Volotea pronta a decollare sulla Bari-Lille con due voli settimanali Volotea scalda i motori sulla pista di Bari dove domani decollerà per la prima volta verso Lille: la rotta sarà servita da due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, per un totale di oltre 14.000 posti in vendita. Con Lille salgono a tre le destinazioni francesi collegate direttamente da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione, rafforzando ulteriormente l’asse Puglia–Francia all’interno del network della compagnia. A queste si aggiunge anche il collegamento Brindisi-Nantes operativo nel periodo estivo. “L’apertura della nuova rotta per Lille consolida il profilo sempre più internazionale della base di Bari – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Questo collegamento, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con Aeroporti di Puglia, testimonia la volontà condivisa di aumentare le opportunità di collegamento per il territorio pugliese. Se da un lato il nostro portfolio greco rappresenta una leva importante per il turismo outgoing, molto apprezzato dai passeggeri pugliesi, dall’altro le rotte verso la Francia hanno una vocazione fortemente incoming.” “Con l’avvio del collegamento Bari–Lille – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – compiamo un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e il mercato francese, da sempre strategico per il nostro territorio per turismo ed economia. Questa nuova rotta rafforza e amplia le opportunità di connessione con un’area di forte attrattiva turistica per l’industria del turismo pugliese. Con questo volo si rende ancora più semplice e immediato per i francesi, che nello scorso anno sono stati circa 400.000, raggiungere la nostra regione e scoprirne le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche”. Condividi

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“Con l’avvio del collegamento Bari–Lille – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - compiamo un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e il mercato francese, da sempre strategico per il nostro territorio per turismo ed economia. Questa nuova rotta rafforza e amplia le opportunità di connessione con un’area di forte attrattiva turistica per l’industria del turismo pugliese. Con questo volo si rende ancora più semplice e immediato per i francesi, che nello scorso anno sono stati circa 400.000, raggiungere la nostra regione e scoprirne le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche”.","post_title":"Volotea pronta a decollare sulla Bari-Lille con due voli settimanali","post_date":"2026-05-22T11:14:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779448452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quotazione in Borsa di Alpitour è rimandata a causa della situazione di incertezza del settore dovuta al contesto geopolitico e quindi non avverrà nel 2026, ma il gruppo vuole farsi trovare pronto per sfruttare l'eventuale rimbalzo della domanda.\r

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Lo ha detto a Radiocor Giovanni Tamburi, azionista di riferimento del tour operator attraverso Tip (e il veicolo Asset Italia 1), a margine di un evento del Festival dell'Economia. Nei mesi scorsi si era parlato del 2026-27 come possibile finestra per l'approdo a Piazza Affari.\r

In attesa del rimbalzo\r

\"Abbiamo rimandato i tempi dell'Ipo, o di altre cose, perché con questa situazione il mercato del turismo sta un po' soffrendo: niente di serio ma dobbiamo prenderci del tempo\" ha detto il finanziere. Spostamento al 2027? \"Vediamo, abbiamo fatto un consiglio ieri e tutti si aspettano che quando finirà la guerra ci sarà un grandissimo rimbalzo\" ha aggiunto Tamburi sottolineando che la percezione attuale è che ci sia \"grande voglia di viaggiare\".\r

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\"Abbiamo ancora gli alberghi pieni, alcuni al 90%, altri all'80% per cui c'è molta voglia di turismo. Nel frattempo stiamo rinforzando i call center sperando che quando arriva domanda nuova si riparte\".\r

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Alpitour ha chiuso l'ultimo esercizio a ottobre scorso con 2,3 miliardi di ricavi e un margine operativo lordo di 162,4 milioni.","post_title":"Tamburi (Tip) rimanda la quotazione in Borsa di Alpitour","post_date":"2026-05-22T10:27:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1779445643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decollato oggi da Olbia il volo di Delta Air Lines per New York Jfk, unico collegamento non-stop tra la Sardegna e gli Stati Uniti. «Questo nuovo collegamento tra New York-Jfk e Olbia permetterà ai passeggeri Delta di scoprire una delle isole più suggestive d'Italia - ha dichiarato Matt Long, managing director di Delta per l'Europa e l'Africa -. La Sardegna e la Costa Smeralda offrono una combinazione unica di bellezze naturali, patrimonio culturale e ospitalità di livello mondiale, e la nostra rotta diretta rende più facile che mai per i viaggiatori statunitensi scoprirle di persona. Allo stesso tempo, i passeggeri in partenza dalla Sardegna possono raggiungere direttamente New York, una delle città più iconiche al mondo, e usufruire di coincidenze verso altre destinazioni del network nordamericano di Delta».\r

