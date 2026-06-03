Ritorno a Tel Aviv il 1° luglio per Ita Airways, con due frequenze giornaliere Come anticipato lo scorso maggio, Ita Airways sarà nuovamente operativa sulla rotta tra Roma Fiumicino e Tel Aviv dal 1º luglio 2026. La compagnia effettuerà due frequenze giornaliere: AZ806 in partenza da Roma alle 09:10 e arrivo a Tel Aviv alle ore 13:30 locali; AZ807 in partenza da Tel Aviv alle ore 14:30 e arrivo a Fiumicino alle ore 17:15 locali. Con una lieve variazione della programmazione nella giornata di giovedì, quando il volo AZ806 partirà da Roma Fiumicino alle ore 09:30 con arrivo a Tel Aviv alle ore 13:50 locali, mentre il volo AZ807 partirà da Tel Aviv alle ore 14:50 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 17:35 locali. AZ810 in partenza da Roma Fiumicino alle ore 22:50 e arrivo a Tel Aviv alle ore 03:10 locali del giorno successivo; AZ809 in partenza da Tel Aviv alle ore 05:15 locali e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 08:00 locali. Gli orari sono stati studiati per garantire ai passeggeri comode coincidenze attraverso l’hub di Roma Fiumicino, offrendo un accesso agevole alle destinazioni del network domestico, internazionale e intercontinentale di Ita. La Roma-Tel Aviv sarà servita con l’Airbus A321neo, l’aeromobile narrow-body configurato con tre classi di servizio – Business Class, Premium Economy ed Economy – che offre un’esperienza di viaggio premium, grazie ad interni spaziosi ispirati al design italiano, sedili di Business Class completamente reclinabili, sistemi di illuminazione avanzati e un sistema di intrattenimento di bordo di ultima generazione in 4K. L’A321neo garantisce inoltre importanti benefici in termini ambientali e operativi, con consumi di carburante ed emissioni di CO₂ per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Condividi

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“Il calo del jet fuel è un segnale importante, ma arriva dopo settimane di rincari che hanno già avuto un impatto concreto su prezzi, margini e domanda. Oggi il problema non è più l’emergenza, ma il rischio che questi livelli di costo diventino strutturali”, dichiara Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti.\r

“La riduzione dei costi del carburante - prosegue Rebecchi - deve tradursi in un adeguamento delle tariffe aeree. In assenza di una riduzione tempestiva, il rischio concreto è un’ulteriore contrazione della domanda interna e l’indebolimento di un segmento chiave del turismo organizzato”.\r

“La frequenza con cui si verificano eventi straordinari - conclude il presidente - dimostra che non siamo più di fronte ad eccezioni, ma a un nuovo quadro strutturale. Per questo chiediamo al Ministro del Turismo di proseguire con determinazione nel percorso volto all’istituzione di un fondo in primis nazionale ed europeo dedicato al turismo organizzato, uno strumento indispensabile per garantire interventi rapidi e proporzionati a sostegno delle imprese”.","post_title":"Assoviaggi: jet fuel in discesa dell'11,4%, ma ancora non basta","post_date":"2026-06-03T15:15:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1780499738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CoStar e Tourism Economics hanno rivisto le proprie previsioni per il settore alberghiero statunitense per il 2026 e il 2027, evidenziando risultati migliori del previsto in tutti i principali indicatori di settore.\r

Per il 2026, come riporta TravelDailyNews, le proiezioni di aumento della tariffa media giornaliera e del ricavo per camera disponibile sono state riviste al rialzo rispettivamente di 1 e 2,2 punti percentuali. Si prevede inoltre un aumento del tasso di occupazione nel corso dell'anno, a differenza delle precedenti previsioni che anticipavano un calo su base annua.\r

