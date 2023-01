Lufthansa conferma: inviata la lettera d’intenti al Mef per l’ingresso in Ita Airways “In data odierna il Gruppo Lufthansa ha presentato una lettera di intenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (per l’ingresso nel capitale di Ita Airways, ndr) . Qualora entrambe le parti decidano di firmare il memorandum d’intesa, ulteriori negoziati e discussioni saranno condotti su base esclusiva”: con questa nota ufficiale il colosso tedesco conferma l’inoltro dell’attesa offerta per una partecipazione nel capitale di Ita. “Inizialmente – prosegue la nota Lufthansa – verrà definito l’acquisto di una quota di minoranza e saranno concordate opzioni per il successivo acquisto delle azioni rimanenti. Gli ulteriori colloqui di approfondimento andranno quindi a concentrarsi principalmente sulle forme e modalità del possibile investimento azionario, sull’integrazione commerciale e operativa di Ita nel Gruppo Lufthansa e sulle sinergie che ne deriveranno. Nell’eventualità di un raggiungimento di un accordo contrattuale, l’effettiva attuazione sarà soggetta all’approvazione delle autorità competenti”. La comunicazione dei tedeschi ribadisce poi come per il Gruppo Lh l’Italia rappresenti “il mercato più importante al di fuori dei mercati domestici e degli Stati Uniti. La volontà di integrare Ita Airways all’interno delle compagnie del Gruppo risiede nel forte interscambio del Paese a livello globale, tramite viaggi d’affari e privati, nella sua forte economia orientata all’esportazione e nel suo essere uno dei luoghi turisticamente più attrattivi in Europa.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel suo anno da capitale italiana della cultura Procida "ha avuto quasi 600mila sbarchi di turisti incuriositi dalla cultura e dai paesaggi dell'isola". Il sindaco, Raimondo Ambrosino, chiude così il bilancio dell'anno di grande successo per l'isola più piccola del Golfo di Napo Ieri la festa sull'isola con la cerimonia ufficiale a Marina Grande e oggi il bilancio a Napoli, nella sede della Regione, in attesa del passaggio del titolo di capitale che avverrà domani con Bergamo e Brescia, capitali della Cultura 2023. "E' un record storico di presenze a Procida - ha spiegato il sindaco -. Prima di quest'anno avevamo previsto mezzo milione di visitatori, già il doppio rispetto ai 250.000 turisti che ogni anno arrivavano a Procida. Questo significa che nei mesi meno caldi, quelli della stagione minore, sono accorsi da noi veramente in tanti, con un risultato apprezzabile che porta con sé anche una crescita dell'economia isolana. Il successo è stato per le tante iniziative culturali e mostre, ma anche per la straordinaria partecipazione della gente di Procida. Ieri la cerimonia di chiusura con la festa in piazza a Marina Grande ha visto tanti procidani veramente contenti di condividere questo momento simbolo di riscatto e orgoglio di una comunità che si è ripresa un ruolo nella storia del Golfo di Napoli". Ora Procida si muove per mantenere intatta la propria fama. [post_title] => Procida: 600 mila sbarchi nell'anno della capitale della cultura [post_date] => 2023-01-18T11:45:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674042359000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437462" align="alignleft" width="294"] Da sinistra, Federico Scriboni e Giancarlo Mulinelli[/caption] Aeromexico dà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso il 26 marzo, data di apertura della nuova rotta diretta tra Roma Fiumicino e Mexico City. E lo fa dal cuore di Milano, nell'esclusiva location del Bulgari Hotel, a sottolineare una volta di più quanto il collegamento rappresenterà un'opportunità per tutta l'Italia non soltanto per lo scalo romano. Quattro frequenze alla settimana, che saliranno a cinque dal 1° giugno per poi diventare giornaliere dal 15 giugno e fino al 15 settembre - una vera e propria escalation di capacità quella immessa sulla rotta, considerata "l'elevatissima domanda, confermata dal booking appena partite le vendite - dichiara Giancarlo Mulinelli, svp global sales di Aeromexico -, addirittura già al 60% senza ancora il point of sale italiano, aperto successivamente". E gli orari, partenza dall’Italia alle 23.15 come pure l'arrivo in Messico alle 15.15, garantiscono la possibilità di connessione da una parte con gli aeroporti nel nostro Paese "grazie all'accordo commerciale con Ita Airways, e anche con alcuni scali europei", dall'altra i proseguimenti verso il network domestico di Aeromexico (42 destinazioni) nonché verso mete in Nord, Centro e Sud America. Elevate dunque le attese di traffico dal mercato italiano dove il vettore stima un "corretto mix di segmenti di clientela, in primis quello business considerato l'elevato numero di aziende italiane che operano in Messico, oltre a quello Vfr e naturalmente alla componente leisure". Su questo fronte il manager sottolinea l'importanza del trade con cui il vettore "ha un rapporto win-win: in Italia come anche a livello globale la percentuale di vendite transate dalle agenzie è significativa, oltre il 50% del totale. Abbiamo inoltre già instaurato contatti con tutti i principali tour operator che programmano la destinazione Messico. Importante, in questa fase così come lo è stato nei mesi scorsi, l'ascolto reciproco per comprendere al meglio in quale direzione muoverci". Inoltre, "da non sottovalutare il traffico