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La rotta è servita quattro volte a settimana, in collaborazione con i partner europei Air France, Klm e Virgin Atlantic, da un Boeing 767-300 da 211 posti, configurato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main.\r

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«Per la prima volta la Sardegna è collegata con un volo diretto agli Stati Uniti, grazie alla visione e alla fiducia di Delta Air Lines, una delle principali compagnie aeree mondiali, che desideriamo ringraziare per aver creduto nel potenziale della nostra destinazione - ha commentato Silvio Pippobello, ceo Geasar Aeroporto Olbia Costa Smeralda -. Questo risultato è il frutto di un lavoro portato avanti nel corso degli anni insieme agli operatori turistici, alle istituzioni e a tutti gli stakeholder del territorio, con i quali abbiamo collaborato per sostenere il percorso di crescita e di valorizzazione della destinazione Sardegna sul mercato nordamericano. Oggi si apre una nuova fase per il turismo dell’Isola: un’opportunità importante, non solo per l’aeroporto di Olbia ma anche quello di Alghero e Cagliari, per rafforzare ulteriormente la presenza della Sardegna sui mercati internazionali e proseguire nel percorso di sviluppo della destinazione, aumentando la sua riconoscibilità e attrattività a livello globale».\r

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","post_title":"Delta Air Lines operativa 4 volte a settimana sulla Olbia-New York Jfk","post_date":"2026-05-21T15:11:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779376297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514812\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] un dettaglio del Salone dello scorso anno[/caption]\r

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A una settimana dall’apertura, il Salone nautico di Venezia 2026 si prepara a riportare l’Arsenale al centro della scena nautica internazionale. Da mercoledì 27 a domenica 31 maggio, la città accoglierà la settima edizione della manifestazione promossa dal Comune di Venezia e organizzata da Vela spa in collaborazione con la Marina Militare, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del Mediterraneo.\r

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Quest’anno il Salone presenta circa 300 imbarcazioni e 270 espositori provenienti da Italia, Europa e Mediterraneo orientale: un panorama completo che spazia dalla grande cantieristica agli yacht di ultima generazione, dai catamarani alle imbarcazioni tradizionali, dai gommoni alle soluzioni per la navigazione elettrica e ibrida. Cuore dell’evento sarà ancora una volta l’Arsenale, simbolo della tradizione marittima veneziana, che si prepara ad accogliere operatori del settore, cantieri, designer e appassionati provenienti da tutto il mondo.\r

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In uno scenario unico, tra darsene storiche e spazi espositivi rinnovati, prenderà forma una panoramica completa sulle evoluzioni della nautica contemporanea. L’Arsenale, con oltre 55.000 mq di specchio acqueo e più di un chilometro di pontili, si conferma quindi un luogo unico al mondo dove a dialogare sono storia, innovazione e cultura marittima.\r

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Grande attenzione alla banchina principale, la “Riviera”, che ospiterà i grandi yacht e le novità dei cantieri internazionali: tra questi, il Gruppo Ferretti porta sette barche tra cui l’anteprima mondiale Ferretti 580 e il Pershing 6X, con le sue forme tese e agili e la tecnologia all’avanguardia; Next Group arriva con l’AB 80 veloce flybridge con propulsione a idrogetto, e poi il catamarano a vela con propulsione elettrica Sunreef 70 di Sunreef Yachts, capolavoro di design e innovazione, uno yacht di 70 piedi.","post_title":"Tutto pronto per il Salone nautico di Venezia. Dal 27 al 31 maggio","post_date":"2026-05-21T14:15:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779372952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viesca Toscana, a pochi minuti da Firenze, Arezzo e Chianti, ha inaugurato la stagione 2026 ampliando le esperienze tra percorsi benessere e degustazioni enogastronomiche.\r