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Jan Freitag, direttore nazionale di Hospitality Analytics presso CoStar Group, ha dichiarato: «Il cauto ottimismo che ha caratterizzato le nostre previsioni all'inizio dell'anno ha lasciato il posto a una stima più solida, trainata da una domanda più forte sia da parte dei gruppi che dei singoli clienti. Dalla nostra ultima revisione, il settore ha registrato una crescita sostenuta delle performance, con una domanda di camere in aumento di oltre 8 milioni di pernottamenti su base annua nei primi quattro mesi del 2026. Per il resto dell'anno, prevediamo un rallentamento della crescita della domanda, ma il ritmo rimarrà comunque favorevole a solidi aumenti di Adr e RevPar, anche se entrambi continueranno a crescere a un ritmo inferiore a quello dell'inflazion».\r

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Aran Ryan, direttore degli studi di settore presso Tourism Economics, ha aggiunto: «L'attività turistica sembra resiliente in vista dell'estate. La stabilità del mercato del lavoro e l'aumento del patrimonio familiare sostengono la domanda di viaggi di piacere, nonostante l'aumento dei prezzi del carburante. Anche i viaggi di gruppo sono in miglioramento, parallelamente ai solidi profitti aziendali, mentre il turismo internazionale rimane debole, con la speranza di una ripresa grazie ai Mondiali di calcio. Guardando al futuro, il rallentamento dell'inflazione dovrebbe favorire una ripresa economica leggermente più forte il prossimo anno».\r

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Le previsioni riviste indicano un continuo sostegno da parte della domanda di viaggi sia di piacere che di gruppo, mentre il numero di visitatori internazionali rimane al di sotto delle aspettative. Le prospettive prevedono inoltre un miglioramento delle condizioni economiche grazie al rallentamento dell'inflazione.\r

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Secondo CoStar, la redditività degli hotel dovrebbe migliorare con l'aumento dei ricavi totali. Tuttavia, si prevede che l'aumento dei costi operativi continuerà a esercitare pressione sui margini.\r

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«Si prevede che il margine di profitto lordo aumenterà grazie alla crescita dei ricavi totali, con il contributo maggiore proveniente dal reparto camere. Tuttavia, si ritiene che le spese cresceranno a un ritmo più elevato, con conseguente continua compressione del margine di profitto» chiude Freitag.. \r

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Con una lieve variazione della programmazione nella giornata di giovedì, quando il volo AZ806 partirà da Roma Fiumicino alle ore 09:30 con arrivo a Tel Aviv alle ore 13:50 locali, mentre il volo AZ807 partirà da Tel Aviv alle ore 14:50 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 17:35 locali. AZ810 in partenza da Roma Fiumicino alle ore 22:50 e arrivo a Tel Aviv alle ore 03:10 locali del giorno successivo; AZ809 in partenza da Tel Aviv alle ore 05:15 locali e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 08:00 locali.\r

Gli orari sono stati studiati per garantire ai passeggeri comode coincidenze attraverso l’hub di Roma Fiumicino, offrendo un accesso agevole alle destinazioni del network domestico, internazionale e intercontinentale di Ita.\r

La Roma-Tel Aviv sarà servita con l’Airbus A321neo, l’aeromobile narrow-body configurato con tre classi di servizio – Business Class, Premium Economy ed Economy – che offre un’esperienza di viaggio premium, grazie ad interni spaziosi ispirati al design italiano, sedili di Business Class completamente reclinabili, sistemi di illuminazione avanzati e un sistema di intrattenimento di bordo di ultima generazione in 4K. L’A321neo garantisce inoltre importanti benefici in termini ambientali e operativi, con consumi di carburante ed emissioni di CO₂ per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili della generazione precedente.","post_title":"Ritorno a Tel Aviv il 1° luglio per Ita Airways, con due frequenze giornaliere","post_date":"2026-06-03T12:53:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780491208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche il gruppo Air France-Klm si aggiunge all'elenco delle compagnie aeree impegnate tranquillizzare i propri, futuri passeggeri sulla stabilità delle operazioni di volo estive, in relazione alle potenziali carenze di carburante.\r

Una nota dei vettori - Air France, Klm e Transavia - spiega che si stanno preparando attivamente per l’alta stagione estiva e, sebbene le questioni relative alla disponibilità di carburante abbiano attirato l’attenzione dei media fin dalla primavera, le informazioni attualmente disponibili consentono alle compagnie del gruppo di confermare che saranno in grado di operare regolarmente il loro programma di voli quest’estate.\r