crocieristico con il vicino porto di Civitavecchia - osserva Pasquale Speranza, sales director Europe & Asia -, che costituirà un richiamo importante per i flussi incoming dal Messico". Sulla rotta sarà impiegato un Boeing 787-8 Dreamliner, così come sulle altre rotte europee servite dalla compagnia: "I collegamenti Messico-Europa (oltre a Roma ci sono Madrid, Amsterdam, Londra e Parigi) saranno 56 alla settimana, per un aumento di oltre il +20% rispetto all'estate del 2022". [caption id="attachment_437463" align="alignright" width="219"] Georgina Rosaura Marina Robles[/caption] A tracciare i contorni del traffico Italia-Messico è Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma: "Nel 2019 il traffico Italia-Messico totalizzava oltre 220.000 passeggeri, immaginiamo ora con il collegamento diretto a quanto si potrà arrivare!". Complessivamente, tra gennaio e novembre 2022 "gli arrivi italiani in Messico sono stati circa 106.400 - aggiunge Georgina Rosaura Marina Roble, console aggiunta al Consolato Generale del Messico a Milano -, dato che posiziona l'Italia al 14° posto per numero di visitatori in Messico. Ora, il nuovo volo è un'opportunità per stringere ulteriormente il legame tra i due paesi - molto affini per cultura, gastronomia e popolazione -, un invito a scoprire nuove destinazioni, oltre Cancun". [post_title] => Lo scatto di Aeromexico sulla Roma-Mexico City [post_date] => 2023-01-17T14:17:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673965052000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437422 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Assemblea Generale dell'Ibar (Italian board airline representatives) è stata chiamata a rinnovare le cariche sociali per il biennio 2023-24. Riconfermati Flavio Ghiringhelli, country manager per l’Italia di Emirates, alla presidenza per il suo secondo mandato e l’intero Consiglio Direttivo uscente. Grande soddisfazione per Flavio Ghiringhelli che sarà al timone dell’Associazione delle compagnie aeree operanti in Italia per il prossimo biennio. “Il rinnovo della fiducia alla squadra che ha governato la Associazione nei difficili anni che ci siamo messi alle spalle – commenta Ghiringhelli – è secondo me la conferma di un lavoro ben fatto. Il Consiglio, inoltre, si arricchisce ulteriormente con la esperienza di altri colleghi che hanno deciso di entrare in squadra a fianco dei componenti già presenti”. A tutti, vecchi e nuovi, va il mio ringraziamento per l’entusiasmo e la disponibilità. Entro il mese di gennaio – continua Ghiringhelli - il Consiglio si riunirà per nominare il Vicepresidente e costituire i gruppi di lavoro: sul tavolo abbiamo importanti sfide a cui prepararci e contributi da offrire ai decisori politici, alle istituzioni e agli altri stakeholder che compongono la complessa filiera del nostro comparto. In questo quadro, poter contare su una squadra coesa come sempre e addirittura rafforzata rispetto al passato mi sembra il modo migliore per iniziare il nuovo mandato”. I Manager rieletti sono Lorenzo Lagorio (Easyjet), Edvino Corradi (Lufthansa Cargo), Stefano Pontiggia (DHL), Ramzi Zawaideh (Royal Jordanian), Alberto Nanni (Cathay Pacific), Benito Negrini (Luxair), Gianluigi Lo Giudice (Alitalia), a cui si affiancano i nuovi Consiglieri Gabriella Galantis (Lufthansa Group), Cemil Ciloglu (Turkish Airlines), Rita Gaglione (ITA Airways) e Renato Scaffidi (Air Europa). Nel corso della riunione, tenutasi nella consueta cornice dell’Hilton Rome Airport, sono stati molto apprezzati dalla platea dei Manager presenti gli interventi di due esperti esterni di grande autorevolezza, come Robert Chad (IATA Area Manager per Francia, Benelux e Sud Europa) e Andrea Giuricin (Economista dei trasporti e docente universitario). L’Assemblea, infine, ha anche rinnovato l’incarico di Segretario Generale a Luciano Neri. [post_title] => Flavio Ghiringhelli è stato riconfermato presidente Ibar [post_date] => 2023-01-17T11:07:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673953667000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437375 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Arabia ha varato una nuova promozione dedicata agli agenti di viaggio che consente di scoprire la nuova rotta operativa da Milano Bergamo a Sharjah. Il collegamento - attivo con quattro frequenze alla settimana - viene offerto ad una tariffa di 199 euro, andata e ritorno, tasse incluse, prenotando entro il 31 gennaio 2023 per viaggiare fino al 28 febbraio prossimo (data ultima di rientro). Le prenotazioni devono essere effettuate via mail con lettera di appartenenza, da inviare al sales di riferimento dell'agenzia all'indirizzo macsalessupport-italy@airarabia.com [post_title] => Air Arabia: tariffa speciale per gli agenti di viaggio sulla Milano Bergamo-Sharjah [post_date] => 2023-01-16T14:36:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673879796000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways si presenta all'edizione 2023 di Fitur, in calendario a Madrid dal 18 al 22 gennaio prossimi, con tutte le novità dell'estate. La compagnia sarà presente con uno stand nell'area riservata all'Italia all’interno del padiglione 4 (stand 4C07) nello spazio dedicato ad Enit. Ita opera attualmente 56 frequenze settimanali tra la Spagna e l'Italia con voli da Barcellona e Madrid verso l’hub di Roma Fiumicino, che da giugno passeranno a 84 con tre frequenze giornaliere da ognuna delle città spagnole. A queste si aggiungono le