaio 2027. La proroga consente quindi di superare senza soluzione di continuità il periodo transitorio compreso tra la conclusione dell’attuale affidamento e l’avvio del nuovo regime. \r

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«Nonostante l’esito della gara, il collegamento è assicurato - sottolinea Manca -. Abbiamo predisposto gli strumenti necessari per garantire il servizio e continueremo a utilizzarli. La proroga di Ita ci permette intanto di superare il periodo di transizione senza lasciare scoperta la rotta. Parallelamente lavoreremo per assicurare il passaggio al nuovo modello dal 1° febbraio».","post_title":"Sardegna: deserto il bando per la Alghero-Linate. Ita manterrà i voli fino al 31 gennaio","post_date":"2026-10-07T10:19:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791368380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha partecipato nei giorni scorsi all'evento “Il trasporto aereo in Italia. Verso gli Stati Generali”, organizzato dal Cesisp (Centro studi in economia e Regolazione dei servizi, dell’industria e del aettore pubblico) all’Università degli Studi di Milano-Bicocca La giornata ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle autorità di regolazione, degli aeroporti e delle principali compagnie aeree per fare il punto sullo stato dell’arte del settore e sulle prospettive di sviluppo del trasporto aereo in Italia.\r

Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, ha portato in primo piano l’impatto del caro carburante sui conti delle compagnie aeree e sulla necessità di interventi capaci di tutelare la competitività del settore: «Il caro carburante rappresenta oggi una pressione crescente sui conti dei vettori e rischia di incidere sempre di più sulla sostenibilità economica del trasporto aereo. È necessario intervenire, innanzitutto, sull’efficienza operativa, ottimizzando rotte, carichi e tempi di utilizzo degli aeromobili, ma questo da solo non può essere sufficiente ad assorbire la volatilità dei prezzi dell’energia. Servono misure concrete e un quadro europeo più stabile, che favorisca approvvigionamenti regolari e limiti gli effetti delle tensioni sul mercato del jet fuel. Aeroitalia è un’azienda profittevole e la nostra priorità è preservare questo equilibrio garantendo, al tempo stesso, continuità operativa e collegamenti su tutto il territorio nazionale. In tal senso, occorrono politiche capaci di sostenere il settore in questa fase delicata, evitando che l’aumento dei costi pesi sulle tasche dei passeggeri, compromettendo altresì investimenti e competitività».\r

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Lo stato dell’arte del sistema aeroportuale è stato invece al centro dell'intervento di Massimo Di Perna, chief commercial officer del vettore: «Il trasporto aereo è un settore strategico per l’economia e il turismo del nostro Paese, che richiede un dialogo costante tra compagnie aeree, aeroporti e istituzioni. Ci troviamo in una fase particolarmente complessa, anche a causa dell’aumento dei costi del carburante, ma è necessario guardare alle riforme strutturali di cui il settore ha bisogno. In particolare, riteniamo importante un aggiornamento della normativa europea sulle tariffe aeroportuali, attraverso l’applicazione del modello del ‘single till’ anche al mercato italiano, così da tenere conto dei ricavi aviation e non aviation nella determinazione delle tariffe. L’obiettivo deve essere quello di favorire una distribuzione più equilibrata dei margini lungo tutta la filiera, considerando che le compagnie aeree sostengono una quota significativa dei rischi del settore».","post_title":"Aeroitalia: «Servono misure a sostegno della competitività e continuità dei voli»","post_date":"2026-10-07T10:05:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791367534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_523696\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Manila Salvatelli e Gianna Forlastro[/caption]\r

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Molte le novità 2027 per Easyweeks, tour operator che conferma la sua vocazione “boreale”.\r

«Il Nord Europa continua a conquistare il mercato italiano, ma cambia il modo di viaggiare. Se nell’immaginario degli italiani l’inverno scandinavo continua ad essere associato soprattutto a tre parole – Lapponia, Rovaniemi e Aurora Boreale – spiega Gianna Forlastro, managing director – noi puntiamo a raccontare un’altra Scandinavia: più autentica, sostenibile, selvaggia e soprattutto ancora poco conosciuta».\r

Dopo una stagione estiva particolarmente positiva, Easyweeks registra un buon andamento anche delle prenotazioni per l’inverno e guarda già alla prossima estate con una programmazione dedicata a territori ancora poco presenti nell’offerta tradizionale italiana.\r

«La Finlandia è una destinazione che conosciamo molto bene e che continua a regalarci grandi soddisfazioni – prosegue Forlastro – Il nostro obiettivo è far scoprire ai viaggiatori italiani che il Nord Europa non finisce nei luoghi più conosciuti, ma offre una quantità straordinaria di territori autentici».\r

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Uno dei territori sui quali Easyweeks vuole concentrare l’attenzione è la North Karelia, regione orientale della Finlandia ancora poco conosciuta dal pubblico italiano.\r

Alla North Karelia si affiancano la Lakeland, la regione dei mille laghi, e l’Arctic Coast, lungo il Golfo di Botnia: tre aree differenti ma accomunate dalla possibilità di proporre un Nord Europa meno scontato, dove il paesaggio diventa il vero protagonista del viaggio.\r

Coolcation\r

Il positivo andamento dell’estate ha confermato una tendenza ormai evidente: sempre più viaggiatori cercano nel Nord Europa una risposta al caldo estivo e, contemporaneamente, un modo di viaggiare più rispettoso dell’ambiente.\r

«Abbiamo registrato una buona risposta alle proposte dedicate al turismo sostenibile, costruite attraverso combinazioni di treno, bus e traghetto, insieme a programmi dedicati all'hiking nella natura selvaggia di Finlandia, Norvegia e Islanda – precisa Forlastro - una formula che permette di rallentare il viaggio, ridurre gli spostamenti aerei interni e trasformare il percorso stesso in parte dell’esperienza».\r

Una particolare attenzione viene riservata ai piccoli gruppi, generalmente composti da un massimo di 20-25 partecipanti.\r

Proprio l’Aurora Boreale può essere riletta in una prospettiva differente. Easyweeks propone infatti esperienze che permettono di intercettare il fenomeno anche sul finir dell’estate. Un modo diverso di vivere il Nord: non soltanto neve e inverno, ma anche boschi che cambiano colore, prime notti più lunghe, cieli sempre più scuri e la possibilità di assistere a uno degli spettacoli naturali più affascinanti del pianeta.","post_title":"Easyweeks rafforza l'offerta: North Karelia, Lakeland e Artic Coast tra le novità","post_date":"2026-10-07T09:46:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791366363000]}]}}