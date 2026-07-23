Vietnam Airlines: leasing per 19 B737 Max 8 che entreranno in flotta nel 2028 Nuovo investimento in flotta per Vietnam Airlines, con il futuro ingresso di 19 Boeing 737 Max 8, grazie agli accordi con tre delle principali società di leasing aeronautico al mondo. Tutti gli aeromobili sono previsti in consegna nel corso del 2028. , con il futuro ingresso digrazie agli accordi con tre delle principali società di leasing aeronautico al mondo. Tutti gli aeromobili sono previsti in consegna nel corso del Il vettore vietnamita riceverà, nel dettaglio, 10 velivoli da Smbc Aviation Capital, 4 da Avolon Aerospace Leasing Limited e 5 da Phoenix Aviation Capital (gestita da Aip Capital). Sale dunque a 69 il numero totale di Boeing 737 Max 8 previsti nel piano di sviluppo della flotta di Vietnam Airlines, di cui 50 acquistati e 19 in leasing. Si tratta di uno dei più grandi piani di investimento nella flotta nella storia della compagnia aerea, volta a creare solide basi per l’espansione del network, il miglioramento dell’efficienza operativa e la soddisfazione delle esigenze di crescita a lungo termine, contribuendo a promuovere il commercio, gli investimenti, il turismo, lo sviluppo socioeconomico e a migliorare la competitività nazionale. In un contesto in cui i produttori di aeromobili devono far fronte a un elevato arretrato di ordini, tempi di consegna prolungati e un mercato del leasing altamente competitivo, la collaborazione con tre società leader e la consegna entro il 2028 dimostrano la proattività della compagnia nella propria strategia di sviluppo. «Questi nuovi accordi rappresentano un ulteriore passo avanti nella strategia di investimento nella flotta di Vietnam Airlines – ha commentato Dang Ngoc Hoa, presidente del cda di Vietnam Airlines Corporation – Non solo preparano il terreno per la crescita futura, ma confermano anche la nostra determinazione a costruire una compagnia aerea nazionale moderna, efficiente e altamente competitiva». Condividi

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Accesso diretto a BCD marketplace, che include oltre 70 partner tecnologici integrati in 16 categorie di soluzioni, consentendo ai clienti di evolvere continuamente i propri travel program senza i limiti imposti da una singola piattaforma. L’ecosistema di contenuti più completo del settore, che combina contenuti GDS, offerte NDC, collegamenti diretti con compagnie aeree e hotel, principali aggregatori, contenuti rail e car rental e il canale proprietario private channel di BCD per offrire massima scelta e valore. Un’architettura basata sull’intelligenza artificiale che utilizza il model context Ppotocol, uno standard aperto che consente ai sistemi AI e alle piattaforme connesse di comunicare e collaborare, aiutando le organizzazioni a mantenere la flessibilità necessaria per adottare le tecnologie emergenti.\r

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“Il business travel sta entrando in una nuova era, in cui intelligenza, automazione e connettività definiranno la traveler experience”, ha dichiarato Yannis Karmis, executive vice president, product planning & development di BCD. “Non volevamo semplicemente creare un’altra piattaforma di prenotazione. Con questa nuova generazione di Tripsource abbiamo costruito una soluzione pensata per un futuro guidato dall’intelligenza artificiale e dalla collaborazione tra persone e AI.”","post_title":"BCD Travel presenta la nuova generazione di Tripsource","post_date":"2026-07-23T12:01:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1784808067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519531","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo investimento in flotta per Vietnam Airlines, con il futuro ingresso di 19 Boeing 737 Max 8, grazie agli accordi con tre delle principali società di leasing aeronautico al mondo. Tutti gli aeromobili sono previsti in consegna nel corso del 2028.\r

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Sale dunque a 69 il numero totale di Boeing 737 Max 8 previsti nel piano di sviluppo della flotta di Vietnam Airlines, di cui 50 acquistati e 19 in leasing. Si tratta di uno dei più grandi piani di investimento nella flotta nella storia della compagnia aerea, volta a creare solide basi per l'espansione del network, il miglioramento dell'efficienza operativa e la soddisfazione delle esigenze di crescita a lungo termine, contribuendo a promuovere il commercio, gli investimenti, il turismo, lo sviluppo socioeconomico e a migliorare la competitività nazionale.\r

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In un contesto in cui i produttori di aeromobili devono far fronte a un elevato arretrato di ordini, tempi di consegna prolungati e un mercato del leasing altamente competitivo, la collaborazione con tre società leader e la consegna entro il 2028 dimostrano la proattività della compagnia nella propria strategia di sviluppo.\r