connessioni con l'intero network di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, incluse le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina. In estate, la Ita offrirà inoltre collegamenti stagionali per le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca), e le altre destinazioni del Mediterraneo. Un focus particolare è quello riservato alla sostenibilità: la compagnia ha l’obiettivo di diventare il vettore aereo più green d’Europa entro il 2026, grazie ad una flotta moderna con tecnologie di ultima generazione. ITA Airways ha infatti sviluppato un piano di riduzione delle emissioni di CO2, che prevede il progressivo rinnovo della flotta, composta per l'80% da aeromobili di nuova generazione, con una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2026. La recente introduzione degli Airbus A220-300 e A350-900 rappresenta un ulteriore passo verso questo risultato. Infine, tra le novità del lungo raggio ci sono i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington, che saranno operativi dall'estate 2023, e il volo su Rio de Janeiro operativo da novembre 2023 – tutti già in vendita. Queste destinazioni si aggiungono ai collegamenti inaugurati nel 2022 su Buenos Aires, San Paolo, Tokyo Haneda, Nuova Delhi e Malé e al network di destinazioni negli Stati Uniti: New York, Boston, Miami e Los Angeles. Con l'ingresso in servizio del nuovo A321Neo il vettore pianificherà l’apertura di nuove destinazioni verso il Medio Oriente: Riyadh, Jeddah e Kuwait City. [post_title] => Ita Airways partecipa a Fitur. Da giugno fino a 84 frequenze settimanali Italia-Spagna [post_date] => 2023-01-16T13:56:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673877415000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aggiunge una nuova frequenza sulla rotta Roma-Nuova Delhi per andare incontro all’aumento della domanda prevista, nelle prime due settimane di marzo e da aprile a maggio 2023. Nel dettaglio: dal 1° marzo al 12 marzo e dal 27 marzo al 31 maggio 2023, il volo diretto da Roma Fiumicino sarà operato con quattro frequenze settimanali con partenza ogni lunedì, mercoledì, sabato e domenica alle 14:10 e arrivo a Nuova Delhi il giorno seguente alle 2:00/1:15 local time. Nel periodo 13-15 marzo il volo avrà tre frequenze settimanali con partenza ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 14:10 e arrivo all’Aeroporto Internazionale di Nuova Delhi alle 2:00, local time. Dal 1° marzo al 13 marzo e dal 3 aprile al 30 maggio 2023, i voli di ritorno da Nuova Delhi saranno operati con quattro frequenze settimanali ogni lunedì, martedì, giovedì e domenica con partenza alle 3:50/3:15 e arrivo a Roma Fiumicino alle 8:10/8:15. Dal 14 al 23 marzo e dal 26 marzo al 2 aprile il volo avrà 3 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e domenica, con gli stessi orari di partenza e arrivo. In questo modo Ita moltiplica le possibilità di attrarre passeggeri in connessione, coprendo i flussi turistici tra India, Nord e Sud America, Germania, Spagna e Francia. La compagnia amplia anche il suo network intercontinentale e nella stagione winter opererà un totale di 51 destinazioni, tra cui 9 intercontinentali, incluse Tokyo-Haneda e Malè a cui si aggiungono i voli verso New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires e San Paolo. [post_title] => Ita aumenta il numero dei voli sulla rotta da Roma Fiumicino a Nuova Delhi [post_date] => 2023-01-13T13:11:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673615513000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' composto da nove suite, ristorante e lounge bar il nuovo Casa Clàt, appena aperto a Cagliari, tra il bastione di Saint Remy e la marina. Un progetto di design che regala nuova vita all’antico palazzo Frau. In primavera farà il proprio debutto anche il giardino segreto: un salotto en plain air con un angolo dedicato ai migliori crudi dell’isola. La struttura è infatti di proprietà di Caterina e Claudio Murgia, fratelli e già amministratori di Nieddittas, azienda specializzata nella mitilicoltura; una realtà che in oltre 50 anni è cresciuta fino a trasformare una piccola cooperativa di pescatori in una delle più note aziende italiane del settore. Il Mediterraneo è quindi il tema che ha ispirato il lavoro di Giorgio Casu, direttore artistico di Casa Clàt: coralli, dune e abissi sono alcuni degli elementi con cui ha giocato per creare gli ambienti, tutti uno diverso dall’altro. L’artista ha voluto con sé alcuni artigiani e designer sardi, come Carolina Melis e Mauro Patta: pareti affrescate, opere grafiche e arazzi realizzati a mano si sposano a pezzi di design italiano. Disposte su tre piani, ogni suite è dotata di letti king size sospesi, sistemi di diffusione del suono e domotica di ultima generazione. Parquet, travi a vista e arredi su misura danno vita ad ambienti accoglienti e originali. Ogni camera riserva una sorpresa, come la vasca idromassaggio al centro della suite Smeraldo o il letto circolare della Isola. Nella Eclàt, all’ultimo piano, moderno e vintage si mescolano invece per regalare un’atmosfera calda. Nella camera principale, proprio dietro il letto a baldacchino di Poltrona Frau, un murale di Giorgio Casu evoca il Poetto, la Sella del Diavolo e la basilica di Bonaria, icone della città. Dalla suite si accede poi al Torrino, il punto più alto del palazzo: uno spazio originale da riservare per una cena romantica o un evento privato con vista a 360 gradi su Cagliari e sullo sfondo il