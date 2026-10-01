Ryanair, Wilson ribadisce: «Le tariffe aumenteranno a causa del caro fuel» «Vorremmo che i prezzi scendessero, ma il costo del carburante rimane eccessivamente elevato e ciò si rifletterà sulle tariffe aeree»: Eddie Wilson, ceo di Ryanair conferma quanto anticipato dal ceo del gruppo all’inizio di settembre, in relazione all’andamento delle tariffe per i prossimi mesi. Wilson, a Milano per il lancio della winter da Malpensa e Bergamo, sottolinea che la compagnia benché sia in parte tutelata dall’hedging almeno fino a marzo 2027, dovrà confrontarsi per la rimanente parte, ma partendo avvantaggiata rispetto ai competitor: «Alcuni nostri concorrenti dovranno necessariamente cercare di sopravvivere spingendo i prezzi (dei biglietti, ndr) il più in alto possibile. Grazie alla nostra struttura dei costi superiore e al vantaggio a breve termine di cui godiamo sul carburante, saremo avvantaggiati: in ultima analisi, sono i consumatori a determinare i prezzi, ma i nostri competitor dovranno alzarli per sopravvivere, e noi ne trarremo beneficio, partendo da prezzi in generale mediamente più bassi».. Il ceo parla quindi di “bad news” per i consumatori riferendosi all’aumento dei prezzi è una cattiva notizia per i consumatori, ma questo shock energetico comporterà probabilmente l’uscita dal mercato di alcune compagnie durante l’inverno. Prevedo cambiamenti repentini nella capacità operativa; Ryanair ha già apportato lievi modifiche in tal senso: non abbiamo cancellato tratte, ma abbiamo ridotto alcune frequenze. Tuttavia, le compagnie che scelgono di espandere la propria capacità durante l’inverno, in un contesto di costi del carburante elevati, dovranno affrontare problemi complessi. Noi continueremo con la nostra strategia: non ricorriamo all’hedging per battere il mercato, ma per garantire certezza sui costi. È capitato che, una volta completate le operazioni di copertura per l’anno in corso, la situazione del mercato ci abbia fatto apparire molto lungimiranti; tuttavia, se i prezzi dovessero rimanere alti a lungo, l’hedging non basterebbe a risolvere il problema». Il mercato Italia Lo sguardo complessivo sul mercato Italia evidenzia come il nostro sia «il mercato principale per Ryanair, dove trasportiamo 70 milioni di passeggeri, che ci rendono la prima compagnia aerea in Italia. Quest’anno abbiamo operato da 32 aeroporti (di cui 20 basi) con 111 aeromobili, attraverso un network di 800 rotte (40 nuove)». Le previsioni per la stagione invernale vedono una crescita a macchia di leopardo: più accentuata nelle regioni dove è stata abolita l’addizionale municipale (Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Emilia-Romagna), ma anche sull’area di Milano dove la low cost aumenterà la capacità posti del +11%, puntando a trasportare 21 milioni di passeggeri all’anno (+9%). «Su Roma, invece, non aumenteremo». Condividi

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A Milano Bergamo sono 24 gli aeromobili basati, inclusi i due nuovi, mentre il network conta 80 destinazioni, tra cui quattro novità per Liverpool, Paphos, Rabat e Reggio Calabria. La capacità posti aumenta così del 4% fino a quota 5,7 milioni e il vettore punta a trasportare 14,6 milioni di passeggeri all'anno.\r

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«Mentre Ryanair continua a investire e crescere su Milano, l’addizionale municipale italiana, incluso il recente aumento per i passeggeri extra-Ue nei principali aeroporti come Bergamo e Malpensa, continua a compromettere la competitività dell’Italia - ha ribadito Wilson -. Ryanair invita ancora una volta il Governo italiano ad abolire questa tassa regressiva e a sbloccare ulteriori investimenti, inclusi 40 aeromobili aggiuntivi, 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte e 15.000 ulteriori posti di lavoro in tutta Italia».","post_title":"Ryanair in allungo da Milano con 10 nuove rotte nell'inverno: +11% i posti offerti","post_date":"2026-10-01T12:38:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790858320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523266","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Vorremmo che i prezzi scendessero, ma il costo del carburante rimane eccessivamente elevato e ciò si rifletterà sulle tariffe aeree»: Eddie Wilson, ceo di Ryanair conferma quanto anticipato dal ceo del gruppo all'inizio di settembre, in relazione all'andamento delle tariffe per i prossimi mesi.\r

