Singapore Airlines: Biren Poh è il nuovo general manager Italia Biren Poh è il nuovo general manager Italia di Singapore Airlines. Biren Poh subentra ad Aswin K, il quale ha assunto un nuovo incarico all’interno della compagnia aerea, dopo aver guidato il mercato italiano dal 2024. Biren Poh vanta oltre 16 anni di esperienza nel settore del trasporto aereo, maturati nel corso della sua carriera in Singapore Airlines. Dopo aver iniziato il suo percorso professionale nel dipartimento Risorse Umane come Manpower Executive, ha ricoperto ruoli commerciali all’interno della compagnia aerea in qualità di Global Corporate Account Manager e Regional Marketing Manager per l’Asia occidentale e l’Africa Ha successivamente ricoperto incarichi all’estero in India, Russia, Thailandia e, più recentemente, Sri Lanka. “È un privilegio assumere questo ruolo in Italia, un Paese con il quale Singapore Airlines ha costruito nel tempo una relazione forte e duratura“, ha dichiarato Biren Poh. “I passeggeri italiani sono viaggiatori raffinati, che apprezzano la qualità, e noi siamo impegnati a offrire loro un’esperienza di altissimo livello, grazie alla nostra moderna flotta, a un servizio pluripremiato e un’ampia rete di collegamenti. “Attraverso il nostro hub di Singapore, puntiamo a rendere ancora più semplice per i viaggiatori italiani raggiungere destinazioni strategiche per affari e piacere: da Singapore alle principali città del Sud-Est asiatico, fino ai punti di accesso per l’Australia e non solo. Sono entusiasta di poter collaborare a stretto contatto con i nostri partner in Italia per sostenere il turismo, gli scambi commerciali e il rafforzamento dei legami tra i nostri mercati”. Attualmente, la compagnia aerea opera voli giornalieri tra Milano e Singapore e fino a cinque voli a settimana da Roma a Singapore, a seconda della stagione. Attraverso il proprio hub presso l’aeroporto Changi di Singapore, Singapore Airlines, insieme a Scoot, offre ai passeggeri italiani comodi collegamenti verso 136 destinazioni in tutto il mondo. Condividi

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“È un privilegio assumere questo ruolo in Italia, un Paese con il quale Singapore Airlines ha costruito nel tempo una relazione forte e duratura“, ha dichiarato Biren Poh. “I passeggeri italiani sono viaggiatori raffinati, che apprezzano la qualità, e noi siamo impegnati a offrire loro un’esperienza di altissimo livello, grazie alla nostra moderna flotta, a un servizio pluripremiato e un’ampia rete di collegamenti.\r

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Attualmente, la compagnia aerea opera voli giornalieri tra Milano e Singapore e fino a cinque voli a settimana da Roma a Singapore, a seconda della stagione. Attraverso il proprio hub presso l’aeroporto Changi di Singapore, Singapore Airlines, insieme a Scoot, offre ai passeggeri italiani comodi collegamenti verso 136 destinazioni in tutto il mondo.","post_title":"Singapore Airlines: Biren Poh è il nuovo general manager Italia","post_date":"2026-10-09T11:07:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791544066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leukerbad, nel Canton Vallese, è una destinazione per lo sport alpino e il benessere attiva in tutti i mesi dell’anno. Si raggiunge in auto o in treno EuroCity di Trenitalia, arrivando a Leuk, oppure in aereo atterrando a Zurigo e percorrendo l’ultimo tratto in bus.\r

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I viaggi in treno e bus in territorio svizzero sono coperti dallo Swiss Travel Pass: un biglietto turistico da acquistare online o tramite i siti di Ferrovie Federali Svizzera e Svizzera Turismo, che offre accesso illimitato a treni, autobus e battelli, sconti su funivie e ferrovie di montagna ed escursioni e visite a musei e castelli gratuite.\r