mare. L’ingresso in viale Regina Margherita dà infine accesso diretto agli ambienti aperti agli ospiti esterni. Da un lato, il lounge bar è aperto fin dal mattino per una colazione gourmet, un pranzo veloce o un aperitivo con le proposte del capo barman Marco Madeddu da accompagnare ai crudi di casa o ad altre piccole sfiziosità. Dall’altra il ristorante di cucina mediterranea, aperto sia a pranzo che a cena, è guidato dal giovane executive chef Filippo Monaco, con la consulenza di Umberto Vezzoli, chef giramondo con una carriera alla guida delle cucine di prestigiosi ristoranti e hotel [post_title] => Nel cuore di Cagliari apre l'all-suite Casa Clàt [post_date] => 2023-01-13T13:02:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673614940000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair prosegue gli investimenti su Roma con oltre 1000 voli e 16 nuove rotte da Roma per la stagione estiva 2023 operando dalle due basi di Fiumicino e Ciampino, per un totale di 81 voli con un +10% di crescita rispetto alla stagione 2019. Tra le nuove mete spicca Alicante, Cork, Dublino, Spalato, Faro, Palma, Skiathos, Rabat e Tangeri. Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair non nasconde l'ambizione di crescere ulteriormente in Italia presentando a Roma il nuovo piano voli per la prossima estate: "Roma resta fondamentale e continuiamo ad incrementare il nostro network, oggi possiamo contare su 15 aeromobili basati. Abbiamo notato una ripresa totale del load factor toccando il 94% a ottobre e il mese di gennaio abbiamo riscontrato un picco in termini di booking, inoltre anche l'inverno sta andando molto bene rispetto al preCovid. "Siamo consapevoli di alcune incognite come guerra e inflazione ma proseguiamo la nostra crescita e miriamo all'obiettivo di 225 milioni di passeggeri. Inoltre, vogliamo trasformare il turismo italiano: abbiamo appena avuto un incontro a Palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani per presentare il nostro piano di sviluppo e per chiedere nuovamente di abolire l'addizionale municipale per tutti gli aeroporti italiani. Se la tassa venisse rimossa Ryanair darebbe il via ad uno sviluppo molto intenso portando ulteriori aeromobili e posti di lavoro. Inoltre - aggiunge O'Leary - ci vogliamo ampliare ancora su Ciampino che è un perfetto city airport, abbiamo chiesto la riduzione delle restrizioni, invitando anche a valutare l'opportunità di sviluppare il terreno intorno per un eventuale revisione dell'aeroporto". "La compagnia, in generale, prevede un investimento con 10 nuovi aeromobili basati, uno a Roma, due a Milano e sette in altre basi- conferma Mauro Bolla, country manager Italy Ryanair - queste azioni rispondono alla costante ripresa della domanda di viaggio, l'impiego vede circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese. Evidenziamo anche risultati con segno più anche per il market share, in confronto ad altre compagnie che operano in Italia, che nel 2023 si attesta al 40%, superando Ita, easyJet e Wizz, inoltre quest'ultima ha chiuso due basi e ciò conferma che siamo posizionati molto bene in Italia". Sul fronte commerciale, sono attive le promozioni, con un booking window e per viaggiare da febbraio a maggio, anche per celebrare i 25 anni del vettore in Italia. [post_title] => Ryanair, 1000 voli da Roma e 16 nuove rotte. O'Leary: vogliamo rafforzare Ciampino [post_date] => 2023-01-13T11:57:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673611039000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Regione Sardegna ha autorizzato Ita Airways a operare in continuità territoriale sulle rotte per Cagliari, da Roma Fiumicino e Milano Linate. La compagnia potrà mettere subito in vendita i biglietti, come annunciato dall'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro. "L'assessorato ha autorizzato il vettore alla vendita dei biglietti con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 16 febbraio prossimo - ha spiegato Moro - ciò consentirà a tutti in tempi brevissimi di poter prenotare i biglietti per i voli agevolati da e per lo scalo cagliaritano, in attesa che le rotte vengano aggiudicate definitivamente". Il termine delle procedure del bando, infatti, è previsto per il 31 gennaio quando scadrà la possibilità per le compagnie europee di presentare offerte per i voli senza le compensazioni economiche degli oneri di servizio e i tempi per la vendita dei biglietti sarebbero stati troppo stretti. "Come previsto dalla normativa europea di settore - ha precisato l'assessore - ai passeggeri sarà garantita la riprotezione qualora l'assegnazione finale delle rotte dovesse mutare. A breve procederemo ad autorizzare la vendita dei biglietti anche per i voli da e per l'aeroporto di Olbia". [post_title] => La Sardegna autorizza Ita Airways alla vendita dei voli in continuità da e per Cagliari [post_date] => 2023-01-13T10:37:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673606239000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lufthansa conferma inviata la lettera dintenti al mef per lingresso in ita airways" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1613,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel suo anno da capitale italiana della cultura Procida \"ha avuto quasi 600mila sbarchi di turisti incuriositi dalla cultura e dai paesaggi dell'isola\". Il sindaco, Raimondo Ambrosino, chiude così il bilancio dell'anno di grande successo per l'isola più piccola del Golfo di Napo\r