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Storica tenuta della famiglia Ferragamo dal 1952, la struttura è stata sottoposta ad un restauro che ha interessato i saloni di Villa Viesca, l’ingresso e l’area di Pian Rinaldi, oggi arricchita con nuovi gazebi e aiuole fiorite.\r

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All’interno della tenuta Il Tuscan Bistro di Viesca è aperto sia agli ospiti della Tenuta sia ai visitatori esterni. Guidata dall’Executive Chef Andrea Campani, l’offerta gastronomica celebra la filosofia farm to table attraverso menù stagionali che valorizzano ingredienti locali, selezionati nel pieno rispetto della natura e dei suoi ritmi.\r

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Per la nuova stagione, Viesca Toscana propone inoltre appuntamenti gastronomici settimanali aperti a tutti: il giovedì la Cena Contadina e la serata BBQ, e la domenica il Pizza Party.\r

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Anche la Spa La Corte apre le sue porte agli ospiti esterni, offrendo percorsi pensati per rigenerare corpo e mente, dai massaggi tradizionali ai trattamenti olistici. Accanto a massaggi e trattamenti viso e corpo, Viesca Toscana propone esperienze immersive come The Sound of Viesca, un percorso nel parco della Tenuta dedicato all’ascolto delle vibrazioni della natura, e il Viesca Chakra Walk, una passeggiata meditativa per il riequilibrio energetico. Alcune di queste esperienze si svolgeranno nella nuova Serra, uno spazio immerso nel verde e concepito in continuità con la natura circostante grazie alle sue ampie vetrate, adatta anche ad eventi privati.\r

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Per chi desidera vivere un’esperienza esclusiva di relax, è disponibile il “Day Spa” di coppia: un percorso che include armonizzazione sonora con campane tibetane, un massaggio o trattamento viso a scelta, pranzo al Tuscan Bistro della Tenuta e accesso per l’intera giornata alla piscina di Pian Rinaldi.\r

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","post_title":"Viesca Toscana, nuovi percorsi benessere ed esperienze enogastronomiche in Valdarno","post_date":"2026-05-21T10:48:28+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1779360508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Castello di Tornano è ora un resort immerso in una natura incontaminata e in una storia millenaria.\r

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Acquistato nel 2022 da una coppia di inglesi, Wendy e David Braben, appassionati di arte, vino e storia, la struttura è stata al centro di un progetto di restyling.\r

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«La proprietà ha avviato subito un progetto di ristrutturazione – spiega Gianluca Tedesco, amministratore delegato del Castello di Tornano – che procede tuttora. L’obiettivo è offrire ospitalità di alto livello, in un contesto sostenibile al 100 per cento».\r

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Il Castello comprende 22 camere ed un cottage indipendente, con giardino privato e jacuzzi, per un totale di 57 posti letto. E’ circondato da 120 ettari, che includono 20 ettari occupati da vigneti e 1600 piante di ulivo.\r

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«Dal 2023 abbiamo avviato il processo di riconversione biologica – aggiunge Tedesco - ed ora siamo bio al 100%. Manteniamo un orto biologico, dove coltiviamo in prodotti che utilizziamo nel ristorante (50 posti interni e 70 all’esterno). Vogliamo restituire al territorio un concetto di sostenibilità inteso come ciclo naturale. Per questo tutto quello che facciamo punta al riciclo».\r

Il restyling\r

Il radicale restyling ha interessato tutte le camere, il ristorante, i bar, i giardini. «Non solo, ma siamo intervenuti anche nei vigneti – continua l’a.d. – e nel 2024 c’è stata la prima vendemmia e l’uscita del primo Chianti Classico della famiglia Braben. Il vino è stato inserito tra le 20 eccellenze della regione Toscana per il Chianti».\r