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Leukerbad è la destinazione termale più grande delle Alpi, situata a 1400 metri di altezza nel cuore della Valle della Dala, circondata da boschi e montagne. I turisti provengono soprattutto dal mercato interno e dal Liechtenstein, dalla Germania e dalla Francia. L’Italia si posiziona al 4° posto con circa 9500 pernottamenti annuali: 7250 nella stagione invernale e 2250 in quella estiva. I viaggiatori sono attratti dalla ricca proposta termale e da quella sportiva, sia estiva che invernale. Il turismo invernale prese il via nel 1948 con la costruzione del primo skilift. Nel corso degli anni gli impianti sono aumentati con le funivie che salgono a Gemmipass e al Torrenthorn, formando il vasto comprensorio del Torrent: la cima più alta raggiunge i 2600 metri, con vista su una ventina di cime sopra i 4000 metri. La rete di piste si estende per circa 55 chilometri e comprende percorsi per sci, snowboard, sci di fondo (18 chilometri tracciati) e anche slittino - con una vasta area per i bambini - oltre a 40 chilometri di sentieri battuti per le ciaspolate. Il turismo estivo vanta invece 200 km di sentieri escursionistici, come Il sentiero delle sorgenti termali e 20 percorsi per le mtb. Affascinante la storia delle terme.\r

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«L'acqua termale proviene dalla regione del Torrenthorn: la neve cade su cime di 2500 metri, si infiltra nel terreno e scende fino a 500 metri sotto il livello del mare, saturandosi di calcio e solfato, cloro, sodio e ferro, che hanno effetti benefici per il sistema muscolo-scheletrico. - racconta Florent Moos, guida di media montagna dell’Ente del turismo di Leukerbad - L’acqua riemerge poi in superficie spinta dal calore; l'intero ciclo dura 40 anni. Ogni giorno dalle sorgenti sgorgano 3,9 milioni di litri d'acqua a 51° di temperatura, che, opportunamente raffreddata, alimenta i bacini di 3 centri termali pubblici e di 5 hotel. Sia i celti che i romani hanno frequentato le nostre sorgenti, - prosegue Moos - questi ultimi lasciando piccoli reperti, monete e una strada lastricata larga due metri che collegava il paese al fondovalle. Non costruirono nulla in muratura perché l’area era accessibile solo pochi mesi all’anno per via dell’altitudine e delle rigide temperature invernali. Ancora oggi troviamo testimonianze dell’epoca, soprattutto nell’area in cui si sta completando un tratto dell'Autostrada A9 del Canton Vallese, un'infrastruttura fondamentale destinata a collegare stabilmente Losanna al Passo del Sempione. Il progetto, le cui prime bozze risalgono addirittura agli anni '60, ha richiesto decenni di discussioni e mediazioni per via dell'alto valore naturalistico del territorio».\r

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Le terme di Leukerbad sono note sin dall'antichità, ma solo a fine '400 vennero aperte le prime locande per i ricchi signori europei. Lo sviluppo strutturato iniziò alcuni decenni dopo, quando il cardinale Matthäus Schiner, un potente politico originario di Leuk, riscattò i diritti di sfruttamento delle acque termali, diventandone il proprietario e finanziando la costruzione dei primi edifici per i bagni aperti alla cittadinanza (Burgerbad). Il turismo termale iniziò a svilupparsi tra il XVIII e il XIX secolo, quando nacquero gli alberghi storici di Leukerbad, mentre un’importante clinica per le malattie reumatiche e per la riabilitazione venne costruita a metà secolo scorso ed è ancora oggi attiva. È interessante sapere che la comunità della cittadina del Vallese ha trovato un modo sostenibile per utilizzare il calore delle acque termali durante l’inverno: dagli ultimi decenni del ‘900 vengono riscaldati gli edifici e si impedisce alle strade di ghiacciare alimentando una rete di canali sotto il manto stradale.\r

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(Chiara Ambrosioni)\r

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[gallery ids=\"523971,523968,523967,523962,523961,523960\"]","post_title":"Svizzera: le acque di Leukerbad e il turismo sportivo","post_date":"2026-10-09T10:47:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1791542878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo il Wttc si prevede che il settore dei viaggi e del turismo in Europa crescerà del 3,1% nel 2026, accelerando rispetto al 2,6% dell'anno scorso e continuando a sovraperformare l'economia generale.\r

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[caption id=\"attachment_398407\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gloria Guevara[/caption]\r

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La previsione è stata diffusa mentre oltre 1.000 leader governativi e del settore si riunivano a La Valletta per l'apertura del 26° Global Summit del Wttc.\r

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L'organizzazione prevede un'espansione del 2,5% del settore viaggi e turismo a livello globale per quest'anno, ma per l'Europa si stima una performance decisamente migliore. Si prevede che la spesa dei visitatori internazionali nella regione aumenterà del 5,8%, mentre la spesa per i viaggi di piacere dovrebbe crescere del 3,1% e quella per i viaggi d'affari del 4,2%.\r

