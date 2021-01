Southwest chiude il 2020 in perdita: è la prima volta dal 1972 Dopo aver inanellato una serie di bilanci in utile per 47 anni consecutivi, Southwest Airlines archivia il 2020 con una perdita di 3,1 miliardi di dollari, contro il profitto di 2,3 miliardi del 2019. “L’industria del trasporto aereo è stata duramente colpita nel 2020 e abbiamo subito la nostra prima perdita netta annuale dal 1972 – afferma l’amministratore delegato Gary Kelly -. Ora l’industria dei viaggi e del turismo deve affrontare un contesto in continua evoluzione in rapporto all’andamento della pandemia”. E se la disponibilità di vaccini potrebbe “segnare l’inizio della fine di questo trend negativo, le attuali tendenze di prenotazione dei passeggeri non indicano un miglioramento significativo fino a marzo 2021”. Antesignana del modello low cost, Southwest segnala che il cash burn medio giornaliero negli ultimi tre mesi del 2020 è sceso a 12 milioni di dollari rispetto ai 16 milioni di dollari del trimestre precedente. Southwest ha bisogno che il recupero dei ricavi si attesti almeno “tra il 60 e il 70% dei livelli del 2019, un livello che corrisponde circa al doppio di quello attuale” per raggiungere il break even, un obiettivo che la compagnia spera di raggiungere nel 2021. La compagnia ha concluso l’anno con 718 velivoli, di cui 41 Boeing 737 Max recentemente autorizzati a tornare in volo: ha preso in consegna sette aeromobili Max a dicembre e prevede di reintrodurre gli aeromobili nel proprio operativo dall’11 marzo.

