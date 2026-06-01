Southwest Airlines studia una futura apertura sul lungo raggio internazionale

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La nuova rotta è attiva da oggi, 1° giugno, fino al prossimo 28 settembre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Bologna diventa così il secondo aeroporto italiano collegato direttamente a Castellón, dopo Milano, confermando il crescente interesse della destinazione verso il mercato italiano.\r

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Situato nella zona nord della Comunità Valenciana, l’aeroporto di Castellón rappresenta un punto di accesso strategico per raggiungere alcune delle principali località turistiche della costa e dell’entroterra spagnolo. In meno di un’ora è possibile arrivare oltre che a Castellón de la Plana, Benicàssim, Vila-real, Oropesa del Mar e Peñíscola, mentre Valencia è raggiungibile in un’ora e un quarto circa. Lo scalo, operativo con voli regolari dal 2015, continua il proprio percorso di crescita: per il 2026 sono previste 16 rotte regolari e una stima di circa 350.000 passeggeri.\r

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Il lancio del nuovo operativo è stata l’occasione per presentare la destinazione e la sua offerta turistica che coniuga mare, natura, sport, gastronomia e cultura. Castellón offre oltre 120 chilometri di costa mediterranea, 10 parchi naturali, più di 1.500 chilometri di sentieri certificati e oltre 300 giorni di sole all’anno, posizionandosi come meta ideale per un turismo attivo e destagionalizzato.\r

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Ciò che colpisce della destinazione è sicuramente l’equilibrio unico tra mare ed entroterra, dove paesaggi mediterranei e scenari montani convivono in perfetta armonia. Lungo la costa si susseguono ampie spiagge di sabbia fine bagnate dalle acque cristalline del Mediterraneo, alternate a calette più intime e selvagge immerse in una natura ancora autentica.\r

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L’identità della provincia si esprime anche attraverso i suoi borghi, dei veri e proprio autentici scrigni di storia e tradizioni. Tra le località simbolo spicca Morella, capoluogo della comarca di Els Ports, che dispone di una ricca offerta di ristorazione, hotel e strutture di turismo rurale.\r

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Tra le attrattive turistiche più significative per il viaggiatore italiano spiccano le esperienze attive ed enogastronomiche presenti sul territorio durante tutto l’anno: dai percorsi cycling ed e-bike tra mare e montagne ai wine weekend dedicati all’enogastronomia locale, fino alle attività immersive come il beekeeping tourism, che permette di scoprire i segreti che circondano il mondo delle api e la raccolta del miele.","post_title":"Spagna: alla scoperta di Castellón con il volo Ryanair da Bologna","post_date":"2026-06-01T14:07:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780322823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Starlux Airlines studia per il 2027 l'apertura di quattro nuove destinazioni a lungo raggio, in Europa e Australia.\r

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Il presidente della compagnia aerea taiwanese, Chang Kuo-wei, ha anticipato in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti, il lancio delle nuove rotte dalla base di Taipei-Taoyuan verso Barcellona, Zurigo, Sydney e Auckland, con quest'ultima operata come estensione del servizio per Sydney.\r

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Il progetto è ancora in fase di valutazione e non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva. Ma, se confermate, queste sarebbero le prime e uniche rotte dirette tra queste coppie di città. L'unica altra destinazione europea che Starlux Airlines ha finora confermato è Praga, con un collegamento che dovrebbe decollare il 1° agosto 2026.\r

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In parallelo, il vettore sta portando avanti anche un'ulteriore espansione negli Stati Uniti, con Chicago, Washington, New York e Dallas valutate come potenziali prossimi hub in Nord America. Starlux ha già una presenza significativa sulla costa occidentale degli Stati Uniti, dove serve Los Angeles, Ontario, San Francisco e Seattle-Tacoma, oltre a Phoenix in Arizona, uno stato in cui l'industria taiwanese dei microchip ha effettuato ingenti investimenti.","post_title":"Starlux Airlines: poker di nuove destinazioni in Europa e Australia nel 2027","post_date":"2026-06-01T12:45:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780317907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438487\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gaetano Stea[/caption]\r

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Go4sea sosta a Bari per la prima tappa di un progetto che nelle prossime settimane porterà il tour operator in 17 città italiane per incontrare direttamente le agenzie di viaggio e presentare in anteprima due delle principali novità sviluppate negli ultimi anni: Altrove e Bellomondo.\r