«Air France, Klm e Transavia trasporteranno tutti i loro clienti quest’estate - precisa il ceo del gruppo, Benjamin Smith -. Monitoriamo costantemente la disponibilità di carburante nelle destinazioni che serviamo e, come evidenziato nelle ultime settimane dai governi francese e olandese, tutti gli indicatori sono positivi per l’alta stagione dei viaggi di luglio e agosto. Durante questo periodo, le nostre compagnie opereranno quasi 2.200 voli giornalieri verso oltre 320 destinazioni in tutto il mondo. I nostri team sono pienamente mobilitati per accogliere i nostri clienti, che hanno già viaggiato in gran numero durante i periodi festivi di maggio in Francia e nei Paesi Bassi».","post_title":"Smith, Air France-Klm: «Carburante garantito per tutta la stagione estiva»","post_date":"2026-06-03T12:29:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780489742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cavourese rilancia per l’estate 2026 Liguria Shuttle, il servizio di collegamento stagionale nei weekend che unisce il Piemonte alle spiagge della Liguria, con un messaggio diretto “Lascia a casa l’auto e vai al mare in autobus”. L’iniziativa punta su una rete ancora più capillare e accessibile e propone un’alternativa di viaggio comoda che fa bene all’ambiente. In un contesto economico segnato dal caro carburante e dai recenti rincari dei pedaggi autostradali, il Liguria Shuttle si posiziona come la soluzione più conveniente.\r

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Un viaggio individuale in auto per un weekend sulla costa ligure comporta infatti spese fisse tra benzina e autostrada che superano ampiamente i 70 euro, a cui si aggiungono i costi esorbitanti e lo stress dei parcheggi sul posto. Con le tariffe di Cavourese che partono da soli 27 euro andata e ritorno, con bagaglio incluso, i viaggiatori piemontesi possono beneficiare di un risparmio netto superiore al 60% rispetto all’uso del mezzo privato, azzerando completamente le code e i tempi morti alla ricerca di un posto auto.\r

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«Di fronte al continuo aumento dei costi di gestione dell'auto privata e alle storiche difficoltà\r

di parcheggio e viabilità verso la riviera, abbiamo voluto potenziare il Liguria Shuttle per dare una risposta concreta e immediata ai viaggiatori - dichiara Roberto Muti ad di Cavourese - Il nostro obiettivo per il 2026 è dimostrare che muoversi in modo\r

sostenibile non è solo una scelta ecologica, ma è anche la soluzione di gran lunga più\r

economica e rilassante per godersi il mare. Abbiamo ridisegnato i percorsi proprio per portare il servizio sotto casa di un numero ancora maggiore di piemontesi, garantendo a tutti\r

un'estate senza pensieri e a prezzi accessibili».\r

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La mappa del servizio per la nuova stagione si arricchisce così di nuove fermate strategiche ed elimina i passaggi meno efficienti. La Linea Rossa introduce le fermate di Orbassano e Beinasco per ampliare il bacino d'utenza nella zona sud-ovest di Torino. La Linea Gialla è stata oggetto di un totale restyling volto al rilancio; per intercettare nuovi flussi di domanda, vengono infatti inserite le fermate di Orbassano, Beinasco, Rivoli e Carmagnola. Infine, la Linea Verde ottimizza i suoi percorsi inserendo la fermata di Carmagnola ed eliminando quella di Rivoli, garantendo una copertura ideale dell'area sud e spostamenti decisamente più rapidi verso le località balneari.\r

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Il servizio è attivo ogni fine settimana dal 30 maggio, fino al 13 settembre 2026. Per garantire il massimo comfort a bordo, la prenotazione è obbligatoria ed è possibile acquistare i biglietti in modo semplice e veloce sul sito ufficiale di Cavourese o inquadrando i QR code dedicati sui materiali informativi.","post_title":"Liguria Shuttle, Cavourese rilancia il collegamento stagionale tra il Piemonte e le spiagge liguri","post_date":"2026-06-03T12:12:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1780488732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Global GSA annuncia una nuova partnership con Sightseeing Experience, con l’obiettivo di rafforzare la distribuzione e la promozione dell’offerta esperienziale sul mercato trade.\r