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Il settore dei viaggi e del turismo sostiene già circa un posto di lavoro su dieci in Europa, sottolineando la sua importanza per le economie e le destinazioni della regione.\r

Un settore forte\r

\"Il settore dei viaggi e del turismo continua a dimostrare una notevole forza\", ha affermato Gloria Guevara, ceo del Wttc. \"In Europa le prospettive sono ancora più solide, con una crescita prevista del settore pari al 3,1% nel 2026\".\r

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Guevara ha sottolineato la necessità che i governi creino le condizioni per l'espansione del settore, favorendo viaggi più agevoli, una migliore connettività, lo sviluppo della forza lavoro e investimenti sostenibili.\r

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","post_title":"Wttc, il turismo in Europa cresce del 3,1% nel 2026. La spesa del 5,8%","post_date":"2026-10-09T10:18:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1791541118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione Banca dei territori, lancia un piano per le piccole e piccolissime imprese di commercio, artigianato e turismo per favorire ricadute economiche e stabilità occupazionale nel Paese.\r

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Il gruppo prevede 20 miliardi per nuovi finanziamenti in innovazione, digitale e riqualificazione, oltre a farsi carico del pagamento di interessi per la prima rata dei finanziamenti e per quella di fine 2027 e fine 2028 e agevolazioni su pagamenti digitali con l'azzeramento delle commissioni per importi fino a 20 euro con il pos presso gli esercenti.\r

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\"Il patto di sistema siglato oggi con Intesa Sanpaolo per la crescita delle piccole imprese e dei territori è di grande importanza\", evidenzia Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. L'iniziativa di Intesa Sanpaolo \"ci fa sentire meno soli\", sottolinea Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. \r

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Cgia Mestre\r

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Fin qui la notizia. Ma poiché il nostro giornale non crede all'interesse delle banche verso i piccoli imprenditori siamo andati a vedere quello che sostiene Cgia Mestre. \r

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E questo è il risutlato: “Nonostante la firma di questi accordi miliardari, la realtà sul territorio mostra un forte divario. Le analisi di settore evidenziano che i prestiti bancari complessivi alle imprese più grandi sono tornati a salire, mentre per le micro e piccole imprese il credito continua a calare (con contrazioni del 25,9% nell'arco degli ultimi sette anni). \r

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Questo accade perché i criteri di valutazione del rischio applicati dalle banche restano estremamente severi, escludendo spesso le realtà più frammentate o con bilanci meno solidi\"\r

","post_title":"Intesa stanzia 20 miliardi per le piccole imprese. Ma sarà vero?","post_date":"2026-10-09T10:07:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1791540469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere presenta il programma di intrattenimento di Msc World Asia, la sua nuova nave World Class, che dal 6 dicembre partirà da Genova per navigare nel Mediterraneo.\r

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La nuova ammiraglia proporrà sei produzioni teatrali nei luoghi simbolo dell'intrattenimento Msc, tra cui tre nuovi spettacoli nel World Theatre e un nuovo show di musica dal vivo nel Panorama Lounge.\r

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Rispetto a Msc World Europa, la prima nave World Class di Msc Crociere, la nuova unità offrirà 13 esperienze e spazi completamente nuovi o ripensati. L'offerta di intrattenimento è distribuita in più aree, tra cui World Theatre, Panorama Lounge, Luna Park, The Harbour e il nuovo Clubhouse, gli ospiti potranno contare su una proposta di spettacoli più ricca che mai.\r

Vivere l'arte della crociera\r

«Msc World Asia invita gli ospiti a vivere l’arte della crociera - commenta Steve Leatham, vicepresidente intrattenimento di Msc Crociere - attraverso un mix eccezionale di intrattenimento di livello mondiale, tra novità e graditi ritorni. Dalle spettacolari produzioni del World Theatre ai format innovativi del Panorama Lounge, ognuno troverà esperienze indimenticabili, per ogni età e per ogni gusto. Oltre agli spettacoli sul palco, MSC World Asia proporrà un ampio programma di musica dal vivo, insieme ad attività coinvolgenti, giochi ed esperienze interattive, per rendere speciali tutti i momenti della giornata, dal mattino fino a notte».\r

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La musica dal vivo sarà uno degli elementi distintivi di Msc World Asia: ogni giorno 33 musicisti si esibiranno in diversi punti della nave.\r

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Con il recente lancio di Msc Creative Studios Msc Crociere conferma il proprio impegno a offrire ai propri ospiti esperienze di livello mondiale.\r

