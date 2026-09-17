Mazzucchelli (Transavia): «Difficile essere redditizi con il caro carburante» È “molto difficile” per una compagnia aerea low-cost come Transavia France essere redditizia con un cherosene così costoso, ha dichiarato il suo amministratore delegato Olivier Mazzucchelli in un’intervista all’AFP. La sussidiaria di Air France-KLM , come i suoi concorrenti, punta su aerei più moderni e quindi più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, con la consegna prevista di cinque Airbus A321neo nella prima metà del 2027. «Abbiamo registrato tassi di occupazione molto elevati – afferma Mazzuchelli -.. Le nostre destinazioni mediterranee hanno avuto un ottimo andamento, con una sola eccezione dovuta alla guerra tra Iran, Stati Uniti, Israele e Libano. Egitto, la parte più orientale della Grecia e Cipro hanno risentito della situazione. C’è stato uno spostamento verso ovest, in direzione del Nord Africa e delle Cicladi. Spagna e Italia sono state estremamente popolari. È interessante notare che anche le destinazioni scandinave hanno registrato buoni risultati , con viaggiatori alla ricerca di temperature più fresche. Relativamente parlando, perché anche lì faceva molto caldo». Fatturati buoni «I livelli di fatturato di Transavia sono stati molto buoni a luglio e agosto. Ma questi livelli di costo, dovuti esclusivamente al prezzo del petrolio, sono molto più alti di quanto avevamo preventivato. E ci influenzeranno ancora di più durante il prossimo periodo di bassa stagione, che durerà fino a Natale, escluso Ognissanti. Semplicemente non possiamo offrire prezzi completamente flessibili a fronte dell’aumento del prezzo del petrolio». Mazzucchelli ha spiegato infine di nutrire grandi aspettative per i risparmi che i nuovi aeromobili Airbus apporteranno. Ha anche affermato che il nuovo A321 è molto positivo per i costi, trasportando più passeggeri con un consumo di carburante molto basso e consentendo loro di migliorare i risultati. Condividi

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«I livelli di fatturato di Transavia sono stati molto buoni a luglio e agosto. Ma questi livelli di costo, dovuti esclusivamente al prezzo del petrolio, sono molto più alti di quanto avevamo preventivato. E ci influenzeranno ancora di più durante il prossimo periodo di bassa stagione, che durerà fino a Natale, escluso Ognissanti. Semplicemente non possiamo offrire prezzi completamente flessibili a fronte dell'aumento del prezzo del petrolio».\r

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Una situazione eccezionale che gioco forza vedrà numerosi collegamenti normalmente operati dallo scalo napoletano traslocare temporaneamente sull'aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.\r

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Nel dettaglio, i voli interessati dal trasferimento, ad oggi sono i seguenti:\r

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Iberia, con il giornaliero per Madrid; Flydubai, con il giornaliero per Dubai; Eurowings, con i voli per Duesseldorf e Stoccarda; easyJet, con il giornaliero per Milano Malpensa (che in alcuni giorni raddoppia); Luxair con il volo su Lussemburgo; Neos, con il collegamento per Sharm El Sheikh (operato una volta alla settimana, la domenica); Transavia con i voli per Amsterdam e Transavia France su Parigi Orly (quest'ultimo giornaliero); Vueling con i voli per Barcellona.\r

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Ci sarebbe infine anche il volo di Ita Airways per Milano Linate, che però attualmente non risulta prenotabile dal sito della compagnia aerea durante il mese di novembre.\r

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I passeggeri che hanno acquistato un biglietto con partenza da Napoli nel mese di novembre dovranno verificare la propria prenotazione e le comunicazioni ricevute dalla compagnia: il volo potrebbe essere stato trasferito a Salerno, con codice aeroportuale QSR, e non partire più da Capodichino.\r

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La situazione trasformerà, almeno per un mese, l’aeroporto salernitano in uno degli snodi principali del traffico aereo campano. Una prova sul campo importante non soltanto per affrontare l’emergenza legata alla chiusura di Capodichino, ma anche per capire quanto Salerno sia pronta a sostenere un traffico più intenso e, soprattutto, quanto possa diventare attrattiva agli occhi delle compagnie aeree.","post_title":"Chiusura aeroporto Napoli: i voli a Salerno durante i lavori di novembre","post_date":"2026-08-28T09:15:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787908546000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dal 14 dicembre 2026, Transavia inaugurerà una nuova rotta tra l'aeroporto di Bruxelles e Porto , con tre voli settimanali. Questo servizio, pensato per i viaggiatori in cerca di svago provenienti dal Belgio e dai Paesi Bassi meridionali, conferma l'impegno della compagnia aerea low-cost olandese nei confronti di Zaventem , dove ha aperto una base con equipaggi locali nell'ambito della sua strategia di crescita nel mercato belga.\r