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Wilson, a Milano per il lancio della winter da Malpensa e Bergamo, sottolinea che la compagnia benché sia in parte tutelata dall'hedging almeno fino a marzo 2027, dovrà confrontarsi per la rimanente parte, ma partendo avvantaggiata rispetto ai competitor: «Alcuni nostri concorrenti dovranno necessariamente cercare di sopravvivere spingendo i prezzi (dei biglietti, ndr) il più in alto possibile. Grazie alla nostra struttura dei costi superiore e al vantaggio a breve termine di cui godiamo sul carburante, saremo avvantaggiati: in ultima analisi, sono i consumatori a determinare i prezzi, ma i nostri competitor dovranno alzarli per sopravvivere, e noi ne trarremo beneficio, partendo da prezzi in generale mediamente più bassi»..\r

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Il ceo parla quindi di \"bad news\" per i consumatori riferendosi all'aumento dei prezzi è una cattiva notizia per i consumatori, ma questo shock energetico comporterà probabilmente l'uscita dal mercato di alcune compagnie durante l'inverno. Prevedo cambiamenti repentini nella capacità operativa; Ryanair ha già apportato lievi modifiche in tal senso: non abbiamo cancellato tratte, ma abbiamo ridotto alcune frequenze. Tuttavia, le compagnie che scelgono di espandere la propria capacità durante l'inverno, in un contesto di costi del carburante elevati, dovranno affrontare problemi complessi. Noi continueremo con la nostra strategia: non ricorriamo all'hedging per battere il mercato, ma per garantire certezza sui costi. È capitato che, una volta completate le operazioni di copertura per l'anno in corso, la situazione del mercato ci abbia fatto apparire molto lungimiranti; tuttavia, se i prezzi dovessero rimanere alti a lungo, l'hedging non basterebbe a risolvere il problema».\r

Il mercato Italia\r

Lo sguardo complessivo sul mercato Italia evidenzia come il nostro sia «il mercato principale per Ryanair, dove trasportiamo 70 milioni di passeggeri, che ci rendono la prima compagnia aerea in Italia. Quest'anno abbiamo operato da 32 aeroporti (di cui 20 basi) con 111 aeromobili, attraverso un network di 800 rotte (40 nuove)».\r

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Le previsioni per la stagione invernale vedono una crescita a macchia di leopardo: più accentuata nelle regioni dove è stata abolita l'addizionale municipale (Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Emilia-Romagna), ma anche sull'area di Milano dove la low cost aumenterà la capacità posti del +11%, puntando a trasportare 21 milioni di passeggeri all'anno (+9%). «Su Roma, invece, non aumenteremo».","post_title":"Ryanair, Wilson ribadisce: «Le tariffe aumenteranno a causa del caro fuel»","post_date":"2026-10-01T12:17:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790857025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_523243\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marcello Benevento[/caption]\r

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Le prenotazioni estive in casa di Ada Tour hanno registrato un andamento «discreto. Come Ada Tour – precisa il direttore Marcello Benevento -, stiamo lavorando soprattutto su richieste per viaggiatori individuali tailor made che provengono da adv e t.o. all'estero, ma non avendo un prodotto mare, la parte più importante del nostro lavoro si svilupperà soprattutto sui viaggi di gruppo nelle stagioni di spalla. Infatti, ci attendono mesi autunnali molto intensi».\r

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In linea generale, Benevento prevede «un ulteriore, anche se lieve, incremento sul fatturato 2025 che è stato per noi un anno record e di grande crescita».\r

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«Dopo aver consolidato gli Usa stiamo lavorando tanto con il Canada. Qualcosa arriva anche da Brasile, Argentina, Australia e Dubai, oltre che dalla Spagna, nostro mercato più importante in Europa. Attualmente, il nostro mercato principale di riferimento che è quello Usa & Canada con ospiti di livello medio-alto, che hanno idee e desideri molto chiari e che richiedono una fortissima customizzazione dell'esperienza di viaggio, con chicche inedite e assistenza on site che credo solo un agente appassionato e preparato possa fornire davvero. A volte, sia noi sia il cliente ci troviamo a fare uso dell'IA per consigli generali, ma credo che quello del bespoke sia un segmento in cui la penetrazione di questi nuovi strumenti possa trovare maggiore resistenza».\r