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«MSC Creative Studios - aggiunge Stephanie Jansen, Senior Director, Creative & Theatrical Entertainment di Msc Crociere - ha selezionato con cura alcuni dei migliori talenti creativi, con importanti esperienze nel mondo dell'intrattenimento, per sviluppare produzioni originali di livello mondiale per Msc World Asia».\r

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Molte le nuove produzioni ma anche numerosi ritorni a bordo di Msc World Asia.\r

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Cuore dell'offerta di intrattenimento di Msc Crociere, il World Theatre ospita ogni sera spettacoli di grande impatto.\r

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La NoTte: Realizzato in collaborazione con Only Child – una realtà creativa specializzata in musica, moda, teatro dal vivo e cinema – lo spettacolo invita gli ospiti a entrare a La NoTte, una dimora sospesa nel tempo, dove innamorati e anime ribelli vagano tra i ricordi di una notte che non vuole svanire.\r

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Sensoria: Prodotto dalla premiata società creativa e di produzione tbi \"The Big Idea\", lo show accompagna gli ospiti in un viaggio teatrale straordinario in cui i sensi sono i protagonisti.\r

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Ritmo Divino: Realizzato in collaborazione con 2 Creative Entertainment, Ritmo Divino fonde la passione del flamenco con una reinterpretazione moderna e anticonformista del folklore spagnolo tradizionale.\r

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Su richiesta del pubblico, Msc Crociere porta nel Mediterraneo il suo show di punta \"Hall of Fame\". Un concerto dal vivo che restituisce l'energia delle grandi serate di premiazione musicale e dei momenti più iconici del pop, rendendo omaggio agli artisti di ogni generazione che hanno lasciato il segno nella storia della musica.\r

Il Panorama Lounge si animerà con spettacoli coinvolgenti, tra cui: Sunset Symphonic: spettacolo originale di musica dal vivo, interamente orchestrato, reinterpreta su scala epica i più celebri successi pop e dance.\r

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","post_title":"Msc World Asia, i nuovi show protagonisti a bordo","post_date":"2026-10-09T09:00:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791536421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_523946\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Garrone[/caption]\r

Lusso sì, ma su basi differenti: si basa su questo presupposto la proposta di Ja Manafaru Maldives, presentata recentemente dal general manager Roberto Garrone.\r

Non soltanto ville sull’acqua e spiagge bianche. Per Roberto Garrone la sfida è costruire un prodotto riconoscibile in una destinazione dove l’offerta luxury è ormai molto ampia. Una filosofia che il general manager di Ja Manafaru Maldives riassume nel concetto di “servizio intuitivo”: anticipare le esigenze dell’ospite, con un’attenzione che deve apparire naturale e mai artificiale. Un approccio maturato attraverso una lunga esperienza internazionale nell’hotellerie e fondato su un principio preciso: standard elevati e costanti, ma anche attenzione alle persone che quegli standard sono chiamate a garantire.\r

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Destinazione nella destinazione\r

Situato nell’atollo di Haa Alifu, nell’estremo nord dell’arcipelago, Ja Manafaru conta 84 ville tra spiaggia e acqua, distribuite su un’isola naturale di grandi dimensioni e caratterizzata da una bassa densità di costruzione. La posizione, a circa 60 minuti di idrovolante da Malé, rappresenta una delle caratteristiche distintive del resort. Il trasferimento stesso diventa parte dell’esperienza e contribuisce a creare quella che Garrone definisce una “destinazione nella destinazione”. Spazio, privacy e contatto con la natura sono quindi elementi centrali del posizionamento, insieme a una dimensione più intima rispetto a molte altre proposte luxury dell’arcipelago.\r

La filosofia di Garrone parte da tre punti fermi: ospite, collaboratore e proprietà. Il risultato deve essere un equilibrio tra qualità dell’esperienza, attenzione alle persone e sostenibilità del business. È in questo contesto che si inserisce il concetto di servizio intuitivo: non una semplice applicazione di procedure, ma la capacità del personale di comprendere le esigenze dell’ospite e, quando possibile, anticiparle. Oggi il resort conta oltre 300 collaboratori, con una forte componente maldiviana e uno staff internazionale che permette di seguire una clientela proveniente da diversi mercati.\r

