Ryanair ha inaugurato i nuovi voli da Parma per Reggio Calabria e Tirana Taglio del nastro per le nuove rotte targate Ryanair da Parma verso Reggio Calabria e Tirana: la low cost irlandese opererà tre voli settimanali per Reggio Calabria e due voli settimanali per Tirana. «Ci ha fatto piacere vedere i primi voli delle nostre nuove rotte estive 2026 da Parma a Reggio, Calabria e Tirana, decollare questa settimana con decine di clienti Ryanair soddisfatti a bordo – ha dichiarato Jade Kirwan, director of communications di Ryanair – L’operativo completo dell’estate 2026 di Ryanair è ora disponibile per la prenotazione». Intanto, i più recenti dati di traffico della compagnia indicano un trend in crescita, con il mese di maggio che ha registrato un aumento del 6% nel numero di viaggiatori, con oltre 114.000 voli operati. Il numero complessivo dei passeggeri è passato da 19,6 milioni del maggio 2025 a quota 20,7 milioni nel maggio di quest’anno. Il load factor è rimasto stabile al 95%. Condividi

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Sul fronte del potenziale debutto a Milano Linate dei voli long haul ipotizzato nella bozza del Piano nazionale degli aeroporti: «Non vedo motivo di rimettere in discussione qualcosa che ha dimostrato di reggere nel tempo».\r

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L'ad spiega che Malpensa e Linate convivono da anni in un equilibrio molto delicato, che sarebbe preferibile non intaccare. Prima di esprimermi nel merito si riserva di leggere le proposte per intero («Tre righe su una slide non bastano per un’analisi seria»), ma ribadisce che il perimetro di Linate che si è consolidato nel tempo, sostanzialmente da quando è nata Malpensa, ha un senso ancora oggi: «Entrambi gli aeroporti sono cresciuti, entrambi hanno trovato la loro vocazione. E ha funzionato».\r

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Lo sviluppo della rete intercontinentale resta infatti la vocazione di Malpensa, con il traffico di lungo raggio che registra la crescita maggiore nel 2025 (+14%), «trainando la crescita dello scalo varesino».\r

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Guardando al futuro, Brunini auspica l’espansione del network verso gli Stati Uniti e in particolare sulla West Coast (San Francisco o Los Angeles), ma considera con interesse anche il Centro e Sud America, confermando che c’è interesse reale di alcuni vettori per introdurre voli in quinta libertà. \r

La stagione estiva entra nel vivo\r

Sul tema dell'eventuale carenza di carburante e sull'aumento delle tariffe per i biglietti aerei, Brunini tranquillizza. «La capacità di raffinazione in Europa è stata spinta al massimo, perché è tornata conveniente dopo anni in cui non lo era. E contemporaneamente le catene di approvvigionamento del greggio si sono riconfigurate trovando fonti alternative. Quello che era semi-panico è diventato attenzione». E gli interlocutori degli aeroporti - compagnie aeree e società petrolifere - «non segnalano problemi di disponibilità per i prossimi mesi».\r

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Il tema semmai, osserva l'ad, «è il prezzo. Per l’estate le compagnie faranno di tutto per proteggere i margini, è il periodo in cui guadagnano di più. Il rischio vero è per dopo: se il prezzo del carburante si stabilizzasse su livelli alti dopo la fine dell’hedging, potremmo vedere una certa distruzione di domanda e qualche razionalizzazione di rotte e tagli sulle tratte meno profittevoli».\r

Le code causate dall'Ees\r

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Con l'introduzione definitiva del sistema Ees nei paesi dell'Unione europea (lo scorso aprile) le code in aeroporto sono all'ordine del giorno: «Mi verrebbe da dire “cronaca di una morte annunciata” - ammette Brunini -. Lavoravamo già da anni per rinviarne l’entrata in vigore nella speranza di avere più tempo per prepararsi. I dati sono chiari e non sono casi isolati: prima e dopo l’Entry-Exit, i tempi di attesa sono raddoppiati in media per ogni passeggero».\r

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Le cause, afferma il manmager, sarebbero molteplici: «27 Stati membri con 27 polizie diverse, banche dati nazionali che devono dialogare con quelle europee, personale di frontiera insufficiente quasi ovunque. E l’app per la pre-registrazione a casa, prima di partire, è stata attivata solo in due Paesi, nemmeno completamente».\r

La richiesta è chiara: «Flessibilità: superata una certa soglia di coda, si riduce il regime. La buona notizia è che localmente il rapporto con la Polizia di frontiera è addirittura migliorato nell’affrontare insieme questa situazione».\r