I più richiesti\r

Fra i prodotti più richiesti, in primo piano la Puglia, ma anche «tanta Campania, Toscana, Sicilia, Veneto e le città iconiche, da Roma a Firenze, a Venezia. Tra le novità segnalo un certo interesse degli stranieri per Cilento, Molise, Alta Murgia, Basilicata e Abruzzo interno».\r

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Nello svolgimento del lavoro quotidiano, le criticità si riconfermano quelle di sempre: «Sicuramente il caro prezzi generale, soprattutto legato a trasporti, ncc e pullman. Abbiamo vissuto direttamente le problematiche legate alla crisi del Medio Oriente poiché avevamo di recente aperto un importante canale commerciale con Dubai e l'area della penisola arabica. Inoltre, un altro tema è quello delle guide turistiche. I concorsi per abilitazione sono condotti in maniera dilettantisica. E' chiaro che li ha immaginati così come sono stati poi fatti, non abbia idea di cosa voglia dire fare la guida in Italia. Con un patrimonio culturale così vasto, chiedere in maniera nozionistica di conoscere tutto vuol dire non capire che la guida deve essere necessariamente specializzata in un territorio. Così facendo hanno negato il patentino e l'abilitazione a tanti professionisti capacissimi».\r

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Ada Tour sarà presente a Ttg Travel Experience con una doppia postazione: «un desk dedicato ai match della nostra incoming dmc Ada Tour, presso lo stand della Regione Puglia e uno stand tutto nostro in cui proporremo la grande novità, un rinnovato hotel 4 stelle di 30 camere a Monopoli, Spazio Origine Studio Hotel: un'idea nuova di ospitalità nel panorama pugliese e nazionale».","post_title":"Ada Tour, Benevento: «Concentrati sulle stagioni di spalla»","post_date":"2026-10-01T10:06:07+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1790849167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ingresso ai musei nazionali inglesi rimarrà gratuito, anche per i visitatori internazionali. La decisione, secondo quanto riferisce Travel Mole, pone fine alle ipotesi secondo cui ai turisti stranieri avrebbe potuto essere richiesto un pagamento per accedere ad alcune delle attrazioni culturali più popolari del Paese.\r

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La gratuità è stata introdotta nel 2001. All'inizio di quest'anno, il governo aveva dichiarato che avrebbe collaborato con musei, enti turistici e autorità locali per valutare se l'introduzione di un biglietto d'ingresso per i visitatori stranieri potesse fornire un ulteriore sostegno finanziario ai musei.\r

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Tale valutazione ha fatto seguito all'analisi indipendente dell'Arts Council England condotta dalla Margaret Hodge e pubblicata nel dicembre 2025.\r

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Il governo ha però evidenziato che l'introduzione di tariffe potrebbe scoraggiare i visitatori nazionali e che i benefici economici non sarebbero distribuiti equamente all'interno del settore museale.\r

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Sette dei dieci musei più visitati del Regno Unito sono nazionali, a testimonianza della loro importanza per l'economia legata al turismo. Il Natural History Museum ha registrato 7,1 milioni di visitatori nel 2025, mentre il British Museum ne ha contati 6,4 milioni.\r

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Il governo ha dichiarato che i musei nazionali contribuiscono complessivamente all'economia per oltre 1 miliardo di sterline (1,35 miliardi di dollari) all'anno, attirando visitatori sia dalla Gran Bretagna sia dall'estero.","post_title":"Inghilterra: l'ingresso ai musei nazionali rimarrà gratuito, anche per i visitatori stranieri","post_date":"2026-09-30T14:18:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790777889000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un mese dalla chiusura dell'anno finanziario, in casa di Alpitour World è tempo di tracciare un primo bilancio del 2026. «Stiamo trascorrendo un periodo indubbiamente impegnativo - commenta il general manager tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya -, cominciato sotto i migliori auspici nel primo trimestre dell'anno finanziario, con una forte accelerazione dell’advance booking nei primi mesi, seguita dallo shock di fine febbraio, con le operazioni per riportare a casa i connazionali e il blocco del booking estivo.\r