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La rete\r

Transavia, la compagnia low-cost del gruppo Air France-KLM, \"continua a sviluppare la propria rete presso l'aeroporto di Bruxelles\" con l'apertura di questa nuova rotta per Porto a partire dal 14 dicembre 2026, ha dichiarato la compagnia aerea. I voli saranno operativi tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il sabato, offrendo un nuovo collegamento diretto con il nord del Portogallo per i passeggeri belgi e olandesi provenienti dal sud.\r

Secondo quanto annunciato dalla compagnia aerea, \"questa nuova rotta rafforza la presenza di Transavia all'aeroporto di Bruxelles, dove la compagnia opera dal 2022\". La compagnia low-cost ha progressivamente ampliato il suo programma di voli da Bruxelles, aggiungendo destinazioni turistiche nel Mediterraneo e nel segmento \"city break\" , in un contesto in cui gli aeroporti olandesi storici del gruppo (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven) si stanno avvicinando alla saturazione in termini di slot disponibi","post_title":"Transavia apre un collegamento fra Bruxelles e Porto","post_date":"2026-08-07T08:00:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1786089645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Air France KLM ha presentato ieri i suoi risultati economici non eccezionali a causa del caro carburante per il secondo trimestre di quest'anno e ha annunciato che nella seconda metà dell'anno cancellerà diversi voli sia di Air France che di KLM, a causa degli elevati costi del carburante.\r

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La maggior parte delle cancellazioni riguarda i voli a medio e corto raggio. I voli che non saranno più operativi erano programmati per il periodo da ottobre a dicembre. Il gruppo aereo ha affermato che le frequenze saranno cancellate sulle rotte con diversi servizi giornalieri, quindi non sono previste gravi conseguenze per i viaggiatori.\r

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La compagnia ha aggiunto che, soprattutto sui voli europei, non è in grado di aumentare i prezzi a sufficienza per compensare l'aumento del costo del carburante.\r

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KLM, anch'essa parte dello stesso gruppo, aveva già annunciato una misura simile per lo stesso periodo.\r

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Transavia, d'altro canto, pur riducendo alcuni voli di linea, continuerà a crescere rispetto all'anno scorso, seppur a un ritmo leggermente più lento.\r

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Il gruppo ha dichiarato che le prenotazioni per l'autunno sono leggermente inferiori rispetto all'anno scorso. Non è stato specificato quanti voli saranno interessati, ma si stima che si tratti di circa l'1% del programma.","post_title":"Air France KLM: voli cancellati nella seconda metà dell'anno per il carburante","post_date":"2026-08-03T10:53:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785754380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche il gruppo Air France-Klm si aggiunge all'elenco delle compagnie aeree impegnate tranquillizzare i propri, futuri passeggeri sulla stabilità delle operazioni di volo estive, in relazione alle potenziali carenze di carburante.\r

Una nota dei vettori - Air France, Klm e Transavia - spiega che si stanno preparando attivamente per l’alta stagione estiva e, sebbene le questioni relative alla disponibilità di carburante abbiano attirato l’attenzione dei media fin dalla primavera, le informazioni attualmente disponibili consentono alle compagnie del gruppo di confermare che saranno in grado di operare regolarmente il loro programma di voli quest’estate.\r

«Air France, Klm e Transavia trasporteranno tutti i loro clienti quest’estate - precisa il ceo del gruppo, Benjamin Smith -. Monitoriamo costantemente la disponibilità di carburante nelle destinazioni che serviamo e, come evidenziato nelle ultime settimane dai governi francese e olandese, tutti gli indicatori sono positivi per l’alta stagione dei viaggi di luglio e agosto. Durante questo periodo, le nostre compagnie opereranno quasi 2.200 voli giornalieri verso oltre 320 destinazioni in tutto il mondo. I nostri team sono pienamente mobilitati per accogliere i nostri clienti, che hanno già viaggiato in gran numero durante i periodi festivi di maggio in Francia e nei Paesi Bassi».","post_title":"Smith, Air France-Klm: «Carburante garantito per tutta la stagione estiva»","post_date":"2026-06-03T12:29:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780489742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La piattaforma Cti Welfare sviluppata con Jakala e disponibile online, è una soluzione innovativa per il benessere aziendale fondata sull’expertise di Cisalpina Tours International e sulla potenza tecnologica di Jakala. Dal punto di vista operativo Cti presidia il core business travel adattandolo alla logica welfare, mentre Jakala opera come provider tecnologico e gestionale, ampliando la piattaforma con servizi non turistici.\r