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","post_title":"Malpensa: Brunini punta su West Coast e Sud America per lo sviluppo long haul","post_date":"2026-06-03T10:53:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780484009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si parla tanto di segmento lusso, di una nicchia che soffre la crisi meno di altre e che può costituire una fonte di reddito importante per i t.o. specializzati. I modi di interpretarlo però sono diversi e proprio in quest'ambito si inserisce il contributo di Alessandro Simonetti, amministratore unico di African Explorer-World Explorer, che in un intervento sul suo profilo Linkedin definisce le motivazioni che lo hanno portato alla creazione della collezioni di viaggi \"African Journey\".\r

\"Equilibrio perfetto\"\r

«Quando abbiamo ideato African Journey, l'obiettivo non era semplicemente creare un altro itinerario, ma ridefinire l'idea stessa di viaggio nel continente che amo profondamente. Per me, il vero lusso oggi non è l'ostentazione, ma l'equilibrio perfetto. Tra la bellezza primordiale di una natura incontaminata e il comfort assoluto e l'autenticità dei luoghi e l'eccellenza del servizio. Con African Journey abbiamo voluto firmare una selezione di esperienze d’élite dedicate a chi cerca qualcosa di più. Parliamo di un accesso privilegiato alle aree più remote dell'Africa, di soggiorni in lodge straordinari e di una cura maniacale per ogni singolo dettaglio».\r

«Curare questa collezione significa, per me e per tutto il team di African Explorer, mettere la misura e la qualità dell'esperienza davanti a tutto. Perché la bellezza dei luoghi merita solo il meglio».","post_title":"Collezione African Journey: il lusso secondo Alessandro Simonetti","post_date":"2026-06-03T09:35:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780479302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entra nel vivo l'estate di Ita Airways con il decollo dei collegamenti stagionali da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia: i nuovi voli saranno attivi fino al 30 settembre 2026 con frequenza giornaliera.\r

«Le nuove rotte rafforzano l’offerta Ita Airways per la summer 2026 su alcune delle destinazioni leisure più richieste della stagione, ampliando le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e valorizzando ulteriormente il ruolo strategico del nostro hub di Roma Fiumicino» ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial, network & incentive management officer di Ita Airways \r

Nella stagione estiva in corso, la compagnia aerea conferma inoltre la forte vocazione mediterranea, con nuove rotte stagionali verso Mykonos, Alicante e Trapani e l’incremento delle frequenze verso Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma di Maiorca e Nizza. Rafforzati anche i collegamenti con Tunisi, a conferma dell’importanza dell’area nella strategia del vettore. Sul network domestico, sono stati lanciati i collegamenti stagionali Olbia-Torino e Olbia-Genova, pensati per favorire una mobilità sempre più capillare e fluida sul territorio italiano.\r

Tra le altre principali novità della stagione summer 2026 figura anche il collegamento da Roma Fiumicino verso Londra Heathrow, operato con doppia frequenza giornaliera, e l’apertura del nuovo volo diretto Roma–Houston, primo collegamento non-stop nella storia tra i due hub. Da giugno a settembre, la rotta verso Houston cresce a cinque frequenze settimanali.\r

Il vettore continua infine a investire sui collegamenti verso l’Asia, con un rafforzamento per il mese di agosto del volo Roma-Bangkok a 5 frequenze settimanali e quello Rome-Delhi, ora con frequenza giornaliera, rispondendo alla crescente domanda di viaggi a lungo raggio verso destinazioni di forte interesse turistico e culturale.","post_title":"Ita Airways: l'estate mediterranea decolla sulle rotte per Malaga, Valencia e Marsiglia","post_date":"2026-06-03T09:18:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780478280000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ente nazionale del turismo spagnolo a Milano accende i riflettori su Castellón, destinazione situata nella Spagna orientale, che diventa più comodamente raggiungibile dall'Italia grazie al nuovo collegamento aereo diretto da Bologna, operato da Ryanair.\r

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La nuova rotta è attiva da oggi, 1° giugno, fino al prossimo 28 settembre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Bologna diventa così il secondo aeroporto italiano collegato direttamente a Castellón, dopo Milano, confermando il crescente interesse della destinazione verso il mercato italiano.\r

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Situato nella zona nord della Comunità Valenciana, l’aeroporto di Castellón rappresenta un punto di accesso strategico per raggiungere alcune delle principali località turistiche della costa e dell’entroterra spagnolo. In meno di un’ora è possibile arrivare oltre che a Castellón de la Plana, Benicàssim, Vila-real, Oropesa del Mar e Peñíscola, mentre Valencia è raggiungibile in un’ora e un quarto circa. Lo scalo, operativo con voli regolari dal 2015, continua il proprio percorso di crescita: per il 2026 sono previste 16 rotte regolari e una stima di circa 350.000 passeggeri.\r

