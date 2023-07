Ryanair collegherà Pisa a Porto con tre voli settimanali, dall’inverno 2023 Ryanair lancia una nuova rotta da Pisa per Porto, che sarà attiva tre volte a settimana nell’ambito dell’operativo invernale 2023-24. «Offriamo ai nostri clienti di Pisa ancora più scelta per le vacanze invernali, alle tariffe più basse in Europa – ha dichiarato Mauro Bolla, country mananger Italia della low cost irlandese -. Una destinazione imperdibile per l’inverno ’23, Porto è ideale per un break invernale grazie alla splendida architettura, ai mercatini di Natale che aspettano solo di essere esplorati e all’ottima cucina portoghese che offre tante specialità». Per celebrare il lancio di questa nuova entusiasmante rotta, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da € 29,99 solo andata su Ryanair.com” Condividi