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La piattaforma è personalizzabile in base alle esigenze del dipendente di ogni azienda-cliente; garantisce una vasta offerta di servizi grazie alla partnership con società specializzate in salute, assistenza familiare, formazione e sviluppo personale; cerca sempre nuove soluzioni per rispondere alle esigenze mutevoli delle realtà aziendali e offre un accesso opzionale a contenuti aggiuntivi, soggetti a conferma da parte del cliente. Jakala, in quanto partner strategico, mette al centro dati e intelligenza artificiale per costruire esperienze significative e durature, progettando iniziative di data transformation e data activation volte a migliorare le performance di business dei propri clienti.\r

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I contenuti welfare della piattaforma sono navigabili per sei aree tematiche: i nuovi servizi inseriti a catalogo e quelli con durata limitata alla voce In evidenza, quindi i Fringe Benefit divisi per tipologia - dai buoni carburante ai beni in natura, ai rimborsi spese.\r

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«L’Articolo 51 com.2 del Tuir definisce i fringe benefit come un’erogazione di soldi non in denaro, ad oggi la legge del 2025 prevede 1000 euro se non ci sono figli, 2000 con figli. - sottolinea Lorenzo Mazzucchelli, responsabile del progetto di Welfare del gruppo Bluvacanze - Con questa erogazione si possono pagare le bollette, fare la spesa, fare carburante...». Il tema dei Voucher Welfare rientra invece nell’articolo 100 delle leggi di stabilità del 2016, secondo le quali il servizio erogato deve essere a totale copertura del credito a disposizione; qui rientrano le vacanze, proposte sulla piattaforma con un’offerta travel customizzata e servizi esclusivi nella sezione Travel Cti & Bluvacanze. Segue l’area dedicata ai Rimborsi & Versamenti e, infine, quella dei Preferiti, che raggruppa i partner e i servizi usati abitualmente per un accesso rapido.\r

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Ogni fase del processo di consultazione è seguita da un team di professionisti composto da un sales account dedicato, un team welfare, il supporto dell’Hr & Fiscal Consulting e un Costumer Care dedicato disponibile h9-24, lun-ven. «Il nostro obiettivo è la costruzione di piattaforme che leggano i comportamenti dei dipendenti nel tempo: cosa viene utilizzato, quando, da quali cluster di popolazione e con quale frequenza. - afferma Giacomo Lorusso, Managing Director di Jakala - Il welfare diventa così un sistema dinamico: l’offerta viene ottimizzata, si introducono meccanismi di personalizzazione e si interviene in modo mirato per attivare le fasce meno ingaggiate. Quando questo passaggio è gestito in modo efficace, cambia anche la percezione del dipendente: il welfare smette di essere un benefit accessorio e diventa parte integrante della vita aziendale».\r

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Loretta Bartolucci, global commercial director di Cisalpina Tours International, sottolinea il ruolo di precursore di Cti: «Il portale è un progetto che abbiamo iniziato otto anni fa, quando siamo stati la prima travel management company a investire in un'esperienza welfare a tutto tondo. Cti continua a crescere - aggiunge - Oggi siamo presenti in nove paesi: i nostri uffici up-and-running ci aiutano a consolidare le esperienze business travel di aziende basate in Italia nel mondo. \r

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La nostra capacità di gestione è grande grazie a uno staff di oltre 800 operatori: sono oltre 800 anche i clienti corporate, e 2,2 mln le operazioni gestite ogni anno, nel 2025 il nostro Travel Value ha superato i 640 mln di euro e arriva al 98% la fidelizzazione dei clienti nel tempo. Cisalpina Tours International, con decenni di esperienza nel mondo del business travel, è una Travel Management Company parte del gruppo Bluvacanze: una delle più importanti aziende turistiche italiane, interamente controllata da Msc, che offre servizi di viaggio a 360° da oltre 55 anni».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"La piattaforma Cti Welfare di Cisalpina Tours International","post_date":"2026-04-29T09:40:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1777455657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transavia «adatta il proprio programma di voli» ed «è costretta a procedere alla cancellazione» di diversi voli tra maggio e giugno 2026. La low cost del gruppo Air France-Klm spiega in un comunicato che le ragioni di questa decisione risiedono «nell'attuale contesto geopolitico in Medio Oriente» e sulle conseguenti «ripercussioni sul prezzo del carburante per l'aviazione».\r

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Complessivamente, le cancellazioni riguardano «il 2% dell'operativo», ha precisato un portavoce della compagnia aerea a L'Echo Touristique.\r