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Tra i progetti in corso anche la Cantina con il Lago. «Nel 2027 inaugureremo la Cantina – sottolinea Tedesco - che utilizzerà i pannelli solari ed un sistema geotermico , veramente innovativo. L’obiettivo è impatto zero sulla natura. Per la proprietà sostenibilità significa anche preservare l’ambiente lavorativo di tutto il team. Per questo il resort è sempre aperto, ad esclusione di gennaio e febbraio, mesi dedicati alla manutenzione».\r

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Il Castello di Tornano organizza Esperienze in Azienda, dai corsi di cucina, alle degustazioni del vino, fino alle cocktail class e ai pic nic. Nel 2027 sarà inaugurata la Villa: 400 metri quadrati con 8 posti letto, piscina privata: sarà proposta per eventi privati o soggiorni settimanali.\r

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Inoltre è pronto il progetto per la realizzazione di una piccola Spa che sorgerà tra il bosco ed il ruscello. Attualmente la clientela del Castello è per la maggior parte composta da europei, in particolare tedeschi, francesi ed inglesi. Il 30% invece è costituito da turisti americani ed italiani.\r

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«Organizziamo 8/10 matrimoni all’anno – conclude l’a.d. -. La struttura è ideale per eventi di circa 60 persone alle quali possiamo garantire tutto, dai posti letto, al ristorante ed altri spazi comuni».\r

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","post_title":"Castello di Tornano, completato il restyling del resort nel Chianti","post_date":"2026-05-21T10:31:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779359517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da Rephouse® GSA, consolida la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione estiva 2026 ampia e articolata, che conferma il ruolo strategico dei voli dall’Italia al Canada e amplia le opportunità di viaggio anche verso Messico, Perù, America Latina e Caraibi.\r

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La compagnia propone voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia verso Toronto e Montréal, con operatività fino a ottobre 2026 e fino a 18 voli settimanali dall’Italia nel periodo di alta stagione. I voli dall'Italia verso Toronto e Montréal operano in modalità point-to-point, offrendo collegamenti diretti pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato.\r

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Voli diretti per Toronto e Montréal da Roma, Venezia e Lamezia\r

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Toronto sarà raggiungibile con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia.\r

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Da Roma Fiumicino-Toronto opera voli fino al 24 ottobre 2026, con 3 voli a settimana, che salgono a 6 dal 18 giugno e diventano giornalieri dal 23 luglio.\r

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Da Venezia-Toronto i voli sono attivi dal 2 maggio al 24 ottobre 2026 con 2 frequenze settimanali, il martedì e il sabato, che diventano 3 dall’8 giugno al 12 settembre, con partenze il lunedì, martedì e sabato.\r

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Da Lamezia-Toronto il volo è 1 settimanale, operativo dall’11 giugno al 15 ottobre 2026 con 1 volo settimanale il giovedì. Si tratta dell’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso Toronto!\r

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Montréal, sarà raggiungibile con voli diretti da Roma e in connessione da Venezia\r

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Da Roma Fiumicino-Montréal operativi fino al 24 ottobre 2026 con 5 frequenze settimanali, che diventano giornaliere dal 19 giugno. Da Venezia sarà inoltre possibile raggiungere Montréal con voli in connessione via Toronto, dal 2 maggio al 24 ottobre, con 2 voli settimanali, che salgono a 3 dall’8 giugno al 12 settembre.\r

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Gruppi 2026: Canada, Messico e Perù\r

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Air Transat dedica particolare attenzione al segmento gruppi, con soluzioni pensate per viaggi studio, viaggi vacanze e itinerari organizzati verso Canada, Perù e Messico. Le agenzie che programmano gruppi per l’estate 2026 possono contare su tariffe competitive, condizioni flessibili e risposta garantita entro 48 ore per richieste a partire da un minimo di 10 persone.\r

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Tra i principali vantaggi figurano i voli diretti da Roma e Venezia per Toronto, i voli diretti da Roma per Montréal, i collegamenti in connessione da Roma e Venezia per Lima e da Roma per Cancún, oltre alla combinabilità degli aeroporti, con possibilità di costruire itinerari open jaw, ad esempio con arrivo a Montréal e rientro da Toronto o viceversa.\r

