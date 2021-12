Stati Uniti, la nuova regola del PCR di un giorno complica i viaggi

Professionisti e viaggiatori di diversi paesi europei hanno mostrato la loro sorpresa per le nuove procedure per entrare negli Stati Uniti, che complicano la possibilità del viaggio. Il punto critico è che i nuovi test PCR saranno validi solo per un periodo di un giorno, il che in innumerevoli Paesi e collegamenti rende impossibile viaggiare.

Questa nuova misura – che, naturalmente, si aggiunge alla vaccinazione -, entrerà in vigore “dall’inizio della prossima settimana”, per combattere Ómicron, non ammette più i test effettuati nei tre giorni precedenti.

I voli del lunedì, quindi, sono praticamente impossibili. Perché i test PCR di domenica o nei giorni festivi non sono facili. Il problema è che negli Stati Uniti questi test si fanno per tutto – ci sono le tende per le strade – e sono gratis, ma in Europa non solo costano più di cento euro ma il loro risultato non arriva subito. Il delegato americano insiste sul fatto che “gli agenti di viaggio hanno una vera carta da giocare per rendere le cose più facili e aiutare i loro clienti”.