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Il lancio del nuovo operativo è stata l’occasione per presentare la destinazione e la sua offerta turistica che coniuga mare, natura, sport, gastronomia e cultura. Castellón offre oltre 120 chilometri di costa mediterranea, 10 parchi naturali, più di 1.500 chilometri di sentieri certificati e oltre 300 giorni di sole all’anno, posizionandosi come meta ideale per un turismo attivo e destagionalizzato.\r

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Ciò che colpisce della destinazione è sicuramente l’equilibrio unico tra mare ed entroterra, dove paesaggi mediterranei e scenari montani convivono in perfetta armonia. Lungo la costa si susseguono ampie spiagge di sabbia fine bagnate dalle acque cristalline del Mediterraneo, alternate a calette più intime e selvagge immerse in una natura ancora autentica.\r

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L’identità della provincia si esprime anche attraverso i suoi borghi, dei veri e proprio autentici scrigni di storia e tradizioni. Tra le località simbolo spicca Morella, capoluogo della comarca di Els Ports, che dispone di una ricca offerta di ristorazione, hotel e strutture di turismo rurale.\r

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Tra le attrattive turistiche più significative per il viaggiatore italiano spiccano le esperienze attive ed enogastronomiche presenti sul territorio durante tutto l’anno: dai percorsi cycling ed e-bike tra mare e montagne ai wine weekend dedicati all’enogastronomia locale, fino alle attività immersive come il beekeeping tourism, che permette di scoprire i segreti che circondano il mondo delle api e la raccolta del miele.","post_title":"Spagna: alla scoperta di Castellón con il volo Ryanair da Bologna","post_date":"2026-06-01T14:07:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780322823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Starlux Airlines studia per il 2027 l'apertura di quattro nuove destinazioni a lungo raggio, in Europa e Australia.\r

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Il presidente della compagnia aerea taiwanese, Chang Kuo-wei, ha anticipato in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti, il lancio delle nuove rotte dalla base di Taipei-Taoyuan verso Barcellona, Zurigo, Sydney e Auckland, con quest'ultima operata come estensione del servizio per Sydney.\r

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Il progetto è ancora in fase di valutazione e non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva. Ma, se confermate, queste sarebbero le prime e uniche rotte dirette tra queste coppie di città. L'unica altra destinazione europea che Starlux Airlines ha finora confermato è Praga, con un collegamento che dovrebbe decollare il 1° agosto 2026.\r

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In parallelo, il vettore sta portando avanti anche un'ulteriore espansione negli Stati Uniti, con Chicago, Washington, New York e Dallas valutate come potenziali prossimi hub in Nord America. Starlux ha già una presenza significativa sulla costa occidentale degli Stati Uniti, dove serve Los Angeles, Ontario, San Francisco e Seattle-Tacoma, oltre a Phoenix in Arizona, uno stato in cui l'industria taiwanese dei microchip ha effettuato ingenti investimenti.","post_title":"Starlux Airlines: poker di nuove destinazioni in Europa e Australia nel 2027","post_date":"2026-06-01T12:45:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780317907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438487\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gaetano Stea[/caption]\r

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Go4sea sosta a Bari per la prima tappa di un progetto che nelle prossime settimane porterà il tour operator in 17 città italiane per incontrare direttamente le agenzie di viaggio e presentare in anteprima due delle principali novità sviluppate negli ultimi anni: Altrove e Bellomondo.\r

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Dopo la prima tappa pugliese, il tour proseguirà con incontri a Lecce, Taranto, Barletta, Foggia, Pescara, Roma, Latina, Napoli, Salerno e Matera. Nella seconda metà di giugno il roadshow si sposterà nel Centro-nord, con appuntamenti ad Ancona, Perugia, Bologna, Verona, Bergamo, Milano e Torino.\r

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Una scelta precisa quella di Go4sea: invece di organizzare un unico evento centrale, l'azienda ha deciso di raggiungere personalmente le agenzie sul territorio, dedicando il tempo necessario al confronto, all'ascolto e alla condivisione.\r

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«Non volevamo una semplice presentazione commerciale - spiegano dall'azienda -. Abbiamo preferito metterci in viaggio, andare incontro ai nostri partner e creare occasioni di dialogo vero, perché crediamo che le migliori idee nascano sempre dal confronto diretto».\r

Il focus\r

Durante gli incontri, organizzati in pausa pranzo, il focus è concentrato sulle principali novità della programmazione 2026. La prima è Altrove, una piattaforma che si è evoluta fino a diventare un vero marketplace dedicato alle agenzie di viaggio, con migliaia di proposte per il medio e lungo raggio, tour garantiti, viaggi combinati e una vasta selezione di itinerari sviluppati dal tour operator nel corso degli anni.\r