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Nelle tariffe gruppi sono inclusi il bagaglio in stiva da 23 kg, il bagaglio a mano e i pasti. Toronto si conferma una destinazione particolarmente adatta ai viaggi studio, grazie a un contesto sicuro, accogliente e multiculturale, mentre l’abbinamento Toronto-Montréal consente di costruire itinerari per viaggi e avventure flessibili nel Canada dell’Est.\r

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Voli in connessione per Lima e Cancún\r

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La programmazione Air Transat 2026 si estende anche oltre il Canada. Da maggio a ottobre 2026 la compagnia offre dall’Italia collegamenti in connessione via Toronto o Montréal verso Lima e Cancún, due destinazioni di forte appeal per il mercato viaggi e vacanze.\r

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Roma Fiumicino-Lima e Venezia-Lima, è un'esperienza imperdibile per il mix unico di storia coloniale, cultura bohémien e modernità affacciata sull'Oceano Pacifico. Lima è il punto di partenza ideale per esplorare il paese, offrendo musei di alto livello, antiche rovine inca nel cuore della città e vivaci quartieri come Miraflores e Barranco.\r

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Da Roma sono previste 3 frequenze settimanali per Lima via Toronto e Montréal, mentre da Venezia il collegamento per Lima sarà disponibile 1 volta a settimana, il sabato, via Toronto.\r

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Roma Fiumicino-Cancun operato daily, Cancun è l'ideale per chi cerca spiagge di sabbia bianca e la comodità dei resort all-inclusive. Per Cancún, Air Transat propone voli in connessione giornalieri da Roma via Toronto e Montréal, con overnight a Toronto in andata a carico del passeggero\r

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I voli per Lima e Cancún sono prenotabili su tutti i GDS, con codice TS-649.\r

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Voli dal Canada verso Caraibi e America Latina\r

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Accanto ai collegamenti dall’Italia, Air Transat amplia l’offerta vendibile dalle agenzie anche con voli operati da Air Transat da Toronto e Montréal verso oltre 20 destinazioni in America Latina e Caraibi, prenotabili in GDS ed emettibili in Bsp Italia su piastrina TS-649.\r

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Il network include destinazioni in Colombia, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Haiti, Giamaica, Guadalupa, Martinica, Messico, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Martin. Tra le mete servite figurano Cartagena, Medellin, San José, Liberia, San Salvador, Varadero, Santa Clara, Cayo Coco, Holguin, Montego Bay, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Riviera Maya-Tulum, Cozumel, Guadalajara, Puerto Vallarta, San Juan, Punta Cana, La Romana, Samaná, Puerto Plata e Philipsburg.\r

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Una proposta che consente al trade di valorizzare Air Transat non solo come vettore di riferimento per il Canada, ma anche come partner per costruire itinerari verso mete leisure ad alta domanda, con partenza dai principali hub canadesi della compagnia.\r

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«L’Italia rappresenta da sempre per Air Transat un mercato importante. Oltre all’ampliamento dei comodi voli in connessione da Roma e Venezia verso Lima e Cancún, il vettore offre una selezione di destinazioni molto richieste vendibili da Toronto o Montréal verso i Caraibi e il Centro America: mete di grande richiamo, accessibili con la qualità e l’affidabilità Air Transat - dichiara Tiziana Della Serra, MD Rephouse Gsa e Head Sales & Marketing di Air Transat -. Air Transat crede nel valore fondamentale delle agenzie di viaggio come punto di riferimento per i passeggeri: un rapporto consolidato, sostenuto da quasi 40 anni di voli sull'Italia, all'insegna dell'affidabilità, della puntualità e di tariffe sempre competitive».\r

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Una flotta interamente Airbus\r

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La programmazione Air Transat si appoggia su una flotta interamente Airbus, moderna e omogenea, pensata per garantire efficienza operativa, comfort e qualità di servizio sulle rotte internazionali. La flotta conta 43 aeromobili, tra cui 19 Airbus A321LR, 16 Airbus A330, nelle versioni A330-200 e A330-300, e 8 Airbus A321-200 ceo.\r