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Se l’impatto del conflitto in Medio Oriente è stato minimo sulla stagione invernale che avevamo già “in casa”, con Natale e Capodanno ormai alle spalle, diverso è stato il discorso sul periodo estivo. Marzo, aprile e quasi tutto maggio sono stati al palo non solo per ragioni oggettive e legate al caro carburante, ma anche per una campagna di cattiva informazione che ha danneggiato tutto il comparto turistico. Questo ci ha spinto a maggio a lanciare “Tutto bene” per ridare fiato al booking. Il caldo e l’avvicinarsi delle vacanze hanno fatto il resto e da giugno abbiamo assistito a un effetto “rebound” che tuttavia ha portato con sé le difficoltà organizzative legate a un massiccio last minute».\r

Partita aperta\r

La partita sul 2026 è ancora aperta. «Inutile negare che il costo del carburante sia una delle maggiori criticità che continuano a condizionare il costo dei pacchetti di viaggio. Basti ricordare che il jet fuel, che vale il 40% dei costi legati al trasporto aereo, è quasi raddoppiato nel periodo estivo e che le notizie degli ultimi giorni indichino ulteriori aggravi. In Alpitour abbiamo dovuto attutire l’incremento del costo sul prezzo finale del viaggio, e i volumi ci hanno aiutato a recuperare il gap almeno in parte. Al momento, a livello globale i nostri ricavi si avvicinano a quelli registrati nel precedente anno finanziario, con una flessione che possiamo contenere nell’ordine del 2-3%. Detto questo, gli obiettivi di budget indicati a inizio anno andranno sicuramente rivisti».\r

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La tendenza è ancora improntata purtroppo all’incertezza: «Il confronto con il 2025 richiama inevitabilmente a una domanda tonica, mentre quest’anno i conti andranno fatti solo a fine esercizio. Al momento, la nostra curva di ordinato è superiore del 4-5% rispetto al 2024, un anno che può più facilmente paragonarsi al 2026 in quanto il 2025 ha risentito dell’andamento anomalo generato dal “ferraprile”. Dobbiamo inoltre fare i conti con mercati internazionali agguerriti, che hanno reagito in modo differente alla crisi. Per questo è necessario tenere botta, cercando di mantenere gli allotment confidando in una crescita della domanda».\r

Un nuovo prodotto “goal oriented”\r

Intanto, malgrado un futuro difficile da prevedere, il gruppo Alpitour alza ulteriormente l’asticella. «Volendo identificare una linea di prodotto che ancora non abbiamo in casa, penso a quella “voglia di viaggiare per passione” che potrebbe portare allo sviluppo di itinerari per amanti del paddle, del golf, del wellness, del cicloturismo, solo per fare qualche esempio. In Italia i viaggi “goal oriented” rappresentano solo una piccola percentuale del totale, ma in Europa si tratta di un segmento in espansione. Un segmento che stiamo studiando con attenzione per capire come poterlo trasformare nella prossima sfida di prodotto».","post_title":"Alpitour, Pier Ezhaya: «Ricavi vicini a quelli registrati nel 2025»","post_date":"2026-09-30T10:11:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790763081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Non appena Ita sarà pienamente consolidata, a partire dal prossimo anno, le dimensioni di Lufthansa aumenteranno del 10%»: così Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, sulle prossime fasi dell'integrazione di Ita Airways, di cui attualmente il colosso tedesco detiene il 41%, ma che arriverà al 90% nel primo trimestre del 2027 (l'opzione per il rimanente 10% è fissata entro il 2033).\r

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Un aumento che, ha sottolineato Spohr, riguarderà flotta, fatturato e posti-chilometro offerti.\r

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Come riportato da Il Corriere della Sera, l'iter di integrazione procede secondo le tempistiche preventivate. Quest’anno Lufthansa è riuscita a integrare Ita «portando a termine circa il 90% dei passaggi di integrazione che ci eravamo prefissati». La mancanza di un 10% va ricondotta «alla mancanza delle necessarie autorizzazioni, in particolare da parte degli Stati Uniti», come la joint venture transatlantica con United Airlines e Air Canada.\r

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Rimane infatti grande l'attesa per il via libera dall'antitrust americano che è altamente strategico per il business transatlantico, che resta il più redditizio per i vettori. Sul Nord Atlantico, ha evidenziato il ceo, «i numeri uno in quel settore siamo noi e United», e questo «senza contare ancora Ita». Quando le forze saranno unite, ha aggiunto, l’alleanza diventerà «un motore essenziale per il successo futuro della compagnia italiana».","post_title":"Spohr su Ita Airways: «La conclusione dell'integrazione ci farà crescere del 10%»","post_date":"2026-09-30T10:04:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790762659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa prevede che l'aumento dei prezzi del carburante peserà sui conti più degli 1,5 miliardi di euro stimati ad agosto per il 2026: lo ammette il ceo, Carsten Spohr, che mantiene comunque le sue previsioni di utile operativo, trainato in particolare dalla domanda premium.\r