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Transavia sottolinea inoltre che «i clienti interessati da una cancellazione vengono informati individualmente tramite sms ed e-mail» e possono beneficiare «di un rinvio senza costi aggiuntivi, di un buono o di un rimborso integrale del biglietto». La compagnia indica inoltre che per «la maggior parte dei voli cancellati» viene proposta una soluzione di rinvio entro 24 ore.\r

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A Bruxelles, il commissario europeo Dan Jorgensen ha affermato che l’Unione europea si sta avvicinando «molto rapidamente» a una potenziale crisi di approvvigionamento, con il rischio di un’estate caratterizzata da «biglietti aerei più costosi e cancellazioni». Numerose compagnie aeree hanno già proceduto ad aumenti del supplemento carburante o a riduzioni dei propri piani di volo. Transavia aveva già applicato un aumento delle tariffe dell’ordine di 10 euro in media per un volo di andata e ritorno.\r

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","post_title":"Transavia cancella il 2% dell'operativo voli nei mesi di maggio e giugno","post_date":"2026-04-28T09:27:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777368462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Nasce Cti Welfare powered by Jakala, la soluzione completa per il benessere aziendale, costruita su competenza, tecnologia e partnership strategiche ». Lorenzo Mazzucchelli, responsabile del progetto di welfare del gruppo Bluvacanze, ha raccontato l'ultima novità di casa Cisalpina Travel International.\r

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«Ampliamo i servizi di business travel di Cisalpina Travel International nel mondo del welfare, dove con “welfare” si intende il benessere del dipendente. La piattaforma è stata sviluppata in collaborazione con Jakala, player europeo di riferimento nella performance data-driven e Ai-powered. Unendo il loro know-how a quella che è l'expertise di Cisalpina nel mondo dei viaggi abbiamo creato una partnership che risponde a un’evoluzione della domanda corporate. Il rapporto Celsius sul welfare aziendale uscito lo scorso marzo mostra i trend del 2025 e del futuro. L’83,6% dei lavoratori si aspetta che l'azienda si prenda cura del loro benessere complessivo. L'88% delle imprese pensa che un piano di welfare serva a motivare le persone e che sia una strategia necessaria. Il 71,6% dei lavoratori è disposto a cambiare azienda in base al piano di welfare e questo per i giovani è un tema molto importante, sin dal colloquio di lavoro. Inoltre il 95,1% del campione cerca una modalità di utilizzo del welfare semplice e mobile. È importante sapere che una delle categorie previste dai servizi di welfare è il mondo dello svago, di cui fa parte il viaggio; in Italia il 70% dell'amount totale di credit welfare viene destinato proprio al viaggio, una componente che entra a pieno titolo nel paniere dei flexible benefit. Pacchetti, esperienze e servizi turistici - tra cui pacchetti all inclusive, trasporti ferroviari, autonoleggio, voli e resort/hotel - diventano accessibili tramite il credito welfare, in linea con una domanda crescente di soluzioni orientate al tempo libero e al work-life balance. La piattaforma Cti Welfare è nata per offrire una soluzione».\r

Un partner importante\r

In questo percorso Jakala è un importante partner tecnologico. «Siamo una grande azienda italiana che lavora da oltre 25 anni nel mondo dell'engagement e della loyalty - sottolinea Giacomo Lo Russo, managing director di Jakala -. Cisalpina Tours International ha scelto Jakala perché lavoriamo da anni con il gruppo Msc, quindi con Bluvacanze e Cisalpina. Il nostro è un punto di osservazione molto interessante, perché operiamo con oltre 3mila clienti nel mondo delle Pmi: aziende che vanno dai 10 ai 100 dipendenti o più.\r

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«Con Cti Welfare diamo continuità a un percorso avviato in modo pionieristico già 8 anni fa, sviluppando un’idea di servizio più ampia e integrata che affianca le aziende clienti nel progettare politiche di welfare aziendale orientate al benessere, all’engagement e alla valorizzazione dell’esperienza dei dipendenti lungo tutto il loro percorso professionale - argomenta in conclusione Loretta Bartolucci, global commercial director di Cisalpina Tours International -. Cti vuole valorizzare la cultura del customer care maturata nel business travel e svilupparla ulteriormente, facendo leva sulle competenze del gruppo per offrire alle aziende una proposta sempre più articolata e personalizzata, capace di mettere a sistema business travel, eventi e viaggi leisure».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Cisalpina Tours International e Jakala presentano la nuova piattaforma","post_date":"2026-04-27T10:39:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1777286366000]}]}}