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La seconda è Bellomondo, nuovo progetto dedicato ai viaggi di community, con gruppi composti da un massimo di 14 partecipanti più coordinatore. Un format che valorizza l'incontro tra persone accomunate da interessi condivisi, privilegiando itinerari meno battuti, esperienze autentiche e momenti di immersione nella cultura locale.\r

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Dietro questi due progetti c'è un percorso lungo oltre due anni, fatto di ricerca, investimenti, sviluppo tecnologico, progettazione prodotto e confronto costante con il mercato.\r

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«Abbiamo investito moltissime energie in questi progetti perché crediamo che il ruolo di un tour operator oggi non sia semplicemente quello di distribuire viaggi, ma di creare strumenti e opportunità concrete per le agenzie - afferma Gaetano Stea, responsabile prodotto e sviluppo di Go4se -. Altrove nasce proprio da questa visione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle agenzie il patrimonio di conoscenze, itinerari ed esperienza che abbiamo costruito in oltre dieci anni di attività. Vogliamo lavorare in modo sempre più verticale con una selezione di partner, condividendo valore, competenze e opportunità di business. Con il programma Go4Plus abbiamo inoltre sviluppato un sistema che tutela e valorizza il lavoro dell'agenzia in modo concreto e innovativo».\r

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Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea, aggiunge: «Crediamo che un'azienda non debba mai sentirsi arrivata. Per questo continuiamo a investire tempo, energie e risorse per evolvere, metterci in discussione e migliorare ciò che facciamo. Negli ultimi due anni ci siamo interrogati su come stesse cambiando il modo di viaggiare e su quale dovesse essere il ruolo di un tour operator moderno. Da questa riflessione sono nati Altrove e Bellomondo. Sono due progetti diversi, ma accomunati dalla stessa visione: creare più valore per le agenzie e proporre esperienze di viaggio più autentiche e significative. Dietro ogni dettaglio c'è stato un grande lavoro di squadra e il coraggio di rimettere in discussione modelli consolidati per costruire qualcosa di nuovo. Oggi li presentiamo con orgoglio, ma soprattutto con la volontà di ascoltare il mercato e continuare a migliorarli. In un settore che cambia continuamente, abbiamo scelto di dedicare tempo alla costruzione di valore, senza rincorrere scorciatoie. Altrove e Bellomondo non sono soltanto due nuovi progetti: rappresentano una parte importante della visione con cui immaginiamo il futuro di Go4sea».","post_title":"Go4sea, con Altrove e Bellomondo in visita agli adv di tutta Italia","post_date":"2026-06-01T12:22:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780316577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Southwest Airlines potrebbe operare voli internazionali a lungo raggio entro i prossimi cinque anni: lo ha rivelato il ceo, Bob Jordan, in un intervento durante la Bernstein Strategic Decisions Conference, spiegando che il progetto risponderebbe all'impegno della compagnia nel soddisfare «i servizi che i nostri passeggeri desiderano».\r

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Jordan ha dichiarato che i cambiamenti apportati dalla compagnia aerea – tra cui l’introduzione dei posti assegnati e delle tariffe differenziate – sono stati accolti positivamente dai passeggeri, come dimostra l’ottima performance dei ricavi nel primo trimestre. Il ricavo per miglio di posto disponibile nei primi tre mesi del 2026 è infatti aumentato dell'11,2% rispetto all'anno precedente.\r

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“Penso che sia probabile che... ci addentreremo nel settore dei voli internazionali a lungo raggio” entro cinque anni. Certo, non si tratterebbe di mettersi al livello di \"Delta, United e American in termini di network, con collegamenti capillari verso centinaio di destinazioni long haul. Per costruire queste realtà ci sono voluti decenni”.\r

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Jordan immagina che potenzialmente Southwest potrebbe operare su otto-dodici destinazioni a lungo raggio, che rappresenterebbero “la stragrande maggioranza dei luoghi in cui i nostri clienti vogliono andare (...) Attraverso le destinazioni giuste possiamo essere molto rilevanti per la nostra base di clienti in termini di dove vogliono andare”. \r

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Sebbene il ceo abbia ammesso che è ancora troppo presto per parlare di specifiche destinazioni di lungo raggio, ha affermato che «Baltimora sarebbe un punto di transito naturale». L'aeroporto internazionale Thurgood Marshall di Baltimora/Washington è infatti il più grande scalo della Southwest sulla costa orientale, dove il vettore detiene una quota di mercato superiore al 70%.","post_title":"Southwest Airlines studia una futura apertura sul lungo raggio internazionale","post_date":"2026-06-01T11:30:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780313418000]}]}}