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«Questi nuovi accordi rappresentano un ulteriore passo avanti nella strategia di investimento nella flotta di Vietnam Airlines - ha commentato Dang Ngoc Hoa, presidente del cda di Vietnam Airlines Corporation - Non solo preparano il terreno per la crescita futura, ma confermano anche la nostra determinazione a costruire una compagnia aerea nazionale moderna, efficiente e altamente competitiva».","post_title":"Vietnam Airlines: leasing per 19 B737 Max 8 che entreranno in flotta nel 2028","post_date":"2026-07-23T11:50:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784807455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Easa torna ad allertare le compagnie aeree sul potenziale pericolo di sorvolo dei cieli mediorientali, questa volta con particolare attenzione alla Giordania: l'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha infatti sconsigliato il sorvolo del Paese, bersaglio di attacchi da parte dell'Iran.\r

«I ricorrenti attacchi missilistici iraniani - e, in misura minore, quelli con droni - contro obiettivi in Giordania, unitamente all'attivazione dei sistemi di difesa aerea, comportano un rischio maggiore», spiega la comunicazione dell'Easa rivolta alle compagnie aeree.\r

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Rimane valida la raccomandazione dell'agenzia di evitare lo spazio aereo di Bahrein, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Golfo di Oman, oltre che dell’Iran, dell’Iraq e del Libano.","post_title":"L'Easa sconsiglia alle compagnie aeree il sorvolo della Giordania","post_date":"2026-07-23T11:29:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1784806161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519522\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Markus Harder[/caption]\r

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Markus Harder è il nuovo cfo di a&o Hostels. Grazie alla sua consolidata esperienza nello sviluppo di aziende tecnologiche e basate sull'intelligenza artificiale, Markus Harder contribuirà a sostenere la strategia di digitalizzazione del gruppo.\r

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Con sede a Berlino, Harder lavorerà a stretto contatto con ilceo Oliver Winter e con gli azionisti per guidare la prossima fase del percorso di crescita di a&o Hostels. Sarà responsabile dell'agenda digitale dell'azienda, con l'obiettivo di integrare sempre più soluzioni basate su cloud, intelligenza artificiale e tecnologie mobile, contribuendo a ottimizzare i processi operativi e a migliorare ulteriormente l'esperienza degli ospiti. Oltre a questo, supervisionerà le funzioni Finance, Legal, Organizzazione, Business Systems & Processes, Risk Management e Procurement.\r

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Prima di entrare in a&o, Markus Harder ha ricoperto per quattro anni il ruolo di cfo e membro del management board di DeepL, dove ha accompagnato l'azienda nella crescita e guidato due round di finanziamento che hanno portato la società allo status di unicorno.\r

Il piano di sviluppo\r

A conferma della forte crescita del settore dell'ospitalità budget e dell'interesse crescente degli investitori istituzionali, all'inizio del 2026 a&o Hostels ha completato un rifinanziamento da 874 milioni di euro con Apollo. Insieme agli investimenti di Proprium Capital Partners e StepStone Group, l'operazione sosterrà il piano di sviluppo del gruppo, che punta a raddoppiare il proprio portafoglio e ad ampliare ulteriormente la presenza in Europa. Negli ultimi 24 mesi a&o Hostels ha acquisito circa 11.500 posti letto e nel 2025 il gruppo ha registrato risultati record, accogliendo 2,8 milioni di ospiti e totalizzando 6,6 milioni di pernottamenti.\r

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Oliver Winter ha commentato: «L'ampia esperienza di Markus Harder nella pianificazione strategica e finanziaria, nell'analisi finanziaria e nella raccolta di capitali, sia attraverso il debito sia tramite equity, rappresenterà un valore aggiunto fondamentale mentre continuiamo a far crescere e ottimizzare la nostra piattaforma. In particolare, la sua esperienza nello sviluppo di aziende tecnologiche e basate sull'intelligenza artificiale supporterà il nostro obiettivo di accelerare l'adozione dell'automazione, promuovendo innovazione, maggiore efficienza e risultati operativi e finanziari ancora più solidi».\r

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«a&o - ha aggiunto Harder - è il punto di riferimento in un segmento dell'ospitalità che il mercato degli investitori istituzionali sta iniziando solo ora a valorizzare appieno. L'opportunità di contribuire alla crescita della piattaforma leader dell'ospitalità budget in Europa, insieme a un team che fa dell'innovazione uno dei propri punti di forza, è ciò che mi ha convinto ad accettare questa sfida. La tecnologia sta trasformando profondamente l'esperienza degli ospiti nel settore hospitality e a&o è nelle condizioni ideali per guidare questa evoluzione».","post_title":"Markus Harder è il nuovo cfo di a&o Hostels. Guiderà lo sviluppo digitale del gruppo","post_date":"2026-07-23T11:07:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784804849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un tonfo del 70% dell'utile per il terzo trimestre dell'esercizio in corso: easyJet sconta pesantemente l'aumento dei costi e il calo della fiducia dei consumatori indotti dalla guerra in Medio Oriente.\r