\r

Ieri la festa sull'isola con la cerimonia ufficiale a Marina Grande e oggi il bilancio a Napoli, nella sede della Regione, in attesa del passaggio del titolo di capitale che avverrà domani con Bergamo e Brescia, capitali della Cultura 2023.\r

\r

\"E' un record storico di presenze a Procida - ha spiegato il sindaco -. Prima di quest'anno avevamo previsto mezzo milione di visitatori, già il doppio rispetto ai 250.000 turisti che ogni anno arrivavano a Procida. Questo significa che nei mesi meno caldi, quelli della stagione minore, sono accorsi da noi veramente in tanti, con un risultato apprezzabile che porta con sé anche una crescita dell'economia isolana. Il successo è stato per le tante iniziative culturali e mostre, ma anche per la straordinaria partecipazione della gente di Procida.\r

\r

Ieri la cerimonia di chiusura con la festa in piazza a Marina Grande ha visto tanti procidani veramente contenti di condividere questo momento simbolo di riscatto e orgoglio di una comunità che si è ripresa un ruolo nella storia del Golfo di Napoli\".\r

\r

Ora Procida si muove per mantenere intatta la propria fama.","post_title":"Procida: 600 mila sbarchi nell'anno della capitale della cultura","post_date":"2023-01-18T11:45:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674042359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437462\" align=\"alignleft\" width=\"294\"] Da sinistra, Federico Scriboni e Giancarlo Mulinelli[/caption]\r

\r

Aeromexico dà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso il 26 marzo, data di apertura della nuova rotta diretta tra Roma Fiumicino e Mexico City. E lo fa dal cuore di Milano, nell'esclusiva location del Bulgari Hotel, a sottolineare una volta di più quanto il collegamento rappresenterà un'opportunità per tutta l'Italia non soltanto per lo scalo romano.\r

\r

Quattro frequenze alla settimana, che saliranno a cinque dal 1° giugno per poi diventare giornaliere dal 15 giugno e fino al 15 settembre - una vera e propria escalation di capacità quella immessa sulla rotta, considerata \"l'elevatissima domanda, confermata dal booking appena partite le vendite - dichiara Giancarlo Mulinelli, svp global sales di Aeromexico -, addirittura già al 60% senza ancora il point of sale italiano, aperto successivamente\". E gli orari, partenza dall’Italia alle 23.15 come pure l'arrivo in Messico alle 15.15, garantiscono la possibilità di connessione da una parte con gli aeroporti nel nostro Paese \"grazie all'accordo commerciale con Ita Airways, e anche con alcuni scali europei\", dall'altra i proseguimenti verso il network domestico di Aeromexico (42 destinazioni) nonché verso mete in Nord, Centro e Sud America.\r

\r

Elevate dunque le attese di traffico dal mercato italiano dove il vettore stima un \"corretto mix di segmenti di clientela, in primis quello business considerato l'elevato numero di aziende italiane che operano in Messico, oltre a quello Vfr e naturalmente alla componente leisure\". Su questo fronte il manager sottolinea l'importanza del trade con cui il vettore \"ha un rapporto win-win: in Italia come anche a livello globale la percentuale di vendite transate dalle agenzie è significativa, oltre il 50% del totale. Abbiamo inoltre già instaurato contatti con tutti i principali tour operator che programmano la destinazione Messico. Importante, in questa fase così come lo è stato nei mesi scorsi, l'ascolto reciproco per comprendere al meglio in quale direzione muoverci\". Inoltre, \"da non sottovalutare il traffico crocieristico con il vicino porto di Civitavecchia - osserva Pasquale Speranza, sales director Europe & Asia -, che costituirà un richiamo importante per i flussi incoming dal Messico\".\r

\r

Sulla rotta sarà impiegato un Boeing 787-8 Dreamliner, così come sulle altre rotte europee servite dalla compagnia: \"I collegamenti Messico-Europa (oltre a Roma ci sono Madrid, Amsterdam, Londra e Parigi) saranno 56 alla settimana, per un aumento di oltre il +20% rispetto all'estate del 2022\".\r

\r

[caption id=\"attachment_437463\" align=\"alignright\" width=\"219\"] Georgina Rosaura Marina Robles[/caption]\r