Con una storia che affonda le proprie radici nel 1928 grazie al gruppo F.lli Maddii, Sightseeing Experience rappresenta oggi un punto di riferimento per il turismo urbano,le escursioni, visite guidate, tour a attrazioni in Italia. Il network, recentemente entrato nell’universo Busitalia, società del Polo passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato, è attivo in oltre 11 destinazioni: Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Verona e molte altre ancora.\r

L’accordo permetterà ad agenzie di viaggio e tour operator partner di Global GSA di accedere a un’ampia gamma di servizi dedicati al turismo individuale e di gruppo, prenotabili direttamente tramite il portale B2B di Global GSA.\r

Tra i prodotti di punta figurano i celebri open bus rossi a due piani scoperti, ideali per visitare le principali città italiane in totale libertà grazie alla formula hop-on hop-off. I servizi sono arricchiti da commentari multilingue e da un’assistenza dedicata ai viaggiatori attraverso infopoint situati in posizioni strategiche. Accanto a questo prodotto iconico, Sightseeing Experience propone una vasta selezione di escursioni giornaliere pensate per arricchire l’esperienza dei visitatori con itinerari culturali, paesaggistici ed enogastronomici e molti altri tour e attività come ingressi e visite guidate per le principali attrazioni e food tours.\r

Un’attenzione particolare è dedicata anche al segmento crocieristico. Da Civitavecchia, Livorno e La Spezia vengono infatti organizzate escursioni e transfer dedicati ai crocieristi, con programmi studiati per garantire il rientro puntuale alla nave. Tra i servizi più richiesti figurano i transfer dal porto di Civitavecchia al centro di Roma e i “disembark tour”, pensati per i passeggeri che terminano la crociera e desiderano vivere un’ultima esperienza in città prima della partenza.\r

Tutte le escursioni sono garantite in italiano, inglese e spagnolo, con ulteriori lingue disponibili su richiesta. I tour vengono effettuati con pullman granturismo fino a 54 posti oppure con minivan per piccoli gruppi, garantendo grande flessibilità operativa. Oltre alle esperienze già disponibili online, grazie al supporto del team di Global GSA sarà inoltre possibile sviluppare itinerari personalizzati, servizi privati e programmi su misura per gruppi, incentive e clientela premium.\r

“Questa partnership rappresenta un’importante opportunità per ampliare ulteriormente la nostra offerta dedicata al trade con un brand iconico e riconosciuto a livello internazionale — ha dichiarato Manlio Olivero, president & ceo di Global GSA —. Sightseeing Experience offre prodotti trasversali, flessibili e perfettamente in linea con le nuove esigenze del turismo esperienziale, urbano e crocieristico.”","post_title":"Global GSA firma una collaborazione con Sightseeing Experience per il trade","post_date":"2026-06-03T11:56:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie","senza-categoria"],"category_name":["Mercato e tecnologie","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1780487811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scatterà il prossimo 1° luglio l'annunciata introduzione del biglietto di ingresso per visitare la cattedrale di Colonia: per accedere al gioiello gotico simbolo non solo della città ma dell'intera Germania, i turisti pagheranno quindi 12 euro.\r

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La cattedrale patrimonio Unesco aveva svelato per la prima volta a marzo l'intenzione di introdurre un biglietto d'ingresso, diventando così uno dei pochi luoghi di culto tedeschi a far pagare l'ingresso.\r

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La cifra è leggermente superiore al limite massimo di 10 euro proposto a marzo dall'architetto Barbara Schock-Werner, che dirige l'Associazione centrale per la costruzione della cattedrale (Zdv).\r

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Secondo quanto dichiarato dai responsabili della chiesa in occasione della conferenza stampa della scorsa settimana, il biglietto d'ingresso è necessario per coprire i costi di manutenzione, sicurezza e gestione quotidiana di questo monumento storico.\r