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Dopo la prima tappa pugliese, il tour proseguirà con incontri a Lecce, Taranto, Barletta, Foggia, Pescara, Roma, Latina, Napoli, Salerno e Matera. Nella seconda metà di giugno il roadshow si sposterà nel Centro-nord, con appuntamenti ad Ancona, Perugia, Bologna, Verona, Bergamo, Milano e Torino.\r

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Una scelta precisa quella di Go4sea: invece di organizzare un unico evento centrale, l'azienda ha deciso di raggiungere personalmente le agenzie sul territorio, dedicando il tempo necessario al confronto, all'ascolto e alla condivisione.\r

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«Non volevamo una semplice presentazione commerciale - spiegano dall'azienda -. Abbiamo preferito metterci in viaggio, andare incontro ai nostri partner e creare occasioni di dialogo vero, perché crediamo che le migliori idee nascano sempre dal confronto diretto».\r

Il focus\r

Durante gli incontri, organizzati in pausa pranzo, il focus è concentrato sulle principali novità della programmazione 2026. La prima è Altrove, una piattaforma che si è evoluta fino a diventare un vero marketplace dedicato alle agenzie di viaggio, con migliaia di proposte per il medio e lungo raggio, tour garantiti, viaggi combinati e una vasta selezione di itinerari sviluppati dal tour operator nel corso degli anni.\r

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La seconda è Bellomondo, nuovo progetto dedicato ai viaggi di community, con gruppi composti da un massimo di 14 partecipanti più coordinatore. Un format che valorizza l'incontro tra persone accomunate da interessi condivisi, privilegiando itinerari meno battuti, esperienze autentiche e momenti di immersione nella cultura locale.\r

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Dietro questi due progetti c'è un percorso lungo oltre due anni, fatto di ricerca, investimenti, sviluppo tecnologico, progettazione prodotto e confronto costante con il mercato.\r

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«Abbiamo investito moltissime energie in questi progetti perché crediamo che il ruolo di un tour operator oggi non sia semplicemente quello di distribuire viaggi, ma di creare strumenti e opportunità concrete per le agenzie - afferma Gaetano Stea, responsabile prodotto e sviluppo di Go4se -. Altrove nasce proprio da questa visione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle agenzie il patrimonio di conoscenze, itinerari ed esperienza che abbiamo costruito in oltre dieci anni di attività. Vogliamo lavorare in modo sempre più verticale con una selezione di partner, condividendo valore, competenze e opportunità di business. Con il programma Go4Plus abbiamo inoltre sviluppato un sistema che tutela e valorizza il lavoro dell'agenzia in modo concreto e innovativo».\r

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Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea, aggiunge: «Crediamo che un'azienda non debba mai sentirsi arrivata. Per questo continuiamo a investire tempo, energie e risorse per evolvere, metterci in discussione e migliorare ciò che facciamo. Negli ultimi due anni ci siamo interrogati su come stesse cambiando il modo di viaggiare e su quale dovesse essere il ruolo di un tour operator moderno. Da questa riflessione sono nati Altrove e Bellomondo. Sono due progetti diversi, ma accomunati dalla stessa visione: creare più valore per le agenzie e proporre esperienze di viaggio più autentiche e significative. Dietro ogni dettaglio c'è stato un grande lavoro di squadra e il coraggio di rimettere in discussione modelli consolidati per costruire qualcosa di nuovo. Oggi li presentiamo con orgoglio, ma soprattutto con la volontà di ascoltare il mercato e continuare a migliorarli. In un settore che cambia continuamente, abbiamo scelto di dedicare tempo alla costruzione di valore, senza rincorrere scorciatoie. Altrove e Bellomondo non sono soltanto due nuovi progetti: rappresentano una parte importante della visione con cui immaginiamo il futuro di Go4sea».","post_title":"Go4sea, con Altrove e Bellomondo in visita agli adv di tutta Italia","post_date":"2026-06-01T12:22:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780316577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Southwest Airlines potrebbe operare voli internazionali a lungo raggio entro i prossimi cinque anni: lo ha rivelato il ceo, Bob Jordan, in un intervento durante la Bernstein Strategic Decisions Conference, spiegando che il progetto risponderebbe all'impegno della compagnia nel soddisfare «i servizi che i nostri passeggeri desiderano».\r

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Jordan ha dichiarato che i cambiamenti apportati dalla compagnia aerea – tra cui l’introduzione dei posti assegnati e delle tariffe differenziate – sono stati accolti positivamente dai passeggeri, come dimostra l’ottima performance dei ricavi nel primo trimestre. Il ricavo per miglio di posto disponibile nei primi tre mesi del 2026 è infatti aumentato dell'11,2% rispetto all'anno precedente.\r