La gastronomia è un altro degli elementi su cui Ja Manafaru costruisce la propria identità. Il resort propone diverse esperienze ristorative, dalla cucina italiana a quella asiatica, fino alle proposte legate al mare. Un dettaglio significativo è la scelta di non utilizzare il buffet: l’obiettivo è privilegiare qualità e preparazione espressa rispetto alla quantità. Per il nostro mercato, particolare rilievo ha il ristorante dedicato alla cucina italiana, con pasta e pizza, mentre tra le esperienze più esclusive figurano le cene sulla spiaggia e nella cantina sotterranea del resort.\r

Js Manafaru non si rivolge soltanto alle coppie. Una parte dell’offerta è dedicata alle famiglie e al segmento multigenerazionale, con attività per bambini e ragazzi e servizi pensati per permettere anche ai genitori di vivere il soggiorno con maggiore libertà. Completano l’offerta le attività sportive e marine e le escursioni sulle isole vicine, pensate per entrare in contatto con una dimensione più autentica della vita maldiviana.\r

La natura rappresenta uno degli asset del resort. Ja Manafaru lavora sulla tutela della barriera corallina e sulla gestione dell’ecosistema dell’isola, con interventi orientati a ridurre l’impatto e a preservare l’ambiente.\r

Anche il wellness occupa un ruolo importante. La spa propone trattamenti personalizzati e ospita periodicamente specialisti internazionali, con l’obiettivo di trasformare il benessere in una componente significativa dell’esperienza e, in alcuni casi, anche in una motivazione al ritorno.\r

Nel corso dell’incontro si è parlato anche della nuova tassa del 17% applicata agli operatori turistici esteri, che aveva suscitato qualche perplessità nel mercato per il possibile impatto sui prezzi e sulla programmazione. La decisione del governo maldiviano di rinviare l’entrata in vigore della misura al 1° aprile 2027 rappresenta in questo senso un segnale positivo per il settore, perché offre agli operatori maggiore tempo per adeguarsi e riduce, almeno nell’immediato, l’incertezza sulla destinazione.\r

Anche sul piano commerciale la struttura cerca una propria collocazione: un resort luxury con un livello di servizio elevato, ma con un rapporto qualità-prezzo competitivo rispetto ai grandi nomi dell’hotellerie maldiviana. È proprio questa combinazione tra unicità del prodotto, servizio e prezzo a rappresentare uno degli argomenti più interessanti per il trade.\r

(Quirino Falessi)\r

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","post_title":"Ja Manafaru, il lusso \"alternativo\" sbarca alle Maldive","post_date":"2026-10-09T08:57:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1791536251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 15 ottobre, Singapore Airlines ed Air India semplificheranno la prenotazione dei voli tra Singapore e otto città indiane: si tratta della prima attuazione dell'accordo quadro commerciale siglato lo scorso gennaio, che prevede anche nuovi vantaggi reciproci per alcuni membri dei rispettivi programmi fedeltà, nel secondo trimestre del 2027.\r

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La cooperazione rafforzata riguarda 126 voli settimanali che collegano Singapore ad Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata e Mumbai. Finora, un volo idoneo operato da Air India in codeshare e prenotato tramite Singapore Airlines doveva essere abbinato a un volo operato da quest'ultima; lo stesso vincolo valeva in senso inverso. Dal 15 ottobre, invece, tale condizione verrà meno: i passeggeri potranno prenotare separatamente un volo di una delle due compagnie tramite il sito web, l'app mobile o le agenzie di viaggio autorizzate dell'altra.\r

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Questa evoluzione conferisce maggiore flessibilità al codeshare, la pratica che consente a un vettore di commercializzare con il proprio numero di volo un servizio effettuato dal partner. Per il viaggiatore, il vantaggio risiede nella possibilità di scegliere tra i voli idonei di entrambe le compagnie senza dover costruire un itinerario che combini le rispettive operazioni.","post_title":"Air India e Singapore Airlines rafforzano la cooperazione su 126 voli settimanali","post_date":"2026-10-09T08:09:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791533355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Turkish Airlines ospita la World Safety and Operations Conference della Iata, che si è aperta il 6 ottobre a Istanbul. Con il tema “Performance Through People”, la conferenza riunisce la comunità dell’aviazione globale per approfondire il ruolo delle persone nel garantire operazioni sicure e resilienti.\r

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La conferenza punta ad analizzare come il settore possa supportare al meglio le persone, affinché le loro competenze e capacità di giudizio possano tradurre queste innovazioni in operazioni sicure e resilienti ogni giorno.\r