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I soli costi di manutenzione dell'edificio sono stimati in 16 milioni di euro all'anno.\r

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Ci saranno naturalmente eccezioni al pagamento del ticket, che sarà dunque gratuito per alcune categorie, come i bambini. Sono inoltre previsti sconti e gratuità in alcune date speciali, come il 6 gennaio (Epifania), il 1° maggio (festa del lavoro) e il 3 ottobre (giorno dell'Unità tedesca). E, ovviamente, sarà garantito l'ingresso gratuito ai fedeli per pregare o accendere candele.\r

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In prospettiva, saranno individuati due ingressi separati: attraverso l'ingresso nord, si continuerà a consentire l'accesso a una piccola area della cattedrale riservata alla preghiera. Per l'ingresso principale ovest, i visitatori dovranno munirsi di un biglietto che consentirà loro di visitare l'intero edificio.","post_title":"Colonia: dal 1° luglio i turisti pagheranno 12 euro per visitare la cattedrale","post_date":"2026-06-03T11:53:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780487612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 1786, Johann Wolfgang von Goethe si mise in viaggio verso sud, attraversando l’Italia in un percorso destinato a durare quasi due anni. Un itinerario che, negli anni successivi, sarebbe stato intrapreso anche da J. M. W. Turner partendo da Londra e da Stendhal da Parigi, dando forma a ciò che sarebbe passato alla storia come il “Grand Tour”. Più di un viaggio, un’esperienza formativa fondata su un’idea: l’Italia richiede tempo. Mesi di cammino e scoperta, talvolta anni, da Roma a Venezia, da Napoli alle colline toscane, lasciandosi trasformare dalla bellezza, dall’arte e dalla cultura del Paese.\r

Oggi Orient Express riscopre questa tradizione, proponendo sei itinerari estivi dal nome evocativo “Grand Italian Tours”: su rotaia a bordo del treno La Dolce Vita Orient Express, con soggiorni presso Orient Express La Minerva a Roma e Orient Express Venezia, oltre ad esperienze in mare a bordo di Orient Express Corinthian, il più grande veliero mai realizzato.\r

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I programmi in dettaglio\r

Da domenica 19 luglio a domenica 20 settembre si viaggerà da Venezia alla Costa Azzurra, da Roma a La Valletta, da Dubrovnik a Marsiglia. Un solo viaggio, tre modi di esplorare in un'unica esperienza.\r

Ogni Grand Italian Tour combina almeno due modalità di viaggio: treno, hotel o veliero. Tutti gli itinerari includono un’esperienza su misura nelle diverse destinazioni, come una visita privata a un palazzo senese, una cena nei Giardini di Augusto a Capri, una caccia al tartufo nelle foreste dell’Istria o una serata al Palais Bulles a Cannes. Esperienze aggiuntive sono disponibili su richiesta.\r

Venezia – Riviera francese, co soste a Siena, Roma, Portofino, Cannes, è in programma dal 19 al 26 luglio.\r

Roma – Valletta, con tappe a Venezia, Portofino, Costiera Amalfitana, Sicilia parte il 30 luglio fino all'11 agosto.\r

Dubrovnik – Roma, con soste in Istria, a Veneziae a Siena, è in programma dal 22 al 31 agosto.\r

Roma – Venezia, sostando a Portofino e in Costiera Adriatica si svilupperà dal 27 agosto al 3 settembre.\r

Venezia – Provenza, con tappe a Siena, Roma, Capri, Porto Cervo, partirà il 13 settembre per far ritorno il 20 settembre.\r

Infine, Roma – Provenza, con soste a Matera, Capri, Porto Cervo, è stato programmato dal 12 al 20 settembre.\r

Gli itinerari alternano il piacere del viaggio a soggiorni prolungati e momenti di scoperta nelle città, garantendo una continuità perfettamente orchestrata tra una tappa e l’altra.","post_title":"Orient Express invita a scoprire il fascino dei \"Grand Italian Tours\" estivi","post_date":"2026-06-03T11:49:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780487372000]}]}}