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“Penso che sia probabile che... ci addentreremo nel settore dei voli internazionali a lungo raggio” entro cinque anni. Certo, non si tratterebbe di mettersi al livello di \"Delta, United e American in termini di network, con collegamenti capillari verso centinaio di destinazioni long haul. Per costruire queste realtà ci sono voluti decenni”.\r

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Jordan immagina che potenzialmente Southwest potrebbe operare su otto-dodici destinazioni a lungo raggio, che rappresenterebbero “la stragrande maggioranza dei luoghi in cui i nostri clienti vogliono andare (...) Attraverso le destinazioni giuste possiamo essere molto rilevanti per la nostra base di clienti in termini di dove vogliono andare”. \r

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Sebbene il ceo abbia ammesso che è ancora troppo presto per parlare di specifiche destinazioni di lungo raggio, ha affermato che «Baltimora sarebbe un punto di transito naturale». L'aeroporto internazionale Thurgood Marshall di Baltimora/Washington è infatti il più grande scalo della Southwest sulla costa orientale, dove il vettore detiene una quota di mercato superiore al 70%.","post_title":"Southwest Airlines studia una futura apertura sul lungo raggio internazionale","post_date":"2026-06-01T11:30:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780313418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Avalon Waterways presenta una collezione di itinerari che combinano viaggi via terra e via fiume. La compagnia di crociere fluviali, come riporta Travelweekly, lancerà il prossimo anno tre itinerari combinati crociera e tour, che uniranno un viaggio via terra con Globus a una crociera fluviale con Avalon. Con l'aggiunta di viaggi in Gran Bretagna e Irlanda, Italia e Svizzera Spagna e Francia, i nuovi itinerari portano a sette il numero totale di programmi \"crociera e tour\" offerti.\r

Pam Hoffee, presidente di Avalon, ha affermato che pianificare un tour in più paesi è complicato per i viaggiatori. «È proprio questo che un itinerario crociera e tour riesce a fare in modo impeccabile - ha affermato -. Globus si occupa di ogni trasferimento, di ogni hotel e di ogni dettaglio a terra, mentre Avalon gestisce tutto ciò che accade sul fiume. Ciò che rimane agli ospiti è la parte migliore: la libertà di essere presenti in ogni momento del viaggio, senza che una sola questione logistica distragga la loro attenzione».\r

I tour\r

Un itinerario di 17 giorni porterà i viaggiatori nei paesi lungo il Reno e in Gran Bretagna e Irlanda. La parte del viaggio in Gran Bretagna e Irlanda sarà operata da Globus. I viaggiatori visiteranno Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, ammirando Stonehenge, il castello di Cardiff e Stratford-upon-Avon. Durante il viaggio sul Reno, gli ospiti si sposteranno da Amsterdam a Basilea, in Svizzera.\r

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Il viaggio \"Il meglio della Spagna con Parigi e Normandia\" della compagnia si estende per 16 giorni e combina un tour via terra della Spagna con una crociera sulla Senna. Tra i punti salienti figurano la Sagrada Familia di Barcellona, ​​la moschea di Cordova e l'Alhambra. Lungo la Senna, i passeggeri visiteranno il castello di Bizy, la Normandia e Notre-Dame. \r

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L'itinerario di 17 giorni tra Italia e Reno porterà i viaggiatori a visitare il colosseo, a navigare lungo il Canal Grande in gondola e a scoprire la bellezza del lago di Como. Sul Reno, gli ospiti potranno fare escursioni nella Foresta Nera in Germania, visitare Strasburgo in Francia e ammirare le gole del Reno. \r

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","post_title":"Avalon Waterways lancia i combinati land & river in più Paesi","post_date":"2026-06-01T11:17:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780312677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515544","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio 2026 positivo per Antigua e Barbuda: l'Autorità per il turismo segnala un \"ottimo\" primo trimestre 2026, con 110.832 arrivi con pernottamento, +6,7% rispetto al 2025.\r

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La crescita è stata costante: +5% a gennaio (36.052), +6% a febbraio (36.133) e +8% a marzo (38.097). In particolare, l’Europa rappresenta il 34% degli arrivi, posizionandosi come secondo mercato dopo gli Stati Uniti, che detengono il 46%, seguono poi Canada (12%), Caraibi (5%), America Latina (1%).\r

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La destinazione caraibica punta a diversificare i mercati emergenti verso America Latina e Africa, in risposta a una tendenza globale che vede i visitatori alla ricerca di esperienze di viaggio più autentiche e coinvolgenti.\r