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«La sicurezza è al centro di tutto ciò che facciamo in Turkish Airlines - commenta Ahmet Olmuştur, ceo di Turkish - valore dei nostri investimenti in tecnologia si concretizza grazie alle conoscenze, all’esperienza e alla capacità di giudizio delle nostre persone. Crediamo che una solida cultura della sicurezza si costruisca attraverso l’apprendimento continuo, una comunicazione aperta e un condiviso senso di responsabilità. Crediamo che lo scambio di esperienze e la collaborazione favoriti da questo appuntamento contribuiranno alla crescita sicura e resiliente del nostro settore».\r

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«Le persone sono alla base della sicurezza dell’aviazione - aggiunge Nick Careen, senior vice president, operations, safety and security di Iata - La tecnologia può affinare la nostra capacità di analisi e rafforzare il processo decisionale, ma sono le competenze, il giudizio e la leadership dei professionisti dell’aviazione, supportati da solidi standard globali, a trasformare queste innovazioni in operazioni più sicure. La WSOC riguarda il modo in cui continuiamo a investire nelle persone, utilizziamo la tecnologia in modo mirato e rafforziamo gli standard che consentono al settore dell’aviazione di imparare, adattarsi e migliorare. Ringraziamo Turkish Airlines per aver ospitato la conferenza a Istanbul e per il suo forte impegno a favore della sicurezza, della leadership nel settore e della collaborazione».\r

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Ospitando la Wsoc 2026, Turkish Airlines sostiene la cooperazione internazionale e lo scambio di esperienze operative, rafforzando un impegno condiviso nel mettere le persone al centro della sicurezza dell’aviazione.","post_title":"Turkish Airlines ospita la conferenza sulla sicurezza, focus sul ruolo delle persone","post_date":"2026-10-08T11:28:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791458904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Genova chiude i primi 9 mesi dell'anno con 1,3 milioni di passeggeri, il 7% in più sul 2025.\r

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Il trimestre luglio - settembre si è chiuso con un traffico passeggeri in crescita del +2% (oltre 500mila passeggeri movimentati), grazie ai risultati positivi di luglio e settembre che hanno più che compensato il lieve rallentamento registrato ad agosto.\r

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Il contributo maggiore alla crescita si deve all’andamento del traffico internazionale che, da gennaio a settembre, ha fatto registrare un incremento del +11% sul medesimo periodo del 2025, per un totale di 662.927 passeggeri movimentati. Positivo anche l’andamento del traffico domestico (624.418 mila passeggeri movimentati, +5% sul 2025).\r

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La partenza di nuovi collegamenti con Alghero e Salerno e il rafforzamento dei voli per Olbia e Tirana hanno contribuito ai risultati.\r

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«I numeri evidenziano come l’Aeroporto di Genova stia proseguendo il percorso di crescita nonostante un contesto geopolitico complesso che genera ormai da tempo incertezza, in primo luogo per i vettori aerei, chiamati a far fronte a un costo particolarmente elevato del carburante - sottolinea Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova - Occorre guardare con realismo al futuro. Come molti qualificati operatori hanno osservato, per il trasporto aereo europeo i prossimi mesi non saranno semplici per l’effetto combinato di fattori esterni che riguardano l’intero settore, di cui il rincaro del jet fuel è il principale».\r

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L'obiettivo dello scalo è di lavorare sui collegamenti, sulla qualità dei servizi e sull’infrastruttura, mettendo lo sviluppo dell’aeroporto in relazione con le esigenze delle imprese, del turismo e delle persone.\r

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«È una responsabilità che riguarda Genova e la Liguria - aggiunge Matteo Paroli, presidente Aeroporto di Genova - ma anche un bacino più ampio: l’accessibilità del territorio è una condizione essenziale della sua competitività. I numeri ci incoraggiano e ci impegnano. Per trasformare questi risultati in una crescita stabile servono investimenti, capacità industriale e una visione condivisa tra i soci e il territorio. In questa prospettiva si inserisce la gara che intendiamo avviare a breve per la cessione di quote e l’ingresso di un partner industriale capace di sostenere lo sviluppo dello scalo. È su queste basi che stiamo lavorando, con attenzione anche alle opportunità per chi vi lavora e alla crescita dell’occupazione».\r

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","post_title":"Aeroporto di Genova, 1,3 milioni di passeggeri tra gennaio e settembre, +7% sul 2025","post_date":"2026-10-08T09:23:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791451418000]}]}}