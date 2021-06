Ryanair: Torino sarà la 16a base italiana, con due velivoli posizionati e 18 nuove rotte

Ryanair investe su Torino che, dal prossimo 1° novembre, diventerà la 16a base italiana, con due aeromobili posizionati e 32 rotte che collegano la città, sia a livello nazionale che internazionale, a 13 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

“Siamo lieti di aprire la nostra sedicesima base italiana che rappresenta un investimento di 200 milioni di dollari all’aeroporto di Torino, con oltre 30 destinazioni tra cui scegliere questo inverno, inclusi 18 nuovi collegamenti – afferma l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson –. Abbiamo stabilito un’ottima partnership con questo aeroporto sin dal nostro primo volo in assoluto da Londra Stansted a Torino nel 1999 e siamo molto lieti di continuare a crescere nella regione dopo 22 anni di successi”.

Nel dettaglio, la base prevede la creazione di 60 nuovi posti di lavoro diretti e l’apertura di 18 nuove rotte (16 internazionali / due nazionali) nella stagione invernale, per un totale di 32 rotte (23 internazionali / nove nazionali) e oltre 123 voli in partenza a settimana.

“Dopo mesi difficili oggi è davvero una giornata speciale per l’aeroporto di Torino e tutto il Piemonte – aggiunge Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. È una grande soddisfazione annunciare l’apertura della base Ryanair dal prossimo 1 novembre 2021.Un passaggio fondamentale della nostra collaborazione con la compagnia irlandese che storicamente è sempre stata proficua sia per l’aeroporto che per il territorio. Con questi primi due aeromobili basati lo scalo potrà ampliare da subito e in maniera significativa la propria offerta di collegamenti generando così il network da/per Torino con il più alto numero di sempre di destinazioni servite”.