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Anche il settore crocieristico registra risultati particolarmente positivi: per il 2026 è previsto un aumento del 21,9% degli arrivi, con 894.469 croceristi attesi, rispetto ai 733.526 del 2019. Gli scali passeranno da 388 a 483, supportati dal nuovo terminal crociere aperto il 24 gennaio 2026, parte del Progetto di Sviluppo Upland, pensato per modernizzare l'esperienza di arrivo dei visitatori e ampliare la capacità crocieristica.\r

Aeroporti e strutture alberghiere\r

Prosegue intanto il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, con il ripristino della pista dell'aeroporto internazionale V.C. Bird, e l’apertura del Burton Nibbs International Airport a Barbuda, costruito per supportare il crescente segmento del turismo eco-lusso.\r

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Sul fronte alberghiero è prevista quest'anno l'apertura del Moon Gate Hotel & Spa, con 71 suite e sette ville di lusso, mentre a Barbuda è in costruzione il Nobu Beach Inn, il cui completamento è previsto per fine del 2026. Guardando al futuro, il Nikki Beach Resort and Spa, con 84 camere e 127 residenze di lusso, punta al lancio nel 2029, mentre il Rosewood Hotel Barbuda, con 50 suite e 35 residenze, è previsto per il 2028. È inoltre in fase di sviluppo un Marriott Leisure World Hotel con 114 camere e otto ville sull'acqua.","post_title":"Antigua e Barbuda: arrivi a +7% nel 2026. Novità per aeroporti e hotel","post_date":"2026-06-01T11:05:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780311944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463221\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

Un sistema integrato di polizze ad ampio spettro di coperture, in grado di offrire ad agenti di viaggio e clienti un vero e proprio scudo contro molteplici fattori di rischio, prevedibili e non: è la proposta di I4T – Insurance Travel per fronteggiare le nuove dinamiche di prenotazione innescate dalla crisi mediorientale, che vedono clienti sempre più prudenti, processi decisionali più lenti e una crescente domanda di protezione. Soluzioni pensate come strumenti concreti per intercettare e capitalizzare la voglia di viaggiare.\r

“Negli ultimi mesi abbiamo registrato un cambiamento netto nelle richieste provenienti dalle agenzie di viaggio – osserva Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa di I4T – oggi il tema non riguarda più solo la copertura sanitaria o l’annullamento tradizionale: il viaggiatore vuole sapere cosa accade se il contesto internazionale peggiora, se subentrano difficoltà operative e, soprattutto, se un trasporto viene cancellato. Per questo abbiamo potenziato una serie di prodotti, a cominciare da I4Flight, nostro storico cavallo di battaglia, che proponiamo in una nuova edizione ancora più completa”.\r

I4Flight New Edition interviene sulle penali di annullamento e sulle spese di riprotezione in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo di trasporto già prenotato – aereo, ferroviario o marittimo – e comprende non solo eventi tradizionali, come scioperi o condizioni atmosferiche avverse, ma anche situazioni oggi particolarmente sensibili per il mercato, come eventuali carenze di carburante.\r

Accanto a questa proposta c’è la polizza Annullamento Platino All Risks, soluzione che consente di rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso delle penali per qualsiasi causa oggettivamente documentabile. Tra i vantaggi, anche una specifica copertura in caso di atti terroristici che possono verificarsi 30 giorni prima della partenza, entro un raggio di 100 chilometri dalla destinazione del viaggio.\r

Da segnalare anche l’Annullamento Silver Special Edition, polizza che permette di annullare il viaggio senza obbligo di motivazione fino a 13 giorni prima della partenza, con rimborso delle penali anche per i casi di ansia e stress.\r

Completano la gamma le polizze medico, bagaglio e a annullamento della linea Gold che includono pandemie ed epidemie, elemento recentemente tornato ad assumere rilevanza nelle valutazioni dei viaggiatori dopo gli ultimi anni.\r

“Oggi più che mai – conclude Garrone – la polizza assicurativa assume un ruolo centrale: non è solo una tutela economica per il viaggiatore, ma è anche uno strumento che genera fiducia lungo tutta la filiera. Da un lato rassicura il cliente al momento della prenotazione, dall’altro consente alle agenzie di viaggio di operare con maggiore serenità nella gestione di eventuali criticità, rafforzando ulteriormente il loro valore consulenziale”.","post_title":"I4T lancia la polizza I4Flight New Edition per rafforzare le proposte per gli adv","post_date":"2026-06-01T10:46:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780310802000]}]}}