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I voli diretti intercontinentali dall’Italia al Canada sono operati con Airbus A330-200 e A330-300, configurati in due classi di servizio: Economy Class e Club Class.\r

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Sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal operati da Air Transat in classe economica:\r

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· pasti a bordo sono inclusi\r

· il bagaglio a mano a bordo è incluso.\r

· L’intrattenimento a bordo è in italiano su schermi touchscreen individuali.\r

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Per un’esperienza di viaggio più confortevole, la Club Class sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal prevede una cabina dedicata con posti più spaziosi, servizio dedicato, esperienza gastronomica arricchita e 2 bagagli da stiva.\r

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Contatti per le agenzie\r

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Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat, codice TS-649, oppure rivolgersi all’ufficio biglietteria Rephouse GSA.\r

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Per prenotazioni e biglietteria: airtransat@rephouse.it | 06 59606512.\r

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Per richieste gruppi: airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512\r

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","post_title":"Air Transat potenzia il network 2026 dall’Italia tra Canada, Caraibi e America Latina","post_date":"2026-05-20T14:30:17+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779287417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Cairo ha annunciato martedì uno sconto del 60% sulle tariffe aeree tra l'aeroporto internazionale del Cairo e Milano, nell'ambito degli sforzi per incentivare il turismo e i viaggi tra Egitto e Italia.\r

\"Al fine di stimolare il turismo tra Egitto e Italia - si legge in una nota della compagnia - Air Cairo offre una promozione speciale sui voli tra l'aeroporto internazionale del Cairo e Milano, e viceversa, con uno sconto del 60% sulle tariffe aeree\".\r

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L'offerta è valida per viaggi tra il 18 e il 28 maggio 2026 e tra il 15 giugno e il 6 agosto 2026. Le prenotazioni sono aperte dal 18 maggio al 15 luglio 2026.\r

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Air Cairo dispone attualmente di una flotta di 42 aeromobili di tre diversi modelli, tra cui 33 Airbus, di cui 15 Airbus A320 CEO. La compagnia aerea possiede anche 18 Airbus A320neo, sei ATR 72-600 e tre Embraer 190. Punta ad aumentare la flotta a 60 aeromobili entro il 2027, in linea con il suo piano di espansione volto ad ampliare la flotta, sviluppare la rete e incrementare la frequenza dei voli settimanali sulle rotte esistenti per agevolare i viaggi da, verso e attraverso gli aeroporti egiziani.","post_title":"Air Cairo, sconto del 60% sulle tariffe tra Cairo-Milano","post_date":"2026-05-20T10:05:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779271536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways amplia il network in Africa dal prossimo giugno, con la ripresa di alcuni voli e l'aumento delle frequenze. Dal 16 giugno il vettore ripristinerà infatti i quattro voli settimanali per le Seychelles e i due voli settimanali per Kigali; a seguire, dal 1° luglio, riprenderà anche un volo giornaliero per Marrakech.\r

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La compagnia aerea lancerà poi tre voli settimanali per Port Sudan, in Sudan, a partire dal 2 luglio. I passeggeri in viaggio verso Port Sudan dai principali mercati del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico, come l'Oman e il Pakistan, potranno effettuare trasferimenti senza interruzioni attraverso l'aeroporto internazionale di Hamad. Questa mossa rafforza l'impegno della compagnia aerea nei confronti della connettività globale, bilanciando al contempo la crescita sostenibile con la crescente domanda di collegamenti aerei convenienti e di scambi commerciali.\r

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Qatar Airways aumenterà poi la frequenza dei voli verso le seguenti destinazioni: Alessandria, da tre voli settimanali a un massimo di sette; Il Cairo, da 28 voli settimanali a un massimo di 35; Città del Capo, da sette voli settimanali a un massimo di 10; Dar es Salaam, da tre voli settimanali a un massimo di sette; Lusaka -Harare, da cinque voli settimanali a un massimo di sette e Maputo-Durban, da quattro voli settimanali a un massimo di sette.","post_title":"Qatar Airways rafforza da giugno il network dei collegamenti verso l'Africa","post_date":"2026-05-19T10:35:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779186950000]}]}}