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Come si legge da Il Corriere della Sera, che ha partecipato ad un incontro con i giornalisti a Francoforte, Spohr ha dichiarato: «Gli 1,5 miliardi di euro che ho menzionato qualche mese fa come spesa aggiuntiva legata al carburante... la cifra che probabilmente dovremo presentare a fine anno sarà più alta». Il ceo non ha fornito una nuova cifra, ma quella di agosto si attestava a 8,66 miliardi di euro.\r

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Malgrado ciò il gruppo conta ancora di poter raggiungere con la guidance i livelli dell’anno precedente, tra 1,7 e 2,2 miliardi di euro di Ebit. Un traguardo in larga parte riconducibile ai progressi operativi e ai rendimenti più elevati imposti al mercato: la domanda, «non solo ma soprattutto nel segmento premium (...) è straordinariamente robusta di fronte a questi aumenti di prezzo».\r

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Spohr ha anche evidenziato come i risultati del processo di rilancio di Lufthansa Airline non siano ancora arrivati all'obiettivo prefissato: il turnaround procede secondo tre priorità: stabilità operativa, qualità del prodotto e infine sovraperformance finanziaria, che «quest’anno, a causa dei costi del carburante, non ci ha ancora portato ai risultati a cui ambiamo». Il nodo strutturale resta quello dei voli brevi: «Le perdite sul corto raggio divorano più o meno quasi tutti i profitti generati sul lungo raggio». Per questo il gruppo ha chiuso o messo a terra SunExpress Deutschland, Germanwings e, da ultima, Cityline, fino a considerare concluso il consolidamento delle compagnie in Germania.\r

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Ulteriore punto critico del 2027 rimane quello legato alle consegne dei nuovi aeromobili: il primo Airbus A350-1000 è atteso a novembre, ma «se la frequenza delle consegne sarà effettivamente quella che ci era stata promessa, lo vedremo» ha spiegato il ceo. Sui Boeing 777X, che il costruttore dà sempre in arrivo nel primo trimestre 2027, Spohr ha invitato a controllare la programmazione dell’estate prossima: «Non troverete un solo 777X». Il gruppo ha deciso di rendere l’utilizzo di più A340-300 il nuovo Piano A. \r

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","post_title":"Caro fuel: Lufthansa stima costi aggiuntivi superiori a 1,5 mld di euro","post_date":"2026-09-30T09:32:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790760773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ripristina i collegamenti passeggeri giornalieri per Durban, in Sudafrica, dall’11 dicembre 2026. Durban diventerà così la terza destinazione del vettore nel paese, dopo Johannesburg e Cape Town.\r

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Il ritorno di Durban nel network conferma l’impegno di Ethiopian Airlines nel rafforzare la connettività all’interno del continente africano e nel perseguire la propria visione di un’Africa sempre più integrata.\r

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Laa ripresa di questo collegamento giornaliero conferma il nostro impegno nell’offrire ai passeggeri una connettività sempre più fluida e maggiori opportunità di viaggio in Africa e oltre - ha dichiarato Mesfin Tasew, ceo di Ethiopian Airlines -. Vediamo un forte potenziale per sviluppare ulteriormente i flussi commerciali, turistici e di business tra il Sudafrica e il nostro ampio network globale attraverso l’hub di Addis Abeba. In qualità di più grande compagnia aerea africana, continueremo ad ampliare il nostro network, offrendo ai nostri passeggeri maggiori opportunità di collegamento».\r

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Ethiopian Airlines vanta una presenza consolidata sul mercato sudafricano da oltre trent’anni: la compagnia ha avviato i collegamenti con Johannesburg nel 1993, seguiti da Città del Capo nel 2015. Nel corso degli anni Ethiopian Airlines ha progressivamente ampliato la propria offerta e presenza sul mercato, rispondendo alla crescente domanda di trasporto aereo passeggeri e cargo.","post_title":"Ethiopian Airlines torna nei cieli del Sudafrica: decollo l'11 dicembre verso Durban","post_date":"2026-09-30T09:07:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790759239000]}]}}