\r

A tracciare i contorni del traffico Italia-Messico è Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma: \"Nel 2019 il traffico Italia-Messico totalizzava oltre 220.000 passeggeri, immaginiamo ora con il collegamento diretto a quanto si potrà arrivare!\". Complessivamente, tra gennaio e novembre 2022 \"gli arrivi italiani in Messico sono stati circa 106.400 - aggiunge Georgina Rosaura Marina Roble, console aggiunta al Consolato Generale del Messico a Milano -, dato che posiziona l'Italia al 14° posto per numero di visitatori in Messico. Ora, il nuovo volo è un'opportunità per stringere ulteriormente il legame tra i due paesi - molto affini per cultura, gastronomia e popolazione -, un invito a scoprire nuove destinazioni, oltre Cancun\".\r

\r

","post_title":"Lo scatto di Aeromexico sulla Roma-Mexico City","post_date":"2023-01-17T14:17:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673965052000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Assemblea Generale dell'Ibar (Italian board airline representatives) è stata chiamata a rinnovare le cariche sociali per il biennio 2023-24. Riconfermati Flavio Ghiringhelli, country manager per l’Italia di Emirates, alla presidenza per il suo secondo mandato e l’intero Consiglio Direttivo uscente.\r

\r

Grande soddisfazione per Flavio Ghiringhelli che sarà al timone dell’Associazione delle compagnie aeree operanti in Italia per il prossimo biennio.\r

\r

“Il rinnovo della fiducia alla squadra che ha governato la Associazione nei difficili anni che ci siamo messi alle spalle – commenta Ghiringhelli – è secondo me la conferma di un lavoro ben fatto. Il Consiglio, inoltre, si arricchisce ulteriormente con la esperienza di altri colleghi che hanno deciso di entrare in squadra a fianco dei componenti già presenti”.\r

\r

A tutti, vecchi e nuovi, va il mio ringraziamento per l’entusiasmo e la disponibilità. Entro il mese di gennaio – continua Ghiringhelli - il Consiglio si riunirà per nominare il Vicepresidente e costituire i gruppi di lavoro: sul tavolo abbiamo importanti sfide a cui prepararci e contributi da offrire ai decisori politici, alle istituzioni e agli altri stakeholder che compongono la complessa filiera del nostro comparto. In questo quadro, poter contare su una squadra coesa come sempre e addirittura rafforzata rispetto al passato mi sembra il modo migliore per iniziare il nuovo mandato”.\r

\r

I Manager rieletti sono Lorenzo Lagorio (Easyjet), Edvino Corradi (Lufthansa Cargo), Stefano Pontiggia (DHL), Ramzi Zawaideh (Royal Jordanian), Alberto Nanni (Cathay Pacific), Benito Negrini (Luxair), Gianluigi Lo Giudice (Alitalia), a cui si affiancano i nuovi Consiglieri Gabriella Galantis (Lufthansa Group), Cemil Ciloglu (Turkish Airlines), Rita Gaglione (ITA Airways) e Renato Scaffidi (Air Europa).\r

\r

Nel corso della riunione, tenutasi nella consueta cornice dell’Hilton Rome Airport, sono stati molto apprezzati dalla platea dei Manager presenti gli interventi di due esperti esterni di grande autorevolezza, come Robert Chad (IATA Area Manager per Francia, Benelux e Sud Europa) e Andrea Giuricin (Economista dei trasporti e docente universitario).\r

\r

L’Assemblea, infine, ha anche rinnovato l’incarico di Segretario Generale a Luciano Neri.","post_title":"Flavio Ghiringhelli è stato riconfermato presidente Ibar","post_date":"2023-01-17T11:07:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673953667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Arabia ha varato una nuova promozione dedicata agli agenti di viaggio che consente di scoprire la nuova rotta operativa da Milano Bergamo a Sharjah. Il collegamento - attivo con quattro frequenze alla settimana - viene offerto ad una tariffa di 199 euro, andata e ritorno, tasse incluse, prenotando entro il 31 gennaio 2023 per viaggiare fino al 28 febbraio prossimo (data ultima di rientro).\r

\r

Le prenotazioni devono essere effettuate via mail con lettera di appartenenza, da inviare al sales di riferimento dell'agenzia all'indirizzo macsalessupport-italy@airarabia.com","post_title":"Air Arabia: tariffa speciale per gli agenti di viaggio sulla Milano Bergamo-Sharjah","post_date":"2023-01-16T14:36:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673879796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways si presenta all'edizione 2023 di Fitur, in calendario a Madrid dal 18 al 22 gennaio prossimi, con tutte le novità dell'estate. La compagnia sarà presente con uno stand nell'area riservata all'Italia all’interno del padiglione 4 (stand 4C07) nello spazio dedicato ad Enit.\r

Ita opera attualmente 56 frequenze settimanali tra la Spagna e l'Italia con voli da Barcellona e Madrid verso l’hub di Roma Fiumicino, che da giugno passeranno a 84 con tre frequenze giornaliere da ognuna delle città spagnole. A queste si aggiungono le connessioni con l'intero network di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, incluse le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina. In estate, la Ita offrirà inoltre collegamenti stagionali per le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca), e le altre destinazioni del Mediterraneo.\r