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L'utile ante-imposte del gruppo si è fermato a 85 milioni di sterline (quasi 100 milioni di euro) rispetto ai 286 milioni dell'anno precedente: in altri termini un calo del 70%. I passeggeri trasportati nel trimestre sono stati 25,8 milioni, con un load factor dell'88,9% (-1 punti percentuali su anno), mentre i ricavi hanno raggiunto quota 2,983 miliardi di sterline (+2%) su anno, con l'ebitda sceso del 38% a 304 milioni e l'ebit diminuito del 65% a 104 milioni.\r

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Allungando lo sguardo ai prossimi mesi, easyJet indica una ripresa della fiducia dei consumatori e ha dichiarato di aver venduto il 68% della propria capacità di trasporto aereo per i tre mesi fino a settembre, il suo quarto trimestre.\r

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«Durante il trimestre - ha dichiarato il ceo, Kenton Jarvis - abbiamo continuato a gestire l'impatto del conflitto in Medio Oriente, nonché le sue conseguenze sui prezzi del carburante e sull'andamento delle prenotazioni». Il ceo ha spiegato che i passeggeri stanno iniziando a effettuare prenotazioni con maggiore anticipo, poiché «i clienti continuano a dare priorità ai viaggi e ad approfittare delle nostre tariffe vantaggiose».\r

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Il vettore ha poi ricordato che la spesa per il carburante è aumentata di 105 milioni di sterline rispetto allo stesso periodo del 2025, e rimane quindi ancora sotto pressione per mantenere le tariffe più basse al fine di stimolare la domanda da parte di consumatori cauti. «Se trasferissimo i costi del carburante, chiaramente i prezzi sarebbero più alti», ha sottolineato Jarvis.","post_title":"EasyJet sconta le conseguenze della guerra: utili in calo del 70% nel trimestre","post_date":"2026-07-23T11:07:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784804833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nemi Hotel propone family suite spaziose, comfort contemporaneo e una posizione strategica: il lifestyle hotel 5 stelle di via Benvenuto Cellini a Milano interpreta il crescente trend del turismo family con un'ospitalità su misura.\r

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Parte della collezione Tribute Portfolio Hotels by Marriott Bonvoy, Nemi Hotel presenta la propria proposta dedicata alle famiglie, he comprende family suite composte da due camere comunicanti, Milano family suite e Milano family terrace suite, due suite collegate da un ingresso privato che garantiscono ancora maggiore indipendenza e privacy.\r

La struttura\r

Dagli spazi comuni affacciati sul giardino interno alle camere caratterizzate da un design funzionale, ogni dettaglio è pensato per garantire un'esperienza autentica e personalizzata. Con 49 camere e suite, tra cui le Terrace suite con terrazza privata e le Milano suite con vista sulla città, Nemi interpreta un'idea contemporanea di ospitalità, fatta di eleganza discreta, attenzione al benessere e forte legame con il territorio. Completano l'esperienza il ristorante Forte Garden, affacciato sul cortile interno, il lounge bar e un servizio su misura che accompagna gli ospiti nella scoperta di Milano.\r

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La posizione dell'hotel consente di raggiungere facilmente alcune delle principali attrazioni family-friendly della città. Dal museo dei Bambini Milano, ospitato nella Rotonda della Besana, al museo nazionale della Scienza e della Tecnologia, passando per l'Acquario civico, il Planetario e gli spazi verdi di parco Sempione, Milano offre un itinerario capace di unire cultura, gioco e scoperta. Anche il centro storico, con il Duomo, il castello Sforzesco e i percorsi pedonali, si presta a essere vissuto con i bambini.\r

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","post_title":"Nemi Hotel: relax a 5 stelle per il turismo family","post_date":"2026-07-23T10:56:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784804208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519506","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BermudAir è diventata un nuovo cliente dell’A220 con un ordine di 10 aeromobili A220-300: l’ordine - il primo della compagnia aerea di bandiera delle Bermuda ad Airbus - era stato inserito nel portafoglio ordini della casa costruttrice europea a marzo come commessa non divulgata.\r

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Presentata in occasione del Farnborough Airshow, l’introduzione degli aeromobili A220 rafforzerà la flotta di BermudAir offrendo nuove opportunità per lo sviluppo del network e l'apertura di nuove destinazioni, oltre a segnare l'ingresso dell'A220 in una nuova area geografica di operazioni.\r

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L’A220-300 avrà una configurazione a 135 posti in tre classi e consentirà a BermudAir di avviare collegamenti diretti senza scalo, connettendo le destinazioni dell’Atlantico e dei Caraibi con maggiore flessibilità nella programmazione dei voli.\r

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Grazie a una riduzione del 25% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO₂ per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente, l’A220 offre prestazioni di sostenibilità di livello mondiale, particolarmente adatte ai delicati ecosistemi insulari serviti da BermudAir.","post_title":"BermudAir sceglie Airbus con un ordine per 10 A220-300","post_date":"2026-07-23T10:45:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784803551000]}]}}