Un focus particolare è quello riservato alla sostenibilità: la compagnia ha l’obiettivo di diventare il vettore aereo più green d’Europa entro il 2026, grazie ad una flotta moderna con tecnologie di ultima generazione. ITA Airways ha infatti sviluppato un piano di riduzione delle emissioni di CO2, che prevede il progressivo rinnovo della flotta, composta per l'80% da aeromobili di nuova generazione, con una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2026. La recente introduzione degli Airbus A220-300 e A350-900 rappresenta un ulteriore passo verso questo risultato.\r

Infine, tra le novità del lungo raggio ci sono i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington, che saranno operativi dall'estate 2023, e il volo su Rio de Janeiro operativo da novembre 2023 – tutti già in vendita. Queste destinazioni si aggiungono ai collegamenti inaugurati nel 2022 su Buenos Aires, San Paolo, Tokyo Haneda, Nuova Delhi e Malé e al network di destinazioni negli Stati Uniti: New York, Boston, Miami e Los Angeles. Con l'ingresso in servizio del nuovo A321Neo il vettore pianificherà l’apertura di nuove destinazioni verso il Medio Oriente: Riyadh, Jeddah e Kuwait City.","post_title":"Ita Airways partecipa a Fitur. Da giugno fino a 84 frequenze settimanali Italia-Spagna","post_date":"2023-01-16T13:56:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673877415000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aggiunge una nuova frequenza sulla rotta Roma-Nuova Delhi per andare incontro all’aumento della domanda prevista, nelle prime due settimane di marzo e da aprile a maggio 2023.\r

Nel dettaglio: dal 1° marzo al 12 marzo e dal 27 marzo al 31 maggio 2023, il volo diretto da Roma Fiumicino sarà operato con quattro frequenze settimanali con partenza ogni lunedì, mercoledì, sabato e domenica alle 14:10 e arrivo a Nuova Delhi il giorno seguente alle 2:00/1:15 local time. Nel periodo 13-15 marzo il volo avrà tre frequenze settimanali con partenza ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 14:10 e arrivo all’Aeroporto Internazionale di Nuova Delhi alle 2:00, local time.\r

Dal 1° marzo al 13 marzo e dal 3 aprile al 30 maggio 2023, i voli di ritorno da Nuova Delhi saranno operati con quattro frequenze settimanali ogni lunedì, martedì, giovedì e domenica con partenza alle 3:50/3:15 e arrivo a Roma Fiumicino alle 8:10/8:15. Dal 14 al 23 marzo e dal 26 marzo al 2 aprile il volo avrà 3 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e domenica, con gli stessi orari di partenza e arrivo.\r

In questo modo Ita moltiplica le possibilità di attrarre passeggeri in connessione, coprendo i flussi turistici tra India, Nord e Sud America, Germania, Spagna e Francia. La compagnia amplia anche il suo network intercontinentale e nella stagione winter opererà un totale di 51 destinazioni, tra cui 9 intercontinentali, incluse Tokyo-Haneda e Malè a cui si aggiungono i voli verso New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires e San Paolo.","post_title":"Ita aumenta il numero dei voli sulla rotta da Roma Fiumicino a Nuova Delhi","post_date":"2023-01-13T13:11:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673615513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' composto da nove suite, ristorante e lounge bar il nuovo Casa Clàt, appena aperto a Cagliari, tra il bastione di Saint Remy e la marina. Un progetto di design che regala nuova vita all’antico palazzo Frau. In primavera farà il proprio debutto anche il giardino segreto: un salotto en plain air con un angolo dedicato ai migliori crudi dell’isola. La struttura è infatti di proprietà di Caterina e Claudio Murgia, fratelli e già amministratori di Nieddittas, azienda specializzata nella mitilicoltura; una realtà che in oltre 50 anni è cresciuta fino a trasformare una piccola cooperativa di pescatori in una delle più note aziende italiane del settore.\r

\r

Il Mediterraneo è quindi il tema che ha ispirato il lavoro di Giorgio Casu, direttore artistico di Casa Clàt: coralli, dune e abissi sono alcuni degli elementi con cui ha giocato per creare gli ambienti, tutti uno diverso dall’altro. L’artista ha voluto con sé alcuni artigiani e designer sardi, come Carolina Melis e Mauro Patta: pareti affrescate, opere grafiche e arazzi realizzati a mano si sposano a pezzi di design italiano.\r

\r

Disposte su tre piani, ogni suite è dotata di letti king size sospesi, sistemi di diffusione del suono e domotica di ultima generazione. Parquet, travi a vista e arredi su misura danno vita ad ambienti accoglienti e originali. Ogni camera riserva una sorpresa, come la vasca idromassaggio al centro della suite Smeraldo o il letto circolare della Isola. Nella Eclàt, all’ultimo piano, moderno e vintage si mescolano invece per regalare un’atmosfera calda. Nella camera principale, proprio dietro il letto a baldacchino di Poltrona Frau, un murale di Giorgio Casu evoca il Poetto, la Sella del Diavolo e la basilica di Bonaria, icone della città. Dalla suite si accede poi al Torrino, il punto più alto del palazzo: uno spazio originale da riservare per una cena romantica o un evento privato con vista a 360 gradi su Cagliari e sullo sfondo il mare.\r

\r

L’ingresso in viale Regina Margherita dà infine accesso diretto agli ambienti aperti agli ospiti esterni. Da un lato, il lounge bar è aperto fin dal mattino per una colazione gourmet, un pranzo veloce o un aperitivo con le proposte del capo barman Marco Madeddu da accompagnare ai crudi di casa o ad altre piccole sfiziosità. Dall’altra il ristorante di cucina mediterranea, aperto sia a pranzo che a cena, è guidato dal giovane executive chef Filippo Monaco, con la consulenza di Umberto Vezzoli, chef giramondo con una carriera alla guida delle cucine di prestigiosi ristoranti e hotel","post_title":"Nel cuore di Cagliari apre l'all-suite Casa Clàt","post_date":"2023-01-13T13:02:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673614940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Ryanair prosegue gli investimenti su Roma con oltre 1000 voli e 16 nuove rotte da Roma per la stagione estiva 2023 operando dalle due basi di Fiumicino e Ciampino, per un totale di 81 voli con un +10% di crescita rispetto alla stagione 2019. Tra le nuove mete spicca Alicante, Cork, Dublino, Spalato, Faro, Palma, Skiathos, Rabat e Tangeri.\r

\r

Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair non nasconde l'ambizione di crescere ulteriormente in Italia presentando a Roma il nuovo piano voli per la prossima estate: \"Roma resta fondamentale e continuiamo ad incrementare il nostro network, oggi possiamo contare su 15 aeromobili basati. Abbiamo notato una ripresa totale del load factor toccando il 94% a ottobre e il mese di gennaio abbiamo riscontrato un picco in termini di booking, inoltre anche l'inverno sta andando molto bene rispetto al preCovid.\r

\"Siamo consapevoli di alcune incognite come guerra e inflazione ma proseguiamo la nostra crescita e miriamo all'obiettivo di 225 milioni di passeggeri. Inoltre, vogliamo trasformare il turismo italiano: abbiamo appena avuto un incontro a Palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani per presentare il nostro piano di sviluppo e per chiedere nuovamente di abolire l'addizionale municipale per tutti gli aeroporti italiani. Se la tassa venisse rimossa Ryanair darebbe il via ad uno sviluppo molto intenso portando ulteriori aeromobili e posti di lavoro. Inoltre - aggiunge O'Leary - ci vogliamo ampliare ancora su Ciampino che è un perfetto city airport, abbiamo chiesto la riduzione delle restrizioni, invitando anche a valutare l'opportunità di sviluppare il terreno intorno per un eventuale revisione dell'aeroporto\". \r

\r

\"La compagnia, in generale, prevede un investimento con 10 nuovi aeromobili basati, uno a Roma, due a Milano e sette in altre basi- conferma Mauro Bolla, country manager Italy Ryanair - queste azioni rispondono alla costante ripresa della domanda di viaggio, l'impiego vede circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese. Evidenziamo anche risultati con segno più anche per il market share, in confronto ad altre compagnie che operano in Italia, che nel 2023 si attesta al 40%, superando Ita, easyJet e Wizz, inoltre quest'ultima ha chiuso due basi e ciò conferma che siamo posizionati molto bene in Italia\". \r

\r

\r

Sul fronte commerciale, sono attive le promozioni, con un booking window e per viaggiare da febbraio a maggio, anche per celebrare i 25 anni del vettore in Italia. ","post_title":"Ryanair, 1000 voli da Roma e 16 nuove rotte. O'Leary: vogliamo rafforzare Ciampino","post_date":"2023-01-13T11:57:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673611039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Regione Sardegna ha autorizzato Ita Airways a operare in continuità territoriale sulle rotte per Cagliari, da Roma Fiumicino e Milano Linate. La compagnia potrà mettere subito in vendita i biglietti, come annunciato dall'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro.\r

\r

\"L'assessorato ha autorizzato il vettore alla vendita dei biglietti con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 16 febbraio prossimo - ha spiegato Moro - ciò consentirà a tutti in tempi brevissimi di poter prenotare i biglietti per i voli agevolati da e per lo scalo cagliaritano, in attesa che le rotte vengano aggiudicate definitivamente\". Il termine delle procedure del bando, infatti, è previsto per il 31 gennaio quando scadrà la possibilità per le compagnie europee di presentare offerte per i voli senza le compensazioni economiche degli oneri di servizio e i tempi per la vendita dei biglietti sarebbero stati troppo stretti.\r

\r

\"Come previsto dalla normativa europea di settore - ha precisato l'assessore - ai passeggeri sarà garantita la riprotezione qualora l'assegnazione finale delle rotte dovesse mutare. A breve procederemo ad autorizzare la vendita dei biglietti anche per i voli da e per l'aeroporto di Olbia\".","post_title":"La Sardegna autorizza Ita Airways alla vendita dei voli in continuità da e per Cagliari","post_date":"2023-01-13T10:37:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673606239000]}]}}